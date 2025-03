11 beste KI-Tools für die Einstellung von Zielen, um die Ziele im Jahr 2025 zu erreichen

Die Festlegung eines Ziels ist ein aufregender Beginn einer erfüllenden Reise. Ob Sie nun persönliches Wachstum (z. B. die Fähigkeit, einen Marathon zu laufen) oder berufliche Meilensteine (z. B. die Verdoppelung des Umsatzes durch gezielte Marketingkampagnen) erreichen möchten, alles beginnt mit einem Ziel vor Augen. Die richtigen Ziele zu setzen, ist der Trick, um auf Kurs zu bleiben. Es ist jedoch nicht immer möglich, diese Ziele realistisch und praktisch zu setzen.

Hier helfen KI-Tools zur Zielsetzung. Sie gehen über die Definition klarer und umsetzbarer Ziele hinaus – sie helfen Ihnen bei der Nachverfolgung, beim Freigeben von Erkenntnissen und bieten einen Motivationsschub, wenn er am dringendsten benötigt wird. In diesem Sinne möchten wir Ihnen mehr als 10 erstaunliche KI-Tools zur Zielsetzung vorstellen. 🎯 ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist eine Liste der 11 besten KI-Tools für die Zielsetzung: *Habitica (am besten geeignet, um die Erreichung persönlicher Ziele spielerisch zu gestalten) *Toodledo (am besten geeignet, um das Ziel- und Aufgabenmanagement benutzerdefiniert anzupassen) **Perdoo(ambestengeeignet,umdasOKR-Managementzuvereinfachen)*Hive(ambestengeeignet,umZieleinWorkflowsfürProjektezuintegrieren)*Betterworks(ambestengeeignet,umdieRechenschaftspflichtimgesamtenUnternehmenzufördern)*Leapsome(ambestengeeignet,umZielsetzungmitLeistungserkenntnissenzukombinieren)*Goalscape(ambestengeeignet,umZieleundHierarchienvonAufgabenzuvisualisieren)) ist ein vielseitiges Tool für das Projektmanagement, das künstliche Intelligenz zur Verbesserung der Zielsetzung und Nachverfolgung von Prozessen einsetzt. Setzen Sie sich mit der KI-gestützten Funktion "Smart Goals" von https://clickup.com/blog/smart-goal-templates// SMART-Ziele, analysieren Sie bestehende Ziele und erhalten Sie Verbesserungsvorschläge, um Ihre Zielsetzungspraktiken zu standardisieren und zu verfeinern.

Neben der Zielsetzung umfassen die KI-Funktionen von Asana auch Features wie Smart Status, das intelligente Updates zum Fortschritt von Projekten bereitstellt, und Smart Summaries, das prägnante Übersichten über Schlüsselinformationen bietet. Diese Tools, die durch Echtzeit-Kommunikation unterstützt werden, helfen Teams, sich ehrgeizige Ziele zu setzen und auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. #### Die besten Features von Asana * Optimieren Sie die Zielverfolgung mit Echtzeit-Überwachungs-Tools wie dynamischen Fortschrittsleisten und visuellen Dashboards, um die Zielerreichung anzuzeigen

Automatisierung sich wiederholender Workflows, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren Organisieren und priorisieren Sie Aufgaben mit anpassbaren Boards und Listen Sehen Sie sich die Workloads der Teams an, um Aufgaben auszugleichen und Burnout zu vermeiden #### Einschränkungen von Asana Eine steile Lernkurve für Anfänger und kleine Teams, die möglicherweise zu einer Unterauslastung führt #### Asana-Preise Personal (kostenlos) *Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 30,49 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise *Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Asana G2 : 4,4/5 (10.840+ Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (13.280+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Denken Sie nicht nur über Ihre Ziele nach – [### 3. Fellow (am besten geeignet, um Meetings in umsetzbare Ziele umzuwandeln) via ### 4. Lattice (am besten geeignet, um Ziele mit der Mitarbeiterentwicklung in Einklang zu bringen) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ss9-1400x761.png Lattice /%img/ _via ### 6. Hive (Best for integrating goals into project workflows) _via /href/ https://hive.com/features/goals/ Hive /%href/ undefined bietet umfassende Projektmanagement-Features mit fortschrittlichen KI-Funktionen, die Teams dabei helfen, die Projektziele von Mit dem Feature "Ziele" von Hive können Teams außerdem Ziele in einem zentralen Dashboard festlegen, verfolgen und visualisieren, um die Ausrichtung und Transparenz im gesamten Unternehmen sicherzustellen. #### Die besten Features von Hive Verwenden Sie die KI-Analysen von Hive, um Einblicke in die Teamleistung zu erhalten Verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und Kalenderansichten * Optimieren Sie die Kommunikation mit Nachrichten und Benachrichtigungen in der App legen Wert auf Transparenz bei den Zielen und Abläufen ihrer Organisation. ### 7. Betterworks (am besten geeignet, um die Rechenschaftspflicht im gesamten Unternehmen zu fördern) via /href/ https://www.betterworks.com/okrs/ Betterworks /%href/ Wie Perdoo

8. Leapsome (am besten geeignet, um Ziele mit Leistungserkenntnissen zu kombinieren) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ss13-1-1400x755.png Leapsome /%img/ via undefined Was erhalten Sie, wenn Sie Zielsetzung und Leistungsmanagement kombinieren? Eine umfassende Plattform zur Befähigung von Mitarbeitern wie undefined . Das KI-gestützte Feature zur Zielsetzung beschleunigt die Erstellung von Unternehmens- und Entwicklungszielen. Diese Funktion stellt sicher, dass die Ziele klar und messbar sind und mit den Prioritäten der Organisation übereinstimmen, und fördert so die kontinuierliche Verbesserung, Ausrichtung und Verantwortlichkeit in allen Teams.

Über die Einstellung von Zielen hinaus erstreckt sich die KI von Leapsome auch auf Leistungsbeurteilungen und Feedback. Die KI-gestützten Bewertungen der Plattform unterstützen die Umwandlung von Notizen in unvoreingenommene, umsetzbare Kommentare und stellen sicher, dass alle Beiträge sinnvoll und konstruktiv sind. #### Die besten Features von Leapsome Unterstützen Sie Manager mit Erkenntnissen, Zusammenfassungen, Best Practices und Empfehlungen mit dem KI Copilot Beta Optimieren Sie das Onboarding mit integrierten Vorlagen für die OKR-Nachverfolgung

Antworten auf Mitarbeiterbefragungen analysieren, um Schlüsselthemen zu extrahieren und umsetzbare Empfehlungen zu geben Alle Rückmeldungen zusammenfassen, einschließlich Manager-Bewertungen, Selbstbewertungen und Bewertungen durch Kollegen #### *Leapsome Einschränkungen Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um sich vollständig an die umfassenden Features der Plattform anzupassen, sodass Schulungen und Unterstützung erforderlich sind Begrenzte Anpassungsoptionen, die sich auf die Anpassungsfähigkeit der Plattform an spezifische organisatorische Anforderungen auswirken können #### *Leapsome Preise

Benutzerdefinierte Preise #### Leapsome Bewertungen und Rezensionen G2 : 4,8/5 (1.800+ Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (70+ Rezensionen) 🔎 Wussten Sie schon? Trotz der Verfügbarkeit spezialisierter OKR-Software verlassen sich undefined immer noch auf Tabellen für das OKR-Management. ### 9. Goalscape (am besten für die Visualisierung von Zielen und Hierarchien geeignet)



/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/ss14-1.png Goalscape /%img/ via /href/ https://goalscape.com/ Goalscape /%href/ undefined verwendet ein radiales Design, das es Benutzern ermöglicht, ihre /href/ https://clickup.com/blog/goal-examples-1-5-10-year// Zielplanung, /%href/ Prioritäten und Fortschritte in einer umfassenden Ansicht zu visualisieren. Diese Informationen auf einen Blick zu haben, erleichtert die Priorisierung und Nachverfolgung von Zielen in einer intuitiven Benutzeroberfläche. Verwenden Sie diese Funktion, um abstrakte Ideen in spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele umzuwandeln. Das KI-gestützte Feature Goalbert AI.nstein unterstützt Benutzer dabei, komplexe Ziele in überschaubare Teilziele zu unterteilen. Dieser Ansatz vereinfacht den Plan und stellt sicher, dass sich die Benutzer auf ihre Prioritäten konzentrieren, was eine effiziente Nachverfolgung der Fortschritte fördert. #### Die besten Features von Goalscape

Wechseln Sie zwischen dunklen und hellen Modi und definieren Sie Farben nach Ihren Wünschen. Verwalten Sie Zeitleisten und Zeitpläne effektiv mit einer Gantt-Ansicht. Teilen Sie Zielkarten mit Teams für gemeinsame Aktionen. Verwenden Sie die Tags "Jetzt" und "Weiter", um Ihre Ziele nach Datum, Fortschritt, Verantwortung und Tag zu filtern und Ziellisten zu erstellen. #### *Goalscape-Einschränkungen Es fehlen Projektmanagement-Features für größere Teams. * Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern sind die Integrationen mit Apps von Drittanbietern begrenzt



Goalscape-Preise *Free *Pro: 9,90 $/Monat *Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preise #### Goalscape-Bewertungen und -Rezensionen *G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen ### 10. Habitica (am besten geeignet, um persönliche Ziele spielerisch zu erreichen) via /href/ https://habitica.com/static/home Habitica /%href/ undefined ist eine kostenlose App zur Gewohnheitsbildung und Steigerung der Produktivität, die Ihre Aufgaben und Ziele spielerisch in ein fesselndes Rollenspiel (RPG) verwandelt, um Ihre persönliche Entwicklung zu fördern. Habitica motiviert Benutzer, positive Gewohnheiten zu entwickeln und die Produktivität zu steigern, indem tägliche Aktivitäten in Quests umgewandelt werden. Wenn Sie Aufgaben abschließen, erhalten Sie Belohnungen und Erfahrungspunkte im Spiel, mit denen Sie Ihren Avatar verbessern und neue Features freischalten können. Dieser spielerische Ansatz und die maßgeschneiderten Strategien machen das Setzen von Zielen zum Vergnügen und fördern den kontinuierlichen Fortschritt. #### Die besten Features von Habitica Passen Sie Ihren Avatar im Spiel an Ihren Stil und Ihre Vorlieben an, um das Engagement und die Motivation zu steigern. Überwachen Sie den Fortschritt mithilfe eines ansprechenden und interaktiven Dashboards. Bilden Sie mit Freunden Gruppen, um gemeinsam Aufgaben zu bewältigen und ein Gefühl der Gemeinschaft und Verantwortung zu entwickeln. Greifen Sie nahtlos über verschiedene Geräte auf Ihre Aufgaben und Fortschritte zu. #### Einschränkungen von Habitica

Eher geeignet, um persönliche Ziele zu erreichen, möglicherweise nicht für berufliche Einstellungen geeignet Limitierte Analyse- und Berichterstellung für detaillierte Nachverfolgung des Fortschritts #### *Habitica-Preise Kostenlos Abonnement : 5 $ pro Monat #### Habitica-Bewertungen und -Rezensionen G2 : Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen 🧠 Fun Fact : sind der Meinung, dass Gamifizierung sie produktiver macht. Eine gamifizierte Arbeitserfahrung steigert die Produktivität um 50 %, das Engagement um 48 % und die Rentabilität um 700 %! ### 11. Toodledo (am besten für benutzerdefinierte Ziele und Aufgaben) via /href/ https://www.toodledo.com/products.php Toodledo /%href/ undefined ist ein vielseitiges Tool zur Steigerung der Produktivität, das Benutzern dabei hilft, detaillierte und flexible Ziele zu erstellen, die mit den Anforderungen des Projekts übereinstimmen. Features wie die Sortierung nach Priorität und die Nachverfolgung des Fortschritts sorgen dafür, dass die Benutzer konzentriert und organisiert bleiben. Obwohl es derzeit keine künstliche Intelligenz integriert, bietet Toodledo eine starke Plattform, die es den Benutzern ermöglicht, Aufgaben zu erstellen, Prioritäten zu setzen und Fristen festzulegen, was ein effektives Zielmanagement ermöglicht.



Darüber hinaus ermöglicht die Zielverfolgungsfunktion von Toodledo Einzelpersonen und Teams, den Fortschritt bei der Erreichung ihrer Ziele festzulegen und zu überwachen, was die Verantwortlichkeit und Konzentration fördert. #### Die besten Features von Toodledo Überwachen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten mit visuellen Diagrammen, um Beständigkeit und Selbstverbesserung zu fördern. Organisieren Sie Workflows mithilfe von Ordnern, Tags und Filtern. * Erstellen Sie eine personalisierte Liste mit Aufgaben hoher Priorität, um sicherzustellen, dass kritische Elemente sofort bearbeitet werden

Wiederholende Aufgaben und Erinnerungen festlegen, um Konsistenz zu fördern #### Toodledo-Limits Die Benutzeroberfläche wirkt möglicherweise veraltet, insbesondere im Vergleich zu anderen Tools Es fehlen fortgeschrittene KI-gesteuerte Einblicke oder Empfehlungen #### *Toodledo-Preise Free Standard : 4,99 $ pro Monat *Plus: 7,99 $ pro Monat *Business: Kontakt für Preise



Toodledo Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,5/5 (70+ Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (70+ Rezensionen) #### Was sagen echte Benutzer über Toodledo?

Mehr als nur Aufgaben, es enthält GTD-Features für die Nachverfolgung von Checklisten, Gewohnheiten, Zielen und deren Überwachung, ist auf mehreren Geräten einfach zu bedienen und lässt sich in meinen Kalender integrieren. Und die wenigen Male, die ich Unterstützung brauchte, wurde ich unterstützt. Es ist mein täglicher Aufgabenmanager und der einzige, bei dem ich über die Jahre geblieben bin – und ich habe VIELE ausprobiert. undefined ## SMART Ziele werden mit ClickUp noch smarter

Die Festlegung effektiver Ziele ist der erste Schritt zum Erfolg. KI kann dies einfacher und wirkungsvoller machen. Von der Vereinfachung der Erstellung von Zielen bis hin zur Anpassung von Strategien auf der Grundlage von Fortschritten haben KI-Tools Ihrer Erfolgsstrategie viel zu bieten. Wir haben zwar bereits mehrere KI-Tools für die Zielsetzung besprochen, aber ClickUp hebt sich wirklich dadurch hervor, dass es mehr als nur die Grundlagen bietet. Die Kombination von ClickUp Brain und ClickUp Goals erleichtert die Erstellung eines Fahrplans, der zu fruchtbaren Ergebnissen führt. Ob Sie persönliche Meilensteine verfolgen oder komplexe Projekte bei der Arbeit verwalten, ClickUp ist vielseitig genug, um Ihnen bei beidem zu helfen – auf einer einzigen Plattform. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp /%href/ an und verwandeln Sie Ihre Träume in die Realität, einen Meilenstein nach dem anderen. 🏆