Monday vs. Jira Vergleich: Welches Tool ist im Jahr 2024 besser?

Sie möchten Monday.com und Jira vergleichen?

Nicht sicher, welche projektmanagementsoftware derzeit besser ist als die andere?

Nun, mit diesem Entscheidungsprozess sind Sie sicherlich nicht allein. Jede projektmanagement-Tool hat im Jahr 2022 eine Reihe von Plattformänderungen vorgenommen und neue Funktionen veröffentlicht.

Und in diesem Leitfaden vergleichen wir die beiden beliebten projektmanagement-Tools vergleichen, damit Sie die beste Option zwischen Monday.com und Jira kennen.

Was ist Monday.com?

Über Montag.comMontag ist ein Projekt und aufgabenverwaltung diese Lösung wird hauptsächlich von Teams und Unternehmen verwendet, um Aufgaben und Projekte zu verfolgen, zusammenzuarbeiten und zu verwalten. Es ist ziemlich einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, Projekttransparenz zu erhalten, während Sie auf meilensteine und erreichen Sie Ihre Projektziele. 🎯

Zu den Funktionen von Monday gehört ein visuelles Board-Layout, mit dem Sie Projekte und Aufgaben leicht sehen, Rollen zuweisen und den Fortschritt überwachen können. Darüber hinaus verfügt es über zahlreiche Automatisierungsfunktionen und ermöglicht benutzerdefinierte Arbeitsabläufe je nach den Bedürfnissen des Teams.

Wenn Sie sich ansehen, was Monday Teams zu bieten hat, stechen ein paar Funktionen hervor. 💡

1. Kanban-Tafeln

Die Ansicht der Montagstafel kann die Details der Kartenanzeige anpassen und nach Gruppen unterteilt werden

Monday knausert nicht mit der visuellen Attraktivität seiner Werkzeuge. Die Scrum- und Kanban-Boards sind visuell ansprechend und einfach zu bedienen. Sie eignen sich hervorragend, um mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten und zu verfolgen, ohne sich in den Details zu verlieren.

Obwohl beide Projektmanagement-Lösungen Kanban-Boards für agile Teams anbieten, eignen sich die erweiterten Funktionen von Monday besser für das Aufgabenmanagement.

Leider kann die Kanban-Ansicht von Monday nur Karten mit den Beschriftungen in den Statusspalten erstellen, was für einige, die mehr Anpassungsmöglichkeiten in ihren Projektmanagement-Tools wünschen, eine Einschränkung darstellen könnte.

Die Dateiverwaltungsfunktionen von Monday ermöglichen es Ihnen, Dateien hochzuladen und sie für eine bessere Zusammenarbeit im Team freizugeben

Die integrierten Dateiverwaltungsfunktionen von Monday machen es Teams leicht, zusammenzuarbeiten und wichtige Dateien an einem Ort zu zentralisieren. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Ihr Team immer auf die gleichen, aktuellen Informationen zugreifen kann, wenn Ihre Projekte Gestalt annehmen. 📝

3. API-Integrationen

Über Monday.com

Wenn es eine Sache gibt, die Ihr Projektmanagement-Tool haben sollte, dann ist es die Fähigkeit, mit den Tools, die Sie bereits verwenden, zusammenzuarbeiten. Vor allem, wenn Sie Wert auf Anpassbarkeit legen, damit Sie mehr Kontrolle über Ihren Arbeitsablauf haben. Zum Glück bietet Monday viele API-Optionen von Drittanbietern, so dass Sie es leicht mit Ihren anderen Tools verbinden können. 💻

4. Automatisierung

Über Monday.com

Mit den Automatisierungswerkzeugen von Monday können Benutzer Zeit sparen, indem sie automatisierte Arbeitsabläufe mit vordefinierten Bedingungen und Aufgaben. Dies hilft Teams, organisiert zu bleiben und sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, ohne jedes Mal alles manuell verwalten und aktualisieren zu müssen.

5. Mobile App

Mit der mobilen App von Monday.com können Nutzer auf ihre Projekte und aufgabenmanagement-Software wo auch immer sie sich befinden. Sie bietet auch Echtzeit-Benachrichtigungen und die Möglichkeit, zu kommentieren, zu chatten und mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten.

Montag Preis:

Eine gute Sache über Montag.com ist, dass die Preise ziemlich erschwinglich sind. Sie müssen kein großes Team mit noch größeren Budgets sein, um das Tool zu nutzen. Hier ist eine grundlegende Aufschlüsselung der einzelnen Preisstufen. 💰

Einzelperson : kostenlos für immer

: kostenlos für immer Basic : 8 $ pro Platz und Monat

: 8 $ pro Platz und Monat Standard : $10 pro Platz und Monat

: $10 pro Platz und Monat Pro : $16 pro Platz und Monat

: $16 pro Platz und Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

Was ist Jira?

Über JiraJira ist eine agile Projektmanagementlösung, die von Tausenden von Teams zur Verfolgung und Verwaltung von Aufgaben, Projekten und Arbeitsabläufen verwendet wird. Ähnlich wie Monday lässt es sich leicht in Ihren Tech-Stack integrieren und bietet leistungsstarke Anpassungsoptionen. Vergleich von Confluence mit Notion !

Jira-Funktionen

Ähnlich wie bei Monday, Jira bietet ebenfalls mehrere nützliche Verwaltungsfunktionen. Zwei davon sind das Tracking-System, das bei der Überwachung des Fortschritts hilft, und die Werkzeuge für die Berichterstellung und die grafische Analyse, mit denen die Benutzer auf einen Blick Einblicke erhalten.

Software-Entwicklungsteams bevorzugen in der Regel Jira, aber lassen Sie uns anhand einiger weiterer Funktionen sehen, warum.

1. Problemverfolgung

Jira hat kürzlich seine neue Issue-Tracking-Ansicht veröffentlicht

Das Issue-Tracking-System von Jira ermöglicht es Software-Entwicklungsteams, Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe zu verfolgen und auf dem neuesten Stand zu halten. Mit dieser Projektmanagement-Funktion können Teams zusammenarbeiten und Fehler schnell erkennen.

2. Berichterstattung

Beispiel für ein Burndown-Diagramm in Jira

Mit Jiras berichtswerkzeuge behalten Sie den Überblick über Sprints, Aufgaben und Schätzungen. Wann immer Sie den Fortschritt oder die Leistung Ihres Projekts analysieren müssen, sind Sie mit den Reporting-Tools von Jira bestens bedient. 📈

3. Anpassungen Jira bietet Benutzern die Möglichkeit, das Dashboard an die Bedürfnisse ihres Teams anzupassen. Benutzer erstellen benutzerdefinierte Felder, Bezeichnungen und Status, um ihre Aufgaben in dieser Projektmanagement-Software zu organisieren.

4. Mobile App

Mit der mobilen App von Jira können Benutzer schnell auf ihr Projektmanagement-System zugreifen, mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und den Fortschritt verfolgen. Sie ermöglicht auch Echtzeit-Benachrichtigungen und die Bearbeitung von Aufgaben und Arbeitsabläufen. 📲

5. Automatisierung

Über Jira

Mit den Automatisierungswerkzeugen von Jira können Benutzer benutzerdefinierte Workflows erstellen und ihre Prozesse zu automatisieren . Die Automatisierung hilft, Zeit zu sparen und macht die Verwaltung von Aufgaben und Projekten schneller und effizienter.

Jira Preise

Jira bietet zwar weniger Preisstufen, dafür aber zu recht erschwinglichen Preisen. Das Gute daran ist, dass Teams aller Größen in der Lage sind, die besten Funktionen dieses Projektmanagement-Tools zu nutzen, ohne die Bank zu sprengen. 💰

Kostenlos : Immer kostenlos für bis zu 10 Benutzer

: Immer kostenlos für bis zu 10 Benutzer Standard : $7,75 pro Benutzer

: $7,75 pro Benutzer Premium : $15,25 pro Benutzer

: $15,25 pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

Monday.com vs. Jira: Wer gewinnt?

Wenn es um Projektmanagement-Tools geht, hängt es wirklich von den Bedürfnissen und Vorlieben des Teams ab. Monday bietet eine einfach zu bedienende Schnittstelle und leistungsstarke Anpassungsoptionen. Es ist auch ideal für Teams, die unterwegs zusammenarbeiten müssen.

Jira hingegen ist ideal für Teams, die ihre Projekte besser verfolgen und überwachen möchten. Es verfügt über leistungsstarke Berichts- und grafische Analysewerkzeuge, die es den Teams leicht machen, zu überwachen, was sie bisher erreicht haben.

Insgesamt eignen sich beide Tools hervorragend für das Projektmanagement, und der entscheidende Faktor ist oft die Frage, wie benutzerfreundlich sich ein Tool für das Team "anfühlt". Schauen wir uns an, welches Tool in jeder der wichtigsten Kategorien für effektive Projektmanagement-Software gewinnt. 📊

Automatisierung

Wenn es um Automatisierung geht, bieten Jira und Monday.com ähnliche Funktionen. Monday.com bietet Automatisierungswerkzeuge, mit denen Benutzer benutzerdefinierte Workflows erstellen und Prozesse automatisieren können.

Jira bietet ebenfalls Automatisierungsfunktionen, die es Softwareentwicklungsteams und anderen Gruppen ermöglichen, ihre Arbeitsabläufe zu definieren und zu kontrollieren. Jira bietet jedoch fortschrittlichere Automatisierungsfunktionen, wie z.B. die Möglichkeit der Integration mit APIs von Drittanbietern, die es den Benutzern ermöglichen, sich mit anderen Diensten zu verbinden, um Prozesse und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten zu automatisieren.

Letztendlich kommt es auf die individuellen Bedürfnisse des Teams an und darauf, die richtige Lösung zu wählen, die zu ihm passt.

Bei dieser Funktion ist es ein Unentschieden. 🤝

Aufgabenverwaltung

Wenn es um die Aufgabenverwaltung geht, bieten sowohl Jira als auch Monday.com großartige Funktionen. Monday.com sticht jedoch mit seinen farbcodierten Dashboards, anpassbaren Etiketten und Dateiverwaltungswerkzeugen hervor.

Diese Funktionen ermöglichen es Teams, einfach zusammenzuarbeiten und Aufgaben und Projekte zu organisieren. Einige Teammitglieder mögen die Arbeit mit Tools, die Farben verwenden, viel lieber.

Jira bietet auch leistungsstarke Aufgabenmanagement-Tools, mit denen Benutzer Aufgaben von einer Liste abhaken und automatisch alle wichtigen Beteiligten benachrichtigen können. Letztendlich hängt die beste Lösung für die Aufgabenverwaltung davon ab, wie detailliert Teams die Aufgabenverwaltung gestalten können.

Bei dieser Funktion ist es ein Unentschieden. 🤝

Preis

Der Hauptunterschied zwischen Monday und Jira ist der Preis. Monday bietet eine preisgünstigere und flexiblere Lösung, wenn es um die Preisgestaltung geht. Der individuelle Plan ist für immer kostenlos, während der Basisplan nur $8 pro Arbeitsplatz pro Monat kostet.

Der günstigste Plan von Jira ist der Standardplan mit 7,75 $ pro Benutzer und Monat. Die Premium- und Enterprise-Pläne von Jira sind ebenfalls teurer als das Angebot von Monday. Letztendlich müssen Teams bei der Auswahl der richtigen Projektmanagementlösung ihr Budget und die Tools berücksichtigen, auf die sie mit diesem Budget zugreifen können.

Für diese Funktion gewinnt Monday.com. 🥇

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Monday vs. Jira

Bis zu diesem Punkt haben wir ausführlich darüber gesprochen, was jedes Tool nützlich macht, welche Funktionen hervorstechen und welche Zahlungsmöglichkeiten es gibt. Eine Alternative, die vielleicht besser zu Ihren Bedürfnissen passt, ist jedoch keine andere als ClickUp ! 💜

Also, warum ClickUp? Zunächst einmal bekommen Sie viel mehr für das, wofür Sie bezahlen - und für das, wofür Sie nicht bezahlen. Die kostenlose Option von ClickUp gibt Ihnen Zugang zu einem Großteil der Funktionen für null, nada, nichts!

Die meisten Plattformen arbeiten mit einem strengeren "Freemium"-Modell, bei dem Sie die Tools nicht ausprobieren können, ohne ein Upgrade durchzuführen. In der Tat bietet ClickUp erstaunliche Funktionen in seinem kostenlosen Plan wie:

Unbegrenzte Aufgaben

Unbegrenzte Anzahl von Mitgliedern im kostenlosen Plan

Pinnwände

Zeiterfassung

In-App-Videoaufzeichnung

Sicher, diese Funktionen sind nett. Aber wie schneiden sie im Vergleich zu den Funktionen von Monday und Jira ab? Werfen wir einen Blick darauf!

ClickUp rivalisierende Funktion 1: Whiteboards

Ziehen Sie Formen per Drag & Drop auf Ihre Leinwand, verbinden Sie Ihre Arbeitsabläufe miteinander und arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboard ClickUp-Whiteboards bieten Projektleitern die Möglichkeit, Brainstormings und sogar Erklärungsrunden zu organisieren, während sie ihre Projekte verwalten. Mit den hoch visuellen Tafeln können Sie leicht aufgaben zu priorisieren , weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und fügen Sie Notizen hinzu.

Whiteboards sind kollaborativ, d. h. Sie können in Echtzeit mit anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Außerdem können Sie Fristen hinzufügen und die Tafeln an die Bedürfnisse der Mitglieder anpassen.

ClickUp rivalisierende Funktion 2: Ziele

Verwenden Sie ClickUp, um den Fortschritt mit numerischen, monetären, Wahr/Falsch- und Aufgabenzielen zu verfolgen ClickUp's Ziele ermöglicht Projektmanagern die einfache Erstellung und Verfolgung von Zielen für ihre Teams. Mit Zielen können Benutzer Projekte in überschaubare Meilensteine mit festgelegten Fristen aufteilen.

Sie können Parameter wie numerische, monetäre, Wahr/Falsch- und Aufgabenziele festlegen, um Ziele zu verfolgen und sicherzustellen, dass Sie den Zeit- oder Kostenrahmen einhalten.

ClickUp rivalisierende Funktion 3: Notepad-Erweiterung

Organisieren Sie Ihre Gedanken sofort mit Rich Text Editing in ClickUp's Notepad ClickUp's Notizblock (ein absoluter Favorit!) ist ein großartiges "tragbares" Werkzeug, mit dem Benutzer schnell Ideen notieren, Brainstorming betreiben und Informationen auf organisierte Weise speichern können. Die Chrome-Erweiterung bietet eine praktische Möglichkeit zum Speichern von Notizen, Bildern, Lesezeichen, Screenshots, Listen, Zeiterfassung und anderen Daten.

Das Beste daran ist, dass Sie nicht aus der aktuellen Registerkarte herausklicken müssen, wenn Sie plötzlich eine wichtige Notiz speichern oder notieren möchten. Er schwebt in der Ecke des Navigationsfensters und ist mit einem Klick erreichbar. 😎

ClickUp rivalisierende Funktion 4: Notizen

Einfaches Hinterlassen von Anmerkungen, Zuweisen von Benutzern oder Erstellen von Aufgaben direkt aus einem Bild oder einer PDF-Datei

Wussten Sie, dass Sie mit ClickUp Bilder markieren und pDFs mit Anmerkungen versehen ? Für viele Projektmanager und wichtige Beteiligte sind PDFs nützlich, aber sie sind schwer zu handhaben, wenn man Zeilenänderungen vornehmen oder Anmerkungen hinzufügen möchte.

Mit ClickUp gehört dieses Problem der Vergangenheit an.

Mit dieser Funktion (die im Enterprise-Tarif von ClickUp enthalten ist) können Sie Ihre PDFs direkt in der App schnell bearbeiten und mit Anmerkungen versehen. Es ist nicht nur großartig, um den Workflow für Projektdokumente zu rationalisieren, sondern es macht es für Teams einfacher, Feedback zu geben, zu kommentieren und an Dokumenten zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, in welchem Format sie vorliegen.

ClickUp rivalisierende Funktion 5: Workload-Ansicht

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Ein Projektmanager ist oft ein Synonym für zeitmanagement . Das liegt daran, dass sie die Arbeitsbelastung ihrer Teams kennen müssen, damit niemandem zu viele oder zu wenige Aufgaben zugewiesen werden.

Softwareentwicklungsteams, die häufig an einem Lieferprozess arbeiten, können leicht zu viele oder zu wenige Aufgaben erhalten. Außerdem können diese Aufgaben unterschiedlich lange dauern, weshalb sprint-Punkte sind für die meisten dieser Teams von entscheidender Bedeutung.

Zum Glück mit ClickUp's Workload-Ansicht erhalten Sie nicht nur visuelle Einblicke in Ihre Team- und Einzelarbeitsbelastung, sondern können diese auch mit Sprintpunkten oder Zeitschätzungen messen, um die Arbeitsbelastung angemessen zu messen. 📊

Was ist besser im Jahr 2024? Machen Sie alles mit ClickUp

Sowohl Monday als auch Jira bieten leistungsstarke kostenlose Projektmanagement-Tools die zweifelsohne nützlich sind. Beim Vergleich der beiden Tools ist es wichtig, Funktionen, Preise und Nutzerbewertungen zu berücksichtigen.

Verschließen Sie sich jedoch nicht vor besseren Alternativen. Ziehen Sie ein alternatives Tool wie ClickUp in Betracht: Sie erhalten Zugang zu mehr Funktionen für weniger Geld und es ist als All-in-One-Tool konzipiert, das alle anderen ersetzt.

ClickUp bietet einzigartige Funktionen wie das Zuweisen von Kommentaren, damit sich die Teams nicht in E-Mails verzetteln, um die zu erledigende Arbeit zu finden. Testen Sie uns noch heute und erstellen Sie Ihren ersten Arbeitsbereich, um den Unterschied zu sehen und zu erfahren, warum so viele Unternehmen von Jira und Monday zu ClickUp wechseln. Testen Sie ClickUp kostenlos