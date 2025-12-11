Von der Automatisierung zur Umgebungs-KI: Eine Perspektive der Lösungsberatung auf die Zukunft

Die meisten Unternehmen stecken heute in einem frustrierenden Muster fest. Sie haben KI-Tools eingeführt. Sie haben Automatisierungen aufgebaut. Sie haben beeindruckende Proofs of Concept in einzelnen Teams gestartet. Doch irgendwie bleiben die erwarteten transformativen Steigerungen der Produktivität aus.

Das Problem ist nicht die Technologie.

Die meisten Unternehmen befinden sich noch in der ersten Phase der KI-Reife: der isolierten Automatisierung.

Die Kluft zwischen isolierter Automatisierung und der nächsten Phase, in der KI wirklich allgegenwärtig, proaktiv und kontextbezogen wird, stellt einen der wichtigsten Wettbewerbswendepunkte in der heutigen Business-Welt dar.

Das Signal, dass Sie bereit sind, sich weiterzuentwickeln

Woher wissen Sie, wann Ihr Unternehmen bereit ist, über die isolierte Automatisierung hinauszugehen? Ich habe ein bestimmtes Muster beobachtet, das auf diese Bereitschaft hindeutet. `

End-to-End-Workflow: Entwickelt für spezifische Anwendungsfälle wie Support-Ticket-Management oder Codegenerierung und -überprüfung unter Verwendung von agentenbasierter KI. Notwendigkeit funktionaler Verbindungen: Das Bestreben, Workflows mit vor- und nachgelagerten Funktionen wie Release-Management, Produkt-Roadmaps, Schulungen und Implementierung zu verbinden. Tool-Konsolidierung: Reduzierung der Tool-Vielfalt und sich überschneidender KI-Lizenzen

Wenn Workflow-Reife und Konsolidierung zusammenkommen, ist Ihr Unternehmen bereit, sich über die isolierte Automatisierung hinaus zu einer einheitlichen, umgebungsbezogenen KI zu entwickeln.

Dieser Moment der Konvergenz ist entscheidend. Er tritt ein, wenn Teams nicht mehr fragen: „Was kann dieses Tool?“, sondern: „Wie schaffen wir eine Umgebung, in der KI unseren gesamten Betrieb versteht?“

Die Hindernisse, die Teams zurückhalten

Selbst wenn sie klar bereit sind, stoßen die meisten Unternehmen auf die gleichen Engpässe:

Technologiekonsolidierung: Ohne eine gemeinsame Umgebung, in der KI beobachten, lernen und handeln kann, können Teams nicht vorankommen.

Kulturelle Barrieren: Das Fehlen von funktionsübergreifendem Wissensaustausch, gezielter Befähigung und einem sicheren Raum zum Üben der Nutzung von KI behindert den Fortschritt.

Kein Schwerpunkt: Das Fehlen einer von der Unternehmensleitung geförderten KI-Strategie führt dazu, dass Unternehmen in Silos gefangen bleiben.

Hier kommt die KI-Transformationsmatrix ins Spiel.

KI-Transformationsmatrix

Unternehmen benötigen einen hohen Reifegrad in beiden Bereichen: KI-Reifegrad und Kontext-Reifegrad. Sie können über die ausgefeiltesten KI-Fähigkeiten der Welt verfügen, aber wenn Ihr Kontext auf Dutzende von unverbundenen Tools verteilt ist, bleibt Ihre KI blind für die Muster, die am wichtigsten sind.

Häufige Missverständnisse ausräumen

Bevor Teams Fortschritte erzielen können, müssen sie überdenken, was KI eigentlich ist.

Generative KI vs. agentische KI:

Generative KI übernimmt einmalige Aufgaben.

Agentische KI erfordert Struktur, Einschränkungen und klare Aufgabenbeschreibungen, um wiederholbare Ergebnisse zu erzielen.

Ambient KI entsteht nicht einfach so. Sie erfordert ein bewusstes Design für den Austausch von Kontexten, die Orchestrierung und klare Regeln für die Interaktion.

Betrachten Sie es einmal so: Eine ChatGPT-ähnliche Schnittstelle macht etwas noch lange nicht zu einem Agenten, genauso wenig wie ein Lenkrad etwas zu einem selbstfahrenden Auto macht.

Echte agentenbasierte KI arbeitet innerhalb definierter Parameter, führt mehrstufige Workflows aus und trifft Entscheidungen auf der Grundlage des gesammelten Kontexts. Umgebungsbezogene KI geht noch einen Schritt weiter und arbeitet unsichtbar im Hintergrund Ihres gesamten Betriebs.

Wenn vernetzte Workflows echten Wert schaffen

Lassen Sie mich Ihnen ein konkretes Beispiel dafür geben, was sich ändert, wenn Sie von isolierter Automatisierung zu vernetzten, agentenbasierten Workflows übergehen.

Automatische Kontexterfassung: Agenten sammeln und zentralisieren wichtige Details aus Vertriebszyklen.

Nahtlose Übergaben: Der Kontext kann von den Teams für Lieferung und Kundenerfolg abgerufen werden, wodurch Kommunikationslücken geschlossen werden.

Wissensvermehrung: Informationen werden bewahrt und verbessert, statt über verschiedene tools hinweg verloren zu gehen.

Hier geht es nicht nur um Effizienz.

Es geht darum, ein institutionelles Gedächtnis zu schaffen, das tatsächlich Bestand hat und mit der Zeit immer wertvoller wird. Im alten Modell bleibt der Vertriebskontext in E-Mail-Threads, Chat-Nachrichten und Meeting-Notizen gefangen, die über verschiedene Systeme verstreut sind. Im Ambient-KI-Modell fließt dieser Kontext automatisch dorthin, wo er gebraucht wird, und zwar genau dann, wenn er gebraucht wird.

Der Kontext ist der eigentliche Beschleuniger Sobald KI Zugriff auf Ihren organisatorischen Kontext, Ihre Aufgaben, Zeitleisten, Unterhaltungen und Entscheidungen hat, verhält sie sich nicht mehr wie ein Schreibwerkzeug, sondern wie ein Analyst. ClickUp BrainGPT nutzt dies, indem es auf Ihren gesamten ClickUp-Workspace zurückgreift, Muster aufzeigt, die Menschen oft übersehen, und Verbindungen herstellt, die Sie nicht manuell hergestellt haben. Talk to Text in ClickUp BrainGPT Sie denken laut, es hört Ihnen mit Talk-to-Text zu, es korreliert, und die Erkenntnisse spiegeln wider, wie die Arbeit in Ihrem Unternehmen tatsächlich abläuft.

Die Entwicklung der Rolle der Führung

Während Unternehmen vom grundlegenden Schritt zur Automatisierung zu einer wirklich umfassenden KI voranschreiten, verändert sich die Rolle der Führungskräfte grundlegend.

Führungskräfte als Förderer: CEOs und CTOs müssen KI von einem technischen Experiment zu einer unverzichtbaren Geschäftsaufgabe machen.

Strategische Ausrichtung: Erstellung einer einheitlichen Roadmap, die die Technologiekonvergenz vorantreibt und die Standardisierung der Tool-Stacks im gesamten Unternehmen fördert.

Kulturelle Entwicklung: Investition in die Belegschaft durch Praxisgemeinschaften, aktive Förderprogramme und kontinuierliches Lernen

Hier geht es nicht um technisches Fachwissen. Es geht darum, die organisatorischen Bedingungen zu schaffen, unter denen Ambient KI gedeihen kann. Das bedeutet, sich für Konvergenz einzusetzen, auch wenn einzelne Teams sich weigern, ihre bevorzugten Tools aufzugeben. Es bedeutet, in die Infrastruktur und Governance zu investieren, die einen sicheren, funktionsübergreifenden KI-Betrieb ermöglichen. Vor allem bedeutet es, die KI-Transformation als strategische Priorität zu behandeln und nicht als eine Reihe taktischer Experimente.

Zwei Ansätze zum Aufbau von Ambient KI

Devin Stoker, Direktor unseres AI Center of Excellence bei ClickUp, hat intensiv mit Unternehmen zusammengearbeitet, die diesen Übergang vollziehen. Er sieht zwei unterschiedliche Ansätze, die zu einer unternehmensweiten Ambient-KI führen können.

1. Aggregation marginaler Gewinne

Im Wesentlichen ähnelt dies dem Ansatz des britischen Radsportteams unter der Leitung von Sir Dave Brailsford, das sich auf die Aggregation marginaler Gewinne konzentrierte“, erklärt Devin. „Ich betrachte jeden neuen hochwertigen Agenten oder KI-Workflow als einen Beitrag von 1 % zum marginalen Gewinn Ihres Unternehmens. Wenn Sie weiterhin in diese Verbesserungen investieren, führt dies letztendlich zu dem bedeutenden Ergebnis, dass Ambient AI nahtlos in alle Ihre Prozesse integriert ist.

In diesem Modell:

Jeder gut konzipierte Agent oder Workflow schafft einen Wert.

Tatsächliche Veränderungen finden statt, wenn sich Verbesserungen über Teams und Funktionen hinweg summieren.

2. Ambient KI im Hintergrund

Der zweite Ansatz, den Devin beschreibt, konzentriert sich auf KI, die automatisch im Hintergrund arbeitet, um Aufgaben für Sie auszuführen. Diese Umgebungsagenten benötigen keine direkten Befehle, um Sie zu unterstützen.

ClickUp umfasst mehrere Arten dieser Umgebungsagenten, die Fragen beim Chatten beantworten, Maßnahmen als Teil Ihrer Workflows ergreifen, sich im Laufe der Zeit an das Feedback der Benutzer anpassen und sogar Ihr Unternehmenswissen im Hintergrund aktualisieren können.

Kontextbewusst: Es arbeitet auf der Grundlage der Umgebung und der laufenden Aktivitäten des Benutzers.

Hintergrundbetrieb: Das System hat keine Funktion im Vordergrund und vermeidet so ständige Interaktionen mit Benutzern.

Personalisiert: Es kann aus dem Verhalten der Benutzer lernen und sich an individuelle Bedürfnisse anpassen.

Wissenserhalt: Ambient KI kann das Wissen einer Organisation automatisch aktualisieren und bereichern.

Beide Ansätze haben eine entscheidende Voraussetzung gemeinsam: Sie benötigen eine konvergierte Umgebung, in der KI auf den gesamten Kontext aller Prozesse der Arbeit, Kommunikation und Kooperation zugreifen kann.

Die stille Kraft von Umgebungsagenten Der am meisten unterschätzte Vorteil von Umgebungsagenten besteht darin, dass sie autonom arbeiten und keine manuellen Anweisungen benötigen. Sie sammeln im Hintergrund Kontextinformationen, leiten Informationen an die richtige Stelle weiter, erfassen Wissen, bevor es verloren geht, und pflegen die Verbindungen, für deren Dokumentation Teams nie Zeit haben. ClickUp Agent liefert Workspace aus Informationen aus dem gesamten Workspace. Wenn diese Agenten in einer konvergenten Umgebung arbeiten, werden sie zum Rückgrat eines Systems, das kontinuierlich lernt und sich ohne Aufforderung verbessert.

Der Weg in die Zukunft

Der Weg von der isolierten Automatisierung zur Umgebungs-KI besteht nicht nur darin, bessere Technologien einzuführen. Es geht darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen KI mit Klarheit, Kontext und Kontinuität arbeiten kann.

Das sind die Grundsätze, denen sich die erfolgreichsten Unternehmen committen haben:

Setzen Sie auf Konvergenz: Vereinheitlichen Sie Arbeit, Wissen und Zusammenarbeit in einer einzigen Umgebung.

KI-Erkenntnisse teilen: Schaffen Sie eine Kultur des funktionsübergreifenden Wissensaustauschs.

Machen Sie KI strategisch: Behandeln Sie die KI-Transformation als oberste Priorität und nicht nur als ein weiteres IT-Projekt.

Unternehmen, die diesen Übergang vollziehen, erzielen nicht nur eine höhere Produktivität. Sie erschließen einen Compounding-Effekt, bei dem jede Verbesserung die nächste einfacher und wertvoller macht.

Ihre KI wird intelligenter, weil sie über mehr Kontext verfügt. Ihre Teams werden schneller, weil sie weniger Zeit mit Suchen und mehr Zeit mit Erstellen verbringen. Ihr Wettbewerbsvorteil wächst, weil sie in einem Tempo arbeiten können, mit dem ihre Konkurrenten nicht mithalten können.

Die Frage ist nicht, ob Sie diesen Übergang vollziehen sollten, sondern wie Sie ihn effektiv zu erledigen haben. Es geht darum, ob Sie die Führung übernehmen oder zusehen, wie Ihre Konkurrenten Ihnen davonlaufen.