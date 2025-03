die 10 besten Fitness-Studio-Verwaltungsprogramme für 2025

Sie haben Ihre Leidenschaft für Fitness in ein Geschäft verwandelt, indem Sie ein Fitnessstudio besitzen – herzlichen Glückwunsch! Sie sind Ihr eigener Chef, leben Ihren Traum und helfen gleichzeitig anderen, gesund zu werden. Es ist jedoch nicht immer ein Spaziergang im Park. Das Jonglieren von Trainingseinheiten, Aufgaben von Administratoren und das Schritthalten mit der sich ständig weiterentwickelnden Fitnesswelt kann entmutigend sein. Mit dem globalen Gesundheits- und Fitnessclub-Markt, der voraussichtlich mit einer jährlichen Rate von 7,5 % wachsen wird,

https://www.statista.com/statistics/605188/us-fitness-health-club-market-share-by-company/ jährlichen Rate von 7,5 % /%href/ wächst, verschärft sich der Wettbewerb in der Fitnessbranche. Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Fitnessstudio nicht nur überlebt, sondern auch floriert? Die Antwort: eine Software für das Fitnessstudio-Management.

Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir die 10 besten Softwarelösungen für das Management von Fitnessstudios zusammengestellt, mit denen Sie Ihr Fitnessgeschäft effizient verwalten können. Wählen Sie also die Software, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht und Ihnen zum Erfolg verhilft. ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Von der Verwaltung der Mitglieder und der Rechnungsstellung bis hin zur Lead-Generierung und darüber hinaus finden Sie hier die 10 besten Softwarelösungen für das Management von Fitnessstudios mit wichtigen tools für das Wachstum Ihres Unternehmens. *PushPress: Bietet Nachverfolgung von Trainingseinheiten *ABC Glofox: Am besten für die Verwaltung von Mitgliedern und die Buchung von Terminen *TeamUp: Hervorragend für Franchise-Unternehmen und den Aufbau von Mitgliedschaften *Gymflow: Am besten für die Verwaltung und die Planung von Kursen ## Worauf sollten Sie bei einer Fitnessstudio-Verwaltungssoftware achten? Die Wahl der richtigen Fitnessstudio-Verwaltungssoftware kann über Erfolg oder Misserfolg Ihres Geschäfts entscheiden. Aber wie finden Sie bei so vielen Optionen auf dem Markt die perfekte Lösung für Ihr Fitnessstudio?

3. Wodify (am besten für die Lizenzverwaltung geeignet) via undefined

Maßgeschneidert für CrossFit-Fitnessstudios, Das ist noch nicht alles – Sie können auch ganz einfach Trainingsroutinen entwerfen und anpassen, die mit integrierten Videos in der Software abgeschlossen werden. #### Wodify best features Nahtlose Abwicklung von Transaktionen mit integrierter Zahlung Nutzung von Bestenlisten zur Förderung des Wettbewerbs und zur Nachverfolgung der Ranglisten der Mitglieder Speicherung und Verwaltung digitaler Verzichtserklärungen und Verträge direkt auf der Plattform Nutzung robuster Features zur Erstellung und Verteilung täglicher Workouts, einschließlich WODs #### Wodify limitations * Begrenzte Marketing-Tools 💡Profi-Tipp: Das Wohlergehen Ihrer Mitarbeiter zu priorisieren, ist kein Luxus. Es ist für den Erfolg Ihres Geschäfts von entscheidender Bedeutung. Sie können die Software zur Nachverfolgung des Mitarbeiter-Wohlbefindens von https://clickup.com/blog/employee-wellness-software// verwenden, um die Moral der Mitarbeiter zu verbessern. ### 4. Mindbody (am besten für die Rechnungsstellung und Terminplanung für Kunden)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-159.png Mindbody /%img/ via https://www.mindbodyonline.com/business/fitness/gym-software Mindbody /%href/ kann Ihnen insbesondere dabei helfen, das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Managementsystem fördert die Interaktion durch gezieltes Marketing, automatisierte Anzeigen und eine bessere Terminplanung. Mindbody verfügt außerdem über eine KI-gestützte Rezeption, die Buchungen vereinfacht, während eine robuste Berichterstellung und ein integriertes CRM dabei helfen, Leads in treue Kunden zu verwandeln. #### Die besten Features von Mindbody TeamUp /%href/ wurde entwickelt, um die Verwaltung von Fitnessstudios, Turnhallen und Trainingseinrichtungen zu optimieren. https://goteamup.com/ TeamUp /%href/ ist eine innovative Softwarelösung, die einen breiten Bereich an Features bietet. Sie organisiert Kundeninformationen und Verzichtserklärungen, wickelt Zahlungen ab und macht die Erstellung von Ereignissen oder Kursen zum Kinderspiel.

Das intuitive Design der Plattform stellt sicher, dass sich Mitglieder der Gemeinschaft einfach online für Aktivitäten anmelden können, was das Engagement und den Komfort verbessert. #### TeamUp beste Features Bietet ein leistungsstarkes System zum Aufbau von Mitgliedschaften Bietet hohe Sicherheit durch seine Funktion zur Zugriffskontrolle Bietet dedizierte, markenbezogene mobile Apps #### TeamUp Limits E-Mail-Kampagnen erfordern die Integration mit externen Tools wie Mailchimp * Free-Plan nicht verfügbar #### TeamUp Preise

Ab 104 $ pro Monat #### TeamUp Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,6/5 (250+ Rezensionen) *Capterra: 4,8/5 (320+ Rezensionen) ### 10. Gymflow (Best for administration and class scheduling) via /href/ https://www.gymflow.io/ Gymflow /%href/ Ausgestattet mit einer umfassenden Suite von Management-Tools, undefined ist für Fitnessstudios aller Art konzipiert. Das Besondere an der Software ist die automatische Zugangskontrolle für Fitnessstudios, mit der Eigentümer von Fitnessstudios den Zugang von Mitgliedern basierend auf dem Status ihres Abonnements nahtlos gewähren oder entziehen können. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern reduziert auch den manuellen Aufwand und sorgt dafür, dass die Zugangsverwaltung sowohl effizient als auch problemlos ist. #### Die besten Features von Gymflow

Automatisierte Erinnerungen per E-Mail an die Verlängerung der Mitgliedschaft Support für verschiedene Zahlungen Umfassende Berichterstellung und Nachverfolgung der Anwesenheit Optisch ansprechende und benutzerfreundliche Oberfläche Einfache benutzerdefinierte Planung per Drag-and-Drop *

Small Business Plan (Für Geschäfte mit weniger als 20.000 $ Umsatz pro Monat): 159 $/Monat *Standard Plan ( Für Geschäfte mit mehr als 20.000 $ Umsatz pro Monat): 229 $/Monat #### Bewertungen und Rezensionen von Gymflow *G2: 4,7/5 (30+ Rezensionen)

Die Wahl der richtigen Software für das Management eines Fitnessstudios kann Ihnen die Arbeit erheblich erleichtern. Und ClickUp kann alles! Was zeichnet es aus? Es dient nicht nur zur Verwaltung von Mitgliedschaften und Kursen. Mit ClickUp können Sie alles rund um Ihr Fitnessstudio organisieren – von individuellen Trainingsplänen und Kursplänen bis hin zu den Daten der Mitglieder und den allgemeinen Zielen des Unternehmens. Darüber hinaus machen die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Features alles einfacher und effizienter.

Sind Sie bereit, Ihr Geschäft zu transformieren? /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp /%href/ an und schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Fitnessstudios aus – Ihre Mitglieder werden es Ihnen danken!