Der Stand der KI-Agenten im Jahr [Jahr]: Schlüssel-Trends zum Aufstieg und zur zunehmenden Verbreitung von agentenbasierter KI

Seit einem Jahr ist das Wort „Agent“ in aller Munde. Für viele war die Erfahrung jedoch eine Mischung aus Neugier und gesunder Skepsis hinsichtlich ROI, Benutzerfreundlichkeit und tatsächlicher Zeitersparnis.

Wir haben Chatbots gesehen, die zwar Gedichte schreiben können, aber keine Aufgaben vorantreiben, und „agente“ tools, die im Grunde genommen Schnittstellen sind, die mehr Betreuung benötigen als ein neuer Praktikant.

Wir wollten herausfinden, wo unsere Blog-Leser in Bezug auf KI-Agenten stehen. Deshalb haben wir eine freiwillige Umfrage unter Hunderten von Fachleuten durchgeführt, um herauszufinden, wo KI-Agenten erfolgreich sind, wo sie versagen und was nötig ist, damit sie zu einem festen Bestandteil des Teams werden.

Wir waren von den Ergebnissen verblüfft.

1. Die Definitionslücke: Neugier vs. Realität

40 % der Befragten unserer Umfrage geben an, dass sie neugierig sind, aber noch nicht genau wissen, was eigentlich als „Agent” gilt.

Das zeigt, wie schnell sich die Idee der Agenten verbreitet, aber auch, wie abstrakt diese Kategorie in der Praxis noch immer ist. Viele tools behaupten, theoretisch agentenbasiert zu sein, können aber nicht wirklich in die tägliche Arbeit integriert werden.

Super Agents in ClickUp befinden sich innerhalb des Workspaces und können innerhalb der von Ihnen festgelegten Regeln und Genehmigungen autonom arbeiten. Das Beste daran? Es sieht weniger nach „KI“ aus, sondern eher wie ein virtueller Teamkollege, der still und leise dafür sorgt, dass die Arbeit planmäßig vorangeht.

2. Das Problem des „selbstbewussten Raters“

30 % der Menschen geben an, dass ihre größte Frustration mit KI-Agenten darin besteht, dass sie selbstbewusst klingen, aber Fehler machen.

Die meisten Agenten arbeiten isoliert. Sie reagieren auf eine einzelne Eingabe, ohne zu wissen, wie Sie Dinge gerne erledigen, wie Sie arbeiten oder welche Prozesse Sie bevorzugen.

Die Super Agents von ClickUp funktionieren anders. Sie arbeiten zu 100 % mit Kontext, der direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats, Meetings und Updates in Echtzeit abgerufen wird. Und sie behalten im Laufe der Zeit aktuelle, präferenzbasierte und sogar episodische Erinnerungen bei.

Und genau das macht einen Agenten von einem selbstbewussten Rater zu einem proaktiven Mitarbeiter, der mit der Entwicklung der Arbeit Schritt halten kann.

🎥 Wie Zeb Evans, CEO von ClickUp, kürzlich freigegeben hat, geht es in der Zukunft der Arbeit nicht nur um KI, die denkt, sondern um KI, die handelt.

Super Agents sind die ersten digitalen Teamkollegen, die nicht nur in einem Chatfenster existieren, sondern dort, wo Sie arbeiten. Sie verfügen über das Gedächtnis, den Kontext und die Berechtigungen, um Ihnen tatsächlich Arbeit abzunehmen.

Super Agents sind die ersten digitalen Teamkollegen, die nicht nur in einem Chatfenster existieren, sondern dort, wo Sie arbeiten. Sie verfügen über das Gedächtnis, den Kontext und die Berechtigungen, um Ihnen tatsächlich Arbeit abzunehmen.

3. Die Suche nach Erleichterung von „langweiliger” Arbeit

24 % der Menschen geben an, dass sie KI-Agenten hauptsächlich zur Automatisierung langweiliger Aufgaben einsetzen möchten.

Die Erwartung hier ist eine Entlastung von geringwertiger Arbeit, und das ist fair. Wenn ein Agent ständig für Setup, Aufsicht oder Anleitung zuständig ist, fühlt es sich nicht mehr hilfreich an, sondern eher wie zusätzliche Arbeit.

In ClickUp arbeiten Super Agents kontinuierlich im Hintergrund, aktualisieren Aufgaben, erstellen Dokumente und treiben die Arbeit mit denselben Tools voran, die Ihr Team bereits verwendet. Sie können ihnen eine Direktnachricht senden, um einmalige Hilfe zu erhalten, und sie sogar in einem Dokument @erwähnen, um aus einem Brainstorming einen klaren Plan zu machen!

🌏 Leader Speak: Laut einer Umfrage von PwC geben 88 % der Führungskräfte an, dass ihr Team oder ihre Funktion aufgrund von agentenbasierter KI einen Plan hat, die Budgets für KI in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen.

4. Warum 62 % der Meinung sind, dass KI-Agenten den hohen Erwartungen nicht gerecht werden

62 % der Befragten sagen, dass KI-Agenten den hohen Erwartungen noch nicht gerecht werden. Sie beschreiben sie als noch in einer frühen Phase befindlich oder sogar als etwas, das mehr Arbeit verursacht, als es einspart.

Wenn Agenten das Gefühl haben, dass sie sich in einer zu frühen Phase befinden oder sogar mehr Arbeit schaffen als sie beseitigen, zeigt sich diese Frustration oft bei der Übergabe. Ein Agent fasst ein Meeting zusammen, schlägt nächste Schritte vor oder weist auf ein Problem hin und hört dann auf. Sie müssen weiterhin manuell Aufgaben aus den Aktionspunkten erstellen, Eigentümer zuweisen, Status aktualisieren und nachverfolgen.

Super Agents sind dafür ausgelegt, all diese Schritte zu übernehmen. Sie können mithilfe von Kettenaktionen Besprechungsnotizen in Aufgaben umwandeln, Status von Projekten aktualisieren, Aufgaben an die richtigen Eigentümer weiterleiten und Workflows innerhalb desselben Systems aufrechterhalten, in dem die Ausführung stattfindet.

Wenn ein KI-Agent Arbeit von „das sollte passieren“ zu „das ist bereits in Bewegung“ übernehmen kann, wird der Wert real.

5. Sicherheit: Die Vertrauensbarriere

36 % der Befragten geben an, dass Bedenken hinsichtlich Vertrauen und Sicherheit der Hauptgrund dafür sind, dass sie zögern, KI-Agenten häufiger einzusetzen.

In den meisten Fällen weiß ein Benutzer nicht, wo ein Agent sich befindet, worauf er Zugriff hat oder wie seine Aktionen geregelt werden, sobald er ausgeführt wird.

Super-Agenten werden als erstklassige Benutzer innerhalb eines verwalteten Workspaces eingerichtet. Sie erben dieselben Berechtigungen auf Benutzerebene wie Ihr Team, wodurch vom ersten Tag an ein expliziter, kontrollierter Zugriff gewährleistet ist.

Jede ihrer Handlungen wird in Echtzeit protokolliert, und bei Entscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen bleibt ein Mensch zur Genehmigung im Bild.

Intelligenz kann schneller agieren und dabei fest innerhalb der Grenzen operieren, auf die sich Teams in Bezug auf Sicherheit und Verantwortlichkeit verlassen.

📚 Lesen Sie auch: Vorstellung der ClickUp Super Agents

6. Der Durchbruch im Bereich „Kontext“

Auf die Frage, was KI-Agenten wirklich nützlich machen würde, war die häufigste Antwort nicht Geschwindigkeit oder Leistung. Fast 40 % der Befragten gaben an, dass sie einen Agenten benötigen, der ihren Arbeitskontext perfekt versteht.

Das ist sinnvoll, da die meisten KI-Agenten versagen, wenn sie nicht verstehen, warum Entscheidungen getroffen wurden oder wie Sie den Flow Ihrer Arbeit gestalten möchten.

Da Super Agents den Kontext beibehalten, sich an frühere Entscheidungen erinnern und kontinuierlich arbeiten, können sie weitaus zuverlässiger agieren als promptbasierte Agenten. Sie arbeiten auf der Grundlage einer lebendigen Workspace-Historie, bleiben während der gesamten Arbeitsabläufe aktiv und arbeiten innerhalb klarer Berechtigungskreise und Prüfpfade.

Wenn die Intelligenz die Arbeit versteht und sicher ausführt, haben Sie endlich das Gefühl, mit einem virtuellen Kollegen zusammenzuarbeiten, auf den Sie sich wirklich verlassen können.

7. Der ultimative Manager für Projektmanagement

19 % der Befragten geben an, dass sie sich KI-Agenten zur Unterstützung bei der Verwaltung von Workflows im Projektmanagement wünschen.

Ein Workflow für Projektmanagement ist jedoch nicht einfach eine Checkliste. Es handelt sich um ein dynamisches System aus Kompromissen, Übergaben und sich ändernden Prioritäten, bei dem der Plan von gestern selten die Realität von heute widerspiegelt.

Die Super Agents von ClickUp sind so konzipiert, dass sie auf den Stand Ihrer Arbeit reagieren und nicht nur auf Anweisungen. Sie führen Arbeiten nach den von Ihnen festgelegten Zeitplänen aus, achten auf Auslöser wie gestellte Fragen, neu erstellte Aufgaben oder eingereichte Formulare und können Probleme proaktiv melden!

🎥 Neugierig, wie viel technisches Wissen man braucht, um einen KI-Agenten zu entwickeln? Gar nichts! Fragen Sie einfach nach dem, was Sie brauchen.

8. „Aber was macht es eigentlich?“

25 % der Befragten geben an, dass sie noch nicht sicher sind, wofür sie einen KI-Agenten überhaupt einsetzen würden.

Diese Verwirrung ist verständlich. Der Begriff „Agent” wird oft für tools verwendet, die Ideen vorschlagen oder Text generieren, aber keinen wesentlichen Beitrag zur eigentlichen Arbeit leisten.

Eine praktischere Definition lautet wie folgt: Ein Agent beobachtet, was geschieht, versteht den Kontext und handelt in Ihrem Namen, um die Arbeit am Laufen zu halten. Super Agents wurden entwickelt, um genau das innerhalb des Workspace zu tun, in dem Ihre Aufgaben, Aktualisierungen und Workflows bereits vorhanden sind.

Ihr Wert zeigt sich in klar definierten Handlungen, da sie Folgeaufgaben wie das Zusammenfassen von Aktivitäten, das Aktualisieren von Aufgaben und die Unterstützung von Workflows ohne ständige Aufforderung erledigen.

🎥 KI-Agenten sollten kein weiteres KI-Tool sein, das zu Ihrer KI-Flut beiträgt . Sie sind nur dann sinnvoll, wenn sie alles bewältigen können, was Sie ihnen vorlegen. Sehen Sie sich an, wie Super-Agent-Tools in ClickUp funktionieren. 👇🏼

9. Effizienzsteigerungen FTW!

46 % der Befragten geben an, dass der größte potenzielle Vorteil von KI-Agenten darin besteht, Zeit zu sparen, von der sie nicht wussten, dass sie sie noch hatten.

Diese Zeitersparnis lässt sich selten durch die Beschleunigung eines einzelnen Schritts erzielen. Vielmehr entsteht sie durch die Zusammenlegung mehrstufiger Workflows: Übergaben, Nachverfolgungen und Koordinierungsaufgaben, die Ihren Arbeitstag still und leise ausfüllen.

Super Agents in ClickUp können Aktionen verketten, um die Arbeit in einem einzigen Flow von der Aufnahme bis zur Nachverfolgung voranzutreiben, ohne dass jeder Schritt als Auslöser manuell ausgelöst werden muss.

Denn Zeit lässt sich nur durch Dutzende kleiner Übergänge zurückgewinnen, die keine ständige menschliche Übersicht mehr erfordern!

10. Agenten brauchen echte Handlungsfreiheit, um effektiv zu sein

25 % der Menschen glauben, dass KI-Agenten ihnen dabei helfen könnten, organisiert zu bleiben.

Und sie haben Recht. KI-Agenten können Ihnen dabei helfen, organisiert zu bleiben, indem sie Aufgaben vorantreiben, Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen festlegen und Routineaufgaben erledigen, die sonst verzögert würden.

Dies funktioniert jedoch nur, wenn ein Vertreter innerhalb der richtigen Grenzen im Namen einer Person handeln kann.

Super Agents arbeiten in einem einheitlichen Workspace, in dem Aufgaben, Dateien und Unterhaltungen bereits miteinander verbunden sind, und verfügen über dieselben Benutzerberechtigungen wie die Personen, die sie unterstützen.

Das bedeutet, dass sie Maßnahmen ergreifen können (Aufgaben vorantreiben, Status aktualisieren oder Informationen verantwortungsbewusst weiterleiten), ohne dabei ihre Kompetenzen zu überschreiten oder ständige Aufsicht zu benötigen.

11 & 12. KI-Agenten sollten nicht mehr Arbeit bedeuten.

Daten müssen manuell eingegeben werden, Berechtigungen müssen neu definiert werden, und jeder Workflow hat eine Abhängigkeit von einer Kette von Integrationen, die mit der Zeit unterbrochen werden oder abweichen können.

Gute Nachrichten? Sie müssen die Super Agents von ClickUp nicht mit Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats oder Meetings „verbinden“. Sie sind nativ in Ihrer Workspace eingebettet und verwenden dieselben Objekte, Berechtigungen und Workflows wie alle anderen menschlichen Mitarbeiter.

Da Integrationen, Zugriffskontrollen und Kontext standardmäßig vom Workspace übernommen werden, können Agenten sofort und ohne benutzerdefinierte Verkabelung toolübergreifend agieren. Vergessen Sie die Konfiguration von Agenten von Grund auf!

Lernen Sie Ihren neuen virtuellen Teamkollegen kennen

Die Daten sprechen eine klare Sprache: Die Ära der generischen KI ist vorbei. Leistungsstarke Teams suchen nach KI-Agenten, die:

Verstehen Sie ihren spezifischen Kontext gründlich. Handeln Sie innerhalb sicherer Grenzen der Berechtigung, genau wie es ein Mensch tun würde. Führen Sie mehrstufige Workflows aus, ohne ständig zur Eingabe aufgefordert zu werden.

ClickUp Super Agents wurde entwickelt, um Ihrem Team genau diesen unfairen Vorteil zu verschaffen. Sie können für praktisch jeden Anwendungsfall einen Agenten erstellen. Erwähnen Sie Personen, weisen Sie Aufgaben zu und senden Sie ihnen direkt Nachrichten. Sie verbessern sich ständig mit unendlichem Wissen und Gedächtnis, sodass sie gemeinsam mit Ihnen wachsen.

Erstellen Sie noch heute Ihren ersten KI-Agenten!