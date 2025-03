die 10 besten KI-Softwares für den Erfolg von Kunden im Jahr 2025

Kundenerfolg geht über die Beantwortung von Fragen hinaus – es geht darum, starke Beziehungen aufzubauen und Abwanderung zu verhindern. Mit zunehmender Größe von Geschäften wird es jedoch schwierig, die wachsenden Kundenbedürfnisse zu bewältigen. KI im Kundenservice und Bewertungen der Kundenzufriedenheit nachverfolgen, Partner verwalten oder mühelos mit Teams an Tickets und Lösungen zusammenarbeiten.

ClickUp bietet auch Vorlagen mit KI-Eingabeaufforderungen an, die Bereiche wie KPIs für das Kundenerlebnis, CRM, ClickUp hilft uns bei der Organisation unserer Produkt- und Feature-Roadmap, sodass wir unseren Kunden neue Features und Funktionen auf einfache Weise vorstellen und kontinuierlich überprüfen können, wie wir bei der Erreichung unserer Ziele vorankommen. Letztendlich ist es unser oberstes Ziel, bessere Produkte für unsere Kunden herzustellen, und ClickUp hilft uns dabei. /href/ https://clickup.com/customers/lulupress Nick Foster /%href/ ,#### Die besten Features von ClickUp Nachverfolgung wichtiger Daten zu Projekten mit Benutzerdefinierten Feldern Karte der Kundenreisen zur Identifizierung von Kontaktpunkten und potenziellen Reibungspunkten Erstellung und Kommunikation eines effektiven Plans für den Erfolg des Kunden mit der Vorlage für den Plan für den Erfolg des Kunden von ClickUp unter [/%href/ Ermitteln Sie schnell die Gründe für Probleme Ihrer Kunden, damit Sie effektive Lösungen mit der Vorlage Erstellen Sie unbegrenzte Kundensegmente, um Nutzungsmuster zu analysieren und den Aufwand für die Kontaktaufnahme anzupassen. Richten Sie automatische Benachrichtigungen und Aktionen ein, die durch bestimmte Phasen der Customer Journey ausgelöst werden, z. B. Onboarding oder Änderungen der Kundendaten. #### Customer Success KI-Limits Das Taggen von Mitgliedern des Teams und Echtzeit-Interaktionen werden nicht unterstützt. Zum Löschen von Kundenkonten muss der Kundensupport kontaktiert werden. #### Customer Success KI-Preise * Benutzerdefinierte Preise #### Customer Success KI-Bewertungen und -Rezensionen](DieCustomerSuccessAI-SoftwarevonChurnZerohatmireinenvollständigenÜberblicküberdenKundenlebenszyklusgegeben.SieführtalleKundendatenaneinemOrtzusammen,liefertGesundheitsbewertungen,prognostiziertVerlängerungenundautomatisiertAufgaben.DieIntegrationdergenerativenKIvonOpenAIlöstzweigroßeHürden:dieErstellungvonInhaltenunddasBrainstormingvonStrategien.####DiebestenFeaturesvonCustomerSuccessAI*ErhaltenSieKundenabwanderungswerte,umzufriedeneKontenundsolche,dieAufmerksamkeitbenötigen,zuidentifizieren) Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen benötigen skalierbare tools für den Erfolg ihrer Kunden. Mir gefällt, wie Totango modulare Funktionen anbietet, die es Unternehmen ermöglichen, sich an ihre aktuellen Bedürfnisse anzupassen und gleichzeitig für zukünftiges Wachstum zu planen. Die Plattform verwendet SuccessBLOCs – vorgefertigte, benutzerdefinierte Vorlagen für Erfolgsprogramme, die mit Best Practices und Expertenwissen gefüllt sind. Sie können mit einem SuccessBLOC beginnen und ihn an die spezifischen Anforderungen anpassen. Zendesk hebt sich im Kundenservice und -support durch KI-gestützte Features hervor, die die Effizienz steigern und das Kundenerlebnis über mehrere Kanäle hinweg verbessern. Es bietet einen zentralen hub und konsolidiert alle Kundeninteraktionen – E-Mails, Chats, Social Media oder Telefonanrufe – in einem einheitlichen Thread.

Eines der Features, das ich am meisten bevorzuge, ist, dass Zendesk eine No-Code-Oberfläche bietet. Das bedeutet, dass sich Teams auf ihr Fachwissen bei der Bearbeitung von Kundenanfragen konzentrieren können, ohne Code schreiben zu müssen, und die Tools von Zendesk nutzen können, um ihre Fähigkeiten zu erweitern. #### Die besten Features von Zendesk Sofortige, genaue Antworten mit dem Answer Bot von Zendesk, wodurch die Antwortzeiten verkürzt werden Analyse von Kundeninteraktionen und der Leistung des Support-Teams mit detaillierten Erkenntnissen

Erstellen Sie hochgradig anpassbare Workflows zur Automatisierung von Routineaufgaben. #### Limits von Zendesk Die umfangreichen Features der Plattform können für kleine Teams mit einfacheren Support-Anforderungen überwältigend sein. #### Preise von Zendesk Support Team: 25 $ *Suite Team: 69 $ *Suite Professional: 149 $ *Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Zendesk

G2: 4,3/5 (über 5500 Bewertungen) *Capterra: 4,4/5 (über 4000 Bewertungen) ### 8. Userpilot (Best for personalized onboarding experience) via Userpilot Ich war schon immer der Meinung, dass eine großartige Onboarding-Erfahrung den Erfolg eines SaaS-Produkts prägen kann. Userpilot erleichtert diesen Prozess, indem es kontextbezogene Anleitungen bietet, die auf jeden Benutzer zugeschnitten sind. So können Ihre Kunden Ihr Produkt nahtlos erkunden und übernehmen.

Besonders beeindruckt hat mich, wie Userpilot KI einsetzt, um personalisierte, ansprechende Onboarding-Erfahrungen zu schaffen. Echtzeit-Analysen zeigen Reibungspunkte auf und helfen Ihnen, das Kundenerlebnis zu verbessern. #### Die besten Features von Userpilot Erstellen Sie interaktive Tooltips und Overlays, um Benutzer durch Workflows zu führen. Segmentieren Sie Ihre Benutzer und bieten Sie Onboarding-Erfahrungen für Einzelziele an. * Verfolgen Sie das Verhalten nach, um Schwachstellen zu identifizieren und Ihre Onboarding-Strategie kontinuierlich zu verfeinern. #### Limits von Userpilot

Erheblicher Zeitaufwand für das anfängliche Setup und die Konfiguration erforderlich. #### Userpilot-Preise *Starter: 249 $/Monat *Growth: 799 $/Monat (jährliche Abrechnung) *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen zu Userpilot *G2: 4,6/5 (über 500 Rezensionen)

Capterra: 4,6/5 (50+ Bewertungen) ### 9. HubSpot (Best for better customer relationships) via HubSpot Obwohl der Fokus mehr auf dem Service als auf dem reinen Erfolg der Kunden liegt, bietet HubSpot unschätzbare Features für Geschäfte, die die Beziehungen zu ihren Kunden verbessern und ihre /href/ https://clickup.com/blog/customer-management-strategies// Kundenmanagementstrategien verfeinern möchten /%href/ .

Was mir an HubSpot besonders gefällt, ist seine Vielseitigkeit. Es ist für jeden geeignet – von Start-ups bis hin zu Unternehmen – und bietet kostenlose Tools für diejenigen, die ein knappes Budget haben. Ein weiteres herausragendes Merkmal ist HubSpot Breeze KI, das die Effizienz steigert. Seine KI-Fähigkeiten verbessern Workflows, indem sie Abfragen von Kunden analysieren, aufschlussreiche Berichte erstellen und die Automatisierung von Aufgaben verbessern. #### Die besten Features von HubSpot * Organisieren Sie Kundenanfragen mit einem Ticketing-System für ein strukturiertes Management von Problemen

Umfragen zur Analyse von Feedback und zur Berechnung von Kundenzufriedenheitswerten bereitstellen Integration in über 1.500 Softwareplattformen für einen zusammenhängenden Workspace Zugriff auf die Funktionen von HubSpot CRM und nahtlose Integration mit allen anderen HubSpot Hubs #### Einschränkungen von HubSpot Im Vergleich zu Mitbewerbern nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung von E-Mails #### Preise von HubSpot Free

Starter: 20 $/Platz pro Monat *Professional: 100 $/Platz pro Monat *Enterprise: 150 $/Platz pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen von HubSpot *G2: 4,4/5 (über 12.000 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Rezensionen)

10. GainSight (am besten für eine tiefere Produktnutzung und Kundenzufriedenheit)

via Gainsight Ich habe gesehen, dass viele Geschäfte auf Gainsight als ihr Go-to-Tool für den Erfolg ihrer Kunden setzen, und ich kann verstehen, warum. Aber was meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Fähigkeit, den gesamten Kundenlebenszyklus an einem Ort zu verwalten.

Das herausragende Feature von Gainsight sind die Customer Health Scores. Das Tool verarbeitet regelmäßig Kundendaten, um die Zufriedenheit zu berechnen und Ihnen zu helfen, zu verstehen, wie zufrieden Ihre Kunden sind. Diese Scores liefern nicht nur Erkenntnisse, sondern helfen auch, Abwanderungen zu verhindern, indem sie Kunden hervorheben, die gefährdet sein könnten. #### Gainsight beste Features Auslöser für personalisierte Kontaktaufnahme mithilfe von Daten aus mehreren Systemen Kundenverhalten überwachen und Reisen in Echtzeit anpassen

Verwenden Sie die Nachverfolgung von Sponsoren, um Schlüsselkonten zu überwachen und über Änderungen des Status benachrichtigt zu werden. Limits von Gainsight Erfordert die Integration mehrerer Datenquellen für genaue Kundeneinblicke Der komplexe Setup-Prozess kann die anfängliche Implementierung verlangsamen. Preise von Gainsight *CS Essentials: Benutzerdefinierte Preise *CS Essentials Plus: Benutzerdefinierte Preise *PX Essentials: Benutzerdefinierte Preise Bewertungen und Rezensionen von Gainsight

G2: 4,5/5 (über 1500 Bewertungen) *Capterra: 4,4/5 (über 40 Bewertungen) ## Perfektionieren Sie Ihre Strategie für den Erfolg Ihrer Kunden mit ClickUp AI ist nicht mehr nur eine Option, um den Erfolg Ihrer Kunden zu steigern – es ist ein Muss. Führende Plattformen wie Zendesk AI, Gainsight, HubSpot und Userpilot gestalten die Art und Weise, wie wir mit Kunden interagieren, völlig neu. KI sorgt für schnellere, intelligentere und personalisiertere Erfahrungen und fördert so die Kundenbindung und das Wachstum. Für mich ist der Schlüssel ein KI-Tool, das Automatisierung mit nahtloser Integration verbindet. Ob es um plattformübergreifende Kompatibilität oder die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team geht, die richtige Lösung kann einen entscheidenden Unterschied machen.

Wenn Sie nach einer Plattform suchen, die all dies und mehr bietet, empfehle ich Ihnen, sich ClickUp anzusehen. Sie kombiniert tools, um Workflows zu vereinfachen, die Teamarbeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und optimieren Sie Ihre Strategie für den Erfolg Ihrer Kunden!