die 10 besten Software-Tools für Affinitätsdiagramme zur Organisation von Ideen im Jahr 2025

Die Wahl eines Diagramm-Tools ist entscheidend für eine produktive Brainstorming-Sitzung, logische Entscheidungsfindung und einen geradlinigen Problemlösungsprozess innerhalb eines Teams oder einer Organisation.

Die richtige Software kann Ihnen dabei helfen, Ideen in einem übersichtlichen, organisierten visuellen Affinitätsdiagramm zu gruppieren, eine effektive Kommunikation zu fördern und den Weg für innovative Lösungen zu ebnen.

Doch bei der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Affinitätsdiagramm-Ersteller kann es Zeit und Aufwand kosten, die richtige Wahl für Ihr Team zu treffen. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die wichtigsten Features vor, auf die Sie achten sollten, wenn Sie sich für das beste Affinitätsdiagramm-Tool für Ihr Team entscheiden.

Was ist Affinitätsdiagramm-Software?

Affinität diagramm-Software ist ein digitales tool, das Teams hilft, Ideen gemeinsam zu organisieren und zu kategorisieren. Es vereinfacht den Brainstorming-Prozess, indem es einen virtuellen Space zur Organisation von Ideen bereitstellt.

Worauf sollten Sie bei einem Tool für Affinitätsdiagramme achten?

Bei der Auswahl einer geeigneten Software für Affinitätsdiagramme sollten Sie Faktoren wie folgende berücksichtigen:

Zusammenarbeit in Echtzeit tools für die gleichzeitige Ideenfindung von Mitgliedern des Teams

Eine Vielzahl von Vorlagen für Affinitätsdiagramme und benutzerdefinierte Optionen für Flexibilität und Zeiteffizienz

Integration mit anderen Projekten planning tools verbessert den Workflow, während die Skalierbarkeit das Wachstum Ihres Teams unterstützt

Einfache Freigabe- und Exportoptionen für die einfache Verbreitung Ihres Affinitätsdiagramms

1. ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine großartige Software für Affinitätsdiagramme dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche, den Anpassungsoptionen und den robusten Features für die Zusammenarbeit.

Mit der Software können Benutzer auch ihren Workspace an ihre Bedürfnisse anpassen. Sehen Sie sich diese beispiele für Diagramme zur Inspiration!

ClickUp zeichnet sich durch die Steigerung der zusammenarbeit am Arbeitsplatz . Aktualisierungen und Kommentare in Echtzeit ermöglichen es den Mitgliedern eines Teams, zusammenzuarbeiten und ihre Gedanken sofort in einem Online-Affinitätsdiagramm freizugeben, was eine effektive Kommunikation fördert. Benutzer können auch Aufgaben zuweisen und teams verwalten workload direkt auf der Plattform zu verwalten.

Dieser All-in-One produktivität tool unterstützt die Integration mit zahlreichen anderen Tools und Plattformen, was seine Vielseitigkeit erhöht. Es ist außerdem skalierbar und kann kleine bis große Teams effektiv unterstützen, was es zu einer guten Wahl für Geschäfte jeder Größe macht, um Ideen zu organisieren.

Brainstorming und Gruppierung von Ideen zur Entwicklung effektiver Lösungen mit dem kostenlosen ClickUp Vorlage für Affinitätsdiagramme !

ClickUp beste Features

ClickUp Whiteboards sind vielseitige Workspaces, mit denen Sie skizzieren, Formen einfügen, Diagramme, Diagramme und Graphen erstellen und beliebige Elemente per Drag & Drop verschieben können, um Ihr Diagramm neu zu organisieren

ClickUp Mindmaps ermöglichen es Ihnen, den Arbeitsablauf für Ihr bevorstehendes Affinity-Diagramming-Projekt festzulegen oder die Beziehungen zwischen Ihren Ideen zu veranschaulichen. Diese Funktion macht ClickUp zu einer der ersten Adressen in der Welt der mindmapping-Software Die Features zur Automatisierung von ClickUp machen es zu einem der besten flowchart software tools auf dem Markt

Mit einer Fülle von bereits existierenden vorlagen für Affinitätsdiagramme , vorlagen für Brainstorming , vorlagen für Fischgrätdiagramme , mindmap-Vorlagen , und whiteboard-Vorlagen können Sie einen beliebigen Diagrammtyp auswählen und sofort mit der Bearbeitung beginnen. Versuchen SieClickUp's Vorlage für Affinitätsdiagramme für Ihr nächstes Projekt!

Mit der Vorlage von ClickUp ist der Einstieg in Ihr Affinitätsdiagramm ganz einfach

ClickUp Beschränkungen

Es kann einige Zeit in Anspruch nehmen, die Anwendungsfälle zu erlernen und zu entdecken, die Ihren Workflow am meisten verbessern

Die mobile App bietet noch nicht alle Features der webbasierten und Desktop-Apps

ClickUp Preise

Free Forever Plan

Unbegrenzt Plan : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Geschäft Plan : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.250+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.250+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,750+ Bewertungen)

2. Figma

über Figma Figma ist ein hochgradig kollaboratives Tool, das sich von anderen Softwareprogrammen für Affinitätsdiagramme abhebt.

Die kooperative Bearbeitung in Echtzeit ermöglicht es mehreren Mitgliedern eines Teams, ihr Affinitätsdiagramm gleichzeitig zu erstellen, zu ändern und zu kategorisieren.

Mit den vektorbasierten Tools können Benutzer visuelle Elemente leicht manipulieren und neu anordnen, was Figma zu einer vielseitigen Wahl für jedes Beispiel eines Affinitätsdiagramms macht.

Darüber hinaus ermöglicht Figma durch seine robusten Integrationsmöglichkeiten mit Tools wie Slack und Dropbox ein nahtloses Workflow-Management.

Der Cloud-basierte Charakter von Figma bietet Komfort und Zugänglichkeit und stellt sicher, dass Ihr Team unabhängig vom Speicherort Ideen für dasselbe Affinitätsdiagramm sammeln kann.

Figma best Features

Figma's vektorbasierte design tools ermöglichen die präzise Erstellung und Änderung von visuellen Elementen in einem Affinitätsdiagramm

Teams können gleichzeitig an einem Projekt für ein Affinitätsdiagramm arbeiten, was ein effizientes Arbeiten fördert brainstorming-Sitzung und eine gemeinsame Vision

Die Kommentarfunktion von Figma ermöglicht ein sofortiges Feedback zu Ihren Affinitätsdiagrammen und fördert so eine bessere Kommunikation im Team, während Sie Affinitätskarten erstellen

Da Figma auf der Cloud basiert, ist es für Teams, die aus der Ferne oder über verschiedene Zeitzonen hinweg arbeiten, bequem und zugänglich

Figma Grenzen

Für Nicht-Designer kann der große Funktionsumfang von Figma mit einer Lernkurve verbunden sein

Die Leistung kann bei einer hochkomplexen Affinitätskarte oder wenn viele Benutzer gleichzeitig arbeiten, manchmal ins Stocken geraten

Sie benötigen immer eine Verbindung zum Internet, um an Ihrer Affinity Karte zu arbeiten

Figma-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Professionell : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Organisation: $45/Monat pro Benutzer

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (729 Bewertungen)

: 4.7/5 (729 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (549 Bewertungen)

3. Lucidchart

über LucidchartLucidchart hebt sich ab durch sein umfangreiches Angebot an Tools für die Erstellung von Affinitätskarten und seine intuitive Benutzeroberfläche aus, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für die Erstellung von Online-Affinitätsdiagrammen macht.

Die benutzerfreundliche Drag-and-Drop Funktion, gepaart mit mehreren Vorlagen für Affinitätsdiagramme, hilft dabei, komplizierte Ideen und Muster effizienter zu kartieren.

Die Integrationsmöglichkeiten dieser Software mit Plattformen wie Google Workspace, Microsoft Office und Atlassian bedeuten, dass sie sich in jeden bestehenden Workflow einfügen kann.

Ein weiteres herausragendes Feature von Lucidchart ist die Datenverknüpfung, mit der Sie Ihre Affinitätskarte mit Live-Daten verbinden können, um ein dynamisches visuelles Erlebnis zu erhalten.

Lucidchart beste Features

Mit Lucidchart können Sie eine Bibliothek Ihrer bevorzugten Elemente wie z.B. Haftnotizen speichern und eine fertiggestellte Vorlage für ein Affinitätsdiagramm erstellen, die auf dem von Ihnen am häufigsten verwendeten Flussdiagramm basiert

Wenn Sie keine benutzerdefinierten Vorlagen erstellen, verfügt Lucidchart über eine integrierte Bibliothek von Affinitätsdiagramm-Vorlagen, die Ihnen den schnellen Einstieg in die Diagrammerstellung erleichtert

Die Möglichkeit, Diagramme mit Live-Daten zu verknüpfen, sorgt für eine dynamische visuelle Darstellung

Die Integration von Google Workspace ist besonders nahtlos. Sie können Ihre Diagramme in Google Drive speichern und sie zu Meetings in Google Kalender hinzufügen

Lucidchart Beschränkungen

Einige Benutzer könnten den Bereich der Features und Optionen anfangs überwältigend finden

Obwohl Lucidchart über mobile Apps verfügt, bieten diese nicht den vollen Bereich der Features, die in der Desktop Version verfügbar sind

Für fortgeschrittene Features wie das Verknüpfen von Daten ist ein Premium Abonnement erforderlich, was für preisbewusste Benutzer nicht unbedingt ideal ist

Lucidchart Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Einzelperson : $7,95/Monat pro Benutzer

: $7,95/Monat pro Benutzer Team : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Lucidchart für Preise

Lucidchart Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.450+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.450+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,950+ Bewertungen)

4. Canva

über Canva Canva ist bekannt für seine Einfachheit und seine umfangreiche Bibliothek von Designelementen, was es zu einem großartigen Online-Tool für Affinitätsdiagramme macht.

Dank seiner Drag-and-Drop-Designfunktionen ist es auch für Personen mit minimaler Designerfahrung zugänglich. Canva bietet Hunderte von Vorlagen, mit denen Sie Ihr Affinitätsdiagramm online erstellen können. Mehrere Benutzer können gleichzeitig an einem Diagramm arbeiten und ihre Arbeit plattformübergreifend freigeben.

Das Tool enthält außerdem eine umfangreiche Bibliothek mit Bildern, Symbolen und Schriftarten, mit denen Sie Ihre Vorlage für ein Affinitätsdiagramm an Ihr Branding oder Ihre ästhetischen Vorlieben anpassen können.

Canva beste Features

Benutzer können einfach eine Vorlage für ein Affinitätsdiagramm auswählen und mit der Bearbeitung beginnen

Sie benötigen keine Design-Kenntnisse, um professionell aussehende Assets zu erstellen

Hervorragende Tutorials für das Design-Tool zur Erstellung verschiedener Beispiele für Affinitätsdiagramme

Mit dem Canva Website Builder können Sie schnell einseitige Websites erstellen

Die intuitive Benutzeroberfläche und das responsive Design machen es für Hobby-Designer einfacher

Benutzerfreundliche Web-Design-Software

Genießen Sie die Echtzeit-Zusammenarbeit mit Ihrem Team

Die Pro Version verfügt über Analysefunktionen

Canva Limits

Die kostenlose Version ist mit Wasserzeichen versehen, die den Benutzern das Herunterladen oder die weitere Bearbeitung von Designs untersagen

Gelegentliche Bugs

Premium-Design-Elemente und -Features sind an ein Abonnement gebunden

Canva Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Canva Pro : $12.99/Monat pro Benutzer

: $12.99/Monat pro Benutzer Canva für Teams: 14,99 $/Monat für bis zu fünf Benutzer

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (3.771 Bewertungen)

: 4.7/5 (3.771 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10.833 Bewertungen)

5. Creately

über Kreativ Creately wurde entwickelt, um professionelle Diagramme schnell und einfach zu erstellen, was es zu einem ausgezeichneten Tool für Affinitätsdiagramme macht. Es bietet ein Array von Vorlagen, Formen und Zeichen-Tools, die das Erstellen von Diagrammen zu einer einfachen Aufgabe machen, auch für Anfänger.

Creately unterstützt auch die gleichzeitige Arbeit im Team, so dass Sie gemeinsam Diagramme erstellen, Ideen entwickeln und sofortiges Feedback geben können.

Der Präsentationsmodus dieser Software ermöglicht eine effektive Kommunikation verschiedener Ideen und verwandelt Diagramme in interaktive Diashows.

Creately beste Features

Sie können Links, Dateien und andere Daten zu jedem der visuellen Elemente in Ihrem Diagramm hinzufügen

Mit Creately ist es einfach, Beteiligten die Bearbeitung und anderen Mitgliedern des Teams nur die Kommentierung oder Ansicht zu erlauben

Creately lässt sich in viele der beliebtesten Business-Softwareprogramme integrieren, darunter Microsoft 365 Programme, Github und Slack

Creately Beschränkungen

Es kann schwierig sein, Ihre Elemente für absolut perfekte Layouts auszurichten

In der mobilen App fehlen einige Features

Creately Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $89/Monat

: $89/Monat Enterprise: Kontakt für Preise

Kreative Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (825+ Bewertungen)

: 4.4/5 (825+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

6. EdrawMax

über EdrawMax Unser nächstes Tool für Affinitätsdiagramme ist EdrawMax, das ein großes Array an Features bietet, die es für die Erstellung detaillierter Affinitätsdiagramme geeignet machen.

Dank seiner robusten Dateikompatibilität können Diagramme in mehrere Formate exportiert werden, darunter Visio, PDF und verschiedene Bildformate, was für Flexibilität sorgt.

EdrawMax ermöglicht es mehreren Benutzern, gleichzeitig an einem Diagramm zu arbeiten. Der Cloud-basierte Speicher sorgt dafür, dass Ihre Diagramme jederzeit und überall zugänglich sind.

Die Software unterstützt Integrationen mit beliebten Plattformen wie Google Drive und Dropbox und erleichtert so das Freigeben und Verwalten von Dateien.

EdrawMax beste Features

Erstellen von Nischen-Netzwerkdiagrammtypen, wie kontextdiagramme elektrische Systeme, P&ID-Zeichnungen und Grundrisse, sowie klassische Organigramme und Mindmaps

Exportieren und freigeben Sie Ihre Diagramme in nahezu jedem erdenklichen Dateityp

SSL-Verschlüsselung schützt alle Dateien und Dateiübertragungen Ihrer Prozessdiagramme

EdrawMax Beschränkungen

Einige Benutzer stören sich daran, dass es keine Möglichkeit gibt, die Größe des Textes oder die Skalierung des Bildes für das gesamte Diagramm zu aktualisieren - Sie müssen jedes Element einzeln aktualisieren

Die Benutzeroberfläche ist nicht so intuitiv wie die einiger Mitbewerber, was die Lernkurve verlängern kann

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

EdrawMax Preise

Abonnement Plan : $99/Jahr

: $99/Jahr Lebenslanger Plan: $198 einmaliger Kauf

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (60+ Bewertungen)

: 4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (195+ Bewertungen)

7. Miro

über MiroDie Stärke von Miro liegt in seinem umfassenden digitalen Whiteboarding fähigkeiten. Es bietet ein Array von Vorlagen und Design-Tools, die die Erstellung und Kategorisierung von Ideen vereinfachen.

Das Feature der Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglicht eine dynamische Brainstorming-Sitzung und ist damit eine gute Wahl für Teams, die an verschiedenen Orten arbeiten.

Mit Miro können Sie beliebte Tools wie Slack und Google Workspace für einen nahtlosen Workflow integrieren.

Außerdem sorgt die unendliche Leinwand von Miro dafür, dass Sie immer genug Space für Ihre Ideen haben, egal wie umfangreich sie sind. Die Software ermöglicht auch den einfachen Export von Boards für Präsentationen oder Aufzeichnungen.

Miro beste Features

Fügen Sie Kommentare, Notizen und Elemente hinzu, oder ziehen Sie die vorhandenen Elemente per Drag-and-Drop, um Ihre Vorlage für das Affinitätsdiagramm in Echtzeit neu anzuordnen

Die Miro-Elementbibliothek umfasst Formen, Symbole, Konnektoren und vorgefertigte Flussdiagramme

Miro lässt sich in die Projektmanagement-Tools von Atlassian integrieren - einschließlich Jira und Confluence - sowie in andere gängige Tools für das Aufgabenmanagement, wie ClickUp

Miro-Einschränkungen

Mehrere Benutzer geben an, dass sie Probleme beim Importieren von Grafiken haben und dass die Grafiken, wenn sie den Import erledigt haben, oft nicht richtig skaliert werden

Miro bietet zwar eine kostenlose Version an, doch fehlen ihr viele der besten Features des Programms. Einige Benutzer beschweren sich darüber, dass sie am Ende viel Geld bezahlen müssen, obwohl sie nur ein oder zwei der erweiterten Features nutzen

Einige Benutzer finden die unendliche Leinwand überwältigend oder schwierig zu navigieren

Miro Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise bei Miro erfragen

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (4.850+ Bewertungen)

: 4.8/5 (4.850+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,250+ Bewertungen)

8. Visuelles Paradigma

über Visuelles Paradigma Visual Paradigm ist eine gute Wahl, wenn Sie ein Affinitätsdiagramm erstellen möchten. Es bietet einen Bereich von Diagrammfunktionen, einschließlich zahlreicher Vorlagen und einfach zu bedienender Zeichentools, die den Prozess der visuellen Darstellung komplexer Ideen vereinfachen.

Die Software unterstützt die Zusammenarbeit in Echtzeit und ermöglicht es Teams, gleichzeitig an Diagrammen zu arbeiten und Feedback freizugeben.

Die nahtlose Integration von Visual Paradigm in Plattformen wie Microsoft Office, Google Workspace und andere gewährleistet einen effizienten, kohärenten Workflow. Der Cloud-Service ermöglicht den einfachen Zugriff auf Diagramme jederzeit und überall.

Visual Paradigm beste Features

Erstellen Sie detaillierte Karten mit einem einfach zu bedienenden Online-Diagramm-Tool

Verwenden Sie spezielle Vorlagen für Infografiken, um Ihre Berichterstellung auf wenige, leicht verständliche Zahlen zu reduzieren

Das Drag-and-Drop Feature erleichtert das Erstellen von Diagrammen

Visual Paradigm Grenzen

Bei der Erstellung von Customer Journey Karten können die Verbindungen zwischen den Diagrammen für einige Benutzer kompliziert sein

Einige Benutzer fanden, dass die Verknüpfungen der App manchmal nicht funktionieren

Es fehlen einige der kollaborativen Features, nach denen die Benutzer suchen

Visual Paradigm Preise

Modeler : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Standard : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Profi : $35/Monat pro Benutzer

: $35/Monat pro Benutzer Enterprise: $89/Monat pro Benutzer

Visual Paradigm Bewertungen & Rezensionen

G2 : 4.5/5 (2+ Bewertungen)

: 4.5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (15+ Bewertungen)

9. SmartDraw

über SmartDrawSmartDraw reduziert die Komplexität, die oft mit der Diagrammerstellung verbunden ist, und ist damit ein hervorragendes Tool für Affinitätsdiagramme. Es bietet Tausende von Vorlagen und Symbolen zur Auswahl, um schnell professionell aussehende Diagramme zu erstellen.

SmartDraw ermöglicht die Zusammenarbeit und bietet Bearbeitung und Kommentierung in Echtzeit. Es lässt sich nahtlos in vertraute Tools wie Word, PowerPoint, Excel und Google Workspace integrieren und steigert so die Produktivität.

Die Möglichkeit, Diagramme in verschiedene Dateiformate zu exportieren und freizugeben, macht es zu einem vielseitigen Tool. Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist der starke Kundensupport, der sicherstellt, dass die Benutzer immer auf dem Laufenden sind.

SmartDraw beste Features

Nutzen Sie die Automatisierungs-Features, um bestehende Diagramme zu aktualisieren, wenn sich Informationen ändern

SmartDraw verfügt auch über Balkendiagramme, Liniendiagramme und Kreisdiagramme zur Darstellung quantitativer Daten, z. B. der vierteljährlichen Verkaufszahlen oder der Absprungrate auf der Website

Dieses Programm lässt sich in die Tools integrieren, die die meisten Geschäfte bereits nutzen, darunter Google Workspace, Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira und Dropbox

SmartDraw Beschränkungen

Während die meisten Optionen auf dieser Liste eine kostenlose Version anbieten, mit der Sie zumindest die grundlegenden Diagrammfunktionen des Programms nutzen können, ist dies bei SmartDraw nicht der Fall. Sie bieten jedoch einen kostenlosen Testzeitraum an, in dem Sie die Features des Programms ausprobieren können, bevor Sie sich festlegen

Mehrere Benutzer berichten, dass die Software gelegentlich abstürzt und neu gestartet werden muss, was dazu führen kann, dass Sie einen Teil Ihrer Arbeit verlieren

Preise für SmartDraw

Einzelner Benutzer: $9.95/Monat

$9.95/Monat Mehrere Benutzer: $8,25/Monat pro Benutzer

SmartDraw Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (235+ Bewertungen)

: 4.6/5 (235+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (110+ Bewertungen)

10. Zeichnen.io

über Zeichnen.ioDraw.io ist eine zuverlässige und vielseitige Diagrammanwendung und ein starker Konkurrent für Affinitätsdiagramme.

Draw.io ist für seine Open-Source-Natur und seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt und macht es Teams unglaublich einfach, zusammenzuarbeiten und ihre Daten zu visualisieren.

Da keine Software-Installation erforderlich ist, kann von jedem Browser aus darauf zugegriffen werden, was es zu einem vielseitigen tool für Organisationen jeder Größe macht.

Draw.io beste Features

Breiter Bereich an Diagrammfunktionen, einschließlich Flussdiagrammen, Prozessdiagrammen und Organigrammen, UML tools eR-Diagramme, Netzwerkdiagramme und Affinitätsdiagramme

Integration mit gängigen Plattformen wie Google Drive, OneDrive, Dropbox und GitHub, die das einfache Speichern und Freigeben von Diagrammen ermöglichen

Benutzerfreundliche, einfach zu bedienende Oberfläche, die es Benutzern ermöglicht, ohne große Lernkurve schnell mit der Erstellung von Diagrammen zu beginnen

Umfangreiche Auswahl an Vorlagen und Formen, die eine schnelle Erstellung von Diagrammen in professioneller Qualität ermöglichen

Option zur Offline-Nutzung, die ein flexibles Arbeiten ohne Internetzugang ermöglicht

Draw.io-Einschränkungen

Nicht so viele Features wie einige andere Tools für Projektmanagement oder strategische Planung

Manchmal langsam oder verzögert bei der Bearbeitung großer oder komplexer Diagramme

Für einen reibungslosen Betrieb ist eine starke und stabile Internetverbindung erforderlich (obwohl ein Offline-Modus verfügbar ist)

Die Benutzeroberfläche ist zwar einfach, wirkt aber im Vergleich zu anderen, optisch ansprechenderen Programmen etwas veraltet

Draw.io Preise

Free

Cloud: von $15/Monat für 20 Benutzer bis $450/Monat für 2.000 Benutzer

von $15/Monat für 20 Benutzer bis $450/Monat für 2.000 Benutzer Rechenzentrum: von 6.000$/Monat für 500 Benutzer bis 10.000$/Monat für 2.000 Benutzer

von 6.000$/Monat für 500 Benutzer bis 10.000$/Monat für 2.000 Benutzer Server: Kontaktieren Sie Draw.io für Preise

Vergleich_ Draw.io Vs. Lucidchart !

Organisieren Sie Ihre Ideen mit der Affinity Diagram Software

ClickUp ist die optimale Wahl für Affinitätsdiagramme. Mit seinen dynamischen und vielseitigen Features ist es ein One-Stop-Shop für Affinitätsdiagramme und ein Array von Projektmanagement-Anforderungen.

Das robuste Whiteboard Feature ermöglicht es Benutzern, Ideen zu visualisieren und effektiv zu gruppieren, wodurch die Verwendung von Affinitätsdiagrammen vereinfacht wird.

Darüber hinaus hilft das Feature Mindmaps in ClickUp, Gedanken und Aufgaben visuell zu organisieren, so dass Teams Abhängigkeiten und Fortschritte auf einen Blick sehen können.

Die umfassenden Funktionen von ClickUp machen es zu einem Kraftpaket für die Erstellung von Affinitätsdiagrammen. Es ermöglicht Teams, Brainstorming-Sitzungen in umsetzbare Pläne zu verwandeln und ebnet so den Weg für ein effizienteres und effektiveres Projektmanagement. Anmeldung für ClickUp und erleben Sie die Plattform!