Trello vs. Jira: Welches Projektmanagement-Tool ist das beste im Jahr 2024

Da Remote- und Hybridarbeit zur Norm geworden ist, sind die Teams oft über den ganzen Globus verstreut. Projektmanagement-Plattformen, ursprünglich die Domäne von Software-Entwicklungsteams, sind fast unverzichtbar, um Remote-Teams auf der gleichen Seite zu halten aufgabenmanagement .

Trello und Jira, zwei beliebte projektmanagementsoftware sind Eigentum des australischen Unternehmens Atlassian. Diese beiden Plattformen bieten trotz ihrer gemeinsamen Muttergesellschaft unterschiedliche Funktionen.

Schauen wir uns die wichtigsten Funktionen von Trello und Jira an, um herauszufinden, welche Plattform die richtige für Ihr Team ist.

Was ist Trello?

Trello ist ein webbasiertes Projektmanagement-Tool, das Einzelpersonen und Teams bei der Organisation und Verfolgung von Aufgaben unterstützt. Projektmanager können in dieser Projektmanagement-Software Tafeln für Projekte oder Initiativen erstellen.

Innerhalb dieser Tafeln können sie Aufgabenlisten erstellen, um Aufgaben in Phasen oder Kategorien zu organisieren, die jeweils durch eine anpassbare Karte dargestellt werden. Die Drag-and-Drop-Schnittstelle ermöglicht es Teammitgliedern, Karten oder Aufgaben schnell zwischen Listen zu verschieben und ihren Fortschritt in den verschiedenen Phasen zu aktualisieren produktentwicklung .

Die Plattform fördert die Zusammenarbeit, und es ist einfach, Teammitglieder einzuladen, Aufgaben zuzuweisen und Aktualisierungen durch Kommentare und Anhänge zu kommunizieren. Trello lässt sich nahtlos mit anderen beliebten Tools in Ihrem Unternehmen integrieren arbeitsabläufe zu automatisieren .

Trello-Funktionen

Trello bietet praktische Tools für Teams zur Planung und Verfolgung komplexer Projekte. Um die Debatte zwischen Trello und Jira etwas zu erhellen, stellen wir Ihnen hier einige der besten Funktionen von Trello vor, damit Sie entscheiden können, ob es die richtige Wahl für Sie ist.

1. Verschiedene Ansichten

Über Trello

Mit Trello können Sie Ihr Projekt auf viele Arten betrachten: als Boards, Zeitleisten, Kalender, Karten oder Arbeitsbereiche. Diese Vielfalt gibt Ihnen eine neue Perspektive auf Projekte und hilft, Chancen und Engpässe zu erkennen.

Dank der sehr visuellen Oberfläche sehen Sie den Status von Projekten auf einen Blick und können selbst die komplexesten Aufgaben übersichtlich darstellen.

2. Gute Anpassungsmöglichkeiten

Über Trello

Trello bietet projektplan-Vorlagen als Starthilfe für Ihr Projekt, vom Onboarding neuer Mitarbeiter bis zur Softwareentwicklung. Vorlagen sind ein guter Anfang, aber Sie können fast alles in der Projektmanagement-Software anpassen, so dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie die Dinge aussehen und funktionieren, und dass Sie Trello an Ihren realen Arbeitsablauf anpassen können.

Dank dieser Anpassungsmöglichkeiten ist Trello anpassungsfähig und kann für alles verwendet werden, von persönlichen Projekten über die Zusammenarbeit im Team bis hin zu komplexen Unternehmensinitiativen.

3. Zusammenarbeit

Über Trello

Die Zusammenarbeit ist das Herzstück von Trello. Sie können Mitglieder zu Projekten einladen, Projektaufgaben zuweisen und sich an Diskussionen über den Fortschritt beteiligen. Der kollaborative Charakter der Plattform macht das Projektmanagement transparenter und hält die Teammitglieder für ihre Aufgaben in der Verantwortung.

Außerdem wird die Kommunikation gefördert, insbesondere durch die Funktionen für Kommentare und Anhänge.

Trello Preise

Gratisversion: bis zu zehn Boards

bis zu zehn Boards Standardversion: $5/Monat pro Nutzer (jährliche Abrechnung), sonst $6

$5/Monat pro Nutzer (jährliche Abrechnung), sonst $6 Premium-Version: $10/Monat pro Nutzer (jährliche Abrechnung), sonst $12,50

$10/Monat pro Nutzer (jährliche Abrechnung), sonst $12,50 Trello Enterprise-Version: $17,50/Monat pro Nutzer (jährliche Abrechnung)

Was ist Jira?

{Via_} Jira Ursprünglich wurde Jira für agile Software-Entwicklungsteams entwickelt, um mit der rasanten Entwicklung Schritt halten zu können. Die erweiterten Funktionen von Jira sind heute in vielen Branchen für das Projektmanagement beliebt, nicht nur bei Software-Entwicklern.

Es bietet anpassbare Tickets für die Aufgabenverwaltung und fungiert als zentraler Ort für die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Verfolgung des Fortschritts. Jira verfügt über hervorragende Integrationsmöglichkeiten mit Drittanbieter-Apps zur Prozessautomatisierung, einschließlich Datensynchronisation und täglichen Slack-Zusammenfassungen.

Außerdem konzentriert sich Jira auf methoden des agilen Projektmanagements und bietet Teams Funktionen wie Boards, Backlogs, Scrums und Sprint-Planung - fast alles, was Sie brauchen, damit Ihr Team bei der Softwareentwicklung und jeder anderen Art von Projekt reibungslos arbeiten kann. Teams können ihren Arbeitsablauf so anpassen, dass er ihre realen Prozesse und Routinen widerspiegelt.

Benutzerdefinierte Dashboards vereinfachen die Erstellung von Berichten und analytischen Informationen und liefern Echtzeit-Updates, mit denen Projektmanager die Teamleistung überwachen und Probleme erkennen können.

Jira-Funktionen

Bei der Bewertung von Trello im Vergleich zu Jira kann letzteres ein effektives und vielseitiges Tool für Teams sein, die agile Managementmethoden anwenden. Sie können die folgenden Hauptfunktionen erkunden.

1. Unterstützung des agilen Projektmanagements

über Jira

Jira hat integrierte Unterstützung für schnelle team-Management-Methoden . Scrum und Kanban-Tafel geben agilen Teams einen umfassenden Überblick über die Aufgaben, um diese effektiv zu planen und zu priorisieren.

Backlogs, Sprints und Swimlanes fördern die Zusammenarbeit im Team und helfen ihnen, mit agilen Methoden schnell Werte zu schaffen.

2. Robuste Ticket-Verfolgung

Tickets sind das Herzstück der Jira-Plattform. Sie ermöglichen es Benutzern, Aufgaben zu protokollieren und zu verwalten, Fehler zu verfolgen und User Stories zu erstellen. Sie können Felder anpassen, den Projektstatus verfolgen und Aufgaben innerhalb des Tickets zuweisen.

Über Jira

Die zentralisierte plattform verwaltet alle Tickets und verschafft Unternehmensteams einen Überblick über die Aufgabenzuweisungen. Auch für die Ticketverfolgung sind Anpassungen möglich, sodass Sie einen Prozess erstellen können, der den Anforderungen Ihres Teams entspricht.

3. Umfassende Integrationsmöglichkeiten

Jira lässt sich mit vielen beliebten Anwendungen und Programmen integrieren, und einige großartige Plugins erweitern die Funktionalität. Der Atlassian Marketplace ist eine hervorragende Ressource, um Tools für das Testmanagement, die Ressourcenplanung und mehr zu finden.

Mit diesen Tools können Sie die Plattform anpassen und Ihren Teams ermöglichen, Jira zu nutzen und gleichzeitig in ihren bevorzugten Programmen zu arbeiten.

Jira-Preise

Kostenlose Version: bis zu 10 Benutzer

bis zu 10 Benutzer Standardversion: $7,75/Monat pro Benutzer

$7,75/Monat pro Benutzer Premium Version: $15.25/Monat pro Benutzer

$15.25/Monat pro Benutzer Unternehmensversion: Preise auf Anfrage

Trello vs. Jira: Funktionen im Vergleich

Trello und Jira sind beliebt projektmanagement-Tools mit unterschiedlichen Funktionen, die sich an verschiedene Zielgruppen richten. Sie bieten beide großartige kostenlose Funktionen und Premium-Funktionen. Vergleichen wir sie, um herauszufinden, welches den Vorteil hat, den Fortschritt Ihres nächsten Projekts zu optimieren.

Board-basierte Organisation

Eine gute Projektmanagement-Software bietet schnelle visuelle Aktualisierungen des Projektfortschritts und ermöglicht es Ihnen, die einzelnen Aufgaben eines Projekts zu vergrößern. Trello und Jira bieten beide diese Funktion, aber je nach Ihrer Projektmanagement-Methodik ist die eine oder andere besser geeignet.

Trello-Boards haben den Vorteil, dass sie optisch ansprechend und benutzerfreundlich sind. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und ermöglicht es neuen Benutzern, die Plattform in wenigen Minuten zu nutzen. Sie bietet Ihnen eine Fülle von Informationen über komplexe Projekte auf einen Blick. Die Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben auf einem Trello-Board schnell zu aktualisieren.

Über Trello

Trello ist ein allgemein einsetzbares Projektmanagement-Tool, das sich an verschiedene Bedürfnisse anpasst. Es eignet sich gut für nicht-technische Benutzer, die ein bequemes Aufgabenverwaltungssystem benötigen, um Aufgaben an Teams zu vergeben. Es kann alles verwalten, von der Frage, wer am Bagel-Freitag das Frühstück abholen muss, bis hin zur unternehmensweiten Synchronisierung von Projekten. Die Board-basierte Organisation bietet jedoch keine wirkliche Unterstützung für Agilität.

Jira bietet eine funktionale Oberfläche mit einer steilen Lernkurve, wenn man die erweiterten Funktionen der Plattform nutzen möchte. Um das meiste aus Jira herauszuholen, ist wesentlich mehr Zeit und Mühe erforderlich als bei Trello.

Wenn Sie jedoch Ticketing leben und atmen, lohnt es sich, alles zu lernen, was Jira Work Management für Ihr Team tun kann. Jira arbeitet mit der agilen Methodik und richtet daher von Anfang an eine Board-basierte Organisation für Ihren Arbeitsablauf ein.

Die Projektmanagement-Funktionen für Uptempo-Teams sind unübertroffen, mit integrierten Scrums und Kanban-Boards, die Sie durch Ihren nächsten Sprint bringen.

Teamzusammenarbeit

Bei der Suche nach einer guten Projektmanagement-Software sollte die Zusammenarbeit eine der wichtigsten Prioritäten sein. Eine einfache Zusammenarbeit ermöglicht es Ihren Teams, unabhängig von ihrem Standort zusammenzuarbeiten, hilft dabei, Projekte auf Kurs zu halten und vermeidet Missverständnisse.

Wenn es also um die Frage Trello vs. Jira geht, welche Plattform ist die bessere für team-Management und Zusammenarbeit? Hier gibt es ein Unentschieden. Trello und Jira eignen sich hervorragend für die Zusammenarbeit und die Diskussion im Team und erlauben Kommentare und Anhänge zur Koordination und Verantwortlichkeit.

Trello erlaubt zusammenarbeit in Echtzeit mit laufenden Diskussionen über Boards, Projekte oder Aufgaben. Es enthält ein ausgezeichnetes Benachrichtigungssystem, das die Mitglieder über Aktualisierungen und Projektänderungen informiert, so dass jeder über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleibt.

Über Jira

Jira bietet viele dieser Funktionen. Teammitglieder können Kommentare, Anhänge und Erwähnungen zu Tickets verwenden. Sie können sogar Teammitglieder in Kommentaren markieren, um sicherzustellen, dass sie nichts verpassen. Die Plattform lässt sich in Slack und Microsoft Teams integrieren, sodass Sie Diskussionen in der bevorzugten Plattform des Teams führen können.

Die Funktionen von Jira und Trello schaffen eine transparente Arbeitsumgebung, die den Sinn für Teamarbeit fördert.

Integration und Erweiterung

Je mehr sie sich in Ihre aktuelle Technologie integrieren lässt, desto wertvoller wird Ihre Projektmanagement-Software sein. Integrationen rationalisieren die Arbeitsabläufe Ihrer Teams und verringern den Arbeitsaufwand, sodass sie sich auf das Aufgabenmanagement konzentrieren können.

Jira und Trello lassen sich mit anderen beliebten Anwendungen und Plattformen integrieren, aber hat eine davon die Nase vorn?

Trello lässt sich in viele Drittanbieter-Apps integrieren, darunter Google Drive, Dropbox und Slack. Trello arbeitet auch mit Automatisierungsplattformen wie Zapier zusammen, sodass Benutzer sich wiederholende Aufgaben automatisieren und anpassbare Workflows erstellen können. Sobald Sie die umfangreichen Möglichkeiten des Trello-Ökosystems nutzen, werden Sie es lieben, Prozesse zu automatisieren und mehr zu erreichen.

Jira kann dies und mehr. Mit Jira integrationswerkzeuge erhalten Sie eine umfangreichere Palette von Optionen, die es den Benutzern ermöglichen, ihre Tests und ihre Bereitstellung zu automatisieren.

Eine der idealen Funktionen ist, dass Jira-Benutzer auch Plugins über den Atlassian Marketplace herunterladen können, um die Plattform zu erweitern. Diese Tools können die Leistung von Jira steigern und Ihrem Team einen Vorteil verschaffen.

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Trello vs. Jira

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

In der Debatte zwischen Trello und Jira gibt es einen weiteren Konkurrenten, den Sie in Betracht ziehen sollten: ClickUp .

ClickUp ist eine leistungsstarke Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die Unternehmensteams dabei hilft, ihre Aufgaben zu organisieren, zu verwalten und gemeinsam zu bearbeiten. Mit ClickUp können Sie Aufgaben erstellen, Fälligkeitsdaten festlegen, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt verfolgen, um die Effizienz des Projektmanagements zu steigern.

Die ClickUp-Plattform ist unglaublich vielseitig. Egal, ob Sie Student, Kleinunternehmer oder ein globales Software-Entwicklungsteam sind, sie hat die Werkzeuge, die Sie brauchen.

Teams können Projekte mithilfe von Listen, Tafeln und zeitleisten für Projekte , während Funktionen wie Kommentare und Dateianhänge die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern.

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und setzen Sie Prioritäten in Ihrer eigenen Projektzeitleiste mit der Zeitleistenansicht in ClickUp

ClickUp ist in hohem Maße anpassbar, so dass Sie Felder, Tags und Vorlagen nach Ihren Bedürfnissen ändern können. Außerdem können Sie einen auf Ihre Branche oder Ihr Unternehmen zugeschnittenen Arbeitsablauf erstellen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Dank zahlreicher Integrationsoptionen kann ClickUp Arbeitsabläufe optimieren und in Ihr bevorzugtes technisches Ökosystem integriert werden, ohne an Effizienz zu verlieren. Es ist ein umfassendes Projektmanagement-Tool mit Funktionen, die es von Trello und Jira abheben.

Vergleich_ Jira vs. Confluence & Jira Vs Aha !

Aufgaben mit der Drag-and-Drop-Board-Ansicht visualisieren ClickUp Kanban-Tafeln sind beliebt

werkzeuge der agilen Methodik um Sprints zu planen und zu verfolgen. Die Boards können zur Optimierung des agilen Projektmanagements beitragen, indem sie Engpässe beseitigen und den Teams helfen, fundierte Entscheidungen über Aufgaben zu treffen.

Passen Sie Ihr Projektmanagementsystem an, indem Sie die Spalten nach Ihren Wünschen anordnen, z. B. nach Status, Empfänger, Prioritäten und mehr

Diese Boards eignen sich auch hervorragend für die persönliche Aufgabenorganisation, so dass Sie Ihre To-Do-Liste verfolgen und sich besser konzentrieren können.

Die Kanban-Board-Funktion von ClickUp bietet Benutzern eine intuitive Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten. Sie ermöglicht es Teams, ihre Arbeit in Spalten zu organisieren, die Projektphasen darstellen. Die Teammitglieder können Aufgaben einfach durch Ziehen und Ablegen zwischen den Spalten verschieben.

Sie können die Kanban-Tafeln für benutzerdefinierte Ansichten filtern und sortieren und die Aufgabenzuweisung für Teammitglieder mit einem einfachen Klick aktivieren. Die Software rationalisiert die Einrichtung und Zuweisung von Aufgaben und ermöglicht eine verbesserte unternehmensweite Zusammenarbeit in jeder Phase.

Ganz gleich, ob Sie es für ein persönliches Projekt oder für die Zusammenarbeit mit einem Team verwenden, die Kanban-Tafeln von ClickUp haben ein benutzerfreundliches visuelles Design und bieten eine effiziente Möglichkeit, Ihr Projekt zu verfolgen.

Tiefer gehen mit erweiterten Ansichten

Kanban-Tafeln sind großartig, aber ClickUp geht noch weiter. Es bietet viele Möglichkeiten, Ihr Projekt zu visualisieren, einschließlich der leistungsstarken Reihe von ClickUp-Ansichten .

Diese Ansichten bieten den Anwendern Flexibilität bei der Visualisierung und Interaktion mit dem Projekt, indem sie ihnen Anpassungsmöglichkeiten an ihre Arbeitsabläufe und Prozesse bieten. In der Gantt-Diagramm-Ansicht können Benutzer mit wenigen Klicks effektive Projektzeitpläne erstellen und verwalten und ihre Projekte einfach visualisieren projekt-Abhängigkeiten und Meilensteinen.

Sortieren Sie Ihre Aufgaben schnell und einfach, und erstellen Sie kaskadierende Ansichten mit einem einzigen Klick, um den Überblick zu behalten und Prioritäten zu setzen

Dieses Diagramm ist nützlich bei der Verwaltung komplexer Aufgaben und zuweisung von Projektressourcen .

Eine weitere fortschrittliche Ansicht ist die Box-Ansicht, in der Sie sehen können, woran die Teammitglieder arbeiten, was sie abgeschlossen haben und wie sie Ihre Ressourcen verteilt haben. Für Projektmanager ist dies eine großartige Möglichkeit, um zu sehen, wer zu viel Arbeit hat und wer noch Platz hat, so dass Sie die Ressourcenzuweisung leicht verwalten können.

Die fortschrittlichen Ansichten von ClickUp geben Ihnen Werkzeuge an die Hand, um Ihr Projekt zu visualisieren, zu analysieren und mit ihm zu interagieren. Die Leistungsfähigkeit und die Vielfalt der Ansichten heben ClickUp von anderen Projektmanagement-Tools ab.

Bonus: Projektmanagement KPIs

Leistungsstarke KI-Funktionen für spezielle Teams

Die hervorragenden Projektmanagement-Tools von ClickUp sind nur der Anfang. Es umfasst auch eine KI-Integration, die eine Steigerung der Produktivität und die Optimierung benutzerdefinierter Workflows verspricht, damit Sie die Kapazität Ihres Teams maximieren können.

Was früher Stunden dauerte, wird jetzt in Sekundenschnelle erledigt, selbst zeitraubende Verwaltungsaufgaben. ClickUp's KI werkzeuge sind speziell für diesen Zweck entwickelt worden.

Erstellen Sie schnell Produkttestpläne und sparen Sie sich endlose Stunden manueller Arbeit mit KI-generierten Prompts von ClickUp

Hunderte von Aufforderungen decken mehrere Abteilungen und jede Rolle in Ihrem Team ab, einschließlich Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Softwareentwickler. Klicken Sie auf die Rolle, wählen Sie die Aufgabe und geben Sie ClickUp ein paar Details.

Die KI-gesteuerten Projektmanagement-Tools generieren in Sekundenschnelle Skizzen, Blogbeiträge und Launch-Pläne, die die Planung des Redaktionskalenders und vieles mehr vereinfachen. Die KI von ClickUp kann sogar längere Dokumente zusammenfassen oder besprechungsnotizen oder erstellen aktionspunkte aus Ihrem Inhalt.

Nutzen Sie diese Funktionen für Ihr Brainstorming und machen Sie die Plattform zu einem Teil des kollaborativen Prozesses. Mit ClickUp kann Ihr Team in kürzerer Zeit mehr erreichen, sodass es sich weniger auf die Vorbereitung und mehr auf die Erledigung der Aufgaben konzentrieren kann.

Ihr All-in-One-Projektmanagement-Tool

Möchten Sie sehen, was die leistungsstarken Projektmanagement-Tools von ClickUp tun können, um Projekte zu verfolgen und die Produktivität in Ihrem Team zu verbessern? Egal, ob Sie in der Softwareentwicklung oder in der Eventplanung tätig sind oder einen persönlichen Projektmanager brauchen, ClickUp macht es Ihnen leicht, mehr zu erreichen.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und nutzen Sie die kostenlose Version für ein umfassendes Produktivitäts- und Projektmanagement.