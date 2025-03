Die 15 besten Kalender-Alternativen für eine intelligentere Terminplanung

Sie werfen einen Blick auf Ihren Kalender. Meetings, die sich überschneiden, sich überlappende Termine und ein Meer aus farbigem Chaos. Irgendwo dazwischen sollten Sie noch Zeit für konzentrierte Arbeit, Freizeit und – ach ja – Mittagessen finden. Wenn der Kalender von Morgen nicht ausreicht, sind Sie nicht allein. 📅

Die effektive Verwaltung Ihres Zeitplans ist der Schlüssel zur Produktivität. Morgen ist zwar ein solides Tool, aber mehrere Alternativen bieten einzigartige Features, die auf Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. *TickTick: Am besten für die umfassende Nachverfolgung von Aufgaben und Gewohnheiten *Google Kalender: Am besten für die nahtlose Planung und Integration von Google Workspace *Routine: Am besten für strukturiertes Zeitmanagement *Fantastical: Am besten für intuitive Planung und Kalenderverwaltung *Microsoft Outlook: Am besten für die Verwaltung von E-Mails und Kalendern in Unternehmen *Vimcal: Am besten für Assistenten der Geschäftsleitung und die Verwaltung von Zeitzonen Keine native E-Mail-Integration: Einladungen zu Meetings werden nicht automatisch aus Ihrem Posteingang abgerufen, sodass der manuelle Eintrag von Ereignissen mühsam ist. *Begrenzte Optionen für wiederkehrende Ereignisse: Die Einstellung komplexer wiederkehrender Ereignisse (wie "jeden zweiten Mittwoch" oder "letzten Freitag im Monat") ist nicht so flexibel oder intuitiv wie bei einigen Alternativen

Keine Ansicht für gemeinsame Verfügbarkeit: Wenn Sie häufig Meetings planen, bedeutet das Fehlen einer gemeinsam nutzbaren Ansicht für "frei/beschäftigt" mehr Hin und Her bei der Abstimmung mit anderen. *Aufgabenplanung fühlt sich unzusammenhängend an: Aufgaben sind zwar in der App vorhanden, lassen sich aber nicht nahtlos in die täglichen oder wöchentlichen Kalenderansichten integrieren, was die Organisation des Zeitplans weniger intuitiv macht. *Keine automatische Anpassung der Zeitzone: Für Teams, die nicht vor Ort arbeiten, kann das Fehlen einer dynamischen Erkennung der Zeitzone zu Problemen bei der Planung führen

Wenn diese Limits Sie ausbremsen, ist es Zeit für einen Wechsel. Sehen wir uns die besten Alternativen zu Morgen Calendar an, um Ihren Workflow besser zu verwalten. ⏳ 🔍 Wussten Sie schon? undefined termine aufgrund von schlechtem Zeitmanagement – die Wahl des richtigen Kalenders kann den Unterschied zwischen Vorsprung und ständiger Aufholjagd ausmachen. ## Morgen Calendar Alternative Vergleichstabelle Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Alternativen zu Morgen Calendar, ihre Schlüsselanwendungsfälle und für wen sie am besten geeignet sind: | Kalender-Tool | Anwendungsfall | Am besten geeignet für |

| --------------------- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | | ClickUp | Aufgabenplanung und kollaboratives Projektmanagement | Teams, Projektmanager und Freiberufler, die Workflows zentralisieren möchten | | Motion | KI-gestützte Automatisierung und Planung von Aufgaben | Fachleute, Teams und Unternehmen |

| Sunsama | Achtsame tägliche Planung und Work-Life-Balance | Einzelpersonen, Freiberufler und Remote-Arbeiter | | Akiflow | Nahtlose Integration von Aufgaben und Kalendern mit Zeitblöcken | Auf Produktivität ausgerichtete Benutzer, Remote-Teams | | Todoist | Einfache und effektive Aufgabenverwaltung | Einzelpersonen, Teams und kleine Unternehmen |

| Calendly | Mühelose Planung und Automatisierung von Meetings | Unternehmer, Geschäfte, Teams mit Kundenkontakt | | Notion | All-in-one Workspace und Wissensmanagement | Start-ups, Teams, Einzelpersonen | | TickTick | Aufgaben, Gewohnheiten und Produktivitätsplanung | Produktivitätsbegeisterte, Studenten und Berufstätige |

| Google Kalender | Nahtlose Planung und Integration | Persönliche Nutzung, Unternehmen, Teams | | Routine | Strukturiertes Zeitmanagement | Fachleute, Führungskräfte, Teams | | Fantastical | Intuitive Planung und Kalenderverwaltung | Benutzer von Apple-Kalendern, Einzelpersonen und Fachleute | | Microsoft Outlook | E-Mail- und Kalenderverwaltung für Unternehmen | Unternehmen, Teams in Unternehmen, Benutzer in Unternehmen |

| Vimcal | Assistenten der Geschäftsführung und Zeitzonen-Management | Führungskräfte, globale Teams, externe Fachkräfte | | Amie | Zusammenführung von unerledigten Aufgaben, Kalendern und Kontakten in einer App | Personen und Teams, die auf Produktivität fokussiert sind | | TimeFinder | Intuitives Blockieren von Zeit und tägliche Planung | Enthusiasten des Zeitmanagements, Einzelpersonen |

Die 15 besten Alternativen zu Morgen Calendar Nicht alle Apps für Kalender sind gleich aufgebaut. Hier sind einige der leistungsstärksten Alternativen zu Morgen Calendar, die Sie erkunden können. ### 1. ClickUp (am besten für Aufgabenplanung und kollaboratives Projektmanagement geeignet) Im Gegensatz zu Morgen, das sich hauptsächlich auf die Kalenderplanung konzentriert, integriert ClickUp Ihre Aufgaben, Meetings und Termine aus all Ihren Kalendern in einer einzigen Ansicht. Mit der ClickUps Kalenderansicht Neben der Kalenderansicht bietet ClickUp auch Gantt-, Zeitleisten- und Workload-Ansichten, die den Teams einen vollständigen Überblick über ihre Projekte geben – etwas, das Morgen fehlt. Wenn Sie auch einen Projektkalender erstellen möchten, sehen Sie sich unsere besten Tipps in diesem Video an 👇🏽

, um Ihren Tag zu planen, Prioritäten zu setzen und sich nicht mehr überfordert zu fühlen. ### 2. Motion (Best for AI-powered task automation and scheduling) via und die Koordination von Meetings. Durch die dynamische Anpassung von Plänen können Sie und Ihr Team effizienter arbeiten. Die Plattform bietet eine automatisierte Planung von Meetings mit Seiten für die Buchung und automatischer Planung. Für Teams nutzt Motion KI, um Workloads auszugleichen, Überlastung zu vermeiden und Fristen einzuhalten. #### Die besten Features von Motion * Automatisieren Sie die Aufgabenplanung mit KI, die Aufgaben in Echtzeit dynamisch plant und neu priorisiert Calendly ist für vielbeschäftigte Berufstätige gedacht, die das Hin und Her bei der Planung von Meetings per E-Mail vermeiden möchten. Über eine intuitive Benutzeroberfläche können Benutzer Buchungslinks teilen, Verfügbarkeiten festlegen und Kalender für eine nahtlose Planung synchronisieren. Es lässt sich in über 100 Tools integrieren und ermöglicht die Automatisierung von Workflows, Erinnerungen und Terminen ohne manuelle Koordination. Für Geschäfte stellt Calendlys Round-Robin- und kollektive Planung von Ereignissen sicher, dass die richtigen Mitglieder des Teams zur richtigen Zeit gebucht werden.

Free Standard: 12 $/Monat pro Benutzer *Teams: 18 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Calendly G2: 4,7/5 (2.283+ Bewertungen) *Capterra: 4,7/5 (3.912+ Bewertungen)



Was sagen Benutzer aus der Praxis über Calendly? > Ich habe Calendly für unser Team gekauft, weil wir einen Terminplaner brauchten. Wir arbeiten von zu Hause aus, unsere Meetings sind virtuell und wir arbeiten in verschiedenen Zeitzonen. Calendly war mehr als einfach einzurichten, sodass unsere internen Meetings für die Zeitzonen funktionierten.

7. Notion (am besten für All-in-One-Workspace und Wissensmanagement) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-203.png Morgen Kalender-Alternative: Notion /%img/ via undefined Notion ist ein vielseitiger, umfassender Workspace, der Dokumentation, Projektplanung und KI-gestützte Zusammenarbeit vereint. Mit dem Kalender von Notion können Benutzer an einem Ort nahtlos erstellen, organisieren und zusammenarbeiten.

Mit leistungsstarken Datenbankfunktionen ermöglicht Notion den Benutzern die Anpassung von Workflows, die Verfolgung von Projekten und die Erstellung von Wissenszentren. Notion KI steigert die Produktivität durch die Zusammenfassung von Inhalten, die Generierung von Ideen und die Automatisierung von Aufgaben. #### Die besten Features von Notion Erstellen und organisieren Sie Aufgaben, Projekte und Notizen mit einer flexiblen Drag-and-Drop-Oberfläche Erstellen Sie benutzerdefinierte Wikis, Datenbanken und Wissenszentren für Teams und Organisationen

Automatisierung von Workflows mit Notion KI zum Schreiben, Zusammenfassen und Organisieren von Inhalten Limits von Notion Gelegentliche Macken in der Benutzeroberfläche, wie z. B. Menüsymbole, die die Funktion des Bildlaufs beeinträchtigen Kann für neue Benutzer aufgrund der umfangreichen Anpassungsoptionen überwältigend sein *Preise von Notion Free Plus: 12 $/Monat pro Benutzer *Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Notion G2: 4,7/5 (5.951+ Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (2.463+ Rezensionen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ich benutze Notion seit sechs Jahren und es ist nach wie vor eines meiner bevorzugten tools. Es hilft mir, meine Arbeit zu organisieren, Projekte zu verwalten und sogar alle Dokumente zu speichern, die mein Team verwendet. Die Möglichkeit, Zeitleisten, Tabellen und Frameworks zu erstellen, macht es zu einem leistungsstarken Workspace. undefined ➡️ Lesen Sie mehr: /href/ https://clickup.com/blog/clickup-vs-notion// ClickUp Vs. Notion: Das beste Tool für Dokumente zur Auswahl /%href/ ### 8. TickTick (am besten für die Nachverfolgung von Aufgaben und Gewohnheiten) via undefined TickTick ist ein mit zahlreichen Features ausgestatteter Aufgabenmanager, der To-do-Listen, Kalenderplanung, Gewohnheitsverfolgung und Pomodoro kombiniert. Perfekt für Einzelpersonen und Teams, hilft er bei der Organisation von Projekten, der Fortschrittsverfolgung und der Konzentration. TickTick bietet flexibles Arbeitsmanagement mit Kalenderansichten, Kanban-Boards und der Eisenhower-Matrix. Setzen Sie Erinnerungen, priorisieren Sie Aufgaben, automatisieren Sie To-dos und integrieren Sie Apps. Außerdem hilft Ihnen der Habit Tracker dabei, Ihre persönlichen und beruflichen Ziele im Auge zu behalten. Ticktick beste Features Aufgaben mühelos erfassen und organisieren mit intelligenter Schnellzugabe und Tagging nach Priorität Mit dem Pomodoro-Timer Aufgaben in 25-Minuten-Intervalle aufteilen und so konzentriert bleiben Workload mit Kanban Boards, der Eisenhower Matrix und einer Ansicht mit Zeitleiste visualisieren *Ticktick Einschränkungen

Die Migration von anderen Arbeitsmanagement-Tools kann umständlich und zeitaufwendig sein. Einige erweiterte benutzerdefinierte Optionen sind im Vergleich zu Mitbewerbern limitiert. *TickTick-Preise Jährlicher Plan: 2,99 $/Monat TickTick-Bewertungen und -Rezensionen G2: 4,6/5 (106+ Rezensionen)

Capterra: 4,7/5 (123+ Bewertungen) 🌟 Erinnerung: Setzen Sie Farbcodes strategisch ein. Weisen Sie Aufgaben unterschiedliche Farben zu – Arbeit, Privat, Deep Focus und Meetings –, um Ihren Tag visuell zu organisieren und verwirrende Überschneidungen zu vermeiden. ### 9. Google Kalender (am besten für eine nahtlose Terminplanung und die Integration von Google Workspace) via undefined

Google Kalender ist ein beliebtes Cloud-basiertes Tool für die Planung von Veranstaltungen, die Verwaltung von Terminen und die Koordination mit Teams. Es synchronisiert in Echtzeit über verschiedene Geräte hinweg und lässt sich in Gmail, Google Meet und andere Google Workspace Apps integrieren. Mit intelligenten Planungsfunktionen können Benutzer wiederkehrende Ereignisse festlegen, gemeinsame Kalender erstellen und Einladungen mit automatischen Erinnerungen versenden. Google Tasks bietet farbcodierte Ereignisse und die Unterstützung mehrerer Kalender, wodurch die Organisation von Zeitplänen und die Nachverfolgung von Verpflichtungen innerhalb des Kalenders erleichtert wird.

Preise für Google Kalender *Business Starter: 7 $/Monat pro Benutzer *Business Standard: 14 $/Monat pro Benutzer *Business Plus: 22 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen für Google Kalender *G2: 4,6/5 (über 42.000 Rezensionen)

Capterra: 4,8/5 (3.400+ Bewertungen) ➡️ Mehr lesen: /href/ https://clickup.com/blog/google-calendar-alternatives// Die besten Alternativen und Konkurrenten von Google Kalender /%href/ ### 10. Routine (am besten für strukturiertes Zeitmanagement) via /href/ https://routine.co/ Routine /%href/

Routine ist eine Plattform der nächsten Generation für Produktivität, die Fachleuten und Teams dabei helfen soll, ihre Arbeit zu optimieren. Sie kombiniert Aufgabenverfolgung, https://clickup.com/blog/calendar-organization// Kalenderorganisation und Tools für die Zusammenarbeit in einer einzigen Oberfläche. Die Planungs- und Zeitblockierungsfunktionen helfen dabei, Aufgaben zu priorisieren und Ihren Zeitplan vor Ablenkungen zu schützen. #### Die besten Features von Routine

Planen Sie mit einem Kalender auf Planerbasis für ein strukturiertes Zeitmanagement Blockieren Sie Zeit für konzentrierte Arbeit mit Drag-and-Drop /href/ https://clickup.com/blog/time-blocking// time blocking /%href/ direkt im Kalender Erfassen Sie Aufgaben und Notizen schnell mit Verknüpfungen auf der Tastatur und einer Leiste mit Befehlen #### Routine-Limits

Erfordert eine Lernkurve für Erstbenutzer, um alle Features effizient zu nutzen. Einige Funktionen für Zusammenarbeit und fortgeschrittene Automatisierung befinden sich noch in der Entwicklung. *Routine-Preise Free Professional: 12 $/Monat pro Benutzer *Business: 15 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise. Routine-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 3,8/5 (Nicht genügend Bewertungen) *Capterra: Nicht genügend Bewertungen Was sagen Benutzer über Routine? > Routine ist eine wunderbare App für die Produktivität, die mir hilft, meine Aufgaben für die Arbeit täglich zu planen. Sie hilft mir, meine tägliche Routine zu erstellen und beizubehalten. Routine hat eine schlanke und optisch ansprechende Benutzeroberfläche. Sie ist einfach zu implementieren und auch sehr benutzerfreundlich. undefined 💡 Profi-Tipp: Möchten Sie mehr erledigen? Planen Sie Ihre Woche im Voraus. Die produktivsten Menschen überprüfen und planen ihre Woche jeden Sonntagabend oder Montagmorgen. Entscheiden Sie sich für eine strukturierte App für den Kalender wie ClickUp, mit der die Wochenplanung mühelos ist. ### 11. Fantastical (Best for intuitive scheduling and calendar management) _via für Einzelpersonen und Teams. Es kombiniert die Organisation von Veranstaltungen, die Verwaltung von Aufgaben und die Planung von Meetings. Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, natürlicher Sprachverarbeitung und mehreren Ansichten erleichtert es die Planung. Fantastical synchronisiert sich mit Google Kalender, iCloud, Microsoft 365 und Exchange, sodass Sie alle Ihre Ereignisse und Aufgaben auf einer Plattform synchronisieren können. Es lässt sich auch in Zoom, Google Meet, Microsoft Teams und Webex integrieren, um die Planung von Meetings zu vereinfachen. Amie ist eine elegante App für Produktivität, die Kalender, Aufgaben und Kontakte in einer schnellen, visuell ansprechenden Oberfläche vereint. Sie ist perfekt für Berufstätige und hilft bei der Verwaltung von Meetings, Aufgaben und Interaktionen an einem Ort. Mit Drag-and-Drop-Planung, intelligenten Erinnerungen und Zusammenarbeit in Echtzeit macht Amie mehrere Tools überflüssig. Die KI-Funktionen und der Offline-Modus sorgen für eine reibungslose und problemlose Planung. #### Die besten Features von Amie

Kombinieren Sie Aufgaben, Meetings und Kontakte in einer einzigen App. Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop direkt in Ihren Kalender, um sie sofort zu planen. Erstellen und verwalten Sie Meetings mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache. Nahtlose Synchronisierung mit Google Kalender und anderen Apps zur Steigerung der Produktivität. #### *Amie limits Derzeit nur auf Einladung verfügbar, daher noch nicht allgemein verfügbar. Fehlende Integration mit einigen beliebten Tools von Drittanbietern wie Microsoft Outlook. #### *Amie pricing

Personal: Kostenlos während der Beta *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Amie-Bewertungen und -Rezensionen G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen ### 15. TimeFinder (Best for intuitive time blocking and daily planning) via undefined TimeFinder ist eine App zum Blockieren von Zeit per Drag-and-Drop, die Benutzern dabei helfen soll, ihre Zeitpläne zu kontrollieren. Die Aufteilung des Tages in strukturierte Blöcke sorgt für mehr Konzentration, Produktivität und Zeitmanagement.



Mit einer einfachen, benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht TimeFinder den Benutzern eine mühelose Tagesplanung, sodass verstreute Aufgabenlisten überflüssig werden. Zukünftige Features, wie z. B. die geteilte Ansicht, versprechen eine optimierte Planungserfahrung. #### Die besten Features von TimeFinder Aufgaben per Drag-and-Drop direkt in Zeitblöcke ziehen, um eine strukturierte Planung zu ermöglichen Tagesabläufe in Sekundenschnelle planen und anpassen, dank einer intuitiven Benutzeroberfläche

Reduzieren Sie mentale Unordnung, indem Sie endlose Listen mit zu erledigenden Aufgaben durch fokussierte Blöcke ersetzen. TimeFinder-Einschränkungen Begrenzte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu fortschrittlicheren Apps für die Planung Keine Integration mit Kalendern oder Tools von Drittanbietern für die Produktivität. *TimeFinder-Preise Free Premium: 29,99 $/Monat pro Benutzer TimeFinder-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen ➡️ Mehr lesen: /href/ https://clickup.com/blog/ai-calendars// Beste KI-Kalender- und Planungs-Apps /%href/ ## Mit ClickUp die Kontrolle über Ihren Zeitplan übernehmen

