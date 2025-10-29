Microsoft Agentic KI

Im vergangenen Herbst habe ich eine Demo gesehen, in der ein KI-Agent selbstständig drei andere Agenten koordinierte, um eine Kundenrückerstattung zu bearbeiten, den Lagerbestand zu aktualisieren und das Versandteam zu benachrichtigen. Kein Mensch hat die Tastatur berührt. In diesem Moment wurde mir klar, warum die agentenbasierte KI von Microsoft für die heutigen Workflows in Unternehmen so wichtig ist.

Wenn Sie auf der Suche nach autonomen KI-Systemen sind, die mit minimaler menschlicher Aufsicht Aufgaben überdenken, planen und ausführen können, sind Sie hier genau richtig. Dieser Leitfaden erläutert den Ansatz, die Preise und die praktischen Anwendungen von Microsoft, damit Sie beurteilen können, ob diese Tools Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.

Schlüssel-Erkenntnisse