Die 15 besten Culture Amp-Alternativen für Mitarbeiterengagement

Engagierte Teams fördern Innovationen, unterstützen eine positive Arbeitskultur und steigern die Produktivität. Sie fragen sich, wie groß der Einfluss ist? Unternehmen mit hohem Mitarbeiterengagement haben 14 % mehr Rentabilität und 70 % mehr Wohlbefinden! Sicher, tools wie Culture Amp sind mittlerweile die Lösung der Wahl, um die nuancierte Herausforderung des Mitarbeiterengagements zu bewältigen. Aber Culture Amp ist nicht die einzige Lösung und passt möglicherweise nicht zu jedem Team oder Workflow.

Anstatt Stunden mit Recherchen zu verschwenden, haben wir die Schwerstarbeit für Sie erledigt. In diesem Blog stellen wir 15 herausragende Culture-Amp-Alternativen vor und erläutern ihre Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen, damit Sie die perfekte Lösung für sich finden. ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Culture Amp ist eine beliebte HR-Lösung, die das Mitarbeiterengagement verbessert. Die umfangreiche Lernkurve und die Features sind jedoch möglicherweise nicht für jedes Geschäft geeignet.

Hier sind die 15 besten Culture Amp-Alternativen für Teams, die nach einer besseren Lösung suchen. *Glint (am besten für KI-gestützte Einblicke in das Engagement) *Workvivo (am besten für die Förderung der Mitarbeiterkommunikation und Arbeitskultur) *SurveySparrow (am besten für dynamische Umfragen und Feedback in Form von Unterhaltungen) *CultureMonkey (am besten für Pulsumfragen und Feedback-Tools) *BambooHR (am besten für die Optimierung von HR-Prozessen und Self-Services für Mitarbeiter) *15Five (am besten für wöchentliche Check-ins und die Steigerung der Mitarbeiteranerkennung) *Betterworks (am besten für die Integration von OKRs und kontinuierlichem Feedback) *Workleap (am besten für die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung des Engagements) *Engagedly (am besten für zielorientiertes Leistungsmanagement) *Workday (Peakon) (am besten für die Analyse der Mitarbeitererfahrung und -stimmung) ist die App für alles, was Ihr Team für die Arbeit benötigt, mit mehr als 30 tools und über 1.000 Integrationen. Von Formularen für Umfragen und Aufgabenverwaltung bis hin zu detaillierten Analysen und beeindruckenden Visualisierungen bietet sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen – alles an einem Ort. Möchten Sie alles rund um das Thema Personalwesen erfahren? https://clickup.com/teams/human-resources

Die Clickup-Software für das Projektmanagement im Personalwesen /%href/ ist darauf ausgelegt, das Engagement und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern. Die Lösung umfasst tools zur Zielsetzung, die langfristige Ziele mit jeder Aufgabe verknüpfen und Managern dabei helfen, das Tempo und die Richtung für ihre Teams festzulegen. Verwalten Sie individuelle Kapazitäten, optimieren Sie die Bandbreite der Mitarbeiter und planen Sie sogar Ressourcen für zukünftige Projekte mit ClickUp Workload View

Zu den HR-Features von ClickUp gehört eine praktische Workload-Ansicht, die Ihnen auf einer einzigen Seite einen Überblick über die Aufgaben und den zukünftigen Bedarf Ihres Teams gibt. Sie hilft bei der besseren Planung der Kapazitäten, stärkt die Belegschaftsanalyse undefined , vermeidet Burnout und sorgt dafür, dass das Team stressfrei bleibt. Außerdem wissen Sie immer, wer noch Kapazitäten für weitere Aufgaben hat! /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-14.jpeg Brainstorming von Entwicklungsplänen mit ClickUp Brain /%img/

Erstellen Sie Mitarbeiterumfragen, automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und entwickeln Sie Pläne mit ClickUp Brain

Wenn Sie ClickUp HR Projektmanagement verwenden, erhalten Sie Zugriff auf das KI-Tool der Plattform, sie denken, dass die Einstellung dieser Funktion mühsam ist? ClickUp bietet gebrauchsfertige, vorausgefüllte https://clickup.com/blog/free-hr-templates// HR-Vorlagen für eine schnelle Mitarbeiterentwicklung, die das Setup vereinfachen. Hier sind einige hervorragende Beispiele: * https://clickup.com/templates/employee-development-plan-t-205427166 ClickUp Employee Development Plan Template Erfassen Sie Antworten und leiten Sie die Arbeit effizient an das richtige Team weiter mit undefined Dokumentieren Sie Richtlinien, Erkenntnisse zum Engagement und Karrierepläne mit undefined Nahtlose Kommunikation bei Leistungsbeurteilungen, Einzelgesprächen und Aktionsplänen mit *ClickUp Brain: Für 7 $ pro Monat und Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen können Sie Kompetenz-Matrizen und klare Karrierewege erstellen, um der Personalabteilung dabei zu helfen, potenzielle Führungskräfte zu identifizieren und personalisierte Schulungspläne zu erstellen. #### *Die besten Features von Lattice Erleichterung der beruflichen Weiterentwicklung von Mitarbeitern durch einfach zu startende individuelle Entwicklungspläne Regelmäßige Verwaltung der Erwartungen an die Rolle mit dedizierten funktionsspezifischen Karrierepfaden Einhaltung von Vergütungsbenchmarks mit den neuesten Marktinformationen #### *Einschränkungen von Lattice * Die benutzerdefinierte Anpassung von Umfragen und Bewertungen ist begrenzt und etwas restriktiv

➡️ Mehr lesen: Leapsome Leapsome priorisiert eine intuitive Benutzeroberfläche, um Verbesserungen im Personalwesen zugänglicher zu machen. Es zeichnet sich durch die Integration von 360°-Feedback, detaillierten Zielbäumen und KI-gestützten Erkenntnissen in einer einfachen und ansprechenden Plattform aus. Leapsome vereinfacht auch die Erstellung von Umfragen und Bewertungen mit verschiedenen Vorlagen für bewährte Verfahren, einschließlich psychischer Gesundheit und Änderungsmanagement. #### Leapsome beste Features * Einfache Identifizierung von Talenten mit automatisierten Tools zur Berichterstellung wie der 9-Box-Matrix

Verbindung der Ziele jedes Mitarbeiters und der Unternehmensziele mit Zielbäumen Einschränkungen von Leapsome Zu breit und umfangreich, um für Geschäfte mit begrenzten HR-Ressourcen übernommen zu werden Keine kostenlose Testversion und trotz der zahlreichen Module unklare Preisgestaltung *Preisgestaltung von Leapsome Benutzerdefinierte Preisgestaltung Bewertungen und Rezensionen von Leapsome G2 : 4,8/5 (über 1800 Rezensionen)

Capterra : 4,6/5 (50+ Bewertungen)Finden wir heraus, warum [Es ist erstaunlich, wie einfach und doch wirkungsvoll es ist, die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen und mit Einzelpersonen in Ihrem Netzwerk zu interagieren. 🔍 Wussten Sie schon? Mitarbeiter legen Wert auf ein Lob und Anerkennung mit Abzeichen, die auf die Arbeitskultur zugeschnitten sind, und Lob in Verbindung mit organisatorischen Aufgaben freigeben Die Fähigkeiten von Managern in Bezug auf Einstellung, Einarbeitung und Engagement durch Analysen von Austrittsgesprächen stärken #### Einschränkungen von Quantum Workplace Begrenzte Integration mit anderen HR- und E-Mail-Systemen, was einen reibungslosen Workflow einschränkt Es fehlt eine intuitive Benutzeroberfläche, was zu Verwirrung bei den Zielen und Problemen bei der Rückverfolgbarkeit führt Das Importieren und Exportieren von Feedback-Daten kann mühsam sein #### Preisgestaltung von Quantum Workplace https://www.g2.com/products/15five/reviews/15five-review-8719356 15Five als leistungsstarkes Toolset für Mitarbeiterbindung und Leistungsmanagement ansieht:

Ich kann sehen, wie die verschiedenen Funktionen wie High Fives, die Best Self Review oder sogar die Einrichtung des individuellen Benutzerprofils mit vielen der Best Practices übereinstimmen, die wir gesehen haben, um Mitarbeitern dabei zu helfen, ihre Stärken und andere Schlüsselkenntnisse im Feld der Personalabteilung zu nutzen. ### 6. Betterworks (am besten für die Integration von OKRs und kontinuierlichem Feedback geeignet) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdmBMo89doUHo2thUFtqmdsAyM6OLWtxaYoFDhp6ixdtJxrM\_vRXJUmP0pKUDjqT5bJNZUinupNSS\_euO5c2yCorYpmkUOVWIcqzrrA0XLpmB5KlDqVz-BFitNTaN0jqgE?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Betterworks: Am besten für die Integration von OKRs und kontinuierlichem Feedback geeignet /%img/ viaBetterworks Suchen Sie nach Culture Amp-Alternativen, die ideal für Unternehmen sind, die Wert auf agile Methoden zur Verbesserung legen? Schauen Sie sich Betterworks an! Es bietet eine dynamische Nachverfolgung von OKRs, um die Ausrichtung auf Ziele bei der Mitarbeiterbindung im Vordergrund zu halten. Mit schnellen Kalibrierungen und unkomplizierten Bewertungen ermöglicht Betterworks Ihrem Team, wachsende Geschäftsstandards in Ihren Leistungs- und Mitarbeiterpotenzialprozess zu integrieren. #### Die besten Features von Betterworks * Gewährleisten Sie datengesteuerte Leistungsaktionen, indem Sie Daten freigeben und Prozesse mit allen Modulen verbinden Unvoreingenommene, datengestützte Einblicke in die Leistung der Mitarbeiter mit anpassbaren Unternehmensstandards Förderung der kontinuierlichen Verbesserung durch Verlaufsaufzeichnungen von umfassendem Mitarbeiterfeedback und Umfragen #### *Betterworks Limits Kann für mittlere und große Teams teuer sein Die Implementierung kann ohne geschulte Experten in Ihrer Organisation komplex werden #### *Betterworks Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise *Mid-Market: Benutzerdefinierte Preise #### Betterworks Bewertungen und Rezensionen



G2 : 4,3/5 (200+ Bewertungen) *Capterra: 4,0/5 (20+ Bewertungen) ### 7. Workleap (am besten für Zusammenarbeit und Nachverfolgung des Engagements) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXc8vx7K5swps140vyoE2u9N7v54hcsyT65yqe5r00-\_rwdpENq-WDW317LWoGNif4W-5iv82pdHIE1dfcEY-mx9zmdLqQk3wVZYnSTpb85-RcuCR5RahOP5wdT1feyrs0I?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Culture Amp Alternatives: Workleap: Am besten für die Nachverfolgung von Zusammenarbeit und Engagement geeignet /%img/ viaWorkleap Wenn Sie die Entwicklung von Fähigkeiten und das Engagement in Ihre Organisationsstruktur einbinden möchten, ist Workleap die beste Lösung! Zusätzlich zu den Beurteilungen durch die Vorgesetzten sorgt diese Software durch schnelle Peer-Reviews und Selbstbewertungen für eine gesunde Zusammenarbeit. Workleap bietet außerdem die Nachverfolgung von Fähigkeiten und die Erstellung von Lernmodulen. Außerdem können Sie anhand klarer visueller Darstellungen verfolgen, wie sich Ihr Engagement verbessert. #### Die besten Features von Workleap

Förderung einer Kultur der Wertschätzung durch wohlüberlegte Shoutouts und spielerische Gewinne Verbindung von Entwicklung und Engagement mit auf Umfragen basierenden Kursbeschreibungen #### *Workleap-Limits Die Integration von /href/ https://clickup.com/blog/team-communication// team communication /%href/ tools wie Slack und E-Mail führt zu gelegentlichen Fehlern * Die Preise werden für größere Organisationen recht hoch

Features zur Berichterstellung sind im Vergleich zu Mitbewerbern recht einfach #### Workleap-Preise Plattformerfahrung: 22 $/Monat pro Benutzer *Officevibe: 6,25 $/Monat pro Benutzer *Leistung: 6,25 $/Monat *Pingboard: 5 $/Monat pro Benutzer *Lernmanagement: 5 $/Monat pro Benutzer

Onboarding: 2,50 $/Monat pro Benutzer *Skills: 2,50 $/Monat pro Benutzer #### Workleap-Bewertungen und -Rezensionen G2 : 4,3/5 (über 720 Rezensionen) *Capterra: 4,8/5 (über 100 Rezensionen) Hier ist der Grund, warum dieser

https://www.capterra.com/p/152579/Didacte/ Capterra-Benutzer /%href/ Workleap ein großartiges Tool für Feedback findet: > Sehr positiv, gibt den Mitarbeitern das Gefühl, ein wichtiger Bestandteil des Teams zu sein, und ermöglicht es Managern, Bereiche aufzudecken, die Aufmerksamkeit oder Änderungen benötigen. ➡️ Lesen Sie mehr: undefined ### 8. Engagedly (Best for mobile-optimized engagement tools) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcpK\_wka7fDSPV6hZVBKsQxd9XX2q8B6tbnCUNQJp8c\_Y\_AaDWSAd7Dkd42jHyqgu6uTaLaWdWQePH8WEQwW8Tg-cpCMZY45WhjC5YCocOA1UrAWEpCxGbU9sqF8jXh3fE?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Engagedly: Best for mobile-optimized engagement tools /%img/ viaEngagedly Engagedly schafft es auf die Liste, weil es einen "Mobile First"-Ansatz verfolgt, um Teams zu motivieren und zufrieden zu stellen – Mitarbeiter können jederzeit und überall in Verbindung bleiben und motiviert werden. Es verfolgt auch Ziele als Schlüssel-OKRs, mit Gamification und automatisiertem Lernen, um die Dinge unterhaltsam und produktiv zu halten. Lernen Sie Marissa AI kennen, Ihre neue Assistentin für die Festlegung von Zielen, Feedback-Zusammenfassungen und die Erstellung von Inhalten! #### Engagedly beste Features

Kultivieren Sie eine ergebnisorientierte Leistungskultur mit KI-gestützten OKRs und Zielen. Implementieren Sie effektive Mentoring-Programme mit engagierten Mentoring-Experten. Liefern Sie wichtige Updates und planen Sie Mitarbeiterressourcen mit der für Mobilgeräte optimierten Plattform. Engagedly Limits Mindestpreise machen es für kleine Teams teuer. Einige Funktionen wie Check-ins und Integrationen können für neue Benutzer komplex sein. *Engagedly Preise

Leistung verwalten: 5–8 $/Monat pro Benutzer *Lernen und wachsen: 3–5 $/Monat pro Benutzer *Anerkennen und belohnen: 2 $/Monat pro Benutzer *Einbeziehen und zuhören: 2 $/Monat pro Benutzer *Mentoring-Suite: 8 $/Monat *Vergütung verwalten: 10 $/Monat

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcRkCL4TyiNLvSo2TiQRGJZKA6R8q-b8y2mZlw9UwvVpG-jTaURN6GEa1lYOTBRAB4nLwlLIDnbu3vfBCs8poidt2QRiTO66pZHVf1JC4iz7p4yT1PpAtlWD5OnVhNtoA?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Culture Amp-Alternativen: Workday: Am besten für die Analyse der Mitarbeitererfahrung und -stimmung /%img/ viaWorkday (Peakon) Als nächstes in der Liste der Culture Amp-Alternativen steht Workday Peakon, eine Plattform für das Mitarbeiterengagement, die sich auf die Visualisierung der subjektiven Stimme der Mitarbeiter konzentriert. Dieses KI-gestützte Juwel sendet personalisierte Umfragen zum Engagement und wandelt die Antworten sofort in Echtzeit-Erkenntnisse um. Manager können die Feedback-Schleife mit Gesprächseinstiegen, Danksagungen und privaten Chats in beide Richtungen leicht schließen. Das tool hebt Schwerpunktbereiche hervor, feiert Erfolge und hilft beim Brainstorming, um die Stimmung zu verbessern.

🔍 Wussten Sie schon? Peakon unterstützt bis zu 60 Sprachen und beseitigt so geografische oder soziokulturelle Barrieren. #### Workday (Peakon) beste Features Sammeln Sie Feedback von Mitarbeitern im Büro und von Telearbeitern mit Erweiterungen für Desktop, Mobilgeräte, Kiosk, Slack oder Microsoft Teams Prognostizieren Sie das Fluktuationsrisiko und verbessern Sie die Talentbindung mit Live-Analysen von Metriken zum Mitarbeiterlebenszyklus #### Workday (Peakon) Limits

Um den vollen Nutzen daraus zu ziehen, sind geschulte Experten erforderlich, die ständig daran arbeiten. Da es teurer ist als die Konkurrenz, ist es weniger ideal für Geschäfte mit weniger Personalausstattung. *Workday (Peakon) Preisgestaltung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Workday (Peakon) Bewertung und Rezensionen G2 : 4,6/5 (110+ Rezensionen)

Capterra : 4.8/5 (40+ Bewertungen) Sehen wir uns an, wie Workday (Peakon) diesem Benutzer von G2 (https://www.g2.com/products/workday-peakon-employee-voice/reviews/workday-peakon-employee-voice-review-8269636) dabei hilft, wissen, was die Mitarbeiter bewegt: > Peakon ist eine Plattform, auf der die Organisation den Puls ihrer Mitarbeiter spürt. Die Vielfalt der Fragen in der Umfrage stellt sicher, dass alle Themen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Organisation abgedeckt werden. ### 10. Glint (Best for AI-powered engagement insights) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdQvn0nj0f10xkCvIS\_tqqkKSCVEAQv6lzbuO\_yoPAxYqQQovX0VDvLamjakoNCNcNPTmfu8BNoR2tnqvyJco3isTwDWOvPJQJn6wRKMuds3IvU15zn6LXnFpStXzXp0w?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Glint: Am besten für KI-gestützte Erkenntnisse über das Engagement /%img/ viaGlint Glint ist eine Lösung von Microsoft, die Organisationen dabei unterstützt, Erkenntnisse in sinnvolle Veränderungen umzusetzen, und zwar mit anpassbaren Umfragen. Die Vorlagen von Glint sorgen dafür, dass Ihr Arbeitsplatz auf das Wesentliche ausgerichtet ist, von Einführungs- bis zu Austrittsgesprächen und von Diversity-Check-ins bis hin zum Change Management. Es verfügt außerdem über integrierte Microsoft KI-Features, die alle Kommentare und Antworten zu Erkenntnissen zusammenfassen. Dies ist perfekt für Führungskräfte, die einen kulturellen Wandel fördern und die Mitarbeiter auf die

https://clickup.com/blog/hr-strategies// HR-Strategie /%href/ Ziele. 🔍 Wussten Sie schon? Glint Inc., einst eigenständig, wurde 2018 Teil des Microsoft-Ökosystems, nachdem LinkedIn (eine Microsoft-Tochtergesellschaft) das Unternehmen übernommen hatte. Heute dienen seine Ressourcen als Community-Forum, in dem Benutzer Erkenntnisse und Ideen freigeben können. #### Die besten Features von Glint

Bessere Mitarbeiterbindung durch Nachverfolgung von Feedback in Echtzeit und Aktionsplanung Bessere Kommunikation durch sofortige und einfach zu exportierende Berichterstellung #### *Glint-Einschränkungen Für den vollen Funktionsumfang müssen sich Unternehmen auf das Microsoft-Ökosystem beschränken Bietet nur begrenzte Funktionen der Performance-Management-Plattform #### *Glint-Preise Microsoft Viva Glint: 2 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) #### Glint-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4,6/5 (40+ Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (20+ Bewertungen) ### 11. Workvivo (am besten geeignet, um die Mitarbeiterkommunikation und die Arbeitskultur zu fördern) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeL9lr\_wg5KdWnYCrvym0jFYGnnc9EW3Th5YJAOrQ2wgZTo94hD1tjLkLirTnWMDaTNWa43ojnhK56EsWL8KkbtegdP5Pf8oF8V6XMOmA8OlLklTIi5abQj\_j\_pQZUxfg?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Culture Amp Alternatives: Workvivo: Am besten geeignet, um die Mitarbeiterkommunikation und die Arbeitskultur zu fördern /%img/ viaWorkvivo Benötigen Sie eine intuitive, soziale Benutzeroberfläche, um das Engagement zu verbessern? Workvivo bietet genau das. Die Plattform vereint Kommunikation, Umfragen und Personallösungen in einem einzigen Space für ein Gemeinschaftserlebnis. Workvivo bietet sogar personalisierte Intranet-Nachrichten für Unternehmen, um Einzelpersonen über die neuesten Ziele und Entwicklungen des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten. #### Workvivo-Funktionen Verstärken Sie die Erfolge Ihres Teams mit intuitiver Anerkennung und öffentlichen Anerkennungen. * Fördern Sie authentische Verbindungen mit personalisierten Newsfeeds

G2 : 4,8/5 (über 2000 Bewertungen) *Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen) Sehen wir uns an, warum dieser Benutzer von Capterra Workvivo liebt: https://www.capterra.com/p/201794/Workvivo/reviews/ workvivo liebt: > Was mir an Workvivo am besten gefallen hat, ist die Fähigkeit, eine kohärente und ansprechende Arbeitsplatzkultur zu schaffen. ### 12. SurveySparrow (am besten für dynamische Umfragen und Feedback in Form von Unterhaltungen geeignet) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcn30QM5F9paZ6LV1qbS5ctsUatsviYAXZwW6gVvuu1KVI5ceMSVuxUJC2V26Izv4iyY3TlokQcqC7h-r75-3DRXsqUj-chy6C4Zeh6vMwhZh9RUdiwb7cy9dZSSkyYm-A?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX SurveySparrow: Am besten für dynamische Umfragen und Feedback in Form von Unterhaltungen geeignet /%img/ viaSurveySparrow SurveySparrow ist ideal für Geschäfte, die eine einfache, aber analytische Umfragelösung bevorzugen. Seine systematische Schnittstelle unterteilt den Prozess der Engagement-Umfrage in Schritte, von der Erstellung bis zur Analyse und dem Export der Ergebnisse. Zusätzlich zu seinem übersichtlichen Backend können Sie mit SurveySparrow mehrere Formate für Fragen hinzufügen und Blöcke der Umfrage mit individueller Logik steuern. Es ermöglicht auch Teams in der Personalabteilung, E-Mails mit Benachrichtigungen und Erinnerungen für eine effektive Nachverfolgung zu verwenden. #### Die besten Features von SurveySparrow

Benutzerdefinierte Gestaltung jeder Umfrage mit einem breiten Bereich an Schaltflächen, Schriftarten, Farben und sogar Themen Festlegung von Bedingungen, die jedem Mitarbeiter nur relevante Fragen mit adaptiven intelligenten Umfragen präsentieren Datenerfassung auch ohne Internetzugang und Synchronisierung von Informationen später mit der Offline-Umfrageoption #### SurveySparrow-Einschränkungen Nur grundlegende Formatierungsoptionen beim Erstellen von Fragen Limitiert auf Engagement-Umfragen, nicht auf Leistungsbeurteilungen oder andere HR-Lösungen #### *SurveySparrow-Preise



Für Einzelpersonen *Basic: 39 $/Monat *Starter: 59 $/Monat #### Für Teams *Business: 149 $/Monat *Professional: 399 $/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### CX Suit (NPS, CSAT, CES) Professional: 399 $/Monat

enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung #### Reputationsmanagement Kostenlos Starter: 99 $/Monat #### Ticketmanagement Kostenlos Starter: 12 $/Monat #### 360-Grad-Bewertung Leistung: Benutzerdefinierte Preisgestaltung #### Vollständige Suite Plattform: Benutzerdefinierte Preisgestaltung



CultureMonkey ist wie ein Wachstumsguru für Geschäfte. Mit anonymem Feedback und KI-gestützten Erkenntnissen verwandelt es ehrliche Beiträge in Aktionspläne, die einen Unterschied machen. Das Beste daran? Seine visuellen Dashboards bieten Ihnen in Echtzeit nach Prioritäten geordnete Momentaufnahmen der Gedanken der Mitarbeiter – ohne Filter. Außerdem ist jede Frage und undefined in CultureMonkey lässt sich in beliebigem Umfang benutzerdefiniert anpassen. #### CultureMonkey Best Features Reduzieren Sie die Umfragemüdigkeit mit der Option, eine Frage alle zwei Wochen oder monatlich zu planen. Messen Sie die Auswirkungen Ihrer Maßnahmen mit historischen Trends und Erkenntnissen. Maximieren Sie den ROI Ihrer HR-Praktiken und -Aufwände mit vordefinierten

https://clickup.com/blog/employee-engagement-metrics// Metriken zur Mitarbeiterbindung /%href/ #### *CultureMonkey Limits Gelegentliche Probleme beim Laden und Fehler beim Erstellen komplexer Umfragen Beim Exportieren erweiterter Berichte wie Heatmaps können visuelle Details wie die Codierung in Farben verloren gehen #### CultureMonkey Preise Benutzerdefinierte Preise #### *CultureMonkey Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (50+ Bewertungen) *Capterra: Nicht genügend Bewertungen Sehen Sie sich an, was dieser https://www.g2.com/products/culturemonkey/reviews G2-Benutzer /%href/ über CultureMonkey zu sagen hat:

Culture Monkey hat die fortschrittlichsten Dashboards, die ich in vielen tools gesehen habe, die ich in der Vergangenheit evaluiert oder mit denen ich gearbeitet habe. Es gibt benutzerdefinierte Berichte und Ansichten, die nach Führungsebene, Speicherort, Abteilungen und Rollen aufgeteilt sind. ### 14. BambooHR (am besten für die Optimierung von HR-Prozessen und Self-Services für Mitarbeiter geeignet) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcXu0p8rOljs0jarCBJQF46gwuJWE1ED9Nk3nt2cN-GyAmf8Uz\_N9\_sOaSkwY00Np9EnS8gg2FRrY-Kx7bBTqIw7th7AdfZ15YUgtSsHYb4vwZE0HLlTzdb9No-P\_Ltz-Y?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX BambooHR: Am besten geeignet für die Optimierung von HR-Prozessen und Self-Services für Mitarbeiter /%img/ viaBambooHR BambooHR ist eine beliebte HRM-Software , die darauf ausgelegt ist, Mitarbeiter zu stärken und Prozesse zu verbessern. Sie bietet Feedback für Manager und Selbsteinschätzungen, die sich leicht mit ihren Tools zur Zielsetzung verbinden lassen.

Die Lösung umfasst ein Tool zur Mitarbeiterzufriedenheit, das das Employer Branding und die Mitarbeitermotivation sofort nachverfolgt. Außerdem vereinfacht es die Gehaltsabrechnung, die Nachverfolgung von Bewerbern und das Urlaubsmanagement. #### BambooHR best features Schaffen Sie mit der Community Space-Funktion einen zentralen hub für alle internen Updates und Ankündigungen. Verbessern Sie die Datengenauigkeit mit der recherchierten, sofort einsatzbereiten Fragendatenbank zur Mitarbeitererfahrung. #### BambooHR limitations

Die Berichterstellung, insbesondere Elemente wie Datumsstempel und Quellen, ist recht einfach und veraltet. Die Features konzentrieren sich auf das allgemeine Personalmanagement, nicht auf das Engagement, und haben eine steile Lernkurve. BambooHR-Preise (Monatliche Pauschale für weniger als 25 Mitarbeiter; Preis pro Benutzer für mehr als 25 Mitarbeiter) Core : Benutzerdefinierte Preise Pro : Benutzerdefinierte Preise BambooHR-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4,4/5 (2.400+ Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (2.800+ Bewertungen) ### 15. Microsoft Viva (am besten geeignet, um Wohlbefinden und Produktivität mit Unternehmens-Tools zu verbinden) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeHX4FETLIDzrrmXICVsyodAGq6-wocU8ETWEIhd4kZUXOUhkx6ZznsjnAyozPvHNtrbesrkIMJjXgZkdDSvYThd3XwL\_ht6tvNwIASm1MelGMSg-ZtJNIn04GlpjT7DNE?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Kultur und Alternativen: Microsoft Viva: Am besten geeignet, um Wohlbefinden und Produktivität mit Unternehmens-Tools zu verbinden /%img/ viaMicrosoft Viva Wenn Sie Microsoft in Ihr Geschäft integriert haben, ist Microsoft Viva eine gute Ergänzung für Ihr HR-Toolkit. Neben den Fähigkeiten von Viva Glint in der Umfrageanalyse bietet es Community-Foren und Kampagnenmanagement, um Verbindungen und Engagement zu fördern. Mit Viva können Sie auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch schnelle Umfragen und aufgabenbezogene Datenanalysen bewerten. Außerdem hilft es, Lernen in die Produktivitätstools von Microsoft für die Mitarbeiterentwicklung zu integrieren. #### Microsoft Viva beste Features

Erleichterung anregender Unterhaltungen mit speziellen Spaces für Unternehmensnachrichten und gemeinsame Interessen Karte und Verbesserung des Wohlbefindens mit Diagrammen zur Arbeit der Mitarbeiter und Verteilung der Aktivitäten #### *Microsoft Viva Einschränkungen Integrationen sind auf das Microsoft-Ökosystem beschränkt Kann sich wie eine komplexe Schnittstelle anfühlen, die schwer zu konfigurieren ist #### *Microsoft Viva Preise Microsoft Viva in Microsoft 365: Free

Microsoft Viva Mitarbeiterkommunikation und -communities: 2 $/Monat pro Benutzer *Microsoft Viva Arbeitsplatzanalysen und Mitarbeiterfeedback: 6 $/Monat pro Benutzer *Microsoft Viva Suite: 12 $/Monat pro Benutzer #### Microsoft Viva Bewertungen und Rezensionen G2 : 4,5/5 (40+ Rezensionen)

Viva Insights ist die beste Software für die Interaktion und Arbeit in einer professionellen Umgebung. Sie ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu implementieren. Das Beste daran ist, dass sie sehr nützlich ist, um die Produktivität zu steigern und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern. ### Besonders erwähnt *Reflektive: Lässt sich nahtlos in tools wie Slack integrieren und ist somit ein natürlicher Bestandteil der täglichen Arbeitsprozesse Qualtrics: Bietet ein breiteres HR-Toolkit für Unternehmen, die eine umfassende Erfahrung auf Unternehmensebene suchen. ## Steigern Sie das Engagement und die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp. Ein starker Teamgeist ist der Raketentreibstoff für Schwung und das Committen auf die Ziele des Unternehmens – fügen Sie noch etwas konstruktives Feedback hinzu, und Sie haben einen Laserfokus auf das langfristige Spiel. Aber seien wir ehrlich: HR-Teams brauchen die richtigen Tools, wie Culture Amp, um alles auf Kurs zu halten.

Da jedoch nicht jedes Unternehmen damit zurechtkommt, haben wir 15 Culture-Amp-Alternativen zusammengestellt, die möglicherweise perfekt passen. Wenn es jedoch um Engagement und die Umsetzung von Projekten geht, gehen sie Hand in Hand. Hier glänzt ClickUp. Mit seiner ausgeklügelten Automatisierung, den Erkenntnissen der KI und der Magie des Aufgabenmanagements schafft ClickUp eine positive und produktive Arbeitskultur – eine Win-win-Situation! Sind Sie bereit, das Engagement Ihrer Mitarbeiter und die Leistung Ihres Unternehmens zu steigern?

/href/ https://www.clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute bei ClickUp /%href/ an!