Monday vs. Jira Vergleich: Welches Tool ist im Jahr 2025 besser?

Möchten Sie Monday.com und Jira vergleichen?

Nicht sicher, welche projektmanagement-Software derzeit besser ist als die andere?

Nun, mit diesem Entscheidungsprozess sind Sie sicherlich nicht allein. Jede projektmanagement tool hat im Jahr 2022 eine Reihe von Plattformänderungen vorgenommen und neue Features veröffentlicht.

Und in diesem Leitfaden vergleichen wir die beiden beliebten projektmanagement tools vergleichen, damit Sie die beste Option zwischen Monday.com und Jira kennen.

Lassen Sie uns beginnen!

Was ist Monday.com?

Über Monday.comMonday.com ist ein Projekt und aufgabenmanagement ist eine Lösung, die hauptsächlich von Teams und Geschäften zur Nachverfolgung, Zusammenarbeit und Verwaltung von Aufgaben und Projekten verwendet wird. Es ist ziemlich einfach zu bedienen und ermöglicht Ihnen die Sichtbarkeit von Projekten, wenn Sie auf meilensteine und erreichen Sie Ihre Einzelziele für das Projekt. 🎯

Monday Features

Zu den Features von Monday gehört ein visuelles Board Layout, mit dem Sie Projekte und Aufgaben leicht erkennen, Rollen zuweisen und den Fortschritt überwachen können. Außerdem bietet es zahlreiche Features zur Automatisierung und ermöglicht benutzerdefinierte Workflows je nach den Bedürfnissen des Teams.

Wenn Sie sich ansehen, was Monday für Teams zu bieten hat, stechen einige Features hervor. 💡

1. Kanban-Boards

Die Ansicht des Boards von Monday kann die Details der Kartenanzeige benutzerdefinieren und nach Gruppen unterteilt werden

Monday knausert nicht mit der visuellen Attraktivität seiner tools. Die Scrum- und Kanban-Boards sind visuell ansprechend und einfach zu bedienen. Sie eignen sich hervorragend für die Verwaltung und Nachverfolgung mehrerer Projekte auf einmal, ohne sich in den Details zu verlieren.

Obwohl beide Projektmanagement-Lösungen Kanban-Boards für agile Teams anbieten, eignen sich die erweiterten Features von Monday besser als Tool zur Verwaltung von Aufgaben.

Leider können in der Kanban-Ansicht von Monday nur Karten mit den Beschreibungen in den Status-Spalten erstellt werden, was für einige, die mehr Anpassungsmöglichkeiten in ihren Projektmanagement-Tools wünschen, eine Einschränkung darstellen könnte.

Die Dateiverwaltungs-Features von Monday ermöglichen das Hochladen von Dateien und das Freigeben dieser Dateien in Teams zur besseren Zusammenarbeit

Die in Monday integrierten Features zur Dateiverwaltung machen es Teams leicht, zusammenzuarbeiten und wichtige Dateien an einem Ort zu zentralisieren. So können Sie sicherstellen, dass Ihr Team auf die gleichen, aktuellen Informationen zugreifen kann, während Ihre Projekte Form annehmen. 📝

3. API-Integrationen

Über Monday.com

Wenn es eine Sache gibt, die Ihr Projektmanagement-Tool haben sollte, dann ist es die Fähigkeit, mit den Tools, die Sie bereits verwenden, zusammenzuarbeiten. Vor allem, wenn Sie Wert auf Anpassbarkeit legen, damit Sie mehr Kontrolle über Ihren Workflow haben. Zum Glück bietet Monday zahlreiche API-Optionen von Drittanbietern, so dass Sie es leicht mit Ihren anderen Tools verbinden können. 💻

4. Automatisierung

Über Monday.com

Mit den Automatisierungstools von Monday können Benutzer Zeit sparen, indem sie automatisierte Workflows mit vordefinierten Bedingungen und Aufgaben. Dies hilft Teams, organisiert zu bleiben und sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, ohne alles jedes Mal manuell verwalten und aktualisieren zu müssen.

5. Mobile App

Mit der mobilen App von Monday.com greifen Benutzer auf ihre Projekte und aufgaben-Management-Software wo auch immer sie sind. Außerdem bietet sie Benachrichtigungen in Echtzeit und die Möglichkeit, mit Mitgliedern des Teams zu kommentieren, zu chatten und zusammenzuarbeiten.

Monday Preise:

Eine gute Sache über Monday.com ist, dass die Preise ziemlich erschwinglich sind. Sie müssen kein großes Team mit noch größeren Budgets sein, um das Tool nutzen zu können. Hier ist eine grundlegende Aufschlüsselung der einzelnen Preisstufen. 💰

Einzelperson : Free Forever

: Free Forever Basic : 8 $ pro Platz und Monat

: 8 $ pro Platz und Monat Standard : $10 pro Platz und Monat

: $10 pro Platz und Monat Pro : $16 pro Platz und Monat

: $16 pro Platz und Monat Enterprise: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

Sieh dir das an Montag Alternativen* !

Was ist Jira?

Über JiraJira ist eine agile Projektmanagement-Lösung, die von Tausenden von Teams zur Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben, Projekten und Arbeitsabläufen genutzt wird. Ähnlich wie Monday lässt es sich leicht in Ihren Tech-Stack integrieren und bietet leistungsstarke benutzerdefinierte Optionen. Vergleich zwischen Confluence und Notion !

Jira Features

Ähnlich wie bei Monday, Jira bietet auch mehrere nützliche Management Features. Zwei besondere Features sind das Nachverfolgungssystem, das bei der Überwachung des Fortschritts hilft, sowie die Berichterstellung und die grafischen Analysetools, mit denen die Benutzer auf einen Blick Einblicke erhalten.

Software-Entwicklungsteams bevorzugen in der Regel Jira, aber lassen Sie uns anhand einiger weiterer Features sehen, warum.

1. Nachverfolgung von Problemen

Jira hat kürzlich seine neue Ansicht zur Nachverfolgung von Problemen veröffentlicht

Das Jira-System zur Problemverfolgung ermöglicht es Software-Entwicklungsteams, Aufgaben, Projekte und Workflows zu verfolgen und auf dem neuesten Stand zu halten. Mit diesem Feature für das Projektmanagement sind Teams in der Lage, zusammenzuarbeiten und Fehler schnell zu erkennen.

2. Berichterstellung

Beispiel für ein Burndown-Diagramm in Jira

Mit Jira's tools zur Berichterstellung behalten Sie den Überblick über Sprints, Aufgaben und Schätzungen. Mit den Tools zur Berichterstellung von Jira können Sie jederzeit den Fortschritt oder die Leistung Ihres Projekts analysieren. 📈

3. Benutzerdefinierte Anpassungen Jira bietet Benutzern die Möglichkeit, das Dashboard an die Bedürfnisse ihres Teams anzupassen. Die Benutzer erstellen benutzerdefinierte Felder, Beschreibungen und Status, um ihre Aufgaben in dieser Projektmanagement-Software zu organisieren.

4. Mobile App

Mit der mobilen App von Jira können Benutzer schnell auf ihr Projektmanagement-System zugreifen, mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und sich über den Fortschritt auf dem Laufenden halten. Sie ermöglicht auch Benachrichtigungen in Echtzeit und die Bearbeitung von Aufgaben und Workflows. 📲

5. Automatisierung

Über Jira

Die Automatisierungstools von Jira ermöglichen es Benutzern, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen und ihre Prozesse zu automatisieren . Automatisierung hilft, Zeit zu sparen und macht das Management von Aufgaben und Projekten schneller und effizienter.

Jira Preise

Jira bietet zwar weniger Preisstufen, dafür aber zu recht erschwinglichen Preisen. Das Gute daran ist, dass Teams aller Größen in der Lage sind, die besten Features dieses Projektmanagement-Tools zu nutzen, ohne die Bank zu sprengen. 💰

Free : Immer kostenlos für bis zu 10 Benutzer

: Immer kostenlos für bis zu 10 Benutzer Standard : 7,75 $ pro Benutzer

: 7,75 $ pro Benutzer Premium : $15,25 pro Benutzer

: $15,25 pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Vertriebsteam

Schauen Sie sich das an *Jira Alternativen* !

Monday.com vs. Jira: Wer gewinnt?

Wenn es um Tools für das Projektmanagement geht, hängt es wirklich von den Bedürfnissen und Vorlieben des Teams ab. Monday bietet eine einfach zu bedienende Schnittstelle und leistungsstarke Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung. Es ist auch ideal für Teams, die unterwegs zusammenarbeiten müssen.

Jira hingegen ist ideal für Teams, die ihre Projekte besser nachverfolgen und überwachen wollen. Es verfügt über leistungsstarke Tools für die Berichterstellung und die grafische Analyse, mit denen Teams leicht überwachen können, was sie bisher zu erledigen hatten.

Insgesamt eignen sich beide Tools hervorragend für das Projektmanagement, und die Entscheidung zwischen ihnen hängt oft davon ab, wie benutzerfreundlich sich ein Tool für das Team anfühlt. Schauen wir uns an, welches Tool in den wichtigsten Kategorien für effektive Projektmanagement-Software am besten abschneidet. 📊

Automatisierung

Wenn es um Automatisierung geht, bieten Jira und Monday.com ähnliche Features. Monday.com bietet Automatisierungstools, mit denen Benutzer benutzerdefinierte Workflows erstellen und Prozesse automatisieren können.

Auch Jira bietet Automatisierungsfunktionen, mit denen Softwareentwicklungsteams und andere Gruppen ihre Workflows definieren und kontrollieren können. Jira bietet jedoch fortschrittlichere Features zur Automatisierung, wie z.B. die Möglichkeit, sich mit APIs von Drittanbietern zu verbinden, so dass Benutzer eine Verbindung zu anderen Diensten herstellen können, um Prozesse zu automatisieren und Dokumente freizugeben.

Letztendlich kommt es auf die individuellen Bedürfnisse des Teams an und darauf, die richtige Lösung zu wählen, die passt.

Bei diesem Feature ist es ein Unentschieden. 🤝

Vergleichen Einfluss auf Jira* !

Aufgabenmanagement

Wenn es um die Verwaltung von Aufgaben geht, bieten sowohl Jira als auch Monday.com großartige Features. Monday.com sticht jedoch mit seinen farbcodierten Dashboards, anpassbaren Beschreibungen und Tools zur Dateiverwaltung hervor.

Mit diesen Features können Teams einfach zusammenarbeiten und Aufgaben und Projekte organisieren. Einige Mitglieder des Teams mögen die Arbeit mit Tools, die Farben verwenden, viel lieber.

Jira bietet auch leistungsstarke Tools für die Aufgabenverwaltung, mit denen Benutzer Aufgaben von einer Liste abhaken und automatisch alle wichtigen Beteiligten benachrichtigen können. Letztendlich hängt die beste Lösung für die Aufgabenverwaltung davon ab, wie detailliert Teams die Aufgaben verwalten können.

Bei diesem Feature ist es ein Unentschieden. 🤝

Preis

Der Hauptunterschied zwischen Monday und Jira ist der Preis. Monday bietet eine kostengünstigere und flexiblere Lösung, was die Preise angeht. Ihr individueller Plan ist für immer kostenlos, während ihr Basis-Plan nur 8 $ pro Platz pro Monat kostet.

Der günstigste Plan von Jira ist der Standard Plan mit 7,75 $ pro Benutzer und Monat. Die Premium- und Enterprise-Pläne von Jira sind ebenfalls teurer als das Angebot von Monday. Letztendlich müssen Teams bei der Auswahl der richtigen Projektmanagement-Lösung ihr Budget und die Tools berücksichtigen, auf die sie mit diesem Budget zugreifen können.

Für dieses Feature gewinnt Monday.com. 🥇

Bonus: Umstieg von Jira zu ClickUp

Monday Vs. Jira auf Reddit

Gibt es einen besseren Weg, ein Gefühl für ein tool zu bekommen, als sich durchzulesen, was Benutzer im Internet freizugeben haben? Sehen Sie sich einige Reddit-Beiträge zu beiden Tools an.

Monday Reddit-Beitrag

ich würde sagen, dass Monday in gewissem Sinne ein bisschen allgemein ist, es macht ein bisschen von allem und ist nicht völlig auf eine Sache spezialisiert. Gleichzeitig würde ich sagen, dass es das ist, was es einzigartig macht, wenn Sie also ein Tool wollen, das so ziemlich alle Ihre Bedürfnisse abdeckt, dann ist Monday eine großartige Option. Es gibt andere Tools, die in diesem Sinne spezialisierter sind, aber Monday ist wirklich großartig und wir benutzen es ständig." - Via Reddit

Jira Reddit-Bewertung

das ist so, als würde man die Leute fragen, ob sie gute Erfahrungen mit C++ gemacht haben. Sie werden einen Bereich von Antworten erhalten, der von großartig bis schrecklich reicht." Die Erfahrungen mit Jira hängen davon ab, wie es im Unternehmen implementiert, verwaltet und respektiert wurde. Es gibt viele großartige Beispiele für den erfolgreichen Einsatz von Jira, aber auch viele schlechte Beispiele dafür, dass Jira als Teil eines gescheiterten Managementsystems missbraucht wird. Ich persönlich bevorzuge für die meisten Teams ohne eigene Projektmanager etwas Einfacheres. Jira ist ein mächtiges Tool mit Hunderten von Optionen, die in den falschen Händen das Leben schwer machen können." - Über Reddit Related:

Asana Vs. Monday

jira vs. Trello

Jira vs. Aha!

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Monday vs. Jira

Bis zu diesem Punkt haben wir ausführlich darüber gesprochen, was die einzelnen Tools nützlich macht, welche Features besonders hervorstechen und welche Zahlungsmöglichkeiten es gibt. Eine Alternative, die vielleicht besser zu Ihren Bedürfnissen passt, ist jedoch keine andere als ClickUp ! 💜

Also, warum ClickUp? Zunächst einmal bekommen Sie viel mehr für das, wofür Sie bezahlen - und für das, wofür Sie nicht bezahlen. Mit der kostenlosen Free Forever-Option von ClickUp erhalten Sie Zugang zu den meisten Features für null, nichts, gar nichts!

Die meisten Plattformen arbeiten mit einem strengeren "Freemium"-Modell, das es Ihnen nicht erlaubt, tools auszuprobieren, ohne ein Upgrade durchzuführen. Tatsächlich bietet ClickUp in seinem kostenlosen Plan erstaunliche Features wie:

Unlimited Aufgaben

Unlimited Free-Plan Mitglieder

Whiteboards

Zeiterfassung

In-App-Videoaufzeichnung

Sicher, diese Features sind nett. Aber wie schneiden sie im Vergleich zu den Features von Monday und Jira ab? Werfen wir einen Blick darauf!

ClickUp rivalisierendes Feature 1: Whiteboards

Ziehen Sie Formen per Drag & Drop auf Ihre Leinwand, verbinden Sie Ihren Workflow miteinander und arbeiten Sie gleichzeitig mit Ihrem Team in ClickUp Whiteboard ClickUp Whiteboards bieten einen Space für Projektleiter, um Brainstormings und sogar erklärende Sitzungen zu organisieren, während sie ihre Projekte managen. Mit den hoch visuellen Boards können Sie leicht aufgaben zu priorisieren , weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und fügen Sie Notizen hinzu.

Whiteboards sind kollaborativ, d. h. Sie können in Echtzeit mit anderen Mitgliedern des Teams arbeiten, unabhängig von deren Speicherort. Außerdem können Sie Fristen hinzufügen und die Boards an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

Bonus: Montag Vs ClickUp !

ClickUp rivalisierendes Feature 2: Ziele

Verwenden Sie ClickUp zur Nachverfolgung des Fortschritts mit numerischen, monetären, Wahr/Falsch- und Einzelzielen ClickUp's Ziele feature ermöglicht es Projektmanagern, auf einfache Weise Ziele für ihre Teams zu erstellen und zu verfolgen. Mit Goals unterteilen Benutzer Projekte in überschaubare Meilensteine mit festgelegten Fristen.

Sie können Parameter wie numerische, monetäre, Wahr/Falsch- und Einzelziele einstellen, um Ziele nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass Sie die Zeit oder das Budget einhalten.

ClickUp rivalisierendes Feature 3: Notepad-Erweiterung

Organisieren Sie Ihre Gedanken mit der Rich-Text-Bearbeitung in ClickUp's Notepad ClickUp's Notepad feature (ein absoluter Favorit!) ist ein großartiges "tragbares" Tool, mit dem Benutzer schnell Ideen notieren, Brainstorming betreiben und Informationen in organisierter Form speichern können. Die Chrome-Erweiterung bietet eine bequeme Möglichkeit, Notizen, Bilder, Lesezeichen, Screenshots, Listen, Zeiterfassung und andere Daten zu speichern.

Das Beste daran ist, dass Sie nicht aus Ihrer aktuellen Registerkarte herausklicken müssen, wenn Sie plötzlich eine wichtige Notiz speichern oder notieren möchten. Er schwebt in der Ecke des Navigationsfensters und ist mit einem Klick erreichbar. 😎

ClickUp rivalisierendes Feature 4: Notizen

Einfaches Hinterlassen von Kommentaren, Zuweisen von Benutzern oder Erstellen von Aufgaben direkt aus einem Bild oder einer PDF-Datei

Wussten Sie schon, dass Sie mit ClickUp die Möglichkeit haben, Markierungen und pDFs mit Anmerkungen versehen ? Für viele Projektmanager und wichtige Beteiligte sind PDFs nützlich, aber sie sind schwer zu handhaben, wenn man Zeilenbearbeitungen vornehmen oder Anmerkungen hinzufügen möchte.

Mit ClickUp gehört dieses Problem der Vergangenheit an.

Mit dem Feature (im Enterprise-Plan von ClickUp enthalten) können Sie Ihre PDFs direkt in der App schnell bearbeiten und mit Anmerkungen versehen. Es ist nicht nur großartig für die Rationalisierung des Workflows für Projektdokumente, sondern es macht es für Teams einfacher, Feedback zu geben, zu kommentieren und an Dokumenten zusammenzuarbeiten, unabhängig davon, in welchem Format sie vorliegen.

ClickUp rivalisierendes Feature 5: Workload-Ansicht

Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um zu sehen, wer vorne oder hinten liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen

Ein Projektmanager ist oft ein Synonym für zeitmanagement . Denn sie müssen die Workloads ihrer Teams kennen, damit niemandem zu viele oder zu wenige Aufgaben zugewiesen werden.

Software-Entwicklungsteams, die häufig an einem Lieferprozess arbeiten, können leicht zu viele oder zu wenige Aufgaben zugewiesen bekommen. Außerdem können diese Aufgaben unterschiedlich lange dauern, bis sie abgeschlossen sind, weshalb sprint-Punkte sind für die meisten dieser Teams von entscheidender Bedeutung.

Zum Glück mit ClickUp's Workload-Ansicht erhalten Sie nicht nur visuelle Einblicke in Ihre Team- und individuellen Workloads, sondern Sie können diese auch mit Sprint-Punkten oder Zeitschätzungen messen, um die Workloads angemessen zu erfassen. 📊

Was ist besser im Jahr 2024? Alles zu erledigen mit ClickUp

Sowohl Monday als auch Jira bieten leistungsstarke kostenlose Tools für Projektmanagement die zweifelsohne nützlich sind. Beim Vergleich der beiden tools ist es wichtig, Features, Preise und Benutzerbewertungen zu berücksichtigen.

Verschließen Sie sich jedoch nicht vor besseren Alternativen. Ziehen Sie ein alternatives Tool wie ClickUp in Betracht: Sie erhalten Zugang zu mehr Features für weniger Geld und es ist als All-in-One-Tool konzipiert, das alle anderen ersetzen kann.

ClickUp bietet einzigartige Features wie das Zuweisen von Kommentaren, damit sich Teams nicht in E-Mails verzetteln müssen, um die zu erledigende Arbeit zu finden. Testen Sie uns noch heute und erstellen Sie Ihren ersten Workspace, um den Unterschied zu sehen und zu erfahren, warum so viele Geschäfte von Jira und Monday zu ClickUp wechseln.

Testen Sie ClickUp kostenlos