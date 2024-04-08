Slack vs. Asana: Welches Tool ist das beste für Ihr Team im Jahr 2025?

Asana und Slack sind zwei der beliebtesten Apps für Projektmanagement, mit denen Teams aus der Ferne und vor Ort besser zusammenarbeiten können. Oberflächlich betrachtet bietet jedes Tool ähnliche Features - von der Zusammenarbeit im Team bis zur Integration von Drittanbietern.

Aber wenn man etwas tiefer gräbt, werden die Unterschiede zwischen Asana und Slack deutlich. Wenn Sie versuchen, sich zwischen diesen beiden zu entscheiden projektmanagement tools für Ihr eigenes Team, dann ist dieser Leitfaden zu Asana vs. Slack genau das Richtige für Sie.

Was ist Slack?

Über Slack Slack ist ein Arbeitsplatz kommunikations-Tool konzipiert für Teams zum Austausch von Informationen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten . Es bietet sogar Sprach- und Videoanrufe sowie Einzel- und Gruppenchats.

Auf Slack verfügt Ihre Organisation über einen Workspace. In diesem Workspace können Sie Kanäle für einzelne Teams, Projekte oder Themen erstellen oder Direktnachrichten für Einzel- und Ad-hoc-Gruppenchats verwenden.

In Channels und Chats können Sie Dateien freigeben und Anrufe (oder Huddles) starten. Für alles, was über das Chatten hinausgeht, stehen Ihnen Tausende von Integrationen mit anderen Apps zur Verfügung, obwohl das neue Canvas Feature der Plattform einige interne Aufgabenverwaltungsfunktionen hinzufügt.

Slack Features

Bei einer Plattform, die sich auf Kommunikation konzentriert, ist es nicht verwunderlich, dass Features, die die Zusammenarbeit fördern, im Vordergrund stehen. Beim Vergleich zwischen Slack und Asana stechen vier Features besonders hervor:

Kommunikation in Echtzeit

Wir alle kennen die Bedeutung von effektiver Kommunikation im Team vor allem, wenn es um entfernte Teams geht. Slack räumt der Kommunikation mit seinen Features zur Sofortkommunikation Priorität ein:

Alle Chats laufen in Echtzeit ab, mit sofortigen Benachrichtigungen, die die Benutzer darüber informieren, wenn eine neue Nachricht für sie relevant sein könnte

Eine klare Hierarchie, die Kanäle, Direktnachrichten und Threads umfasst, gibt Ihnen einen Überblick über mehrere Unterhaltungen, die gleichzeitig stattfinden

Huddles, die jederzeit sowohl in Kanälen als auch in Direktnachrichten stattfinden können, integrieren Video- und Audioanrufe, ohne die gesamte Benutzeroberfläche zu übernehmen

Benutzer können Nachrichten im Voraus planen oder Lesezeichen für eine Nachricht setzen, um sie später weiterzuverfolgen

Die erweiterte Suchfunktion von Slack macht es einfach, alte und archivierte Unterhaltungen mit relevanten Informationen zu finden

Unkomplizierte Benutzeroberflächen für mobile Apps machen es zum Kinderspiel, auf Smartphones und Tablets in Kontakt zu bleiben

Diese Kommunikations-Features sind der Grund, warum Slack seit langem der Standard für die digitale Bürokommunikation ist.

Über Slack

In Slack können Sie Dateien bis zu einer Größe von einem Gigabyte (GB) in Kanälen und Direktnachrichten freigeben. Jede Nachricht kann maximal 10 Dateien auf einmal enthalten. Die Plattform speichert die Dateien auf ihrem Server, wobei die Limits vom jeweiligen Plan abhängen:

Free Plan : 5 GB für die gesamte Organisation

: 5 GB für die gesamte Organisation Pro Plan : 10 GB pro Benutzer

: 10 GB pro Benutzer Business-Plan : 20 GB pro Benutzer

: 20 GB pro Benutzer Enterprise Grid Plan: 1 Terabyte pro Benutzer

Die native Integration mit Cloud-Speicher-Systemen wie Google Drive, Dropbox und Microsoft OneDrive umgeht diese Limits und ermöglicht es Ihnen, Dateien über einen direkten Link zu ihrem Speicherort freizugeben.

Sobald Sie die Datei freigeben, zeigt Slack automatisch eine Vorschau von Dokumenten, PDFs, Bildern und Videos an. Dies trägt zur Echtzeit-Zusammenarbeit der Software bei, da die Benutzer sofort sehen können, was Sie freigeben, ohne die Dateien herunterladen zu müssen.

Im Gegensatz zu Asana handelt es sich bei Slack nicht um eine Projektmanagement-Software, und es fehlen die meisten grundlegenden Features, die man für die Verwaltung von Projekten benötigt. Aber das kürzlich hinzugefügte Canvas Feature fügt der Plattform einige grundlegende Projektmanagement-Funktionen hinzu.

Starten Sie ein Slack-Canvas, und Sie können eine Vielzahl von Informationen in einem einzigen Dokument sammeln, darunter alles von visuellen Dateien bis zu aufgabenorientierten Workflows, Projektbeschreibungen und mehr.

Slack plant, Canvases im Laufe der Zeit zu vertiefen, um wirklich kollaborative Workspaces zu schaffen. Zurzeit gibt es jedoch keine einfache Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen und nachzuverfolgen. Aber es ist der erste Vorstoß des Systems in die Kommunikation, die nicht nur im Moment stattfindet, was es in Zukunft für die Verwaltung breiterer Projekte relevant machen könnte.

Über Slack

Umfassende Integrationen

Für eine Plattform, die nicht vorgibt, mehr zu sein, als sie ist, müssen die Integrationen von Drittanbietern auf den Punkt sein. Glücklicherweise ist dies ein Bereich, in dem Slack glänzt.

Insgesamt stehen den Benutzern mehr als 2.000 Integrationen zur Verfügung, mit denen sie Slack mit allen anderen Arbeitsplatzplattformen verbinden können. Unser bevorzugten Slack-Integrationen reichen von ActiveCampaign und SalesForce bis ClickUp und ZipBooks.

Für Benutzer der Plattform werden diese Integrationen als Apps unter Direktnachrichten angezeigt. Sie können die Features des integrierten Tools aber auch mit einem einfachen Slash-Befehl in einem beliebigen Chat aktivieren, z. B. "/zoom join", um an Ihrem nächsten Zoom Meeting teilzunehmen.

Und natürlich gibt es auch umgekehrte Integrationen von Drittanbietern mit Partnerplattformen. Möchten Sie zum Beispiel eine E-Mail zu einer Slack Unterhaltung hinzufügen? Installieren Sie einfach die Outlook Slack App, und es ist so einfach wie ein Druck auf die Schaltfläche.

Slack-Preise:

Free Version

Pro : $7.25/Monat pro Benutzer

: $7.25/Monat pro Benutzer Business : $12,50/Monat pro Benutzer

: $12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Kontakt für Preise

Was ist Asana?

Über Asana Asana ist eine Projektmanagement App, mit der Teams alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Projekten, an denen sie arbeiten, nachverfolgen können. Es ermöglicht Ihrer Organisation, Ihre Projekte in größeren Portfolios und Zielen zu organisieren und gleichzeitig die einzelnen Aufgaben und Workflows zu erstellen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind.

Wie Slack ist auch Asana ein webbasiertes Tool zur Verwaltung von Arbeiten, das über mobile und Desktop-Apps verfügt. Im Gegensatz zu Slack liegt der Schwerpunkt eher auf einem umfassenden Arbeitsmanagement, mit Features zur Zusammenarbeit, die sich auf breitere ziele des Projekts anstelle von Echtzeitkommunikation.

Asana Features

Es überrascht niemanden, dass sich die erweiterten Features von Asana darauf konzentrieren, Aufgaben termingerecht zu erledigen. Sogar ähnliche Features wie bei Slack, wie z. B. Tools für die Kommunikation und das Freigeben von Dateien, sind auf diesen Schwerpunkt ausgerichtet.

Projektbezogene Kommunikation

Asana enthält drei zentrale Kommunikations-Features: Aufgabenkommentare, Projekt-Updates und Direktnachrichten.

Aufgabenkommentare ermöglichen es jedem Follower einer Aufgabe, seine Gedanken freizugeben oder Fragen zu stellen. Wenn jemand einen Kommentar hinterlässt, erhalten alle Follower der Aufgabe eine Benachrichtigung

Projektaktualisierungen ermöglichen es dem Eigentümer des Projekts, eine farblich gekennzeichnete Notiz mit Projektinformationen an alle anderen Mitglieder des Teams zu senden

Direkte Nachrichten senden eine Notiz an andere Mitglieder des Teams. Diese erhalten eine Benachrichtigung und können die Nachricht wie bei einer Aufgabe kommentieren

Kombinieren Sie diese Features, und Asana ist bestens gerüstet für die Erstellung und Ausführung Ihrer plan für die Projektkommunikation . Im Gegensatz zu Slack kann man in Asana jedoch nicht chatten. Die Kommunikation ist in Bezug auf das Tempo näher an E-Mail als an Echtzeitkommunikation.

Über Asana

Was wäre ein Projektmanagement-System ohne freigeben von Wissen ? Natürlich zeichnet sich Asana durch die Möglichkeit aus, Dateien an einzelne Aufgaben und übergeordnete Projekte anzuhängen. Als Bonus werden Dateien, die zu Aufgaben innerhalb eines Projekts hinzugefügt werden, automatisch in der Registerkarte "Dateien" des übergeordneten Projekts angezeigt.

Asana hat ein Upload Limit von 100 Megabyte (MB) pro Datei. Der Gesamtspeicher für Dateien ist jedoch unbegrenzt, d. h. Sie können so viele Dateien mit einer Größe von 100 MB oder weniger an den Workspace Ihrer Organisation anhängen, wie Sie benötigen.

Für größere Dateien lässt sich Asana in gängige Cloud-Speicher-Apps wie OneDrive, Dropbox und Google Drive integrieren. Und ähnlich wie bei Slack werden visuelle Dateien wie Bilder und PDFs direkt in den Aufgabenkommentaren angezeigt, so dass jeder, der die Aufgabe verfolgt, sie leicht sehen kann, ohne etwas herunterladen zu müssen.

Erweiterte Aufgabenverwaltung

Hier kann die Benutzeroberfläche von Asana wirklich glänzen. Die fortschrittlichen Projektmanagement-Features ermöglichen es Ihnen, Workflows zu erstellen und selbst die komplexesten Projekte mit Optionen wie:

Aufgabenabhängigkeiten zur Erstellung größerer Workflows mit mehreren Mitgliedern eines Teams, die zusammenarbeiten

Genehmigungsaufgaben, die Kontrollpunkte innerhalb eines Projekts schaffen, bevor es zu weit fortgeschritten ist

Gantt-Diagramm, Kanban-Board und Listenansichten, die Ihnen helfen, das Projekt in der Benutzeroberfläche von Asana auf die von Ihnen bevorzugte Weise zu visualisieren

Ein großer Bereich von Kanban-Boards und Vorlagen für Gantt Diagramme für Projekte damit Sie nicht jedes Mal bei Null anfangen müssen

Ein Feature für Ziele, mit dem Sie Projekte nach größeren organisatorischen Prioritäten gruppieren können

Anpassbare Formulare, die sich nach dem Ausfüllen automatisch in Aufgaben verwandeln

Es ist leicht zu erkennen, wo die Stärken von Asana liegen. Im Kern handelt es sich um ein Tool für das Aufgabenmanagement, und die fortgeschrittenen Features bieten Projektmanagern fast alle Features, die sie sich wünschen, um ihre Projekte bis zum Abschluss zu verwalten.

Über Asana

Fokussierte Integrationen

Wie die meisten Tools für das Arbeitsmanagement erkennt auch Asana an, dass es nicht alles für jeden sein kann. Wie Slack löst es dieses Problem durch einen breiten Bereich von Integrationen, die eine Verbindung zu anderen Tools herstellen, die Ihr Team möglicherweise bereits verwendet.

Diese Integrationen, von denen es viele gibt, konzentrieren sich in der Regel darauf, Ihnen und Ihrem Team zu helfen, Ihre Arbeit besser zu verwalten. Mit Verbindungen zu Slack und Teams können Sie beispielsweise Nachrichten auf diesen Plattformen in Aufgaben umwandeln. Mit einem Adobe Creative Cloud-Connector können Ihre visuellen Teams ihre Arbeit ganz einfach in relevanten Aufgaben freigeben.

Genau wie Slack verfügt auch die Benutzeroberfläche von Asana über mehrere umgekehrte Integrationen. Fügen Sie Asana zu Outlook hinzu, und Sie können jede E-Mail mit einem einzigen Klick in eine Aufgabe verwandeln.

Asana Preise:

Free Version

Premium : $10.99/Monat pro Benutzer

: $10.99/Monat pro Benutzer Business : $24.99/Monat pro Benutzer

: $24.99/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Slack vs. Asana: Features im Vergleich

Sowohl Asana als auch Slack sind Tools für das Arbeitsmanagement, aber ein genauer Blick auf ihre vergleichbaren Features offenbart ihre sehr unterschiedlichen Schwerpunkte. Lassen Sie uns die beiden direkt vergleichen:

Kommunikation

Wenn Sie die Kommunikation mit anderen Teammitgliedern optimieren möchten, ist Slack der klare Sieger. Und das ist keine Überraschung. Schließlich ist es genau dafür da.

Der Schlüssel liegt hier in der Echtzeitkommunikation. Sie können sich sofort mit Ihrem Team verbinden, auch mit Sprach- und Videoanrufen, um keine Zeit zu verschwenden.

Und da Slack mit Asana integriert ist, können Sie es nutzen, um über Aufgaben in Ihrem Slack Workspace zu sprechen.

Gewinner: Slack

Über Slack

Aufgaben- und Projektmanagement

Trotz des jüngsten Vorstoßes von Slack, einige Projekt tools zu integrieren, gewinnt Asana in der Aufgabenverwaltung vergleich. Asana hat einen klaren Fokus auf Projektmanagement, den ein Echtzeit-Kommunikationstool einfach nicht erreichen kann.

Sicher, Sie können in Slack grundlegende Aufgaben über Canvas erstellen und Erinnerungen versenden, wenn Ihr Team ein Element abschließen muss. Aber das kann nicht mit der Fähigkeit von Asana mithalten, komplexe Projekt Flows mit mehreren Mitgliedern des Teams und miteinander verbundenen Teilen zu erstellen.

Sieger: Asana

Über Asana

Slack erlaubt das Freigeben größerer Dateien, limitiert aber den gesamten Speicher für die Organisation. Asana hat ein viel kleineres Limit für die Dateigröße, aber der Gesamtspeicher ist unbegrenzt. Beide lassen sich natürlich in Cloud-Speicherdienste integrieren und verfügen über eine hilfreiche Vorschauoption.

Für uns ist Slack der Gewinner, weil die Limits für den Gesamtspeicher für die meisten Unternehmen ausreichen und die größere Dateigröße daher ein größerer Vorteil ist. Das hat allerdings einen Nachteil.

Wenn in Ihrem Unternehmen keine großen Dateien freigegeben werden (z. B. Videos oder Adobe-Designdateien) oder wenn Sie einen externen Cloud-Speicher verwenden, spielt das Limit für die Größe kaum eine Rolle. In diesem Fall gewinnt der unbegrenzte Speicher von Asana.

Gewinner: Slack, aber mit Vorbehalten

Integrationen

Sowohl Asana als auch Slack bieten so ziemlich jede Integration, die Ihr Unternehmen wahrscheinlich braucht. Aber wir haben einen Vorschlag. Bevor Sie sich für eine der beiden Plattformen entscheiden, sollten Sie sich auf der Seite der jeweiligen Plattform vergewissern, dass keine spezifischen Funktionen fehlen, die Sie benötigen.

Gewinner: Unentschieden

Was ist besser: Slack oder Asana?

Es ist unmöglich, Asana oder Slack zum Sieger zu erklären, da es sich letztlich um unterschiedliche Tools mit unterschiedlichen Zielsetzungen handelt. Slack gewinnt bei der Kommunikation, während Asana beim Projektmanagement gewinnt. Bei den darüber hinausgehenden Diensten halten sich beide in ihren Vor- und Nachteilen im Grunde die Waage.

Das bedeutet auch, dass Asana Slack nicht ersetzen kann, und Slack kann Asana nicht ersetzen. Anstatt sich für ein Collaboration-Tool zu entscheiden, sollte Ihr Unternehmen am besten beide nutzen - oder ein alternatives Tool, das sowohl die Kommunikation in Echtzeit als auch das Projektmanagement ermöglicht

Slack vs. Asana auf Reddit

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort, wenn es darum geht, einen Gewinner zwischen diesen beiden Tools für die Produktivität zu ermitteln. Wir haben auch nahmen auf Reddit um zu sehen, was andere Benutzer zu sagen hatten, als sie Slack und Asana verglichen.

Über Asana Laut einem Benutzer:

"Slack und Asana sind zwei verschiedene tools, aber wie andere schon sagten, lassen sie sich so integrieren, dass sie sehr gut miteinander arbeiten. Die Integration von Asana in Slack ermöglicht es mir, Benachrichtigungen von Asana zu sehen und auf Kommentare zu antworten oder sie zu 'mögen'. Das spart mir Zeit."

Ein anderer hob speziell die Benutzeroberflächen der Kommunikations-Apps hervor:

"Wir lieben die Möglichkeit, den Kontextwechsel in Slack zu vermeiden, indem wir Slack-Nachrichten in Asana-Aufgaben umwandeln oder auf neue Asana-Kommentare oder -Aufgaben von Slack aus antworten können. Für eine sorgfältige Planung, Projektüberwachung und Brainstorming-Kommunikation, die aufgabenspezifisch ist und nicht dringend eine Antwort innerhalb desselben Tages erfordert, fühlt es sich jedoch gut an, in Asana zu leben."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Asana und Slack

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Arbeit zu verwalten und mit Teams an einem Ort zu kommunizieren

Asana und Slack nehmen in den meisten Unternehmen unterschiedliche Rollen ein, was bedeutet, dass Sie immer noch zwei separate Plattformen für die Kommunikation und das Aufgabenmanagement verwalten müssen. Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass ein einziges Team-Management-Tool beides leisten kann?

Das ist richtig - es ist Zeit, über ClickUp zu sprechen.

ClickUp ist nicht nur unter den besten Asana-Alternativen für die Verwaltung von Aufgaben. Es hat auch andere Features wie whiteboarding die weder Asana noch Slack bieten, und das alles mit Kommunikationstools und wichtigen Features, die für versierte Projektmanager ein Muss sind.

ClickUp's Chat-Ansicht für Echtzeit-Kommunikation im Team

Wenn Sie Projekte in ClickUp erstellen, verfügt jedes Projekt über eine integrierte ClickUp Chat-Ansicht die es den Mitgliedern eines Teams ermöglicht, in Echtzeit zu kommunizieren. Aber es geht nicht nur um die Worte. In der Chat-Ansicht können Sie Projekte mit folgenden Features verwalten:

Zuweisung von Aufgaben und Markierung, wenn Sie sie abgeschlossen haben

Projekt-Links freigeben

Dateien einbetten

Rich Text hinzufügen

@Erwähnen einzelner Teammitglieder oder Gruppen, und vieles mehr!

Vergleichen Asana Vs ClickUp !

Noch besser: Sie können den Chat neben anderen Ansichten des Projekts geöffnet lassen, um die Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Und mit Integrationen wie Zoom können Sie über die Plattform Videoanrufe starten.

Aktualisierungen zum Fortschritt des Projekts in einer ClickUp Chat-Ansicht senden

Eine native Slack-Integration, um die Kommunikation in ClickUp zu bringen

Wir wissen um die Anziehungskraft von Slack. Viele Unternehmen nutzen es seit langem und können nur schwer davon loslassen. Deshalb sind wir stolz, Ihnen unsere ClickUp Slack-Integration .

Ja, du kannst jede Slack Unterhaltung in eine Slack Aufgabe verwandeln. Aber es gibt noch so viel mehr zu tun.

Sobald Sie eine ClickUp Aufgabe in einem Slack-Kanal oder einer Nachricht veröffentlichen, können Sie Fälligkeitsdaten, Aufgaben, Status und vieles mehr für jedes Mitglied des Teams verwalten, ohne Slack verlassen zu müssen. Sie können sogar Benachrichtigungen einrichten, die an Slack gesendet werden, wenn eine Ihrer ClickUp Aufgaben aktualisiert wird. Es ist die perfekte Integration für Unternehmen, die ihr bevorzugtes Kommunikationstool einfach nicht mehr loslassen können.

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

Umfassendes Projektmanagement auf jeder Ebene

Und natürlich ist ClickUp's features für das Projektmanagement kann mit Asana und Slack mühelos mithalten (und diese sogar übertreffen):

Erstellen Sie Aufgaben und Workflow-Strukturen

Visualisieren Sie Ihren Workflow mit mehr als 10 Ansichten, darunter Gantt, Board und mehr

Wählen Sie aus einer umfangreichen bibliothek mit Vorlagen für das Projektmanagement um bei der Verwaltung von Projekten nicht wieder bei Null anfangen zu müssen

Integrieren Sie ClickUp-Dokumente für Projektübersichten und Echtzeit-Zusammenarbeit im Team

Nutzen Sie Dashboards und Berichterstellungen für bessere Einblicke auf Projekt- und Organisationsebene

Nutzen Sie ClickUp AI zur Beschleunigung projektpläne durch automatisch generierte Skizzen, Dokumentenentwürfe und mehr

Starten Sie noch heute mit ClickUp

Mit ClickUp brauchen Sie nicht länger verschiedene Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse, wie Kommunikation und Projektmanagement. Stattdessen können Sie alles in einem einzigen Tool für das Arbeitsmanagement haben, das die besten Features von Asana und Slack vereint und verbessert.

Verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Mit unserem Free Forever-Plan können Sie die Plattform selbst testen, ohne eine finanzielle Verpflichtung einzugehen. Starten Sie noch heute einen kostenlosen Workspace ! 🤩