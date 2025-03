10 beste Applicant Tracking System Software (ATS) im Jahr 2025

Die besten Talente in die Hände zu bekommen, ist entscheidend für den Erfolg Ihres Geschäfts - aber die Suche und Einstellung dieser Top-Talente ist unglaublich zeitaufwändig. Um den Rekrutierungsprozess zu rationalisieren, setzen viele Personalabteilungen, Recruiter und Personalverantwortliche auf Software zur Bewerbernachverfolgung (ATS). HR-Software kann Sie bei der Formatierung einer Stellenbeschreibung, der Suche nach potenziellen Kandidaten aus dem größeren Talentpool und der Verwaltung von Bewerbungen unterstützen. Die besten ATS-Systeme nutzen auch künstliche Intelligenz und Algorithmen, um die Analyse von Lebensläufen zu automatisieren und Ihnen dabei zu helfen, Bewerber in die engere Auswahl zu nehmen, deren Fähigkeiten und Arbeitserfahrung sich von der Masse abheben.

Einige Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern helfen sogar bei der Planung von Vorstellungsgesprächen, der Erstellung von Beurteilungen, der Versendung von Angebotsschreiben per E-Mail und onboarding Ihres neuen Mitglieds .

Lassen Sie uns erkunden, wie Recruiting-Tools wie ATS-Software den Einstellungsprozess automatisieren, Ihren Workflow optimieren und Einstellungsentscheidungen vereinfachen. Wir werden auch die Features und Funktionen beleuchten, die Sie in Betracht ziehen sollten, und uns einige der besten ATS-Systemoptionen ansehen, um Ihnen zu helfen, das richtige für Sie zu finden. ✨

Worauf sollten Sie bei Systemen zur Bewerbernachverfolgung achten?

Eine gute Rekrutierungssoftware unterstützt Sie bei der Verwaltung des Bewerbungsprozesses vom Beginn Ihres Plans zur Umsetzung der Personalbeschaffung bis zu dessen Abschluss.

Im Folgenden finden Sie einige Schlüssel-Features und Funktionen von ATS, die Sie bei der Suche nach dem richtigen Talentakquisitionssystem für Ihr Geschäft berücksichtigen sollten:

Vereinfachte Bewerbersuche durch automatisierte Stellenausschreibungen auf mehreren Karriereseiten und Online-Jobbörsen

Ein cloudbasiertes, optimiertes System, auf das Sie von jedem Ort und jedem Gerät aus zugreifen können

A durchsuchbare Datenbank damit Sie den gesuchten Kandidaten leicht finden können

Anpassbare Optionen, damit Sie die Daten so sehen können, wie Sie es wünschen

Ein Dashboard, das Sie unterstützt nachverfolgung, wie Sie sich erledigen in Bezug auf Ihre Rekrutierungsziele

Die 10 besten Softwarelösungen zur Nachverfolgung von Bewerbern im Jahr 2024

Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Top-Systemen zur Bewerbernachverfolgung für unterschiedliche Anwendungsfälle. Wir haben die Anbieter in verschiedene Kategorien eingeteilt, je nachdem, was talentmanagement-Funktionen -oder Kombination von Aufgaben- die Sie benötigen.

Einige Recruiting-Tools sind kostenlos, und wenn Sie ein kleines Geschäft sind, sind sie vielleicht genau das, was Sie brauchen. Andere Software zur Nachverfolgung von Bewerbern ist kostenpflichtig. Sie müssen also entscheiden, ob sich das für Sie lohnt. 💵

Schauen wir uns die Programme an.

1. ClickUp #### Beste Nachverfolgung von Bewerbern mit Projektmanagement

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp's Ende-zu-Ende HR-Management-Plattform bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihr Traumteam aufzubauen, seine Talente zu entwickeln und seine Leistung zu verwalten.

Nutzen Sie diese kostenlose Software zur Nachverfolgung von Bewerbern, um sich Klarheit über die offenen Positionen zu verschaffen, die Sie in Ihrem Unternehmen besetzen müssen organisationsdiagramm . Dann planen Sie den Einstellungsprozess mit einem process mapping tool . Sie können Aufgaben für alles erstellen, von der Online-Stellenausschreibung über die Planung von Video-Interviews in Echtzeit bis hin zum Versenden eines Angebotsschreibens und onboarding Ihres neuen Mitarbeiters .

Das System unterstützt Sie bei der Verwaltung von Bewerberprofilen und deren Kontaktinformationen. Außerdem werden durch die integrierte Automatisierung alle Bewerber durch Ihre Pipeline geleitet, sodass Sie den besten Kandidaten für die Stelle identifizieren können.

Mit einem Bereich von kostenlosen HR Vorlagen um Sie zu unterstützen - vom Personalplan über den ClickUp Rekrutierungs-Implementierungsplan Vorlage die Vorlage umfasst alle Aspekte des Einstellungs- und Managementprozesses, von Dokumenten zu Unternehmensprozessen und Richtlinien der Personalabteilung bis hin zu Umfragen zur Mitarbeiterbindung und Vorlagen für Korrekturmaßnahmen. 🙌

ClickUp beste Features

Benutzerdefinierte Vorlagen helfen Ihnen, jede Phase des Zyklus der Personalbeschaffung zu durchlaufen

Benutzerdefinierte Status zeigen Ihnen auf einen Blick, wo Sie bei jeder Aufgabe stehen

ClickUp CRM zur Nachverfolgung von Bewerbern und zur Organisation ihrer Kontaktinformationen

Anpassbare Ansichten machen es einfach, Ihre Fortschritte und Metriken im Detail oder als Übersicht zu sehen

Die Zusammenarbeit ist einfach, so dass das gesamte Recruiting Team zusammenarbeiten kann, um den richtigen Kandidaten zu finden

Das Cloud-basierte System bedeutet, dass Sie von überall aus auf Ihr System zur Nachverfolgung von Bewerbungen zugreifen können

ClickUp Limits

Es gibt einen so großen Bereich an Features und benutzerdefinierten Optionen, dass es etwas mühsam sein kann, sich mit ihnen zurechtzufinden

Die mobile App verfügt noch nicht über alle Funktionen der Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Breezy HR

Bestes kostenloses System zur Nachverfolgung von Bewerbern

über Breezy HR Dieses System zur Nachverfolgung von Bewerbern eignet sich gut für kleine bis mittelgroße Geschäfte, die das ganze Jahr über Mitarbeiter einstellen, wie Personalvermittler, Ladengeschäfte und Franchiseunternehmen.

Breezy hilft Ihnen bei der Erstellung einer Karriereseite und veröffentlicht Ihre offenen Stellen auf mehr als 50 Top-Jobbörsen in aller Welt.

Jede Preisstufe dieser ATS-Software bietet mehr Features. Zum Beispiel bieten sie alle die automatische Veröffentlichung von Stellenangeboten und die Analyse von Lebensläufen, aber die kostenpflichtigen Pläne helfen auch dabei, die Vorauswahl von Bewerbern zu automatisieren, die Planung von Vorstellungsgesprächen durch Video Meetings zu verwalten und andere sich wiederholende Aufgaben zu erledigen.

Der Business-Plan bietet sogar noch mehr fortgeschrittene Features wie Bewerbervergleiche, Jobfreigaben und Angebotsverwaltung. 🛠️

Breezy HR beste Features

Das System ist einfach und leicht zu benutzen und zu benutzerdefinieren

Das Dashboard und die Analysefunktionen bieten eine Fülle von Informationen

Das System ermöglicht eine kollaborative Einstellung, so dass alle Mitglieder des Teams an der Einstellung beteiligt werden können

Breezy HR Einschränkungen

In der kostenlosen Bootstrap Version können Sie nur Kandidaten sehen, die sich in den letzten 30 Tagen beworben haben

Es gibt keine Integration mit LinkedIn Recruiter, so dass Sie Profile manuell hinzufügen müssen

Preise für Breezy HR

Bootstrap: Free

Free Startup: Beginnt bei $157/Monat

Beginnt bei $157/Monat Wachstum: Beginnt bei $273/Monat

Beginnt bei $273/Monat Business: Beginnt bei 439 $/Monat

Breezy HR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (550+ Bewertungen)

4.4/5 (550+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,390+ Bewertungen)

3. MightyRecruiter

Bestes kostenloses System zur Nachverfolgung von Bewerbern

über MightyRecruiter MightyRecruiter ist eines der kostenlosen Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbungen, das Personalchefs bei der Suche nach aktiven und passiven Bewerbern unterstützt.

MightRecruiter veröffentlicht offene Stellen in mehr als 29 Job Boards, darunter LinkedIn, Glassdoor und CareerBuilder. Es durchsucht auch Ihre sozialen Netzwerke, um potenzielle Kandidaten zu identifizieren, und hilft Ihnen, Ihr Netzwerk zu nutzen.

Wenn dann die ersten Bewerbungen eingehen, identifiziert MightRecruiter mithilfe von KI die qualifiziertesten Bewerber und bringt sie in die Phase der Einstellung.

MightyRecruiter beste Features

Suche nach aktiven und passiven Bewerbern auf vielen verschiedenen Plattformen

Extrahieren von Bewerberinformationen direkt aus sozialen Profilen

Integrieren Sie MightyRecruiter in Ihr bestehendes ATS

Senden Sie benutzerdefinierte, automatisierte Nachrichten an Kandidaten aus dem System heraus, damit alles an einem Ort bleibt

Einschränkungen von MightyRecruiter

Einige Benutzer würden sich eine detailliertere Berichterstellung wünschen

Es gibt nicht viele benutzerdefinierte Möglichkeiten für E-Mails an Bewerber

Preise für MightyRecruiter

Free

MightyRecruiter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (25+ Bewertungen)

4.1/5 (25+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4. Gewächshaus

Bestes System zur Nachverfolgung von Bewerbern für mittelgroße und große Unternehmen

über Gewächshaus Greenhouse bietet einen strukturierten Einstellungsprozess, der die Effizienz und Effektivität steigert, damit Sie die richtigen Mitarbeiter einstellen, die Ihnen beim Aufbau Ihres Geschäfts helfen. Der Abbau von Vorurteilen und die Förderung von Inklusion sorgen für mehr Vielfalt - und damit auch für mehr Kreativität und Geschäftserfolg.

Dieses System zur Nachverfolgung von Bewerbern legt einen starken Fokus auf Fairness und Zusammenarbeit im Einstellungsprozess. Es berücksichtigt auch die Erfahrungen der Bewerber, vom Vorstellungsgespräch bis zum Onboarding, und hilft ihnen, sich schnell in ihr neues Team zu integrieren.

Greenhouse beste Features

Die Software ist sehr einfach zu bedienen, auch wenn Sie kein erfahrener Recruiter sind

Das System hilft Ihnen bei der Einstellung von Aufgaben für jeden Schritt des Prozesses und misst am Ende Ihren Erfolg

Sie können Scorecards erstellen, die sowohl auf der Erfahrung der Bewerber als auch auf anderen Faktoren wie Soft Skills basieren, so dass Sie leicht die besten Mitarbeiter für verschiedene Stellenbeschreibungen identifizieren können

Berichte und Analysen halten alle Beteiligten während des Einstellungsprozesses auf dem Laufenden

Greenhouse Einschränkungen

Die Funktionen zur Berichterstellung könnten verbessert werden, und möglicherweise müssen Sie eine Drittanbieterintegration nutzen, um die gewünschten Daten in der gewünschten Form zu erhalten

Die Benutzeroberfläche - insbesondere das Dashboard - ist nicht so intuitiv, wie sie sein könnte

Preise für Greenhouse

Kontakt für Preise

Greenhouse Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,500+ Bewertungen)

4.4/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

5. BambooHR

Bestes System zur Nachverfolgung von Bewerbern für mittelgroße und große Unternehmen

über BambooHR BambooHR ist ein abschließendes Personalverwaltungssystem, das eine Software zur Nachverfolgung von Bewerbern enthält. Ausgehend von einer einzigen, sicheren Datenquelle innerhalb des Systems unterstützt es die Einstellung und das Onboarding sowie die Mitarbeiterleistung, die Gehaltsabrechnung und die Sozialleistungen.

Während des Einstellungsprozesses verwaltet dieses System zur Nachverfolgung von Bewerbungen alle Daten des Bewerbers, einschließlich seiner Kontaktinformationen. Es verfolgt auch die Einzelheiten der Rolle, wie Titel und Stellenbeschreibung.

Über Status-Updates erfahren Sie genau, wo sich der Kandidat im Prozess befindet und wie seine aktuelle Bewertung für die Stelle aussieht. Und als zusätzliche Erinnerung an den Fortschritt der Bewerbung können Sie einfach auf die letzte Kommunikation mit dem Bewerber zurückgreifen. 📫

BambooHR beste Features

Automatisierte Nachverfolgung und Verwaltung von Bewerberinformationen, wodurch Sie Zeit sparen

Unterstützt Sie bei der Kommunikation mit dem Bewerber in jeder Phase des Prozesses und schafft so ein optimales Erlebnis für den Bewerber

Ermöglicht die Zusammenarbeit mit Stakeholdern durch benutzerdefinierte Berechtigungen

Integriert sich mit anderen Bamboo Apps sowie mit ATS-freundlichen externen Apps wie Indeed, Greenhouse und Breezy

Beschränkungen von BambooHR

Einige Benutzer haben berichtet, dass der Support langsam und nicht immer sehr hilfreich ist

BambooHR lässt sich nicht mit QuickBooks Online integrieren. Wenn dies Ihr Buchhaltungssystem ist, müssen Sie die Daten manuell eingeben oder einen Vermittler beauftragen, um die Mitarbeiterdaten an QuickBooks zu übertragen

BambooHR Preise

Kontakt für Preise

BambooHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,450+ Bewertungen)

4.5/5 (1,450+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

6. Rippling

Bestes System zur Bewerbernachverfolgung für Startups

über Kräuseln Rippling unterstützt Sie bei der Suche nach Talenten auf verschiedenen Plattformen und bei der Einrichtung von Einstellungsprozessen und Workflows zur nahtlosen Verwaltung des Prozesses von Anfang bis Ende.

Diese Software zur Nachverfolgung von Bewerbern vereinfacht jeden Schritt, von der benutzerdefinierten Festlegung von Phasen für Vorstellungsgespräche je nach Dienstalter bis hin zur Planung dieser Gespräche in Kalendern wie Outlook, Google und iCal.

Wenn Sie dann bereit sind, den neuen Mitarbeiter einzustellen, hilft Ihnen die Software, Angebotsschreiben und alle relevanten Unterlagen wie Titel und Stellenbeschreibungen an Ihr neues Mitglied zu senden. Außerdem registriert es den neuen Mitarbeiter in allen notwendigen Systemen, wie Gehaltsabrechnung und Krankenkasse. 📝

Rippling beste Features

Es fügt automatisch Stellenausschreibungen zu Plattformen wie LinkedIn und Indeed hinzu

Sie können die Berichte benutzerdefiniert anpassen, um die gewünschten Daten zu erhalten, z. B. die Zeit, die für die Besetzung einer Position zur Verfügung steht, oder das Feedback der Bewerber

Die Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern integrieren das Lernmanagement, sodass Sie Ihre neuen Mitarbeiter schnell einarbeiten können

Rippling Limits

Einige Kunden haben sich beschwert, dass der Support während der Implementierung verbessert werden könnte

Sie müssen eine App eines Drittanbieters verwenden für leistungsmanagement Rippling-Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Rippling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

4.8/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (2,700+ Bewertungen)

7. JazzHR

Bestes System zur Nachverfolgung von Bewerbern für mittelständische Unternehmen

über JazzHR JazzHR richtet sich an mittelständische und große Unternehmen und hilft Ihnen, mit einem einzigen Mausklick aus mehreren Jobbörsen zu suchen. Anschließend werden die Bewerber anhand von Bewertungen und Interviews nach den von Ihnen festgelegten Kriterien eingestuft.

Sie können die Plattform auch nutzen, um von allen Mitgliedern des Teams Beiträge zu den Bewerbern zu erhalten und so einen wirklich gemeinschaftlichen Prozess zu schaffen.

Ein digitales Feature zur Verwaltung von Angeboten automatisiert und beschleunigt das Onboarding, während ein klares Employer Branding dazu beiträgt, dass die Erfahrungen der Kandidaten an jedem Touchpoint konsistent und positiv sind. 😊

JazzHR beste Features

Alle Preis-Pläne erlauben unbegrenzte Benutzer

Das System ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Lösungen zu erstellen, die Ihren Einstellungsanforderungen entsprechen

JazzHR lässt sich mit verschiedenen anderen Systemen integrieren, wie JobTarget, Criteria und Recruiting.com

JazzHR Beschränkungen

JazzHR ist nicht mit Remote-Services-Websites wie Fiverr oder Upwork integriert, so dass Sie nicht so leicht Remote-Unternehmer finden können

Der Support antwortet nicht immer schnell, wenn Sie technische Probleme melden

Preise für JazzHR

Gratis Testversion

Hero: $49/Monat

$49/Monat Plus: $239/Monat

$239/Monat Pro: $359/Monat

JazzHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (450+ Bewertungen)

4.4/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (450+ Bewertungen)

8. Recruitee

Das Beste für die Rekrutierung von Bewerbern

über Rekrutierung Recruitee hilft Ihnen zunächst bei der Erstellung einer Karriereseite mit Ihrer Arbeitgebermarke mithilfe eines einfach zu bedienenden Editors. Dann nutzt es mehrere Sourcing-Tools, einschließlich Job-Websites, Links zu sozialen Medien und Mitarbeiterempfehlungen, um qualifizierte Kandidaten zu finden.

Der Terminplaner erleichtert die Planung von Vorstellungsgesprächen, und die Vorlagen und Notizen für Vorstellungsgespräche im System sorgen für Konsistenz und Transparenz. So bleibt alles an einem Ort und ist leicht zugänglich, und die Zusammenarbeit im Team wird unterstützt. 📚

Recruitee beste Features

Automatisierung und Vorlagen erleichtern Ihren Workflow und sparen Ihnen Zeit

Sie können Ihre Berichterstellung und Dashboards benutzerdefiniert anpassen, um den Prozess nachzuverfolgen und leicht zu erkennen, wo Optimierungsbedarf besteht

Diese Software zur Nachverfolgung von Bewerbern lässt sich mit vielen anderen Plattformen integrieren, darunter Google, Teams, Indeed und Zapier

Recruitee Beschränkungen

Die mobile Anwendung ist nicht so ausgereift wie die Desktop-Anwendung

Die Funktionen sind auf die Bedürfnisse des US-amerikanischen Marktes ausgerichtet und lassen sich nicht ohne weiteres an die unterschiedlichen Anforderungen von Einstellungsprozessen in anderen Ländern anpassen

Preise für Recruitee

Gratis Testversion

Einführung: $224/Monat

$224/Monat Skala: $399/Monat

$399/Monat Kontakt für Preise:

Recruitee Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (180+ Bewertungen)

9. Bullhorn

Das Beste für die Rekrutierung von Bewerbern

über Bullhorn Bullhorn konzentriert sich auf die Erfahrung der Bewerber und die Schaffung von Beziehungen mit hohem Kontaktwert. Dies wird gepaart mit automatisierten High-Tech-Lösungen, um die richtigen Kandidaten in die richtigen Positionen zu bringen.

Diese Software zur Nachverfolgung von Bewerbern unterstützt Personalvermittler während des gesamten Rekrutierungsprozesses, von der Suche nach Bewerbern bis zur Abrechnung mit dem Kunden. Ihr Ziel ist es, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Ihnen dabei zu helfen, mehr Bewerber zu vermitteln und somit mehr Umsatz zu machen. 📈

Mit einem zentralen System zur Verwaltung von Aufträgen, Bewerbern und Aufgaben haben Sie immer einen genauen Überblick über den Stand des Prozesses. Sie können auch Erinnerungen für das Abschließen von Aufgaben zu bestimmten Zeiten einstellen, so dass Sie immer auf dem richtigen Weg zu Ihren Zielen bei der Personalbeschaffung sind.

Bullhorn beste Features

Das Cloud-basierte System ist sicher und von jedem Ort aus zugänglich

Die integrierte CRM-Tool hilft Ihnen, die sich ändernden Bedürfnisse Ihrer Clients im Blick zu behalten

Der Schwerpunkt liegt auf dem Kundensupport und der Unterstützung der Clients bei der optimalen Nutzung des Systems

Bullhorn Beschränkungen

Die Schnittstelle ist im Vergleich zu anderen Systemen zur Nachverfolgung von Bewerbern auf dieser Liste nicht sehr benutzerfreundlich

Es gibt so viele Features, dass es überwältigend sein kann, besonders für neue ATS Benutzer

Bullhorn Preise

Kontakt für Preise

Bullhorn Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (500+ Bewertungen)

4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

10. CRM rekrutieren

Das Beste für die Rekrutierung von Bewerbern

über CRM rekrutieren Recruit CRM wurde ebenfalls für Personalvermittlungs- und Rekrutierungsagenturen entwickelt und automatisiert Ihren Rekrutierungs-Workflow, so dass Sie wesentlich effektiver arbeiten können.

Diese Software zur Nachverfolgung von Bewerbern bezieht potenzielle Kandidaten direkt von Plattformen wie Outlook, Gmail und LinkedIn. Sobald sie im System sind, können diese neuen Kandidaten ihre eigenen Profilinformationen mit einem Klick auf eine Schaltfläche aktualisieren. Recruit CRM nutzt dann KI, um die Lebensläufe zu sichten und die besten Kandidaten herauszufiltern. 🏆

Mit jedem weiteren Plan haben Sie die Möglichkeit, mehr Bewerber nachzuverfolgen. Der Business-Plan bietet API-Zugang und einen Executive Search Report. Und der Enterprise-Plan ermöglicht benutzerdefiniertes Branding und SLAs, unbegrenzte Live-Schulungen und einen eigenen Konto-Manager.

Recruit CRM beste Features

Das System zur Nachverfolgung von Bewerbern ist intuitiv und einfach zu bedienen

Kanban-Boards zum Ziehen und Ablegen erleichtern die Visualisierung Ihrer Bewerber-Pipeline

Die Software ist zu 100% anpassbar, mit mehr als 5.000 verfügbaren Integrationen

Die Support- und Entwicklungsteams sind äußerst hilfsbereit und reaktionsschnell

Beschränkungen von Recruit CRM

Einige Benutzer würden sich mehr Automatisierung und Integrationsmöglichkeiten wünschen

Die Funktionen zur Berichterstellung könnten von ein paar mehr Features profitieren

Preise für Recruit CRM

Gratis Testversion

Pro: $85/Monat pro Benutzer

$85/Monat pro Benutzer Business: $125/Monat pro Benutzer

$125/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

Recruit CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (45+ Bewertungen)

4.7/5 (45+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (330+ Bewertungen)

Erleichtern Sie die Einstellung mit Software zur Nachverfolgung von Bewerbern

Wenn Sie regelmäßig neue Mitarbeiter einstellen, ist es sinnvoll, den effizientesten und effektivsten Weg zu finden. Ein System zur Nachverfolgung von Bewerbern hilft Ihnen, Ihren Einstellungsprozess von Anfang bis Ende zu verwalten.

Es speichert alle Informationen zu Ihren Bewerbern an einem Ort, hilft Ihnen beim Sortieren ihrer Profile und erleichtert die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten. Ein ATS automatisiert auch Aufgaben, vereinfacht Ihren Workflow und hilft Ihnen, außergewöhnliche Einstellungsentscheidungen für Ihr Geschäft zu treffen. ✨

Wenn Sie auf der Suche nach einem ATS sind, das alle Ihre Einstellungsanforderungen erfüllt, können Sie nichts Besseres als ClickUp finden. Mit einem riesigen Bereich an Vorlagen und Informationen hilft es Ihnen bei jedem Aspekt Ihres Geschäfts, von der Einstellung bis zum Onboarding. 🤩 Melden Sie sich noch heute für ClickUp an !