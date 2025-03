Wie man jemanden zu einer Slack-Unterhaltung hinzufügt

Sie befinden sich mitten in einer laufenden Unterhaltung in Slack mit Ihrem Team und planen den nächsten großen Schritt, als Ihnen plötzlich – bam! – klar wird, dass Alex dabei sein muss.

Aber Moment mal – starten Sie einen ganz neuen Gruppenchat? Fügen Sie die Person zur bestehenden Slack-Unterhaltung hinzu oder rufen Sie sie mit geheimen Administratorrechten dazu? Der Vorgang ist unkompliziert, egal ob Sie jemanden zu einem Slack Workspace hinzufügen, ihn in eine laufende Diskussion einbeziehen oder mit ihm persönlich sprechen. Und wenn Sie ihm Zugriff auf frühere Unterhaltungen gewähren möchten, müssen Sie nur wissen, wie Sie ihn richtig hinzufügen.

In diesem Leitfaden führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Anleitung, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit im richtigen Chat sind – damit niemand etwas verpasst. Lassen Sie uns sie dort hineinbringen!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So fügen Sie einen Teamkollegen zu Ihrer Slack-Unterhaltung hinzu: Fügen Sie jemanden hinzu, indem Sie auf den Kanal oder die Direktnachricht klicken Wählen Sie "Personen einladen" und wählen Sie den hinzuzufügenden Benutzer aus Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen für private Kanäle verfügen Benutzer können problemlos zu öffentlichen Kanälen hinzugefügt werden, für private Kanäle ist jedoch möglicherweise die Genehmigung eines Administrators erforderlich

Bewältigen Sie die Nachrichtenflut und große Teams in Slack effektiv, indem Sie die richtigen Personen hinzufügen und irrelevante aus dem Kanal entfernen. * Verwenden Sie ClickUp für eine bessere, kontextbezogene Zusammenarbeit. Entdecken Sie Features wie 2. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf den Namen des Kanals, um die Kopfzeile der Unterhaltung zu öffnen. 3. Wählen Sie "Personen hinzufügen" aus dem Dropdown-Menü aus. via Sie möchten jemanden in eine Direktnachricht einbeziehen, ohne dabei einen großen Aufwand betreiben zu müssen? Wenn Sie eine Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht in eine Gruppenkonversation umwandeln, eignet sich dies perfekt für schnelle Diskussionen, ohne dass Sie einen ganz neuen Kanal eröffnen müssen. Befolgen Sie einfach diese einfachen Schritte, und schon bald befinden sich die richtigen Personen im richtigen Chat: ist Ihre erste Anlaufstelle für die Kommunikation mit Ihrem Team – nicht nur für Unterhaltungen. Sie können direkt darin arbeiten – von E-Mails und Aufgaben bis hin zu Kalendern und Whiteboards. Im Gegensatz zu eigenständigen Apps für den Nachrichtenaustausch ist ClickUp Chat direkt in Ihre Aufgaben integriert, sodass Sie neue Unterhaltungen sofort in die Tat umsetzen können.

Sie können Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Nachrichten mit Projekten verknüpfen, ohne den Chat zu verlassen. Da sich alles an einem Ort befindet, bleibt die Zusammenarbeit im Team organisiert, effizient und zielgerichtet. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-186-1400x985.png ClickUp Chat /%img/

Optimieren Sie die Kommunikation im Team und setzen Sie Chats in die Tat um – mit ClickUp Chat. ### Nehmen Sie mit ClickUp Clips spontan Videos vom Bildschirm auf. Müssen Sie einen Prozess schnell erklären oder asynchron an einem Projekt arbeiten? undefined können Sie Bildschirmaufzeichnungen aufnehmen und teilen, sodass Sie ganz einfach Schritt-für-Schritt-Anleitungen ohne lange schriftliche Erklärungen bereitstellen können. Geben Sie einen Clip frei, um visuelles Feedback zu Entwürfen oder Berichten zu geben, und betten Sie ihn direkt in Aufgaben ein, damit alles organisiert und für die Zusammenarbeit leicht zugänglich ist. Mit ClickUp Clips können Sie Prozesse schnell erklären und visuelles Feedback geben, denn manchmal sagt ein Clip mehr als tausend Worte. Verabschieden Sie sich von unübersichtlichen Threads in E-Mails und überfüllten Kanälen, die das Auffinden von Aufgaben zu einer Schnitzeljagd machen.

🧠Fun Fact: Schätzungsweise 333 Milliarden E-Mails werden täglich weltweit versendet und empfangen. Ohne einen zentralen Space für die Arbeit ist es nicht einfach, nach relevanten Informationen zu suchen!

Im Grunde findet die gesamte Zusammenarbeit und Koordination in unserem Unternehmen auf ClickUp statt. Einige Beispiele dafür, wofür wir ClickUp verwenden: Planung und Koordination für die Produktion sowie für die mechanische, elektrische und Software-Entwicklung; Planung von Sprints; ausführliche Diskussionen über technische Codes; tausende Chats: direkt nur zum Thema!_ Flurin Arner, Robotik-Software-Ingenieur, Ronovatec AG ### Aufgaben mit ClickUp einfach nachverfolgen und zuweisen Kommentare zuweisen Mit

https://clickup.com/features/assign-comments Mit dem Feature "Kommentare zuweisen" von ClickUp ist es ganz einfach, klares, umsetzbares Feedback zu geben. Benötigen Sie einen Teamkollegen, der ein Dokument überprüft? Fügen Sie einfach einen Kommentar hinzu und weisen Sie ihn ihm zu.

Sie können auch Kollegen erwähnen, um sicherzustellen, dass sie die Schlüsselinformationen sehen und alle auf derselben Seite bleiben. Sobald das Feedback umgesetzt wurde, markieren Sie den Kommentar einfach als erledigt – es sind keine Nachverfolgungen erforderlich! /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-187.png In ClickUp chatten /%img/

Aufgaben zuweisen, zuweisen und schließen Sie Aufgaben in ClickUp Chat mithilfe von "Kommentare zuweisen" ### Zusammenarbeit und Brainstorming auf ClickUp Whiteboards Für Teams, die auf Brainstorming und visuelle Planung angewiesen sind, bieten /href/ https://clickup.com/features/whiteboards ClickUp Whiteboards /%href/ eine interaktive Leinwand, auf der Sie Ideen und Workflows in Echtzeit darstellen können.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-188-1400x935.png ClickUp Whiteboards: Wie man jemanden zu einer Unterhaltung in Slack hinzufügt /%img/ Brainstorming und Umsetzung von Plänen mit ClickUp Whiteboards Verwenden Sie Mindmaps, um komplexe Projekte in klare, visuelle Strukturen zu zerlegen. Planen Sie Marketingkampagnen mühelos mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche. Und wenn Sie auf eine Idee kommen, können Sie Brainstorming-Ideen mit nur einem Klick in umsetzbare Aufgaben umwandeln! #### Vorlage für die interne Kommunikationsstrategie von ClickUp Möchten Sie die interne Kommunikation verbessern? Die Vorlage für die interne Kommunikationsstrategie von ClickUp unter https://clickup.com/templates/internal-communication-strategy-and-action-plan-t-127240564

ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie /%href/ hilft Ihnen, klare Workflows zu erstellen und die Zusammenarbeit zwischen den Teams reibungslos zu gestalten – keine Spekulationen oder Fehlausrichtungen mehr! /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-189.png ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie

Diese vollständig anpassbare Vorlage hilft Ihnen, Ziele zu definieren, Botschaften zu optimieren und Fortschritte an einem Ort zu verfolgen. Ob es darum geht, die Transparenz zwischen Führungskräften und Teams zu fördern oder die abteilungsweite Kommunikation zu verbessern – diese Vorlage bietet die tools, um alle auf dem Laufenden zu halten und zu motivieren.

### Wie wechselt man von Slack zu ClickUp? Der Wechsel von Slack zu ClickUp ist einfacher als Sie denken – und Sie müssen Slack nicht komplett aufgeben! Die Integration gewährleistet eine reibungslose Zusammenarbeit für Teams, die auf Slack angewiesen sind, und ermöglicht es Ihnen, ClickUp Aufgaben direkt aus Slack heraus zu erstellen und zu verwalten. ####

Um den Wechsel vorzunehmen, importieren Sie zunächst Ihre Slack-Kanäle in ClickUp und organisieren Sie Unterhaltungen in relevanten Spaces. Verwenden Sie ClickUp Chat, um die Kommunikation zu zentralisieren und Diskussionen mit Aufgaben und Projekten zu verbinden. Weisen Sie Kommentare zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie den Fortschritt – alles an einem Ort. Zentralisieren Sie Unterhaltungen in Slack, verbinden Sie Diskussionen mit Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp

Stellen Sie sich vor, Ihr Produktteam würde die Planung von Sprints von verstreuten Slack-Nachrichten auf das Agile Board von ClickUp verlagern – plötzlich werden Aufgaben klarer und Workflows laufen reibungsloser. Oder stellen Sie sich vor, Ihr Marketingteam organisiert Kampagnen in den Listen von ClickUp, in denen Aufgaben und Fristen deutlich hervorgehoben werden. Kein Durchsuchen endloser Nachrichten mehr, um das Wesentliche zu finden! Indem alles auf einer Plattform zusammengeführt wird, gewinnt Ihr Team an Sichtbarkeit, Effizienz und Zusammenarbeit – ohne Chaos.

Wussten Sie, dass Sie die Produktivität um 30 % steigern können, wenn Sie ClickUp und Slack zusammen verwenden? So geht's: Mit ClickUps Slack-Integration können Teams beide Plattformen verbinden und Slack-Nachrichten mit nur wenigen Klicks in Aufgaben, Kommentare oder Erinnerungen umwandeln.

Neue Aufgaben erstellen : Geben Sie in einem beliebigen Kanal einfach /click up new ein, um schnell eine neue Aufgabe direkt aus Ihrem Slack-Feed zu erstellen /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-12.gif Slack-Nachrichten in Aufgaben umwandeln: Wie man jemanden zu einer Slack-Unterhaltung hinzufügt /%img/ Slack-Nachrichten sofort in Aufgaben umwandeln

Aufgaben entfalten: Wenn Aufgabenverknüpfungen in Slack gepostet werden, werden sie sofort mit Details, Kontext und der Möglichkeit, Aktionen mit der Aufgabe auszuführen, angereichert /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-13.gif Features von Slack: Wie man jemanden zu einer Slack-Unterhaltung hinzufügt /%img/

Inhalte und Aktionen auf einen Blick *Aufgaben verwalten: Mit Dropdown-Aktionen können Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Status und mehr direkt in Ihren Slack-Kanälen verwalten /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-14.gif Aufgaben aktualisieren: Wie man jemanden zu einer Slack-Unterhaltung hinzufügt /%img/

Aufgaben vor Ort mit Aktionen ausklappen *Nachrichten in Aufgaben und Kommentare umwandeln: Erstellen Sie Aufgaben und Kommentare aus Nachrichten! Klicken Sie in einer beliebigen Slack-Nachricht auf die Option "Weitere Aktionen", um sie zu ClickUp hinzuzufügen Ideen sofort festhalten und in die Tat umsetzen *Benachrichtigungen erhalten: ClickUp kann sofort Benachrichtigungen über Aufgaben an die Slack-Kanäle Ihrer Wahl senden. Dazu gehören erstellte Aufgaben, hinzugefügte Kommentare und sogar Änderungen des Status Bleiben Sie auf dem Laufenden – erhalten Sie sofortige Updates zu Aufgaben in Ihren Slack-Kanälen 📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Pläne zur Kommunikation von Projekten: Excel, Word & ClickUp

Kostenlose Vorlagen für Pläne zur Kommunikation von Projekten: Excel, Word & ClickUp