Whimsical Vs. Miro: Welche Whiteboard-Software ist die beste? 2024

Gemeinsame Sitzungen sind für jedes Unternehmen, das mit kreativen Konzepten oder Design Thinking arbeitet, unerlässlich. Ganz gleich, ob Sie Ideen für ein Projekt sammeln, ein neues Produkt entwerfen oder eine Customer Journey Map erstellen, Sie werden immer die besten Ergebnisse erzielen, wenn Sie im Team arbeiten. 🤝

Natürlich müssen Sie diese Arbeit auch dokumentieren, um den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

Wenn alle Teammitglieder vor Ort sind, sind Office-Whiteboards eine gute Möglichkeit, dies zu tun. Wenn Sie jedoch mit einem verteilten Team zusammenarbeiten, müssen Sie sich etwas einfallen lassen. Virtuelle Whiteboards sind eine perfekte Lösung - und wenn sie Ihnen auch noch dabei helfen, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, ist das ein erheblicher Bonus.

Das ist der Punkt, an dem die Frage Whimsical vs. Miro ins Spiel kommt. Diese whiteboard-Design-Tools bieten jeweils unterschiedliche Funktionen und Vorteile für die Unterstützung der Zusammenarbeit 🛠️

In diesem Artikel vergleichen wir Whimsical und Miro, um festzustellen, welche Optionen für Ihr Team am besten geeignet sind!

*# Was ist Whimsical?

über Launisch Whimsical ist ideal für Freiberufler, Designteams, Softwareentwickler und Produktmanager, die Flussdiagramme und Wireframes entwerfen und sie dann mit anderen teilen möchten, um Feedback zu erhalten.

Es ist als Werkzeug für meist asynchrones Arbeiten konzipiert, virtuelle Zusammenarbeit innerhalb kleinerer Teams. Die Benutzeroberfläche ist einfach und minimalistisch gestaltet, sodass sie auch für Anfänger leicht zu bedienen ist. Es handelt sich allerdings um ein rein webbasiertes Tool, das nicht als App auf mobilen Geräten genutzt werden kann. 🖥️

Skurrile Funktionen

Die Funktionen von Whimsical sind gut geeignet, wenn Sie mit einem kleinen Team arbeiten und Ihre Anforderungen relativ einfach sind.

über Launisch Whimsical macht lo-fi wireframing unglaublich einfach und schnell, und Sie können für jede Bildschirmgröße entwerfen. Es gibt eine ganze Reihe konfigurierbarer Elemente, darunter Texteingabefelder, Schaltflächen, Kontrollkästchen, Beschriftungen, Bewertungssterne und vorgefertigte klickbare Einladungen wie "Unsere Arbeit ansehen" und "Kontakt", die nur darauf warten, verwendet zu werden.

Eine Schnellsuche und Tastenkombinationen helfen Ihnen, das Gewünschte schnell zu finden und zu verwenden. Außerdem können Sie Ihre Wireframes ganz einfach in Echtzeit mit Ihren Teamkollegen gemeinsam bearbeiten.

2. Nützliche Formen und Symbole

über Launisch Whimsical verfügt über alle üblichen Formen, die Sie in einem Design-Tool finden, und zusätzlich über eine praktische Klammerform. Die Verbindungspfeile sind mit eigenen Beschriftungen versehen, die sich automatisch ausrichten, so dass Sie nicht lange herumprobieren müssen, um alles richtig zu machen.

Außerdem gibt es einen kategorisierten und durchsuchbaren Satz von Symbolen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, beschriften und für sich oder innerhalb anderer Elemente verwenden können. Es gibt sogar eine Diagramm-App, die Ihnen hilft, den Überblick zu behalten.

3. Editoren kostenlos hinzufügen

Wenn Sie nicht viele Redakteure brauchen, um Zugang zu Ihrem Arbeitsbereich zu haben, dann ist Whimsical sehr preiswert. Sie können immer noch kostenlos Gäste einladen, die Dateien ansehen, kommentieren und sogar bearbeiten können, auf die Sie ihnen Zugriff geben. 💰

Whimsical Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Pro: $10 pro Redakteur pro Monat

$10 pro Redakteur pro Monat Organisation: $20 pro Redakteur pro Monat

Was ist Miro?

über MiroMiro wurde für größere Remote-Teams entwickelt, die intensiv in Echtzeit zusammenarbeiten müssen, sowohl innerhalb des Teams als auch mit externen Beteiligten.

Miro ist für seine großartige Benutzerfreundlichkeit bekannt und bietet außerdem eine große Auswahl an Vorlagen und Integrationen mit Tools wie Asana, Slack und Jira. Es funktioniert sowohl auf webbasierten Plattformen als auch mit Android- und iPhone-Apps.

Miro-Funktionen

Die Funktionen von Miro sind weitaus umfangreicher und skalierbarer als die von Whimsical. Miro macht es Teams leicht, über Zeit und Raum hinweg zusammenzuarbeiten.

1. Integrationen für Videogespräche

über Miro Mit Miro können Sie auf vielfältige Weise mit Ihren Mitspielern kommunizieren, ohne die Plattform zu verlassen. Während sowohl Miro als auch Whimsical über eine Chat-Funktion verfügen, bietet Miro auch ein natives Tool für Videoanrufe.

Durch die Integration von Konferenzplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet kann Ihr Team ganz einfach in Kontakt bleiben, während Sie an Ihren Whiteboards arbeiten, egal wo es sich befindet. 🙋‍♀️

2. Große Auswahl an Vorlagen

Miro hilft Ihnen zeit zu sparen und verbessern Sie die Präsentation Ihrer Dokumente mit einer großen Auswahl an Vorlagen. Während Whimsical jetzt einige Vorlagen anbietet, bietet Miro mehr als 200 eigene Vorlagen. Wenn Ihnen diese nicht ausreichen, können Sie einfach die von der Community betriebene Miroverse besuchen, um weitere zu finden.

3. Erweiterte Präsentation und Moderation

über Miro Miro macht es einfach, direkt von Ihrem Board aus zu präsentieren, so dass Sie die Kontrolle darüber haben und Ihre Mitarbeiter nur das sehen können, worauf Sie sich als Moderator konzentrieren. Sie können den Bereich der Leinwand festlegen, den Ihre Zuhörer sehen, wenn sie der Besprechung zum ersten Mal beitreten.

Zeigen Sie ihnen dann die Übersicht oder zoomen Sie in einen beliebigen Bereich der Tafel. Sie können auch Teile der Leinwand minimieren, mit denen Sie während Ihrer Präsentation nicht arbeiten. Die anonyme Abstimmungsfunktion hilft Ihrem Team, gemeinsam zu entscheiden, wie es weitergehen soll.

Miro Preise

Kostenlos: Kostenlos für unbegrenzt viele Teammitglieder

Kostenlos für unbegrenzt viele Teammitglieder Starter: $8 pro Mitglied pro Monat

$8 pro Mitglied pro Monat Geschäftskunden: $16 pro Mitglied pro Monat

$16 pro Mitglied pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Whimsical Vs. Miro: Funktionen im Vergleich

Wir haben also festgestellt, dass Whimsical sich hervorragend für das Wireframing eignet und über eine Reihe von tools für die Zusammenarbeit und ist budgetfreundlich für kleine Teams. Miro ist skalierbarer, besser für Kommunikation und Präsentationen geeignet und bietet eine breite Palette von Vorlagen.

Wie sieht es nun mit der vergleichbaren Funktionalität von Whimsical und Miro aus? Schauen wir uns einige gemeinsame Funktionen an, um zu sehen, was sie für Sie tun können.

Whimsical vs. Miro Whiteboards

über Miro Skurrile Whiteboards eignen sich gut, um kleinere Design-Workflows abzubilden.

Whimsical bietet eine unendliche Leinwand und die Möglichkeit, Formen, Text oder Haftnotizen zu zeichnen und hinzuzufügen. Außerdem verfügt es über eine gut gestaltete Wireframe-Bibliothek und eine flussdiagramm-Werkzeug . Das Toolkit macht das Prototyping und die Erstellung von Benutzerabläufen einfach, und Sie können schnell erste Mockups erstellen, die Sie Ihrem Team für Feedback zur Verfügung stellen können.

Im Gegensatz dazu sind die Miro-Whiteboards für die Verwendung durch größere Teams konzipiert, die in Echtzeit oder asynchron an umfangreichen Workflows zusammenarbeiten müssen.

Miro verfügt auch über eine unendliche Leinwand mit Zeichenwerkzeugen und Haftnotizen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Rasterhintergrund die Ausrichtung und Positionierung der Elemente, mit denen Sie arbeiten, zum Kinderspiel macht. Das Navigationssystem von Miro hilft Ihnen, sich auf einer großen Tafel leicht zurechtzufinden. Der Suchermodus zeigt Ihnen das große Bild, und Sie können je nach Bedarf hinein- oder herauszoomen.

Gewinner: Miro, weil es mehr Funktionen hat und man leicht mit sehr großen Tafeln arbeiten kann, wenn man es braucht 🏆

Whimsical vs. Miro - Dokumente und KI

über Launisch Ohne Dokumente kann man kein Unternehmen führen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Dokumente heute größtenteils online verfügbar sind, wodurch Bäume eingespart werden und Informationen für jedermann leichter zugänglich sind.

Whimsical verfügt über eine integrierte Dokumentenfunktion, die es Ihnen ermöglicht, Ihre gesamte Dokumentation im selben Arbeitsbereich wie Ihre Wireframes, Flussdiagramme und mind Map s. Sie können von Grund auf neu schreiben, Tabellen erstellen, Dinge per Drag-and-Drop verschieben und dann ein Kontextmenü zum Formatieren verwenden. Automatische Backlinks verbinden Ihr Dokument mit anderen Bereichen von Whimsical, einschließlich Ihrer Whiteboards.

Mit AI-Werkzeuge da KI derzeit ein so heißes Thema ist, kann es sich keine Software leisten, ohne sie auszukommen. Das neue KI-Tool von Whimsical zur Erstellung von Flussdiagrammen hilft Ihnen bei der Erstellung von Benutzerabläufen mit nur einem Mausklick. Geben Sie einfach ein, wofür Sie Ihr Flussdiagramm oder Ihre Mind Map benötigen, und Sie erhalten automatisch ein Gerüst, das Sie bei Ihren Überlegungen unterstützt.

Und wenn Sie ChatGPT Plus verwenden, gibt es jetzt ein Whimsical Diagrams Plug-in, so dass Sie Whimsical auch in GPT-4 verwenden können.

Die Dokumente von Miro basieren meist auf einer Reihe von Vorlagen, oder Sie können Miro mit externen dokumentations-Software oder Notizen-Apps wie Google Drive, OneDrive, Notion oder Dropbox.

Die KI-Funktion von Miro ist ebenfalls relativ neu und seit kurzem in der Beta-Version verfügbar. Sie ermöglicht es Ihnen, aus einfachen Ideen automatisch Mind Maps, Haftnotizen, Bilder oder User Stories zu generieren. Sie können auch alle Ihre Notizen zusammenfassen oder Text in Code umwandeln. Weitere KI-Funktionen befinden sich derzeit in der Entwicklung. 🤖

Gewinner: Miro für seine umfangreicheren KI-Funktionen 🏆

Whimsical vs. Miro Mind Maps

über MiroMindmapping-Software hilft Ihnen, Ihre Kreativität zu nutzen, Ideen zu organisieren und zu sehen, wie alles zusammenpasst.

Whimsical und Miro Mind Maps funktionieren beide auf ähnliche Weise. Sie können Informationen mit verschiedenen Farben, Formen und Linientypen sowie durch Ziehen und Ablegen von Elementen visuell organisieren. Beide bieten auch KI, um den Prozess zu beschleunigen und Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen.

Whimsical eignet sich am besten für einfache Mind Maps, während Miro vielleicht etwas anpassungsfähiger ist und es Ihnen ermöglicht, Ihre Mind Maps in Folienrahmen für Präsentationen zu verwandeln.

Gewinner: Miro mit einem kleinen Vorsprung 🏆

Whimsical Vs. Miro auf Reddit

Um Feedback aus der Praxis zu bekommen, haben wir uns angesehen, was Reddit hatte über Miro vs. Whimsical zu sagen. 🤔

Einige Benutzer sind Fans von Whimsical. Zum Beispiel, dieser Benutzer sagte:

"In den letzten anderthalb Jahren ist Whimsical mein bevorzugtes Werkzeug. Es ist bei weitem eines der besten Werkzeuge, die ich zur Erstellung von Architekturdiagrammen verwendet habe. Der Hauptgrund ist, dass das Endergebnis standardmäßig schön ist. Sie haben die Benutzeroberfläche perfekt hinbekommen. Ich bin ein Ingenieur mit schlechten Grafikdesign-Fähigkeiten, aber das Ergebnis lässt die Leute glauben, dass ich viel Zeit in die Gestaltung meiner Visualisierungen, die Wahl des richtigen Farbtons, die Ausrichtung der Boxen usw. investiert habe, was nicht der Fall war. Das Tool hat mir nur geholfen. Ein großer Gewinn! :)"

Es gibt jedoch auch Beschwerden über die Einschränkungen des kostenlosen Whimsical-Pakets, z. B dies :

"Die Nutzung von Whimsical.com war für mich eine angenehme Erfahrung, aber ich war enttäuscht von den Einschränkungen der kostenlosen Version, die nur 500 Elemente erlaubt." Ein anderer Benutzer hat dies über Miro gesagt:

"Ich liebe Miro für die Gestaltung von Abläufen und Karten. Ich kann mir vorstellen, dass es sich hervorragend für wahlbasierte Spiele oder alles mit hochkomplexen, miteinander verknüpften Systemen eignen würde. Allerdings glaube ich nicht, dass es in Bezug auf Design-Dokumente so nützlich ist."

Es gibt auch einige, die der Meinung sind, dass keines von beiden ihnen die vollständige Lösung bietet, die sie brauchen. Dieser Benutzer ist der Meinung, dass sie für seinen Anwendungsfall nicht geeignet sind:

"Ich habe auch Whiteboards wie Miro oder Whimsical verwendet, finde aber, dass sie nicht den minimalistischen und stromlinienförmigen Ansprüchen genügen, die ich brauche, um Gliederungspunkte wirklich so miteinander zu verknüpfen, wie sie es brauchen."

Und doch ein anderer Benutzer hat eine gemeinsame Lösung gefunden:

"Wir benutzen ClickUp & Miro. Die Kombination funktioniert für uns sehr gut

Das bringt uns schön zu unserer Alternativlösung: ClickUp. ✨

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Whimsical und Miro

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

ClickUp ist ein projektmanagement-Werkzeug das Sie von einem Ende Ihrer Geschäftsprozesse bis zum anderen unterstützt. Es ist eines der besten Team software für die Zusammenarbeit optionen zur Verfügung, die die Produktivität und Kreativität steigern und gleichzeitig Ihren Arbeitsablauf optimieren. 🙌

ClickUp spart Ihnen mit Tausenden von Vorlagen Stunden an Arbeitszeit. Sie müssen keine Dokumente mehr von Grund auf neu erstellen. Und weil jedes von Ihnen erstellte Dokument auch schön formatiert ist, ist es leichter zu lesen und viel effektiver.

Und so gut wie alles in ClickUp ist anpassbar, so dass Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

ClickUp ist als Web-App und für Windows, Android, Linux oder iOS verfügbar, sodass Sie es auf Ihrem Desktop, Laptop oder anderen Geräten wie Ihrem iPhone oder iPad verwenden können.

Mit seinem Fokus auf zusammenarbeit in Echtzeit kann ClickUp problemlos mit Whimsical und Miro konkurrieren und ist in vielen Fällen sogar besser als diese.

Werfen wir einen Blick auf die drei Funktionen, die wir gerade für Whimsical und Miro verglichen haben, und sehen wir, wie ClickUp abschneidet.

Whiteboards

Collaboration Detection ermöglicht es Teams, gleichzeitig in ClickUp Whiteboards zu arbeiten und zu bearbeiten

Als eine der besten Whiteboard-Software auswahlmöglichkeiten gibt es, ClickUp's Whiteboard bietet Ihnen eine Ideenskizze par excellence - aber es geht auch weit darüber hinaus. Es nimmt diese Ideen und verwandelt sie in Aufgaben.

Wenn Sie das kollaborative Whiteboard von ClickUp verwenden, können Sie Ihr eigenes Layout erstellen - oder Sie sparen im Vorfeld Zeit und Mühe, indem Sie aus dem ClickUp-Angebot an whiteboard-Vorlagen . Mit Vorlagen für Flussdiagramme, Mind Mapping, Matrizen, Organigramme oder Arbeitspläne und vielen anderen Optionen gibt es bestimmt eine, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Nutzen Sie die Echtzeit-Kollaborationsfunktionen von ClickUp für das Brainstorming und das Sammeln von Ideen in Ihrem Team. Zeichnen Sie, fügen Sie Objekte oder Text hinzu, oder erstellen Sie projektpläne oder Flussdiagramme, und verknüpfen Sie diese mit relevanten Ressourcen, wie Mediendateien oder anderen Dokumenten. Glücklicherweise geht ClickUp Whiteboards nie der Platz aus.

Ziehen Sie dann die Elemente Ihres Whiteboards per Drag & Drop, bis sie perfekt angeordnet sind, und verbinden Sie alles in so vielen Farben, wie Sie möchten. Fügen Sie Haftnotizen hinzu, um zufällige Gedanken festzuhalten. Alle Mitglieder Ihres Teams können es in Echtzeit bearbeiten, als wären sie mit Ihnen im Raum.

Wenn Sie (vorerst) fertig sind, clickUp-Aufgaben erstellen direkt von Ihrem Whiteboard aus mit nur einem Mausklick. Sie können diese Aufgaben von ClickUp aus zuweisen und verwalten, sodass Sie alles an einem Ort haben - stromlinienförmig und effizient. ✅

Docs und KI

Binden Sie ClickUp Docs direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Kontext zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen ClickUp's Docs sind sauber und schön und ermöglichen es Ihnen, Ideen sowohl textlich als auch visuell zu vermitteln. Sie können Tabellen einfügen, Lesezeichen einbetten und alles per Mausklick oder mit /Slash-Befehlen formatieren. Teammitglieder können Dokumente gemeinsam in Echtzeit bearbeiten und andere mit Kommentaren versehen, um so das bestmögliche Dokument für die Zusammenarbeit zu erstellen. Mit Funktionen zur Verwaltung von Berechtigungen und zur Freigabe von Links können Sie festlegen, wer diese Dokumente sehen kann.

Das Beste ist, dass ClickUp-Dokumente kategorisiert und direkt mit Arbeitsabläufen verknüpft werden können, so dass Ihr Team immer alle benötigten Informationen an einem Ort finden kann. Zuweisen aktionspunkte direkt aus Ihrem Dokument und wandeln Sie Text in Aufgaben um. Verwenden Sie dann Widgets, um Projektstatus und Arbeitsabläufe zu aktualisieren, damit Sie immer wissen, was gerade passiert. Der KI-Assistent von ClickUp hilft Ihnen schneller zu arbeiten und effektiver arbeiten. Bitten Sie das Programm, Ihnen beim Brainstorming zu helfen oder ein ganzes Dokument mit nur wenigen Stichworten zu schreiben. Bitten Sie sie dann, den Inhalt zu bearbeiten und zu formatieren, damit er prägnanter und ansprechender wird. 📝

Ihr KI-Assistent kann auch Aktionspunkte und Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus Docs extrahieren und lange Inhalte in Sekundenschnelle zusammenfassen, was Ihnen stundenlange manuelle Arbeit erspart.

Mind Maps

In den Mind Maps von ClickUp können Sie Knoten auf der Grundlage ihrer hierarchischen Struktur leicht neu anordnen ClickUp Mind Maps helfen Ihnen, Ihre nächste große Idee in Farbe zu visualisieren. Machen Sie ein Brainstorming, organisieren Sie Projekte oder stellen Sie Arbeitsabläufe dar, und sehen Sie, wie alles zusammenpasst. Halten Sie Ihre Ideen fest und verwenden Sie dann die Drag-and-Drop-Knoten, um Abschnitte Ihrer Mind Map zu verschieben.

Wie bei jedem Element von ClickUp haben Sie Zugang zu einer breiten Palette von Mind Map-Vorlagen um den Einstieg zu erleichtern. Und weil alles in ClickUp miteinander verbunden ist, können Sie Aufgaben direkt aus Ihrer Mind Map heraus erstellen und verwalten.

Verknüpfen Sie Ihre Mind Map mit bestimmten Dokumenten, Kommentaren oder Aufgaben in Ihrem Arbeitsbereich, und teilen Sie sie mit Ihrem Team. Das ist Kreativität und Zusammenarbeit in Reinkultur. 🪄

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI: $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

Upgrade auf ClickUp heute

Whiteboard-Tools helfen Ihnen dabei, kreativ zu werden und Ihre Gedanken zu sammeln, um sie dann sinnvoll zu organisieren.

Jedes Whiteboard-Tool ist jedoch für unterschiedliche Zwecke am besten geeignet. In unserem Vergleich zwischen Whimsical und Miro wird deutlich, dass sich Whimsical hervorragend für kleine Teams eignet, die sich auf die Designarbeit konzentrieren. Es ist schön, einfach und budgetfreundlich. Miro hingegen ist für große Teams konzipiert. Es eignet sich gut für größere Teams, die in Echtzeit zusammenarbeiten müssen, und bietet mehr Funktionen.

Oder Sie entscheiden sich direkt für ClickUp, um das Beste aus beiden Welten zu nutzen und eine Verbindung zu den Projektmanagement-Tools von ClickUp herzustellen. Die All-in-One-Lösung von ClickUp bietet schöne und effektive Whiteboard- und Docs-Lösungen, die direkt mit Aufgaben verbunden sind. Das bedeutet, dass Sie alles von einem Arbeitsbereich aus verwalten können, was Ihnen hilft, Ihren Workflow zu optimieren und in jeder Hinsicht schneller und effektiver zu arbeiten. 🤩 Kostenlos anmelden bei ClickUp noch heute!