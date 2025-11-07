Oracle Agentic KI: Ist dies das fehlende Glied in Ihren Betriebsabläufen?

Stellen Sie sich vor, Ihr Beschaffungsteam wartet drei Tage auf die Genehmigung einer einfachen Rechnung, während die Finanzabteilung in manuellen Abstimmungen versinkt.

Stellen Sie sich nun vor, intelligente Agenten würden diese Aufgaben in wenigen Minuten erledigen, Ihre Workflows lernen und ohne menschliches Zutun abteilungsübergreifend koordinieren.

Oracle stieg im März 2025 mit einer Plattform in den Markt für agentische KI ein, die genau diese Transformation verspricht.

Im Folgenden untersuchen wir, wie die agentenbasierte KI von Oracle arbeitet, was sie auszeichnet und ob sie das Versprechen der Automatisierung für mittelständische und große Teams einhält.

Schlüssel-Erkenntnisse

Oracle integriert die agentenbasierte KI direkt in Fusion Cloud, ohne dass zusätzliche Lizenzkosten anfallen.

AI Agent Studio ermöglicht die Automatisierung von Workflows ohne Code unter Verwendung von Daten des Unternehmens und -regeln.

Vorkonfigurierte Agenten von Partnern reduzieren die Setup-Zeit und bestehen strenge Compliance-Prüfungen.

MCP- und A2A-Protokolle ermöglichen eine Zusammenarbeit von Agenten auf plattformübergreifender Sicherheit in großem Maßstab.

Bietet Oracle Agentic KI an?

Ja. Oracle hat AI Agent Studio im März 2025 auf der CloudWorld London vorgestellt und damit agentenbasierte Funktionen direkt in Fusion Cloud Applications integriert.

Die Plattform wird mit über 50 vorgefertigten Agenten ausgeliefert, die bereits in ERP-, HCM-, Lieferketten- und Kundenerfahrungsmodulen Arbeit leisten, ohne dass für Fusion-Abonnenten zusätzliche Lizenzkosten anfallen.

Agent Studio fungiert als No-Code-Builder, bei dem Geschäftskunden über Drag-and-Drop-Vorlagen benutzerdefinierte Agenten zusammenstellen, Multi-Agent-Workflows orchestrieren und aus Modellen wie Cohere Command R+ oder Meta Llama 3 auswählen können.

Oracle hat diese Agenten mit nativem Zugriff auf Fusion-Daten, Geschäftsregeln und Sicherheit entwickelt, anstatt KI auf Legacy-Systeme aufzusetzen. Diese architektonische Entscheidung verschafft Oracle-Agenten einen unmittelbaren Kontext, den Tools von Drittanbietern durch API-Aufrufe rekonstruieren müssen.

Mit dieser Veröffentlichung tritt Oracle in direkten Wettbewerb mit Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio und den agentenbasierten Angeboten von ServiceNow, obwohl sich die Bündelungsstrategie von Oracle deutlich von der der Wettbewerber unterscheidet, die Nutzungsgebühren oder Add-ON pro Benutzer berechnen.

Wie funktioniert das eigentlich?

Im Kern trennt die agentenbasierte Plattform von Oracle die Erstellung von Agenten von der Ausführung.

Das Agent Studio bietet eine visuelle Arbeitsfläche, auf der Sie das Ziel eines Agenten definieren können, zum Beispiel „Bestellungen unter 5.000 Dollar automatisch genehmigen, wenn das Budget verfügbar ist“.

Anschließend weisen Sie dem Agenten eine Reihe von Fähigkeiten zu, bei denen es sich um vorgefertigte API-Konnektoren zu Fusion-Modulen wie Kreditorenbuchhaltung, Budgetierung oder Lieferantenmanagement handelt.

Der Agent erstellt einen mehrstufigen Plan, ruft die erforderlichen APIs nacheinander auf, bewertet die Ergebnisse anhand Ihrer Genehmigungsregeln und schließt die Aufgabe entweder ab oder leitet Grenzfälle an einen menschlichen Prüfer weiter.

Hinter den Kulissen verwendet die Plattform von Oracle eine Reasoning-Engine, die hochrangige Anweisungen in einzelne Aktionen unterteilt.

Wenn ein Benutzer einen Agenten auffordert, „die Spesenabrechnungen des letzten Monats abzustimmen“, führt der Agent eine Abfrage des Spesenmoduls nach nicht zugeordneten Belegen durch, gleicht Kreditkarten-Transaktionen ab, markiert Anomalien und erstellt einen zusammenfassenden Bericht.

Die Reasoning-Schleife läuft auf der Oracle Cloud Infrastructure zusammen mit dem ausgewählten großen Sprachmodell, sodass Unternehmen Modelle austauschen können, z. B. von Cohere zu OpenAI GPT-4o wechseln, ohne die Agentenlogik neu schreiben zu müssen.

Komponente Geschäfts Funktion AI Agent Studio No-Code-Builder zum Entwerfen von Agenten-Workflows und Definieren von Genehmigungsregeln Fusion API-Schicht Direkter Zugriff auf ERP-, HCM-, SCM- und CX-Daten ohne Middleware Multi-LLM-Router OpenAI-, Anthropic-, Cohere-, Google- und Meta-Modelle unterstützen, die auf OCI gehostet werden Agent Marketplace Zertifizierte, von Partnern entwickelte Agenten, die nativ in Ihrer Fusion-Umgebung bereitgestellt werden.

Der Marktplatz ist besonders interessant.

Bis Oktober 2025 hatte Oracle das Studio um Hunderte von branchenspezifischen Agenten von Partnern wie Deloitte und IBM erweitert. Jeder Agent durchläuft eine 21-Punkte-Compliance-Prüfung, die Sicherheit, Genauigkeit und Token-Effizienz umfasst, bevor Oracle ihn veröffentlicht.

Diese Überprüfung reduziert das Risiko, ungetestete Automatisierung in Produktionsfinanz- oder HR-Systemen einzusetzen.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Nehmen wir als Beispiel einen mittelständischen Gesundheitsdienstleister, der 200 Bestellungen pro Woche verwaltet.

Vor der Einführung der agentenbasierten KI von Oracle verbrachten die Beschaffungsanalysten ihre Vormittage damit, Bestellpositionen mit Rechnungen abzugleichen, die Verfügbarkeit von Budgets zu überprüfen und Genehmigungen per E-Mail-Thread zu versenden. Bis eine dringende Bestellung für OP-Handschuhe endgültig genehmigt wurde, vergingen drei Tage.

Nach der Bereitstellung von Oracles Requisition-to-Contract Agent aus dem Marktplatz wurde der Workflow drastisch verkürzt:

Erstellung von Bestellanforderungen: Ein Abteilungsleiter reicht eine Kaufanforderung in Fusion Procurement ein. Agentenvalidierung: Der Agent überprüft Lagerbestände, verifiziert Budget-Codes und bestätigt den Compliance-Status des Lieferanten in Echtzeit. Automatisierte Weiterleitung: Bei Reihenfolgen unter 5.000 US-Dollar genehmigt der Agent diese automatisch und erstellt eine Bestellung. Bei höheren Beträgen wird die Bestellung mit einer vorab ausgefüllten Begründung an den CFO weitergeleitet. Kontinuierliches Lernen: Der Agent kennzeichnet wiederkehrende Budgetüberschreitungen in bestimmten Abteilungen und schlägt jedes Quartal überarbeitete Genehmigungsschwellenwerte vor.

Der Beschaffungsanalyst konzentriert sich nun auf Lieferantenverhandlungen und strategisches Sourcing, während der Agent 80 Prozent der routinemäßigen Genehmigungen übernimmt. Dieses Muster wiederholt sich bei Finanzabschlussprozessen, Checklisten für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und der Triage von Kundendiensttickets.

Diese Effizienzsteigerung wirft eine naheliegende Frage auf: Wenn mehrere Anbieter agentische KI anbieten, warum sollte man sich dann für Oracle entscheiden?

Was macht Oracle so besonders?

Das Hauptunterscheidungsmerkmal von Oracle ist die native Fusion-Integration.

Konkurrenten benötigen oft eine benutzerdefinierte API-Entwicklung oder Konnektoren von Drittanbietern, um auf Unternehmensdaten zuzugreifen. Oracle-Agenten befinden sich innerhalb desselben Sicherheitsbereichs wie Ihr ERP-System und übernehmen automatisch rollenbasierte Zugriffskontrollen.

Wenn ein Agent Finanzdaten für eine Prognose abruft, gelten für ihn dieselben Datenmaskierungsregeln wie für menschliche Benutzer in dieser Rolle. Keine separate Berechtigung, keine doppelten Governance-Richtlinien.

Ein zweiter Vorteil ist die Flexibilität durch mehrere Modelle.

Während einige Plattformen Sie an ihr proprietäres Modell binden, unterstützt Oracle OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini und sogar xAI-Modelle, die auf der Oracle Cloud Infrastructure laufen.

Teams können testen, welches Modell für die Rechnungsauswertung im Vergleich zur Abfrage in natürlicher Sprache am besten geeignet ist, und die Aufgaben dann entsprechend weiterleiten. Die Plattform übernimmt die Nachverfolgung der Token-Nutzung und die Kostenverteilung pro Modell, sodass die Finanzabteilung genau sehen kann, wo die KI-Ausgaben konzentriert sind.

Weitere Schlüssel-Stärken sind:

Keine benutzerdefinierte Programmierung für Fusion-APIs : Agenten können sofort auf alle Module zugreifen.

Umfang des Partner-Ökosystems : Über : Über 32.000 zertifizierte Entwickler , die bei Accenture, Deloitte und IBM in Agent Studio geschult wurden.

Integrierte Governance: Jeder Agent protokolliert seine Entscheidungen, was Audits vereinfacht.

Der Nachteil ist jedoch die Fokussierung auf das Oracle-Ökosystem. Wenn Ihr Stack stark auf Salesforce oder SAP basiert, verringern sich die nativen Vorteile von Oracle. Agent Studio eignet sich am besten für Unternehmen, die bereits auf Fusion Cloud committen oder eine Migration planen.

Die Integrationstiefe ist entscheidend. Sehen wir uns daher an, wie Oracle eine Verbindung zur breiteren Technologielandschaft herstellt.

Integration und Anpassung an das Ökosystem

Oracle hat Agent Studio für den Einsatz in Fusion entwickelt, berücksichtigt jedoch auch, dass Unternehmen hybride Umgebungen betreiben.

Die Plattform unterstützt das Model Context Protocol (MCP), einen neuen Standard, mit dem Agenten externe Datenquellen wie SharePoint, Snowflake oder Databricks abfragen können, ohne maßgeschneiderte Konnektoren erstellen zu müssen.

Ein Mitarbeiter, der eine Quartalsprognose erstellt, kann historische Verkaufszahlen aus Fusion ERP abrufen, diese mit Markttrenddaten aus einem externen Analyse-Warehouse kombinieren und in einem einzigen Workflow Szenario-Modelle generieren.

Für die Koordination von Agenten verschiedener Anbieter implementiert Oracle Agent2Agent (A2A)-Konnektoren.

Stellen Sie sich vor, ein Beschaffungsagent in Oracle Fusion übergibt eine Versandaufgabe an einen Logistikagenten, der auf IBM watsonx Orchestrate läuft.

Das A2A-Framework überträgt Kontextinformationen wie Bestellnummer, Liefertermin und bevorzugten Spediteur sicher zwischen den Systemen. Jeder Agent behält seine eigene Sicherheit bei, aber die Übergabe ist für den Benutzer transparent.

Integrationspunkt Art der Eignung Oracle Fusion Cloud Direkter API-Zugriff mit übernommenen Sicherheit und Geschäftsregeln Agenten von Drittanbietern (IBM, Salesforce) Datenaustausch über MCP- und A2A-Konnektoren mit sicherem Speicher für Anmeldedaten Multi-LLM-Anbieter (OpenAI, Anthropic, Google) Modellrouting über OCI mit einheitlichem Dashboard zur Überwachung Partner-Marktplatz Zertifizierte Agenten lassen sich mit einem Klick nativ in Fusion-Workflows installieren.

Der Marktplatz ist direkt in Fusion Applications integriert, sodass Administrator-IT Agenten von Drittanbietern durchsuchen, testen und bereitstellen können, ohne die ERP-Oberfläche verlassen zu müssen.

Oracle überprüft jeden Marktplatz-Agenten anhand einer 21-Punkte-Checkliste, die Compliance, Sicherheit und Leistung abdeckt, bevor er zugelassen wird. Diese Kuratierung reduziert das Risiko, dass unerwünschte Automatisierungen in Produktionssysteme gelangen.

Wie können Teams nach der Integration die agentenbasierte KI tatsächlich einführen, ohne den Betrieb zu stören?

Community Buzz & Meinung der ersten Benutzer

Die ersten Reaktionen auf Oracles KI Agent Studio reichen von vorsichtigem Optimismus bis zu abwartender Skepsis.

Auf Reddit's r/GenAI4all schrieb ein Benutzer: „Klingt cool, aber wenn es die Workflows nicht tatsächlich rationalisiert, ist es nur weiterer KI-Hype. “ Ein anderer Kommentator gab zu: „Ich habe seit den 90er Jahren kein Vertrauen mehr in Oracle-Produkte und habe auch nicht vor, jetzt damit anzufangen. Ein dritter stimmte ein: „Wenn es nur mehr Klicks und Dashboards ohne echte Vorteile hinzufügt, ist es KI mit zusätzlichen Schritten. “

Kunden des Unternehmens erzählen eine andere Geschichte: Reale Implementierungen zeigen messbare Ergebnisse, wo Skeptiker nur Versprechungen sehen.

Emily Crow, IT-Direktorin bei Choctaw Nation, gab freizugeben: „Wir haben bereits mehr als 40 generative KI-Funktionen eingeführt und freuen uns darauf, weitere KI-Agenten von Oracle einzusetzen, um unsere Mitarbeiter besser zu unterstützen und die betriebliche Effizienz zu verbessern. “

Milwaukee Tool, ein Hersteller und Distributor, schrieb den eingebetteten Agenten von Oracle zu, dass das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum ohne proportionale Personalaufstockung in der Auftragsabwicklung aufrechterhalten konnte.

Branchenanalysten sehen hier Potenzial, auch wenn sie keine Blankoschecks ausstellen.

Mickey North Rizza von IDC brachte diese optimistische Ansicht auf den Punkt, als sie sagte: „Mit der Einführung des AI Agent Marketplace legt Oracle die Leiste höher und erleichtert Unternehmen die Einführung und Skalierung von KI-gesteuerter Automatisierung. “

Diese Einschätzung spiegelt einen breiteren Konsens unter Analysten wider, dass der integrierte Ansatz von Oracle echte Reibungspunkte löst, mit denen Wettbewerber noch immer zu kämpfen haben, wenn sie KI in Legacy-Systeme integrieren.

Der einzige Nachteil ist das Ausführungsrisiko, das für jedes Unternehmen, das mit einer schlechten Datenhygiene oder unklarer Eigentümerschaft startet, nach wie vor hoch ist.

Roadmap und Outlook auf das Ökosystem

Oracle handelt schnell, um seine Position im Bereich der agentenbasierten KI zu festigen, bevor die Konkurrenz den Abstand schließt. Drei wichtige Meilensteine bilden die Grundlage für die Roadmap.

Anfang 2026 wird Oracle „Ask Oracle” einführen, eine Homepage mit natürlicher Sprache für Fusion Applications.

Anstatt durch Menüs zu navigieren, geben Benutzer Anfragen wie „Zeige mir alle überfälligen Rechnungen über 10.000 Dollar” ein oder sprechen sie, und das System gibt umsetzbare Dashboards zurück.

Diese Schnittstelle zeigt proaktiv Empfehlungen des Agenten an, zum Beispiel Vorschläge zur Umverteilung von Budgets, wenn die Ausgabentrends von den Prognosen abweichen.

Bis zum dritten Quartal 2026 plant Oracle die Einführung eines massiven KI-Superclusters auf seiner Cloud-Infrastruktur, beginnend mit 50.000 AMD Instinct MI450-GPUs.

Dieser Cluster unterstützt das Modelltraining und die Hochdurchsatz-Inferenz für Kunden, die komplexe Agenten-Workflows ausführen. Die Investition unterstreicht das Bestreben von Oracle, als führender Anbieter von KI-Computing-Lösungen mit AWS, Azure und Google Cloud zu konkurrieren.

Am meisten diskutiert wird die Partnerschaft von Oracle mit OpenAI, ein Fünfjahresvertrag mit einem potenziellen Wert von 300 Milliarden US-Dollar an Cloud-Kapazität.

Wenn das Projekt bis 2027 vollständig umgesetzt ist, wird OpenAI zu einem der größten Cloud-Kunden von Oracle, und Fusion-Unternehmen werden von der Nähe zu den hochmodernen Basismodellen, die auf OCI gehostet werden, profitieren.

Die Partnerschaft könnte Oracle-Benutzern, die GPT-4 oder zukünftige Modelle verwenden, auch Vorzugspreise ermöglichen.

Clay Magouyrk, Chief AI Officer bei Oracle, prognostiziert, dass agentische KI innerhalb von drei Jahren in allen unseren Cloud-Apps allgegenwärtig sein wird und die SaaS-Lösungen von Oracle zu einer ständig lernenden, autonomen Betriebsplattform machen wird.

Angesichts dieser ehrgeizigen Pläne stellt sich die Frage, welche Kosten mit dem Einsatz von Oracle Agentic KI in großem Maßstab verbunden sind.

Wie viel kostet Oracle Agentic KI?

Oracle strukturiert die Preisgestaltung so, dass die hohen Kosten traditioneller KI-Lizenzen entfallen. Das AI Agent Studio ist für bestehende Fusion Cloud-Benutzerdefinierte Kunden ohne zusätzliche Kosten enthalten.

Sie können so viele benutzerdefinierte Agenten erstellen, bereitstellen und ausführen, wie Ihr Abonnement unterstützt, ohne Gebühren pro Agent zu zahlen. Durch dieses Paketangebot entfallen die geringen Gebühren, die einige Mitbewerber für jeden Automatisierung-Workflow erheben.

Für Kunden, die Agenten unabhängig von Fusion auf Oracle Cloud Infrastructure hosten möchten, kostet der OCI Generative AI Agents-Service 0,003 USD pro 10.000 verarbeiteten Zeichen (Eingabe und Ausgabe zusammen).

Eine typische Agent-Unterhaltung, bei der eine Bestellung mit 2.000 Zeichen verarbeitet und eine Zusammenfassung mit 500 Zeichen erstellt wird, würde 2.500 Zeichen verbrauchen und etwa 0,00075 US-Dollar pro Transaktion kosten. Bei einer monatlichen Verarbeitung von 100.000 Transaktionen würde ein Unternehmen etwa 75 US-Dollar an Ausführungsgebühren zahlen.

Zusätzliche Kosten entstehen durch den Speicher der Wissensdatenbank für die abrufgestützte Generierung (0,0084 USD pro GB-Stunde) und die Datenerfassung beim Hochladen von Dokumenten in den Kontext des Agenten (0,0003 USD pro 10.000 Zeichen).

Unternehmen, die dedizierte GPU-Kapazität für die Feinabstimmung benutzerdefinierter Modelle benötigen, können OCI Generative AI Service Dedicated Hosting für etwa 12 US-Dollar pro AI-Einheitstunde reservieren. Oracle bietet jedoch eine 30-tägige kostenlose Testversion mit einem Guthaben von 300 US-Dollar für neue OCI-Benutzer an.

Versteckte Kosten treten häufig bei Integrationsdiensten auf, wenn Ihre Fusion-Umgebung benutzerdefinierte Datenzuordnungen oder Brücken zu Legacy-Systemen erfordert.

Oracle-Partner wie Accenture und Deloitte berechnen Beratungsstunden separat. Planen Sie daher 10 bis 20 Prozent Ihres Agent-Projekt-Budgets für professionelle Dienstleistungen ein, es sei denn, Ihr internes Team ist bereits für Agent Studio zertifiziert.

Das Fazit: Die Preisgestaltung von Oracle ist transparent und wettbewerbsfähig, insbesondere für Fusion-Benutzer, die die Lizenzkosten pro Agent vermeiden möchten. Die verbrauchsabhängigen Gebühren skalieren mit der Nutzung, wodurch Pilotprojekte erschwinglich und große Bereitstellungen vorhersehbar werden.

Abschließende Gedanken

Oracle Agent Studio bietet einen echten Wert, wenn Sie bereits Fusion Cloud einsetzen und bereit sind, vor der Produktionsbereitstellung eine gewisse Einarbeitungszeit in Kauf zu nehmen.

Die native Integration umgeht die Komplexität der APIs, die Wettbewerber erfordern, aber der Erfolg hängt von der Datenqualität und der Klarheit der Prozesse ab, die viele Teams unterschätzen.

Testen Sie einen Routine-Workflow wie Rechnungsfreigaben 30 Tage lang und vergleichen Sie die Genauigkeit und Zykluszeit mit Ihrer manuellen Basislinie.

Für Oracle-committen Unternehmen mit sauberer Datenverwaltung und dedizierten Ressourcen zur Verfeinerung rechtfertigen die gebündelten Preise und das Marktplatz-Ökosystem die Investition gegenüber Lösungen von Drittanbietern.