Die 10 besten Pivotal Tracker-Alternativen und Wettbewerber 2024

Bei der agilen Methodik geht es um kontinuierliche Verbesserung. 📈

Die Idee ist einfach: Teilen Sie Ihre Arbeit in kleinere Abschnitte auf, um Ihre Kunden durch die kontinuierliche Lieferung neuer Iterationen oder Releases zufrieden zu stellen.

Okay - vielleicht ist es nicht so einfach. Agiles Projektmanagement erfordert eine sorgfältige Planung, die Zusammenarbeit im Team, die Verfolgung des Fortschritts, die Anpassung der Ziele und vieles mehr. Deshalb stützen sich Teams auf leistungsstarke Agile projektmanagementsoftware um bei jedem Schritt auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Und genau hier kommt Pivotal Tracker ins Spiel 🙂

Pivotal Tracker wurde 2006 gegründet und ist ein Veteran im Bereich des agilen Projektmanagements. Dennoch fehlt es ihm an entscheidenden Funktionen, was es weniger ideal für jedes Team macht, das sich nicht ausschließlich auf die Softwareentwicklung konzentriert. Und obwohl die agile Methodik ursprünglich für Softwareteams entwickelt wurde, kommen diese Praktiken heute praktisch jedem Großprojekt zugute. Das treibt viele dazu, nach Alternativen zu Pivotal Tracker zu suchen - und wir sind hier, um zu helfen.

Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen und Nachteile von Pivotal Tracker für seine Benutzer und die 10 besten Software-Alternativen, um diese Probleme zu lösen. Hier finden Sie detaillierte Funktionsaufschlüsselungen, Pro- und Contra-Listen, Preisinformationen und vieles mehr!

Was ist Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker ist ein beliebtes Agile projektmanagement-Werkzeug um Software-Teams bei der Zusammenarbeit zu unterstützen, Projekte zu planen und den Fortschritt von Anfang bis Ende zu überwachen. Es dreht sich um die Erstellung von "Stories", die kleine Projekte oder Funktionen darstellen, und es zeichnet sich durch die Erfassung von Schlüsseldaten für detaillierte Projektanalysen und fortschrittsberichte .

Pivotal Tracker verfügt auch über mehrere integrierte Kollaborationsfunktionen, um die Mitglieder auf dem Laufenden zu halten, darunter Kommentare, ein Aktivitätsbereich, eine Follow-Funktion, @Mentions und Benachrichtigungen.

über Pivotal Tracker Andere wichtige Funktionen von Pivotal Tracker sind:

Robuste API und Integrationen zur Anpassung an die Tech-Stacks der Entwickler

Schätzung des Zeitaufwands und der Komplexität, die für jede Story erforderlich sind

Ziehen und Ablegen von Stories aufprioritäten anordnen* Fehlerverfolgung und -verwaltung

Etiketten zum Suchen, Sortieren und Filtern von Stories

Visuelle Story-Blocker zur Vermeidung von Blockaden

Und vieles mehr! Aber Pivotal Tracker ist nicht ohne eine gesunde Portion Nachteile. Um ein paar zu nennen..

Seine Funktionen sind nicht flexibel genug

Schwer anpassbar

Verwirrende UI und generell nicht sehr benutzerfreundlich

Nur für Software-Teams hilfreich

Keine Gantt-Diagramm-Funktion

Und mehr. 👀

Was tun Sie also? Sie verabschieden sich von Pivotal Tracker und investieren Ihre Zeit produktiver - in eine leistungsstarke Pivotal Tracker-Alternative 🙂

Worauf sollte man bei einer Pivotal Tracker Alternative achten?

Pivotal Tracker deckt viele der wichtigsten Grundlagen für agile Teams ab, aber die agile Methodik selbst ist abhängig von kontinuierliche Verbesserung - und Ihre Projektmanagementsoftware sollte das widerspiegeln! Einer der größten Kritikpunkte an Pivotal Tracker ist die Tatsache, dass es ausschließlich auf Software-Teams ausgerichtet ist. Das macht es schwierig, die Software an verschiedene Branchen, schnell wachsende Teams, Anwendungsfälle und mehr anzupassen.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer nächsten Software-Alternative auf die grundlegenden Funktionen, die Pivotal Tracker zusätzlich_ zu diesen kritischen Qualitäten bietet:

Flexible und anpassbare Funktionen

Mehrere Projektansichten (einschließlich Gantt-Diagramme)

Vorlagen für einen schnelleren Einstieg in die Nutzung der Plattform

Eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche

Hochgradig visuelles Design

Vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Dashboards, Einblicke und Fortschrittsverfolgung

Die gute Nachricht ist, dass die meisten modernen und wettbewerbsfähigen Projektmanagement-Software eine Reihe dieser Funktionen haben, um Teams jeder Größe und jedes Budgets zu bieten.

Die nicht ganz so gute Nachricht? Sie könnten sich durch eine Vielzahl von Tools wühlen, bevor Sie die richtige Pivotal Tracker-Alternative für Ihr Team finden. Anstatt Ihre Zeit und Energie für diesen Trial-and-Error-Prozess zu opfern, beginnen Sie hier 🙂

Die 10 besten Pivotal Tracker-Alternativen für das Projektmanagement

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um Ihnen diese kuratierte Liste der 10 besten Pivotal Tracker-Alternativen für agile Teams zu präsentieren.

Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie sonst mit dem Durchforsten des Internets verbracht hätten, und informieren Sie sich über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Preise, Bewertungen und vieles mehr der Top-Konkurrenten.

1. ClickUp

Visualisieren Sie agile Arbeitsabläufe mit der ClickUp Board-Ansicht ClickUp ist die einzige All-in-One-Produktivitätssoftware, die leistungsstark genug ist, um Ihre Arbeit über verschiedene Anwendungen hinweg in einer kollaborativen und dynamischen Plattform zu zentralisieren. ClickUp ist die ideale Pivotal Tracker-Alternative mit Hunderten von vollständig anpassbaren Funktionen und über 1.000 Integrationen zur Bereitstellung von Wand-zu-Wand-Lösungen für Agile Teams über alle Branchen hinweg, sogar auf Kostenloser Forever-Plan .

Es gibt mehr als 15 Workflow-Ansichten in ClickUp, einschließlich der Liste, des Kalenders, der Kanban-ähnlichen Tafelansicht und sogar der Gantt-Ansicht, um Ihre Aufgaben und den Fortschritt aus jedem Blickwinkel zu visualisieren. Darüber hinaus gibt es in ClickUp zahlreiche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, z. B. durch Aufgabenkommentare im Thread, zugewiesene Kommentare , Chat-Ansicht oder mit der sehr visuellen Whiteboards werkzeug.

ClickUp beste Eigenschaften

Agile Dashboards für einen Überblick über die Geschwindigkeit Ihres Projekts, den kumulativen Fluss, die Durchlauf- und Zykluszeit und mehr

Mehrere Wege zusich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, einschließlich fortlaufender Aufgaben und konsistenter Aktionen

Formulare zur sofortigen Erstellung umsetzbarer Aufgaben aus Fehlermeldungen

Benutzerdefinierte Aufgabenstati für sofortige Fortschrittsaktualisierungen auf einen Blick

ProjektMeilensteine zur Verfolgung Ihres Projektzeitplans

ClickUp Einschränkungen

So viele zusätzliche Funktionen können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten werden in der mobilen App angeboten - noch nicht!

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5 pro Benutzer, pro Monat

: $5 pro Benutzer, pro Monat Business : $12 pro Benutzer, pro Monat

: $12 pro Benutzer, pro Monat Business Plus : $19 pro Benutzer, pro Monat

: $19 pro Benutzer, pro Monat Unternehmen : Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,670+ Bewertungen)

4.7/5 (5,670+ Bewertungen) Kapitelra: 4.7/5 (3,540+ Rezensionen)

2. Jira

über JiraJira ist eine Software zur Fehlerverfolgung und Projektverwaltung, die für Agile Teams und Entwickler. Projektmanager können intelligentere Sprints mit erweiterten Berichtsoptionen planen, z. B. Benutzerauslastung, durchschnittliches Problemalter und kürzlich erstellte Probleme. Mit der Funktion Release Burndown Chart können Manager den Fortschritt eines gesamten Releases verfolgen und überwachen, während die Funktion Kumulatives Flussdiagramm ermöglicht es Projektmanagern, den Umfang und den Status der Arbeit zu einem bestimmten Zeitpunkt zu visualisieren.

Wenn Sie ein Nicht-Entwicklungsteam sind, könnten Sie die strengen Projektansichten als schwierig anpassen. Die agile Oberfläche von Jira ist auf Kanban- und SCRUM-Boards aufgebaut. Das ist perfekt, wenn Ihr Team in Sprints arbeitet, aber für funktionsübergreifende Projektarbeit schwierig zu verwenden. So können Sie beispielsweise nicht einfach verschiedene Ansichten des Projektfortschritts erstellen, die entwicklungsfremde Aufgaben wie Kundenrezensionen und Design-Iterationen umfassen.

Lesen Sie ein ausführliches Glossar zu Agile SCRUM-Begriffe !

Jira beste Eigenschaften

Scrum-Boards für Sprints

Kanban-Tafeln fürproblemverfolgung* Roadmaps zum Delegieren von Aufgaben

Berichte und Dashboards

Einschränkungen von Jira

Steile Lernkurve für Teams bei der Einarbeitung und Integration in benutzerdefinierte Arbeitsabläufe (sieheAlternativen zu Jira)

Benutzer können keine Projektrisiken oder -kosten abschätzen, was das Projektmanagement erschwert

Jira Preise

Kostenlos : Für 10 Benutzer

: Für 10 Benutzer Standard : 7,75 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: 7,75 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Premium : $15,25/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $15,25/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Unternehmen: Preise bei Jira erfragen

Jira Bewertungen und Rezensionen

3. Aha!

über Aha!Aha! ist eine Produktmanagement-Software entwickelt, um Teams bei der Verwaltung von Produktplänen, der Priorisierung von Funktionen und der Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams . Es bietet eine intuitive Schnittstelle, die alle notwendigen Ressourcen für eine effektive Planung aller projektanforderungen . Mit Aha! können Teams problemlos in Echtzeit an Projekten zusammenarbeiten, egal wo sie sich befinden.

In Aha! können Teams auf einer zentralen Plattform Kundenfeedback prüfen, den Projektfortschritt visualisieren und Produkteinsichten austauschen. Auf diese Weise können die Teams Kundenprobleme erkennen, Projekte priorisieren und planen und die Marktanforderungen besser verstehen. Aha! vereinfacht auch die Zusammenarbeit mit Tools für den Austausch von Ideen und die Einholung von Feedback von Beteiligten.

Aha! beste Eigenschaften

Sichtbarkeit von Problemen und Fehlern aus Zendesk, GitHub und Sentry

Workflow-Board mit Automatisierungsfunktionen

Open-Source-Erweiterungen zur Verfolgung des Status von Zweigen, Pull-Requests und Builds für jede User Story

mehr als 30 native Integrationen, darunter Jira, Slack, AzureDevOps, Salesforce, Google Analytics und Zendesk

Aha! Einschränkungen

Die für Entwicklungsteams konzipierten Preispläne sind im Vergleich zu anderen Pivotal Tracker-Alternativen teuer

Es fehlt eine Notizfunktion

Aha! Preise

Erstellen : Kostenlos

: Kostenlos Entwickeln : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Ideen : $39/Monat pro Benutzer

: $39/Monat pro Benutzer Anfahrtsskizzen: $59/Monat pro Benutzer

Aha! Bewertungen und Rezensionen

4. Asana

über Asana Unsere nächste Pivotal-Tracker-Alternative ist Asana, ein Projektmanagement- und Kollaborationstool, das Teams bei der Organisation, Verfolgung und Verwaltung ihrer Arbeit unterstützt. Die Plattform bietet wichtige Funktionen wie Kalender, Konversationen und Dateifreigabe, damit Teams den Überblick über ihre Arbeit behalten und effektiv kommunizieren können.

Teams können Aufgaben und Teilaufgaben erstellen, diese den Teammitgliedern zuweisen und Fristen festlegen. Diese Organisationsebene macht es einfach, die Arbeitsbelastung zu verwalten und zu berücksichtigen. Asana verfügt auch über eine Kalenderansicht, in der Teams alle Aufgaben in chronologischer Reihenfolge sehen und ihre Arbeit planen können, um Termine rechtzeitig einzuhalten.

check out Asana-Alternativen !

Asana beste Eigenschaften

Gemeinsam nutzbare Dashboards zur Anzeige des Fortschritts in Teams und Projekten

Automatisierungsregeln zum Senden von Anfragen an Teammitglieder oder Projekte

Erweiterte Zeitleisten für die Projektplanung

Benutzerdefinierte Kapazitätsschwellenwerte pro Person

Einschränkungen von Asana

Nicht geeignet für Softwareentwicklungsteams oder komplexe Projekte

Im Gegensatz zu anderen Alternativen zu Pivotal Tracker wie ClickUp können nicht mehrere Beauftragte hinzugefügt werden

Preise für Asana

Basic: Kostenlos

Kostenlos Premium : $10.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

: $10.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business : $24,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $24,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise bei Asana erfragen

Asana Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

4.5/5 (11,000+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

5. Wrike

über WrikeWrike ist eine Projektmanagement-Software, die Teams bei der Organisation, Planung und Durchführung ihrer Arbeit unterstützt. Sie bietet eine Reihe von Funktionen, einschließlich Aufgabenmanagement, Dateifreigabe, Zeiterfassung und Echtzeitkommunikation. Wrike kann von Teams aller Größen und Branchen genutzt werden, von kleinen Startups bis hin zu großen Unternehmen.

Die Projekt-Dashboards von Wrike können so angepasst werden, dass sie spezifische Daten und Metriken enthalten, die für ein bestimmtes Projekt oder Team relevant sind. Ein Software-Entwicklungsteam könnte zum Beispiel Metriken zur Codeabdeckung und zu Testergebnissen einbeziehen, während ein produktmarketing-Team könnte Metriken zu Adoptionsraten und Kundenakquisitionskosten (CAC) enthalten.

Die besten Eigenschaften von Wrike

Antragsformulare mit bedingter Logik

Automatisierung wiederkehrender Arbeitsabläufe

Planung von Projektressourcen

Projekt-Dashboards

Einschränkungen von Wrike

Sie können Gantt-Diagramme nur in den kostenpflichtigen Versionen sehen (erfahren Sie mehr überWrike-Alternativen)

Sie können nur mit den Business- oder Enterprise-Tarifen auf den In-App-Zeiterfassungsdienst zugreifen

Wrike Preise

Kostenlos

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie Wrike für Preise

: Kontaktieren Sie Wrike für Preise Pinnacle: Kontaktieren Sie Wrike für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (1,900+ Bewertungen)

4.3/5 (1,900+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (3,200+ Bewertungen)

6. Montag.com

über Montag Werkzeug für Projektmanagement und Zusammenarbeit Montag.de hilft Teams bei der Planung, Organisation und Ausführung ihrer Arbeit. Teammitglieder können Tafeln erstellen und Aufgaben in Karten organisieren, die zwischen den Spalten verschoben werden können, um verschiedene Projektphasen darzustellen, indem sie die visuellen, flexiblen und anpassbaren Funktionen der Plattform nutzen.

Am Montag steht eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, darunter Kalender, Konversationen und Dateifreigabe, die Teams dabei helfen können, organisiert zu bleiben und effektiv zu kommunizieren. Darüber hinaus bietet die Plattform Integrationen mit einer Vielzahl anderer Tools und Apps, die es Teams ermöglichen, ihre Arbeit zu rationalisieren workflow-Management prozesse.

Weitere Informationen Montagsalternativen!

Montag beste Eigenschaften

Kalender-Widget, um zu sehen, welche Aufgaben zu welchem Projekt gehören

Anpassbare Arbeitsabläufe für die Verwaltung von Projekten

Verfolgung von Abhängigkeits-Projekten

Verwaltung der Arbeitsbelastung

Montag Einschränkungen

Die Funktionen sind für Software-Entwicklungsteams nicht tiefgreifend

Dashboards sind eine kostenpflichtige Premium-Funktion

Preise für Monday

Einzelperson : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Basis : $8/Platz pro Monat ab 3 Plätzen

: $8/Platz pro Monat ab 3 Plätzen Standard : $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen

: $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen Pro : $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen

: $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen Unternehmen: Kontakt Montag für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (3,300+ Bewertungen)

4.6/5 (3,300+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (6,600+ Bewertungen)

7. Trello

über TrelloTrello ist ein webbasiertes Projektmanagement- und Teamkollaborationstool, das eine Tafel im Kanban-Stil verwendet, um Teams bei der Verwaltung von Aufgaben und Projekten zu unterstützen. Auf jeder Tafel erstellen die Benutzer Karten, um Aufgaben oder Elemente darzustellen, und verschieben sie über Spalten, um verschiedene Stadien des Fortschritts anzuzeigen.

Um mehrere Workflows in einer Projektmanagement-Software wie Trello zu erstellen, müssen Sie zunächst für jeden Workflow eine eigene Tafel erstellen. Erstellen Sie dann innerhalb jeder Tafel Spalten, die die verschiedenen Phasen des Workflows darstellen, z. B. "Rückstand", "In Bearbeitung", "In Prüfung" usw. Anschließend erstellen Sie Karten, um Aufgaben oder Elemente hinzuzufügen und sie über die Spalten zu verschieben, während sie den Arbeitsablauf durchlaufen.

Trello beste Eigenschaften

Kanban-Boards, Kalender, Zeitleisten und Dashboards für Projekte

Automatisierung ist in jedes Trello-Board integriert, ohne Code

Power-Ups (Plugins) zur Verknüpfung mit anderen Anwendungen und Tools

Wiederholbarworkflow-Vorlagen für mehrere Projekte

Einschränkungen von Trello

Die Aufgabenebenen können sich leicht stapeln, wenn Sie umfangreiche Projekte verwalten

Die meisten Funktionen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar (sieheTrello-Alternativen)

Trello Preise

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium : $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontaktieren Sie Trello für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

4.5/5 (22,000+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

8. Pendo

über Pendo A kundenerfolgsplattform pendo hilft Teams bei der Verbesserung digitaler Erlebnisse, indem es ihnen ermöglicht, zu verstehen, wie ihre Kunden mit ihren Produkten interagieren, Feedback zu sammeln und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die Pendo-Plattform umfasst Analysen, Segmentierung, Engagement-Tools, Einblicke und Nutzungsverfolgung. Mit Echtzeit-Analysen können Sie sehen, was Ihre Kunden mit Ihrem Produkt machen. Die Segmentierung ermöglicht es Ihnen, Kunden auf der Grundlage ihres Verhaltens in Personas zu gruppieren. Mit Engagement-Tools können Sie direkt mit Ihren Kunden kommunizieren. Einblicke vermitteln Ihnen ein Verständnis für die Verhaltensmuster der Nutzer im Laufe der Zeit. Und die Nutzungsverfolgung zeigt Ihnen genau, welche Funktionen die Nutzer am häufigsten verwenden.

Die besten Funktionen von Pendo

Data Explorer Tool für den Zugriff, die Untersuchung und die Analyse von Produktdaten

Quantitative Metriken zur Messung des gesamten Produkteinsatzes

Portfolio-Zusammenfassungen und In-App-Guides

Verfügbar für alle Pendo Guide Nutzer

Einschränkungen von Pendo

Begrenzte Skalierbarkeit für agile Teams, die nach Projektmanagement-Funktionen suchen

Anpassungen sind bei Kundenprofilen begrenzt

Pendo Preise

Kostenloser Plan

Kontaktieren Sie Pendo für Details zum Preisplan

Pendo Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (1,100+ Bewertungen)

9. TeamGantt

über TeamGantt TeamGantt ist eine webbasierte Projektmanagement-Software, mit der Teams ihre Arbeit mithilfe eines Gantt-Diagramms planen und terminieren können. Gantt-Diagramme sind eine Art Balkendiagramm, das die Projektaufgaben und ihre Abhängigkeiten im Zeitverlauf anzeigt, so dass man leicht erkennen kann, wann die Aufgaben beginnen und enden sollen und wie sie zueinander in Beziehung stehen. Die Software von TeamGantt ermöglicht es Benutzern, Aufgaben zu erstellen, zuzuweisen und zu verfolgen, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und Ressourcen und Budgets zu verwalten. Es bietet auch erweiterte Funktionen wie Aufgabenabhängigkeiten, benutzerdefinierte Felder und die Integration mit anderen Tools wie Trello und Slack. TeamGantt wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, ihre Arbeit zu visualisieren, den Zeitplan einzuhalten und organisiert zu bleiben, damit sie ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets abliefern können.

TeamGantt beste Eigenschaften

Visuelle Aufgabenberichte zur Überwachung von Projektzielen und -fortschritt

Registerkarte Ressourcenmanagement mit einfachem Zugriff

Portfolio-Ansichten und Berichte

Geplanter Zeitplan vs. tatsächlicher Zeitplan

TeamGantt Einschränkungen

Komplexe Abhängigkeitsfunktionalität

Zeiterfassung ist eine kostenpflichtige Funktion

TeamGantt Preise

Lite : $19/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung

: $19/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung Pro : $49/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung

: $49/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung Enterprise: $99/Monat pro Manager, jährliche Abrechnung

TeamGantt Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

10. nTask

über nTask Mit der Aufgaben- und Projektmanagement-Plattform von nTask können Teams und Einzelpersonen gleichzeitig Aufgaben verwalten, zusammenarbeiten und Prioritäten setzen. Zusätzlich zu Aufgabenlisten, Kanban-Boards, Zeitleisten, Gantt-Diagrammen, Zeiterfassung und benutzerdefinierten Dashboards bietet sie Werkzeuge für eine effektive Zusammenarbeit im Team.

Mit dem automatischen Erinnerungs- und Benachrichtigungssystem von nTask haben Teams eine zusätzliche Hilfe bei der Überwachung von Projektfristen. Zum Beispiel können Benutzer automatische Erinnerungen einrichten, die ein paar Tage vor Fälligkeit einer Aufgabe verschickt werden.

nTask beste Eigenschaften

Kanban-Tafeln zum Ziehen und Ablegen

Gantt-Diagramme mit Aufgabenabhängigkeiten

Zeitschätzungen und Zeiterfassung

Verwaltung von Dokumenten

nTask Einschränkungen

Am besten geeignet für kleine bis mittelgroße Teams ohne komplexe Projekte

Das Anhängen großer Dateien bei der Freigabe dauert länger als normal

nTask Preise

Premium : Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer Business : Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie nTask für Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

Agiles Projektmanagement beginnt mit ClickUp

Der Schlüssel zum Finden der besten Pivotal Tracker Alternative für Ihr Team ist Flexibilität.

Und es gibt nur eine agile Projektmanagement-Software, die dieses Maß an Flexibilität zusammen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, Hunderten von funktionalen Funktionen, einer reichhaltigen Vorlagenbibliothek und vielem mehr bieten kann - und diese Software ist ClickUp. 🏆

