Amie Kalender Review 2025: Features, Preise und Bewertungen von Benutzern

Natürlich werde ich mich daran erinnern!_ – Die berühmten letzten Worte einer Person, die sich tatsächlich nicht daran erinnerte. Ob Sie nun Freiberufler mit vielen Clients sind, ein Remote-Worker, der über Zeitzonen hinweg koordiniert, oder ein Student, der in seinen Aufgaben untergeht – das Versäumen von Fristen ist nur allzu häufig. Ohne einen richtigen Zeitplan gerät man leicht in Verzug.

Aber hey, Zeitmanagement ist mit speziellen KI-Tools wie dem Amie-Kalender viel einfacher geworden. Sie können Ihre routinemäßigen Ereignisse aufzeichnen, Erinnerungen einrichten und verpassen nie wieder ein Committment. Wenn Sie immer noch Schwierigkeiten haben, organisiert zu bleiben, ist dieser Blog genau das Richtige für Sie. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie Amie Ihnen helfen kann, Aufgaben zu verwalten, persönliche Ziele zu erreichen und Ihr

Mit Natural Language Processing (NLP) kann sie Ereignisse zu Ihrem Zeitplan hinzufügen, ohne dass Sie sich um die Organisation des Kalenders kümmern müssen. Zum Beispiel können Sie Ereignisse hinzufügen, indem Sie Phrasen wie "Gehe am Sonntag um 15:00 Uhr zum Supermarkt" eingeben. Dadurch werden sie automatisch mit einem Zeitblock in Ihrem Kalender platziert. Ein herausragendes Feature ist der KI-Chat, der Ihre Anweisungen besser versteht. Wenn Sie zum Beispiel sagen: "Zu erledigende Reparaturen am Sonntag", wird die Aufgabe automatisch für ein paar Stunden mit . Die tiefere Integration von Aufgabenverwaltung, Zeitleisten für Projekte und Terminplanung innerhalb derselben Plattform unterstützt die tägliche Planung mit langfristigem Workflow-Management.

Visualisieren Sie Aufgaben und Zeitleisten für Projekte, um Pläne zu erstellen und anzupassen – mit dem ClickUp Kalender. Mit dem Kalender können Sie alle Ihre Aufgaben, Ereignisse und Meilensteine in mehreren Ansichten – täglich, wöchentlich oder monatlich – anzeigen und haben so die vollständige Kontrolle über Ihren Zeitplan. Ob Sie persönliche Aufgaben verwalten oder sich mit einem Team abstimmen, diese Flexibilität hilft Ihnen, alles zu organisieren.

Sie können Aufgaben mit Farben versehen, Fristen festlegen und Elemente per Drag-and-Drop direkt in Ihren Kalender ziehen, um sie bei Bedarf neu zu planen. Außerdem können Sie die Kalender Ihrer Teamkollegen einsehen, um die Verfügbarkeit für Meetings und Zusammenarbeit zu ermitteln.

Ziehen Sie mit dem ClickUp Kalender ungeplante Aufgaben per Drag-and-Drop in eine Kalenderansicht. ClickUp bietet außerdem intelligente Erinnerungen und Benachrichtigungen, damit Sie und Ihr Team keine Aufgabe verpassen. Für eine strukturiertere Planung verwenden Sie Zeitleisten für Aufgaben und ClickUp Abhängigkeiten , um sicherzustellen, dass Aufgaben in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden.

Und nehmen wir an, Sie verwenden bereits eine andere App für Kalender. In diesem Fall ermöglicht Ihnen das Feature zur Synchronisierung von ClickUps Kalender die Integration mit Google Kalender, Outlook und anderen externen Kalendern, sodass Sie alles ohne zusätzlichen Aufwand an einem Ort haben. Mit seinen fortschrittlichen Tools für Planung, Automatisierung und Zusammenarbeit bietet ClickUp eine robustere Alternative zu Amie, insbesondere für diejenigen, die ein Projekt-Tracking und Aufgabenmanagement benötigen. ### ClickUps Pluspunkt Nr. 2: ClickUps Automatisierungen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-100.png ClickUp Automatisierungen /%img/ Automatisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben und halten Sie Ihren Kalender mit ClickUp Automatisierungen undefined ist ein weiterer Grund, warum die Plattform heraussticht. Sie können Regeln festlegen, die automatisch Aktionen auslösen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Wenn eine Aufgabe zum Beispiel als "erledigt" markiert wird, kann ClickUp sie automatisch in eine andere Liste verschieben oder Ihr Team benachrichtigen. Durch die Automatisierung dieser sich wiederholenden Aufgaben sparen Sie Zeit und können sich auf das Gesamtbild konzentrieren, ohne alles manuell aktualisieren zu müssen. ### ClickUps dritter Vorteil: ClickUp Brain Fragen Sie ClickUp Bain nach Tipps und Tricks für eine bessere Planung des Zeitplans Und dann gibt es noch

! Um die Abweichung des julianischen Kalenders zu korrigieren, wurden bei der gregorianischen Reform 10 Tage ausgelassen. In den Ländern, die die Änderung übernahmen, übersprang der Kalender direkt den 4. Oktober und ging zum 15. Oktober 1582 über. Durch diese Anpassung wurde der Kalender wieder mit den Äquinoktien in Einklang gebracht, aber die Bevölkerung verwirrt.**Endgültiges Urteil: Amie oder ClickUp?

Amie ist eine minimalistische App für Produktivität, die für die Planung und Aufgabenverwaltung mit KI entwickelt wurde. Sie bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, unterstützt die Fokussierungszeit und verfügt über umfangreiche Kalenderintegrationen. Allerdings fehlen ihr fortgeschrittene Funktionen für das Projektmanagement und sie ist für Android-Nutzer nicht geeignet. Aufgrund ihrer grundlegenden Features ist die Kalender-App Amie möglicherweise nicht die beste Wahl für Geschäftsleute, die ein geschäftiges Leben führen oder eine detaillierte Aufgabenverfolgung benötigen.

ClickUp zeichnet sich durch Skalierbarkeit, Zusammenarbeit und fortschrittliche Tools für das Projektmanagement aus. Von einfachen Listen mit zu erledigenden Aufgaben bis hin zur Verwaltung komplexer Workflows bietet ClickUp einen flexiblen All-in-One-Arbeitsbereich. Wenn Sie eine leistungsstarke, teamfreundliche Lösung benötigen, ist ClickUp die bessere Wahl.

Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und sehen Sie, wie es Ihren Workflow optimieren kann!