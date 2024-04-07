Lucidchart vs. Visio: Welches Diagramm-Tool ist im Jahr 2025 besser?

Egal, ob Sie Projektmanager, Eigentümer eines Geschäfts oder ein gut organisierter Student sind, manchmal ist es am besten, ein kleines Brainstorming zu erledigen, bevor Sie eine Idee umsetzen. Früher haben die größten Köpfe der Welt ihre Ideen auf Servietten notiert - heute verwenden sie Diagramm-Tools.

Aber anstatt in einem altmodischen Skizzenbuch zu zeichnen, können Sie mit einer Echtzeit-Diagramm-Plattform mit anderen Personen zusammenarbeiten. Software für Diagramme ermöglicht das Brainstorming von Produktideen, die Erstellung von Karten und die Visualisierung von Daten, entweder allein oder mit einer Gruppe von Personen. Das einzige Limit ist Ihre Vorstellungskraft. ✨

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Diagramm-Tool sind, haben Sie Ihre Suche vielleicht auf Lucidchart und Visio eingegrenzt. Diese Optionen sind sowohl bei einzelnen Benutzern als auch in Unternehmen beliebt, haben aber ihre Vor- und Nachteile.

In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über das Tauziehen zwischen Visio und Lucidchart. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen, die Preise und die Unterschiede zwischen den beiden Plattformen, um die richtige Option für Ihre Situation zu finden.

Oh, und wir verraten Ihnen auch eine solide Lucidchart- und Visio-Alternative, die Sie vor Freude springen lassen wird. Los geht's! 🕺

Was ist Lucidchart?

Über LucidchartLucidchart ist eine Diagrammanwendung, die ausschließlich auf dem Web basiert. Lucidchart ist speziell entwickelt für echtzeit-Zusammenarbeit die es selbst den größten Teams ermöglicht, komplexe Ideen an einem Ort zu visualisieren. Wenn Sie ein großes Team auf die gleiche Seite bringen müssen, können mit Lucidchart alle gleichzeitig einsteigen und das Diagramm bearbeiten.

Teams verwenden Lucidchart um:

Prozesskarten zu erstellen

Karten für Benutzer zu erstellen

Teams zu organisieren

Datenflüsse zu bestimmen

UML-Diagramme

Dieses Drag-and-Drop-Tool verfügt über benutzerfreundliche bedingte Formatierungen, mit denen Sie schnell anspruchsvolle Grafiken erstellen können.

Mac- und Linux-Benutzer lieben Lucidchart, weil es in der Cloud arbeitet. Diese Software ist bekannt für ihre Kompatibilität mit nahezu jedem Gerät (einschließlich Androiden) oder Betriebssystem.

Lucidchart Features

Wenn Sie Lucidchart mit Visio vergleichen, ist es wichtig, aufzuschlüsseln, was Sie für Ihr Geld bekommen. Hier sind die überzeugendsten Features von Lucidchart.

Ferngesteuerte Koautorenschaft

In Ermangelung eines echten Whiteboards ist Lucidchart eine großartige Option für Teams, die an einem entfernten Standort arbeiten und eine whiteboard tool . Aber auch für Studierende, die gemeinsam eine Präsentation planen, ist es eine gute Option, vor allem wenn Sie nicht quer über den Campus wandern wollen, um sich mit Ihrer Gruppe zu treffen.

Unabhängig von Ihrem Anwendungsfall bedeutet das Feature für Remote Co-Authoring von Lucidchart, dass alle gleichzeitig an der gleichen Grafik arbeiten können. Es gibt einen Editor-Chat, in dem jeder seine Gedanken mit anderen teilt, sowie einen Kommentarbereich, in dem Sie Mitglieder des Teams taggen können.

bonus:_ *UML-Diagramm-Software* _!**_

Lucidchart's kollaboratives Cursor Feature hebt jeden in der Datei in Echtzeit hervor

Noch besser: Lucidchart hat auch kollaborative Cursor, so dass Sie sehen können, wer sich wo im Lucidchart befindet.

Es ist nicht nötig, Daten in Lucidchart einzufügen und zu kopieren. Sie können Datenquellen und Metriken mit der Plattform verbinden, um schnell datenintensive Diagramme zu erstellen.

Richten Sie einfach die Datenverknüpfung ein, um Ihre Daten manuell einzufügen. Wenn Sie es eilig haben, können Sie auch das Auto-Visualisierungstool von Lucidchart nutzen, um alles für Sie zusammenzustellen.

Speicher für Dokumente

Dokumentieren Sie Ihr institutionelles Wissen, anstatt es in den E-Mail-Posteingängen Ihres Teams oder auf lokalen Laufwerken abzulegen. Lucidchart speichert Dokumente und macht sie in einer Cloud-Umgebung in Echtzeit für alle zugänglich. Betrachten Sie dies als einen zentralen Ort, an dem Sie alle Ihre Diagramme und Dokumente verwalten können.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder auf alle Lucid-Dateien zugreifen kann. Administratoren können den Zugang zu ihren Konten benutzerdefinieren, wenn Sie also die Führungsebene whiteboard-Sitzungen unter Verschluss, das ist eine Option.

Integrationen

Mit Lucidchart können Sie kostenlos bei Ihrer aktuellen Technologie bleiben. Diese Plattform hat Anschlüsse für:

Google Workspace, einschließlich Google Drive

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Sie können Lucidchart-Dokumente auch in die Technologie einbetten, die Ihr Team bereits verwendet, oder Dateien in Lucidchart importieren, um die Zusammenarbeit zu erleichtern.

Lucidscale

Dieses Feature ist eher für IT- und Datenexperten gedacht, aber wenn Sie das sind, werden Sie Lucidscale lieben. Es ist ein Ableger von Lucidchart, der daten visualisiert in AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP). Wenn Sie Hilfe bei der Datenverwaltung benötigen, können Sie damit jeden Winkel Ihrer Cloud-Umgebung visualisieren.

Lucidchart Preise

Free

Einzelperson: $7.95/Monat pro Benutzer

$7.95/Monat pro Benutzer Team: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Visio?

Über VisioMicrosoft Visio ist eine Diagrammlösung, die es seit 1992\ gibt. Sie können Visio als eigenständige App erwerben, aber es wird auch mit jeder Microsoft Office 365 kommerzielles Abonnement.

Wenn Sie sich für Visio anmelden, erhalten Sie sofortigen Zugang zu Tausenden von Vorlagen und anpassbaren Formen. Wenn Sie ein Diagramm benötigen, aber kein eigenes erstellen möchten, ziehen Sie einfach eine Visio-Vorlage oder Form aus der Bibliothek und schon können Sie loslegen.

Visio enthält Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen zugelassenen Mitgliedern des Teams. Administratoren kontrollieren, wer was sehen kann, so dass die Plattform sowohl für Privatheit als auch für Sicherheit bekannt ist.

Visio Features

Visio hat viele Ähnlichkeiten mit Lucidchart als Flussdiagramm-Software, aber einige Features heben es von anderen ab.

Formen- und Vorlagenbibliothek

Erstellen von Flussdiagrammen in Visio

Für diese Aufgabe brauchen Sie keine Grafikdesign-Kenntnisse. Visio eignet sich hervorragend für Anfänger und mehrere Benutzer, da die Bibliothek bereits 250.000 Formen enthält, darunter:

Flussdiagramme

Netzwerk-Diagramme

Organigramme

Grundrisse

Business-Prozesse

Beachten Sie jedoch, dass Sie für den Zugriff auf Premium-Formen und -Vorlagen ein erweitertes Visio-Abonnement benötigen. Wenn Sie komplexere Diagrammvorlagen wie Karten für die Cloud-Architektur oder Geschäftsprozesse benötigen, müssen Sie möglicherweise extra bezahlen.

Wenn Sie bereits Microsoft-Kunde sind, können Sie ganz einfach Daten für die Diagrammerstellung in Visio einspeisen. Visio übernimmt Daten aus Excel oder SQL Server, kann aber auch automatisch ein Diagramm erstellen und es in Ihre Excel-Datei einfügen. Wenn die Diagrammfunktionen von Excel nicht ausreichen, füllt Visio die Lücken.

Integrationen

Microsoft legt großen Wert darauf, dass alles in der eigenen Umgebung bleibt, und wir respektieren das. Bestehende Benutzer von Microsoft können sich darauf verlassen, dass Visio-Dateien nahtlos mit anderen Microsoft-Produkten verbunden werden können, einschließlich:

Teams

Power BI

Power-Automatisierung

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Barrierefreiheit

Die Einstellungen für die Barrierefreiheit von Visio erhalten von uns die Note A+. In jedes Visio Abonnement sind Features für Barrierefreiheit integriert, darunter:

Erzähler

Barrierefreiheitsprüfung

Kontrastreiche Visualisierungen

Wenn Ihr Geschäft der Barrierefreiheit und Integration verpflichtet ist, macht Visio Diagramme für jeden zugänglich.

Web- und Desktop-App

Visio bietet allen Abonnenten eine Web-App, obwohl das erweiterte Abonnement auch den Zugriff auf die Desktop-Version beinhaltet.

Während die Web-Version immer zugänglich und aktuell ist, generiert die Desktop-Version automatisch Visualisierungen aus Datenquellen wie Excel oder Azure.

Sie ist auch ideal für Touch-fähige Geräte, wenn Sie mit dem Finger statt mit der Maus kritzeln möchten. Und wenn Sie Diagramme offline bearbeiten möchten, ist das in der Desktop Version möglich.

Visio-Preise

Plan 1: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Plan 2: $15/Monat pro Benutzer

Visio vs. Lucidchart: Features im Vergleich

Im Kampf zwischen Lucidchart und Visio ist es schwer, einen klaren Sieger zu küren. Beide Plattformen haben ihre Vor- und Nachteile, so dass die Wahl des besten Diagramm-Tools von Ihren Zielen und Vorlieben abhängt.

Sowohl Lucidchart als auch Visio ermöglichen es Ihnen,:

Erstellung von Diagrammen über eine intuitive Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Funktion

Mitverfassen von Diagrammen in Echtzeit

Integration von Daten aus anderen Quellen

Verwalten des Benutzerzugriffs

Dennoch unterscheiden sie sich in einigen Schlüsselbereichen.

Integrationen: Lucidchart lässt sich mit einer Handvoll Apps von Drittanbietern integrieren, während Microsoft nur mit seinen eigenen Tools zusammenarbeitet. Das ist in Ordnung, wenn Sie bereits Microsoft-Kenner sind, aber wenn Sie einen Mix aus verschiedenen Technologien verwenden, könnte Visio einschränkender sein

Lucidchart lässt sich mit einer Handvoll Apps von Drittanbietern integrieren, während Microsoft nur mit seinen eigenen Tools zusammenarbeitet. Das ist in Ordnung, wenn Sie bereits Microsoft-Kenner sind, aber wenn Sie einen Mix aus verschiedenen Technologien verwenden, könnte Visio einschränkender sein Desktop vs. Web: Lucidchart ist stolz darauf, eine webbasierte App zu sein, so dass Sie von jedem Gerät oder jeder Plattform aus darauf zugreifen können. Sie können auf Visio in der Cloud zugreifen, also werfen Sie Ihr Macbook noch nicht weg. Wenn Sie jedoch die leistungsfähigere Desktop Version von Visio nutzen möchten, benötigen Sie einen Windows Computer

Lucidchart ist stolz darauf, eine webbasierte App zu sein, so dass Sie von jedem Gerät oder jeder Plattform aus darauf zugreifen können. Sie können auf Visio in der Cloud zugreifen, also werfen Sie Ihr Macbook noch nicht weg. Wenn Sie jedoch die leistungsfähigere Desktop Version von Visio nutzen möchten, benötigen Sie einen Windows Computer Zugänglichkeit: Lucidchart verfügt über einige Zugänglichkeitsfunktionen, stellt diese aber nicht so sehr in den Vordergrund wie Visio. Wenn Sie auf ein Bildschirmlesegerät oder andere Hilfsmittel angewiesen sind, ist Visio besser geeignet

Lucidchart verfügt über einige Zugänglichkeitsfunktionen, stellt diese aber nicht so sehr in den Vordergrund wie Visio. Wenn Sie auf ein Bildschirmlesegerät oder andere Hilfsmittel angewiesen sind, ist Visio besser geeignet Vorlagen : Visio hat mehr Vorlagen als Lucidchart, aber Sie müssen ein teureres Abonnement abschließen, um auf alle Vorlagen zugreifen zu können

Visio hat mehr Vorlagen als Lucidchart, aber Sie müssen ein teureres Abonnement abschließen, um auf alle Vorlagen zugreifen zu können Preise : Das eigenständige Abonnement von Visio ist etwas günstiger als das von Lucidchart, obwohl beide ziemlich erschwinglich sind. Das Problem ist, dass Visio exklusive Premium-Features bietet, so dass Sie möglicherweise für ein Konto von 15 $/Monat zahlen müssen, um Zugang zu den benötigten Features zu erhalten, was dem doppelten Preis von Lucidchart entspricht. Da Visio Teil der Microsoft-Suite ist, haben Sie möglicherweise bereits Zugang dazu, wenn Sie ein kommerzielles Abonnement für Microsoft 365 haben

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches dieser Tools am besten für Sie geeignet ist, finden Sie hier unser Votum, basierend auf den unterschiedlichen Anforderungen.

Bedarf Gewinner Barrierefreiheit Visio Integrationen von Drittanbietern Lucidchart Desktop-App Visio Einfachheit der Preisgestaltung Lucidchart Kompatibel mit der Microsoft Suite Visio Kompatibilität mit verschiedenen Geräten Lucidchart

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Lucidchart vs. Visio

Sehen Sie sich die 15+ Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Wir geben zu, dass Lucidchart und Visio ihre Vorzüge haben. Aber so hilfreich diese beiden Plattformen auch sind, sie können unserer Produktivitätsplattform, die alle Ihre Diagramme, Aufgaben, Unterhaltungen, Berichte und Vorlagen vereint, nicht das Wasser reichen. 🕯️

ClickUp ist eine einzigartige All-in-One-Plattform, die alle Ihre Daten und Collaboration-Tools an einem Ort vereint. Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Plattformen oder Softwarelösungen wechseln - melden Sie sich einfach bei ClickUp an, um alles zu erledigen.

Sicher, wir haben Diagramme, aber ClickUp ist viel mehr als ein Diagramm-Tool. Wenn Sie anpassbare Workflow-Tools für die Prozessabbildung bevorzugen, haben wir sie. Mindmaps und Gantt-Diagramme? ClickUp hat eine solide Sammlung von vorgefertigten Diagramm-Vorlagen um Ihren Arbeitsalltag zu optimieren. 🤩

Besseres Brainstorming mit Mindmaps

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung Mindmapping-Software ermöglicht es, eine Idee zu visualisieren, bevor man sie tatsächlich ausführt. Dies ist ein Muss für komplizierte Projekte oder Prozesse. Schließlich will man nicht viel Zeit in eine Idee investieren, wenn man es sich später wieder anders überlegt.

Bevor Sie etwas erledigen, sollten Sie es mit einer Karte skizzieren ClickUp Mind Map . Verbinden Sie Ideen, Aufgaben und Workflows in Ihrem ClickUp Dashboard und verwandeln Sie sie mit wenigen Klicks in umsetzbare Projekte. Alles kann auch mit Ihrem Team geteilt werden, sodass Sie nicht länger E-Mail-Tag spielen müssen, sondern Ihre Energie auf das Geschäft konzentrieren können.

Die Mindmaps von ClickUp sind entweder aufgaben- oder knotenbasiert:

Aufgabenbasiert: Wenn Sie Ihre Aufgaben bereits in ClickUp eingepflegt haben und lediglich einen Workflow oder eine Reihenfolge für die Dinge festlegen müssen, erstellen Sie eine aufgabenbasierte Mindmap. ClickUp macht es einfach, Aufgaben in der Mind Map hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen, ohne dass Sie Ihre Brainstorming-Sitzung verlassen müssen

Wenn Sie Ihre Aufgaben bereits in ClickUp eingepflegt haben und lediglich einen Workflow oder eine Reihenfolge für die Dinge festlegen müssen, erstellen Sie eine aufgabenbasierte Mindmap. ClickUp macht es einfach, Aufgaben in der Mind Map hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen, ohne dass Sie Ihre Brainstorming-Sitzung verlassen müssen Knotenbasiert: Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Das ist kein Problem. Generieren Sie Ideen als Knoten in einem Brainstorming-Dokument. Wenn Sie mit Ihrer Karte zufrieden sind, wandeln Sie die Knoten in Aufgaben um, damit jeder so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen kann

Visuelle Zusammenarbeit mit Whiteboards

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Formen, Text und Objekte hinzufügen und sogar Elemente in Ihrem Kreisdiagramm in Aufgaben umwandeln ClickUp Whiteboards ist ein Cloud-basiertes Diagramming-Tool. Wie Lucidchart und Visio ermöglicht es Ihrem Team, in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Fügen Sie mehr Kontext hinzu, indem Sie Bilder hochladen, Links hinzufügen oder Assets mit Ihren Whiteboards verknüpfen.

Verwenden Sie Whiteboards für:

Brainstorming-Sitzungen

Strategieentwicklung

Wireframing

Karten für Daten

Erstellung von Workflows

Kontext-Diagramming

ClickUp ist das einzige virtuelle Whiteboard der Welt, das Ihnen die Möglichkeit gibt, Diagramme zu erstellen und sie auf demselben Bildschirm in Aufgaben zu verwandeln. Wir sind hier, um den Ideenfindungsprozess zu beschleunigen, damit Sie gleich zum guten Teil übergehen können: der Umsetzung Ihrer großen Ideen. 💡

Sparen Sie Zeit mit Vorlagen

Präsentieren Sie Ihr Fishbone-Diagramm, indem Sie eine der vielen Vorlagen von ClickUp benutzerdefiniert anpassen

Wir wollen uns nicht selbst loben, aber ClickUp ist bekannt für seine Vorlagen. Ganz im Ernst. Wir haben eine Vorlage für so ziemlich alles.

Sicher, Lucidchart und Visio bieten Ihnen Vorlagen für Diagramme, aber haben sie auch Vorlagen für Agenturmanagement, Personalwesen, IT-Planung oder Terminplanung? Wir haben all das und noch einiges mehr. ClickUp Vorlagen verkürzen die Zeit, die Sie für das Erstellen und Formatieren von Dokumenten benötigen. Mit ClickUp können Sie Ihre wunderschönen Diagramme einfügen und sich schnell wieder an die Arbeit machen. Das nenne ich mal Benutzerfreundlichkeit!

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Bringen Sie alles zusammen in ClickUp

Wenn es um Lucidchart oder Visio geht, sind beide beliebte Optionen für die Erstellung von Diagrammen in Echtzeit. Aber selbst mit diesen Plattformen springen Sie zwischen aufgabenverwaltung software, Team-Chats und Dokumentation. Das klingt für uns ziemlich hektisch.

Beenden Sie den Wahnsinn und bringen Sie all Ihre Arbeit (und wir meinen alle) an einen Ort mit ClickUp. Sparen Sie Zeit mit einem intuitiven Setup, das hart arbeitet, damit Sie es nicht tun müssen. 🌻

Noch nicht überzeugt? Probieren Sie es selbst aus. Erstellen Sie jetzt einen ClickUp-Workspace -es ist Free Forever für immer!