ClickUp Certified Agents: Verleihen Sie Ihren neuen Mitarbeitern einen höheren Abschluss

Was wäre, wenn jeder neue Mitarbeiter in Ihrem Team einen Wirtschaftsabschluss, langjährige Erfahrung und das Selbstvertrauen sowie das Wissen mitbringen würde, um Ihre wichtigste Arbeit vom ersten Tag an zu bewältigen?

Stellen Sie sich nun vor, dieses Fachwissen wäre in einem speziell entwickelten KI-Agenten vereint, der darauf ausgelegt ist, sofort Ergebnisse zu erzielen. Diese Agenten lassen sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren und bringen Ihrem Team unvergleichliches Fachwissen und Effizienz.

Aber hier ist der Haken: Nicht alle Agenten sind gleich

Und einen eigenen Agenten von Grund auf neu zu entwickeln? Das ist wie einen Praktikanten einzustellen. Eifrig, aber unerfahren:

Wenn Sie noch nie zuvor Agenten erstellt haben, kann es zu einer gewissen Einarbeitungszeit kommen

Ohne fertige Anweisungen können potenzielle Fehler und Ineffizienzen auftreten

Die Übergabe kritischer Workflows an nicht spezialisierte Mitarbeiter kann Sie Zeit kosten, anstatt Ihnen Zeit zu sparen

Aktuelle Daten zeigen, dass nur 40 % der Unternehmen KI-Agenten vertrauen, um Aufgaben und Prozesse selbstständig zu verwalten. Die Mehrheit bleibt vorsichtig und betont die Notwendigkeit einer größeren Transparenz bei agentengesteuerten Prozessen und strengen ethischen Schutzmaßnahmen, um die Akzeptanz zu erhöhen.

Es liegt auf der Hand, dass Wissensarbeiter mehr als nur digitale Assistenten benötigen. Sie brauchen ihre eigenen spezialisierten digitalen Mitarbeiter, die bereit sind, hochspezifische Ergebnisse für ihr Team zu erzielen, sich anzupassen und voranzutreiben.

die neuen zertifizierten Agenten von ClickUp lösen dieses Problem, indem sie Fachwissen, Zuverlässigkeit und Vertrauen bieten*, sodass Sie mit Zuversicht Automatisierung vornehmen und beruhigt skalieren können.

Besuchen Sie ein Meeting mit ClickUp Certified Agents

Zertifizierte Agenten sind robuste, produktionsreife KI-Teammitglieder, die von ClickUp-Experten entwickelt und streng geprüft wurden.

Sie sind nicht nur „intelligente Bots”. Sie sind tief in Ihrem Converged AI Workspace integriert, auf Leistung und Effizienz optimiert und bieten unbegrenztes Guthaben zu konsistenten, vorhersehbaren Preisen.

Der wahre Wert von Agenten liegt darin, zu wissen, welche Art von Agent in einer bestimmten Situation eingesetzt werden sollte: Stellen Sie sich das wie die Auswahl des richtigen tools für eine bestimmte Aufgabe vor. DIY-Agenten glänzen bei einfacher, sich wiederholender Arbeit, aber wenn es um viel geht, ist ein zertifizierter Agent mit speziellen Fähigkeiten und einer soliden Wissensbasis die beste Wahl.

Während jeder einen einfachen Assistenten erstellen kann, sind zertifizierte Agenten speziell dafür ausgelegt, Ihre komplexesten Aufgaben und Arbeitsabläufe mit abgeschlossenem Kontext zu bearbeiten, um sofort Ergebnisse zu liefern

BYO-Agenten (Build Your Own) mögen zwar attraktiv erscheinen, aber aufgrund ihrer nutzungsabhängigen Preisgestaltung können Ihre Kosten bei einer Skalierung in die Höhe schnellen. Zertifizierte Agenten hingegen bieten unbegrenzte Leistung ohne überraschende Rechnungen, sodass Sie ohne Bedenken frei automatisieren können.

Einen eigenen Agenten zu erstellen ist wie einen Praktikanten einzustellen. Zertifizierte Agenten sind wie die Einstellung einer Person mit einem MBA-Abschluss – bereit, zuverlässig und in großem Umfang Ergebnisse zu liefern.

Einen eigenen Agenten zu erstellen ist wie einen Praktikanten einzustellen. Zertifizierte Agenten sind wie die Einstellung einer Person mit einem MBA-Abschluss – bereit, zuverlässig und in großem Umfang Ergebnisse zu liefern.

Schlüssel-Unterscheidungsmerkmale von ClickUp Certified Agents

Einfach ausgedrückt sind zertifizierte Agenten in ClickUp äußerst detailorientierte Teamkollegen, Ihre 10-fachen Leistungsträger.

Sie führen Aufgaben präzise aus, halten sich genau an Ihre Prozesse und liefern konsistente, hochwertige Ergebnisse. So haben wir das möglich gemacht:

Entwickelt von KI-Experten

Zertifizierte Agenten sind das Ergebnis der Arbeit der erstklassigen KI- und Workflow-Teams von ClickUp. Unsere Experten haben Agenten für die innovativsten Unternehmen der Welt entwickelt und dabei gelernt, was in der Praxis funktioniert (und was nicht). Dank dieser fundierten Fachkenntnisse in den Bereichen Prompt Engineering, LLM-Auswahl und Workflow-Design ist jeder zertifizierte Agent sofort einsatzbereit.

Der Agentic KI Advantage Report von McKinsey sagt: „Fast acht von zehn Unternehmen geben an, Gen-KI zu nutzen – doch ebenso viele berichten, dass sich dies nicht wesentlich auf ihr Geschäftsergebnis auswirkt. Betrachten Sie dies als das „Gen-AI-Paradoxon”. Im Zentrum dieses Paradoxons steht ein Ungleichgewicht zwischen „horizontalen” (unternehmensweiten) Copiloten und Chatbots, die zwar schnell skaliert wurden, aber diffuse, schwer messbare Vorteile bieten, und transformativeren „vertikalen” (funktion-spezifischen) Anwendungsfällen, von denen etwa 90 Prozent weiterhin im Pilotmodus stecken. *“

Fortgeschrittene Prompt-Engineering

Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind unverzichtbar. Zertifizierte Agenten nutzen fortschrittliches Prompt Engineering und setzen für jede spezifische Aufgabe die richtigen LLM-Modelle ein. So wird sichergestellt, dass Ihre Automatisierungen nicht nur intelligent, sondern auch durchweg effektiv sind, unabhängig davon, wie komplex Ihre Workflows sind.

Legen Sie Auslöser fest, und die KI-Agenten von ClickUp erledigen die Arbeit für Sie

Keine nutzungsabhängige Preisgestaltung

Mit zertifizierten Agenten müssen Sie sich nie wieder Gedanken über aufgebrauchte Credits oder überraschende Kosten machen. Die Preise richten sich nicht nach dem Credit-Verbrauch. Sie profitieren von der gesamten Leistungsfähigkeit der ClickUp-Agenten, mit unbegrenzter Nutzung und vorhersehbaren Kosten. Dies ist eine bahnbrechende Neuerung für Teams, die die Automatisierung ohne finanzielle Sorgen ausbauen möchten.

Marken- und Prozesskonformität

Ihre Marke und Ihre Prozesse sind einzigartig, und Ihre Agenten sollten dies widerspiegeln. Zertifizierte Agenten sind darauf geschult, Ihre Markenrichtlinien und internen Prozesse zu befolgen und Best Practices zu kodifizieren, um Konsistenz und Qualität bei allen ihren Handlungen zu gewährleisten.

Nahtlose Systemintegration

Eine Umfrage von ClickUp Insights ergab, dass 45 % der Wissensarbeiter den Einsatz von Automatisierung in Betracht gezogen haben, aber noch nicht den Sprung gewagt haben.

Faktoren wie begrenzte Zeit, Unsicherheit hinsichtlich der besten tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. Zertifizierte Agenten lösen dieses Dilemma, da sie direkt in ClickUp integriert sind.

Diese intelligenten tools bieten eine umfassende Integration und einen erweiterten Kontext, um eine Verbindung und Automatisierung von Aktionen über alle Ihre Geschäftssysteme hinweg zu ermöglichen. Ob CRM, Marketing, IT oder HR – zertifizierte Agenten sorgen dafür, dass die richtigen Auslöser und Aktionen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, wodurch Silos aufgebrochen werden und eine echte operative Konvergenz erreicht wird.

Sicherheit

Datensicherheit steht bei jedem zertifizierten Agenten im Mittelpunkt. Ihre Daten werden niemals unangemessen verwendet oder gespeichert. Zertifizierte Agenten halten sich an Sicherheits- und Compliance-Standards auf Unternehmensebene mit der ISO 42001-Zertifizierung von ClickUp, sodass Sie beruhigt sensible Workflows automatisieren können.

Kontinuierliche Verbesserung

Die Welt der KI entwickelt sich rasant weiter, ebenso wie die zertifizierten Agenten. Sie werden kontinuierlich aktualisiert, sobald sich Best Practices und KI-Fähigkeiten weiterentwickeln. Jede Interaktion, jedes Feedback ist eine Gelegenheit für Ihre zertifizierten Agenten, intelligenter, effizienter und wertvoller für Ihr Geschäft zu werden.

Anwendungsfälle: Certified Agents zum Leben erwecken

Das Hinzufügen von agentenbasierten Workflows sollte nicht bedeuten, dass Sie Ihrem Tech-Stack weitere tools oder Integrationen hinzufügen müssen.

Wenn jede Abteilung unterschiedliche Apps verwendet, wird die Arbeit verstreut, was es schwierig macht, den Überblick zu behalten, zusammenzuarbeiten oder zu sehen, was wirklich vor sich geht. Diese Arbeitszerstreuung verlangsamt Teams und sorgt für Verwirrung.

Als konvergierter KI-Arbeitsbereich vereint ClickUp alle Arbeit-Apps, Daten und Workflows, um einen vollständigen Kontext zu bieten und einen einzigen Ort zu schaffen, an dem Menschen und Agenten zusammenarbeiten können.

Innerhalb der Plattform sind Ihre zertifizierten Agenten benutzerdefiniert gestaltet, jedes Team bei seinen unterschiedlichen agentenbezogenen Workflow-Anforderungen zu unterstützen, vom Marketing bis zur Technik. Schauen wir uns das anhand von Anwendungsfällen genauer an:

Marketing Teams

*agenten für Kampagnen-Berichterstellung: Sammeln, analysieren und fassen Sie automatisch die Durchführung und Leistung von Marketingkampagnen zusammen, damit sich Marketingfachleute auf die Strategie konzentrieren können

agenten für die Erstellung von Inhalt: *Erstellen Sie dynamisch erste Entwürfe des Inhalts, die stets den Stilrichtlinien Ihres Unternehmens entsprechen

Inhalt-QA-Agenten: Überprüfen Sie Inhalte während des Überprüfen Sie Inhalte während des Produktionsprozesses auf Markenkonformität und Compliance, um sicherzustellen, dass alle Assets auf den Punkt gebracht und risikofrei sind

Projektmanagement

projektkoordinatoren:* Weisen Sie Aufgaben zu, überwachen Sie den Fortschritt und kennzeichnen Sie Risiken – so bleiben Projekte ohne manuelle Überwachung auf Kurs

*projekt-Berichterstellung-Agenten: Erstellen Sie benutzerdefinierte Projekt-Berichte und Standups, die Führungskräften sofortige Sichtbarkeit bei der Umsetzung strategischer Initiativen bieten

projekt-Agenten:* Erstellen und aktualisieren Sie Projektdokumentationen, damit das Wissen immer aktuell und zugänglich ist

IT & Betrieb

Ticket-Triage-Agenten: Kategorisieren, leiten Sie Support-Tickets weiter und empfehlen Sie Lösungen, um Kategorisieren, leiten Sie Support-Tickets weiter und empfehlen Sie Lösungen, um die Fehlerbehebungszeiten zu verkürzen

Systemüberwachungsagenten: Überwachen Sie Ausfälle und dienen als Auslöser für Incident-Workflows, um Ausfallzeiten zu minimieren

SLA-Agenten: Stellen Sie sicher, dass Aufgaben innerhalb der SLAs priorisiert und gelöst werden, um Ihren Ruf zu schützen und ein Höchstmaß an Client-Service-Delivery zu gewährleisten

Technik & Produkt

Code Review Agents: Analysieren Sie Code auf Fehler, Einhaltung von Standards und mögliche Optimierungen

Release Management Agents: Koordinieren Sie Bereitstellungspläne, benachrichtigen Sie Stakeholder und führen Sie Nachverfolgung der abgeschlossenen Aufgaben vor und nach der Veröffentlichung während Koordinieren Sie Bereitstellungspläne, benachrichtigen Sie Stakeholder und führen Sie Nachverfolgung der abgeschlossenen Aufgaben vor und nach der Veröffentlichung während der Produkteinführung

Feature Prioritization Agents: Analysieren Sie Benutzer-Feedback und Daten, um Prioritäten für die Feature-Entwicklung zu empfehlen

feature-Dokumentations-Agenten:* Entwerfen Sie PRDs, Designdokumente und Versionshinweise, damit alle Teams auf dem gleichen Stand bleiben

Personalwesen und Onboarding

Agenten für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter: Begleiten Sie Ihre neuen Mitarbeiter durch Setup, Begleiten Sie Ihre neuen Mitarbeiter durch Setup, Mitarbeiterschulung und Compliance und sorgen Sie so für einen reibungslosen Start

fAQ-Agenten für Richtlinien:* Beantworten Sie Fragen zu Personalrichtlinien sofort, entlasten Sie so die Personalabteilung und stärken Sie die Mitarbeiter

Warum zertifizierte Agenten wichtig sind

Wenn Sie Ihre wichtigste Arbeit nicht einem Praktikanten anvertrauen würden, sollten Sie sie auch keinem einfachen Agenten anvertrauen. Zertifizierte Agenten bieten das Fachwissen, die Zuverlässigkeit und die Sicherheit, die Ihr Geschäft benötigt, um mit Zuversicht Automatisierung zu betreiben.

Darüber hinaus sind zertifizierte Agenten der Motor Ihrer KI-Transformation . Sie sind die Brücke zwischen dem Chaos der Work Sprawl – der Fragmentierung von tools, Prozessen und Informationen, die Teams ausbremst – und der Klarheit eines Converged AI Workspace.

Fördern Sie das Wachstum Ihres Geschäfts, indem Sie von isolierten Arbeit zu Ambient AI übergehen

Durch die Zentralisierung von allem auf einer intelligenten Plattform können Sie:

Beseitigen Sie Silos und schaffen Sie 100 % Kontext für Ihre gesamte Arbeit

Stellen Sie sicher, dass KI und Agenten den vollständigen Überblick haben, um sofort Wirkung zu erzielen

Wechseln Sie von fragmentierten, manuellen Prozessen zu einer einheitlichen, intelligenten Plattform, auf der Menschen und KI nahtlos zusammenarbeiten

Das Ergebnis? Neue Dimensionen der Produktivität, des Engagements und der Innovation in Ihren Teams und Ihrem Unternehmen.

Die Mission: Konvergenz, KI-Transformation und die Zukunft der Arbeit

Zertifizierte Agenten sind mehr als nur KI. Sie sind die nächste Generation digitaler Teamkollegen, die speziell für das Zeitalter der Konvergenz entwickelt wurden. Mit ihnen können Sie Work Sprawl endgültig beenden und das Versprechen eines konvergenten KI-Workspace verwirklichen: eine Plattform, Ihre gesamte Arbeit, 100 % Kontext und KI, die Ihr Geschäft wirklich versteht.

Dies ist das Herzstück der Mission von ClickUp: jedem Unternehmen zu einer echten KI-Transformation zu verhelfen. Nicht durch Hinzufügen weiterer tools, sondern durch die Zusammenführung aller wichtigen Elemente in einem intelligenten Arbeitsbereich.

Zertifizierte Agenten sind Ihre fortschrittlichen, vertrauenswürdigen digitalen Teamkollegen. Sie sorgen für höhere Produktivität, bessere Compliance und mehr Sicherheit – damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.