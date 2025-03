die 10 besten Websites für Software-Rezensionen für strategische Einblicke

Ich möchte Sie etwas fragen: Wie entscheiden Ihre potenziellen Kunden, ob Ihre Unternehmenssoftware ihren Anforderungen entspricht? Wenn Ihre Antwort nicht "Bewertungen lesen" lautet, lassen Sie möglicherweise Geld auf der Tabelle liegen.

Die Auswahl der richtigen Software kann sich wie der Kauf eines neuen Autos anfühlen – unzählige Optionen, schicke Features, die nützlich sein können oder auch nicht, und das Risiko, etwas zu kaufen, das zwar toll aussieht, aber dann kaputtgeht, wenn man es am dringendsten braucht. Hier kommen Websites für Software-Bewertungen ins Spiel. Anstatt sich auf Marketing-Werbetexte zu verlassen, erhalten Sie echte Benutzer, die ihre Erfahrungen freigeben, detaillierte Bewertungen zu Features, Preisen und was in der Praxis tatsächlich funktioniert.

❗️

Monatliche Besucher: 1 Mio. + #### Die besten Features von TrustRadius Greifen Sie auf verifizierte Bewertungen zu, um authentische Einblicke von echten Benutzern zu erhalten. Verwenden Sie das dedizierte Anbieterportal, um Bewertungen zu verwalten und Kundenfeedback zu analysieren. * Vergleichen Sie Software nebeneinander, um Features, Preise und Bewertungen der Benutzer zu bewerten

TrustRadius-Limits Eine kleinere Benutzerbasis und ein Nischenpublikum können das Ergebnis weniger Bewertungen für bestimmte Produkte sein. Der Schwerpunkt auf umfassende Bewertungen kann aufgrund des zeitaufwendigen Prozesses zu weniger Übermittlungen führen. #### TrustRadius-Preise Ab 30.000 $/Jahr pro Produkt #### TrustRadius-Bewertungen und -Rezensionen G2: 3,5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (80+ Bewertungen) #### Was Benutzer aus der Praxis über TrustRadius sagen

TrustRadius ist eine zuverlässige und vertrauenswürdige Plattform, auf der Sie echte und detaillierte Bewertungen von Benutzern, Beratern, Administratoren usw. finden. Sie hilft bei der Entscheidungsfindung, wenn es darum geht, einen Partner für die Zusammenarbeit auszuwählen oder sich für einen zu entscheiden. In sehr wenigen Instanzen bin ich auf bestimmte Bewertungen gestoßen, die nicht authentisch sind. Sie scheinen aus anderen Bewertungsplattformen ausgeschnitten und eingefügt worden zu sein. TrustRadius sollte daran arbeiten, diese zu beheben. A undefined ### 7. PeerSpot, ehemals IT Central Station (am besten für IT-Fachleute und Entscheidungsträger in Unternehmen) via /href/ https://www.peerspot.com/ PeerSpot /%href/ undefined , ehemals IT Central Station, ist die Plattform, auf der Käufer von Unternehmenssoftware Insider-Informationen von Personen erhalten, die die tools tatsächlich verwendet haben. Sie konzentriert sich auf Enterprise-Technologie und bietet detaillierte Bewertungen und praktische Erfahrungen von verifizierten Fachleuten, die sich mit der Materie auskennen – IT-Manager, technische Leiter und Systemadministratoren. PeerSpot bietet:

Bewertungen: Nicht bekannt *Kategorien: 700+ *Jährliche Besucher: 3,5 Mio.+ #### Die besten Features von PeerSpot Verifizierung der Bewertungen von Benutzern durch einen dreifachen Prozess der Authentifizierung, einschließlich LinkedIn-Profilen und Community-Überwachung Nutzung von Kundeninterviews unter undefined https://clickup.com/blog/market-research-templates// Tritt direkt mit Käufern und Rezensenten in Kontakt, um Feedback zu sammeln und stärkere Verbindungen aufzubauen #### PeerSpot-Einschränkungen * Konzentriert sich auf Unternehmenstechnologie, was die Sichtbarkeit für Anbieter außerhalb von Unternehmen einschränkt

Nicht bekannt *Kategorien: 700+ *Jährliche Besucher: 3,5 Mio.+ #### Die besten Features von PeerSpot Verifizierung der Bewertungen von Benutzern durch einen dreifachen Prozess der Authentifizierung, einschließlich LinkedIn-Profilen und Community-Überwachung Nutzung von Kundeninterviews unter undefined Erweiterte Features und Analysen erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement, was für kleinere Anbieter kostspielig sein kann. PeerSpot-Preise: Benutzerdefinierte Preise. PeerSpot-Bewertungen und -Rezensionen: G2: Nicht genügend Bewertungen. Capterra: Keine Bewertungen verfügbar. ➡️ Lesen Sie auch: undefined 📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Aufgaben, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob das Versenden von Notizen zur Nachverfolgung oder die Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. undefined sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann. undefined via /href/ https://www.trustpilot.com/ Trustpilot /%href/ Diese weltweit anerkannte Plattform verbindet Geschäfte mit Kunden durch ehrliche, von Benutzern erstellte Bewertungen. Obwohl

bewertungen. Die Plattform konzentriert sich aufDie Bewertungen der Plattform sind nicht nur schnelle Meinungen, sondern umfassende Berichte darüber, wie ein Produkt in realen Geschäftsszenarien einen Wert liefert (oder nicht).*Bewertungen: 490.000+ *Kategorien: 550+

/href/ https://www.trustpilot.com/ Trustpilot /%href/ ist nicht ausschließlich auf Software beschränkt, sondern ein wertvolles tool für den Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit in jeder Branche – von /href/ https://clickup.com/blog/customer-service-templates// Kundenservice /%href/ bis hin zu Technologie.

Was die Benutzer am meisten schätzen, ist die Zugänglichkeit und Authentizität. Die Bewertungen sind detailliert und stammen von verifizierten Benutzern, wodurch echte Einblicke in die Leistung eines Produkts gewährleistet werden. Käufer können nach Branche, Bewertungen oder Stichworten filtern, wodurch es einfach ist, relevantes Feedback zu finden. Trustpilot bietet: *Bewertungen: 167 Millionen+

Kategorien: 20+ Kategorien auf oberster Ebene, 150+ Kategorien auf zweiter Ebene und Tausende von Kategorien auf dritter Ebene *Produkte in der Liste: 790.000+ Websites #### Die besten Features von Trustpilot Integrieren Sie Trustpilot-Widgets auf Ihrer Website, um positive Bewertungen zu präsentieren und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen Nutzen Sie die Marketing-Assets-Funktion von Trustpilot, um Bewertungen in E-Mails, Anzeigen und Landing Pages zu integrieren

20+ Kategorien auf oberster Ebene, 150+ Kategorien auf zweiter Ebene und Tausende von Kategorien auf dritter Ebene *Produkte in der Liste: 790.000+ Websites #### Die besten Features von Trustpilot Integrieren Sie Trustpilot-Widgets auf Ihrer Website, um positive Bewertungen zu präsentieren und die Glaubwürdigkeit zu erhöhen Nutzen Sie die Marketing-Assets-Funktion von Trustpilot, um Bewertungen in E-Mails, Anzeigen und Landing Pages zu integrieren Erweitern Sie Ihre Reichweite durch die Nutzung der breiten Branchenpräsenz von Trustpilot. #### Einschränkungen von Trustpilot Der breite Branchenfokus von Trustpilot kann die Sichtbarkeit für Einzelziele im Vergleich zu Plattformen wie G2 oder Capterra einschränken. Trotz der Überprüfung von Bewertungen kann die offene Plattform weniger detailliertes Feedback zulassen, das die Features Ihrer Software nicht vollständig erfasst. #### Preise von Trustpilot *Plus: Ab 259 $ pro Monat

Premium: Ab 629 $ pro Monat *Advanced: Ab 1.059 $ pro Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Trustpilot *G2: 3,5/5 (über 200 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (über 1.100 Rezensionen)

Was Benutzer im wirklichen Leben über Trustpilot sagen > Mir gefällt, dass man die Verteilung der Sterne nachverfolgen kann und Zugriff auf eine Vielzahl von Analysen auf der Trustpilot-Seite hat, wodurch wir Schlüsselverbesserungen identifizieren können, um negative Bewertungen zu vermeiden. Mir gefällt die Funktion zur Vorhersage des Trust Scores nicht. Sie kann kein bestimmtes Datum nennen und man kann auch nicht vorhersagen, was zu erledigen ist, um eine höhere Punktzahl zu erhalten. A

/href/ https://www.g2.com/users/854f0e19-8b4f-4bc7-ba30-da732d22bbc8 Benutzer von Trustpilot /%href/ ### 9. SoftwareReviews (am besten für datengestützte Erkenntnisse und Bewertungen des emotionalen Fußabdrucks) via /href/ https://www.softwarereviews.com/ SoftwareReviews /%href/ https://www.softwarereviews.com/ SoftwareReviews /%href/ ist eine Abteilung der Info-Tech Research Group und

https://www.softwarereviews.com/ SoftwareReviews /%href/ ist eine führende Website für Software-Rezensionen mit einem datengesteuerten Ansatz zur Software-Evaluierung. Sie bietet detailliertes, verifiziertes Feedback und einzigartige Metriken, die den Benutzern Aufschluss darüber geben, was sie von einem Produkt halten. Bei SoftwareReview geht es nicht nur um Bewertungen – es geht darum, das Gesamtbild zu verstehen, von Features und Support bis hin zur emotionalen Zufriedenheit. SoftwareReviews bietet:

Bewertungen: Tausende von Bewertungen *Kategorien: 200+ *Monatliche Besucher: 30.000+ #### Die besten Features von SoftwareReviews Zugriff auf detaillierte Data-Quadrant-Berichte für Einblicke in die Benutzerzufriedenheit und die Fähigkeiten der Anbieter Messung der Kundenstimmung mit Emotional Footprint Scores, die die emotionalen Reaktionen der Benutzer gegenüber Anbietern aufzeigen

Tausende von Bewertungen *Kategorien: 200+ *Monatliche Besucher: 30.000+ #### Die besten Features von SoftwareReviews Zugriff auf detaillierte Data-Quadrant-Berichte für Einblicke in die Benutzerzufriedenheit und die Fähigkeiten der Anbieter Messung der Kundenstimmung mit Emotional Footprint Scores, die die emotionalen Reaktionen der Benutzer gegenüber Anbietern aufzeigen Detaillierte Anbieteranalyse mit Produkt-Scorecards, die über 100 Datenpunkte zu jeder Lösung bieten Vergleich mehrerer Softwarelösungen nebeneinander #### SoftwareReviews-Einschränkungen Konzentriert sich auf Enterprise-Technologie, was die Sichtbarkeit für Anbieter in anderen Nischen einschränkt Der Schwerpunkt auf detaillierte Bewertungen kann im Vergleich zu einfacheren Plattformen zu weniger Übermittlungen führen #### SoftwareReviews-Preise Benutzerdefinierte Preise #### SoftwareReviews-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Keine Bewertungen verfügbar *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar ### 10. OMR Reviews (am besten für Geschäfte, die auf den deutschsprachigen Markt abzielen) via

/href/ https://omr.com/de/reviews OMR Reviews /%href/ /href/ https://omr.com/de/reviews OMR Reviews /%href/ ist Teil von OMR, einem europäischen Unternehmen für digitale Medien. Die Zielgruppe von OMR Reviews gehört zur DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz).

Die Plattform ermöglicht es Softwareanbietern, mit einem hoch engagierten Nischenpublikum in Verbindung zu treten, das aktiv nach Lösungen sucht, die Ergebnisse liefern. Wenn Sie den deutschsprachigen Markt anvisieren und Ihre Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit erhöhen möchten, ist OMR Reviews die Plattform, die Sie in Betracht ziehen sollten. OMR Reviews bietet: *Rezensionen: 34.000+ *Kategorien: 140+

Monatliche Besucher: 300.000+ #### OMR Reviews beste Features Liste Produkte neben denen der Mitbewerber, um eine Zielgruppe über 7.500+ tools in 200 Kategorien zu erreichen Nutze Bewertungen auf Deutsch, um den DACH-Markt effektiv anzusprechen * Integration in Blogs und Podcasts für zusätzliche Sichtbarkeit und Interaktion #### OMR Reviews Einschränkungen

Der Fokus auf die DACH-Region limitiert die Reichweite für Anbieter, die ein breiteres internationales Publikum ansprechen möchten. Deutschsprachige Inhalte können für nicht deutschsprachige Anbieter oder Vermarkter eine Herausforderung darstellen. #### OMR Reviews-Preise Benutzerdefinierte Preise #### OMR Reviews-Bewertungen und -Bewertungen *G2: Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Keine Bewertungen verfügbar #### Was echte Benutzer über OMR Reviews sagen

Die Seiten sind sehr gut organisiert und benutzerfreundlich, sie sehen auch nicht so langweilig aus. Aber der wichtigste Punkt ist, dass ich Produkte finden kann, die sich auf den DACH-Markt konzentrieren, im Vergleich zu den anderen großen Vergleichswebsites. Ein undefined ## ClickUp für Einblicke in Software-Bewertungen integrieren Das Verwalten von Feedback über mehrere Bewertungsseiten hinweg und das Organisieren kann entmutigend sein. Aber /href/ http://clickup.com ClickUp /%href/ hat alles im Griff. Es ist die App für alles bei der Arbeit, die genau das hält, was sie verspricht – alle Ihre Aufgaben auf einer Registerkarte zu halten.

von der Nachverfolgung von Kundenfeedback bis hin zur Erstellung umsetzbarer Erkenntnisse* für Ihr gesamtes Team – ClickUp kann Ihre Arbeit erledigen. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, alle Ihre Optionen an einem Ort zu sehen, anstatt eine Google-Suche durchzuführen und mehrere Artikel über Software-Rezensionen zu durchsuchen. Konsolidieren Sie Ihre Bewertungsdaten mit ClickUp Dashboards /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp Dashboards /%href/ ist ein wichtiges Feature, das als zentraler hub dienen kann. Dies ist Ihre Referenzseite für das Sammeln und Visualisieren von Daten von Software-Websites wie G2, Trustpilot und GetApp.

Durch das Einbetten von Links oder die Verwendung von Integrations-Tools können Sie Echtzeit-Metriken wie die Nummer der Bewertungen, durchschnittliche Bewertungen und Stimmungsanalysen an einem Ort anzeigen. Ein weiteres großartiges Feature für die Verwaltung von Erkenntnissen aus Software-Bewertungen ist /href/ https://clickup.com/features/automations ClickUp Automatisierungen /%href/ .

/%img/ Nachverfolgung von Bewertungen mit ClickUp Automatisierungen Wenn eine neue Bewertung veröffentlicht wird, richten Sie Automatisierungen ein, um Aufgaben zu generieren und dem richtigen Mitglied des Teams zuzuweisen. Wenn eine Bewertung beispielsweise positiv ausfällt, könnte die Aufgabe darin bestehen, sie in den sozialen Medien freizugeben oder sie in einer Marketingkampagne hervorzuheben. Wenn es sich um kritisches Feedback handelt, erstellt die Automatisierung eine Aufgabe, um eine durchdachte Antwort zu verfassen und mögliche Verbesserungen aufzuzeigen.

So wird sichergestellt, dass keine Bewertung übersehen wird und unsere Antwort schnell und professionell erfolgt. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-486.png Automatisierung mit ClickUp Brain /%img/ Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung. Bitten Sie ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten von ClickUp, Ihnen bei der Erstellung von Automatisierungsregeln zu helfen

ClickUp in Ihre Überprüfungsstrategie integrieren Die Verwaltung Ihrer Präsenz auf Bewertungsseiten kann durch die Integration von ClickUp in Ihre Überprüfungsstrategie zum Kinderspiel werden. #### Organisieren Sie Ihren Überprüfungs-Workflow mit ClickUp-Ordnern

Wir empfehlen, einen dedizierten Ordner für Projekte in ClickUp zu erstellen, um die Daten der Bewertungsseiten zu verwalten und alles zu organisieren. Dieser kann in Ihrem dedizierten Space für Produktbewertungen verschachtelt werden, um sicherzustellen, dass sich alle relevanten Daten an einem zentralen Speicherort befinden. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-44-1400x889.png ClickUp-Workspace /%img/

Überblick über Bewertungen mithilfe von Projektordnern in ClickUpDa sich alle Aufgaben, Dashboards und Dokumente im Zusammenhang mit Bewertungsseiten in einem Ordner befinden, ist die Nachverfolgung des Fortschritts und die Verwaltung von Verantwortlichkeiten einfach. 💡Pro-Tipp: Sie können separate Abschnitte für Plattformen wie Capterra, TrustRadius und PeerSpot erstellen, die jeweils über eine eigene Liste mit Aufgaben und Metriken verfügen. #### Mit ClickUp Bewertungen in umsetzbare Aufgaben umwandeln

Sobald der Ordner eingerichtet ist, können Sie Aufgabenmanagement-Tools verwenden, um Verantwortlichkeiten zu delegieren. Verwenden Sie /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp Aufgaben /%href/, um auf Bewertungen zu reagieren, Feedback zu analysieren, Erkenntnisse für Quartalsberichte zu gewinnen und vieles mehr.

Jede Aufgabe wird priorisiert, mit einer Frist versehen und mit dem entsprechenden Überprüfungsort getaggt. Es handelt sich um ein einfaches System, das alle zur Rechenschaft zieht. > Clickup reduziert die Notwendigkeit, mehrere Softwareprogramme für das Projektmanagement zu verwenden, indem es Features wie Kommentare und automatisch zugestellte Benachrichtigungen bereitstellt, wenn Benutzer getaggt werden. Darüber hinaus lässt es sich in Tools wie Miro und GDrive integrieren, sodass Aufgaben/Inhalte nicht in diesen Systemen repliziert werden müssen. undefined , Wellbeing Program Coordinator, Dartmouth College – Student Wellness Center #### Intelligenter zusammenarbeiten mit den Dokumentations-Tools von ClickUp Die Zusammenarbeit im Team ist für das Überprüfungsmanagement unerlässlich, und undefined ist perfekt. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-3.gif ClickUp Docs /%img/ Arbeiten Sie mit Ihrem gesamten Team zusammen, um Brainstorming zu betreiben und Bewertungen in ClickUp Docs zu verwalten

Sie können Dokumente verwenden, um Antworten auf knifflige Bewertungen zu sammeln, Strategien zur Verbesserung von Bewertungen zu entwerfen und Erkenntnisse in umsetzbare Pläne zusammenzufassen. Da jeder in Ihrem Team in Echtzeit Beiträge leisten kann, arbeiten Sie effizienter. > ClickUp ist ein fantastisches tool für die Organisation von Aufgaben und Prioritäten, die Zusammenarbeit im Team und das Datenmanagement. Durch die Flexibilität von Spaces und Listen ist es an nahezu jede Branche anpassbar. undefined , Marketing Manager, BankGloucester

💡Pro-Tipp: Wenn Sie in Bewertungen einen Trend zu einem bestimmten Feature erkennen, können Sie ClickUp Docs verwenden, um Aktualisierungen vorzuschlagen, Feedback zu sammeln und Ihren Ansatz zu finalisieren – alles an einem Ort. ## Meistern Sie Ihre Bewertungsseiten-Strategie mit ClickUp Nach der Erkundung dieser 10 unglaublichen Software-Bewertungsseiten ist eines glasklar: Bewertungen können die Art und Weise beeinflussen, wie Ihr Produkt wahrgenommen und ausgewählt wird.

Ich habe aus erster Hand gesehen, wie eine gut durchdachte Bewertungsstrategie potenzielle Käufer zu treuen Kunden machen kann. Ob es sich um das detaillierte Feedback auf G2 oder die globale Reichweite von Trustpilot handelt, jede Plattform bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Stärken Ihrer Software zu verstärken. Das Verwalten von Bewertungen auf mehreren Plattformen kann sich wie Jonglieren anfühlen, aber ClickUp kann die ganze Schwerstarbeit für Sie erledigen. Aufgaben, die chaotisch und zeitaufwendig erscheinen – wie die Nachverfolgung von Bewertungen oder die Koordination mit meinem Team – werden mit ClickUp organisiert und mühelos. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto bei ClickUp an /%href/ und verwalten Sie Ihre Bewertungen mit der Präzision und Leichtigkeit, die Ihre Software verdient.