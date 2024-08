Confluence vs. Jira: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste im Jahr 2024

Willkommen in der Zukunft der Arbeit. Die traditionelle Bürolandschaft hat sich völlig verändert und wir befinden uns in einer neuen Ära, in der Teams nicht mehr auf einen einzigen Speicherort oder Kontinent beschränkt sind.

Das Freigeben von Ressourcen und Ideen über die digitale Cloud ist die Norm für die globale Zusammenarbeit, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben. Moderne Projektmanagement-Software ist für jeden fortschrittlichen Projektmanager zu einem unverzichtbaren Bestandteil anpassbarer Workflows geworden - ganz gleich, ob es um die Verwaltung von Inhalten für ein Marketing-Team oder die Nachverfolgung von Problemen für Softwareentwickler geht.

Diese Plattformen fungieren als vereinheitlichter hub, rationalisieren die Teamarbeit und minimieren Verwirrung und unnötige Wiederholungen. Zu den Spitzenreitern auf diesem Feld gehören Confluence und Jira, die beide dem australischen Tech-Riesen Atlassian gehören.

Aber woher wissen Sie, ob dies die idealen Tools für Ihre speziellen Anforderungen an das Projektmanagement sind? Beide Plattformen verfügen zwar über ein Array gemeinsamer Features und bieten Integrationsmöglichkeiten, doch sind sie nicht unbedingt einzeln oder in Kombination für Ihr Team die perfekte Lösung.

Lassen Sie uns also tief in die Welt von Confluence und Jira eintauchen, ihre Angebote vergleichen und herausfinden, welche der beiden Plattformen - oder vielleicht eine Alternative - für Sie in Frage kommt kostenlose Software für Projektmanagement -könnte die beste Wahl sein, um Ihr Team auf der Erfolgsspur zu halten.

Was ist Confluence?

Ein Beispiel für Confluence's Dashboard Hub

Wenn es um den Kampf der Projektmanagement-Softwareplattformen geht, ist Confluence ein schwergewichtiger Champion. Die robuste Plattform zentralisiert die Kommunikation im Team, die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit an Dokumenten.

Ganz gleich, ob Ihr Team an der Softwareentwicklung arbeitet, ein Ereignis plant oder einen Blog verfasst, Confluence schafft eine nahtlose Umgebung für die Zusammenarbeit und erleichtert das Erstellen, Organisieren und Freigeben von Informationen auf einer sicheren, Cloud-basierten Plattform.

Confluence's Features

Confluence bietet verschiedene Features, die auf die gemeinsame Arbeit ausgerichtet sind. Flexible Workspaces ermöglichen Ihnen die Einstellung von Echtzeit-Bearbeitung und -Aktualisierung für einzelne Teams. Mit mehr Möglichkeiten, sich zu verbinden und Informationen freizugeben, zielt Confluence darauf ab, Ihr Team auszurichten und Ihnen zu helfen, Ihre Ziele schneller zu erreichen.

Die Plattform hat jedoch auch einige Nachteile. Sie bietet zwar einige hervorragende Grundfunktionen, aber Benutzer, die komplexere Funktionen suchen, sollten sich in Confluence enttäuscht sein . Dennoch ist es ein Projektmanagement tool, das es wert ist, erforscht zu werden, je nach den Bedürfnissen Ihres Teams.

Hier sind einige der besten Features:

1. Gemeinsame Bearbeitung

Verabschieden Sie sich von der Beschreibung von Dokumenten als "Version 2.0", "endgültige Version" und "endgültige FINAL-Version" Vorbei sind die Zeiten der Versionsverwirrung und der Bearbeitung veralteter Dokumente. Eines der herausragenden Features von Confluence ist die Möglichkeit der kollaborativen Bearbeitung.

Über Confluence

Teams können jetzt in Echtzeit gemeinsam an einem Dokument arbeiten und so eine dynamische Zusammenarbeit fördern, die sich nahtlos in den Arbeitsalltag aller Beteiligten einfügt. Mehrere Mitglieder des Teams können gleichzeitig zu einem Dokument beitragen, es bearbeiten und kommentieren.

Sie können sofortiges Feedback zu Texten erhalten oder gemeinsam Brainstorming betreiben, auch wenn Sie sich nicht im selben Raum befinden. Dieses Feature zur Förderung der Teamarbeit sorgt dafür, dass alle auf derselben Seite stehen, und kann sogar dazu beitragen, die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen.

2. Personalisierte Homepages

Wenn Sie sich bei Confluence anmelden, sehen Sie eine personalisierte Startseite, die Sie über alles informiert, was Sie seit Ihrer letzten Anmeldung wissen müssen. Auf der Startseite können Benutzer ihr Dashboard benutzerdefiniert anpassen, um die für sie wichtigsten Informationen und Updates zu priorisieren.

Über Confluence

Sie können Feeds der letzten Aktivitäten erstellen oder Suchfilter speichern, um genau dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Dies ist eine großartige Möglichkeit, die Produktivität zu verbessern und sicherzustellen, dass die Benutzer über alle Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben.

Außerdem wird die Navigation in den Diskussionen, Projekten und Dokumenten des Teams erleichtert. Personalisierte Homepages sind eine gute Möglichkeit, die Plattform an die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder des Teams anzupassen.

3. Leistungsstarke Suchfunktion

Confluence bietet die Möglichkeit, schnell eine Nadel in einem Heuhaufen von Dokumenten zu finden. Confluence macht das Auffinden von Dokumenten, Seiten, Anhängen und Diskussionen leicht. Sie können sogar einen bestimmten Text in den Materialien des Teams als Einzelziel angeben, so dass Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie etwas gesehen haben, es trotzdem finden können.

Über Confluence

Die leistungsstarke Suchfunktion ermöglicht es Ihnen sogar, archivierte Threads zu durchsuchen, falls Sie sich an ein bestimmtes Feedback erinnern müssen. Mit den erweiterten Suchfiltern können Sie die Ergebnisse nach Verfassern, Tags, Datum, Schlüsselwörtern und mehr eingrenzen.

Vielleicht brauchen Sie die Suche nicht so oft, wie Sie denken. Confluence bietet einen praktischen Seitenbaum und eine Tabelle der Inhalte, die Ihnen helfen, die Dinge zu organisieren. Die eingebaute Organisation der Plattform verhindert, dass Sie sich überfordert fühlen, selbst wenn Sie zum ersten Mal in ein gut etabliertes Unternehmens-Ökosystem eintauchen.

Preise von Confluence

Free für bis zu 10 Benutzer

für bis zu 10 Benutzer Standard: $5,75/Monat pro Benutzer

Premium: $11/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Fordern Sie ein Angebot an, Abrechnung jährlich

Was ist Jira?

{Via_} Jira Wenn Confluence die Stärke im Kräftemessen zwischen projektmanagement tools dann ist Jira das Gehirn. Jira ist ein plattform für das agile Projektmanagement mit einem umfassenden System zur Nachverfolgung von Tickets.

Die Jira-Software zielt darauf ab, Ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren, ganz gleich, ob Sie Probleme in der Softwareentwicklung verwalten, wikis nachverfolgung einer Marketingkampagne oder die Bearbeitung von Problemen im Kundensupport. Jira hilft Teams bei der Zusammenarbeit an Aufgaben, während alles auf einer übersichtlichen Plattform organisiert wird.

Jira's Features

Jira bietet agile Boards, einen kollaborativen Workspace, ein Tool zur Nachverfolgung von Problemen und viele Automatisierungsoptionen, um das gesamte Team zufrieden zu stellen. Sie können Workflows einfach benutzerdefinieren und Teams über die neuesten Elemente, die zu erledigen sind, auf dem Laufenden halten. Jira verspricht, Sie dabei zu unterstützen, dass Informationen zentralisiert und den richtigen Personen zur richtigen Zeit zur Verfügung gestellt werden.

Das größte nachteil von Jira ist sein Preis. Es ist teurer als andere Optionen, und einige Unternehmen werden feststellen, dass sie die komplexeren Funktionen der Plattform nutzen müssen, um den hohen Preis zu rechtfertigen.

Dennoch könnte es eine ausgezeichnete Option für diejenigen sein, die mit der agilen Projektmanagement-Methodik arbeiten, und es ist dank der Jira Mobile App ideal für Software-Entwicklungsteams und Business-Teams, die unterwegs sind.

Hier sind einige der wichtigsten Features von Jira:

1. Agile Projekt Boards

Das Feature der agilen Projektboards von Jira verändert das Spiel für Teams, die agile Methoden wie Scrum oder Kanban einsetzen. Die Boards helfen Teams dabei, ihre Arbeit auf klare, flexible und vollständig anpassbare Weise zu visualisieren.

über Jira

Sie fungieren auch als zentraler hub für das Team und bieten klare Übersichten darüber, wo das Projekt jetzt steht und wo es innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens sein muss. Sie können die Scrum Boards zur Visualisierung von Sprints verwenden oder die Kanban Board um die Phasen Ihres Workflows zu erarbeiten.

Die agilen Boards lassen sich mit wenigen Klicks aktualisieren, so dass die Projektmanager sich auf andere Aufgaben konzentrieren können. Die Boards eignen sich hervorragend, um die Teamarbeit zu fördern und gleichzeitig alle Beteiligten für ihre Ergebnisse verantwortlich zu machen.

2. Robuste Berichterstellung

Bei der Verwaltung von Projekten können Sie mit den robusten Berichterstattungsoptionen von Jira wertvolle Einblicke in den Projektfortschritt und die Leistung des Teams gewinnen. Mit der Jira Software können Sie Projekte nachverfolgen und Daten in verschiedenen Formaten visualisieren und analysieren, z. B. in Diagrammen und anpassbaren Dashboards.

über Jira

Mit dem Jira Servicemanagement können Sie wichtige Metriken nachverfolgen, ihre Produktivität messen und den Zustand der einzelnen Projekte effizient überwachen. Die Features zur Berichterstellung in Jira ermöglichen es den Beteiligten, datengestützte Entscheidungen zu treffen und Engpässe zu erkennen, die den Fortschritt beeinträchtigen.

Die Berichterstellung in Jira gibt Ihnen außerdem die Möglichkeit tools für die kontinuierliche Verbesserung einschließlich Burndown-Diagrammen, die den Fortschritt im Zeitverlauf darstellen, und Berichten über die Geschwindigkeit, die die Effizienz eines Teams messen. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden, um den Erfolg des Projekts und hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten.

3. Automatisierung durch Ziehen und Ablegen

Jira automatisiert Ihren Workflow mit einer einfachen Drag-and-Drop Funktion. Sie können sich wiederholende Aufgaben schnell automatisieren und die Funktion der Automatisierung als tool zur Prozessverbesserung sie können benutzerdefinierte Regeln und Auslöser erstellen, so dass Sie weniger manuell eingreifen müssen.

Über Jira

Sie können Teammitgliedern automatisch Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren und Benachrichtigungen an Beteiligte auslösen. Dieses Feature spart Zeit und verringert das Risiko menschlicher Fehler, sodass Sie mehr Zeit haben, sich auf die wichtigsten Aufgaben auf Ihrer Zu erledigen-Liste zu konzentrieren.

Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Projekte zu verwalten, Ihren Workflow zu beschleunigen und die Produktivität Ihres Teams zu steigern. Die Automatisierung per Drag-and-Drop ist zudem intuitiv, so dass Sie keine fortgeschrittenen Kenntnisse benötigen, um die interne künstliche Intelligenz (KI), die für Ihre Business Teams arbeitet.

Jira's Preise

Free für bis zu 10 Benutzer

Standard: $7,75/Monat pro Benutzer

Premium: $15,25/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Fordern Sie ein Angebot an, Abrechnung jährlich

Jira vs. Confluence: Features im Vergleich

Wer gewinnt den Kampf zwischen Jira und Confluence? Jira und Confluence haben viele sich überschneidende Features, aber jedes hat seine eigenen Vorzüge.

Es gibt jedoch auch einige eindeutige Nachteile beider Software, die Sie berücksichtigen sollten. Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, wenn Sie sich für eine der beiden Lösungen entscheiden.

Aufgabenverwaltung

Sowohl Jira als auch Confluence bieten aufgabenverwaltung fähigkeiten, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Jira konzentriert sich auf das agile Projektmanagement und bietet Scrum- und Kanban-Boards zur Nachverfolgung und Priorisierung von Aufgaben.

Scrum Boards ermöglichen die Planung von Sprints, Backlog-Management und iterative Entwicklung. Kanban-Boards eignen sich hervorragend für die flexible Visualisierung von Aufgaben. Jira erleichtert die Verwaltung von Aufgaben während des gesamten Lebenszyklus einer Aufgabe, von der Erstellung bis zum Abschluss, wobei der Fortschritt währenddessen überwacht wird.

Jira hat kürzlich seine neue Ansicht zur Nachverfolgung von Problemen veröffentlicht

Das Aufgabenmanagement-System von Confluence konzentriert sich auf Zusammenarbeit und freigeben von Wissen . Benutzer können Aufgaben innerhalb von Seiten erstellen und sie mit relevanten Dokumenten und Threads verknüpfen. Diese Methode der Aufgabenverwaltung eignet sich hervorragend für Teams mit intensiver Zusammenarbeit, die nur eine leichte Nachverfolgung der Aufgaben während ihres Workflows benötigen.

Wenn es um die Verwaltung von Aufgaben geht, ist die Jira-Softwareplattform führend. Die Features des agilen Projektmanagements ermöglichen eine erweiterte Nachverfolgung von Aufgaben und geben Teams mehr Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit für ihren Workload.

Und mit dem Jira Service Management lassen sich Probleme, Änderungen und Serviceanfragen schnell und einfach in einer einzigen Ansicht nachverfolgen und kategorisieren. Wenn Sie auf die Nachverfolgung von Aufgaben angewiesen sind, dann werden Sie die Möglichkeiten zu schätzen wissen, die Jira Ihnen bietet, um alles zu verfolgen.

Gemeinsame Bearbeitung

Jira und Confluence machen Schluss mit dem Wirrwarr der Versionsverwaltung und ermöglichen Teams die Bearbeitung in Echtzeit. Jira ermöglicht Benutzern die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben mithilfe von Kommentaren und Erwähnungen, wodurch eine effiziente Kommunikation in Echtzeit entsteht, die alle Beteiligten auf dem Laufenden hält.

Über Atlassian

Die Drittanbieter-Integrationsoptionen von Jira ermöglichen Ihnen die Einbindung beliebter Kommunikationsplattformen wie Slack, so dass Sie über die bevorzugten Plattformen des Teams zusammenarbeiten können. Die kollaborative Bearbeitung in Confluence ist das Herzstück der Plattform, mit Features wie Echtzeitbearbeitung, Kommentierung und Versionskontrolle.

Mitglieder des Teams können Inhalte verfeinern und überprüfen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie auf veraltete Informationen zugreifen. Confluence lässt sich mit Tools wie Trello und Google Docs integrieren, sodass Sie Ressourcen von anderen Plattformen in Ihrem Tech-Stack abrufen und effektiv zusammenarbeiten können.

Wenn es darum geht, ein Tool für die Zusammenarbeit zu finden, ist Confluence der Gewinner. Dank der intuitiven und nahtlosen Zusammenarbeit werden die Benutzer die Features schneller annehmen und täglich nutzen. Die Versionskontrolle gibt Ihnen außerdem mehr Macht über das Freigeben von Wissen und die Erstellung von Inhalten in Echtzeit.

Integrationsmöglichkeiten

Sie können sowohl Jira als auch Confluence mit einer umfangreichen Liste von Drittanbieter-Integrationen in Ihr aktuelles technisches System einbinden. Die Integration von Jira mit Tools wie Slack und GitHub ist ein Kinderspiel und hilft Ihnen, die Lücke zwischen Projektmanagement und Entwicklung zu schließen.

Beispiel für ein Burndown-Diagramm in Jira

Confluence lässt sich auch mit einer großen Zahl von Drittanbieter-Plattformen integrieren, darunter auch Jira. Sie können es auch verbinden mit Microsoft Büro , Trello, Salesforce, Team-Kalender und viele andere, um einen einheitlichen Workspace für alle Bedürfnisse des Teams zu schaffen.

Auf diese Weise lassen sich Silos beseitigen und Sie können nahtlos zusammenarbeiten, unabhängig von Ihrem bevorzugten Technologie-Ökosystem.

Jira und Confluence sind in Bezug auf ihre Integrationsfähigkeiten ziemlich gleichauf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie vom selben übergeordneten Unternehmen, Atlassian, stammen. Sie sollten in der Lage sein, sowohl Jira als auch Confluence in jede beliebige Plattform einzubinden, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und die Vorteile beider zu nutzen.

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Confluence und Jira

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Jira und Confluence sind zwar beliebte Tools für das Projektmanagement, aber es gibt immer Platz für eine weitere Option. ClickUp ist eine alternative Option für die Zusammenarbeit im Team bei Projektmanagement-Tools, die über leistungsstarke Features und eine intuitive Benutzeroberfläche verfügt.

Dank der Bibliothek von ClickUp können Sie innerhalb von Sekunden mit der Plattform beginnen vorlagen für das Projektmanagement und ermöglicht es Ihnen, intuitiv in die Features einzutauchen und alle Funktionen optimal zu nutzen.

Bei der Suche nach Jira- und Confluence-Alternativen sollten Sie es auf Ihrem Radar haben.

Mit der Hilfe von ClickUp Dokumente erhält Ihr Team auch eine integrierte wissensbasis hub, ohne dass Sie separate tools benötigen, damit Sie die technische Dokumentation besser durchführen und Strategiedokumente für die gesamte Organisation freigeben können.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team bei Ideen und verfolgen Sie Projekte in ClickUp

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team, indem Sie die Nachverfolgung der Entwicklung mit den in der Plattform integrierten Kanban- und Scrum-Boards vereinfachen. Sie können Ihren Workflow innerhalb der Plattform benutzerdefinieren, um ihn an die Methodik und die Geschäftsprozesse Ihres Teams anzupassen.

Selbst wenn Sie nicht in eine agile Blase passen, haben Sie eine Projektmanagement-Plattform, die für Sie funktioniert.

Dank ClickUp können Sie jetzt die KI nutzen, um jeden Aspekt des Projektmanagements und der Produktentwicklung zu vereinfachen. ClickUp führt einen Bereich von ClickUp KI-unterstützte tools die den Workflow beschleunigen und Ihnen helfen, Aufgaben abzuschließen.

ClickUp AI für die Erstellung eines Projektbriefs verwenden

In nur wenigen Minuten können Sie Aufgaben erledigen, für die Ihr Team früher Wochen gebraucht hat, um sie abzuschließen. Die KI-Technologie in der ClickUp-Plattform hilft Ihnen, Fertigstellungsdaten abzuschätzen, potenzielle Engpässe in Ihrer Roadmap zu identifizieren und Ihre Ressourcenzuweisung zu optimieren.

Der KI-Assistent von ClickUp kann sogar zusammenfassen meeting-Notizen und erzeugen elemente der Aktion um jedes Meeting produktiver zu gestalten. Klicken Sie einfach auf eine Aufgabe innerhalb der vordefinierten Rollen und stellen Sie die KI-Technologie für die Arbeit ein.

Sie kann Roadmaps erstellen, E-Mails für ein besseres Servicemanagement verfassen und sogar eine Strategie für Ihre nächste Marketingkampagne entwerfen. Beantworten Sie einfach ein paar Fragen, und die KI erledigt den Rest.

Automatisieren Sie Sprint-Zyklen, um produktiver und transparenter zu werden ClickUp's Sprint Feature hilft Ihnen dabei, Termine festzulegen, Aufgaben zuzuweisen und Prioritäten zu markieren, damit das Team weiß, was es zu erledigen hat und wann es dies tun muss. Die Plattform verschiebt dann alle unerledigten Arbeiten in den nächsten Sprint und synchronisiert die Arbeit des Teams mit Apps von Drittanbietern, wie z. B. GitHub.

Verbessern Sie zukünftige Sprint-Schätzungen durch die Erstellung genauer und visuell ansprechender Berichterstellungen in ClickUp

Erstellen Sie Sprint durch Einstellung von Einzelzielen innerhalb der ClickUp-Ziele plattform. Sie können ziele nachverfolgen und erstellen durch Sprint-Zyklen, Ziele und Schlüssel-Ergebnisse oder wöchentliche Mitarbeiter-Scorecards.

Auf diese Weise können Sie den Workload des Teams auf einfache Weise verwalten, das Risiko eines Burnouts verringern und die Verantwortlichkeit aller Beteiligten sicherstellen. Am Ende jedes Sprints können Sie detaillierte Fortschrittsberichte erstellen und nachverfolgen, was als Nächstes ansteht.

Geben Sie Software-, Vertriebs- und Marketing-Teams ein Tool, das sie wirklich brauchen

Mit ClickUp erhalten Sie all die besten Features, die Sie sich von einer Projekt- und Aufgabenmanagement-Lösung wünschen. Und im Kampf zwischen Confluence und Jira können Sie eine bessere, besser anpassbare Benutzeroberfläche und Wissensdatenbank nutzen, die Ihr Team lieben wird. Melden Sie sich für den Free Forever-Plan von ClickUp an und genießen Sie all seine leistungsstarken prozessmanagement und workflow-Management features heute!