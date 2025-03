Die 10 besten Softwarelösungen für das Management von Lieferantenbeziehungen im Jahr 2025

Puffer in der Lieferkette versagen bei undefined , was zu finanziellen Verlusten von mehr als 15 % führt. Zu erledigen? Wie gehen Branchenführer damit um? Mit einer Software für das Lieferantenbeziehungsmanagement – ein wichtiges Tool für strategische Partnerschaften und reibungslosere Beziehungen zu Lieferanten. Globale Lieferanten verwalten? Compliance sicherstellen? Eine Software für das Lieferantenbeziehungsmanagement (SRM) verwaltet all diese entscheidenden Aktivitäten mit speziellen Features wie Lieferanten-Onboarding, Nachverfolgung der Leistung, Risikomanagement und Lieferantenportalen.

In diesem Artikel werden wir die 10 besten SRM-Lösungen, ihre herausragenden Features und wie sie das moderne Lieferantenmanagement neu definieren, vorstellen. ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten SRM-Tools und ihre jeweiligen Stärken: 1.

Kollaborations-Tools: Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, chatten Sie und bearbeiten Sie Inhalte in Echtzeit, damit alle auf derselben Seite bleiben *Zeiterfassung: Überwachen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, um Ressourcen zu optimieren und die Leistung von Lieferanten effektiv zu verwalten *Integrationsfunktionen: Nahtlose Verbindung mit über 1.000 Apps, einschließlich ERP-Systemen, Google Suite und Zendesk *Funktionen zur Berichterstellung: Erstellen Sie Leistungs- und Compliance-Berichte, um die Beziehungen zu Lieferanten zu bewerten

Limits von ClickUp Die umfangreichen Features können einige Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu beherrschen, insbesondere für neue Benutzer #### Preise von ClickUp Free Forever *Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer *Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise *ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen #### Bewertungen und Rezensionen von ClickUp *G2: 4,7/5 (über 9.000 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Rezensionen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Projektmanagement mit allen Features, die für die gesamte Produktentwicklung benötigt werden, an einem Ort. Der erstklassige Kundensupport hilft, alle Probleme rechtzeitig zu lösen. undefined 2. SAP Ariba (Best for enterprise-level supplier lifecycle management) Via undefined SAP Ariba ist eine Cloud-basierte SRM-Plattform, die das Beschaffungs- und Lieferantenmanagement verbessert. Erweiterte Funktionen wie E-Auktionen und KI-gestützte geführte Beschaffung vereinfachen die Auswahl von Lieferanten für Unternehmen. Darüber hinaus sorgen Tools zur Speicherung und Verwaltung von Verträgen für einen schnellen Zugriff auf Vereinbarungen und eine verbesserte Compliance. #### SAP Ariba best features Verbesserung der Sichtbarkeit von Lieferanten und der Zusammenarbeit Reduzierung der Beschaffungskosten durch strategische Beschaffung und Prozessoptimierung * Verbesserte Compliance durch integrierte Risikomanagement-Tools Skalierbare, Cloud-basierte Zugänglichkeit für Geschäfte jeder Größe #### SAP Ariba Limits Kann für große Organisationen mit komplizierten Beschaffungsanforderungen überwältigend sein und erfordert umfangreiche Benutzerschulungen Unterstützt möglicherweise hochgradig maßgeschneiderte Workflows ohne zusätzliche Konfiguration oder Entwicklung nicht vollständig #### SAP Ariba Preise *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### SAP Ariba Bewertungen und Rezensionen *G2: 4.1/5 (590+ Rezensionen)

Capterra: 3,6/5 (50+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über SAP Ariba? > SAP Ariba bietet abgeschlossene Beschaffungslösungen, von der Beschaffung und dem Lieferantenmanagement bis hin zur Rechnungsstellung und Zahlung, und sorgt so für nahtlose Beschaffungsprozesse. Coupa hilft mit detaillierten Lieferantenprofilen, indem es Leistungsmetriken, Kontaktdaten und Compliance-Daten an einem Ort speichert. Mit tools für automatisierte Compliance-Prüfungen, Risikobewertungen und die Nachverfolgung von Leistungskennzahlen stellt Coupa sicher, dass Anbieter Leistungsstandards erfüllen und gleichzeitig Risiken minimieren. Coupa bietet außerdem Funktionen für das Vertragsmanagement zur einfachen Speicherung und Verlängerung sowie eine Ausgabenanalyse in Echtzeit für den Aufbau starker, strategischer Beziehungen zu Lieferanten! 📊 #### Die besten Features von Coupa

Verwendet ein dediziertes Portal für nahtlose Updates, Anfragen und Dokumente freigeben für Echtzeit-Kommunikation Erhält Echtzeit-Einblicke in Ausgabenmuster, um die Kosten im gesamten Lieferantennetzwerk zu optimieren Identifiziert und mindert Lieferantenrisiken durch automatisierte Compliance-Prüfungen und Risikobewertungen #### Coupa-Limits Der breite Bereich an Features kann für neue Benutzer überwältigend sein und erfordert umfangreiche Schulungen Einige Einschränkungen bei API-Anfragen pro Sekunde können sich auf die Echtzeit-Datenintegration auswirken #### Coupa-Preise

Registriert : Kostenlos *Verifiziert: 549 $/Jahr pro Benutzer *Premium Support: 499 $+/Jahr pro Benutzer *Advanced: 4.800 $/Jahr pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen zu Coupa *G2: 4,2/5 (500+ Rezensionen)

G2: 4,4/5 (20+ Bewertungen) *Capterra: Nicht genügend Bewertungen **Lesen Sie auch: Ivalua bietet eine Cloud-basierte Beschaffungssoftware, die alle Ausgaben und Anbieter über eine einheitliche, modulare Source-to-Pay-Plattform verwaltet. Mit Features wie Ausgabenanalyse, Zusammenarbeit in Echtzeit und fortschrittlichen Analysen unterstützt Ivalua Unternehmen dabei, Beschaffungsstrategien zu optimieren, Kosten zu senken und die Beziehungen zu Lieferanten für langfristigen Erfolg zu stärken.

. Stellen Sie sich vor, Sie erstellen eine SOP für die Einbindung von Lieferanten und markieren Schlüsselschritte als Aufgaben – ClickUp wandelt sie automatisch in umsetzbare Elemente auf Ihrem Projektboard um. #### Die besten Features von ClickUp *Anpassbare Dashboards: Visualisieren Sie alle Ihre Lieferantendaten und KPIs an einem Ort *Aufgabenmanagement: Unterteilen Sie Projekte in umsetzbare Schritte mit klaren Zuweisungen und Fristen *Automatisierung von Workflows: Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse wie Compliance-Prüfungen oder die Einbindung von Lieferanten

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die 360-Grad-Ansicht der Lieferanten von Ivalua, um sofort auf Leistungsmetriken und Compliance-Dokumente zuzugreifen – ideal, um fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne mehrere Systeme durchsuchen zu müssen. #### Die besten Features von Ivalua * Bietet eine 360-Grad-Ansicht der Lieferanten, einschließlich Leistungsmetriken, Risikoprofile und Compliance-Dokumente, alles in einer zentralen Plattform

Vereinfacht das Onboarding mit Workflows für die Datenerfassung, -überprüfung und -genehmigung Mindert Risiken durch automatisierte Bewertungen, Fragebögen und Echtzeit-Bewertungen Nachverfolgung von Lieferanten-KPIs wie Lieferzeiten und Qualität über Dashboards und Scorecards Verbesserung der Kommunikation durch Messaging, Funktionen zum Freigeben von Dokumenten und Aufgabenverwaltung Nahtlose Verbindung von Beschaffungsfunktionen für eine effiziente Auswahl von Lieferanten und Vertragsverhandlungen #### Ivalua-Limits

Kann gelegentlich langsam laufen und zufällige Fehler aufweisen, was die Fehlerbehebung erschwert.Ivalua-Preise *Enterprise: Benutzerdefinierte PreiseIvalua-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,3/5 (40+ Rezensionen) *Capterra: Nicht genügend RezensionenWas sagen Benutzer aus der Praxis über Ivalua?

Unsere Ivalua-Anwendung ist ein tool, das ich täglich benutze und das derzeit von den meisten Benutzern im Unternehmen für den täglichen Betrieb verwendet wird. Ich schätze auch, dass wir direkt vom Support-Team unterstützt werden, sodass wir Fehler melden können. undefined Lesen Sie auch: undefined Jaggaer SRM-Software vereinfacht das Lieferantenmanagement durch die Zentralisierung der Beziehungen zu Lieferanten und die Nutzung eines globalen Lieferantennetzwerks für bessere Beschaffungsentscheidungen. Automatisierte Workflows optimieren die Einbindung von Lieferanten und die Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken wie Qualität, Lieferzeit und Kosten, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen. Jaggaer führt auch automatisierte Risikobewertungen durch, um potenzielle Störungen proaktiv anzugehen, und analysiert Ausgabenmuster, um Möglichkeiten zur Kosteneinsparung aufzudecken. #### Jaggaer beste Features

Vereinfacht die Aufnahme neuer Lieferanten in das System durch automatisierte Workflows Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken wie Qualität, Lieferzeit und Kosten, um Lieferanten zur Verantwortung zu ziehen Ermöglicht eine nahtlose Kommunikation und das Freigeben von Dokumenten zwischen Käufern und Lieferanten Identifiziert Möglichkeiten zur Kosteneinsparung durch die Analyse von Ausgabenmustern über Lieferantenkategorien hinweg Führt automatisierte Risikobewertungen für Lieferanten durch, um Störungen in der Lieferkette proaktiv zu minimieren * Liefert Einblicke in die Leistung von Lieferanten und Beschaffungsstrategien mit Echtzeit-Datensichtbarkeit

Zugang zu einem vielfältigen Bereich von Anbietern, wodurch die Beschaffungsoptionen erweitert werden #### Jaggaer-Limits Die fortgeschrittenen Funktionen des Systems erfordern möglicherweise eine umfassende Schulung für neue Benutzer Ungenaue Lieferantendaten können sich auf die Genauigkeit der Analyse und die Entscheidungsfindung auswirken #### Jaggaer-Preise *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Jaggaer-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,4/5 (20+ Rezensionen)

Capterra : 4,1/5 (20+ Bewertungen) Lesen Sie auch: Tradeshift ist eine Plattform für das Management von Beziehungen zu Lieferanten, die Beschaffungsaktivitäten vereinfacht und zentralisiert. Tradeshift integriert alle Interaktionen mit Lieferanten in einer einzigen Oberfläche, von der Einbindung neuer Lieferanten bis hin zur Verwaltung der Leistungsnachverfolgung und dem Freigeben von Dokumenten. Die Plattform bietet außerdem Echtzeit-Nachrichten, Aufgabenverwaltung und Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus verbindet der globale B2B-Marktplatz Unternehmen mit neuen Lieferanten. #### Die besten Features von Tradeshift

Verwalten Sie alle Lieferanteninteraktionen, einschließlich Kommunikation, Nachverfolgung der Leistung und Freigabe von Dokumenten, über eine einzige Schnittstelle. Fügen Sie neue Lieferanten schnell mit automatisierten Workflows und Datenvalidierung hinzu. Verwenden Sie Dashboards zur Leistungsüberwachung, um die KPIs der Lieferanten zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Echtzeit-Messaging, Aufgabenverwaltung und das Freigeben von Dokumenten vereinfachen die Kommunikation. Verarbeiten Sie Zahlungen direkt über die Plattform, um die Zyklen von der Beschaffung bis zur Zahlung zu optimieren. * Identifizieren und mindern Sie potenzielle Risiken durch fortlaufende Bewertungen und Überwachung. #### Tradeshift-Limits

Die Verwaltung und Navigation von Dokumenten kann manchmal eine Herausforderung sein. Tradeshift-Preise *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise. Tradeshift-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 3,8/5 (über 200 Rezensionen) *Capterra: Nicht genügend Rezensionen 💡 Wissenswertes: In den letzten zwei Jahren

https://www.gartner.com/en/supply-chain/topics/supplier-relationship-management 88 % der Einkaufsleiter

Überwacht wichtige Meilensteine in der Produktion wie die Annahme von Bestellungen, den Produktionsstart und die Zeitleisten für Lieferungen Erleichtert die nahtlose Interaktion zwischen Teams und Lieferanten durch Messaging, Dateien freigeben und Updates innerhalb der Plattform Nutzt Scorecards, um die Leistung der Lieferanten zu bewerten und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren Nutzt datengestützte Erkenntnisse, um potenzielle Probleme vorherzusagen, Lagerbestände zu optimieren und Risiken proaktiv zu managen #### Anvyl-Einschränkungen Begrenzte erweiterte Analysen für eine detaillierte Bewertung der Lieferantenleistung

Einschränkungen bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben im Vertragsmanagement #### Anvyl-Preise *Starter: 500 $/Monat pro Benutzer *Professional: 1500 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Wenden Sie sich an Anvyl, um benutzerdefinierte Preise zu erhalten #### Anvyl-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,6/5 (40+ Rezensionen)

Capterra: 4,3/5 (20+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Anvyl? > Was ich an Anvyl am meisten bevorzuge, ist die Möglichkeit, dass mehrere Parteien miteinander kommunizieren und bei der Bearbeitung von Reihenfolgen zusammenarbeiten, Details freigeben, wichtige Unterlagen usw. undefined ### Weitere hilfreiche tools

Hier ist eine speziell zusammengestellte Liste zusätzlicher Tools, die es nicht in unsere Top-13-Liste geschafft haben, aber das Lieferantenbeziehungsmanagement effektiv unterstützen: *Graphite Connect: Verbessert die Einbindung von Lieferanten und die Zusammenarbeit durch Vereinfachung von Workflows, Erhöhung der Transparenz und Stärkung der Beziehungen *Kodiak Hub: Konzentriert sich auf Nachhaltigkeit mit Tools für Risikoanalysen, Nachverfolgung der Leistung und Beschaffungspraktiken, die mit umweltfreundlichen Zielen in Einklang stehen

AdaptOne: Bietet anpassbare Workflows und Echtzeit-Einblicke in die Compliance und die Leistung von Lieferanten und richtet sich an Unternehmen mit spezifischen Anforderungen. ## Intelligentes Lieferantenmanagement beginnt mit ClickUp. Der Lieferdienst Shipt, der Einzelzielen dient, sah sich mit Ineffizienzen durch verstreute Tools und verpassten Fristen konfrontiert, was die Skalierung der Abläufe erschwerte. Mit ClickUp an der Spitze zentralisierte das Team jedoch alle seine Prozesse und steigerte so die Effizienz und Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette.

vor ClickUp war die Nachverfolgung unserer Projekte auf verschiedene Plattformen verteilt. ClickUp hat unsere Prozesse zentralisiert, wodurch wir wertvolle Zeit gespart und Missverständnisse deutlich reduziert haben.

