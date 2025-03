10 beste Software für Projektmanagement im Bauwesen für Mac

Wenn Sie für die Planung, Koordination und Verwaltung eines Bauprojekts verantwortlich sind, müssen Sie jeden Tag den Überblick über jedes Detail behalten. Das bedeutet, Sie brauchen das richtige software für das Projektmanagement lösung, um Sie zu unterstützen.

Zu erledigen ist vieles in Excel, aber wenn Sie die abschließende Kontrolle über alle beteiligten Elemente haben wollen, brauchen Sie eine Bau projektmanagement tool . Ganz gleich, ob Sie Ihr eigenes kleines Geschäft führen oder ein großer Bauunternehmer sind, wenn Sie ein treuer Benutzer von Apple sind, ist die Konstruktionssoftware für Mac Ihre Lösung. 🛠️

Sobald das Konzept klar ist und die prozess auf einer Karte abgebildet ist (unabhängig davon, ob Sie in diese Phasen involviert sind oder nicht), software für das Projektmanagement von Bauprojekten hilft Ihnen, das Projekt von Anfang bis Ende erfolgreich durchzuführen.

Von der Erstellung von Kostenvoranschlägen oder der Reihenfolge der Materialbestellung bis hin zum Umgang mit Subunternehmern und dem Ringen mit arbeitspläne der Crew software für Projektmanagement im Bauwesen für Mac hilft Ihnen, schneller zu arbeiten anstatt härter zu arbeiten - und Ihr Projekt bleibt im Zeit- und Kostenrahmen. 🙌

Worauf sollten Sie bei einer Konstruktionssoftware für Mac achten?

Die Wahl der richtigen Bausoftware für die Verwaltung Ihres Projekts ist von entscheidender Bedeutung - und ihre Benutzerfreundlichkeit sollte der intuitiven Benutzeroberfläche (UI) Ihres Macs entsprechen. Auch wenn die spezifischen Funktionen, die Mac Benutzer für jedes Projekt benötigen, unterschiedlich sein können, sollten Sie auf die folgenden Schlüssel-Features achten:

Kostenmanagement-Tools , die Ihnen helfen, Ihre Ausgaben zu schätzen und während des gesamten Projekts nachzuverfolgen, so dass Sie leicht erkennen können, wie Sie sich im Vergleich zu Ihrem Budget verhalten

Projektmanagement und Projektplanungs Apps damit Sie Ressourcen, einschließlich Personal und Ausrüstung, dort zuweisen können, wo sie benötigt werden

Aufgaben- und Zeitleisten-Tools , die Ihren Workflow anzeigen und projekt-Abhängigkeiten und Ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts gegenüber der plan für das Projekt in den Formaten Ihrer Wahl, wie z.B. Rasteransichten, Kanban-Boards, oder Gantt Diagramme Cloud-basierte Software , damit Sie in Echtzeit auf Ihr Projekt zugreifen können, auch von einem mobilen Gerät aus, egal ob Sie im Büro oder vor Ort sind

Dokumentenspeicher , damit Sie immer und überall auf Verträge oder Baugenehmigungen zugreifen können

Materialnachverfolgung und Ressourcenmanagement , damit Sie wissen, wann Sie bestellen müssen und wann die Materialien geliefert werden

Ausrüstungsverwaltung , um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, und dass Sie wissen, wann die Ausrüstung benutzt wird und wann sie gewartet werden muss

Nachverfolgung von Problemen , damit Sie alle Probleme effektiv protokollieren, angehen und lösen können

Schlüssel-Features für die Zusammenarbeit , damit Ihr gesamtes Team auf der gleichen Seite steht

Berichtsoptionen , mit denen Sie allen Beteiligten auf einfache Weise Feedback über den Fortschritt des Projekts geben können

Integrationsmöglichkeiten zur Erweiterung der Funktionen Ihres projektmanagement im Bauwesen plattform

Die 10 besten Bau-Software für Mac zu verwenden im Jahr 2024

Das Ziel jeder Baumanagement-Software ist es, Ihre Projektplanung und Ihr Projektmanagement zu rationalisieren und dabei alles so agil wie möglich zu halten.

In der Tat gibt es viele Überschneidungen zwischen Baumanagement und Projektmanagement, was bedeutet, dass die beste Projektmanagement-Software oft auch für das Baumanagement geeignet ist. Aus diesem Grund finden Sie hier einige projektmanagement tools in unserer Liste der besten Baumanagement-Software für Mac. Warum also das Rad neu erfinden?

Schauen wir uns unsere Liste der besten Baumanagement-Software für Mac an. 🤩

1. ClickUp

Planen, verwalten und verfolgen Sie Ihre Bauprojekte von Anfang bis Ende mit ClickUp

Als das weltweit führende höchstbewertete produktivität und Projektmanagement-Software für den Bau, ClickUp hat viel zu bieten. ClickUp ist ein All-in-One-Paket, das Ihnen hilft, Ihr Bauprojekt nahtlos zu verwalten. ✨

ClickUp ist nicht nur eine Projektmanagement-Software, sondern eine All-in-One-Plattform zum Speichern von Dokumenten, Organisieren von Projektbudgets, Nachverfolgen von Fortschritten und Fördern der Zusammenarbeit - egal, ob Sie in der Baubranche tätig sind oder nicht. Projektleiter auf der Baustelle lieben ClickUp für seine funktionen zur Aufgabenverwaltung und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere bei benutzerdefinierten Feldern.

ClickUp beste Features

Die kostenlose Version ermöglicht unbegrenzte Benutzer und eine umfangreiche Verwaltung von Aufgaben

Effektives Planen und Verwalten von Listen mit Aufgaben mit Zeitschätzungen und Abhängigkeiten von Aufgaben

Mehrere vorlagen für das Baumanagement und Vorlagen für Projekte, einschließlich Konzeptkarten , Budgetierung, Terminplanung und Berichterstellung

Projekte auf Unternehmensebene werden leicht gemacht mit dashboards tools zur Ressourcenverwaltung und Automatisierung

Erleichterung der Zusammenarbeit im Team durch Kommentare zur Zuweisung von Aufgaben und Tags zur Unterstützung der Filterung

Einfache Überprüfung von Einreichungen, Kostenvoranschlägen, Informationsanfragen und anderen Daten durch Kommentare und Aktualisierungen

Nutzen Sie Formel-Felder zur Berechnung von Kostenvoranschlägen, Mengen und Materialien, damit Sie bestellungen zu verwalten Bietet mobile Apps für iOS und Android, damit Sie mit Ihren Teammitgliedern in Kontakt bleiben können, egal wo Sie sind

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps um Ihre Workflows zu planen

ClickUp AI zu kI-Tools für das Management von Bauprojekten zu nutzen Unterstützt macOS für Ihren Apple-Computer sowie Microsoft Windows und Linux



ClickUp Beschränkungen

Beim Hochladen oder Ändern von Daten kann die Aktualisierung des Systems manchmal langsam sein

Wenn Sie die mobile App verwenden, gibt es noch keine Ansicht der Tabelle

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (7,900+ Bewertungen)

4.7/5 (7,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,600+ Bewertungen)

2. Bauleiter Vorarbeiter

über Bauunternehmer Vorarbeiter Diese Konstruktion software zur Verwaltung von Bauunternehmen für Mac ist stolz darauf, Bauunternehmern aller Art, einschließlich Generalunternehmern, Wohnbauunternehmen und gewerblichen Bauunternehmern, einen maximalen Wert für ihr Geld zu bieten. 🙌

Contractor Foreman beste Features

Nutzen Sie diese Mac-Projektmanagement-Software für eine unbegrenzte Anzahl von Projekten

Erstellen Sie Kostenvoranschläge und verwalten Sie Angebote

Verwenden Sie Checklisten, um Aufgaben zu erledigen

Erstellen und Verwalten einer Vielzahl von Dokumenten

Einfache Verwaltung von Arbeitsaufträgen, Zeitplänen, Timesheets und Tagesprotokollen

Nachverfolgung der Kosten mit aktuellen Berichterstellungen

Einrichten von Integrationen mit Google Kalender und QuickBooks Buchhaltungssoftware

Contractor Foreman Beschränkungen

Die Einstellung und das Erlernen der Nutzung aller Funktionen kann einige Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass der Kundenservice verbessert werden könnte

Preise für Contractor Foreman

Free Testversion: 30 Tage lang

30 Tage lang Standard: $49/Monat für drei Benutzer

$49/Monat für drei Benutzer Plus: 87 $/Monat für acht Benutzer

87 $/Monat für acht Benutzer Pro: 123 $/Monat für 15 Benutzer

123 $/Monat für 15 Benutzer Unlimited: 148$/Monat für unbegrenzte Benutzer

Contractor Foreman Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

4.5/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (550+ Bewertungen)

3. Houzz Pro

über Houzz Profi Houzz Pro ist business Management Software zur Unterstützung von Bau- und Renovierungsfachleuten.

Houzz Pro beste Features

Nachverfolgung von Aufgaben gegen zeitleisten für Projekte und Nachverfolgung der Ausgaben anhand Ihres Budgets

Erstellen Sie mühelos Kostenvoranschläge und professionelle Angebote

Verwalten Sie Rechnungen und planen Sie Online-Zahlungen

Erstellen Sie neue Pläne in 2D mit dem Floor Planner Tool und modellieren Sie sie anschließend in 3D, um sie Ihren Clients zu präsentieren

Erstellen Sie eine Produktbibliothek, um die Beschaffung von Produkten bei verschiedenen Anbietern zu erleichtern

Houzz Pro Beschränkungen

Beliebte Features wie die Zeitleiste für Projekte, das Management von Aufgaben und die Nachverfolgung von Ausgaben sind nur in den Pro- und Ultimate-Paketen verfügbar, und nur das Ultimate-Paket bietet Hilfe bei der Lead-Generierung

Einige Benutzer empfinden die Preise als zu hoch für den Wert, den sie erhalten

Houzz Pro Preise

Gratis Testversion: 30 Tage lang

30 Tage lang Starter: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Essential: $139/Monat pro Benutzer

$139/Monat pro Benutzer Pro: 199 $/Monat pro Benutzer

199 $/Monat pro Benutzer Ultimate: $399/Monat für unbegrenzte Benutzer

Houzz Pro Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.2/5 (3 Bewertungen)

3.2/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4. Bluebeam Revu

über Bluebeam Revu Bluebeam Revu wird in erster Linie zur Verwaltung von Dokumenten von vielen verschiedenen Akteuren in der Immobilien- und Baubranche verwendet, darunter Architekten, Bauunternehmer, Ingenieure und Bauleiter. 📚

Bluebeam Revu beste Features

Es zeichnet sich durch eine sichere Dokumentenverwaltung aus und bietet Tools zur Nachverfolgung und Automatisierung

Erleichtert die digitale Zusammenarbeit im Team durch das Freigeben von Dateien von der Planung über den Bau bis hin zur Übergabe

Es sind mehrere Integrationen verfügbar, darunter Dropbox, Google Drive und OneDrive

Es ist webbasiert, so dass Sie von überall und mit jedem Gerät arbeiten können

Installieren Sie einfach die iOS App, um Bluebeam Revu auf Apple Geräten zu nutzen

Bluebeam Revu Einschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Benutzeroberfläche nicht so intuitiv ist, wie sie für die Verwaltung von Aufgaben sein könnte

Wenn Sie mit großen Dateien arbeiten, verlangsamt sich manchmal die Leistung bei einer großen Anzahl von Projektdaten

Preise für Bluebeam Revu

Basics: $240/Jahr pro Benutzer

$240/Jahr pro Benutzer Core: $300/Jahr pro Benutzer

$300/Jahr pro Benutzer Fertiggestellt: $400/Jahr pro Benutzer

Bluebeam Revu Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

5. Stapel

über Stapel Stack bietet zwar Lösungen für das Projekt- und Dokumentenmanagement an, doch seine eigentliche Stärke liegt in der nahtlosen Integration zwischen seiner Kalkulationssoftware und den Funktionen für die Kalkulation.

Stack beste Features

Die Kalkulations- und Buchhaltungssoftware und die Features zur Berichterstellung sind extrem flexibel und anpassbar

Baukostenvoranschläge lassen sich leicht in professionelle Angebotsdokumente, Kostenvoranschläge oder Angebote mit Markenzeichen umwandeln

Sie können entweder in der Stack-Oberfläche arbeiten oder Ihre Daten in eine andere Software wie Excel exportieren

Es gibt mehrere Integrationsoptionen mit anderer Baumanagement-Software, so dass Sie diese nutzen können, um Ihre Abschlags- und Kalkulationsdaten in die nächste Phase zu bringen

Grenzen von Stack

Die Funktionen für Projektmanagement und Dokumentenmanagement sind neue Produkte und werden noch optimiert

Die Preise sind im Vergleich zu anderen Baumanagementprogrammen für Mac höher

Preise für Stack

Abnahme & Schätzung: 2.499 $/Jahr pro Benutzer

2.499 $/Jahr pro Benutzer Produktivität im Feld: 599 $/Jahr pro Benutzer

599 $/Jahr pro Benutzer Projektmanagement : $3.588/Jahr pro Benutzer

Stack Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (14 Bewertungen)

3.9/5 (14 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,200+ Bewertungen)

6. Schwimmen

über Schwebekörper Float ist in erster Linie software zur Ressourcenverwaltung die Ihnen hilft, die Kapazität Ihres Teams zu erkennen, damit Sie die Arbeit effektiv planen können. 👀

Float beste Features

Sehen Sie ganz einfach Ihre projekt-Phasen und die Meilensteine, die Sie anstreben

Eine Zeitleiste gibt Ihnen eine hilfreiche Übersicht über alle Ihre Mitarbeiter und Projekte und ermöglicht Ihnen die Anpassung ressourcenzuweisung per Drag-and-Drop

Die Funktion zur Zeiterfassung erfasst die geschätzte gegenüber der tatsächlichen Zeit, die für das Abschließen von Aufgaben benötigt wird, und gleicht diese mit Ihrem Budget ab

Ermöglicht die Eingabe von Aufgaben aus anderen Projektmanagement-Tools

Erinnerungsnachrichten und Benachrichtigungen über Zeitplanänderungen und Aktualisierungen von Aufgaben über Slack

Float-Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass die Funktion nicht so flexibel ist, wie sie es gerne hätten

Das Verschieben von Aufgaben auf der Zeitleiste ist nicht so einfach, wie es sein sollte

Float-Preise

Kostenlose Testversion: 30 Tage lang

30 Tage lang Starter: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Pro: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Float Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,400+ Bewertungen)

7. Jobber

über Jobber Jobber soll Anbietern von Dienstleistungen für Haushalte, einschließlich Bauunternehmen, dabei helfen, exzellenten Service zu bieten, indem es verwaltung von Client Beziehungen (CRM) einfach. 🤩

Jobber beste Features

Einfaches Erstellen von professionellen Kostenvoranschlägen, Angeboten und Rechnungen

Zeigen Sie Ihre Verfügbarkeit online klar an, damit Sie Ihre Arbeit besser planen und verwalten können

Verfolgen Sie Ihre Zeit und Ausgaben, während Ihr Team von überall aus Aufträge ein- und ausbucht

Sehen Sie alle Ihre kommunikation mit Anbietern und Baukunden an einem zentralen Ort

Nutzen Sie diese Management App, um Ihr Geschäft auch von unterwegs aus zu steuern

Akzeptieren Sie Zahlungen persönlich, online oder per Kreditkarte

Jedes Preispaket hilft Ihnen dabei, Ihr Geschäft auf die nächste Stufe der betrieblichen Effizienz zu heben, wobei die Grow-Preise Tools zur Vertriebs- und Marketing-Automatisierung enthalten, die Sie bei der Skalierung unterstützen

Jobber-Einschränkungen

Die Funktionen für Terminplanung und Buchhaltung bieten nicht die Flexibilität, die sich einige Benutzer wünschen

Die mobile App ist immer noch ein wenig klobig und benötigt mehr Arbeit

Preise für Jobber

Gratis Testversion: Für 14 Tage

Für 14 Tage Lite: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Core: $45/Monat pro Benutzer

$45/Monat pro Benutzer Connect: $117/Monat für 1-5 Benutzer

$117/Monat für 1-5 Benutzer Grow: $225/Monat für 1-15 Benutzer

Jobber Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (160+ Bewertungen)

4.3/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

8. CoConstruct

über CoKonstruieren Sie CoConstruct ist ein Projektmanagement tool für Bauherren und Umgestalter. Diese Software für das Projektmanagement von Bauprojekten bietet eine zentrale App, mit der Sie alle Elemente Ihres Projekts verwalten können, vom Client bis zum Bauunternehmer. 🛠️

CoConstruct beste Features

Erleichtert die Erstellung von Kostenvoranschlägen und die Bearbeitung der Reihenfolge von Aufträgen

Hilft Ihnen, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und dem Client mit der Analyse- und Berichterstellungsfunktion ein einfaches Feedback zu geben

Bietet einen Bereich von anpassbaren Vorlagen

Verwendung elektronischer Signaturen zur Beschleunigung der Dokumentenfreigabe

Vereinfacht die Rechnungsstellung, Fakturierung und Online-Zahlungen

CoConstruct Beschränkungen

Es kann einige Zeit dauern, bis man die Anwendung erlernt hat

Die mobile App funktioniert nicht so gut wie die Desktop-Version und muss weiter entwickelt werden

Preise für CoConstruct

Essential: $99 für den ersten Monat, dann $399/Monat

$99 für den ersten Monat, dann $399/Monat Erweitert: $399 für den ersten Monat, danach $699/Monat

$399 für den ersten Monat, danach $699/Monat Fertiggestellt: $699 für den ersten Monat, danach $999/Monat

CoConstruct Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (20 Bewertungen)

4/5 (20 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (850+ Bewertungen)

9. Peitsche herum

über Whip Around Whip Around unterstützt Sie bei der Verwaltung der Compliance- und Wartungsaspekte Ihres Fuhrparks für Bauprojekte, um Sicherheitsrisiken zu verringern. 👀

Whip Around beste Features

Verhindern Sie Probleme bei der Flottenwartung, indem Sie alle Fahrzeugdaten miteinander verbinden, einschließlich Inspektionen und Reihenfolge der Arbeiten

Verwalten Sie die Wartungsintervalle, um die Vorschriften für Compliance, Sicherheit und Verantwortlichkeit (CSA)/Verkehrsministerium einzuhalten

Lassen Sie sich vor Ablauf und Erneuerung von Verträgen benachrichtigen, damit Sie immer den Überblick behalten

Nachverfolgung des Kraftstoffverbrauchs in Echtzeit, damit Sie Ihr Budget einhalten und die Rentabilität maximieren können

Einfacher Zugriff auf Ihre Audits und monatlichen Berichterstellungen

Senden Sie Informationen zum Fuhrpark dorthin, wo sie benötigt werden

Whip Around Beschränkungen

Die Funktion zur Nachverfolgung von Fahrerkommentaren und zur Versendung von Benachrichtigungen über Probleme an die Fahrer könnte verbessert werden

Einige Benutzer würden gerne Formulare und Berichterstellungen benutzerdefiniert gestalten können

Whip Around Preise

Basic: Free für ein Fahrzeug und einen Benutzer

Free für ein Fahrzeug und einen Benutzer Standard: $5/Monat pro Fahrzeug für unbegrenzte Benutzer

$5/Monat pro Fahrzeug für unbegrenzte Benutzer Pro: $10/Monat pro Fahrzeug für unbegrenzte Benutzer

Whip Around Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (50+ Bewertungen)

4.8/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (550+ Bewertungen)

10. Priorität Matrix

über Priorität Matrix Die Priority Matrix nutzt die Eisenhower-Methode, um Teams bei der Priorisierung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dieses Modell ordnet jeder Aufgabe einen Dringlichkeits- und Wichtigkeitsgrad zu, so dass Sie wissen, worauf Sie sich zuerst konzentrieren müssen und was Sie delegieren oder ignorieren können.

Priority Matrix beste Features

Verbessert die Verantwortlichkeit und die Teamarbeit, da Sie sicherstellen, dass alle an einem Strang ziehen, wenn es um die dringendsten Aufgaben geht

Nachverfolgung Ihrer gesamten Konstruktion projekte und Aufgaben über die vier Quadranten des Eisenhower-Modells

Steigert Ihre Produktivität, da jedes Mitglied des Teams zur richtigen Zeit an den richtigen Dingen arbeitet

Verwenden Sie Filter, um zu sehen, was jedes Mitglied des Teams in Echtzeit zu erledigen hat

Nachverfolgung von Fortschritten und Unterhaltungen für jede Aufgabe oder für das gesamte Projekt

Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg und Integration mit Tools wie Microsoft 365 und Microsoft Teams

Limitierungen der Priorität Matrix

Mit ihrem Fokus auf die Eisenhower Matrix ist sie nicht wirklich flexibel genug für andere Funktionen im Baumanagement

Es kann für kleine Geschäfte kostspielig sein, neue Benutzer hinzuzufügen

Preise der Priorität Matrix

Gratis Testversion: 14 Tage lang

14 Tage lang PM für Office 365: $9/Monat pro Benutzer (nur für Office 365 Benutzer)

$9/Monat pro Benutzer (nur für Office 365 Benutzer) Pro: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Priority Matrix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (180+ Bewertungen)

Liefern Sie pünktlich und innerhalb des Budgets mit Mac Construction Project Management Software

Die Wahl der richtigen Projektmanagement-Software ist der Schlüssel zum Erfolg Ihres Projekts. Eine Software für das Projektmanagement von Bauprojekten hilft Ihnen unter anderem, den Zeit- und Kostenrahmen einzuhalten.

Sie sollte Ihnen aber auch dabei helfen, alle Ihre Ressourcen effektiv zu verwalten und dem Client genaue und ausführliche Berichte zu liefern.

ClickUp ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die beste Projektmanagement-Software für Mac oder Windows! Sie ist webbasiert, benutzerfreundlich und bietet alle tools, die Sie brauchen, um Ihren Mac optimal zu nutzen und Ihr Projekt erfolgreich nach Hause zu bringen. Holen Sie sich das Programm heute kostenlos und Sie werden nie wieder zurückblicken. 🤩