die 10 besten Kissflow-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

In der bodenständigen Welt des Business gibt es ein eher romantisch klingendes Akronym: KISS. 😘

Es steht für Keeping It Simple and Straightforward - ein Prinzip, das Kissflow genauestens befolgt.

Dieses Low-Code Business prozessmanagement (BPM)-Software eignet sich hervorragend zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen mit intuitiven visuellen Tools. Mit ein wenig technischem Wissen können Sie Kissflow verwenden, um automatisierte Geschäftsanwendungen für alles von Marketing bis hin zu HR-Vorgängen einzurichten.

Aber wir Menschen sind immer auf der Suche nach anderen Fischen im Meer 🐟

Es gibt eine Reihe von Gründen, Kissflow-Alternativen in Betracht zu ziehen - zum Beispiel, wenn Sie eine einfachere Schnittstelle für den persönlichen Gebrauch benötigen, vorzugsweise kein Code oder vielleicht eine kostengünstigere Lösung.

Was auch immer Ihre Gründe sind, wir sind hier, um Ihnen bei Ihrer Suche zu helfen. Schauen Sie sich unsere Top 10 Kissflow-Alternativen und Konkurrenten an - wir besprechen die Vor- und Nachteile sowie die Preise, damit Sie die Lösung finden können, die Ihren Bedürfnissen entspricht. 🧤

Worauf sollten Sie bei Kissflow-Alternativen achten?

Eine erstklassige Kissflow-Alternative sollte alles für Sie erledigen - wir sprechen von einem digitalen All-in-One-Workspace, der Ihren Workflow optimiert und ihr Team zusammenarbeiten lässt mühelos zusammenarbeiten. Hier sind die wichtigsten Merkmale, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform sollte mit wenig bis gar keinem Code auskommen und mit Ihrem bevorzugten Betriebssystem kompatibel sein. Sie sollten nicht erst monatelang lernen müssen, wie man sie benutzt Automatisierung von Prozessen: Sie sollte Ihnen helfen, sich wiederholende Aufgaben und Prozesse zu automatisieren, damit Sie sich auf die kognitiveren Aspekte Ihrer Arbeit konzentrieren können Multifunktionalität: Es sollte zahlreiche Features bieten fürprozess- und Anwendungsentwicklung, Überwachung und Zusammenarbeit Multi-User Support: Das System sollte von mehreren Mitarbeitern ohne Verzögerungen oder Störungen genutzt werden können. Zuweisung undnachverfolgung von Aufgaben über Prozesse hinweg sollte nahtlos sein Integrationen: Sie sollten die Plattform mit anderen wertvollen Tools und Programmen integrieren können, damit Sie nicht zwischen mehreren Apps hin- und herspringen müssen Sicherheit: Die Plattform sollte über zuverlässige Sicherheitsmaßnahmen verfügen, um Ihre geschäftlichen oder persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen

Top 10 der besten Kissflow-Alternativen für das Jahr 2024

Halten Sie Ihren Workflow wie eine gut geölte Maschine am Laufen mit diesen Top 10 Kissflow Alternativen. Gehen Sie die Vor- und Nachteile durch, um die beste Option für Sie und Ihr Team zu finden.✌️🤩

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

ClickUp erfüllt alle Anforderungen an eine perfekte Kissflow-Alternative. Es ist ein All-in-One-Prozess-, Workflow- und produktivitätsmanagement plattform - komplett kein Code und skalierbar für Geschäfte jeder Größe. 💻

Wie Kissflow ist auch ClickUp vollgepackt mit Features für die Zusammenarbeit und Kontrolle aus einer Hand, wodurch mehrere Apps mit sich überschneidenden Funktionen überflüssig werden. Die Plattform verfügt über genügend visuelle und analytische tools, um die einfache bis komplexe Business-Prozesse und unterstützen kritische Entscheidungen.

Sie können mit über 15 Layouts (Ansichten) spielen, um Segmente Ihrer Arbeit zu strategisieren, zuzuweisen und zu überwachen. Versuchen Sie zum Beispiel die vielseitige Listenansicht, um Aufgaben nach Status zu gruppieren, die Kalender-Ansicht, um drohende Fristen im Auge zu behalten, oder die Board-Ansicht im Kanban-Stil für einen eher visuellen Ansatz.

Verwenden Sie die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, um Aufgaben durch Workflows zu bewegen - so einfach ist das! Sie können Ihren ClickUp-Workspace nach Belieben benutzerdefinieren mit dem ClickApps Feature .

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie visuellen Aufforderungen folgen, um Konfigurationen wie diese zu aktivieren:

Nutzen Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte in ClickUp oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Was ClickUp auszeichnet, ist die Fülle an vorgefertigten Vorlagen für den Aufbau von Geschäftsprozessen von Grund auf. Um es ins rechte Licht zu rücken: Während Kissflow über mehr als 200 Vorlagen verfügt, bietet ClickUp mehr als 1.000 Vorlagen, um buchstäblich jeden Mikroprozess zu unterstützen, von der Erstellung ClickUp Mindmaps und berichterstellung von Fehlern an verwaltung von Kundenbeziehungen .

Oh, haben wir schon erwähnt, dass ClickUp ein großzügiges kostenloses Angebot hat? 😄

ClickUp beste Features

15+ anpassbare Ansichten innerhalb der visuellen Entwicklungsumgebung

Kompatibel mitMac, Windows, Linux, iOS und Android geräten

Integration mit über 1.000 beliebten Apps und Programmen

Anpassbar für jeden Workspace dank ClickApps

Workflow-Management-Software für die Zusammenarbeit

Reibungslose Drag-and-Drop-Oberfläche

über 1.000 vorgefertigte Workflow-Vorlagen

ClickUp Limits

Die mobile App hat limitierte Features

Neue Benutzer können von der Menge der verfügbaren benutzerdefinierten Funktionen überfordert sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise *Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Microsoft Flow

über Macht Automatisierung Microsoft Power Automate (früher Microsoft Flow) ist in erster Linie ein automatisierung von Workflows ist eine Plattform, die für Geschäfte, die sich mit immer wiederkehrenden Aufgaben des Administrators aufhalten, die Rettung sein kann. Sie hilft Ihnen zeit zu sparen und Ressourcen durch Erstellung von "Flows" auf der Grundlage Ihrer definierten Bedingungen und unter Verwendung natürlicher Sprache als Eingabe.

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie Ihren Workflow optimieren können, oder Schwierigkeiten haben, das große Ganze zu sehen, werden Sie das Feature Prozessberater der Plattform lieben. Sie bietet Einblicke in die aktuellen Engpässe und gibt sogar Empfehlungen, welche Teile eines Prozesses automatisiert werden sollten, um die Gesamteffizienz des Teams zu steigern.

Power Automate ist ein sehr leistungsfähiges Tool zur Optimierung der meisten Business-Prozesse, kann aber bei besonders komplexen Prozessen Probleme bereiten, da ein einzelner Workflow auf der Plattform auf 500 Aktionen limitiert ist.

Microsoft Flow beste Features

Unterstützt Eingaben in natürlicher Sprache

Verfügbarkeit von vordefinierten Vorlagen

Hunderte von App-Integrationen

Zugänglich auf Desktop und mobilen Geräten

Empfehlungen für die Erstellung von Flows und die Automatisierung von Aufgaben

Microsoft Flow Limits

Möglicherweise nicht die beste Option für die Verwaltung komplexer Workflows

Einige Benutzer empfinden die Plattform als langsam und verzögert

Microsoft Flow Preise

Abonnement Pläne

plan pro Benutzer : $15/Monat

: $15/Monat Plan pro Benutzer mit betreuter RPA : $40/Monat

: $40/Monat Per Flow Plan: $100/pro Flow/Monat (Mindestabnahmemenge: fünf Flows)

Pay-as-you-go Pläne

Lizenz pro Flow-Lauf : 0,60 $/Cloud-Lauf

: 0,60 $/Cloud-Lauf Lizenz pro Flow-Lauf : $0,60/Desktop Flow (betreuter Modus) Ausführung

: $0,60/Desktop Flow (betreuter Modus) Ausführung Lizenz nach Flow-Lauf: $3,00/Desktop Flow (unbeaufsichtigter Modus)

Microsoft Flow Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.60/5 (100+ Bewertungen)

: 4.60/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.40/5 (100+ Bewertungen)

3. Mendix Plattform

über Mendix Egal, ob Sie ein Einsteiger in die Automatisierung sind oder nach intelligenten Möglichkeiten suchen, Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Mendix kann Ihnen dabei helfen. Mit dieser Low-Code-Plattform können Sie Ihre Abläufe modernisieren und Workflow-Lösungen erstellen, die die Produktivität auf breiter Front steigern.

Ein Weg zu ihre Business-Prozesse zu automatisieren mit Mendix ist die App-Entwicklung. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie kein Code-Genie sind - mit den visuellen Tools der Plattform werden Sie keine Probleme haben, mobile Apps, Web-Apps und Microservices zu erstellen. Jede von Ihnen erstellte Mendix App erhält einen eigenen Hometab innerhalb der Plattform, über den Sie einfachen Zugriff auf Tools für Projekt- und Produktmanagement, DevOps und Backlog-Management haben.

Im Fall sie ein Entwickler sind sind, sollten Sie Mendix Studio Pro ausprobieren und Ihre CSS-, Java- und JavaScript-Kenntnisse nutzen, um eine hochgradig benutzerdefinierte Mendix App zu entwickeln oder zu erweitern. 🧑‍💻

Die Plattform unterstützt neue Benutzer mit detaillierten Tutorials, aber es gibt eine Lernkurve zu beachten. Wenn Sie technisch nicht so versiert sind, ist eine Kissflow-Alternative ohne Code vielleicht die bessere Wahl.

Beste Features der Mendix-Plattform

Geeignet für die Erstellung und Verwaltung von Apps

Grundlegende Features sind relativ einfach zu beherrschen

Skalierbar für komplexe Workflows

Unterstützt schnellapp-Entwicklung* Ein-Klick-Bereitstellung von Apps

Einschränkungen der Mendix-Plattform

Kostenpflichtige Pläne können für Benutzer mit begrenztem Budget unzugänglich sein

Der App Store enthält einige veraltete Komponenten

Preise der Mendix-Plattform

Free : $0

: $0 Basis : $60

: $60 Standard : $950

: $950 Premium: benutzerdefinierte Preise

Mendix Plattform Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.40/5 (100+ Bewertungen)

: 4.40/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.80/5 (15+ Bewertungen)

4. Airtable

über Airtable Sind Sie bereit, sich von den Excel-Tabellen zu verabschieden und etwas Fortschrittlicheres zu entwickeln? Wenn ja, dann ist Airtable genau das Richtige für Sie. Lassen Sie sich nicht vom minimalistischen Design der Software täuschen - graben Sie tiefer, und Sie werden ihre wahre Magie entdecken. ✨

Bei dieser Plattform geht es um die Erstellung relationaler Datenbanken für Projektmanagement und Teamarbeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tabellenkalkulationen, die nur Informationen speichern, können Sie mit den relationalen Datenbanken von Airtable Datensätze über verschiedene Tabellen hinweg miteinander verbinden. Das Ergebnis? Sie können Datensätze nach bestimmten Kategorien filtern und mit Kalender-, Kanban- und Galerieansichten verschiedene Perspektiven erstellen.

Airtable verwendet standardmäßig die Grid-Ansicht, die vielen Benutzern aufgrund der vertrauten, tabellenähnlichen Oberfläche gefällt. 📑

Wie Kissflow bietet auch Airtable Integrationen mit Dutzenden von Apps und Tools. Sie erhalten auch eine Fülle von Erweiterungen für Aktivitäten wie Datenvisualisierung, Berichterstellung, Skripting, Nachverfolgung der Zeit und Kalibrierung der Zeit auf verschiedene Zeitzonen.⌚

Airtable beste Features

Saubere Oberfläche ähnlich wie Microsoft Excel

Bequemes Setup für relationale Datenbanken

Verschiedene Ansichten für Projekte

Integrationen mit gängigen Tools und Apps

Effiziente teamübergreifende Zusammenarbeit

Praktische Erweiterungen

Airtable Limits

Limitierte Funktionen auf mobilen Geräten

Steile Lernkurve für Benutzer, die keine Erfahrung mit Datenbanken haben

Airtable Preise

Free : $0

: $0 Plus : $10 pro Platz/Monat

: $10 pro Platz/Monat Pro : $20 pro Platz/Monat

: $20 pro Platz/Monat Enterprise: benutzerdefinierte Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.60/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.60/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.70/5 (1,500+ Rezensionen)

5. Creatio

über Creatio Ganz gleich, ob Sie einzigartige Business-Anwendungen erstellen, Trends und KPIs analysieren oder überwachen oder die Kundenerfahrung verbessern möchten, Creatio liefert die Lösung. Die Plattform unterteilt ihre Produkte in zwei Bereiche:

Studio Creatio: für die Erstellung von Apps ohne Code Marketing, Sales und Service Creatio: für die Erstellung von CRM-Anwendungen

Bei richtiger Anwendung können die umfangreichen CRM-Anwendungen der Plattform Ihnen die gewünschte Kontrolle über Ihre Kunden geben - so können Sie schnell neue Kunden gewinnen oder das Kundenerlebnis für Ihre bestehenden Kunden verbessern. Creatio verfügt außerdem über einen Marktplatz mit Tools, Add-Ons, Konnektoren und Vorlagen, mit denen Sie Workflows erstellen können, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.

Mit Creatio können Sie Prozesse in Echtzeit überwachen und Apps benutzerdefiniert anpassen. Die Plattform ermöglicht eine nahtlose abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und kann so die Effizienz Ihrer Kampagnen und die Verkaufszahlen steigern. 💸

Creatio beste Features

Durchgängige Automatisierung des Workflows

Erstellung von Apps ohne Code

Reichhaltiger Marktplatz für Add-Ons und Vorlagen

CRM-zentrierte Anwendungen

Nachverfolgung von Prozessen in Echtzeit

Creatio Beschränkungen

Mangel an aktualisierten Anleitungen und Video-Tutorials für neue Benutzer

Das System kann manchmal umständlich sein und könnte eine bessere Suchgeschwindigkeit aufweisen

Creatio Preise

Prozess-Designer : $0

: $0 Studio Enterprise: $25 pro Benutzer/Monat

Creatio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

6. Pipefy

über Pipefy Aufgaben zu automatisieren und kontrolle behalten über HR, Vertrieb, Marketing, Beschaffung und andere Abteilungen? Pipefy könnte genau das Tool sein, nach dem Sie suchen! Mit dieser Low-Code-Automatisierungsplattform können Sie benutzerdefinierte Workflows entwerfen und sich wiederholende Arbeiten optimieren und so wertvolle Zeit für wertvollere Aktivitäten freisetzen.

Pipefy ist einsteigerfreundlich und daher ideal für alle, die neu im projektmanagement-Software . Sie können eine beeindruckende Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Zwecke erkunden, darunter:

Kundensupport Vertriebspipeline Kaufprozess Verwaltung von Remote-Arbeiten Inhaltliches Marketing

Mit Pipefy müssen Sie sich nicht durch Stapel von Informationen wühlen, um Berichte zu erstellen - die Plattform generiert sie automatisch, so dass Sie über jede Veränderung in Ihrem Unternehmen auf dem Laufenden bleiben.

Pipefy beste Features

Schnelle Automatisierung und Bereitstellung von Prozessen

Automatische Berichterstellung

Intuitives Dashboard für Aktivitäten

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten

Pipefy-Einschränkungen

Die mobile Version hat limitierte Features und kann schwerfällig sein

Die Features für die Berichterstellung könnten verbessert werden

Pipefy Preise

Starter : $0

: $0 Business : $19 pro Benutzer/Monat

: $19 pro Benutzer/Monat Unternehmen : $32 pro Benutzer/Monat

: $32 pro Benutzer/Monat Unlimited: Benutzerdefinierte Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Pipefy Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

7. Appian

über Appian Appian ist das Ass im Ärmel für die Produktivität Ihres Teams zu steigern und die Rationalisierung Ihrer Prozesse. Diese business Prozess Management Software kann auch ein Lebensretter sein, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Arbeitsabläufe Sie automatisieren sollen. Mit seiner KI-gesteuert Process Mining analysiert Appian die Abläufe von Anfang bis Ende und identifiziert Bereiche, die optimiert werden können.

Die Intelligente Dokumentenverarbeitung (IDP) von Appian ist ein weiteres bahnbrechendes Feature. Sie wurde entwickelt, um wertvolle Informationen zu verstehen und zu extrahieren aus unstrukturierten Daten fast wie ein Mensch. 📋

Ausgestattet mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche bietet Appian ein ganzes Arsenal an Low-Code-Tools für die Gestaltung von Apps, die dem Stil Ihres Unternehmens entsprechen. Die Plattform bietet außerdem nahtlose API-basierte Integrationen und nützliche Features für die Berichterstellung. Nutzen Sie die grafischen und tabellarischen Dashboards, um Ihr Geschäft aus der Vogelperspektive zu betrachten und Aufgaben in Echtzeit zu priorisieren.

Appian beste Features

KI/ML-basierte Features

Hervorragender Support für die Prozessoptimierung

Schnelle und hochgradig anpassbare App-Entwicklung

Dashboards für die Berichterstellung aus einer Hand

API-Integrationen

Appian Beschränkungen

Kann schwierig zu bedienen sein, vor allem wegen des Fehlens von Anleitungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass Appian noch mehr Low-Code sein könnte, als es derzeit der Fall ist

Preise für Appian

Free : $0

: $0 Anwendung :

Standard: $75/Monat pro Benutzer Gelegentlich: $9/Monat pro Benutzer Nur Eingabe: $2/Monat pro Benutzer

: Plattform : benutzerdefinierte Preise

: benutzerdefinierte Preise Unlimited: benutzerdefinierte Preisgestaltung

Appian Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (50+ Bewertungen)

8. Prozess Straße

über Prozess Straße Die Straße des Prozessmanagements kann überwältigend sein, es sei denn, Sie befinden sich in der Process Street! Die Plattform bietet KI-gestützte Workflows für jeden Prozess und minimiert das Risiko manueller Fehler.

Mit Process Street können Sie Workflows mit bedingter Logik einrichten, so dass sie sich dynamisch an Änderungen anderer Aufgaben anpassen können. Dank der intuitiven Oberfläche der Plattform arbeiten menschliche Eingaben und intelligente Automatisierung zusammen, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern und die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

Process Street unterstützt Sie nicht nur bei der Entwicklung intelligenter Workflows, sondern lässt Sie diese auch wie ein Falke überwachen! 🦅

Die Plattform bietet erweiterte Analyseoptionen für eine detaillierte Berichterstellung nachverfolgung von KPIs , ermitteln Sie Engpässe und optimieren Sie Ihre Prozesse im Laufe der Zeit.

Sie möchten nicht bei Null anfangen? Process Street bietet eine beeindruckende Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle, von täglichen aufgabenmanagement zum Onboarding von Mitarbeitern.

Process Street beste Features

Unterstützt Workflows, die eine bedingte Logik erfordern

Prozessüberwachung in Echtzeit

Vorlagen für mehrere Anwendungsfälle

Einfache Bedienung mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle

Prozess Straße Grenzen

Für neue Benutzer kann das Layout der Web Apps verwirrend sein

Fehlende native Integrationen mit gängigen Tools zur Automatisierung von Prozessen

Process Street Preise

Startup : $100 pro Monat/$1.000 pro Jahr

: $100 pro Monat/$1.000 pro Jahr Pro : $415 pro Monat/$5.000 pro Jahr

: $415 pro Monat/$5.000 pro Jahr Unternehmen: 1.660 Dollar pro Monat/ 1.660 Dollar pro Jahr

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Process Street Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (350+ Bewertungen)

: 4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (550+ Bewertungen)

9. OutSystems

über OutSystems Kann eine Low-Code-Plattform hohe Leistung bringen? Auf jeden Fall, und OutSystems beweist es! Diese Low-Code-Plattform für die App-Entwicklung gibt Ihnen die Kontrolle über eine Anwendung während ihres gesamten Lebenszyklus. ♻️

Mit OutSystems können Sie Apps entwickeln und sie gleichzeitig auf öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud-Plattformen bereitstellen. Mit anderen Worten: Sie können sie für den internen Gebrauch behalten oder sie auf Plattformen wie App Store und Google Play veröffentlichen.

Die Bereitstellung ist äußerst effizient - Sie können sogar ganze Systeme in kürzester Zeit erstellen, was Ihrem Geschäft einen Wettbewerbsvorteil verschafft, wenn es auf die Lieferzeit ankommt. Möchten Sie Innovationen hinzufügen? Aktualisieren Sie Apps von unterwegs aus! ⏫

OutSystems beste Features

Hervorragende Geschwindigkeit bei der Bereitstellung

Bequeme App-Updates während des gesamten Lebenszyklus des Produkts

Integration mit Apps von Drittanbietern

Hohe Skalierbarkeit

Tools zur Berichterstellung und Analyse

OutSystems Grenzen

Integrationen können kompliziert sein und zu Leistungsproblemen führen

Der Kundendesk kann langsam reagieren

OutSystems Preise

Einzelne App : $0

: $0 Mehrere Apps : Beginnt bei $1.513 pro Monat (jährliche Abrechnung)

: Beginnt bei $1.513 pro Monat (jährliche Abrechnung) Großes App Portfolio: benutzerdefinierte Preise

OutSystems Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (350+ Bewertungen)

10. ProcessMaker

über ProcessMaker ProcessMaker ist eine zuverlässige BPA-Plattform zur Verbesserung bestehender und Entwicklung neuer Verfahren. Sie ist in der Lage, komplexe Workflows zu bewältigen und hilft Ihnen, ein gut vernetztes System mit robusten Analyse- und Berichterstellungsfunktionen zu schaffen. 🔍

Als Low-Code-Plattform verfügt ProcessMaker über eine visuell geprägte Oberfläche, die Sie bei der Erstellung eines maßgeschneiderte Workflow-Lösung für Ihr Unternehmen. Zum Beispiel können Sie die verfügbaren Flowcharting-Tools verwenden, um kritische Mikro-Prozesse zu identifizieren innerhalb eines Workflows.

Beachten Sie, dass mehrere fortgeschrittene Features ein wenig Programmierkenntnisse erfordern, was für viele Benutzer ein potenzieller Nachteil sein könnte.

Die starken Integrationsfähigkeiten von ProcessMaker ermöglichen es, als zentraler hub für Ihr Geschäft zu dienen. Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen können auf freigegebene Daten zugreifen und mit ihnen arbeiten, wodurch das Risiko von Fehlern verringert wird.

ProcessMaker beste Features

Robuste Integrationen

Maximale Skalierbarkeit

Einfach zu bedienende Schnittstelle

Unterstützt komplexe Workflows

Angemessene Berichterstellung und Analysetools

ProcessMaker Grenzen

Die Lizenzierungskosten können hoch sein

Die Erstellung komplexer Prozesse erfordert Programmierkenntnisse

ProcessMaker Preise

ProcessMaker bietet eine anpassbare Preisgestaltung. Am besten wenden Sie sich direkt an die Plattform und erfahren mehr über Ihre Möglichkeiten.

ProcessMaker Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (250+ Bewertungen)

: 4.3/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (150+ Bewertungen)

Das Land jenseits des Kussflusses

Die Erkundung der Kissflow-Konkurrenten eröffnet Ihnen eine Welt der Möglichkeiten zur Optimierung Ihres Workflows und zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen. Egal, ob Sie eine Plattform ohne Code, hochmoderne Automatisierungen, umfangreiche Funktionen für die Zusammenarbeit oder eine anpassbare App-Entwicklung anstreben, auf dieser Liste ist bestimmt auch etwas für Sie dabei.

Werfen Sie einen Blick auf diese Nicht-Kissflow-Optionen für die Verbesserung von Geschäftsprozessen und finden Sie diejenige, die Sie auf eine Reise zu vereinfachten und optimierten digitalen Workflows für alle Ihre Routineaufgaben mitnimmt! 🚀