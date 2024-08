die 10 besten SmartSuite-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

SmartSuite preist sich selbst als die eine Plattform für jeden Prozess und jedes Projekt an, aber es ist nicht die einzige Arbeitsmanagementlösung, die es gibt. Es gibt viele andere Alternativen in der workflow-Automatisierung nische, und es lohnt sich, sie zu erforschen, bevor Sie sich für SmartSuite entscheiden oder damit weitermachen.

In diesem Leitfaden werden wir einen Blick auf die besten Alternativen zu SmartSuite werfen, die derzeit verfügbar sind. Wir vergleichen webbasierte workflow-Management , Workflow-Automatisierung, Aufgabenmanagement und Tools für die Zusammenarbeit, um Ihnen unsere ultimative Liste der Kandidaten für 2024\ zu präsentieren. 📚

Worauf sollten Sie bei einer SmartSuite-Alternative achten?

SmartSuite ist eine Cloud-basierte Automatisierungs- und Arbeitsmanagement-Plattform, die ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten abdeckt, darunter Projektmanagement, Personal- und Mitarbeiterverwaltung, Marketing und Compliance. Sie können es für all diese Funktionen nutzen oder nur für eine Handvoll davon.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel, Gantt-Diagramm und Kalender

Wenn Sie eine SmartSuite-Alternative in Erwägung ziehen, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

Benutzerfreundlichkeit: Ist die Plattform einfach zu bedienen? Besteht ein erheblicher Schulungsbedarf?

Ist die Plattform einfach zu bedienen? Besteht ein erheblicher Schulungsbedarf? Fachwissen: Bietet das neue Tool eine größere Funktionalität in Ihrem Schwerpunktbereich?

Bietet das neue Tool eine größere Funktionalität in Ihrem Schwerpunktbereich? Anpassung: Ist die neue Alternative flexibler? Können Sie es vollständig anpassen?

Ist die neue Alternative flexibler? Können Sie es vollständig anpassen? Automatisierung: Kann das Tool die von mir benötigten Aufgaben automatisieren? Bietet es mehr als SmartSuite?

Kann das Tool die von mir benötigten Aufgaben automatisieren? Bietet es mehr als SmartSuite? Preisgestaltung : Ist das neue Tool erschwinglich? Passt es zu Ihrem Budget?

Ist das neue Tool erschwinglich? Passt es zu Ihrem Budget? Skalierbarkeit: Kann die Alternative mit Ihnen skalieren? Wird es durch die Skalierung zu kostspielig?

Bei der Vielzahl an Produkten, die im Bereich der Workflow-Automatisierung verfügbar sind, gibt es viele Optionen für Unternehmen jeder Größe, jedes Budgets und jeder Anforderung - egal, ob Sie ein kleines Unternehmen sind, das Personalmanagement benötigt, oder ein schnell wachsendes SaaS-Unternehmen, das marketing-Automatisierungssoftware . Überlegen Sie sich, was Sie persönlich brauchen und was Ihr Team braucht, damit Sie eine Liste der besten Alternativen erstellen können, die Sie ausprobieren können.

Die 10 besten SmartSuite-Alternativen für das Jahr 2024

Das richtige Arbeitsmanagement-Tool macht es einfach, Dinge zu erledigen, im Team zusammenzuarbeiten und größere Erfolge zu erzielen. Hier sind die besten SmartSuite-Alternativen und Konkurrenten, die Sie Ihren Produktivitätszielen näher bringen können.

1. ClickUp

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automationen, die auf der Grundlage von Auslösern und Bedingungen Ihrer Wahl in ClickUp ausgelöst werden

ClickUp ist eine hervorragende Alternative zu SmartSuite, da es ebenfalls eine All-in-One-Plattform ist, die Ihre Produktivität und Ihren Gewinn steigert. Die breite Palette an Funktionen von ClickUp macht die Organisation Ihrer Arbeit, die Verwaltung von Aufgaben und Ressourcen und die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern zu einem Kinderspiel. ✨

Von Kampagnen bis zur Sprint-Planung, ClickUp-Automatisierungen können jeden Vorgang rationalisieren. Unsere Bibliothek mit mehr als 100 No-Code-Automationen enthält alles, was Sie brauchen, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Routineaufgaben zu straffen und die Projektübergabe zu erleichtern.

Verwenden Sie unsere vorgefertigten Automatisierungsrezepte so, wie sie sind, oder passen Sie sie mit Ihrer eigenen Logik und benutzerdefinierten Zuständen an. Genießen Sie Rezepte, die eine breite Palette von Anwendungen abdecken - einschließlich Aufgabenzuweisungen, Kommentare, Statusaktualisierungen und mehr.

Sie können nicht nur Ihre Arbeit innerhalb von ClickUp automatisieren, sondern diese Funktionalität auch auf andere von Ihnen verwendete Anwendungen ausweiten. Bringen Sie Ihre externen Anwendungen wie Github, Slack, Dropbox und Calendly in Ihren ClickUp-Workflow ein. Die Bibliothek der Integrationen wächst jeden Monat weiter.

Über ClickUp Automations hinaus bietet die Plattform Teams, die organisiert bleiben und effektiver arbeiten wollen, noch viel mehr. Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben für die Verwaltung von persönlichen und Teamaufgaben, Visualisierung des Fortschritts in Ihrem ClickUp Dashboard und verschieben Sie Ihre Kontaktdaten nach ClickUp CRM damit Sie Ihr Kundenbeziehungsmanagementsystem von derselben Stelle aus betreiben können.

ClickUp beste Eigenschaften

Nutzen Sie ClickUp-Automatisierungen und bedingte Logik, um leistungsstarke Workflows zu erstellen

Verwalten Sie Aufgaben, To-Do-Listen und Geschäftsprozesse

Setzen und verfolgen Sie den Fortschritt anhand vonprojektmanagement KPIs Ermöglichen Sie Nachrichtenaustausch und Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit mitClickUp-Chat Verwalten Sie technische und kreative Projekte

Erstellen Sie Dokumente und Tabellen für die Zusammenarbeit und den Austausch mit Ihrem Team

Verwalten Sie Ressourcen und die Zeit, Produktivität und abrechenbare Stunden von Teammitgliedern

Festlegen von Berechtigungen und Freigeben von Projekten zur Steigerung derprojekttransparenz Nutzen Sie die Vorteile vonClickUp-Vorlagen um schnell loszulegen, einschließlicharbeitsplan-Vorlagen Passen Sie Ihre Arbeit mit benutzerdefinierten Ansichten, benutzerdefinierten Feldern und Farbabstimmung an

Integration mit Tausenden von externen Anwendungen

ClickUp-Einschränkungen

Bei so vielen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten berichten einige Nutzer, dass es eine anfängliche Lernkurve gibt

Es gibt zwar nicht für jede externe Anwendung eine eigene Integration, aber Sie können ClickUp jederzeit mit Tausenden von anderen Tools verbinden mitZapier ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Fluss

über Fluss Flow beschreibt sich selbst als ein modernes Projekt und aufgabenmanagement-Software lösung für Teams. Die Plattform vereint Schlüsselelemente wie Projektmanagement, Konversationen und Aufgabenmanagement, um einen zentralen Ort für die Erledigung von Aufgaben zu schaffen. ✔️

Flow beste Eigenschaften

Verwalten Sie Aufgaben effektiver mit automatisierten, wiederkehrenden Aufgaben

Einladen von Teammitgliedern zu Projekten und Steuerung des Datenschutzes mit Berechtigungen

Anpassen von Projekten mit Farben und Symbolen

Flow-Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die Synchronisierung zwischen den Web- und App-Versionen langsam sein kann

Sie können Ihr Konto nur deaktivieren, es ist also nicht möglich, Kontodaten zu löschen

Preise für Flow

Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Plus: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Pro: $10/Monat pro Benutzer

Flow Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

3. FunktionsFox

über FunctionFox FunctionFox ist eine Zeiterfassung und projektmanagement-Tool für die Zeiterfassung, die Steigerung der Teamproduktivität und die Messung des Gesamtwerts. Dieses Tool ist ideal für Kreativprofis und Teams, die ihre internen Planungen und Abläufe organisieren wollen über mehrere Projekte hinweg fokussiert bleiben wollen . ⚒️

FunctionFox beste Eigenschaften

Visualisieren Sie die Menge an Arbeit, die für jedes Teammitglied geplant ist

Verfolgen Sie die Zeit mit Stundenzetteln und einer eingebauten Stoppuhr

Sehen Sie, welche Aufgaben offen sind und welche bereits abgeschlossen wurden

FunctionFox Einschränkungen

Einige Benutzer wünschen sich, dass die Funktionalität rund um Automatisierung und sich wiederholende Aufgaben verfügbar wäre

Es gibt nur wenige Anpassungsmöglichkeiten

FunctionFox Preise

Classic: $35/Monat für den ersten Nutzer, dann $5/Monat für jeden weiteren Nutzer

$35/Monat für den ersten Nutzer, dann $5/Monat für jeden weiteren Nutzer Premier: $50/Monat für den ersten Nutzer, dann $10/Monat für jeden weiteren Nutzer

$50/Monat für den ersten Nutzer, dann $10/Monat für jeden weiteren Nutzer In-House: $150/Monat für den ersten Benutzer, dann $20/Monat für jeden weiteren Benutzer

FunctionFox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4. Plutio

über PlutioPlutio ist ein All-in-One werkzeug für die Zusammenarbeit im Projektmanagement das es Teams ermöglicht, ein Projekt von Anfang bis Ende zu verfolgen. Benutzer können sich von einem zentralen Ort aus auf Projekte vorbereiten, Zeitpläne planen, Aufgaben zuweisen und Angebote an Kunden senden - ideal für Teams und Agenturen. 🤝

Plutio beste Eigenschaften

Erstellen Sie ein Projekt automatisch aus einer Vorlage, sobald ein Vertrag unterzeichnet ist

Verwenden Sie Vorlagen, um wiederkehrende Aufgaben für regelmäßig anfallende Aufgaben zu erstellen

Automatische Anzeige einer Rechnung, eines Terminplaners oder eines Angebots, nachdem Ihr Kunde den Vertrag unterzeichnet hat

Einschränkungen von Plutio

Einige Benutzer berichten, dass die Bearbeitung von Angeboten langsam sein kann

Es gibt keine einfache Möglichkeit, Daten in andere Tools zu exportieren

Preise für Plutio

Solo: $19/Monat für einen Benutzer

$19/Monat für einen Benutzer Studio: $39/Monat für 10 Mitwirkende

$39/Monat für 10 Mitwirkende Agentur: $99/Monat für 30 Mitwirkende

$99/Monat für 30 Mitwirkende Zusätzliche Mitwirkende können zu den Studio- und Agentur-Tarifen für $5/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Plutio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

5. Nintex

über Nintex Nintex ist ein Prozess und workflow-Management-Software werkzeug, das Automatisierung nutzt, um prozesse zu rationalisieren und steigern die Produktivität. Diese geschäftsprozess-Reengineering und software-Tool zur Prozessabbildung ermöglicht es den Nutzern, Möglichkeiten zur Verbesserung von Prozessen zu entdecken, sie erfolgreich zu automatisieren und sie weiter zu optimieren und zu verbessern. 🔗

Nintex beste Eigenschaften

Prozesse erstellen und Arbeitsabläufe anpassen, um effektiver zu sein

Automatisieren Sie Prozesse und lassen Sie sie regelmäßig ablaufen

Erstellen Sie Vorlagen und passen Sie sie ohne Programmierkenntnisse an

Nintex-Einschränkungen

Nintex ist auf das Prozessmanagement spezialisiert und verfügt daher nicht über alle Funktionen, die die All-in-One-Alternativen bieten

Einige Benutzer berichten, dass es eine steile Lernkurve gibt

Nintex Preise

Nintex bietet für jede seiner sechs Automatisierungsplattformen eine Reihe von Pro-, Premium- und Custom-Plänen an:

Pro: Einstiegspreise reichen von $15.000-$35.000/Jahr

Einstiegspreise reichen von $15.000-$35.000/Jahr Premium: Die Einstiegspreise liegen zwischen 2.400 und 60.000 US-Dollar/Jahr

Die Einstiegspreise liegen zwischen 2.400 und 60.000 US-Dollar/Jahr Benutzerdefiniert: Kontakt für Preisgestaltung

Nintex Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

4.2/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (80+ Bewertungen)

6. Prozess Straße

über Prozess Straße Process Street ist ein Software-Tool für Standardarbeitsanweisungen (SOP), Checklisten und Workflow-Management. Es zielt darauf ab, die prozessmanagement einfach und führt zu größerer betrieblicher Effizienz. Automatisieren Sie Aufgaben, optimieren Sie Prozesse und nutzen Sie die Vorteile von KI-gestütztem Workflow-Design, um Ihre Arbeitsweise zu verbessern. 🙌

Process Street beste Eigenschaften

Richten Sie wiederholbare Prozesse ein, umproduktivität zu verbessern* Verwenden Sie bedingte Logik, um die Abläufe innerhalb von Prozessen anzupassen

Visualisieren Sie, was als Nächstes kommt, und verfolgen Sie Ihren Fortschritt

Einschränkungen der Process Street

Die Benutzer sagen, dass sich die Berichtsoptionen begrenzt anfühlen können

Einige berichten, dass eine Suchfunktion für Dokumente und Aufgaben nützlich wäre

Process Street Preise

Startup : $100/Monat

$100/Monat Pro: Beginnt bei $415/Monat

Beginnt bei $415/Monat Unternehmen: Beginnt bei $1.660/Monat

Process Street Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

4.6/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

7. Teamhood

über Teamgeist Teamhood ist eine Projektmanagement-Plattform, die Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenführt. Die Plattform umfasst eine Zeiterfassung, arbeitslast-Management , Terminplanung, Arbeitsabläufe und Prozesse, Unterhaltungen und mehr. 📣

Teamhood beste Eigenschaften

Visualisieren Sie Ihren Projektfortschritt in verschiedenen Ansichten, einschließlich Kanban-Boards und Gantt-Diagrammen

Planen Sie Ihre Zeit effektiver mit geschätzten Stunden und Algorithmus-gestützten Einsichten

Automatisieren Sie Aufgaben, die Sie regelmäßig wiederholen, mit wiederkehrenden Aufgaben

Einschränkungen von Teamhood

Nutzer können keine Dateien zu Kommentaren innerhalb von Aufgaben hinzufügen, was sich auf einige Teams auswirken könnte

Einige Nutzer wünschen sich, dass sie Funktionen deaktivieren können, die nicht genutzt werden

Preise für Teamhood

Kostenlos

Professional: $9,50/Monat pro Nutzer

$9,50/Monat pro Nutzer Premium: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Ultimate: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Teamhood Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (10+ Bewertungen)

8. Rippling

über Kräuseln Rippling ist eine Personalverwaltungsplattform, die sich auf die Verwaltung von Humanressourcen (HR), IT und Finanzen spezialisiert hat. Verwalten Sie Mitarbeiterleistungen, Gehaltsabrechnungen und Ausgaben mit benutzerdefinierten Workflows, die Prozesse automatisieren und so für mehr Effizienz sorgen. 🌻

Rippling beste Eigenschaften

Automatisieren Sie fast jeden HR-, IT- oder Finanzprozess mit Wenn/Dann-Automatisierungen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Auslöser, um personalisierte Workflows zu erstellen

Verbinden Sie sich mit Anwendungen von Drittanbietern, um die Workflow-Automatisierungsfunktionen über Ihre Rippling-Daten hinaus zu erweitern

Rippling-Einschränkungen

Rippling ist auf die Bereiche HR, IT und Finanzen spezialisiert. Wenn Sie also einen anderen Schwerpunkt haben, ist ein anderes Tool möglicherweise besser für Sie geeignet

Einige Benutzer wünschen sich, dass die Onboarding-Funktion umfassender ist

Rippling Preise

Beginnt bei $8/Monat pro Benutzer

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,000+ Bewertungen)

9. Workfront

über ArbeitsfrontArbeitsfront ist das Projekt- und Arbeitsmanagement-Tool des Software-Riesen Adobe. Die Plattform ermöglicht es Benutzern, Projekte zu planen und durchzuführen, Budgets zu verwalten und die Automatisierung für ein besseres Prozessmanagement zu nutzen. 💰

Workfront beste Eigenschaften

Zuweisung und Verfolgung von Aufgaben über Teammitglieder, Abteilungen und Projekte hinweg

Verwenden Sie benutzerdefinierte Logikregeln, um Daten automatisch zwischen Teams zu synchronisieren

Verwalten von Erwartungen und automatische Priorisierung von Aufgaben mit einer integrierten Warteschlange für Anfragen

Einschränkungen von Workfront

Einige sagen, dass die Lernkurve für neue Benutzer sehr hoch ist

Benutzer berichten, dass die Menge an Benachrichtigungen und Alarmen in Ihrem Posteingang überwältigend sein kann

Workfront Preise

Select: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Prime: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Ultimate: Kontaktieren Sie uns für die Preisgestaltung

Workfront Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (900+ Bewertungen)

4.1/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

10. Fluix

über Fluix Fluix ist eine workflow-Automatisierung plattform, die die Digitalisierung von Dokumentenprozessen und die Automatisierung sich wiederholender Routineaufgaben erleichtert. Rationalisieren Sie alltägliche Aufgaben wie Audits, Inspektionen, Schulungen, Rechnungsverwaltung und mehr mit der Aufgabenautomatisierung von Fluix. 📝

Fluix beste Eigenschaften

Lösen Sie sich von Papierdokumenten und wechseln Sie zu digitalen Versionen, die Sie mit Anmerkungen versehen können

Entwerfen Sie einen personalisierten Arbeitsablauf, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht

Automatisieren Sie sich wiederholende manuelle Aufgaben und verfolgen Sie deren Fortschritt, bis sie abgeschlossen sind

Einschränkungen von Fluix

Einige Nutzer wünschen sich, dass der Formularersteller benutzerfreundlicher für nicht-technische Nutzer ist

Es gibt derzeit keine Android-App, obwohl eine iOS-App verfügbar ist

Fluix Preise

Fluix Core: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Zusatzmodul Conditional Logic: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Zusatzmodul Power Analytics: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Zusatzmodul für Formular- und Dokumentenvorerfüllung: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Add-on für vierteljährliche Überprüfungen: $50/Monat pro Benutzer

Fluix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

Rationalisierung der Arbeitsabläufe mit einer SmartSuite-Alternative

SmartSuite ist eine großartige Option für Projektmanagement-Tools, die es verteilten Teams ermöglicht, produktiver zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass es die einzige Option ist, und dieser Leitfaden zeigt, wie viele beeindruckende SmartSuite-Konkurrenten es gibt. Nutzen Sie diesen Leitfaden, um das Tool zu finden, das Ihren Zielen am ehesten entspricht, und genießen Sie die Vorteile eines besser koordinierten, produktiven und gut geführten Teams.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Software-Tool sind, das alles bietet, was SmartSuite kann, und noch mehr, dann sollten Sie ClickUp ausprobieren. Diese All-in-One-Plattform ist voll von Funktionen, die das Projektmanagement, die Aufgabenverwaltung und das Personalmanagement einfach machen. Entdecken Sie alle Vorteile, und testen Sie ClickUp noch heute kostenlos . 🤩