Schlüssel-Erkenntnisse

ChatGPT Atlas bettet KI direkt in Webseiten ein und beseitigt so Probleme beim Kopieren und Einfügen.

Atlas-Start fordert Chrome-Dominanz heraus, hat jedoch mit erheblichen Lücken in der Sicherheit zu kämpfen.

KI-Browser wie Atlas signalisieren einen Wandel hin zu agentenbasierten, kontextbewussten digitalen Workflows.

Atlas bietet Tools für Power-User, ist jedoch aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht für den Einsatz in Unternehmen geeignet.

San Francisco, Kalifornien, 21. Oktober 2025.

OpenAI hat ChatGPT Atlas veröffentlicht, einen KI-gestützten Webbrowser, der dialogorientierte KI direkt in jede von Ihnen besuchte Webseite einbettet. Die Markteinführung stellt eine Herausforderung für den Chrome-Browser von Google dar, der mit weltweit 3 Milliarden Benutzern einen Marktanteil von rund 65 % hat. Atlas macht das ständige Kopieren und Einfügen zwischen Browser-Registerkarten und ChatGPT überflüssig, das Wissensarbeiter täglich hunderte Male ausführen, und ermöglicht es dem KI-Assistenten, Ihnen mit vollständiger Kontextwahrnehmung im gesamten Web zu folgen.

Der Browser wurde kostenlos für macOS-Benutzer veröffentlicht, Windows-, iOS- und Android-Versionen sollen bald folgen. Die 800 Millionen wöchentlichen Nutzer von ChatGPT von OpenAI stellen die primäre Zielgruppe dar. Die Alphabet-Aktie fiel am Tag der Ankündigung um 2 % und verlor damit rund 18 Milliarden US-Dollar an Wert, bevor sie sich teilweise wieder erholte. Dies signalisiert die Besorgnis der Anleger über das werbebasierte Geschäftsmodell von Chrome, das nun einem neuen Wettbewerbsdruck ausgesetzt ist.

Atlas ist wichtig, weil es die Plattformstrategie von OpenAI über Chatbots hinaus repräsentiert. CEO Fidji Simo beschreibt die Vision des Unternehmens, ChatGPT zu einem „Betriebssystem für Ihr Leben“ zu entwickeln, und Browser sind der Ort, an dem Wissensarbeit tatsächlich stattfindet. E-Mails, Dokumente, Recherchen, Projektmanagement und Tools für die Zusammenarbeit befinden sich alle in Browser-Registerkarten. Durch die native Einbettung von ChatGPT in den Browser beseitigt OpenAI Reibungsverluste zwischen Denken und Handeln.

Die Markteinführung steht jedoch vor erheblichen Herausforderungen. Forscher der Sicherheit entdeckten innerhalb von drei Tagen nach der Veröffentlichung kritische Schwachstellen, erste Bewertungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit fallen gemischt aus, und der 20-jährige Vorsprung von Chrome schafft für Mainstream-Benutzer nahezu unüberwindbare Umstellungsbarrieren.

Wie Atlas arbeitet und was es von anderen unterscheidet

Das charakteristische Merkmal ist die permanente Seitenleiste „Ask ChatGPT“, die automatisch erkennt, welche Seite Sie gerade betrachten. Klicken Sie auf einer beliebigen Webseite auf die Schaltfläche, und ChatGPT kann Artikel zusammenfassen, Produkte vergleichen, Daten extrahieren oder Fragen zum Inhalt beantworten, ohne dass Sie Text manuell kopieren und einfügen müssen.

Die offizielle Ankündigung von OpenAI positioniert dies als Lösung für das Kontextproblem, das aktuelle KI-Workflows plagt. Wissensarbeiter verbringen unzählige Stunden damit, E-Mail-Texte in ChatGPT zu kopieren, um den Ton anzupassen, Besprechungsnotizen für Zusammenfassungen einzufügen, Links für Recherchezwecke zu ziehen und Screenshots von Dokumenten für Analysen zu erstellen. Atlas macht dies überflüssig, indem es der Seitenleiste den vollständigen Kontext Ihrer aktuellen Seite, geöffneten Tabs und Ihres Browserverlaufs zur Verfügung stellt.

Der Browser verfügt über einen integrierten Schreibassistenten, der angezeigt wird, wenn Sie Text in einem beliebigen Formularfeld auswählen. Markieren Sie einen E-Mail-Entwurf in Gmail, klicken Sie auf das ChatGPT-Overlay und überarbeiten Sie den Text sofort, um ihn klarer zu formulieren oder den Ton anzupassen, ohne die Seite zu verlassen. Der technische Leiter Ben Goodger, der zuvor die Entwicklungsteams von Firefox und Chrome leitete, hob diese „Sidecar-Feature” als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal hervor.

Atlas bietet auch Browser-Speicher, ein optionales Feature, mit dem ChatGPT wichtige Details von den von Ihnen besuchten Websites speichert. Wenn Sie es Wochen später bitten, „alle Projektmanagement-Tools zu finden, die ich letzten Monat recherchiert habe, und eine Vergleichstabelle zu erstellen“, ruft es Ihre Browsing-Muster ab. In den Datenschutzunterlagen von OpenAI heißt es, dass Erinnerungen 30 Tage lang auf ihren Servern gespeichert werden, wobei Datenschutzfilter dafür sorgen, dass Regierungsausweise, Zugangsdaten, Krankenakten und Finanzinformationen ausgeschlossen werden. Benutzer können Erinnerungen vollständig kontrollieren, indem sie einzelne Elemente in Ansicht anzeigen oder löschen oder die Funktion für bestimmte Websites oder global deaktivieren.

Der Agent-Modus geht noch einen Schritt weiter in Sachen Automatisierung, steht jedoch weiterhin nur Abonnenten der Tarife Plus (20 $/Monat), Pro (200 $/Monat) und Business zur Verfügung. Die KI kann selbstständig Websites navigieren, auf Schaltflächen klicken, Formulare ausfüllen, Elemente in den Warenkorb legen und mehrstufige Workflows abgeschlossen werden. OpenAI demonstrierte, wie der Agent in etwa 15 Sekunden E-Mails in Outlook verfasste, Speisepläne recherchierte und Lebensmittel über Instacart bestellte sowie Projektaufgaben aus Google-Dokumenten erstellte.

Der Agent-Modus ist mit erheblichen Einschränkungen verbunden. OpenAI warnt ausdrücklich davor, dass „bei komplexen Workflows Fehler auftreten können“, und Tests der MIT Technology Review ergaben Zuverlässigkeitsprobleme, bei denen der Einkaufsagent Elemente empfahl, die der Tester bereits gekauft hatte. Sicherheitforscher entdeckten, dass bösartige Websites versteckte Anweisungen einfügen können, die der Agent fälschlicherweise als legitime Benutzer-Befehle interpretiert – ein Prompt-Injection-Angriff, der in KI-Systemen nach wie vor grundlegend ungelöst ist.

Chrome dominiert weiterhin, aber der Wettbewerb unter den KI-Browsern verschärft sich

ChatGPT Atlas betritt einen Markt, in dem Chrome mit rund 3 Milliarden Benutzern 65 bis 68 % der weltweiten Browser-Nutzung kontrolliert. Safari hält durch die Dominanz von iOS einen Anteil von 16 bis 19 %, Microsoft Edge liegt bei 5 bis 7 % und alle anderen kämpfen um die verbleibenden Marktanteile. Daten von StatCounter zeigen, dass der Marktanteil von Chrome trotz jahrelanger Stagnation im Jahr 2025 tatsächlich gestiegen ist, was ein Beweis für die Bindung an das Google-Ökosystem durch Android, die ausgereifte Erweiterung und die seit über 20 Jahren bestehenden Gewohnheiten ist.

Die Wettbewerbslandschaft veränderte sich 2025 dramatisch, als KI-Fähigkeiten zum neuen Schlachtfeld wurden. Google integrierte Gemini AI im September 2025 in Chrome und machte damit Features, die zuvor nur für Pro-Nutzer verfügbar waren, für alle Benutzer in den USA kostenlos zugänglich. Gemini bietet Multi-Tab-Kontextbewusstsein, Zusammenfassungen und einen KI-Modus in der Adressleiste für komplexe Abfragen. Googles Roadmap sieht die baldige Einführung vollständiger agentenbasierter Browsing-Funktionen vor.

Nur zwei Tage nach Atlas, am 23. Oktober 2025, brachte Microsoft den Copilot-Modus für Edge erneut auf den Markt, dessen Features TechCrunch als „nahezu identisch“ mit denen von OpenAI bezeichnete. Der Copilot-Modus umfasst Aktionen zur autonomen Aufgabeausführung, Journeys zur Verfolgung von Verbindungen zwischen Registerkarten und Sprachnavigation. Die schnelle Reaktion des 14-Milliarden-Dollar-Investorpartners von OpenAI zeigt, wie schnell etablierte Akteure Innovationen kopieren können.

Der Analyst Gene Munster von Deepwater Asset Management schrieb auf X, dass „Google diese Features schnell kopieren kann (und wird), was es für Atlas schwieriger macht, Marktanteile zu gewinnen“. Er betonte, dass Atlas „nicht zehnmal besser als Chrome“ sei, was normalerweise die Voraussetzung dafür ist, dass man die Umstellungskosten und eingefleischten Gewohnheiten überwinden kann.

Perplexity brachte seinen Comet-Browser im Juli 2025 auf den Markt, zunächst exklusiv für Max-Abonnenten für 200 US-Dollar pro Monat, bevor er im Oktober vollständig kostenlos wurde. Der Browser Arc von The Browser Company wurde Mitte 2025 zu Dia umgestellt, ein AI-first-Browser, der sich derzeit in der Beta-Phase befindet und nur auf Einladung verfügbar ist. Opera brachte Opera Neon mit AI-Features auf den Markt, und sogar der auf Datenschutz ausgerichtete Brave fügte Leo AI-Features hinzu.

Das Marktforschungsunternehmen Market.us prognostiziert für den Markt für KI-Browser ein Wachstum von 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 76,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 32,8 % entspricht. Der Marktanteil der Browser hat jedoch noch nicht mit der Disruption durch die KI-Suche Schritt gehalten. Die Dominanz von Chrome bleibt trotz der zunehmenden Beliebtheit von KI-Suchalternativen ungebrochen.

Das wahrscheinlichste Szenario sieht vor, dass Atlas einen Marktanteil von 1 bis 3 % unter Technikbegeisterten, intensiven ChatGPT-Nutzern und Teams erobert, die nach sekundären Browsern für bestimmte KI-gestützte Workflows suchen. Dieser bescheidene Erfolg würde immer noch 40 bis 50 Millionen Benutzer bedeuten, wenn OpenAI nur 5 % seiner 800 Millionen wöchentlichen ChatGPT-Benutzer konvertieren würde, wodurch es größer wäre als viele etablierte Wettbewerber.

Lücken in der Sicherheit überschatten den Start

Innerhalb von drei Tagen nach dem Start von Atlas am 21. Oktober entdeckte das Sicherheitsunternehmen NeuralTrust kritische Schwachstellen, die es böswilligen Akteuren ermöglichen, den KI-Agenten des Browsers zu manipulieren. Der Clipboard-Injection-Angriff besteht darin, böswillige Eingabeaufforderungen als URLs zu tarnen, sodass der Agent ohne Wissen des Benutzers zu gefährlichen Websites navigieren, Daten stehlen, unbefugte Käufe tätigen oder Beiträge in sozialen Medien veröffentlichen kann.

NeuralTrust fand außerdem unverschlüsselte OAuth-Token, die das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Konten bergen. Darüber hinaus können bösartige Browser-Erweiterungen gefälschte KI-Seitenleiste einblenden, die Benutzer dazu verleiten, Befehle zur Datenexfiltration auszuführen. Ähnliche Schwachstellen wurden in Perplexity Comet und Opera Neon entdeckt, was darauf hindeutet, dass es sich hierbei um systemische Herausforderungen handelt, mit denen die gesamte Kategorie der KI-gestützten Browser konfrontiert ist.

Das grundlegende Problem ist die sofortige Injektion, also die Unfähigkeit der KI, zuverlässig zwischen vertrauenswürdigen Benutzeranweisungen und nicht vertrauenswürdigen Webseiteninhalten zu unterscheiden. Angreifer verstecken bösartige Befehle in weißem Text auf weißem Hintergrund, in Maschinencode oder in Bildmetadaten, die für Menschen nicht sichtbar sind, aber von KI-Agenten verarbeitet werden.

Der britische Programmierer und Sicherheitsexperte Simon Willison erklärte in seinem Blog, dass „die damit verbundenen Risiken für die Sicherheit und den Datenschutz für mich nach wie vor unüberwindbar hoch sind. Ich werde keinem dieser Produkte vertrauen, bis eine Reihe von Sicherheitsforschern sie einer gründlichen Prüfung unterzogen haben.“

Für Unternehmen, die Atlas in Betracht ziehen, warnt OpenAI in seiner Dokumentation ausdrücklich davor, Atlas mit regulierten, vertraulichen oder Produktionsdaten zu verwenden. Der Agent-Modus wird im Vorschaustatus eingeführt. Der Browser implementiert Sicherheitsvorkehrungen wie eine Pause vor Aktionen auf Finanzwebsites und die Einholung einer ausdrücklichen Berechtigung vor wichtigen Aktionen, aber OpenAI räumt ein, dass diese „Sicherheitsvorkehrungen nicht jeden Angriff verhindern können, der auftritt“

Bedenken zum Datenschutz gehen über Sicherheitslücken hinaus. Der Speicher Ihres Browsers speichert Zusammenfassungen Ihres Surfverhaltens 30 Tage lang auf OpenAI-Servern. Datenschutzfilter sollen personenbezogene Daten ausschließen, aber Datenschützer warnen davor, dass, sobald die KI eine Verbindung zu Verhaltensmustern herstellt, das Entfernen eines einzelnen Datensatzes nicht die über Sie erstellte Geschichte löscht.

Die MIT Technology Review bezeichnete Atlas als „kaum mehr als Zynismus, der sich als Software tarnt“ und argumentierte, dass „der eigentliche Benutzer, der wahre Endbenutzer von Atlas, nicht die Person ist, die Websites besucht, sondern das Unternehmen, das Daten sammelt“. Jede Seite, die Sie besuchen, jede Abfrage, die Sie stellen, jede Aufgabe, die Sie delegieren, liefert OpenAI Daten für das Verhaltenstraining.

Rachel Tobac, CEO von SocialProof Security, empfiehlt Benutzern, für KI-Browser-Konten einzigartige Passwörter und Multi-Faktor-Authentifizierung zu verwenden, den Zugriff auf Bank- und Gesundheitsdaten zu limitieren und KI-Browser von sensiblen Konten zu trennen.

Was dies für Produktivität-Teams bedeutet

Für Unternehmen, die bereits in das ChatGPT-Ökosystem eingebunden sind, insbesondere solche mit Enterprise- oder Business-Abonnements, bietet Atlas echte Verbesserungen des Arbeitsablaufs, die es wert sind, als sekundärer oder spezialisierter Browser in Betracht gezogen zu werden. Teams, die ChatGPT täglich hunderte Male für Recherchezusammenfassungen, das Verfassen von E-Mails, die Analyse von Meeting-Notizen oder die Bearbeitung von Dokumenten nutzen, werden feststellen, dass die integrierte Erfahrung wiederholte Kontextwechsel überflüssig macht.

Zu den praktischen Anwendungsfällen, in denen Atlas heute besonders gut abschneidet, gehören forschungsintensive Rollen wie Marketingstrategen und Wettbewerbsanalysten, die mit Suchergebnissen über mehrere Registerkarten hinweg kommunizieren können. Workflows zur Erstellung von Inhalten profitieren von der Inline-Schreibhilfe direkt in E-Mail-Clients und Dokumentationstools. Betriebsleiter, die mit Informationen aus Dutzenden von Quellen arbeiten, können Browser-Speicher nutzen, um Angebote von Lieferanten oder Änderungen an der Projekt-Zeitleiste aus den vergangenen Monaten abzurufen.

In einigen Bereichen ist Atlas jedoch für den Einsatz in Unternehmen nicht geeignet. Aktuelle Sicherheitslücken und die ausdrückliche Achtung von OpenAI vor der Verwendung mit regulierten oder vertraulichen Daten machen es für Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen, den Rechtsbereich oder andere Umgebungen mit hohen Compliance-Anforderungen ungeeignet. Die Einführung nur für macOS schränkt den sofortigen Einsatz ein, da Windows-Benutzer in Unternehmensumgebungen nach wie vor dominieren. Die Zuverlässigkeit des Agenten im Preview-Status mit bekannten Fehlerquoten bedeutet, dass für geschäftskritische Automatisierungen eine Überprüfung durch Menschen erforderlich ist.

Auch die Preisgestaltung spielt eine Rolle. Die kostenlose Version umfasst den Browser, die Seitenleiste ChatGPT und Memories, was für einzelne Mitwirkende ausreichend ist. Für den Agent-Modus ist ein Plus-, Pro- oder Business-Abonnement erforderlich. Teams, die bereits für ChatGPT Enterprise bezahlen, erhalten Zugang zu Atlas, das sich jedoch noch in der Beta-Phase befindet und noch nicht durch SOC 2- oder ISO-Zertifizierungen abgedeckt ist.

Die Wettbewerbsdynamik legt für die meisten Unternehmen eine abwartende Haltung nahe. Munsters Einschätzung, dass Google die Features von Atlas innerhalb eines Jahres kopieren wird, bedeutet, dass Chrome-Benutzer ähnliche Features erhalten könnten, ohne den Browser wechseln zu müssen. Der Edge Copilot Mode von Microsoft bietet bereits vergleichbare Features für Teams, die Microsoft 365 integrieren.

Für einzelne Power-User und Early Adopters lohnt es sich, Atlas als sekundären Browser für KI-gestützte Aufgaben auszuprobieren, während Chrome oder Edge für sensible Arbeiten beibehalten werden. Importieren Sie Lesezeichen und Passwörter, experimentieren Sie mit Erinnerungen und der Seitenleiste für Forschungsprojekte, aber vermeiden Sie es, eine Verbindung zu Bank-, Gehaltsabrechnungssystemen oder vertraulichen Kundeninformationen herzustellen, bis Sicherheitforscher eine gründlichere Überprüfung durchgeführt haben.

Der allgemeine Trend ist wichtiger als die Frage, welcher Browser sich durchsetzen wird. KI-gestützte Browser stellen die nächste Generation von tools dar. So wie Slack die Teamkommunikation verändert und Notion die Dokumentation revolutioniert hat, verändern dialogorientierte Schnittstellen nun den Zugang zu Informationen. Teams sollten ihre Workflows auf Reibungspunkte wie das Kopieren und Einfügen zwischen tools, den Verlust von Kontext beim Wechseln zwischen Registerkarten und die manuelle Extraktion von Daten aus Websites überprüfen.

Wohin OpenAI als Nächstes geht

OpenAI entwickelt keinen Browser, um allein um Marktanteile zu konkurrieren. Das Unternehmen baut eine Plattforminfrastruktur für die Verteilung von KI-Agenten auf. Simo's Vision von ChatGPT als „dem Betriebssystem für Ihr Leben” erfordert die Kontrolle über die primäre Schnittstelle zwischen Benutzern und digitaler Arbeit. Nachdem Meta eine Woche vor dem Start von Atlas Chatbots von Drittanbietern aus WhatsApp mit seinen 3 Milliarden Nutzern ausgeschlossen hatte, erkannte OpenAI, dass es sich bei der Verteilung nicht auf Plattformbetreiber verlassen kann.

Das strategische Spielbuch spiegelt den Weg von Google wider. ChatGPT begann als Suchalternative, wurde auf Browser ausgeweitet und die Roadmap umfasst auch Verbraucherhardware. OpenAI hat kürzlich ChatGPT Pulse eingeführt, ein zentralisiertes Dashboard mit proaktiven Updates, sowie die Sora-App für die KI-Video-Generierung, die auf Meta und TikTok abzielt. Atlas steht im Zentrum dieses Ökosystems und macht ChatGPT zum Standard-Ausgangspunkt für Online-Aktivitäten anstelle von Google.

Finanzielle Zwänge erhöhen die Dringlichkeit. OpenAI plant, bis 2029 rund 115 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur zu investieren, wobei die jährlichen Ausgaben im Jahr 2026 17 Milliarden US-Dollar erreichen sollen, während die aktuellen Einnahmen aus Abonnements bei etwa 12,7 Milliarden US-Dollar liegen. Das Unternehmen verliert mehr Geld, als es einnimmt, was den Druck erhöht, neue Einnahmequellen zu erschließen.

Atlas eröffnet mehrere Monetarisierungsmöglichkeiten. Der Bereich Werbung befindet sich bereits in der Entwicklung: OpenAI hat einen Werbeleiter eingestellt und ein Team gebildet, das gesponserte Inhalte und KI-gesteuerte Empfehlungen integrieren soll. Mit 800 Millionen Benutzern pro Woche könnte personalisierte Werbung auf Basis des Browsing-Kontexts jährlich Milliarden einbringen. Die E-Commerce-Integration folgt dem gleichen Modell: Walmart hat angekündigt, dass bald eine ChatGPT-Instant-Checkout-Funktion verfügbar sein wird.

Der Zeitpunkt fällt mit Googles Schwachstellen im Kartellrecht zusammen. Das Kartellverfahren des US-Justizministeriums könnte Google dazu zwingen, seine jährlichen Zahlungen in Höhe von 20 Milliarden Dollar an Apple für die Standard-Suchplatzierung einzustellen, wodurch Chrome seine größte Verteilung verlieren würde, während OpenAI aus der Perspektive eines KI-nativen Browsers angreift.

Zu den kurzfristigen Prioritäten der Roadmap gehören laut offiziellen Angaben Windows-, iOS- und Android-Versionen, die für die breite Akzeptanz entscheidend sind. Die Unterstützung mehrerer Profile und verbesserte Entwicklertools schließen derzeitige Lücken. Verbesserte Agent-Funktionen mit höherer Zuverlässigkeit werden darüber entscheiden, ob Automatisierung-Features von der Vorschau in die Produktion übergehen. Sicherheitspatches für Schwachstellen bei der sofortigen Injektion sind für die Glaubwürdigkeit von Unternehmen unerlässlich.

Der Markt für KI-Browser wird wahrscheinlich mehrere Gewinner in unterschiedlichen Nischen unterstützen. Chrome für allgemeine Verbraucher mit Ökosystem-Lock-in, Edge für Microsoft 365-Benutzer in Unternehmen, Safari für Anhänger des Apple-Ökosystems, Atlas für ChatGPT-Poweruser, Comet für KI-Suchbegeisterte und Brave für Datenschutz. Der Marktanteil von Chrome wird nicht zusammenbrechen, aber eine Fragmentierung von 72 % auf vielleicht 55 bis 60 % über drei Jahre würde für Google einen Verlust von Werbeeinnahmen in Milliardenhöhe bedeuten.

Welche Veränderungen stehen den Browser nun allgemein bevor: Alle großen Browser werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten dialogorientierte KI-Schnittstellen, Multi-Tab-Reasoning und agentenbasierte Aufgaben hinzufügen. Die von Atlas eingeführten Innovationen werden eher zu Standardmerkmalen als zu Unterscheidungsmerkmalen. Der Wettbewerb verlagert sich auf KI-Qualität, Datenschutz, Tiefe der Ökosystemintegration und Nutzervertrauen.

Für Wissensarbeiter und Produktivität ist die umsetzbare Erkenntnis klar. Der Browser, den Sie für Ihre Arbeit verwenden, wird sich in den nächsten zwei Jahren grundlegend ändern, unabhängig davon, für welches Produkt Sie sich entscheiden. Bewerten Sie jetzt die Workflows Ihres Teams, um Aufgaben mit hohem Reibungsverlust zu identifizieren, wie repetitive Recherchen, die Synthese von Informationen aus mehreren Quellen, manuelle Dateneingaben und Kontextwechsel zwischen tools. Mit der Weiterentwicklung von KI-Browsern werden diese Reibungspunkte zu Automatisierung.

Beginnen Sie mit dem Experimentieren mit KI-gestütztem Browsen in risikoarmen Umgebungen, entwickeln Sie Richtlinien dafür, wann KI-Agenten sensible Daten verarbeiten sollten und wann nicht, und bereiten Sie Ihre Teams darauf vor, dass dialogorientierte Schnittstellen zur primären Art der Interaktion mit Informationen im Internet werden. Atlas wird Chrome für die meisten Benutzer nicht ersetzen, aber es ist bereits gelungen, die Zukunft der Webnavigation zu beschleunigen.

Quellen

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen zu den Features, der Verfügbarkeit, den Sicherheitspatches und der Marktakzeptanz des ChatGPT Atlas-Browsers vorliegen.