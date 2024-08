10 beste Nonprofit-CRM-Software im Jahr 2024

Unsere Gesellschaft wäre nichts ohne gemeinnützige Organisationen. Diese Organisationen korrigieren Unrecht und schützen die Schwachen. Non-Profit-Organisationen sind Superhelden, eingetragene Vereine. Und der Grund, warum diese Organisationen in der Lage sind, den guten Kampf zu kämpfen, ist, dass jeden Tag einzelne Helden aufstehen und spenden. 🦸

Ihre Wähler machen Ihre Mission möglich, also müssen Sie dafür sorgen, dass sie sich daran erinnern, warum sie so sehr an Ihre Mission geglaubt haben, um zu spenden - und warum sie es wieder tun sollten.

Der Schlüssel zu wiederholten Spenden ist der Aufbau dauerhafter Beziehungen. Für die Verwaltung dieser Beziehungen benötigen Sie ein Nonprofit-CRM-System (Nonprofit-CRM).

Wir haben die 10 besten CRM-Systeme für gemeinnützige Organisationen zusammengestellt, damit Sie die Optionen vergleichen und das für Ihre Organisation geeignete System finden können.

Worauf sollten Sie bei gemeinnütziger CRM-Software achten?

Welches Nonprofit-CRM für Ihre Organisation am besten geeignet ist, hängt von der Größe Ihrer Organisation, der Anzahl der Spender, die Sie im Auge behalten möchten, und der Art der von Ihnen durchgeführten Spendenkampagnen ab. Aber jede gemeinnützige Organisation sollte diese Funktionen berücksichtigen, bevor sie in ein CRM-Tool investiert:

Spenderverwaltungstools für detaillierte Profile: Je mehr Informationen Sie über Ihre Spender erfassen können, desto einfacher wird die Spenderansprache oder das Versenden von gezielten E-Mail- und Direktwerbekampagnen. Suchen Sie nach Software, mit der Sie die Profile Ihrer Wähler anpassen können

Marketing-Tools oder Integrationen: Einer der Hauptzwecke eines CRM-Systems besteht darin, Ihre Marketingbemühungen effektiver zu gestalten und mehr Spenden zu generieren. Ihr CRM-System sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Wähler nach demografischen Merkmalen, Interessen oder Haushaltsdaten zu segmentieren. Außerdem müssen Sie in der Lage sein, E-Mails und Direktwerbung entweder direkt über die Plattform oder über Integrationen mit Ihren bevorzugten Marketing-Tools zu versenden

Berichterstattung und Analysen: Achten Sie auf Tools mit benutzerdefinierten Berichtsfunktionen, damit Sie den Erfolg Ihrer Fundraising-Bemühungen, die demografischen Daten Ihrer Spender, die durchschnittliche Spendenhöhe usw. analysieren können.

Wert für Geld: Je mehr Sie für Ihr CRM ausgeben, desto weniger Geld haben Sie für Ihre Mission zur Verfügung. Aber Zeit ist auch Geld, also ist ein billiges, aber ineffizientes Tool nicht die richtige Wahl. Suchen Sie nach einem Tool, das alles tut, was Sie brauchen, das für Ihr Team einfach zu bedienen ist und das Ihr Programmbudget nicht sprengt

Die 10 besten Nonprofit-CRMs für das Jahr 2024

Hier sind 10 gemeinnützige CRMs, die Ihnen helfen werden, die Welt zu retten - und die Ihnen helfen werden, Ihre Spender daran zu erinnern, dass Sie ihre Hilfe brauchen, um dies zu tun. 💪

Verwalten Sie Spenderdaten, Aufgaben für Ihr Team und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp ist eine dreifache Bedrohung! Anstatt singen, tanzen und schauspielern zu können (vielleicht in der nächsten Version!), kann es auch kundenbeziehungsmanagement und Projektmanagement und Marketing-Zusammenarbeit an einem Ort - damit wird Ihr Arbeitsablauf nicht mehr so kompliziert. 🎭

Die ClickUp CRM ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie es mit genau den Spenderinformationen einrichten können, die Sie benötigen. Und wenn Sie kein eigenes Layout erstellen möchten, können Sie schnell mit einer CRM-Vorlage . Sobald Sie Ihr CRM eingerichtet haben, können Automatisierungsfunktionen Aktivitäten erstellen und Statusaktualisierungen auslösen, je nachdem, wo sich Ihre Wähler im Spendenprozess befinden.

Wenn Sie ClickUp für gemeinnützige Organisationen mit ClickUp erhalten Sie außerdem Tools, mit denen Sie Ihre Fundraising-Kampagnen verfolgen, Ihr E-Mail-Marketing verwalten, Aufgaben planen, Veranstaltungen planen und die Zeit Ihres Teams optimal nutzen können. Und das Beste daran ist, dass Sie nur für ein einziges Tool bezahlen müssen, sodass mehr Geld für Ihre Mission übrig bleibt. 💸

Beste Eigenschaften

Anpassungsfunktionen machen es einfach, Spalten für zusätzliche Spenderdaten hinzuzufügen oder zu entfernen

Mehrere Ansichten - darunter Listen-, Brett- und Tabellenansichten - ermöglichen es Ihnen, Ihre Spenderkonten schnell zu sortieren, zu verfolgen und zu verwalten

Datenverwaltungstools helfen Ihnen bei der Visualisierung von Spenderbindungsraten, der durchschnittlichen Spendenhöhe und mehr mit mehr als 50 verschiedenen Widgets, die Sie zu Ihrem Dashboard hinzufügen können

E-Mail-Integrationen ermöglichen das schnelle und einfache Versenden von E-Mail-Kampagnen zur Förderung der Spenderbindung oder zur Ankündigung neuer Spendenaktionen

Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Spender durch Ihren Engagementprozess zu führen, indem Sie automatisch Aufgaben und Statusaktualisierungen erstellen

Integrationen mit Tools wie Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly und anderen rationalisieren Ihren Arbeitsablauf

24/7-Kundensupport sorgt dafür, dass Ihre Fragen schnell beantwortet werden

Beschränkungen

Nicht alle Funktionen der Web-App sind auch in der mobilen App verfügbar

Weil ClickUp so viele Funktionen hat, berichten einige Nutzer von einer Lernkurve, wenn sie die Software zum ersten Mal benutzen

Preisgestaltung

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,550+ Bewertungen)

4.7/5 (8,550+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,760+ Bewertungen)

2. Bloomerang

über Bloomerang Bloomerang kann Ihre Spendenkampagnen zum Blühen bringen. 🌻

Dieses Tool wurde speziell für gemeinnützige Organisationen entwickelt, so dass seine CRM-Strategie ist maßgeschneidert für die Mittelbeschaffung. Sie umfasst Tools für die Spenderverwaltung, die Verwaltung von Freiwilligen, die Verfolgung von Zuschüssen und die Überwachung der Mitgliedschaft.

Diese Softwarelösung verfügt zwar nicht über integrierte CRM-Marketing-Tools bloomerang lässt sich mit vielen der beliebtesten Tools für gemeinnützige Organisationen integrieren, wie QuickBooks und Mailchimp. Bloomerang verwaltet also Ihre Spenderdaten (und die Daten von Freiwilligen, Zuschussempfängern und Vorstandsmitgliedern), und Sie können Integrationen nutzen, um die nächsten Schritte Ihrer Kampagne zu verwalten. 👣

Beste Eigenschaften

Ein interaktives Dashboard hilft Ihnen, Ihre Spenderbindungsrate und Kampagnenleistung auf einen Blick zu sehen

Daten zur Vermögensüberprüfung helfen Ihnen bei der Identifizierung und besseren Einbindung von Spendern, die das Potenzial haben, Großspender zu werden

Integrationen mit Zahlungsabwicklungstools wie PayPal, Square und Stripe machen es Ihnen leicht, Spenden von Online-Spendenaktionen zu sammeln

Beschränkungen

Es kann schwierig sein, die integriertefundraising-Vorlagen* Einige Nutzer berichten über langsame Reaktionszeiten des Bloomerang-Kundendienstes

Preisgestaltung

$119 pro Monat für bis zu 1.000 Spenderdatensätze

239 $ pro Monat für bis zu 4.500 Spenderdatensätze

349 $ pro Monat für bis zu 14.500 Spenderdatensätze

459 $ pro Monat für bis zu 24.500 Spendereinträge

$579 pro Monat für bis zu 39.500 Spendereinträge

699 $ pro Monat für bis zu 59.500 Spendereinträge

Individuelle Preise für Konten mit 60.000 Datensätzen oder mehr

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (745+ Bewertungen)

4.7/5 (745+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,265+ Bewertungen)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

über Salesforce Nonprofit Cloud Salesforce ist eine der beliebtesten CRMs für Dienstleistungsunternehmen und Industrie. Wenn Sie also schon immer mit den beliebten Kindern in der Schule abhängen wollten, könnte diese Software zur Spenderverwaltung Ihre Ballkönigin sein. 👑

Bei der Nonprofit Cloud handelt es sich im Wesentlichen um das CRM-System von Salesforce, das um Funktionen für das Fundraising und die Verwaltung von Spenderbeziehungen erweitert wurde. Manchmal hat man das Gefühl, dass dieses Programm ursprünglich für die Industrie und nicht als Software für gemeinnützige Organisationen entwickelt wurde, aber es ist großartig für die Verwaltung von marketing-Kampagnen und die Bereitstellung personalisierter Spendererfahrungen.

Beste Eigenschaften

Personalisierte Erlebnisse ermöglichen es Ihnen, jedem Ihrer Wähler die Programmaktualisierungen zu senden, die für ihn am wichtigsten sind

Integrierte Segmentierungstools helfen Ihnen, Ihre Direktwerbung zu verbessern

Automatisierungen nehmen Ihnen administrative Aufgaben ab, damit Ihr Team mehr Zeit für den Aufbau von Spenderbeziehungen hat

Beschränkungen

Diesem Programm fehlen einige Funktionen, die bei anderen CRM-Lösungen für gemeinnützige Organisationen zum Standard gehören, z. B. Sequenzen für neue Spender und Metriken zur Spenderbindung

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve, insbesondere für weniger technisch versierte Teammitglieder

Preisgestaltung

Enterprise Edition: $60 pro Benutzer und Monat

$60 pro Benutzer und Monat Unlimited Edition: 100 $ pro Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (70+ Bewertungen)

4/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (35+ Bewertungen)

4. Kleines grünes Licht

über Kleines grünes Licht Little Green Light ist das kleine Werkzeug, das alles kann. 🚂

Diese All-in-One-Software für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, die Erstellung von Berichten und die Mittelbeschaffung wurde speziell für gemeinnützige Organisationen entwickelt. Sie bietet Tools für die Verwaltung Ihrer Daten, Marketingkampagnen, Mitgliedschaften, Veranstaltungen und Förderanträge.

Sie können damit sogar Online-Spenden annehmen. Mit einem Little Green Light-Spendenformular wird Ihre Online-Spendenaktion automatisch mit Ihrem CRM-System synchronisiert, sodass die Profile Ihrer Mitglieder in Echtzeit aktualisiert werden, wenn sie spenden. Diese Software hilft Ihnen, sich auf Ihr Geld und Ihren Auftrag zu konzentrieren. 💰

Beste Eigenschaften

Das anpassbare Dashboard zeigt Ihnen schnell die Informationen, die Ihnen am wichtigsten sind, wie z. B. Warnmeldungen und Spendenbeträge

Danksagungen und Quittungen ermöglichen es Ihnen, Dankeschöns zu senden, wenn Spenden eingehen

Datenverwaltungsfunktionen entfernen automatisch doppelte Spenderprofile, verfolgen Mitgliedschaften und Erneuerungsdaten und ermöglichen eine einfache Segmentierung für personalisierte Direktmailings und gezielte Marketingkampagnen

Beschränkungen

Einige Nutzer bemängeln, dass sie im Austausch für die Einfachheit von Little Green Light auf Anpassungsmöglichkeiten verzichten müssen

Andere Nutzer bemängeln, dass sich die Benutzeroberfläche veraltet anfühlt und nicht immer intuitiv zu bedienen ist

Preisgestaltung

$45 pro Monat für bis zu 2.500 Wähler

60 $ pro Monat für bis zu 5.000 Kunden

75 $ pro Monat für bis zu 10.000 Kunden

Weitere $15 pro Monat für jede weiteren 10.000 Wähler

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

4.4/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (290+ Bewertungen)

5. Salsa CRM

über Salsa CRM Salsa CRM vereint Ihre Spenderdatenbank, Kommunikationstools und Fundraising-Tools unter einem Dach. 🏠

Salsa CRM verfügt über einige der schönsten Spenderprofile unter den Nonprofit-Softwareoptionen. Sie können unbegrenzt viele benutzerdefinierte Felder hinzufügen und alle für Sie und Ihre Spender wichtigen Informationen speichern. Sie können auch Notizen über Ihre Spender speichern, während Sie sie kennenlernen.

Kombinieren Sie diese detaillierten Spenderdaten mit Fundraising-Tools, die Sie dabei unterstützen, jeden einzelnen Spender gezielt anzusprechen, und Salsa CRM kann Ihnen helfen, mit Ihren Spendern in Kontakt zu treten wie nie zuvor. Das bringt uns zum Tanzen! 💃

Beste Eigenschaften

Detaillierte Spenderprofile speichern die Kontaktinformationen, Konten in sozialen Medien, Beziehungen, Interessen und demografische Daten Ihrer Wähler

Deduplizierungsfunktionen verhindern doppelte Einträge für ein und denselben Wähler und halten Ihr Spenderverwaltungssystem sauber und übersichtlich

Mit den Funktionen für die Direktwerbung per Post können Sie Briefe schreiben, Briefe zusammenführen, Etiketten drucken und Barcodes scannen

Beschränkungen

Dieses CRM-Tool bietet nur wenige Integrationsmöglichkeiten mit anderen Softwareprogrammen

Viele Benutzer sind der Meinung, dass die Berichtsfunktionen schwierig zu erlernen und zu nutzen sind

Preisgestaltung

Benutzerdefiniert Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (105+ Bewertungen)

3.9/5 (105+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (235+ Bewertungen)

6. Raiser's Edge

über Blackbaud Raiser's Edge ist eine CRM- und Fundraising-Plattform von Blackbaud, dem Hersteller mehrerer anderer Softwareprogramme für gemeinnützige Organisationen.

Zu den anderen Programmen von Blackbaud gehören Luminate Online für Online-Fundraising-Kampagnen, Just Giving für Peer-to-Peer-Fundraising-Kampagnen und Altru für Ticketing und Mitgliederverwaltung. Raiser's Edge lässt sich gut mit allen anderen Programmen von Blackbaud kombinieren, aber Sie müssen für jeden Softwaredienst einzeln bezahlen.

Allein bietet Raiser's Edge Tools für die Annahme von Spenden, die Analyse von Spenderdaten, die Erstellung relevanterer Spendenaufrufe, die Verfolgung von Spenderinteraktionen und den Versand von gezieltem Marketingmaterial. Diese Schlüsselfunktionen helfen Ihnen, das Potenzial Ihrer Spender zu erschließen. 🗝️

Beste Funktionen

Mit der Spendenverwaltung können Sie Online-Spenden annehmen oder Großspenden eingeben

Einblicke in potenzielle Spender mit KI-gestützten Vorschlägen für die Höhe der Spenden und Tools zur Identifizierung potenzieller Großspender

Benutzerdefinierte Analysen ermöglichen es Ihnen, die für Sie wichtigsten Daten zu verfolgen und Berichte zu erstellen, die für Ihre Kampagne relevant sind

Beschränkungen

In der cloudbasierten Webansicht werden nicht alle Felder und Funktionen der Software angezeigt, sodass Ihr Team möglicherweise die meiste Zeit in der Datenbankansicht arbeiten muss, die im Gegensatz zur Webanwendung nicht von überall zugänglich ist

Viele Anwender berichten über langsame Reaktionszeiten des Blackbaud-Kundendienstes

Preisgestaltung

Benutzerdefiniert Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (405+ Bewertungen)

3.8/5 (405+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (410+ Bewertungen)

7. Kindful

über Freundlich Kindful wird von Bloomerang betrieben - einem weiteren CRM-Tool auf dieser Liste - und beide Programme sind bei gemeinnützigen Organisationen sehr beliebt. Worin besteht also der Unterschied?

Beide haben vergleichbare Funktionen für die Nachverfolgung von Spenderdaten, die Erstellung gezielter Ansprache und die Messung des Kampagnenerfolgs. Aber Kindful bietet auch extrem anpassbare Spendenseiten. Sie können sie gestalten und mit den Informationen versehen, die Sie benötigen. Binden Sie sie dann auf Ihrer Website ein, und Ihre Wähler können mit nur zwei Klicks spenden. ✅

Sowohl Bloomerang als auch Kindful bieten Integrationen mit gängigen Tools und Zahlungsverarbeitungssystemen an. Kindful verfügt zudem über eine offene API, die es Ihren Entwicklern ermöglicht, alle zusätzlichen Integrationen zu erstellen, die Sie für Ihren Workflow benötigen. So können Sie in Ruhe arbeiten und sich anpassen. 💂‍♀️

Beste Eigenschaften

Online-Fundraising und Peer-to-Peer-Spenden werden automatisch zu Ihrem CRM hinzugefügt und mit Ihren verbundenen Tools synchronisiert

Mit Spenderprofilen können Sie Einblicke in den Wohlstand gewinnen und Ihrem Team Aufgaben zuweisen

Automatische Quittungen und Danksagungen sowie Tools zur Planung von Direktmailings und E-Mail-Kampagnen helfen Ihnen, Spender zu binden

Beschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Spenderprofile und die Funktionen zur Verwaltung der Kundenbeziehungen nicht so robust sind wie bei anderen Programmen

Mehrere Benutzer geben an, dass die integrierten Berichtsfunktionen nicht genügend Einblicke bieten und es schwierig sein kann, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen

Preisgestaltung

$119 pro Monat für bis zu 1.000 Spenderdatensätze

239 $ pro Monat für bis zu 4.500 Spenderdatensätze

349 $ pro Monat für bis zu 14.500 Spenderdatensätze

459 $ pro Monat für bis zu 24.500 Spendereinträge

$579 pro Monat für bis zu 39.500 Spendereinträge

699 $ pro Monat für bis zu 59.500 Spendereinträge

Individuelle Preise für Konten mit 60.000 Datensätzen oder mehr

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (310+ Bewertungen)

8. Neon CRM

über Neon-CRM Das Neon CRM wird Ihren Spenderbeziehungen zu neuem Glanz verhelfen. 🔆

Sie können diese Plattform nutzen, um Spender, Mitglieder und Freiwillige zu verwalten und den Überblick über Spendenaktionen, E-Mails, Veranstaltungen und Zuschüsse zu behalten. Die Spenderdatenbank ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Felder hinzuzufügen und das Engagement Ihrer Spender zu verfolgen, sodass Sie sehen können, wie sich Ihre Beziehungen im Laufe der Zeit entwickeln.

Mit seiner anpassbaren, benutzerfreundlichen Oberfläche ist das Neon CRM für Ihr gesamtes Team geeignet. Jedes Teammitglied kann es so organisieren, dass es seinen Bedürfnissen und seiner Rolle gerecht wird, so dass jeder immer genau das hat, was er braucht. Vorwärts, Team! 📣

Beste Eigenschaften

Unbegrenzte Anzahl von Formularen und E-Mails ermöglicht es Ihnen, Ihre Spenderansprache individuell zu gestalten und Spenden über gängige Zahlungsmethoden wie Apple Pay, Google Pay und PayPal anzunehmen

Benutzerdefinierte Berichte und ein intuitives Dashboard erleichtern die Visualisierung Ihrer Kampagnenmetriken

Automatisierungen nehmen Ihrem Team administrative Aufgaben ab und entfernen doppelte Profile aus Ihrer Spenderdatenbank

Beschränkungen

Mehrere Benutzer haben sich darüber beschwert, dass es nicht genügend Anpassungsmöglichkeiten in den Bereichen Veranstaltungsmanagement und Freiwilligenmanagement gibt

Es kann schwierig sein, den Umgang mit den Berichtsfunktionen zu erlernen

Preisgestaltung

Essentials: $99 pro Monat

$99 pro Monat Impact: 199 $ pro Monat

199 $ pro Monat Empower: $399 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (180+ Bewertungen)

4.3/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (490+ Bewertungen)

9. OneCause

über OneCause Es heißt zwar OneCause, aber es gibt viele Softwarelösungen. 👯

Diese Fundraising-Software bietet verschiedene veranstaltungsbasierte, Peer-to-Peer-, Online- und SMS-Fundraising-Programme.

Wenn Sie verschiedene Arten von Kampagnen durchführen, benötigen Sie möglicherweise eine Kombination der Lösungen von OneCause. Aber wenn Sie erst einmal herausgefunden haben, welche Funktionen Sie benötigen, wird dies ein praktisches Programm für die Durchführung Ihrer Spendenaktionen sein. 🛠️

OneCause bietet spezielle Tools für jede Art von Kampagne. Es gibt Funktionen für das Ticketing und die Einladungen zu Veranstaltungen, Integrationen in soziale Medien für Peer-to-Peer-Fundraising und Advocacy-Programme sowie Gamification-Funktionen für virtuelles Fundraising. Noch nie war es so einfach für Ihre Unterstützer, sich zu beteiligen!

Beste Funktionen

Integriertes Ticketing, Tischmanagement, Registrierung und Kasse erleichtern die Verwaltung von Fundraising-Veranstaltungen

Unbefristete Spenden und Fund-a-Need-Optionen lassen Ihren Spendern die Wahl, wie sie spenden möchten

Text2Give ermöglicht es Ihnen, mobile Spenden per SMS zu sammeln

Beschränkungen

Mehrere Nutzer berichten, dass die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt sind

Es gibt keine integrierten E-Mail-Marketing-Funktionen, was es schwierig machen kann, Ihre E-Mails zur Spenderwerbung zu automatisieren und anzupassen

Preisgestaltung

Benutzerdefiniert Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (360+ Bewertungen)

4.7/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (310+ Bewertungen)

10. NetSuite

über NetSuite NetSuite von Oracle ist eine beliebte Software-Suite für Unternehmen, die auch Lösungen für gemeinnützige Organisationen anbietet, darunter ein CRM.

Die meisten Benutzer würden zustimmen, dass NetSuite keine Schönheitswettbewerbe gewinnen wird. Aber da es sich um eine All-in-One-Option handelt, können Sie möglicherweise alle Softwareanforderungen Ihrer Organisation mit einer einzigen Lösung abdecken. Und in der Einfachheit liegt die Schönheit. ✨

Diese Software-Suite umfasst Funktionen für die Finanzverwaltung, um Spenden und Zuschüsse zu verfolgen, Funktionen für die Programmeffizienz, um Ihre Wirkung mit den von Charity Navigator empfohlenen Scorecards zu bewerten, und funktionen zur Anbieterverwaltung zur Verfolgung anbieterlisten und kaufaufträge für Fundraising-Veranstaltungen oder -Programme.

Diese tiefgreifenden Lösungen machen NetSuite zu einer guten Option für große gemeinnützige Organisationen.

Beste Eigenschaften

Verfolgen Sie Personen, Organisationen, Haushalte und Beziehungen in Spenderprofilen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, damit Sie Spenderbeziehungen mit einem Prozess verwalten können, der zu Ihrer Organisation und deren Präferenzen passt

Segmentieren Sie Kunden und versenden Sie E-Mails auf der Grundlage der individuellen Interessen der Spender

Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass es schwierig sein kann, alle Funktionen dieser Software ohne formelle Schulungen zu erlernen

Für den Zugriff auf viele der erweiterten Funktionen fallen zusätzliche Gebühren an, selbst wenn Sie ein Premium-Abonnement haben

Preisgestaltung

Benutzerdefiniert Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2.650+ Bewertungen)

4/5 (2.650+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,340+ Bewertungen)

Bessere Beziehungen, mehr Spenden

Die Rettung der Welt ist ein Marathonlauf, kein Sprint. Und Ihre Spenderbeziehungen sind es, die Ihre Mission am Laufen halten. 🏃‍♂️

Mit der richtigen CRM-Software für gemeinnützige Organisationen wird Ihre gesamte Spenderbetreuung reibungsloser ablaufen. Ihr CRM sorgt dafür, dass Ihre Spender zum richtigen Zeitpunkt von Ihnen hören, z. B. nachdem sie ihre erste Spende getätigt haben oder nachdem Sie einen Programmgewinn in dem Bereich erzielt haben, der sie am meisten interessiert.

Um Aufgaben mit Ihren Spenderprofilen zu verknüpfen und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen, eine Beziehung aufzubauen, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Das All-in-One-CRM und projekt-Management-Tool hilft Ihnen, Ihren gesamten Auftrag von einem Ort aus zu verwalten.

Da ClickUp die einzige App ist, die alle anderen ersetzt, können Sie für weniger Softwarelösungen bezahlen und mehr Geld für Ihren Einsatz sparen. Testen Sie die Plattform kostenlos !