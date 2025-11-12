Im August letzten Jahres öffnete eine erfahrene Vermögensverwalterin in Chicago ihren E-Mail-Posteingang und fand dort eine Mitteilung, in der der neue GPT-4-Assistent des Unternehmens angekündigt wurde.

Innerhalb von drei Wochen erstellte das Tool Client-Berichte schneller, als sie sie tippen konnte, und bis Oktober hatte sich ihr Arbeitspensum vollständig auf das Beziehungsmanagement verlagert.

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. In den Vereinigten Staaten nutzen mittlerweile 91 Prozent der Investmentmanager KI für ihre Recherchen und Strategien oder planen dies, und mehr als vier Fünftel der Berater arbeiten in Unternehmen mit formellen Richtlinien für generative KI.

Die Frage ist nicht, ob KI in der Finanzberatung Einzug halten wird – das ist bereits geschehen. Die eigentliche Frage ist, wie es weitergeht.

Schlüssel-Erkenntnisse

KI automatisiert Administrator-Aufgaben, kann jedoch Empathie oder komplexe Urteilsfähigkeit nicht ersetzen.

Hybride Beratungsmodelle nutzen KI, um zu skalieren, ohne dabei an Personalisierung einzubüßen.

Generative Tools steigern die Produktivität von Senior-Beratern, ohne Arbeitsplätze zu vernichten.

Berater müssen sich weiterbilden, um nicht hinter technisch versierten Konkurrenten zurückzufallen.

Wird KI Finanzberater wirklich ersetzen?

Die kurze Antwort: Meistens nein, aber der Druck ist real. Während Robo-Advisor und generative KI-Tools die Workflows neu gestalten, behalten menschliche Berater einen entscheidenden Vorteil in Bezug auf Vertrauen, Personalisierung und komplexe Planung.

Dennoch zeigen die Nummern eine echte Automatisierung, die es wert ist, untersucht zu werden.

Warum Automatisierung die Oberhand gewinnen könnte

Mehrere konkrete Nummern deuten darauf hin, dass der Automatisierungskick real ist:

Kostenvorteil: Robo-Berater berechnen jährlich 0,25 bis 0,5 Prozent, menschliche Berater hingegen 1 bis 2 Prozent.

Geschwindigkeitsgewinne: 84 Prozent der Vermögensverwalter erwarten, dass KI die betriebliche Effizienz verbessert.

Marktwachstum: Das Vermögen von Robo-Advisors in den USA wird bis 2027 voraussichtlich 2,19 Billionen US-Dollar erreichen.

Aufgabe-Automatisierung: KI erstellt mittlerweile Meeting-Notizen, führt Datenanalysen durch und erstellt Marketing-Inhalte.

Warum Automatisierung möglicherweise nicht die Oberhand gewinnen wird

Dennoch weisen Daten aus erster Hand weiterhin auf hartnäckige menschliche Vorteile hin:

Vertrauenslücke: Nur Nur 8 Prozent der jüngeren Anleger fühlen sich wohl dabei, ohne Überprüfung auf KI-Empfehlungen zu handeln.

Marktanteil: Robo-Advisor kontrollieren trotz ihres rasanten Wachstums nur 1,4 Prozent der weltweit verwalteten Vermögenswerte.

Berufsaussichten: Das Das Bureau of Labor Statistics prognostiziert für den Zeitraum von 2024 bis 2034 ein Beschäftigungswachstum von 10 Prozent.

Anforderungen an die Komplexität: Clients wenden sich nach wie vor an Menschen, wenn es um Steuerstrategien, Nachlassplanung und Verhaltenscoaching geht.

Die Realität liegt zwischen diesen beiden Polen. Teilweise Verdrängung, nicht Verschwinden, prägt das kommende Jahrzehnt.

Die Automatisierung wird routinemäßige Analyse- und Verwaltungsaufgaben ersetzen, aber der Kern des Berufs bleibt unverändert menschlich. Dazu gehören das Verstehen nuancierter Ziele, das Zeigen von Empathie in turbulenten Marktphasen und das Anpassen von Strategien an Lebensereignisse.

Wo finden bereits heute Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt statt?

Auswirkungen in der Praxis: Wo KI bereits menschliche Rollen ersetzt

Backoffice-Recherchen und Datenaufbereitung sind die ersten Opfer. Unternehmen setzen KI ein, um Portfolios zu überprüfen, Compliance-Prüfungen durchzuführen und Kundenaufnahmeformulare zu bearbeiten. Diese Arbeit nahm früher die Zeit von Junior-Analysten in Anspruch.

In der Praxis berichten Vermögensverwaltungsunternehmen von messbaren Veränderungen. Der KI-Assistent von Morgan Stanley hilft Beratern dabei, sofort auf Recherchen zuzugreifen und Meeting-Zusammenfassungen zu erstellen, wodurch jede Woche mehrere Stunden manueller Notizen entfallen.

Ein mittelständisches RIA-Unternehmen in Boston berichtete mir, dass sein dreiköpfiges Team die Dokumentationszeit um 40 Prozent reduzieren konnte, nachdem es ein generatives KI-Tool für die Kundenkorrespondenz eingeführt hatte. Durch die frei gewordenen Kapazität konnten 15 Prozent mehr Haushalte aufgenommen werden, ohne dass zusätzliches Personal eingestellt werden musste.

Robo-Advisor automatisieren selbst die Neugewichtung von Portfolios und das Steuerverlust-Harvesting in großem Maßstab. Der Hybrid-Service von Vanguard wuchs durch die Kombination von algorithmengesteuerter Allokation mit On-Demand-Beratern auf über 200 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und bewies damit, dass eine teilweise Automatisierung den Zugang erweitern kann, ohne Rollen vollständig zu eliminieren.

Die Verdrängung erfolgt jedoch nicht einheitlich. Eintrag-Rollen im Research-Bereich und Verwaltungsassistenten stehen unter dem größten Druck, während erfahrene Berater eher Produktivität als Arbeitsplatzverluste verzeichnen.

Eine Umfrage aus dem Jahr 2024 ergab, dass nur noch 8 Prozent der Berater generative KI als Bedrohung für ihren Lebensunterhalt ansehen, was einen deutlichen Rückgang gegenüber 21 Prozent im Vorjahr darstellt. Die meisten erkennen KI als ein tool an, das Routinearbeit übernimmt, und nicht als Konkurrenz für Client-Beziehungen.

Das allgemeine Muster ist klar: KI eignet sich hervorragend für repetitive, regelbasierte Aufgaben, hat jedoch Schwierigkeiten mit Entscheidungen, die das Erkennen von Client-Emotionen oder die Anpassung von Plänen in Krisensituationen erfordern. Diese Kluft formt die Trends, die die Branche heute verändern.

Aufkommende KI-Trends, die die Finanzberatungsbranche formen

Vier Trends verändern die Art und Weise, wie Berater ihre Arbeit verrichten, konkurrieren und ihre Praxis ausbauen.

KI als Mainstream-Beratungsmaschine

Generative KI-Plattformen sind auf dem besten Weg, innerhalb von drei Jahren zu einer der wichtigsten Quellen für Anlageberatung zu werden. Analysten von Deloitte prognostizieren, dass bis 2028 78 Prozent der Privatanleger KI-Chatbots nutzen werden, die dann genauso alltäglich sein werden wie die Beratung durch Familienangehörige oder Google. Unternehmen führen bereits Client-orientierte Schnittstellen ein, die Fragen beantworten, Allokationen vorschlagen und Marktbewegungen in einfacher Sprache erklären. Dies demokratisiert die Beratung, erhöht aber auch die Anforderungen an menschliche Berater, die nun Erkenntnisse liefern müssen, die KI nicht replizieren kann.

Hybride Modelle bekämpfen den Mangel an Beratern

Die Branche steht vor einem drohenden Fachkräftemangel. Prognosen zufolge wird es bis 2034 einen Mangel von 90.000 bis 110.000 Beratern geben – das sind etwa 30 Prozent der derzeitigen Belegschaft –, da erfahrene Planer schneller in den Ruhestand gehen als neue Mitarbeiter eingestellt werden. Anstelle von Massenentlassungen wird KI die Produktivität steigern, sodass ein Berater einen größeren Kundenstamm verwalten kann. Wir erwarten mehr „Cyborg”-Berater, die sich bei der Recherche, Überwachung und Vorbereitungsarbeit auf KI verlassen und so sicherstellen, dass die menschliche Note skaliert wird, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Einführung in zentrale Investitionsprozesse

Auf institutioneller Seite wird KI zum Standard im Portfoliomanagement. Gartner prognostiziert, dass bis 2025 mehr als die Hälfte der Vermögensverwalter KI-gestützte Tools einsetzen werden, um alles von der Allokation bis zur Risikobewertung zu optimieren. Unabhängige Planer folgen diesem Beispiel und nutzen KI-Analysen, um Empfehlungen zu geben und Compliance-Prüfungen zu automatisieren.

Diese Tabelle zeigt, wie schnell sich die Einführung beschleunigt. Berater, die bei der Einführung neuer Technologien hinterherhinken, riskieren, Clients zu verlieren, die nahtlose digitale Erlebnisse erwarten.

Auswirkungen auf Umsatz und Wettbewerbsfähigkeit

Der Einsatz von KI wird zu einem Wettbewerbsvorteil. 85 Prozent der Berater mit fortschrittlicher Technologie geben an, dass sie neue Clients gewonnen haben, weil die Tools der Konkurrenz veraltet waren. Vermögensverwalter, die KI schnell implementieren, könnten laut Schätzungen von PwC bis 2028 ihre Einnahmen um rund 12 Prozent steigern. Umgekehrt könnten Unternehmen, die damit zögern, Schwierigkeiten haben, jüngere Clients zu gewinnen, die einen 24/7-Chatbot-Support, personalisierte Dashboards und sofortige Einblicke erwarten.

Diese Trends deuten nicht auf das Aussterben der Berater hin, sondern auf eine Entwicklung, bei der der Erfolg von der Verbindung menschliches Urteilsvermögen mit maschineller Effizienz abhängt. Die Frage lautet nicht mehr „Mensch oder Maschine“, sondern wie Berater und KI am besten zusammenarbeiten können.

Zusammenarbeit: Wie Menschen und KI koexistieren können

Die Erfolgsformel verbindet die Geschwindigkeit von Algorithmen mit menschlicher Empathie. Ende 2024 sagten 72 Prozent der Vermögensverwaltungsunternehmen voraus, dass KI die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern würde, und Early Adopters bestätigen diese Prognose. KI ersetzt Berater nicht, sondern erweitert ihren Wirkungskreis und schärft ihren Fokus.

Nehmen wir als Beispiel ein mittelständisches Unternehmen in Denver, das im vergangenen Frühjahr einen KI-Forschungsassistenten integriert hat. Vor der Einführung verbrachten die Berater durchschnittlich 90 Minuten pro Woche damit, Fondsperformance-Daten, behördliche Unterlagen und Branchenberichte zu recherchieren. Nach der Einführung sank diese Vorbereitungszeit auf 15 Minuten. Die Meetings wurden strategischer, da die Berater mit tieferen Einblicken ausgestattet waren und die eingesparten Stunden dafür nutzen konnten, ihre Clients durch volatile Zeiten zu begleiten.

Zu den Vorteilen der Zusammenarbeit gehören:

Geschwindigkeit: Die Vorbereitungszeit für Meetings wird um 70 Prozent oder mehr reduziert.

Qualität: KI bringt Erkenntnisse ans Licht, die in Tausenden von Seiten von Unterlagen verborgen sind.

Auswirkungen für Clients: Mehr Zeit für Verhaltenscoaching und Zielverfeinerung.

Die Synthese ist klar: KI übernimmt die Datenaggregation, Mustererkennung und Compliance-Prüfungen, während Menschen die Ergebnisse interpretieren, sich an Lebensveränderungen anpassen und die Sicherheit bieten, die Algorithmen nicht bieten können. Diese Arbeitsteilung ist bereits Standard bei Unternehmen wie Morgan Stanley, wo Berater KI zum Erstellen von Zusammenfassungen nutzen, aber jede Kundenempfehlung persönlich überprüfen.

Die tools, die diese Workflows neu gestalten, verdienen eine genauere Betrachtung.

KI-gestützte Plattformen sind heute ein Muss für wettbewerbsfähige Unternehmen. Die Zusammenstellung von Produktivität-Tools von ClickUp zeigt, wie Arbeitsmanagement-Software KI integriert, um die Zuweisung von Aufgaben zu automatisieren, Meeting-Notizen zusammenzufassen und Termine zu verfolgen – Funktionen, die sich direkt auf Beratungsunternehmen übertragen lassen.

Morgan Stanley KI @ Debrief

Der GPT-4-Assistent von Morgan Stanley ruft firmeneigene Forschungsergebnisse ab, erstellt Client-Zusammenfassungen und beantwortet Compliance-Fragen in Sekundenschnelle. Berater berichten, dass sie pro Woche mehrere Stunden an Dokumentationsarbeit einsparen und sich so besser auf die Kundenstrategie konzentrieren können. Das Tool schließt die Lücke zwischen umfangreichen internen Wissensdatenbanken und dem Bedarf der Berater an sofortigen, kontextbezogenen Antworten.

Wealthfront Portfolio Analytics

Wealthfront nutzt maschinelles Lernen, um Steuerverluste und die Neugewichtung von Tausenden von Konten zu optimieren. Sein Algorithmus identifiziert Chancen, die menschliche Berater in großem Maßstab übersehen würden, und liefert durchschnittlich 0,4 Prozent Alpha pro Jahr. Dies ist nützlich für Berater, die vermögende Clients betreuen, die Steuereffizienz verlangen.

Betterment Smart Deposit

Das KI-gestützte Cashflow-Tool von Betterment analysiert Ausgabengewohnheiten und überweist überschüssige Mittel automatisch auf Anlagekonten. Ein Berater erzählte mir, dass dies das Problem der „vergessenen Ersparnisse” für jüngere Kunden gelöst und die monatlichen Beiträge um 18 Prozent erhöht habe, ohne dass manuelle Überweisungen erforderlich waren.

YCharts-Marktscreening

YCharts verwendet natürliche Sprachabfragen, um Aktien, Anleihen und Fonds zu screenen. Berater geben Fragen wie „Zeige Dividendenaristokraten mit einem KGV unter 15” ein, und das tool liefert in weniger als drei Sekunden eine Rangliste der Ergebnisse. Dies ersetzt stundenlanges manuelles Filtern und ermöglicht es Beratern, während Kundengesprächen mehrere Hypothesen zu testen.

eMoney Advisor Client Portal

Die KI von eMoney aggregiert Konten, erstellt Szenarien für den Ruhestand und generiert Was-wäre-wenn-Analysen. Berater nutzen sie, um Clients genau zu zeigen, wie sich ein Jobwechsel oder ein Hauskauf auf ihren Plan auswirkt, und machen so abstrakte Ratschläge greifbar. Die visuelle Klarheit sorgt für mehr Engagement und weniger Folgefragen.

Da diese tools zum Standard werden, verändern sich auch die Fähigkeiten, die Berater benötigen.

Fähigkeiten, die Sie jetzt entwickeln sollten, um der KI einen Schritt voraus zu sein

Weiterbildung ist nicht mehr optional. 82 Prozent der Beratungsunternehmen haben mittlerweile formelle Richtlinien für generative KI, was darauf hindeutet, dass die Beherrschung dieser tools über den beruflichen Aufstieg entscheidet. Berater, die diesen Wandel ignorieren, riskieren, obsolet zu werden, während diejenigen, die sich darauf einlassen, höhere Honorare verlangen können.

Kernkompetenzen – Menschliche Stärken, die /AI nicht nachahmen kann, bleiben von größter Bedeutung. Empathie, aktives Zuhören und die Fähigkeit, Clients in Zeiten von Marktvolatilität durch Ängste oder Gier zu begleiten, sind unersetzlich. Fachwissen im Bereich Verhaltensökonomie – zu verstehen, warum ein Client in Panik gerät und wie man seine Perspektive neu ausrichtet – ist wertvoller denn je. /AI kann Szenarien modellieren, aber sie kann nicht erkennen, wenn die Stimme eines Clients vor Angst erstarrt, oder den Tonfall mitten in der Unterhaltung anpassen.

Verwandte Fähigkeiten – Fähigkeiten, mit denen Fachleute KI-Ergebnisse steuern oder erweitern können, sind ebenso wichtig. Durch das Erlernen von Prompt Engineering können Berater bessere Forschungsergebnisse aus generativen Tools gewinnen. Datenkompetenz – das Interpretieren von KI-generierten Berichten und das Erkennen von Fehlern – stellt sicher, dass Berater den Ergebnissen nicht blind vertrauen. Durch die Vertrautheit mit API-Integrationen können technisch versierte Berater benutzerdefinierte Workflows anpassen und sich wiederholende Aufgaben über das Angebot von Standardsoftware hinaus automatisieren.

Prompt-Design

Datenvalidierung

API-Grundlagen

Auslaufende Fähigkeiten – Zu den Aufgaben, die an Wert verlieren, gehören die manuelle Neugewichtung von Portfolios, grundlegende Steuerverlust-Harvest-Maßnahmen und die Dateneingabe für Kundenaufnahmeformulare. Rollen, die sich auf diese Funktionen konzentrieren, werden bereits reduziert. Ein RIA hat im letzten Jahr zwei Junior-Analystenstellen gestrichen, nachdem er ein KI-Tool eingeführt hatte, das die Neugewichtung von 400 Konten in wenigen Minuten erledigte – eine Aufgabe, für die zuvor Vollzeitmitarbeiter erforderlich waren.

Die Karriereaussichten für Berater, die sich anpassen, bleiben weiterhin gut.

Karriereaussichten: Ist die Finanzberatung immer noch eine kluge Wahl?

Ja, aber die Rolle entwickelt sich rasant weiter. Das Bureau of Labor Statistics prognostiziert für den Zeitraum von 2024 bis 2034 ein Beschäftigungswachstum von 10 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt liegt und auf die alternde Bevölkerung und den steigenden Bedarf an Altersvorsorge zurückzuführen ist. KI ersetzt nicht die menschliche Urteilskraft, sondern verstärkt sie.

Marktnachfrage nach menschlichem Urteilsvermögen – Eigenschaften wie Kreativität, Empathie und ethisches Denken machen menschliche Berater nach wie vor unverzichtbar. 52 Prozent der Anleger geben an, dass sie sich erst dann mit KI-generierten Empfehlungen wohlfühlen, wenn diese von einem Planer überprüft wurden. Komplexe Szenarien – Nachlassplanung, Steueroptimierung in mehreren Ländern oder die Abstimmung mit Scheidungsanwälten – erfordern Entscheidungen, die Algorithmen nicht treffen können. Clients bezahlen für Berater, die Regeln interpretieren, Kompromisse aushandeln und Pläne an die Unwägbarkeiten des Lebens anpassen.

Lohnentwicklung und Karrierewege – Die Vergütung für Berater, die Standarddienstleistungen wie grundlegende Neugewichtung oder Standardallokationsmodelle anbieten, sinkt. Robo-Berater unterbieten diese Gebühren leicht. Umgekehrt erzielen Berater, die ganzheitliche Planung, Verhaltenscoaching und spezialisiertes Fachwissen anbieten, Premium-Preise. Nischenpraxen, die sich auf Technologieunternehmer, Mediziner oder generationenübergreifendes Vermögen konzentrieren, verzeichnen einen Anstieg der Gebühren und keinen Rückgang.

Rohstoffberater: Druck auf die Gebühren

Ganzheitliche Planer: Premium-Position

Nischenspezialisten: Honorarwachstum

Chancen für hochwertige, von Menschen ausgeführte Arbeit – Zu den strategischen Rollen, die der Automatisierung resistent sind, gehören die Betreuung sehr vermögender Familien, die Koordination komplexer Treuhandstrukturen und die Tätigkeit als Treuhänder in Verwaltungsräten. Ein Vermögensverwalter, der sich auf plötzliche Vermögensereignisse spezialisiert hat (Lottogewinner, Start-up-Exits), erzählte mir, dass seine Honorare im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent gestiegen sind, weil seine Kunden seine Erfahrung im Umgang mit emotionalen und rechtlichen Fallstricken schätzen, die KI nicht bewältigen kann.

Der Beruf verschwindet nicht, sondern teilt sich in KI-gestützte Generalisten und hochspezialisierte Experten auf. Berater, die sich in letzterem Lager positionieren, werden Erfolg haben. Die Vorbereitung auf diese Zukunft beginnt mit bewussten Maßnahmen heute.

Was kommt als Nächstes: Vorbereitung auf eine KI-gesteuerte Zukunft

Das Tempo des Wandels beschleunigt sich, und Selbstzufriedenheit ist der einzige fatale Fehler. Die Einführung von KI in der Vermögensverwaltung hat sich in weniger als zwei Jahren von den Anfängen zu einer nahezu universellen Verbreitung entwickelt. Unternehmen, die gezögert haben, haben Clients an Wettbewerber verloren, die schnellere Einblicke und reibungslosere digitale Erfahrungen bieten.

So bleiben Sie immer einen Schritt voraus:

Probieren Sie KI-Tools jetzt aus. Nehmen Sie sich zwei Stunden pro Woche Zeit, um Plattformen wie ChatGPT für Recherchen, ClickUp für die Automatisierung von Aufgaben oder eMoney für die Szenarioplanung zu testen. Investieren Sie in Prompt-Engineering-Fähigkeiten. Belegen Sie einen kurzen Kurs zum Erstellen effektiver Abfragen; bessere Prompts führen zu exponentiell besseren Ergebnissen. Treten Sie KI-fokussierten Beratergruppen bei. Netzwerke wie die Technologieausschüsse der Financial Planning Association geben reale Erfolge und Misserfolge frei und beschleunigen so Ihren Lernprozess. Überprüfen Sie Ihren Workflow auf Automatisierung. Identifizieren Sie Aufgaben, die Sie wöchentlich wiederholen – Meeting-Vorbereitung, Dateneingabe, Compliance-Prüfungen – und finden Sie KI-Tools, die diese Aufgaben übernehmen. Committen Sie zu kontinuierlichem Lernen. Block Kalender Zeit jeden Monat, um Fallstudien zu lesen, an Webinaren teilzunehmen oder neue Plattformen zu testen, bevor es Ihre Konkurrenten tun.

Mit diesen Schritten positionieren Sie sich als Vorreiter und reagieren nicht nur auf die Entwicklungen in der Branche. Erfolgreich werden diejenigen Berater sein, die KI als Partner und nicht als Bedrohung betrachten und sich auf die menschlichen Fähigkeiten konzentrieren, die Maschinen nicht nachahmen können.

Diese Denkweise bestimmt die abschließende Erkenntnis.

Abschließende Gedanken und Maßnahmen-Schritte

KI verändert die Finanzberatung schneller als von den meisten vorhergesagt, aber die Beweise sind eindeutig: Die Automatisierung ergänzt Berater, anstatt sie zu ersetzen. Robo-Berater kontrollieren trotz eines Jahrzehnts des Wachstums nur einen winzigen Bruchteil der Vermögenswerte, und das Vertrauen der Clients fließt nach wie vor Menschen zu, die Empathie, Urteilsvermögen und Verantwortungsbewusstsein bieten. Es wird prognostiziert, dass der Berufsstand bis 2034 um 10 Prozent wachsen wird, da die Nachfrage nach personalisierter, komplexer Beratung schneller steigt, als KI sie allein befriedigen kann.

Die Gewinner dieses Wandels werden maschinelle Effizienz mit menschlicher Einsicht verbinden. Sie werden KI für Recherchen, Compliance und Portfolioüberwachung einsetzen und ihre Energie für den Aufbau von Beziehungen, Verhaltenscoaching und die Verfeinerung von Strategien reservieren. Unternehmen, die die Einführung verzögern, riskieren, Clients an Wettbewerber zu verlieren, die einen schnelleren und präziseren Service bieten. Berater, die sich jetzt weiterbilden – indem sie sich mit Prompt-Design, Datenvalidierung und Workflow-Automatisierung befassen – werden höhere Honorare verlangen und größere Portfolios verwalten können, ohne auszubrennen.

Der Weg in die Zukunft ist klar: Nutzen Sie die Tools, setzen Sie verstärkt auf unersetzbare menschliche Fähigkeiten und betrachten Sie jeden Fortschritt der KI als Chance, Ihren Clients einen noch besseren Service zu bieten. Die Frage ist nicht, ob KI Ihre Praxis verändern wird. Das hat sie bereits. Die Frage ist, ob Sie diese Veränderung anführen oder zurückbleiben werden.

Experimentieren, sich weiterbilden, Partnerschaften eingehen.