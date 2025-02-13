Whimsical Vs. Miro: Welche Whiteboard-Software ist die beste? 2025

Gemeinsame Sitzungen sind für jedes Geschäft, das mit kreativen Konzepten oder Design Thinking arbeitet, unerlässlich. Ganz gleich, ob Sie Ideen für ein Projekt sammeln, ein neues Produkt entwerfen oder eine Karte für die Customer Journey erstellen, Sie werden immer die besten Ergebnisse erzielen, wenn Sie im Team arbeiten. 🤝

Natürlich müssen Sie diese Arbeit auch dokumentieren, um den vollen Nutzen daraus zu ziehen.

Office-Whiteboards sind eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen, wenn alle Mitglieder Ihres Teams vor Ort sind. Wenn Sie jedoch mit einem verteilten Team arbeiten, müssen Sie mehr tun. Virtuelle Whiteboards sind eine perfekte Lösung - und wenn sie Ihnen auch noch dabei helfen, Ihren Workflow zu optimieren, ist das ein erheblicher Bonus.

Das ist der Punkt, an dem die Frage Whimsical vs. Miro ins Spiel kommt. Diese whiteboard design tools bieten jeweils unterschiedliche Features und Vorteile zur Unterstützung der gemeinsamen Arbeit. Welches ist also besser? 🛠️

In diesem Artikel vergleichen wir Whimsical und Miro, um festzustellen, welche Optionen für Ihr Team am besten geeignet sind!

*# Was ist Whimsical?

über Launisch Whimsical ist ideal für Freiberufler, Design Teams, Softwareentwickler und Produktmanager, die Karten und Wireframes entwerfen und diese dann für andere freigeben möchten, um Feedback zu erhalten.

Es ist als Tool für meist asynchrones Arbeiten konzipiert, virtuelle Zusammenarbeit in kleineren Teams. Die Benutzeroberfläche ist einfach und minimalistisch gestaltet, sodass sie auch für Anfänger leicht zu bedienen ist. Es handelt sich jedoch um ein rein webbasiertes Tool, das nicht als App auf mobilen Geräten genutzt werden kann. 🖥️

Skurrile Features

Die Features von Whimsical sind gut geeignet, wenn Sie mit einem kleinen Team arbeiten und Ihre Anforderungen relativ einfach sind.

über Launisch Whimsical macht lo-fi wireframing unglaublich einfach und schnell, und Sie können für jede Bildschirmgröße entwerfen. Es gibt eine ganze Reihe konfigurierbarer Elemente, darunter Texteingabefelder, Schaltflächen, Kontrollkästchen, Beschreibungen, Bewertungssterne und vorgefertigte klickbare Einladungen wie "Meine Arbeit ansehen" und "Kontakt", die nur darauf warten, verwendet zu werden.

Ein Tool zum schnellen Nachschlagen und Tastaturverknüpfungen helfen Ihnen, das Gewünschte schnell zu finden und zu verwenden. Außerdem können Sie Ihre Wireframes ganz einfach in Echtzeit mit Ihren Teamkollegen gemeinsam bearbeiten.

2. Nützliche Formen und Symbole

über Launisch Whimsical verfügt über alle üblichen Formen, die man in einem Design-Tool findet, sowie über eine praktische Klammerform. Die Verbindungspfeile sind mit eigenen Beschreibungen versehen, die sich automatisch ausrichten, so dass Sie nicht lange herumprobieren müssen, um alles richtig zu machen.

Außerdem gibt es einen kategorisierten und durchsuchbaren Satz von Symbolen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, benutzerdefiniert beschriften und für sich oder innerhalb anderer Elemente verwenden können. Es gibt sogar eine App für Diagramme, die Ihnen hilft, sich zu konzentrieren.

3. Kostenlose Editoren hinzufügen

Wenn Sie nicht viele Editoren benötigen, um Zugang zu Ihrem Workspace zu haben, dann ist Whimsical sehr preiswert. Sie können trotzdem kostenlos Gäste einladen, die die Dateien, auf die Sie ihnen Zugriff geben, ansehen, kommentieren und sogar bearbeiten können. 💰

Whimsical Preise

Starter: Free

Free Pro: $10 pro Editor pro Monat

$10 pro Editor pro Monat Organisation: $20 pro Editor pro Monat

Was ist Miro?

über MiroMiro ist für größere Teams konzipiert, die in Echtzeit zusammenarbeiten müssen, sowohl innerhalb des Teams als auch mit externen Beteiligten.

Miro ist für seine großartige Benutzerfreundlichkeit bekannt und bietet einen umfangreichen Bereich an Vorlagen und Integrationen mit Tools wie Asana, Slack und Jira. Es funktioniert sowohl auf webbasierten Plattformen als auch mit Android- und iPhone-Apps.

Miro Features

Die Features von Miro sind weitaus umfangreicher und skalierbarer als die von Whimsical. Miro macht es für Teams einfach, über Zeit und Space hinweg zusammenzuarbeiten.

1. Integrierte Videoanrufe

über Miro Mit Miro können Sie auf vielfältige Weise mit Ihren Mitspielern kommunizieren, ohne die Plattform zu verlassen. Sowohl Miro als auch Whimsical haben ein Feature zum Chatten, aber Miro hat auch ein eigenes Tool für Videogespräche.

Durch die Integration von Konferenzplattformen wie Microsoft Teams, Zoom und Google Meet kann Ihr Team ganz einfach in Kontakt bleiben, während Sie an Ihren Whiteboards arbeiten, ganz gleich, wo es sich befindet. 🙋‍♀️

2. Breiter Bereich an Vorlagen

Miro hilft Ihnen zeit zu sparen und verbessern Sie die Präsentation Ihrer Dokumente mit einem großen Bereich von Vorlagen. Während Whimsical inzwischen einige Vorlagen anbietet, stellt Miro mehr als 200 native Vorlagen bereit. Wenn Ihnen diese nicht ausreichen, können Sie einfach die von der Community betriebene Miroverse besuchen, um weitere zu finden.

3. Erweiterte Präsentation und Moderation

über Miro Miro macht es einfach, direkt von Ihrem Board aus zu präsentieren, so dass Sie die Kontrolle darüber haben und Ihre Teilnehmer nur die Ansichten sehen können, auf die Sie sich als Moderator konzentrieren. Sie können den Bereich der Leinwand einstellen, den Ihre Zuhörer sehen, wenn sie das Meeting zum ersten Mal betreten.

Zeigen Sie ihnen dann die Übersicht oder zoomen Sie in einen beliebigen Bereich des Boards, den Sie auswählen. Sie können auch Teile der Leinwand, mit denen Sie nicht arbeiten, während Ihrer Präsentation minimieren. Die anonyme Abstimmungsfunktion hilft Ihrem Team, gemeinsam zu entscheiden, wie es weitergehen soll.

Miro Preise

Free: Kostenlos für unbegrenzte Mitglieder eines Teams

Kostenlos für unbegrenzte Mitglieder eines Teams Starter: $8 pro Mitglied pro Monat

$8 pro Mitglied pro Monat Business: $16 pro Mitglied pro Monat

$16 pro Mitglied pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Whimsical Vs. Miro: Features im Vergleich

Wir haben also festgestellt, dass Whimsical sich hervorragend für das Wireframing eignet und über eine Reihe von tools für die Zusammenarbeit und ist auch für kleine Teams erschwinglich. Miro ist skalierbarer, besser für Kommunikation und Präsentationen geeignet und bietet einen großen Bereich an Vorlagen.

Wie sieht es nun mit den vergleichbaren Funktionen von Whimsical und Miro aus? Schauen wir uns einige gemeinsame Features an, um zu sehen, was sie für Sie erledigen können.

Whimsical vs. Miro Whiteboards

über Miro Skurrile Whiteboards eignen sich gut für die Karte kleinerer Design-Arbeiten.

Whimsical bietet eine unendliche Leinwand und die Möglichkeit, Formen, Text oder Haftnotizen zu zeichnen und hinzuzufügen. Außerdem verfügt es über eine gut gestaltete Wireframe-Bibliothek und eine flowchart tool . Das Toolkit macht das Prototyping und die Erstellung von Benutzer Flows einfach, und Sie können schnell erste Mockups erstellen, die Sie Ihrem Team für Feedback freigeben können.

Im Gegensatz dazu sind die Whiteboards von Miro für größere Teams gedacht, die in Echtzeit oder asynchron an umfangreichen Arbeitsabläufen zusammenarbeiten müssen.

Miro verfügt auch über eine unendliche Leinwand mit Zeichentools und Haftnotizen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Rasterhintergrund die Ausrichtung und Positionierung der Elemente, mit denen Sie arbeiten, zum Kinderspiel macht. Das Navigationssystem von Miro hilft Ihnen, sich auf einem großen Board leicht zurechtzufinden. Der Suchermodus zeigt Ihnen das Gesamtbild und Sie können je nach Bedarf hinein- oder herauszoomen.

Gewinner: Miro, weil es mehr Features hat und man leicht mit sehr großen Boards arbeiten kann, wenn man es braucht 🏆

Whimsical vs. Miro Dokumente und KI

über Launisch Ohne Dokumente kann man kein Geschäft führen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Dokumente heute größtenteils online verfügbar sind, wodurch Bäume eingespart werden und Informationen für jedermann leichter zugänglich sind.

Whimsical verfügt über ein integriertes Feature für Dokumente, mit dem Sie Ihre gesamte Dokumentation im selben Workspace wie Ihre Wireframes, Flussdiagramme und mindmap s. Sie können von Grund auf neu schreiben, Tabellen erstellen, Dinge per Drag-and-Drop verschieben und dann ein Verknüpfungsmenü zum Formatieren verwenden. Automatische Backlinks verbinden Ihr Dokument mit anderen Bereichen von Whimsical, einschließlich Ihrer Whiteboards.

Mit KI-Tools ist derzeit ein so heißes Thema, dass es sich keine Software leisten kann, ohne sie zu sein. Mit dem neuen KI Text-zu-Flowchart-Tool von Whimsical erstellen Sie Benutzer-Flows mit einem Klick auf eine Schaltfläche. Geben Sie einfach ein, wofür Sie Ihr Flussdiagramm oder Ihre Karte benötigen, und das Tool gibt Ihnen automatisch einen Rahmen vor, der Ihnen beim Denken hilft.

Und wenn Sie ChatGPT Plus verwenden, gibt es jetzt ein Whimsical Diagrams Plug-in, so dass Sie Whimsical auch in GPT-4 verwenden können.

Die Dokumente von Miro basieren meist auf dem Bereich der Vorlagen, oder Sie können Miro mit externen dokumentations-Software oder Notizen-Apps wie Google Drive, OneDrive, Notion oder Dropbox.

Das KI Feature von Miro ist ebenfalls relativ neu und seit kurzem in der Beta-Version verfügbar. Sie ermöglicht es Ihnen, aus einfachen Ideen automatisch Mindmaps, Haftnotizen, Bilder oder Benutzer-Stories zu generieren. Sie können auch alle Ihre Notizen zusammenfassen oder Text in Code umwandeln. Weitere Features der KI befinden sich in der Entwicklung. 🤖

Gewinner: Miro für seinen größeren Bereich an KI Features 🏆

Whimsical vs. Miro Mindmaps

über MiroMindmapping-Software hilft Ihnen, Ihre Kreativität zu entfalten, Ideen zu organisieren und zu sehen, wie alles zusammenpasst.

Die Mindmaps von Whimsical und Miro funktionieren beide auf ähnliche Weise. Sie können Informationen mit verschiedenen Farben, Formen und Linientypen sowie durch Ziehen und Ablegen von Elementen visuell organisieren. Beide bieten auch KI, um den Prozess zu beschleunigen und eine Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen.

Whimsical eignet sich am besten für einfache Mindmaps, und Miro ist vielleicht etwas anpassungsfähiger und ermöglicht es Ihnen, Ihre Mindmaps in Diarahmen für Präsentationen zu verwandeln.

Gewinner: Miro mit einem kleinen Vorsprung 🏆

Whimsical Vs. Miro auf Reddit

Um Feedback aus der Praxis zu bekommen, haben wir uns angesehen, was Reddit über Miro. vs. Whimsical zu sagen hatte. 🤔

Einige Benutzer sind Fans von Whimsical. Zum Beispiel, dieser Benutzer sagte:

"Mein Tool der Wahl in den letzten anderthalb Jahren ist Whimsical. Es ist bei weitem eines der besten Tools, die ich zur Erstellung von Architekturdiagrammen verwendet habe. Der Hauptgrund ist, dass das Ergebnis standardmäßig wunderschön ist. Sie haben die Benutzeroberfläche perfekt hinbekommen. Ich bin ein Ingenieur mit schlechten grafischen Fähigkeiten, aber das Ergebnis lässt die Leute denken, dass ich viel Zeit in die Gestaltung meiner Visualisierungen, die Wahl des richtigen Farbtons, die Ausrichtung der Boxen usw. investiert habe, was nicht der Fall war. Das Tool hat mir nur geholfen. Ein großer Gewinn! :)"

Es gibt jedoch auch Beschwerden über die Limitierungen des kostenlosen Whimsical-Pakets, wie zum Beispiel dies :

"Die Nutzung von Whimsical.com war für mich eine angenehme Erfahrung, aber ich war enttäuscht von den Limitierungen der kostenlosen Version, die nur 500 Elemente erlaubt." Ein anderer Benutzer hat dies über Miro gesagt:

"Ich liebe Miro für Flow/Map-Design, ich kann mir vorstellen, dass es hervorragend für wahlbasierte Spiele oder alles mit hochkomplexen Vernetzungssystemen geeignet ist. Ich glaube aber nicht, dass es so nützlich ist, wenn es um die Erstellung von Dokumenten geht."

Es gibt auch einige, die der Meinung sind, dass keines von beiden die abschließende Lösung bietet, die sie brauchen. Dieser Benutzer ist der Meinung, dass sie für seinen Anwendungsfall nicht geeignet sind:

"Ich habe auch Whiteboards wie Miro oder Whimsical verwendet, finde aber, dass sie nicht dem minimalistischen und stromlinienförmigen Anspruch genügen, den ich brauche, damit die Gliederungspunkte wirklich so miteinander verknüpft werden können, wie sie es müssen."

Und doch ein anderer Benutzer hat eine gemeinsame Lösung gefunden:

"Wir benutzen ClickUp & Miro. Die Kombination funktioniert für uns sehr gut

Das bringt uns schön zu unserer Alternativlösung: ClickUp. ✨

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Whimsical und Miro

Zeichnen Sie Verbindungen und verknüpfen Sie Objekte miteinander, um gemeinsam mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboards Roadmaps oder Workflows aus Ihren Ideen zu erstellen

ClickUp ist ein projektmanagement tool das Sie von einem Ende Ihrer Geschäftsprozesse bis zum anderen unterstützt. Es ist eines der besten Team software für die Zusammenarbeit zur Verfügung, die Produktivität und Kreativität steigern und gleichzeitig Ihren Workflow wie keine andere optimieren. 🙌

ClickUp spart Ihnen mit Tausenden von Vorlagen Stunden an Arbeit. Sie müssen keine Dokumente mehr von Grund auf neu erstellen. Und weil jedes Dokument, das Sie erstellen, auch schön formatiert ist, ist es leichter zu lesen und viel effektiver.

Und so gut wie alles in ClickUp ist anpassbar, so dass Sie es an Ihre Arbeit anpassen können.

ClickUp ist als Web App und für Windows, Android, Linux oder iOS verfügbar, sodass Sie es auf Ihrem Desktop, Laptop oder anderen Geräten wie Ihrem iPhone oder iPad nutzen können.

Mit seinem Fokus auf echtzeit-Zusammenarbeit kann ClickUp problemlos mit Whimsical und Miro konkurrieren und ist in vielen Fällen sogar besser als diese.

Werfen wir einen Blick auf die drei Features, die wir gerade für Whimsical und Miro verglichen haben, und sehen wir, wie ClickUp abschneidet.

Whiteboards

Collaboration Detection ermöglicht Teams die gleichzeitige Arbeit und Bearbeitung in ClickUp Whiteboards

Als eine der beste Whiteboard-Software auswahlmöglichkeiten gibt es, ClickUp's Whiteboard bietet Ihnen eine Ideenskizze par excellence - aber es geht noch weit darüber hinaus. Es nimmt diese Ideen und verwandelt sie in Aufgaben.

Wenn Sie das kollaborative Whiteboard von ClickUp verwenden, können Sie Ihr eigenes Layout erstellen - oder Sie sparen im Vorfeld Zeit und Aufwand, indem Sie aus ClickUps Bereich von whiteboard-Vorlagen . Mit Vorlagen für Flussdiagramme, Mindmapping, Matrizen, Organigramme oder Pläne für die Arbeit und vielen anderen Optionen gibt es bestimmt eine, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Nutzen Sie die Funktion von ClickUp für die Zusammenarbeit in Echtzeit, um Brainstorming zu betreiben und Ideen in Ihrem Team zu sammeln. Zeichnen Sie, fügen Sie Objekte oder Text hinzu, oder erstellen Sie pläne für Projekte oder Flussdiagramme, und verknüpfen Sie diese mit relevanten Ressourcen, wie Mediendateien oder anderen Dokumenten. Glücklicherweise geht ClickUp Whiteboards nie der Space aus.

Ziehen Sie dann die Elemente Ihres Whiteboards per Drag & Drop, bis sie perfekt angeordnet sind, und verbinden Sie alles in so vielen Farben, wie Sie möchten. Fügen Sie Klebezettel hinzu, um zufällige Gedanken festzuhalten. Alle Mitglieder Ihres Teams können das Whiteboard in Echtzeit bearbeiten, als ob sie mit Ihnen im Raum wären.

Zu erledigen ist (vorerst), clickUp Aufgaben erstellen direkt von Ihrem Whiteboard aus mit einem Klick auf eine Schaltfläche. Sie können diese Aufgaben von ClickUp aus zuweisen und verwalten, sodass alles an einem Ort ist - stromlinienförmig und effizient. ✅

Dokumente und KI

Binden Sie ClickUp-Dokumente direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Projektdokumente, Recherchen und Zusammenhänge zuzugreifen, ohne Ihr Board zu verlassen ClickUp's Dokumente sind sauber und schön und ermöglichen es Ihnen, Ideen sowohl textlich als auch visuell zu vermitteln. Sie können Tabellen einfügen, Lesezeichen einbetten und formatieren - alles mit einem Klick auf eine Schaltfläche oder mit /Slash-Befehlen. Teammitglieder können Dokumente gemeinsam in Echtzeit bearbeiten und andere mit Kommentaren versehen, so dass das bestmögliche gemeinsame Dokument entsteht. Mit den Features zur Verwaltung von Berechtigungen und zur Freigabe von Links können Sie festlegen, wer diese Dokumente sehen darf.

Das Beste daran ist, dass ClickUp Dokumente kategorisiert und direkt mit Workflows verbunden werden können, so dass Ihr Team immer alle benötigten Informationen an einem Ort finden kann. Zuweisen aktions-Elemente direkt aus Ihrem Dokument und wandeln Sie Text in Aufgaben um. Verwenden Sie dann Widgets, um den Status von Projekten und Workflows zu aktualisieren, damit Sie immer verfolgen können, was gerade passiert. Der KI-Assistent von ClickUp hilft Ihnen schneller zu arbeiten und effektiver arbeiten. Bitten Sie das Programm, Ihnen beim Brainstorming zu helfen oder ein ganzes Dokument mit nur wenigen Stichworten zu schreiben. Anschließend können Sie den Inhalt bearbeiten und formatieren, um ihn prägnanter und ansprechender zu gestalten. 📝

Ihr KI-Assistent kann auch Handlungselemente und Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus Dokumenten extrahieren und lange Inhalte in Sekundenschnelle zusammenfassen, was Ihnen stundenlange manuelle Arbeit erspart.

Mindmaps

In den Mindmaps von ClickUp können Sie Knoten auf der Grundlage ihrer hierarchischen Struktur leicht neu anordnen ClickUp Mindmaps helfen Ihnen, Ihre nächste große Idee in Farbe zu visualisieren. Machen Sie ein Brainstorming, organisieren Sie Projekte oder erstellen Sie Karten von Arbeitsabläufen, und sehen Sie, wie alles zusammenpasst. Halten Sie Ihre Ideen fest und verschieben Sie dann per Drag-and-Drop Knoten, um Abschnitte Ihrer Mind Map zu verschieben.

Wie bei jedem Element von ClickUp haben Sie Zugriff auf einen großen Bereich von Mindmap-Vorlagen um den Einstieg zu erleichtern. Und weil alles in ClickUp miteinander verbunden ist, können Sie Aufgaben direkt von Ihrer Mind Map aus erstellen und verwalten.

Verknüpfen Sie Ihre Mindmap mit bestimmten Dokumenten, Kommentaren oder Aufgaben in Ihrem Workspace und geben Sie sie für Ihr Team frei. Das ist Kreativität und Zusammenarbeit in Reinkultur. 🪄

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Business: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

Upgrade auf ClickUp heute

Whiteboard tools helfen Ihnen dabei, kreativ zu werden und Ihre Gedanken zu sammeln, um sie dann sinnvoll zu organisieren.

Jedes Whiteboard tool ist jedoch für unterschiedliche Zwecke am besten geeignet. In unserem Vergleich zwischen Whimsical und Miro wird deutlich, dass Whimsical sich hervorragend für kleine Teams eignet, die sich auf Designarbeiten konzentrieren. Es ist schön, einfach und budgetfreundlich. Miro hingegen ist für große Teams konzipiert. Es eignet sich gut für größere Teams, die in Echtzeit zusammenarbeiten müssen, und bietet mehr Features.

Oder Sie entscheiden sich direkt für ClickUp, um das Beste aus beiden Welten zu erhalten und eine Verbindung zu den Projektmanagement tools von ClickUp herzustellen. Die All-in-One-Lösung von ClickUp bietet schöne und effektive Whiteboard- und Dokumentenlösungen, die direkt mit Aufgaben verbunden sind. Das bedeutet, dass Sie alles von einem Workspace aus verwalten können, was Ihnen hilft, Ihren Workflow zu optimieren und in jeder Hinsicht schneller und effektiver zu arbeiten. 🤩 Kostenlos anmelden mit ClickUp noch heute!