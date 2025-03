Nachverfolgung von Änderungen in PowerPoint für eine bessere Zusammenarbeit

Die Nachverfolgung von Bearbeitungen in Präsentationen kann sich anfühlen, als würde man mit Folien statt mit Hinweisen Detektiv spielen. Ohne Klarheit darüber, was geändert wurde, könnte sich Ihr sorgfältig geplanter Vortrag oder Ihre herausragende Eröffnung schnell in Luft auflösen. Anstatt E-Mails zu durchforsten oder bei Folien "Fehlersuche" zu spielen, ist es viel effizienter, zu lernen, wie man Änderungen nachverfolgt. 📌 Über undefined nutzen Microsoft 365, sodass PowerPoint wahrscheinlich das Präsentations-Tool Ihrer Wahl ist. Die Beherrschung dieses Prozesses mag jedoch schwierig erscheinen, da er für visuelle Darstellungen und nicht für die Versionskontrolle ausgelegt ist.

In diesem Artikel wird erklärt, wie Änderungen in PowerPoint nachverfolgt werden können. Außerdem stellen wir /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ vor, die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie Präsentationen wie ein Profi erstellen und verwalten können. ## Nachverfolgung von Änderungen in PowerPoint Die Zusammenarbeit an Folien ist oft der effektivste Weg, um abgerundete Präsentationen zu erstellen. Bei der Arbeit mit mehreren Teams sorgt die Versionskontrolle von Dokumenten unter https://clickup.com/blog/document-version-control// dafür, dass alle den Überblick behalten, ohne dass kreative Ideen eingeschränkt werden. Hier sind die Schritte zur Nachverfolgung und Verwaltung von Bearbeitungen Ihrer PowerPoint-Folien. ### Schritt 1: Speichern Sie einen Entwurf Ihrer Präsentation

Speichern Sie einen Entwurf Ihrer PowerPoint-Präsentation, bevor Sie mit der gemeinsamen Bearbeitung oder Überprüfung beginnen. Wenn Sie die unbearbeitete Originaldatei als Prüfkopie behalten, können Sie Änderungen leichter vergleichen und rückgängig machen. #### So geht's: Öffnen Sie Ihre Präsentation in PowerPoint. Navigieren Sie zur Registerkarte "Datei" in der oberen linken Ecke und klicken Sie auf "Speichern unter" via undefined Wählen Sie einen Speicherort, benennen Sie ihn um und klicken Sie auf Speichern *💡 Profi-Tipp: Nennen Sie Ihren Originalentwurf "Original_Dateiname", um mögliche Verwechslungen bei der Nachverfolgung von Versionen zu vermeiden. ### Schritt 2: Zweite Version zur Überprüfung freigeben

Nachdem die Originalversion gesichert ist, geben Sie die aktuelle Datei zur Überprüfung frei. Durch die Erstellung dieser zweiten Version wird eine Art Sandbox für Ihr Team eingerichtet, in der Aktualisierungen vorgeschlagen werden können. Außerdem wird so das Risiko von Doppelarbeit vermieden. Zu erledigen: Melden Sie sich bei Ihrem OneDrive- oder SharePoint-Konto an und klicken Sie auf "Neu & Hochladen" /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcsQwsHGSD7gFItZxSAFivqjtkBar7euNZZDzkqoGhqOkAQsDOOh9HtS7-fcxKD5MJIajmOwrllyrNDenRDq1\_1bDe7-9gWktOKPOOlOUoICB-emg2BlkbbXKrAMHhhyIk? Schlüssel=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Eine zweite Version zur Überprüfung mit PowerPoint freigeben /%img/ Eine zweite Version zur Überprüfung freigeben, um Aktualisierungen vorzuschlagen Wählen Sie "Dateien hochladen" und wählen Sie die Präsentationsdatei aus, die Sie zur Überprüfung versenden möchten * Navigieren Sie zu den drei Punkten neben der Datei und wählen Sie "Teilen"

Fügen Sie abschließend die IDs der E-Mails hinzu, die Zugriff benötigen, und klicken Sie auf "Senden", um den Zugriff per E-Mail freizugeben. OneDrive ermöglicht es Ihnen auch, den Link zu kopieren, wenn Sie es vorziehen, Ihr Team direkt über Bearbeitungen und Kommentare um Feedback zu bitten. ✨ Wissenswertes: PowerPoint hieß ursprünglich "Presenter". Außerdem wurde es 1987 für Apple Macintosh entwickelt, nicht für Microsoft! ### Schritt 3: Versionen vergleichen und zusammenführen

Jetzt ist alles für den Vergleich eingerichtet. Nachdem Ihr Team bestätigt hat, dass alle Bearbeitungen und Vorschläge vorgenommen wurden, laden Sie die neueste Version der bearbeiteten Datei herunter. #### Um diese Änderungen hochzuladen und nachzuverfolgen, führen Sie die folgenden Schritte aus: Öffnen Sie die Original-PowerPoint-Datei /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe2Mz59Y5EDsOeXjtlPK8MPkDd7xH3UoXArnEUNo7UcEdNOhi-gaJn1QBxLX0B3bSzrkq58l7ISuAKopewAO08dnQeoDRr0O-zaaxaL8duxdAu3ohzrd2lpvh0KruiOm3U?key=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Nachverfolgung von Änderungen in PowerPoint: Versionen vergleichen und zusammenführen /%img/ Versionen mit PowerPoint vergleichen und zusammenführen Gehen Sie zur Registerkarte "Überprüfen" und wählen Sie "Vergleichen" Wählen Sie die bearbeitete Version aus und klicken Sie auf "Zusammenführen" *🔍 Wussten Sie schon? 67 % der Zuhörer /%href/ lassen sich von mündlichen Präsentationen überzeugen, wenn diese visuell unterstützt werden. ### Schritt 4: Überprüfen Sie alle Änderungen und Kommentare Nach dem Zusammenführen verschiedener Versionen der Präsentation werden alle Änderungen und Kommentare in dieselbe Datei hochgeladen. Änderungen und Kommentare überprüfen Alle Änderungen werden im Überprüfungsfenster im Abschnitt "Vergleichen" gespeichert. Die Registerkarte "Überprüfen" verfügt auch über einen separaten Aufgabenbereich für Kommentare. Nach Auswahl des Überprüfungsfensters wird links im PowerPoint-Fenster ein separater Aufgabenbereich für Revisionen angezeigt. /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXebynXIo9I-BkyrrvSornKVNF2MikXk42cSfZ8gty-mLGYWmpA7TsCdtyTzhKPgTWipYCLjBqWIsN-4sam3ywlREbZDKnw4dUzAUFAYf2BGQMAp2uuAVWJmt755Bh3ibLc?key=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Nachverfolgung von Änderungen in PowerPoint: Überprüfungsfenster mit PowerPoint /%img/ Überprüfungsfenster mit PowerPoint Änderungen am Inhalt jeder Folie, sei es am Inhalt, am Format oder sogar an der Platzierung von Bildern, Aktualisierungen der Gesamtpräsentation und sogar der Reihenfolge sowie der Person, die die Aktualisierung vorgeschlagen hat (in Klammern angegeben), werden angezeigt.

👀 Kurzer Tipp: Wenn Sie eine Klarstellung zu einer Aktualisierung benötigen, ist es immer eine gute Idee, die Person, die sie vorgeschlagen hat, kurz anzurufen. Wenn Sie am Telefon mehr Informationen erhalten, kommen Sie vielleicht sogar auf bessere Ideen. ### Schritt 5: Aktualisieren der Änderungen an den Folien Jetzt müssen Sie Ihre Präsentation abschließen, indem Sie die Änderungen annehmen oder ablehnen. Jede Aktualisierung befindet sich auf einer Notiz, die mit einem Kontrollkästchen für schnelle Entscheidungen versehen ist.

Um die Aktualisierung abzuschließen, müssen Sie Folgendes beachten: /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXcJiC256xuopKN9godJfNUP1UoqiTz-bLliRnzE9Wx1SE3NrWM9RmCbTJNE7U7jjFPNSNyLRGtwShjdC\_fHvcNaIkqTyFhns3DFAmdoM04r9ykyMBw636MxlVDHhnYdpHA?key=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Aktualisieren von Änderungen an den Folien /%img/ Aktualisieren Sie die Änderungen an den Folien mit PowerPoint Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einer Änderung, um sie zu akzeptieren /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXd6KMNWapCwq1oQKBLmbSThos-eJwWYn0WygYLwFp13aPR4avXVCdhXQ6p-LfbW4e9ZBx\_aufjAN1mKU9ZZ4WHO2e6mh1zCQfcRDbY\_peOrqftrxkrQJ9Cx\_EYMvg2koeA?key=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Nachverfolgung von Änderungen in PowerPoint: Überprüfen Sie die Folien mit PowerPoint /%img/ Überprüfen Sie die Folien mit PowerPoint Lassen Sie die Box deaktiviert, um die Änderung abzulehnen * Zu erledigen: Wählen Sie "Überprüfung beenden" aus dem Abschnitt "Vergleichen"

💡Pro-Tipp: PowerPoint verfügt über ein Feature, mit dem Sie /href/ https://clickup.com/blog/how-to-video-record-yourself-presenting-a-powerpoint// Ihre Präsentation aufzeichnen können /%href/. Dies ist perfekt, wenn Sie oder Ihr Team lieber für die beste Präsentation proben möchten. ## Limits der Nachverfolgung von Änderungen in PowerPoint

PowerPoint ist definitiv ein beliebtes /href/ https://clickup.com/blog/presentation-tools// Präsentations-Tool, /%href/, aber es ist nicht ohne Probleme. Bevor Sie PPT-Dateien als Standard einstellen, sollten Sie diese Einschränkungen von PowerPoint berücksichtigen: *Keine dedizierte Änderungsverfolgung: Es fehlen detaillierte Optionen, die mit undefined und Konkurrenzprodukten wie Google Workspace. Abgesehen davon, dass es schwierig ist, Bearbeitungen nachzuverfolgen, ist die Überprüfungsfunktion von PowerPoint nur unter Windows und nicht unter macOS verfügbar

Fehlende Features für Produktivität: Keine effiziente Bearbeitung in Echtzeit, Erstellung von Aufgaben oder sogar Messaging-Funktionen. Dies führt zu einer starken Diskrepanz bei kollaborativen Präsentationen oder umsetzbaren Arbeitspunkten. Komplexer Überprüfungsprozess: Die Nachverfolgung von Feedback erfolgt manuell, insbesondere bei der Konsolidierung von Kommentaren und Bearbeitungen mehrerer Mitarbeiter. Die Verwaltung von Folienänderungen in PowerPoint wird schnell zeitaufwendig und anfällig für menschliche Fehler

Keine effiziente Bearbeitung in Echtzeit, Erstellung von Aufgaben oder sogar Messaging-Funktionen. Dies führt zu einer starken Diskrepanz bei kollaborativen Präsentationen oder umsetzbaren Arbeitspunkten. Die Nachverfolgung von Feedback erfolgt manuell, insbesondere bei der Konsolidierung von Kommentaren und Bearbeitungen mehrerer Mitarbeiter. Die Verwaltung von Folienänderungen in PowerPoint wird schnell zeitaufwendig und anfällig für menschliche Fehler Begrenzte benutzerdefinierte Optionen: Bietet grundlegende Vorlagen und Designoptionen, aber keine erweiterten benutzerdefinierten Anpassungen. Überzeugende Animationen, Übergänge und Effekte, die für komplexe Präsentationen bevorzugt werden, sind nicht verfügbar. Probleme mit der Größe von Dateien: Probleme mit großen Präsentationen mit hochauflösenden Bildern oder eingebetteten Medien. Selbst die Arbeit mit Präsentationen in der Webanwendung führt zu Fehlern und Störungen. ➡️ Lesen Sie mehr: undefined ## Nachverfolgung von Änderungen mit ClickUp PowerPoint hat Probleme mit großen Mediendateien und ist im Änderungsmanagement nicht sehr vielseitig. Kreativteams könnten die Ansicht als zu einfach empfinden. Die Diskrepanz zwischen Funktionen und Attraktivität macht es nur allzu verständlich, nach einer Alternative zu suchen.

Wenn Sie etwas Fortgeschritteneres in Sachen Visualisierung und Analyse bevorzugen, ist ClickUp eine ausgezeichnete Wahl. Die über 30 leistungsstarken tools sind alle darauf ausgerichtet, Einblicke in Projekte zu verbessern und Präsentationen auf Führungsebene zu optimieren. Das umfassende Canvas-ähnliche tool von ClickUp ist ein Meilenstein in der Verbindung von Änderungsmanagement, Zusammenarbeit und dynamischer Visualisierung. /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXecUDza6kiQ79962lDTjssgf9lE4d4NTk\_6KnYsO5R519rOJZiYCWfNMuW8aIASbVmERrJBJttNXVNWw6jdW7hCWLnbjfBgPjJtSUr7yy7FJaNwUy5v5rwJLoqrpDp7-sA?key=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Brainstorming von Ideen, Nachverfolgung der Beiträge von Teams für Projekte mit ClickUp Whiteboards /%img/ Brainstorming von Ideen, Nachverfolgung der Beiträge von Teams und Visualisierung von Erkenntnissen für jedes Projekt mit ClickUp Whiteboards undefined ist das Tool, das Sie für alles benötigen, vom Brainstorming für Präsentationen bis hin zur Planung der Umsetzung. Es bietet eine leere Leinwand, die mit schnellen Textfeldern, Haftnotizen, Pfeilen und sogar Pinseln und Stiften visuelle Elemente aufwertet. Die Lösung bietet auch Mindmaps, wenn Ihr Team Beziehungen und Flussdiagramme in Ihren Präsentationen verknüpfen muss. Die Live-Bearbeitung macht

https://clickup.com/blog/clickup-revolutionizes-team-collaboration-with-whiteboards-and-docs// die Zusammenarbeit mit Whiteboards /%href/ zum Kinderspiel, insbesondere bei Anrufen oder Online-Diskussionen. Um es noch nahtloser zu gestalten, sind direkte Vorschläge nur einen Klick und ein Tag entfernt. Sie können auch Übergänge einfügen, dedizierte Folien erstellen und

/href/ https://clickup.com/blog/how-to-create-whiteboard-animation// Animations-Tools auf Whiteboards /%href/ einbinden. Wenn Sie etwas weiterverfolgen müssen, können Sie alles auf dem Board in eine detaillierte Aufgabe umwandeln. Außerdem wird jede Bearbeitung im detaillierten Änderungsverlauf mit Zeitstempeln und Informationen zum Benutzer aufgezeichnet.

💡 Pro-Tipp: Teams lernen besser mit visuellen Darstellungen, da alle Schritte übersichtlich dargestellt werden. Priorisieren Sie also mehr /href/ https://clickup.com/blog/flowchart-in-powerpoint// PowerPoint-Flussdiagramme /%href/ , Grafiken und Infografiken gegenüber Text! Sie möchten nicht zwischen Plattformen für Folien und Dokumente wechseln? ClickUp bietet auch ein spezielles Dokumentationswerkzeug.

📮 ClickUp Insight: Über /href/ https://hbr.org/2023/10/whats-lost-when-data-systems-dont-communicate 60 % der Zeit eines Teams /%href/ wird mit der Suche nach Kontext, Informationen und Elementen verbracht. Laut undefined verlieren Teams wertvolle Stunden damit, zwischen verschiedenen Tools hin und her zu springen. Um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, integrieren Sie Messaging in Ihre Workflows mit einer zentralen Plattform, die Projektmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation vereint.

Jede lebendige Folie ist vollständig anpassbar, vom Inhalt bis zu den Farben undefined 🔮 Bonus: Das Erstellen von Listen, die termingerechte Lieferung von Projekten und die Nachverfolgung von Zeitleisten kann schwierig sein. Entdecken Sie die noch heute kostenlos!

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfA0llMUQfctqUenMe0B977J\_-huLJil6AX8NQ3qW6HE9RYYRoJefIyuiKZmOcOXPBH07FGG8Ba-IzcNTGxdpql8ZWEgzixb6uIzWCo\_th0itaiLpdUkehF53408aY\_mao?key=EwqEO-J9pM5ASDOQvm6oACXp Nachverfolgung von Änderungen in PowerPoint: Dokumente erstellen, Inhalte optimieren, KI mit ClickUp Docs integrieren /%img/ Dokumente erstellen, Visualisierungen einbetten, Inhalte optimieren und sogar KI und Aufgabenverwaltung mit ClickUp Docs integrieren undefined ist der ideale hub für alle Inhalte eines Teams, von Richtlinien für das Änderungsmanagement bis hin zu hervorragenden Projektbeschreibungen. Die zeilenweise Nachverfolgung von Versionen, zugewiesene Kommentare und sofortige Erwähnungen funktionieren einwandfrei, selbst bei großen Dateien, hochauflösenden Bildern und umfangreichen Videos. Docs ist auch in undefined integriert, einer KI-Funktion, die die Sprache von Inhalten verbessert, Projektzusammenfassungen erstellt und mit nur einem Klick Erkenntnisse generiert. Sie können sogar Tabellen, Whiteboards, Aufgaben und Videos in dasselbe Dokument einbetten. Die hochgradig anpassbare Markdown-Formatierung, verschachtelte Seiten und fortschrittliche Automatisierungen des Workflows setzen neue Maßstäbe in Sachen Flexibilität. Kurz gesagt: ClickUp Docs verbessert die Qualität Ihrer Präsentationen und bietet Features, die die Bearbeitung im Team zum Kinderspiel machen. Tyler Guthrie von Home Care Pulse sagt über dieses Feature: "Docs ist so gut, dass ich nie wieder Word für den Gliederungsprozess oder zum Notieren verwenden möchte." von Home Care Pulse über dieses Feature sagt: > Docs ist so gut, dass ich nie wieder Word für den Gliederungsprozess oder zum Notieren verwenden möchte. Tyler Guthrie, Home Care Pulse Das Erstellen von Folien und Dokumenten von Grund auf kann überwältigend sein, insbesondere bei Meetings in letzter Minute. ClickUp vereinfacht den Prozess mit zahlreichen gebrauchsfertigen . /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-192.png ClickUp-Präsentationsvorlage https://app.clickup.com/signup Kostenlose Vorlage erhalten/%cta/ Die /href/ https://clickup.com/templates/presentation-t-200520751 ClickUp-Präsentationsvorlage /%href/ ist eine Lösung, mit der Sie sofort beeindruckende Folien erstellen können. Diese undefined enthält über 12 detailreiche Folien, die einen schnellen Einstieg ermöglichen. ####Mit speziellen Spaces für eine Einführung, den Hauptteil und den Abschluss deckt sie die Tagesordnung, die Ziele, die wichtigsten Visualisierungen und eine Zusammenfassung ab. Enthält eine praktische Legende, die Ihnen bei der Kategorisierung jeder Folie hilft. So bleibt das Publikum aufmerksam und die Richtung Ihrer Präsentation wird festgelegt