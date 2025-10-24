Bietet Salesforce Agentic KI an? Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen

Wenn Sie schon von KI-Agenten gehört haben, die tatsächlich Dinge zu erledigen in der Lage sind, anstatt nur Fragen zu beantworten, sind Sie nicht allein.

Der Wandel von passiven Chatbots zu autonomen KI-Mitarbeitern ist Realität, und Salesforce hat sich mit voller Kraft darauf gestürzt.

Ja, Salesforce bietet definitiv agentenbasierte KI an, die sie „Agentforce“ nennen.

Was ist Salesforce Agentforce?

Agentforce ist die Plattform von Salesforce zum Aufbau autonomer KI-Agenten, die innerhalb ihres CRM-Ökosystems leben.

Dies sind keine typischen Chatbots, die vorgefertigte Antworten ausspucken. Stattdessen können sie echte Maßnahmen in Vertriebs-, Service- und Marketingprozessen ergreifen, ohne darauf zu warten, dass Sie ihnen sagen, was sie als Nächstes zu erledigen haben.

Stellen Sie sich das so vor: Ein herkömmlicher KI-Assistent kann Ihnen vielleicht beim Verfassen einer E-Mail helfen. Ein Agentforce-Agent kann einen Kundensupport von Anfang bis Ende lösen, Datensätze aktualisieren, den Lagerbestand überprüfen und Nachfassaktionen durchführen – und das alles ganz alleine.

Die Plattform wurde auf der Dreamforce 2024 vorgestellt, wo die Teilnehmer während Live-Demos innerhalb weniger Minuten mehr als 10.000 KI-Agenten erstellt haben. Das ist ein klares Signal dafür, dass Salesforce große Hoffnungen in diese Technologie setzt.

Wie funktioniert es eigentlich?

Agentforce basiert auf einigen wenigen Schlüsseltechnologien, die zusammenarbeiten:

Atlas Reasoning Engine ist das Gehirn des Betriebs. Es bewertet die Bedürfnisse eines Kunden, ermittelt relevante Daten und erstellt einen Schritt-für-Schritt-Plan, um die Aufgabe erledigt zu bekommen. Untersuchungen von Salesforce ergaben, dass mit Atlas ausgestattete Agenten doppelt so relevante und 33 Prozent genauere Antworten lieferten als konkurrierende Lösungen (Pressemitteilung von Salesforce, 2024).

Agent Builder ist der Ort, an dem Sie diese KI-Mitarbeiter erstellen oder benutzerdefiniert anpassen können. Es ist als Low-Code-Tool konzipiert, sodass Sie kein Programmierer sein müssen. Sie können vorhandene Salesforce-Workflows übernehmen und sie mithilfe von Anweisungen in einfacher englischer Sprache in Agentenaktionen umwandeln. Es gibt sogar eine Test-Sandbox, in der Sie beobachten können, wie der Agent seinen Plan durchdenkt, bevor er live geht.

Data Cloud Integration versorgt die Mitarbeiter mit allen erforderlichen Informationen. Es sammelt Kundendaten aus Ihrem CRM, E-Mails, Kaufhistorie und anderen Quellen. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter, der einem Kunden hilft, auf die gesamte Beziehung des Kunden zu Ihrem Unternehmen zurückgreifen kann, nicht nur auf das aktuelle Gespräch.