Top 10 Kartenerstellungssoftware für Manager im Jahr 2025

Ob Sie nun Immobilien verwalten, Feldeinsätze jonglieren, Logistik und Transport planen oder reiseplanung ist es unerlässlich, über zuverlässige, kostenlose Software zur Erstellung von Karten und GIS zu verfügen.

Es geht nicht nur darum, Pins auf einer Karte zu platzieren; datenvisualisierung und Mapping-Tools geht es darum, Ihre Aufgaben aus der Vogelperspektive zu sehen, den geografischen Kontext zu verstehen und diese Informationen zur Optimierung Ihrer Workflows zu nutzen.

In dieser schnelllebigen, digital geprägten Zeit kann kostenlose Software zur Erstellung von Karten der Schlüssel zu einer besseren projektdurchführung . Der richtige Kartenersteller und das richtige Tool helfen Ihnen bei der Arbeit innerhalb Ihrer projektkontrollen wie knappe Fristen, knappe Budgets und ständig wechselnde Projektumfänge.

Lassen Sie uns also durch die 10 besten Software-Tools zur Kartenerstellung navigieren, die Manager und Kartenliebhaber 2024\ in Betracht ziehen sollten. Es ist an der Zeit, den perfekten Kartenersteller zu finden, der Ihren Anforderungen entspricht und Ihr Team auf Erfolgskurs bringt.

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Kartenerstellung achten?

Lassen Sie uns ein wenig tiefer in die Materie eintauchen, um herauszufinden, was die beste Karten-Software wirklich auszeichnet:

Achten Sie zunächst auf robuste Kartenerstellungs-Features wie Speicherort-Tagging, Entfernungsmessung und Integration mit Ihren Projektmanagement-Tools. So können Sie Ihren Workflow bei der Kartenerstellung rationalisieren und Zeit und Geld sparen schneller zu arbeiten .

Als Nächstes sollten Sie die Benutzerfreundlichkeit der Karten-Software prüfen. Eine intuitive Benutzeroberfläche kann Ihre Aufgaben vereinfachen und die Lernkurve für die Erstellung von Karten verkürzen. Zusammenarbeit in Echtzeit sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da sie eine nahtlose Teamarbeit und verbesserte Kommunikation ermöglichen.

Vergessen Sie nicht, wie wichtig anpassbare Ansichten sind. Durch die Möglichkeit, relevante Daten zu filtern und sich auf sie zu konzentrieren, kann die Verwaltung von Aufgaben am Speicherort effizienter gestaltet werden.

Und schließlich sollten Sie auf die Preise und die Bewertungen der Benutzer achten. Wenn Sie sich vergewissern, dass die beste Software für die Kartenerstellung in Ihr Budget passt und positive Bewertungen hat, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Ziel ist es, die beste Software für die Kartenerstellung zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht und Ihr Projektmanagement verbessert.

Die 10 besten Softwareprogramme für die Kartenerstellung im Jahr 2024

Mit den richtigen Tools und der richtigen Software für die Kartenerstellung können Sie Ihren Prozess der Planung und Ausführung von Projekten effizienter und effektiver gestalten.

1. ClickUp

Effizientes Verwalten von speicherortbezogenen Aufgaben wie Ereignissen oder Baustellen mit dem umfassenden Kartenansicht Feature von ClickUp

ClickUp ist nicht nur ein Projektmanagement-Tool, sondern auch eine Plattform für Produktivität, die sich mit Software zur Erstellung von Karten integrieren lässt, um Aufgaben an einem Speicherort nahtlos zu planen. Die übersichtliche Oberfläche und die fortschrittlichen Features machen es ideal für alle projektmanagement-Strukturen innerhalb einer Organisation jeder Größe.

Egal, ob Sie an einem Design-Projekt oder an einem Produktentwicklungsprozess arbeiten, ClickUp hat alles für Sie.

Organisieren Sie Ihre Arbeit auf einer Karte mit benutzerdefinierten Pins für Status, Priorität und mehr - oder wechseln Sie den Speicherort der Aufgaben, sehen Sie über den Satelliten, geben Sie die Karte über einen privaten Link frei

Mit der ClickUp Kartenansicht ist es einfach, Ihre detaillierten Karten anzupassen, zu verfeinern und zu personalisieren, um stets die wichtigsten Informationen anzuzeigen. Fügen Sie mehrere Speicherorte in benutzerdefinierten Feldern hinzu, oder verwenden Sie Filter, um die Karte zu durchsuchen, um z. B. zu sehen, welche Mitglieder des Teams bestimmten Regionen zugewiesen sind.

ClickUp beste Features

In der Kartenansicht können Sie Speicherorte auf einer interaktiven Karte sortieren oder filtern, um mit Google Maps Speicherorte für Ihre Kunden, bestimmte Baustellen, Ereignisse und mehr anzuzeigen

Sie können geografische Adressen zur leichteren Bearbeitung direkt in Aufgaben einfügen

Nahtlose Integration mit gängigen Tools zur Kartenerstellung

Benutzerdefinierte Ansichten ermöglichen es visuell denkenden Personen, Aufgaben zu organisieren durch whiteboard-Projektmanagement Erweiterte Features für Projektmanagement und Zusammenarbeit im Team



ClickUp Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann für einige Benutzer eine steile Lernkurve aufweisen

Die mobile App kann weniger intuitiv sein als die Desktop-Version

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Scribble Karten

über Karten kritzeln Scribble Maps ist eine vielseitige Software zur Erstellung von Karten, bei der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Diese Plattform ermöglicht es Benutzern, schnell zu zeichnen, Text hinzuzufügen und Markierungen auf einer digitalen Karte zu platzieren, die je nach Bedarf freigegeben oder eingebettet werden kann.

Scribble Maps bietet verschiedene Kartenerstellungsstile wie handgezeichnete Karten, isometrische Karten, Innenraumkarten, Diagramme und andere Möglichkeiten zur Erstellung von Karten. Trotz dieser Vielseitigkeit ist der Prozess mit Scribble Maps intuitiver und einfacher als mit anderen Kartenerstellungsprogrammen.

Das Online-Kartentool ist eine webbasierte Software, d. h. es ist keine Installation erforderlich, und Sie können von jedem Gerät mit einer Internetverbindung darauf zugreifen. Sie benötigen jedoch eine plan für unvorhergesehene Ereignisse für den Fall, dass Sie ohne Wifi unterwegs sind.

Scribble Karten beste Features

Anpassbare, schöne Karten mit Optionen zum Hinzufügen von Text, Markierungen und Formen

Features zum Freigeben und Veröffentlichen von Karten für die einfache Zusammenarbeit mit anderen Kartenherstellern

Möglichkeit, Daten und Ebenen zu importieren

Scribble Karten Limits

Einige Features des Kartenerstellers sind nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Preise für Scribble Maps

Free : kostenlos

: kostenlos Basic : 14/Monat pro Benutzer

: 14/Monat pro Benutzer Business: $90/Monat pro Benutzer

Scribble Karten Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

3. Inkarnat

über Inkarnat Die Software Inkarnate wurde in erster Linie für Spielleiter, Spielentwickler, Geschichtenerzähler und D&D-Enthusiasten entwickelt und ist ein leistungsstarker Teil der produktentwicklungsprozesses wenn Ihr Produkt komplizierte, detaillierte Karten der Fantasiewelt enthält.

Erstellen Sie Fantasy-Karten oder Kampfkarten, von riesigen Welten und komplizierten Stadt-Layouts bis hin zu Kampfkarten und Innenausstattungen. Die Plattform bietet einen Bereich von Vorlagen und Kunstwerken, um Ihre imaginäre Karte zum Leben zu erwecken. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu navigieren und ermöglicht eine schnelle und effiziente projektmanagement für Design .

Inkarnate beste Features

Umfangreiche Sammlung von künstlerischen tools und Karten-Assets mit Map-Maker-Software

Ideal für die Erstellung von Fantasy-Karten und Weltkarten mit vielen Details

Enthält einen Editor für RPG-Karten und Vorlagen für Dungeon-Karten

Benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für Anfänger als auch für Experten bei der Erstellung von Fantasy-Karten geeignet ist

Inkarnate Beschränkungen

Limitiert auf die Erstellung von Fantasy-Karten

Da es hier mehr um Fantasiewelten geht, fehlen verständlicherweise geschäftsorientierte Features im Vergleich zu anderer Kartensoftware

Preise für Inkarnate

Free

Pro Monatlich: $5

$5 Pro Jährlich: $25

Inkarnate Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

4. MapChart

über MapChart MapChart ist eine ausgezeichnete Wahl für Kartenersteller, die Daten geografisch darstellen müssen, wie z. B. Lehrkräfte, Studenten oder Fachleute in verschiedenen Feldern.

Mit MapChart können Sie statistische Daten sowohl auf Weltkarten als auch auf regionalen Karten darstellen und so eine einzigartige und informative geografische Perspektive bieten. Dies ist besonders nützlich, um regionale oder globale Trends zu verstehen, und die interaktive Natur der Plattform verleiht Präsentationen oder Berichterstellungen eine dynamische Ebene.

MapChart beste Features

Benutzerfreundliche Schnittstelle für die Erstellung geografischer Karten

Option zur Erstellung von farbkodierten, benutzerdefinierten Karten

Globale Verfügbarkeit der Karten

MapChart Beschränkungen

Der Kartenersteller hat im Vergleich zu anderer Kartografie-Software nur begrenzte Features

Keine Option für benutzerdefinierte Formen oder Ebenen auf Ihrer eigenen Karte

MapChart Preise

Kontaktieren Sie MapChart für Preise

MapChart Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

5. Wonderdraft

über Wonderdraft Wonderdraft ist ein benutzerfreundliches, umfassendes Programm zur Erstellung von Fantasy-Karten, das sich an Autoren von Romanen, Spieleentwickler und alle anderen richtet, die eine Welt erschaffen wollen. Es bietet verschiedene anpassbare Tools und Assets, um Ihre Stadt- oder Weltkarte zum Leben zu erwecken, von Landschaften bis hin zu Stadtbildern und allem, was dazwischen liegt.

Dank des intuitiven Designs können Sie sich auf die Kreativität Ihrer eigenen Karten konzentrieren, anstatt sich mit komplizierter Software herumzuschlagen.

Wonderdraft beste Features

Detaillierte handgezeichnete Elemente für eine einzigartige Erstellung von Karten

Option zum Hinzufügen von Text und Symbolen

Offline-Arbeiten möglich

Kein Abonnement erforderlich

Eine aktive Online-Community sorgt dafür, dass immer wieder neue Ressourcen online gestellt werden

Wonderdraft Beschränkungen

Mapping tools sind auf Fantasy-Karten ausgerichtet, nicht ideal für Business-Projekte

Steilere Lernkurve für Nicht-Künstler

Viele zusätzliche Kunstpakete - kostenpflichtig

Wonderdraft-Preise

Einmaliger Kauf: $29.99

Wonderdraft Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

6. FlowScape

über Flowscape Als Software zur Erstellung von 3D-Karten bietet FlowScape eine einzigartige Perspektive für die geografische Planung.

FlowScape wird in erster Linie für die Erstellung von Landschaften verwendet und ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufgaben oder Projekte an einem Speicherort detaillierter und realistischer zu visualisieren. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und die große Auswahl an Naturelementen machen es zu einem idealen tool für Visualisierungen und Präsentationen.

FlowScape beste Features

3D, detaillierte Erstellung von Karten mit einer Vielzahl von Elementen und Landschaften

Intuitive Steuerung und Bearbeitung der Kartenerstellung

FlowScape Grenzen

Nicht für die traditionelle Erstellung von 2D-Karten (z. B. Stadtpläne) geeignet

Eher geeignet für die Entwicklung von Spielen oder für die Erstellung von Fantasy-Karten

FlowScape Preise

Einmaliger Kauf: $14.99

FlowScape Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (2 Bewertungen)

: 4.0/5 (2 Bewertungen) Capterra: 4.0/5.0 (3 Bewertungen)

7. Infogramm

über Infogramm Infogram ist ein leistungsstarkes Tool, das Rohdaten in ansprechende, interaktive Karten und Infografiken verwandelt.

Infogram ist ideal für Pädagogen, Vermarkter oder Blogger und macht Daten leicht verständlich und visuell ansprechend.

Die Plattform bietet eine Vielzahl von Vorlagen und benutzerdefinierten Optionen, mit denen Sie Präsentationen, Beiträge für soziale Medien oder Blog-Inhalte erstellen können, die sich von anderen abheben.

Infogram beste Features

Integration der Datenvisualisierung mit dem Ersteller von Karten

Großer Bereich an Vorlagen und Designs

Unterstützt interaktive Kartenstile

Infogrammbeschränkungen

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungen in der kostenlosen Version

Einige Features zur Datenintegration sind nur in Premium Plänen enthalten

Preise für Infogramme

Grundversion : Free

: Free Pro : $19/Monat

: $19/Monat Business : $67/Monat

: $67/Monat Team : $149/Monat

: $149/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage bei Infogram

Infogram Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

8. Mapme

über MapMe Mapme besticht durch seine interaktive Art, Karten zu erstellen. Benutzer können damit anspruchsvolle, detaillierte Karten erstellen, die eine Geschichte erzählen, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Geschäfte, Pädagogen oder Gemeindeorganisatoren macht.

Mit Mapme können Sie Karten erstellen, die geografische Daten auf Dorf-, Stadt-, Regional- oder Länderkarten auf eine Weise darstellen, die den Betrachter fesselt und ihm ein Erlebnis bietet, das über Google Maps hinausgeht.

Mapme beste Features

Leistungsstarke Features zur Erstellung schicker Karten

Anpassbare Ansichten und Optionen

Hervorragend geeignet für Storytelling und Präsentationen

Mapme Beschränkungen

Einige fortgeschrittene Features können schwierig zu navigieren sein

Teurer als andere Optionen

Keine kostenlose Version

Mapme Preise

Geschichte : $24/Monat pro Benutzer

: $24/Monat pro Benutzer Pro : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Pro+: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie Mapme für Preise

Mapme Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.5/5 (9 Bewertungen)

: 3.5/5 (9 Bewertungen) Capterra: Nicht verfügbar

9. Visme

über Visme Visme geht über die einfache Erstellung von Karten hinaus, indem es robuste Datenvisualisierungsfunktionen integriert.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, informative, datenreiche Karten zu erstellen, die komplexe Daten auf einfache, visuell ansprechende Weise darstellen können.

Egal, ob Sie im Marketing, im Bildungswesen oder im Projektmanagement tätig sind, Visme hilft Ihnen, Ihre Daten effektiv zu kommunizieren.

Visme beste Features

Integration mit Datenvisualisierung

Anpassbare Karten mit einer Vielzahl von Elementen

Hervorragend geeignet für die Erstellung datengesteuerter Karten

Visme Beschränkungen

Hochwertige Karten erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Kann für Anfänger zu komplex sein

Visme Preise

Basis : Free

: Free Starter : $12.25/Monat

: $12.25/Monat Pro : $24.75/Monat

: $24.75/Monat Visme für Teams: Kontaktieren Sie Visme für Preise

Visme Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (300+ Bewertungen)

: 4.5/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (600+ Bewertungen)

10. Maptive

über Maptive Mit dem Schwerpunkt auf Business-Analysen und Datenpräsentation bietet Maptive leistungsstarke Tools zur Erstellung datengesteuerter Karten. Es ist ein hervorragendes Tool für Geschäfte, die geografische Daten analysieren, Routen optimieren oder Speicherorte identifizieren müssen.

Mit Maptive können Sie Rohdaten in ein visuelles Format umwandeln, das die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung unterstützt.

Maptive beste Features

Leistungsstarkes Tool zur Erstellung geschäftsorientierter Karten

Erweiterte Features zur Datenanalyse

Anpassbare Elemente und Ansichten

Maptive Beschränkungen

Limitierte kostenlose Version

Steilere Lernkurve

Maptive Preise

Kostenlose Testversion

Pro : $110/Monat

: $110/Monat Team : $220/Monat

: $220/Monat Enterprise: Preise auf Anfrage bei Maptive

Maptive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (30+ Bewertungen)

: 4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5 Bewertungen)

Mapping Your Way to Success With Map Making Software

Die Wahl der richtigen Software zur Erstellung von Karten kann sich erheblich darauf auswirken, wie effektiv Sie Speicherort-basierte Aufgaben planen und ausführen. Jedes der hier aufgelisteten Tools zur Erstellung von Karten bietet einzigartige Features, die Sie bei der Erreichung Ihrer Projektziele unterstützen können.

Wenn Sie jedoch ein Tool suchen, das die Kartenerstellung mit der Verwaltung von Aufgaben verbindet, sollten Sie die Kartenansicht von ClickUp in Betracht ziehen. Es hilft nicht nur bei der aufgaben zu visualisieren auf einer Karte, sondern fügt sich auch nahtlos in andere Funktionen des Projektmanagements ein und macht Ihre Planungs- und Ausführungsprozesse effizienter. Testen Sie ClickUp und eröffnen Sie Ihrem Team eine neue Dimension der Produktivität. Viel Spaß beim Kartenlegen!