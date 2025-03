Die 15 beliebtesten Apps für Sofortnachrichten im Jahr 2025

Stellen Sie sich vor, Sie senden eine kurze Nachricht und fragen sich, wer sie tatsächlich liest – Ihr Freund, Ihr Kollege ... oder ein zufälliger Hacker auf der anderen Seite der Welt?

Datenlecks machen Schlagzeilen und Cyber-Bedrohungen lauern überall. Heutzutage geht es bei Instant Messaging nicht nur darum, die richtige Plattform zum Chatten zu finden, sondern auch darum, Ihre Sofortnachrichten unter Verschluss zu halten und sie wirklich zu Ihren zu machen. Und nicht nur Sie machen sich Sorgen um die Sicherheit – auch Geschäfte sind in höchster Alarmbereitschaft. zeichnet sich durch seinen Ansatz "everything app for work" aus, der mehrere Funktionen für die Arbeit und Sofortnachrichten unter einem Dach vereint. #### ClickUp Chat Das Herzstück der Features für die Zusammenarbeit von ClickUp liegt in Es geht wirklich über den Austausch von Texten hinaus. Mit ClickUp Chat können Sie Nachrichten direkt mit bestimmten Aufgaben, Projekten oder Dokumenten verknüpfen und so sicherstellen, dass jede Unterhaltung auf der Instant-Messaging-Plattform in einem inhaltlichen Zusammenhang steht. 🧠 Fun Fact: Im Jahr 2024 hat WhatsApp über via /href/ https://workspace.google.com/products/chat/ Google Chat /%href/ Wenn Ihr Team bereits in das Google Workspace-Ökosystem eingebunden ist, 👀 Wussten Sie schon? Microsoft Teams bietet Mit Rocket.Chat kann Ihr Geschäft seine Server hosten, um die vollständige Eigentümerschaft an den Daten zu gewährleisten. Wenn Sie einer Branche angehören, die strenge Anforderungen an die Einhaltung von Datenvorschriften stellt, ist es einen Blick wert. Wenn Sie eine Organisation sind, die nach einer hochflexiblen Open-Source-Kommunikationsplattform sucht, kann Eines der stärksten Verkaufsargumente von Rocket.Chat ist seine Erweiterbarkeit. Als Open-Source-Plattform ermöglicht sie es Entwicklern, das tool mit Integrationen und Plugins an ihre Bedürfnisse anzupassen. #### Schlüsselmerkmale von Rocket.Chat Integrierte Anruffunktionen für nahtlose Kommunikation Benutzerdefinierte Funktionen und Workflows direkt in die Plattform integrieren * Echtzeit-Messaging mit Funktionen wie Threads, Reaktionen und Erwähnungen verwenden, um Unterhaltungen zu organisieren und ansprechend zu gestalten Teams, die von Engagement und Verbindungen leben, brauchen mehr als nur ein grundlegendes Messaging-Tool – sie brauchen eine Plattform, die sich natürlich anfühlt. Hier kommt Mit Features wie Live-Videos und Gruppen schafft Workplace eine vertraute Social-Media-Erfahrung in einer professionellen Einstellung. Es eignet sich hervorragend für die Verbreitung unternehmensweiter Ankündigungen oder die Förderung informeller Diskussionen. Workplace unterstützt auch die Integration mit Tools wie Microsoft 365 und Google Workspace, sodass Teams nahtlos zusammenarbeiten können. Warnung: Workplace by Meta stellt den Betrieb ein und wechselt bis 2026 in einen schreibgeschützten Modus. Hier sind die , um loszulegen!