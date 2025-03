Die beste Dateiübertragungssoftware des Jahres 2025 zum Übertragen von Daten und Dateien

Wann haben Sie das letzte Mal ein Dokument aus Ihrem Geschäft aus dem Regal geholt? Sie können sich nicht erinnern? Das liegt daran, dass heute über 60 % der Daten eines Unternehmens in der Cloud gespeichert sind.

Die digitale Renaissance hat das Organisieren und Speichern von Dateien zwar sehr bequem gemacht, aber die Übertragung von Dateien ist für viele Unternehmen nach wie vor ein ziemlicher Kampf. Den meisten Dateiübertragungsdiensten mangelt es entweder an soliden Standards für die Sicherheit oder sie sind leistungsschwach. Diejenigen, die beide Kriterien erfüllen, lassen sich letztendlich nicht in Workflows integrieren. Einfach ausgedrückt: Es gibt immer eine Sackgasse, die nur darauf wartet, Sie auf die Probe zu stellen!

Aber nicht mehr! Lesen Sie diesen Blog, in dem wir 11 der besten Dateiübertragungssoftware vorstellen, die Sie für die Übertragung von Dateien bei der Arbeit verwenden können. 🧑🏻‍💻

WeTransfer (am besten für schnelle, problemlose und kostenlose Übertragung großer Dateien ohne Registrierung) *FileZilla (am besten für sichere FTP-basierte Dateiübertragungen und den Zugriff auf entfernte Server) *Slack (am besten für sofortiges Freigeben von Dateien innerhalb der Kommunikationskanäle des Teams) *Send Anywhere (am besten für schnelle, verschlüsselte Dateiübertragungen von Gerät zu Gerät) *ShareFile (am besten für sichere Dateifreigabe auf Unternehmensebene mit Compliance-Kontrollen)

##*ClickUp (am besten für Dokumentenverwaltung, Zusammenarbeit und Workflows) *Dropbox (am besten für die Speicherung von Dateien in der Cloud und die nahtlose Zusammenarbeit im Team) *Google Drive (am besten für die integrierte Dateifreigabe innerhalb des Google-Ökosystems)

und die allgemeine Produktivität haben. Prüfen Sie daher die folgenden Eigenschaften, bevor Sie eine Lösung für die Dateiübertragung für Ihr Unternehmen auswählen: *Sicherheit: Wählen Sie ein Tool, das der Datensicherheit Priorität einräumt. Die Einhaltung sicherer FTP-Standards wie SFTP und FTPS stellt dies sicher. Achten Sie außerdem auf Features wie Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Einhaltung der DSGVO/HIPAA

Geschwindigkeit: Wählen Sie ein Tool, das eine schnelle Dateiübertragung unterstützt. So können Sie große Dateien über die Cloud deutlich schneller übertragen (vorausgesetzt, Sie verfügen über eine gute Verbindung). *Vielseitigkeit: Suchen Sie nach Software, die die Übertragung verschiedener Formate wie Bilder, Videos, MP4 usw. unterstützt, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. *Integration: Entscheiden Sie sich für Software, die sich in andere Systeme in Ihrem Workflow integrieren lässt. Vor allem die Kompatibilität mit

https://clickup.com/blog/cloud-collaboration-tools// Cloud-Tools für Zusammenarbeit /%href/ , Lösungen für Projektmanagement und Kommunikation ist sehr wichtig. Zusammenarbeit: Stellen Sie sicher, dass Ihre Software für die Dateiübertragung auch für Ihre Mitglieder des Teams zugänglich ist. Features wie Versionierung von Dateien, gemeinsamer Zugriff und Berechtigungen für Benutzer sind ein Bonus

Glücklicherweise ist dies der Punkt, an dem undefined , mit der Projekte übersichtlich in Spaces, Listen und Ordnern organisiert werden können. Die Plattform bietet undefined in allen Plänen zur Verfügung, sodass Benutzer relevante Dateien problemlos freigeben können. Auch Ihre Gäste können durch das Hochladen von Anhängen einen Beitrag leisten. Die maximal zulässige Größe für einzelne Dateien beträgt 1 GB. Für größere Dateien lässt sich ClickUp jedoch in die Cloud-Speicheroptionen von gefällt, wie Slack ihm dabei hilft, in Verbindung zu bleiben und gleichzeitig wichtige Dateien zu verwalten: > Ich finde es toll, wie Slack mir hilft, mit meinem Team in Verbindung zu bleiben, auch wenn wir nicht am selben Ort sind. Es ist wie ein virtueller Wasserspender, an dem wir über Arbeit und Leben chatten, Ideen austauschen und Erfolge feiern können. Außerdem kann ich ganz einfach nach früheren Unterhaltungen und Dateien suchen, was eine große Hilfe ist, wenn ich etwas noch einmal nachlesen muss.

📚 Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/internal-knowledge-base// Wie Sie Ihre interne Wissensdatenbank für die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und den Erfolg im Projektmanagement optimieren /%href/ ### 7. Send Anywhere (am besten für schnelle, verschlüsselte Dateiübertragungen von Gerät zu Gerät) via /href/ https://send-anywhere.com/ Send Anywhere /%href/

Suchen Sie nach einer Lösung für die schnelle Dateiübertragung? Mit Send Anywhere können Benutzer Dateien mit bis zu 50 GB sofort übertragen, ohne dass ein Konto erforderlich ist. Da Rakuten Drive die Plattform betreibt, erhalten Sie außerdem 3 TB Space in der Cloud, um Ihre wichtigsten Dokumente zu speichern und zu organisieren.

Das beste Feature von Send Anywhere ist jedoch die einfache Bedienung. Die Benutzeroberfläche des Tools ist sehr einfach, sodass keine Lernkurve zu erwarten ist. Es gibt auch ein Add-On für E-Mails, das ebenso einfach zu bedienen ist und das Freigeben von Dateien per E-Mail über https://clickup.com/blog/file-sharing-software// viel bequemer macht. #### Die besten Features von Send Anywhere

Schützen Sie Dateien mit 256-Bit-Verschlüsselung für eine sichere Zustellung. Geben Sie Dateien über QR-Code, E-Mail-Link oder Schlüssel frei, um den Zugriff zu erleichtern. Verwenden Sie die Übertragung per App, ideal für unterwegs. Unterstützt plattformübergreifende Kompatibilität für einfache Übertragungen zwischen Geräten. #### *Send Anywhere Einschränkungen Limitiert kostenlose Übertragungen auf 10 GB pro Übertragung. * Benötigt stabilen Internetzugang für die Übertragung großer Dateien



Send Anywhere-Preise *Free forever *Lite: 5,99 $/Monat *Standard: 9,99 $/Monat #### Send Anywhere-Bewertungen und -Rezensionen *G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen 💡 Pro-Tipp: Wenn Sie ein Android-System verwenden, können Sie mit einem

[### 8. ShareFile (am besten für die sichere Dateifreigabe auf Unternehmensebene mit Compliance-Kontrollen geeignet) via

Hightail ist ein Tool, das für seine Funktionen im Bereich Projektmanagement bekannt ist. Es ist jedoch auch eine anständige Software zum Teilen von Dateien für kreative Teams, die mit großen Dateien arbeiten. Laden Sie Ihre Dokumente hoch, und sie können sofort freigegeben werden. Verfolgen Sie Dateien, aktivieren Sie Benachrichtigungen und sichern Sie sie, um das Risiko von Verlust oder unbefugtem Zugriff zu minimieren. Das Beste daran? **Selbst wenn der Empfänger kein Konto hat, kann er in Echtzeit auf Dateien zugreifen, sie in der Vorschau anzeigen und mit ihnen zusammenarbeiten.

Hightail-Preise *Lite kostenlos *Pro: 12 $/Monat *Teams: 24 $/Monat pro Benutzer *Business: 36 $/Monat pro Benutzer #### Hightail-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,2/5 (680+ Rezensionen)

Capterra: 4,4/5 (280+ Bewertungen) /href/ https://www.capterra.com/p/147183/Hightail/reviews/Capterra\_\_\_1627144/ Ein Benutzer /%href/ mag Hightail wegen seiner Einfachheit und Geschwindigkeit:

insgesamt bin ich mit Hightail sehr zufrieden. Ich finde es toll, dass ich eine Reihe von Videos an einem Ort hochladen kann, um Feedback zu erhalten, und mir keine Gedanken über die Größe der Dateien machen muss. Es ist schnell und einfach! ### 10. MASV (Best for ultra-fast large file transfers tailored for media professionals) Via /href/ https://massive.io/ MASV /%href/

MASV wurde entwickelt, um eine qualitativ hochwertige und schnelle Dateiübertragung zu unterstützen. Dieses Tool beschleunigt den Prozess, wenn Sie mit großen Dateien arbeiten. Die Plattform ist TPN- und ISO-konform, sodass die Sicherheit moderat ist. Im Gegensatz zu anderen Tools, die auf die Übertragung großer Dateien spezialisiert sind, ist MASV relativ einfach zu bedienen und erfordert keine nennenswerte Einarbeitungszeit. Außerdem können Sie auf jedem Gerät – Windows, macOS oder Linux – auf das Tool zugreifen.

MASV-Preise *Free forever *Jährliches Abonnement: Ab 95 $/Monat für 5 GB *Guthaben für Übertragungen: Ab 1.075 $ für 5 TB (Pay-as-you-go) *Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise #### MASV-Bewertungen und -Rezensionen *G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Mehr lesen: /href/ https://clickup.com/blog/secure-file-sharing-for-business// Beste sichere Software zum Freigeben von Dateien für Unternehmen /%href/ ### 11. SHAREit (am besten für Offline-Dateiübertragungen zwischen Mobil- und Desktop-Geräten) via /href/ https://shareit.en.softonic.com/ SHAREit /%href/

Eine weitere kostenlose Software zum Übertragen von Dateien, SHAREit, eignet sich ausschließlich zum Freigeben von Dateien zwischen Mobiltelefonen, Tablets und Computern. Mit diesem kostenlosen tool können Sie Seiten, Bilder, Videos, Musik und andere Dateien ohne Verbindung zum Internet freigeben. Sie können Dateien für bis zu fünf Geräte gleichzeitig freigeben!

Abgesehen davon sind die intuitive Benutzeroberfläche und die ansprechenden Zusatzfunktionen der Plattform erwähnenswert. Spiele spielen, Videos streamen, angesagte Musik entdecken und sogar mit dem Empfänger über GIFs, Sticker, Emojis usw. kommunizieren. #### SHAREit beste Features Übertragung verschiedener Arten von Mediendateien, einschließlich Fotos, Videos und Apps Schnelle Übertragungen für eine schnelle Bereitstellung von Dateien * Schutz von Übertragungen durch sichere Verschlüsselung für den Datenschutz

Plattformübergreifendes Freigeben zwischen Android, iOS und PC #### SHAREit-Limits Für Übertragungen müssen sich beide Geräte im selben WLAN-Netzwerk befinden Enthält in der kostenlosen Version Werbung, die störend sein kann #### *SHAREit-Preise Free forever #### SHAREit-Bewertungen und -Rezensionen G2: Nicht genügend Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen 🔍 Wussten Sie schon? SHAREit wurde ursprünglich von Lenovo als internes Tool entwickelt, bevor es zu einer der beliebtesten Apps für die Dateiübertragung weltweit wurde. 📂 ✨ Besondere Erwähnungen Zapya (am besten für schnelle, Offline-Dateiübertragungen zwischen mehreren Geräten)

ClickUp geht jedoch noch einen Schritt weiter und bietet eine einheitliche Plattform für Zusammenarbeit und Workflow-Management. So können Sie nicht nur Dateien freigeben, sondern auch in Echtzeit kommunizieren, Aufgaben zuweisen, Fortschritte nachverfolgen und die Arbeit in einem zentralen System organisieren.