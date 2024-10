10 kostenlose Vorlagen für Karten zur Visualisierung Ihrer Website

Es gibt etwas an einer Karte, das uns wie Piraten fühlen lässt. Argh! 🗺️ 🏴‍☠️

Eine Karte führt zwar nicht zu einem vergrabenen Schatz, aber sie sorgt dafür, dass mehr Benutzer das tun, was sie zu erledigen haben, z. B. Produkte kaufen oder Mitglieder des Verkaufsteams kontaktieren. Und wenn es um die Websites Ihres Geschäfts geht, ist die Schaffung einer erfolgreichen Customer Journey pures Gold.

Eine Vorlage für eine Karte kann Ihnen dabei helfen, durch die manchmal raue See Ihrer Website zu navigieren entwurfsprozess . Es gibt Ihnen eine klare Organisationsstruktur für Ihre Website vor, und Sie müssen nur noch die gewünschten Seiten zu erledigen.

Sie und Ihr Team können die Informationen organisieren und umorganisieren, bevor Sie mit dem Designprozess beginnen, so dass Ihr gesamtes Team bei der Erstellung Ihrer Website mit an Bord ist. So können Sie kostspielige Änderungen und Umgestaltungen in letzter Minute vermeiden. Vom Standpunkt des Projektmanagements aus betrachtet, sorgt eine Vorlage für eine Website-Karte für einen reibungslosen Ablauf!

Werfen wir einen Blick auf die 10 besten Sitemap-Vorlagen, die Ihnen auf Ihrer Web-Design-Reise den Wind aus den Segeln nehmen.

Was ist eine Vorlage für eine Karte?

Eine Vorlage für eine Sitemap ist eine visuelle Darstellung der Architektur Ihrer Website - oder des Layouts Ihrer Website. Sie ist vergleichbar mit einer mind Map sie beginnen mit einem Brainstorming über alle Inhalte, die Sie auf Ihrer Website unterbringen wollen. Dann ordnen Sie Ihre brainstorming-Sitzung in ein hierarchisches Flussdiagramm, in dem zusammengehörige Informationen gruppiert werden. Sie werden Vorlagen verwenden, die Sie bei der Organisation Ihres Flussdiagramms für die Inhalte Ihrer Website unterstützen.

In einer Vorlage für eine Karte und eine Website-Struktur ist in der Regel bereits alles in einem visuellen Beispiel für eine Karte dargestellt. Ganz oben sehen Sie die Homepage. Die Homepage verzweigt sich in Bereiche, die sich in Unterseiten verzweigen, und dann in einzelne Webseiten. Zu erledigen ist lediglich das Ausfüllen Ihrer Vorlage für die Sitemap mit den Kategorien, Unterkategorien und Seiten, die für Ihr Geschäft relevant sind.

Nehmen wir an, Sie organisieren eine E-Commerce-Website für Bekleidung. Ihre Kategorieseiten könnten Damenbekleidung, Herrenbekleidung und Kinderbekleidung sein. Die Unterkategorien unter der Kategorie Damenbekleidung könnten dann Kleider, Oberteile und Unterteile sein. Unter den Unterkategorieseiten fügen Sie dann einzelne Produktseiten hinzu. 👗

Die Kategorien und Unterkategorien werden sich zwar von Geschäft zu Geschäft unterscheiden, aber fast jede Website im Internet verwendet diese Architektur, weil einfache Karten ein Layout haben, das für Ihre Kunden (und Suchmaschinen) leicht zu navigieren ist. 🧭

Was macht eine gute Vorlage für eine Karte der Website aus?

Achten Sie bei der Auswahl einer Vorlage für eine Website-Karte auf diese Features, die Ihrem Team die Arbeit erleichtern:

Klare visuelle Darstellung: Es handelt sich um eine visuelle Sitemap, d. h. Sie sollten in der Lage sein, einen Blick darauf zu werfen und sofort zu verstehen, wie sie funktioniert.

Es handelt sich um eine visuelle Sitemap, d. h. Sie sollten in der Lage sein, einen Blick darauf zu werfen und sofort zu verstehen, wie sie funktioniert. Mehrere Anwendungsfälle: Manche Websites haben ein einfaches Layout mit nur wenigen Seiten. Andere sind extrem kompliziert mit Dutzenden von Kategorien, Hunderten von Unterkategorien und Tausenden von Seiten. Achten Sie darauf, dass Ihre Vorlage leicht um weitere Kategorien und Seiten erweitert werden kann.

Manche Websites haben ein einfaches Layout mit nur wenigen Seiten. Andere sind extrem kompliziert mit Dutzenden von Kategorien, Hunderten von Unterkategorien und Tausenden von Seiten. Achten Sie darauf, dass Ihre Vorlage leicht um weitere Kategorien und Seiten erweitert werden kann. Drag-and-drop-Organisation: Eine Vorlage für eine Karte ist Teil des anfänglichen Brainstorming-Prozesses, d. h. Sie sollten mit ihr herumspielen und verschiedene Ideen in verschiedenen Größen ausprobieren können. Die Möglichkeit, Webseiten per Drag & Drop zu verschieben, erleichtert das Experimentieren mit verschiedenen organisatorischen und visuellen Sitemap-Strukturen.

Eine Vorlage für eine Karte ist Teil des anfänglichen Brainstorming-Prozesses, d. h. Sie sollten mit ihr herumspielen und verschiedene Ideen in verschiedenen Größen ausprobieren können. Die Möglichkeit, Webseiten per Drag & Drop zu verschieben, erleichtert das Experimentieren mit verschiedenen organisatorischen und visuellen Sitemap-Strukturen. Funktionen zur Kommentierung und Zusammenarbeit: Die Erstellung einer Website erfordert die Unterstützung funktionsübergreifender Teams. Sie können die Zusammenarbeit aller Beteiligten erleichtern, indem Sie eine Vorlage wählen, die Kommentare und visuelle Zusammenarbeit ermöglicht, damit jeder seine Ideen einbringen kann.

10 Vorlagen für Sitemaps, die 2024 verwendet werden sollten

Gestalten Sie das Layout Ihrer Website und erledigen Sie noch viel mehr mit diesen 10 visuellen Sitemaps und website-Projektmanagement vorlagen.

1. ClickUp Sitemap Vorlage

ClickUp-Sitemap-Vorlage

Die ClickUp-Sitemap-Vorlage wird Ihnen helfen, den Inhalt Ihrer Website in einem intuitiven Format zu organisieren. (So intuitiv wie Ihre Website bald sein wird!)

Das Layout des Flussdiagramms wird jedem in Ihrem Team vertraut sein - es sieht aus wie die Stammbäume, die Sie in der Schule erstellen mussten, mit der Homepage an der Spitze und all ihren Landing Pages und Nischenthemen-Seiten darunter. Und wenn Sie dieses Flussdiagramm verwenden, um Ihre Website-Struktur zu organisieren, können Sie eine visuelle Sitemap erstellen, die einfach zu navigieren ist.

Die Vorlage im Whiteboard-Stil ist ideal für brainstorming und Moderation visuelle Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden Teams. Sie können mehrere Beteiligte einladen, Ihre Website-Sitemap zu kommentieren und zu bearbeiten. Wenn Sie also mit dem Aufbau Ihrer Website beginnen, wissen Sie, dass Ihre Teams für Entwicklung, Design und Inhalt auf derselben (Web-)Seite stehen. 📖

Im Lieferumfang enthalten ist auch eine Schnellstartanleitung, die Ihnen als Tutorial für die Organisation Ihrer Karten mit nur wenigen Klicks dienen kann.

2. ClickUp Website Entwicklung Vorlage

ClickUp Website-Entwicklungsvorlage

Von der Erstellung Ihrer Sitemap über die Erstellung Ihrer Wireframes bis hin zum Start Ihrer neuen Website - die ClickUp Website-Entwicklungsvorlage ist eine tool für das Projektmanagement in der Softwareentwicklung das Sie von Anfang bis Ende begleiten wird.

Diese Sitemap-Vorlage enthält 18 verschiedene Status, mit denen Sie Ihren Workflow nachverfolgen können, darunter Entdeckung, Entwurf, Entwicklung, Test, Nicht begonnen, Überarbeitung erforderlich, Zu erledigen, Abgeschlossen, Veröffentlicht und Live. Es kann als abschließende Übersicht dienen vorlage für einen Arbeitsplan um nicht nur die Struktur Ihrer Website zu organisieren, sondern auch die Verantwortlichkeiten Ihrer Mitglieder im Team.

Dies ist eine Vorlage für eine Sitemap und mehr! Sie ist ideal für Teams, die ihr Webentwicklungsprojekt von einer einzigen Startseite aus verwalten wollen. 🏡

3. ClickUp Website Produktionsplan Vorlage

ClickUp Website Produktionsplan Vorlage

Wenn Sie ein kompliziertes Web-Entwicklungsprojekt haben, ist die ClickUp Vorlage für die Website-Produktion hilft Ihnen dabei, Ihre Entwickler zu organisieren, neue Features zu planen und festzulegen, wie sie in Ihre Karte passen - und das alles, während alle auf derselben Seite bleiben.

Mit dieser Vorlage für das Projektmanagement von Websites können Sie Sprints organisieren und Themen, Epics und Benutzer-Stories mit einfachen Drag-and-Drop-Funktionen verwalten. Sie können auch mehrere Mitarbeiter einstellen, Abhängigkeiten zu Ihren Aufgaben hinzufügen und Aufgaben mit hoher Priorität markieren. 🚩

Mit dieser Vorlage wird jeder in Ihrem Team die Hierarchie Ihrer Website-Architektur sowie die Hierarchie ihrer eigenen Aufgaben verstehen.

Es gibt sogar integrierte Automatisierungen, die Ihnen die Planung Ihrer Website erleichtern. Und Ihre Teammitglieder können eine Chrome-Erweiterung um die Nachverfolgung ihrer anstehenden Aufgaben zu ermöglichen, egal woran sie arbeiten.

4. ClickUp Website Design Projekt Plan Vorlage

ClickUp Website Design Projekt Plan Vorlage

Die ClickUp Website Design Projekt Plan Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihr Design Team auszurichten.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben für die Planungsphase Ihres Website-Design-Prozesses organisieren (z. B. die Erstellung Ihrer Karte) und dann Aufgaben für das Design-Team, das Entwicklungsteam und die letztendliche Veröffentlichung Ihrer neuen Website hinzufügen. Die Features dieser Vorlage helfen Ihnen, Meetings zu organisieren, Ihren Prozess zu planen und Aufgaben zu planen. 📆

Sie können auch Erwartungen festlegen, damit jeder in Ihrem Team die marketing-Ziele hinter dem Design Ihrer Website. Und dank des einfachen, auf Spalten basierenden Layouts können die Mitglieder des Teams leicht erkennen, wo sich die verschiedenen Aufgaben im Prozess befinden. 👀

Sie suchen nach weiteren Designvorlagen? Sehen Sie sich diese kostenlose Grafikdesign-Vorlagen !

5. ClickUp Website Migration Projekt Plan Vorlage

ClickUp Website Migration Projekt Plan Vorlage

Eine Website-Migration ermöglicht es Ihnen, Ihre aktuellen HTML- und XML-Sitemaps zu reorganisieren, so dass Sie eine intuitivere Website erstellen können customer Journey und machen es den Suchmaschinen-Crawlern leichter, die Hierarchie der Informationen auf Ihrer Website zu verstehen (und Ihre Website für die richtigen Themen zu ranken).

Wenn Sie es richtig erledigen, könnte Ihre Website in den Suchmaschinen-Rankings aufsteigen und vielleicht sogar die Nummer eins werden. 🏆

Wenn Sie es jedoch falsch erledigen, könnten Sie versehentlich einen Haufen 404-Fehlerseiten erstellen, die Benutzer frustrieren, die Absprungrate erhöhen und Ihre SEO-Bewertung ruinieren. Verwenden Sie die ClickUp Website Migration Projekt Plan Vorlage um dieses schreckliche Schicksal zu vermeiden. 😱

Diese Vorlage ist unerlässlich software für SEO Teams . Es wird Ihnen helfen, sich zu organisieren, damit Sie keine einzige Weiterleitung verpassen.

6. ClickUp Website Projekt Plan Vorlage

ClickUp Website Projekt Plan Vorlage

Bei so komplexen Projekten wie dem Design einer Website ist es manchmal schwer, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Die ClickUp Website Projekt Plan Vorlage gibt Ihnen eine meilenhohe Ansicht. Sie können die beteiligten Teammitglieder, ihren Workload, die Eigentümer der einzelnen Aufgaben, das Budget, die Abschlussrate der Aufgaben und die Entwicklungsphase, in der Sie sich befinden, verfolgen.

All diese Informationen werden in einer einfachen Listenansicht mit farbcodierten Status angezeigt. So können Sie auf einen Blick den Wald sehen.

Sie können auch Webprotokolle erstellen, die wichtige Projektinformationen enthalten, z. B. die Karte der Website oder den Prozess zur Genehmigung von Wireframes. Diese Vorlage dient als wichtige Ressource, die Ihr Team durch den Website-Design-Prozess und aus dem Wald herausbringt.

7. ClickUp Website Planer Vorlage

ClickUp Website Planer Vorlage

Sie können Ihr Website-Design-Projekt ganz einfach mit dem ClickUp Website-Planer Vorlage . Er ist mit Spalten für jede Phase Ihres Designprozesses ausgestattet.

Planen Sie ein Kick-off Meeting, legen Sie Ihre Marketingziele fest, führen Sie Marktforschung durch und erstellen Sie Benutzer-Personas in der Phase der Ideenfindung. 💡

Gehen Sie dann in die Planungsphase über, indem Sie eine Karte Ihrer Website erstellen und die benötigten Inhalte und Design-Assets festlegen. Gehen Sie in die Phase der Gestaltung, indem Sie Wireframes erstellen und Inhalte schreiben.

Gehen Sie in die Phase des Aufbaus über, indem Sie Überprüfungen mit Ihren Entwicklern anberaumen. Überwachen und verbessern Sie dann Ihre Website in einer Testphase, in der Sie Ihre Seiten überprüfen und Probleme lösen können fehlerberichte . 🪲

Diese Vorlage unterteilt Ihren gesamten Webdesign-Prozess in überschaubare Schritte. 🪜

8. ClickUp Website Umfang der Arbeit Vorlage

ClickUp Website Umfang der Arbeit Vorlage

Ein Muss für Design-Agenturen, die ClickUp Website Umfang der Arbeit Vorlage legt fest, was in einer Website enthalten sein wird (und was nicht), bevor Sie mit der Arbeit an einem neuen Client-Projekt beginnen.

Mit dieser Vorlage bleiben Client Projekte überschaubar und Sie können sicherstellen, dass Sie genaue Angebote abgeben und die Ressourcen Ihrer Agentur richtig verwalten.

Sie werden diese Vorlage verwenden, wenn Sie sich zum ersten Meeting mit einem potenziellen Kunden zusammensetzen. Sie hilft Ihnen, die zu erbringenden Leistungen zu skizzieren und die meilensteine für das Projekt auf die Sie und Ihr Client sich einigen. 🤝

Sobald Sie mit dem Projekt beginnen, wird die leistungen, die Sie in dieser Vorlage skizziert haben werden die Inhalte sein, die Sie auf der neuen Website veröffentlichen. Zu erledigen ist lediglich, dass Sie sie in Ihre Vorlage für die Karte einfügen, um sich zu organisieren.

9. ClickUp Web Design Vorlage

ClickUp Web Design Vorlage

Wenn Ihr Design Team viele Anfragen von verschiedenen Interessengruppen erhält, können Sie sie alle mit der ClickUp Web Design Vorlage . Diese Vorlage ist ideal für Agentur-Teams oder Teams, die wie eine interne Agentur funktionieren.

Mit dieser Vorlage können Ihre Clients und Stakeholder ihre eigenen Webdesign-Anfragen einreichen. Sie füllen ein Formular aus, in dem sie erklären, welche Art von Web-Assets sie benötigen und wie diese Assets in ihre Karte passen.

Anschließend können Sie Informationen über die Komplexität, die zu erbringenden Leistungen und die Kosten der verschiedenen Anfragen hinzufügen. Sie können diese Vorlage auch verwenden, um die Kapazität Ihrer Designer zu überwachen, damit kein Mitglied Ihres Teams überlastet wird.

Kombinieren Sie sie mit Ihren Favoriten KI-Marketing-Tools und Sie können sogar Anfragen von Clients automatisch in Aufgaben umwandeln.

ClickUp Blog-Datenbank-Vorlage

Wenn es einen Teil Ihrer Website gibt, der nie erledigt ist, dann ist es Ihr Blog. In diesem kleinen Bereich Ihrer Karte können Sie Hunderte von Seiten mit Inhalten unterbringen. Und wenn Sie in den Ergebnissen der Suchmaschinen ganz oben stehen wollen, müssen Sie ständig neue Inhalte veröffentlichen.

Sie brauchen also einen Kalender für Inhalte, um die Nachverfolgung aller neuen Blogs, die Ihr Team erstellt, zu gewährleisten. Die ClickUp Blog-Datenbank-Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten. Sie können Aufgaben für neue Inhalte erstellen und Ihre Blogartikel durch den Schreib- und Veröffentlichungsprozess bewegen - von Geplant über In Bearbeitung bis hin zu Veröffentlicht und Aktualisierung erforderlich.

Mit diesem vorlage für den Inhalt des Kalenders weiß Ihr Team immer, was als nächstes zu schreiben ist.

Setzen Sie Ihre Ziele auf die perfekte Sitemap-Vorlage

Von einfachen Diagrammvorlagen bis hin zu komplexen Projektmanagement-Vorlagen können Sie Ihren Website-Designprozess mit ClickUp auf Vordermann bringen.

Melden Sie sich für ein kostenloses Konto an, um eine der ClickUp Vorlagen, die Sie oben gesehen haben, zu verwenden. Wir haben die Ressourcen, um Sie durch alle Teile des Website-Design-Prozesses zu führen. Sie können die Erstellung Ihrer ersten Website planen, eine Website-Migration verwalten oder einen fortlaufenden Kalender mit Inhalten für Ihren Blog erstellen.

Wir wissen, worauf es bei Webentwicklungsprojekten ankommt, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten. Eine gute Vorlage für das Projektmanagement ist eine wichtige Ressource für erfolgreiche Webprojekte.

Erhalten Sie noch heute Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen!