3 kostenlose Vorlagen für Affinitätsdiagramme in Word, Excel, & ClickUp

Software für Affinitätsdiagramme verwandelt Chaos in Klarheit. Diese bewährten Diagramme dienen als visuelles Tool, das Ihnen bei der Problemlösung helfen kann, brainstorming und Projektmanagement-Bedürfnisse. Sie helfen Ihnen, unstrukturierte Daten zu nutzen, Ideen zu generieren, zu organisieren und sie in sinnvolle Gruppen mit natürlichen Beziehungen zu verwandeln.

Bisher konnten Sie einzelne Punkte auf klebezettel und hängen Sie sie an eine Wand oder whiteboard . Ihr Team kann dann die Notizen verschieben und in verwandte Kategorien einordnen und so ein Affinitätsdiagramm erstellen.

In einem modernen Büro ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich Ihr Team nicht im selben Raum befindet. Wie können Sie also ein Affinitätsdiagramm und eine Affinitätskarte an einem modernen (und oft entfernten) Arbeitsplatz einsetzen?

Die Antwort ist die Verwendung kostenloser, anpassbarer Vorlagen für Affinitätsdiagramme. Unsere besten Beispiele für Affinitätsdiagramme sind unten aufgelistet.

Was ist eine Vorlage für ein Affinitätsdiagramm?

Wie Sie in unseren Beispielen für Affinitätsdiagramme sehen werden, ist es mit diesen Vorlagen ein Leichtes, ein Affinitätsdiagramm zu erstellen. Die besten Beispiele und Vorlagen für Affinitätsdiagramme haben oft Platzhalter oder Abschnitte, in denen Sie oder sogar mehrere Mitglieder des Teams Ideen erfassen und schnell in sinnvolle Kategorien einordnen können.

Wenn Sie ein Affinitätsdiagramm mit einem vorgefertigten Beispiel für ein Affinitätsdiagramm für Ihre Brainstorming-Sitzung erstellen, haben Sie einen Ausgangspunkt, um verschiedene Ideen, Gedanken oder Daten in zusammengehörige Gruppen zu organisieren. Sie müssen kein fertiggestelltes Affinitätsdiagramm von Grund auf erstellen. Mit Vorlagen für Affinitätsdiagramme sparen Sie sich das manuelle Anordnen von Notizen und können sich stattdessen auf das Brainstorming und die strategische Planung (also den unterhaltsamen Teil) konzentrieren.

Kostenlose Beispiele und Vorlagen für Affinitätsdiagramme gibt es für viele Projektmanagement-Plattformen, z. B. ClickUp, Excel und Word, so dass Sie ein Beispiel für ein Affinitätsdiagramm finden können, das zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer technischen Ausstattung passt, um Ihr Projekt voranzubringen.

Was macht eine gute Vorlage für ein Affinitätsdiagramm aus?

Eine gute Vorlage kann den Unterschied zwischen Chaos und Schönheit ausmachen organisierter Ideenfindung . Wenn Sie online nach einem guten Affinitätsdiagramm suchen, achten Sie auf Affinitätsdiagramme mit den folgenden Features:

Klares und intuitives Layout: Eine gute Vorlage sollte Sie bei der Erstellung von Affinitätsdiagrammen anleiten und es Ihnen leicht machen, Ideen zu erfassen, Muster zu erkennen und bei der Analyse von Daten wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Die Abschnitte sollten leicht identifizierbar sein und viel Platz für Brainstorming und Gruppierung bieten

Einfache benutzerdefinierte Anpassung: Ihre Affinitätsdiagramme prozess kann variieren . Eine vorgefertigte Vorlage ist nur so hilfreich wie ihre benutzerdefinierten Optionen. Suchen Sie nach Vorlagen, die sich an Ihren Workflow anpassen lassen und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre eigene Note einzubringen

Integration in Ihr technisches System: Unabhängig davon, ob Sie einen Online-Affinitätsdiagrammersteller oder eine in Ihre bestehenden Apps integrierte Software verwenden, sollte die Software für das Affinitätsdiagramm mit Ihrem bevorzugten technischen System zusammenarbeiten. Einen Bonuspunkt gibt es, wenn das Diagramm in verschiedenen Apps leicht mit anderen geteilt werden kann, damit Sie mehr Personen in den Prozess einbinden können, insbesondere Ihre Stakeholder

Die richtige Vorlage kann ein Team in die Lage versetzen, komplexe Probleme zu lösen und praktische Lösungen zu finden. Es gibt fantastische Optionen, also finden Sie die richtige Vorlage für Ihr Team und schalten Sie bessere Brainstorming-Techniken .

3 kostenlose Vorlagen für Affinitätsdiagramme zur Verwendung im Jahr 2024

Hier sind unsere drei besten kostenlosen Vorlagen für Affinitätsdiagramme für Ihre Brainstorming- und Problemlösungssitzungen im Jahr 2024.

1. ClickUp Vorlage für Affinitätsdiagramme

ClickUp Vorlage für Affinitätsdiagramme

Benötigen Sie ein virtuelles Whiteboard für eine bessere Remote-Zusammenarbeit? ClickUp hat es bereits eingebaut. Kombinieren Sie das Whiteboard der Plattform mit dem ClickUp Vorlage für Affinitätsdiagramme für ein erfolgreiches Duo, das Teams befähigt, komplexe Herausforderungen zu bewältigen und innovative Lösungen zu finden.

Hier ist, warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Eine unendliche Leinwand

ClickUp's kostenloses Affinitätsdiagramm whiteboard-Vorlage dient als virtuelle Spielwiese für die Ideenfindung. Ihr Team kann seiner Kreativität auf der digitalen Leinwand freien Lauf lassen, indem es die bereitgestellten virtuellen Notizen und den großzügigen Brainstorming Space nutzt, um die Ideen aus dem Kopf auf Papier zu übertragen (zumindest virtuell).

Da sich der Space an Ihre Bedürfnisse anpasst, sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sie können zehn oder zehntausend Ideen entwickeln und haben immer noch genug Space, um alles zu organisieren.

Die benutzerfreundliche Oberfläche ermutigt auch die technisch weniger versierten Mitglieder eines Teams, sich einzubringen, und schafft so einen kollaborativen Space, in dem jeder seinen Beitrag leisten kann. Durch die Verwendung digitaler Notizen besteht nicht die Gefahr, dass die beste Idee in der Masse untergeht, und nach dem Meeting müssen keine weggeworfenen Notizen aufgeräumt werden.

Freundliche Oberfläche zur Förderung der Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit über die physischen Grenzen hinweg ermöglicht es Teammitgliedern aus verschiedenen Speicherorten, in einem einzigen virtuellen Space zusammenzukommen, um gemeinsam zu brainstormen und zu arbeiten. Dadurch wird die Eigentümerschaft für das Problem gestärkt und die gegenseitige Befruchtung von Ideen gefördert.

Jeder kann gleichzeitig einen Beitrag leisten, ohne seinen Flow zu unterbrechen. Ihr Team kann die digitalen Notizen nutzen, um Ideen schnell zu erfassen und sie auf das virtuelle Whiteboard zu verschieben, damit der Rest des Teams sie sehen kann. Die einfache Schnittstelle zum Klicken und Ziehen bedeutet auch, dass alle in der Phase der Gruppierung zusammenarbeiten können. Der freundliche, benutzerfreundliche Space macht die Erstellung von Affinitätsdiagrammen zum Vergnügen.

Das ClickUp-Diagramm vereinfacht den Brainstorming-Prozess mit einem intuitiven Design, so dass auch Neulingen sofort klar wird, wo sie ihre Ideen generieren und wie sie sie in Gruppen einordnen können.

Die ultimative Lösung für Flexibilität

Jedes Projekt ist einzigartig. Die Vorlage für Affinitätsdiagramme von ClickUp bietet ein hohes Maß an Flexibilität, um diesen sich verändernden Anforderungen gerecht zu werden. Sie können die Vorlage für ein Brainstorming zur Produktentwicklung, für Sitzungen zur Marketingstrategie oder sogar zur Überwindung interner Blockaden verwenden. Die Vorlage ist ein Grundgerüst für die Ideenfindung und kann mit Ihnen wachsen, indem Sie bei Bedarf weitere Kategorien hinzufügen. Die Vorlage passt sich an die Struktur Ihres Diagramms an, so dass sie mit Ihren Ideen mitwachsen kann.

Dank der intuitiven Benutzeroberfläche kann Ihr Team die Vorlage mit wenigen Klicks ändern, ohne sich in technischen Details zu verzetteln, sodass die Ideen keine Formatierungspause einlegen müssen.

Eines der besten Dinge an der ClickUp Vorlage für Affinitätsdiagramme ist, dass sie Teil des größeren ClickUp Ökosystems ist. ClickUp ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform und geht damit über einen Brainstorming Space hinaus. Sie können Ihr virtuelles Whiteboard nutzen, um umsetzbare Aufgaben zu erstellen, die verschiedenen Mitgliedern des Teams oder einer Kanban Board um ein Projektziel zu erreichen.

Nutzen Sie die vielen Features der Plattform, um Ergebnisse zu erzielen. Vom Affinitätsdiagramm bis hin zu "Mission erfüllt" - ClickUp kann Ihre Projektmanagement-Prozesse verändern.

2. Microsoft Word Affinitätsdiagramm von My Word Templates

Über Meine Word-VorlagenMicrosoft Word ist ein weiteres Tool für die Erstellung von Affinitätsdiagrammen, das Ihnen hilft, mit Hilfe einer universellen Office-Plattform aus dem Chaos eine Struktur zu schaffen. Diese kostenlose Vorlage für ein Affinitätsdiagramm auf My Word Templates macht die Benutzer mit einem Tool vertraut, das von den meisten Büroangestellten verwendet wird.

Diese Vorlage hat einen sehr übersichtlichen Rahmen. Sie erledigt die Aufgabe, Sie durch den Ideenfindungsprozess zu führen, hervorragend. Sie finden eine klare Top-Down-Organisation, die mit einer Top-Level-Box "Bedarf" beginnt.

Diese Box hilft dabei, den Zweck oder Bedarf für das Affinitätsdiagramm zu identifizieren, z. B. die Verfeinerung Ihrer E-Mail-Marketingstrategie. Die Platzierung des übergeordneten Ziels für das Diagramm in dieser Box schafft die Grundlage für die Erkundung potenzieller Ideen und Lösungen.

Wenn Sie in der Hierarchie nach unten gehen, finden Sie Spaces, um die Treiber des Problems oder Themas aufzulisten. Diese Treiber sind die einflussreichen Elemente, die die Richtung Ihrer brainstorming-Sitzung s.

Zum Beispiel könnten Sie Ihre aktuelle E-Mail-Marketingstrategie überprüfen, weil Ihre Öffnungs- und Klickraten unter dem Einzelziel liegen. Oder Sie müssen aufgrund sinkender Verkaufszahlen Ihren Aufwand für das E-Mail-Marketing erhöhen. In diesen Boxen können Sie die Probleme auflisten, die den Bedarf an einer Lösung begründen. Wenn Sie die Gründe für die Notwendigkeit einer Lösung in diesen Kästchen auflisten, verleihen Sie der Brainstorming-Sitzung einen neuen Fokus und eine neue Perspektive und halten Ihr Team auf dem richtigen Weg.

Die Vorlage enthält auch Boxen für die kritische Qualität (Critical-to-Quality, CTQ). In diesen Boxen können Sie und Ihr Team die für den Erfolg entscheidenden Elemente auflisten. Wenn Sie zum Beispiel an Ihrer E-Mail-Marketingkampagne arbeiten, könnte ein CTQ-Faktor darin bestehen, eine Klickrate von 3 % zu erreichen, oder Sie benötigen eine bestimmte Anzahl neuer Leads pro Woche.

Dies sind Ihre Schlüsselindikatoren für den Erfolg und können dazu beitragen, dass Ihre Lösung mit Ihrem ursprünglichen Bedarf übereinstimmt.

Schließlich bietet Ihnen die Vorlage Platz für die Liste potenzieller Maßnahmen. Das Brainstorming beginnt mit den potenziellen Maßnahmen. Nutzen Sie den Space hier, um gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern Ideen für Lösungen oder Maßnahmen zu erarbeiten, die für den Bedarf relevant sind. Vielleicht müssen Sie zwei E-Mails pro Woche statt einer versenden oder Sie möchten neue Ideen für eine Landing Page ausprobieren.

Ermuntern Sie Ihr Team, innovative Antworten hinzuzufügen oder verschiedene Perspektiven in Betracht zu ziehen und diese Erkenntnisse in verwandten Kategorien zu kombinieren. Sie und Ihr Team können die Microsoft Word-Vorlage öffnen, zu Bearbeiten gehen und Im Browser bearbeiten wählen, um in Echtzeit an dieser Vorlage zusammenzuarbeiten.

3. Excel-Affinitätsdiagramm von Visual Paradigm

Über Visuelles Paradigma Visual Paradigm bietet ein Array von dynamischen Excel-Vorlagen für Affinitätsdiagramme . Diese Vorlagen erinnern an die Struktur einer Excel-Tabelle, so dass sich Benutzer, die mit dem Programm vertraut sind, bei der Bearbeitung wohl fühlen werden.

Die Visual Paradigm-Plattform bietet ein Array anpassbarer und kostenloser Vorlagen für Affinitätsdiagramme, darunter auch solche, die auf Existenzgründer zugeschnitten sind, kontinuierliche Prozessverbesserung und die Verbesserung der Arbeitsmoral. Die Vielzahl kostenloser Vorlagen für Affinitätsdiagramme hilft Ihnen dabei, eine Vorlage zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie keine finden, die Ihnen gefällt, können Sie eine vorhandene Vorlage im Online-Editor ganz einfach bearbeiten. Dank der einfachen Bearbeitung können Sie für jedes Projekt und jeden Bedarf eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen.

Die benutzerdefinierten Optionen sind die wahre Stärke dieser Excel-Vorlagen für Affinitätsdiagramme. Sie können jeden Aspekt der Vorlage anpassen, vom Hinzufügen oder Entfernen von Abschnitten über die Farbcodierung bis hin zur Erstellung von Beschreibungen, um den Brainstorming-Prozess zu unterstützen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie die Vorlage erhalten, die Sie benötigen, unabhängig vom Kontext Ihres Projekts oder Ihrer Herausforderung.

Die Excel-Vorlagen bieten ein einfaches, übersichtliches Layout, das die Erstellung von Affinitätsdiagrammen erleichtert.

Geben Sie Ihren Bildschirm für Ihr Team frei und bearbeiten Sie die Vorlagen innerhalb der Visual Paradigm Plattform, während Sie deren Ideen und Feedback erfassen. Sie können die Vorlagen auch als PDF oder JPG exportieren oder sie als Bild in Excel kopieren und dort bearbeiten. Wenn Sie sich für die Zusammenarbeit in Excel entscheiden, denken Sie daran, die Datei online zu bearbeiten, damit alle gleichzeitig an der Vorlage mitarbeiten können. Auf diese Weise vermeiden Sie den Alptraum der Revisionshistorie, der mit der Weitergabe einer einzigen Excel-Datei verbunden ist.

Dank der Flexibilität der Exportoptionen können Sie in dem Programm arbeiten, das Sie bevorzugen, und sich an die Bedürfnisse verschiedener Teams und Projekte anpassen. Was also für ein Projekt funktioniert, ist für das nächste vielleicht nicht mehr die beste Wahl. Das Herunterladen der Vorlage in verschiedenen Formaten gewährleistet, dass Sie sich an wechselnde Situationen anpassen können, aber immer noch die Vorlage haben, die Sie kennen und lieben.

Verwenden Sie diese Vorlagen als Starthilfe für Ihre Excel-Brainstorming-Sitzung. Sie bieten Ihnen einen schnellen, vorgefertigten Rahmen, auf dem Sie Ihre Ideen aufbauen können, und eine Möglichkeit, die Kreativität und Innovation Ihres Teams zu nutzen. Sie werden sehen, wie eine Tabellenkalkulation eine Idee in eine gut strukturierte Lösung verwandeln kann.

Erstellen einer Affinity Mapping Karte

Möchten Sie die Vorlage für ein Affinitätsdiagramm selbst erstellen? Befolgen Sie diese Schritte, um eine Vorlage zu erstellen, die ideal auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist:

Schritt 1: Definieren Sie Ihren Zweck

Klären Sie, wofür Sie die Vorlage für das Affinitätsdiagramm verwenden wollen, ob es sich um eine Allzweckvorlage handeln soll oder nicht brainstorming-Kraftwerk oder eine Vorlage um spezifische Problemlösungsdaten zu erfassen. Wenn Sie den Prozess mit einem klaren Verständnis für den Zweck der Vorlage beginnen, können Sie etwas Hilfreicheres erstellen.

Schritt 2: Wählen Sie die Plattform

Hier haben Sie viele Möglichkeiten. Überlegen Sie zunächst, welche Plattformen Ihr Team am häufigsten nutzt oder am hilfreichsten findet. Überlegen Sie, welche Tools in Ihren bevorzugten Apps zur Verfügung stehen, um ein Diagramm zu erstellen, oder schauen Sie, ob es vorgefertigte Vorlagen gibt, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Schritt 3: Erstellen Sie Ihr Layout

Sie sollten ein klares Layout für Ihre Vorlage für ein Affinitätsdiagramm erstellen, mit Abschnitten, in denen Sie einzelne Datenpunkte erfassen können, und Bereichen, in denen Sie Datenpunkte zu Kategorien zusammenfassen können. Sehen Sie sich beispiele für Diagramme viele kostenlose Vorlagen für Affinitätsdiagramme verwenden ein Raster oder ein Clustersystem zur einfachen Kategorisierung. Lassen Sie in jedem Bereich viel Space, damit Sie die einzelnen Datenpunkte leicht bearbeiten und verschieben können.

Schritt 4: Halten Sie Ihre visuellen Elemente sauber

Weniger ist mehr, wenn es um die Gestaltung von Vorlagen geht. Überladen Sie den Workspace nicht mit Grafiken. Halten Sie Ihr Farbschema neutral. Das Ziel der Vorlage ist es, einen Workspace für Brainstorming und Problemlösung zu schaffen. Lassen Sie also die Daten die schwere Arbeit erledigen und halten Sie den größten Teil der Vorlage frei. So haben Sie später mehr Platz für Ihre Arbeit.

Schritt 5: Testen und Verfeinern der Vorlage

Erledigen Sie eine Testversion mit einer kleinen Gruppe, um zu sehen, ob Ihre Vorlage intuitiv ist und wie erwartet funktioniert. Holen Sie sich das Feedback der Benutzer zur Vorlage ein und nutzen Sie es, um Ihr Design zu verfeinern und die Funktionen zu optimieren.

Eine gut gestaltete Vorlage bildet die Phase für ein organisiertes Brainstorming und eine datengestützte Entscheidungsfindung. Das Entwerfen und Verfeinern einer Vorlage kann jedoch zeitaufwändig sein, und möglicherweise gibt es bereits gute vorgefertigte Optionen.

Sie müssen das Rad nicht neu erfinden und können Ihre Zeit zurückgewinnen, indem Sie nach vorgefertigten Vorlagen für Affinitätsdiagramme suchen. Durch geringfügige Anpassungen bestehender Vorlagen können Sie in Sekundenschnelle die perfekte Vorlage für sich erstellen, so dass Sie schneller mit Ihrem Team zusammenarbeiten können.

Erstellen Sie ein Affinitätsdiagramm mit ClickUp!

