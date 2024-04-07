Linear vs. Asana: Welches Tool ist im Jahr 2025 das Beste?

Das Leben eines Projektmanagers im Space der Produkt- oder Softwareentwicklung kann eine Herausforderung sein. Das Jonglieren mit mehreren Projekten, Terminen, Aufgaben und Teammitgliedern kann manchmal überwältigend sein, besonders wenn Sie nicht das richtige PM tool gefunden haben.

Aber das wissen Sie ja bereits. Wahrscheinlich haben Sie diesen Artikel gelesen, weil Sie sich zwischen Linear und Asana entscheiden wollen. Sie sind beide großartig kollaborationstools aber Sie müssen sich für eines entscheiden, wenn Sie sich das Leben leichter machen wollen. Und leider kann man diese Entscheidung nicht in Sekundenschnelle mit einem Magic 8 Ball treffen! 🎱 👀

Deshalb haben wir etwas zu erledigen, um dir zu helfen. In diesem Leitfaden werden beide Tools untersucht, um den Gewinner zwischen Linear und Asana zu ermitteln.

Was ist Linear? Linear.app ist die erste Wahl für Software Teams überall. Es ist ein einfaches Tool zur Nachverfolgung von Problemen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Projektmanager verwenden Linear als tool für agiles Projektmanagement oder eine IT-Service-Desk-Lösung. Und da es über Integrationen mit den Favoriten der Entwickler wie Jira und GitHub verfügt, eignet es sich hervorragend, um große und kleine Teams bei der Lösung von Problemen zusammenzubringen.

über Linear

Lineare Features

Linear bietet fantastische Features für die Zusammenarbeit bei der Verwaltung von Aufgaben, schnelle Ladezeiten, einen Schwerpunkt auf agile Methodologien und großartige wissensbasierte Features für das Projektmanagement. Außerdem ist es mit den meisten Geräten kompatibel, die Ihre Teammitglieder verwenden möchten.

Schauen wir uns jeden dieser Punkte genauer an, um weitere Informationen zu erhalten.

1. Zusammenarbeit

Linear ist sich bewusst, dass die Zusammenarbeit die Produktivität steigern kann resource management tool . Projekt-Updates informiert alle Mitglieder des Teams über den aktuellen Stand des Projekts, das Diskussionszentrum ermöglicht die Verbindung aller Beteiligten, und der Posteingang für die Triage dient ausschließlich der Verwaltung von Problemen und der Zuweisung von Tickets. 🙌

Linear lässt sich auch mit den wichtigsten Kommunikationsmitteln wie Slack und GitHub synchronisieren.

2. Geschwindigkeit und Leistung

Geschwindigkeit ist einer der Hauptgründe, warum begeisterte Fans von Linear dieses tool lieben und das aus gutem Grund! Linear achtet auf Geschwindigkeit und Startleistung und konzentriert sich auf Dinge wie die Optimierung der Datenladevorgänge, die Verbesserung der Größe von Paketen und das verzögerte Laden von Teilen der Anwendung, die weniger häufig verwendet werden.

über Linear

3. Agile Methoden

Linear ist für das agile Projektmanagement konzipiert. Aber die App hat Sprint in "Zyklen" umbenannt und sie so umgestaltet, dass sie hilfreich sind, egal ob Ihr Team agile Methoden anwendet oder nicht.

Sie können sich für die Verwendung von Zyklen entscheiden und deren Dauer benutzerdefiniert festlegen, während Sie planen, woran Ihr Team als Nächstes arbeitet. Und Linear misst den Fortschritt in Richtung jedes Ziels, um Sie auf Kurs zu halten.

4. Planung von Projekten

Linear ist leistungsstark und doch einfach. Mithilfe der Vorlagen und Tools können Sie planen, Ihre Arbeit in mundgerechte Aufgaben aufteilen und Probleme selbstbewusst angehen.

In der Ansicht "Projekte" können Sie Meilensteine markieren, ein Projekt in Phasen unterteilen, einzelne Teile nachverfolgen und die Dinge von Anfang bis Ende durchsehen. Sie können auch die Fortschrittsdiagramme einsehen, um einen schnellen Überblick über einen umfang eines Projekts , Geschwindigkeit und Fortschritt im Zeitverlauf, abgeschlossen mit Live-Vorhersagen.

5. Gerätekompatibilität

Sie können Linear als Desktop- und mobile App auf macOS-, Android- und Windows-Geräten verwenden. Und sie sollte auf den meisten Evergreen-Browsern funktionieren, obwohl sie entweder Chrome oder Safari empfehlen.

über Linear

Lineare Preisgestaltung

Free

Standard: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Plus: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Was ist Asana? Asana ist ein Cloud-basiertes Projektmanagement tool mit mehreren Funktionen, die es einfach machen, bewegliche Teile zu verwalten, ohne einen Takt zu verlieren.

Projektmanager und Teams nutzen Asana, um Klarheit über große Projekte zu gewinnen, indem sie sie in überschaubare Aufgaben unterteilen. Mit Asana können alle Beteiligten Fristen nachverfolgen, Dateien freigeben und auf derselben Seite bleiben. Und es bietet Integrationen mit den wichtigsten software-Entwicklungstools um Ihr Team und Ihre Daten zusammenzubringen. 📚

über Asana

Asana Features

Asana hat viel zu bieten, unter anderem einen Schwerpunkt auf agilen und Scrum-Methoden, hervorragende Geschwindigkeit, reibungslose Projektplanung und optimierte Kommunikation. Und es ist mit fast allen Geräten kompatibel, die sich Ihre Mitglieder im Team wünschen.

Schauen wir uns die einzelnen Funktionen genauer an, um mehr zu erfahren.

1. Zusammenarbeit

Teams arbeiten besser, wenn sie miteinander kommunizieren. Die Tools von Asana ermöglichen einen klaren, offenen Diskurs zwischen allen Mitgliedern des Teams, egal, wo sie sich befinden. Und da es mit Grundnahrungsmitteln wie Slack, Jira und GitHub integriert werden kann, ist es ein weiterer Favorit für Entwicklerteams.

Kollaborateure, Follower, Erwähnungen, Nachrichten, Aufgabenkommentare und Aufgabenreaktionen sind nur einige der Möglichkeiten, die Asana unterstützt team-Kommunikation .

2. Geschwindigkeit und Leistung

Asana weiß, dass Ihre Zeit wertvoll ist - jede Sekunde zählt! Es legt Wert auf schnelle Ladezeiten, den Wechsel zwischen Aufgaben und Projekten und Kommunikation in Echtzeit. Durch die Optimierung des Asana-Frameworks für Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit wird die Zeitverschwendung reduziert, sodass Ihr Team die Ziellinie schneller erreichen kann.

über Asana

3. Agile Methodologien

Asana ist eine ausgezeichnete Wahl für Teams, die mit agilen Methoden wie Sprints, Scrums und Kanban-Boards arbeiten. Damit unterscheidet es sich von vielen anderen software zur Aufgabenverwaltung optionen für Entwicklungsteams.

Asana hat verschiedene Ansichten und Features, mit denen Sie Ihre Projekte mit Portfolios, Features, Stories, Aufgaben und Unteraufgaben optimieren können. Außerdem finden Sie mehrere Vorlagen für die Sprint-Planung, Zeitleisten und mehr.

4. Planung von Projekten

Asana ist eine tool zur Planung von Projekten ist das Herzstück. Nutzen Sie es, um Ihre Projekte zu planen, zu verwalten, zu aktualisieren und nachzuverfolgen und um mit Ihrem Team bei jedem Schritt zu kommunizieren.

Sie können alle Arbeiten, die für Ihr Projekt erforderlich sind, auf einem einzigen Dashboard ansehen, so dass alle Beteiligten auf einen Blick sehen können, wie weit sie sind. Einfache Kommunikation, zeitsparende Vorlagen und benutzerdefinierte Benachrichtigungen gehen noch einen Schritt weiter und machen Asana zu einer der besten Optionen für die Projektplanung.

Als Bonus hat Asana auch super niedliche "Feier"-Animationen mit Tieren wie Narwalen und Einhörnern, wenn Sie fertiggestellte Aufgaben markieren, was für Ihr Team kleine Dopaminschübe während des Arbeitstages bedeutet!

5. Gerätekompatibilität

Sie können Asana als Desktop- und mobile App auf Android-, Windows- und Apple-Geräten verwenden. Es funktioniert auch mit Chrome, Safari, Firefox und Microsoft Edge Browsern.

über Asana

Asana Preise

Basic: $0

$0 Premium: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Business: $24.99/Monat pro Benutzer

$24.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Linear vs. Asana: Features im Vergleich

Es gibt einen Grund, warum es so schwierig ist, Linear und Asana zu vergleichen - beide sind hervorragende tools! Aber Sie sind hierher gekommen, um zu sehen, wer der Gewinner ist, also haben wir die Features gegeneinander antreten lassen, um Ihnen Antworten zu geben.

1. Kollaboration

Gewinner: Asana

Dies war fast ein Unentschieden. Schließlich legen sowohl Linear als auch Asana den Schwerpunkt auf die Kommunikation und bieten Integration mit Tools, die für Entwicklerteams unverzichtbar sind. Und keine der beiden Apps verfügt über eine Echtzeitkommunikation, die mit Slack vergleichbar ist, ohne diese Integrationen.

Asana hat die Trophäe gewonnen, weil es eine längere Liste von Features hat und von Remote Teams manchmal als Alternative zu Slack für synchrone und asynchrone Nachrichten genutzt wird. 🏆

2. Geschwindigkeit und Leistung

Gewinner: Linear

Der Vergleich zwischen Asana und Linear macht es wieder einmal schwer, einen Sieger zu ermitteln! Beide Plattformen konzentrieren sich auf Geschwindigkeit und Leistung, mit regelmäßigen Updates zur Optimierung der Ladezeiten.

Linear gewinnt hier, weil es einen obsessiven Fokus auf Geschwindigkeit hat, was ein Teil davon ist, warum die Plattform Einfachheit und unkomplizierte Funktionen betont.

über Linear

3. Agile Kompatibilität

Gewinner: Asana

Sowohl Linear als auch Asana bauen auf einer Grundlage von agilen Methodologien . Aber Asana war hier der klare Gewinner, weil es mehr agile Vorlagen und weniger Abweichungen von der agilen Methode hat.

Sie finden in Asana Vorlagen für Sprints, Scrums, Gantt-Diagramme und Kanban-Boards. Und da nichts umbenannt oder umgestaltet wurde, müssen agile Teams keine neuen Begriffe lernen, um sie zu verwenden.

4. Projektplanung

Gewinner: Unentschieden

Linear und Asana sind fantastische Tools für die Planung und das Management von Projekten mit einem Dashboard, das alles in einem ist. Wir haben versucht, einen klaren Gewinner zu finden, aber das war zu knapp!

Auf der einen Seite bietet Linear Features wie Fortschrittsgrafiken und Vorhersagen, die für komplexe Projekte von unschätzbarem Wert sein können. Auf der anderen Seite ist die Lernkurve beim Workspace von Asana dank einfacher Dinge wie Fälligkeitsdaten, Aufgaben, Unteraufgaben und Mitarbeiter eher kurz.

Aber beide haben viele andere Features wie Zeiterfassung, Backlog-Management, Workflow-Strukturen und zeitsparende workflow-Automatisierung funktionen. Der Gewinner wird wahrscheinlich von Ihrem Team abhängen.

über Asana

5. Kompatibilität

Gewinner: Asana

Linear und Asana haben eine ähnliche Kompatibilität. Sie bieten Android-, Windows- und Apple-Desktop- und mobile Apps an. Aber Asana hat die Nase vorn mit kontinuierlichem Support für Chrome, Safari, Firefox und Microsoft Edge, während Linear nur Chrome und Safari empfiehlt, mit fragwürdigem Support für andere Browser.

6. Preisgestaltung

Sieger: Linear

Asana und Linear haben kostenlose Pläne und die Möglichkeit, jährlich oder monatlich abzurechnen. Asana bietet mehr Preisplanoptionen für seine Projektmanagement-Tools, was zusätzliche benutzerdefinierte Anpassungen für Geschäfte bedeutet. Linear ist jedoch die kosteneffektivste Option, weshalb es in dieser Kategorie das blaue Band erhielt.

Linear vs. Asana auf Reddit

Wir haben Reddit überflogen, um die Meinungen von tatsächlichen Projektmanagern zu erfahren. Überraschenderweise gab es nicht viel, aber wir fanden ein paar Benutzer, die Asana mit Linear verglichen. Der Konsens war größtenteils unentschieden, wobei die Tendenz leicht in Richtung Asana für SaaS-Zwecke ging, wonach der OP (Original-Poster, für die Uneingeweihten) fragte.

Eine benutzer sagte linear ist ein großartiges Tool für Ingenieure und Agile-Delivery-Leute, die nicht in der Lage sein müssen, herauszuzoomen und zu sehen, wie sich einzelne Tickets zu einem größeren Aufwand summieren. Außerdem finde ich, dass Asana zu flexibel ist und der Einstieg schwer ist, aber es gibt einige tolle Vorlagen."

Um mehr in die Tabelle einzubringen, haben wir nach Threads gesucht, in denen Tools zur Aufgabenverwaltung diskutiert werden, Asana-Alternativen und Lineare Alternativen .

"Asana ist mein Favorit, mein komisches Affenhirn ist so zufrieden, wenn ich eine Aufgabe beende und der Narwal auf dem Bildschirm blinkt", notierte ein Benutzer bei der Diskussion ihre bevorzugten Tools zur Verwaltung von Aufgaben .

In einem Thread, der Alternativen zu Asana vorschlägt, hat einer Reddit Benutzer empfahl der Betreiberin, "einen Blick auf Ora und Linear zu werfen"

Ein anderer Benutzer im selben Thread sagte: "Schau dir ClickUp an, die haben einen kostenlosen Plan, der deinen Bedürfnissen entsprechen könnte. ... Ich hatte das gleiche Problem und habe mich für dieses Angebot entschieden."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Linear und Asana

Nachdem wir den Support für ClickUp auf Reddit gesehen haben, wie konnten wir es in diesem Artikel auslassen?

Redditors sind nicht die einzigen, die ClickUp an die Spitze setzen. ClickUp führt auch die Liste von G2 an, die die Beste Projektmanagement-Softwareprodukte für 2023 . 🙌

Es sollte keine Überraschung sein, aber wir sind uns einig, dass ClickUp eine fantastische Alternative in der Debatte zwischen Linear und Asana ist.

1. 15+ anpassbare Ansichten

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Sie können Ihr Layout anpassen mit ClickUp's 15+ Ansichten . Betrachten Sie Ihre Aufgaben und Daten am besten, indem Sie zwischen Optionen wie Listenansicht, Board-Ansicht, Gantt-Ansicht, Kalender-Ansicht und einigen anderen wechseln.

Außerdem können Sie mit Features wie Docs und Whiteboards problemlos im Team zusammenarbeiten, um Dokumente und Wikis zu erstellen oder Prozesse zu visualisieren, Brainstorming zu betreiben und Ideen freihändig zu skizzieren.

Mit dem Feature "Einbetten" müssen Sie nicht mehr zwischen Apps wechseln, sondern können Medien, URLs und andere Inhalte direkt in das Dokument oder Whiteboard zur Bearbeitung einfügen.

2. Leistungsstarkes Aufgabenmanagement

Aufgaben zuweisen, Kommentare senden und Bildschirmaufnahmen in einer ClickUp Aufgabe freigeben

Die robusten Features von ClickUp zur Verwaltung von Aufgaben machen es Ihrem Team leicht, zusammenzuarbeiten und Dinge rechtzeitig zu erledigen.

Die Planung von Projekten ist ein wichtiger Schwerpunkt von ClickUp, und ClickUp Aufgaben macht es mit leistungsstarken Automatisierungen, Sprint-Punkten und benutzerdefinierten Feldern zu einem Kinderspiel. Sie können große Projekte mit Unteraufgaben untergliedern und Ihre Arbeit mit Abhängigkeiten, Status, Prioritäten, Checklisten, Tags und mehr organisieren.

Und mit dem integrierten Chat, den Erwähnungen und Reaktionen müssen Sie die ClickUp App nicht verlassen, um in Echtzeit über Ihre Projekte und Elemente zu kommunizieren.

3. All-in-One-Produktmanagementlösung für Software-Teams

ClickUp AI für die Erstellung eines Projektbriefs verwenden

Software Teams können ClickUp als all-in-One-Lösung für das Produktmanagement und vereinfachen den Lebenszyklus der Entwicklung.

Mit einer der anpassbaren Vorlagen von ClickUp können Sie Ihr Projekt schnell auf den Weg bringen. Sie finden außerdem vorlagen für die Softwareentwicklung vorlagen für das Produktmanagement, vorlagen für die Produktstrategie und fast alles andere, was Sie sich wünschen können - sogar die Nachverfolgung von Fehlern und Problemen.

Sind Sie bereit, Zeit bei manuellen Prozessen zu sparen? Erstellen und automatisieren Sie eine agilen Workflow damit Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. Sie können auch verwenden ClickUp AI um neue Produktideen zu entwickeln, Entwicklungspläne zu erstellen, Projektbeschreibungen zu verfassen und Dokumentationen zu erstellen.

Mit über 1.000 Integrationen in Tools wie Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub und Gitlab übertrifft es sowohl Linear als auch Asana.

Und Ihr Team kann fast jedes Gerät verwenden, ohne sich Gedanken über die Kompatibilität zu machen. ClickUp ist eine Cloud-basierte Plattform mit Desktop- und mobilen Apps für Android-, Windows-, Mac-, iPhone-, iPad- und Linux-Geräte. Das ist richtig, Linux-Benutzer, wir haben für Sie gesorgt. Momentan unterstützen wir allerdings nur Chrome.

A Battle of Titans

In unserem Vergleich zwischen Asana und Linear hat Asana zwar in mehr Kategorien gewonnen als Linear, aber es war eine knappe Entscheidung.

Linear und Asana haben beide eine große Fangemeinde unter Software- und Produktentwicklungsteams, die Entscheidung fällt also schwer! Welches Tool das richtige ist, hängt letztlich von den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams ab, ob es nun um Einfachheit, Zusammenarbeit oder Geschwindigkeit geht.

Wenn Sie ein Tool suchen, das alles zu erledigen vermag, sparen Sie sich und Ihrem Team etwas Zeit und melden Sie sich für ClickUp an jetzt ohne einen Cent auszugeben! 🤑