die 11 beste Software für die Aufzeichnung von Meetings im Jahr 2025

Wir alle kennen das: Man sitzt in einem Meeting, nickt, fragt sich aber insgeheim, ob etwas Produktives passiert. Ideen werden herumgeworfen, Entscheidungen getroffen, und in der Hälfte der Fälle gehen wir mit mehr Fragen als Antworten. Hier kommt die Software für die Aufzeichnung von Meetings zur Rettung! Diese raffinierten tools erfassen jedes Wort, sodass Sie nie wieder ein wichtiges Detail verpassen. Kein hektisches Kritzeln von Notizen mehr oder Stress über das Gesagte.

Ob es sich um eine Sitzung zum Brainstorming oder um ein wichtiges Update handelt, mit der richtigen Software zur Aufzeichnung von Meetings können Sie sich auf die Dokumentation konzentrieren, während diese erstellt wird. Sind Sie bereit, die Produktivität Ihrer Meetings zu steigern und weniger "Können Sie das noch einmal wiederholen?" zu hören? Hier sind die 11 besten Softwares zur Aufzeichnung von Meetings, mit denen Sie den Überblick behalten und stressfrei bleiben. ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

✅ ClickUp: Beste KI-gestützte App für Online-Meetings und Zusammenarbeit ✅ *Microsoft Teams: Beste integrierte Plattform für die Aufzeichnung von Meetings ✅ *Fireflies.ai: Beste Plattform für die Transkription von Meetings und die Automatisierung von Elementen ✅ *Otter.ai: Beste Plattform für die Erfassung von Notizen in Echtzeit ✅ *Zoom: Beste Plattform für die Aufzeichnung von Meetings in HD-Video und -Audio

Ein Meeting-Recorder zeichnet die Audio- und visuellen Inhalte auf, damit Sie sie später erneut abspielen können. Dies umfasst beide Arten – Zu erledigen ist lediglich Folgendes: Starten Sie das Tool, bevor Sie an einem Meeting teilnehmen (persönlich oder virtuell). Ab diesem Zeitpunkt macht die Software jede Sekunde des Meetings Notizen – ähnlich wie jedes andere Tool zur Aufzeichnung von Videos. 📽️ ## Warum brauchen Sie einen Meeting-Recorder? Wenn Sie noch unentschlossen sind, ob Sie einen Meeting-Recorder für Ihre Organisation anschaffen sollten, werfen Sie einen Blick auf die Vorteile: *Verbessert die Konzentration: Automatisiert den gesamten Prozess des Notierens, sodass sich die Teilnehmer auf die Unterhaltung konzentrieren können. 🔍 Wussten Sie schon? Allein in den USA finden täglich etwa 11 Millionen täglich abgehalten. Das sind über 1 Milliarde Meetings pro Jahr! 🤯 Worauf sollten Sie bei einem Meeting-Recorder achten? Ein solider Meeting-Recorder sollte beides können – das Meeting dokumentieren und transkribieren. Abgesehen davon gibt es noch einige andere Funktionen, auf die Sie achten sollten: , wie gut ClickUp organisiert ist. Sie finden es auch sehr anpassungsfähig und kollaborativ: > ClickUp sorgt für eine sehr gute Organisation unserer Team-Aufgaben. Man kann die Arten von Aufgaben, den Status und die Häufigkeit jeder Aufgabe kategorisieren. Es bietet auch eine Zeiterfassung für jede Aufgabe, was ein großer Vorteil ist. Hervorragend geeignet für die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung aller Aufgaben. ### 2. Microsoft Teams (Beste integrierte Plattform für die Aufzeichnung von Meetings) via undefined Microsoft Teams ist keine herkömmliche Software zur Aufzeichnung von Meetings, sondern ein Tool zum Chatten in Gruppen, das Teams an verschiedenen Standorten dabei unterstützt, effektiver zusammenzuarbeiten. Zu den wichtigsten Features gehören die Echtzeit-Präsentation von PowerPoint-Folien, Diskussionen auf Whiteboards und die Erstellung von Untertiteln. MS Teams bietet jedoch auch grundlegende Funktionen zur Aufzeichnung von Meetings. Zunächst einmal können Sie virtuelle Meetings mit KI-generierten Notizen aufzeichnen. Diese Aufzeichnungen erfassen Audio-, Video- und Bildschirmaktivitäten, sodass keine Schlüsselentscheidung und kein Schlüsselmoment verpasst wird.

microsoft 365 Personal: 6,99 $/Monat Microsoft 365 Family: 9,99 $/Monat Microsoft Teams Essential: 4 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen von Microsoft Teams G2: 4,3/5 (15.680+ Rezensionen)

4,5/5 (9.760+ Bewertungen)

Inhalte von Meetings anhand von Zeitstempeln und hervorgehobenen Schlüsselwörtern durchsuchen
Die Audioqualität verbessern, um die Genauigkeit der Transkription in lauten Umgebungen zu verbessern

Einschränkungen von Otter.ai
Keine erweiterten Features zur Bearbeitung
Free-Plan bietet ein begrenztes Transkriptionsminuten-Kontingent

*Preise von Otter.ai
Basic: Free Forever
*Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer
*Business: 30 $/Monat pro Benutzer

💡Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Meetings effektiver gestalten? Befolgen Sie die Zwei-Pizza-Regel! Diese von Jeff Bezos populär gemachte Methode besagt, dass ein Meeting so klein sein sollte, dass zwei Pizzen für alle Teilnehmer ausreichen. 🍕

### 5. Zoom (Beste Plattform für die Aufzeichnung von HD-Video- und Audio-Meetings)

Zoom bietet eine vollständige Suite von KI-gestützten Arbeitsplatzlösungen. Trotzdem ist es vor allem für sein Online-Meeting-Tool bekannt.

Eines der herausragenden Features ist der KI-Begleiter, der Zusammenfassungen von Meetings, nächste Schritte, Abfragen usw. generiert.

#### Die besten Features von Zoom
HD-Videos und Audio-Meetings mit Speicherung in der Cloud aufzeichnen
Virtuelle Meetings mit interaktiven Features wie Umfragen und Chats veranstalten
Meetings mit Anmerkungen versehen und Whiteboards für die Zusammenarbeit nutzen

#### Einschränkungen von Zoom
Begrenzte Transkriptionsgenauigkeit für nicht-englische Sprachen
* Erweiterte Funktionen wie die Speicherung von Aufzeichnungen sind nur mit kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Krisp ist ein One-Stop-Shop für alle Ihre Anforderungen an Meetings. Die KI-Rauschunterdrückung entfernt Hintergrundgeräusche aus dem Audio und sorgt so für einen klaren Klang, während die KI-Akzentlokalisierung beim Chatten mit ausländischen Clients hilft. Außerdem werden Transkriptionen, Notizen und Zusammenfassungen erstellt – genau wie bei jedem klassischen Rekorder, aber viel fortschrittlicher.

#### Krisp beste Features
Separate Sprachspuren für jeden Sprecher bei Gruppentreffen
Optimierung der Sprachqualität durch Echtzeitanpassungen für eine reibungslosere Kommunikation
Verbesserung der Klarheit durch Filterung von Hintergrundgeräuschen in lauten Umgebungen

#### *Krisp-Einschränkungen
Der Free-Plan bietet nur eingeschränkte Funktionen zur Geräuschunterdrückung
In extrem lauten Umgebungen kann es trotz Geräuschunterdrückung zu einer verminderten Audioqualität kommen

#### *Krisp-Preise
Free
Pro: 16 $/Monat
*Business: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Krisp *G2: 4,7/5 (über 550 Rezensionen) *Capterra: 4,8/5 ➡️ Mehr dazu: undefined

8 Riverside.fm (Beste Plattform für Remote-Meetings und Interviewaufnahmen in Studioqualität) via

Webex ist zwar für seine umfangreiche Suite an Funktionen zur Aufzeichnung von Meetings bekannt, aber die Automatisierung und die hohe Qualität sind die besten Teile. Es zeichnet alle Meetings in professioneller HD-Qualität auf. Außerdem verwendet Webex leistungsstarke KI, um Echtzeit-Transkription, Untertitelung, Rauschunterdrückung, Sprachoptimierung und vieles mehr während Ihrer Unterhaltungen zu unterstützen. #### Die besten Features von Webex * Virtuelle Meetingräume mit anpassbaren Einstellungen hosten

Während der Meetings in Echtzeit chatten und Dateien freigeben Durchgängige Verschlüsselung für sichere Aufzeichnungen von Meetings Nahtlose Integration in Cisco-Tools für das Management von Unternehmen #### Limits von Webex Bei starken Akzenten kann die Transkription ungenau sein Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer verwirrend sein #### *Preise von Webex Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/Monat pro Benutzer *Webex Suite: 25 $/Monat pro Benutzer *Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Webex Bewertungen und Rezensionen G2: 4,3/5 (19.940+ Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (7400+ Rezensionen)

14,50 $/Monat pro Benutzer *Webex Suite: 25 $/Monat pro Benutzer *Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise ####

11. GoTo Meeting (Beste professionelle Plattform für Meetings mit Features zum Teilen) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss11-9-1400x895.png GoTo Meeting /%img/ via undefined GoTo Meeting ist eine Software für kollaborative Meetings und Konferenzen. Mit ihr können Sie sichere Online-Meetings mit Ihrem Team in verschiedenen Ländern abhalten.

Die Funktionen zur Aufzeichnung von Meetings sind recht einfach. Mit GoTo Meetings können Sie Meetings mit genauen, KI-generierten Transkripten aufzeichnen. Darüber hinaus können Sie die aufgezeichneten Inhalte in der Cloud speichern und über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Slack usw. teilen. #### Die besten Features von GoTo Meeting Meetings mit anpassbaren Vorlagen und Einstellungen veranstalten Aufzeichnungen mit einfachen Zugriffs- und Organisationstools verwalten * Dateien und Bildschirme während Meetings in Echtzeit freigeben, um die Zusammenarbeit zu verbessern

Integration in CRM-Tools zur Vereinfachung der Workflows nach dem Meeting Einschränkungen von GoTo Meeting Begrenzte Kapazität des Speichers für Aufzeichnungen Keine KI-gesteuerten Funktionen zur Extraktion von Notizen *Preise von GoTo Meeting Professional: 14 $/Monat pro Organisator *Business: 19 $/Monat pro Organisator *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Bewertungen und Rezensionen von GoTo Meeting

G2: 4,2/5 (13.350+ Bewertungen) *Capterra: 4,4/5 (11.640+ Bewertungen) A undefined gefällt GoTo Meeting wegen seiner Aufnahmequalität, strengen Datenschutzprotokolle und einfachen Setup: > Das Video und der Ton sehen und klingen recht anständig. Der Schwerpunkt der Plattform auf dem Datenschutz der Benutzer ist ein besonders attraktives Feature. Der Erfolg jeder Lösung für das Problem eines Benutzers hängt davon ab, wie schnell sie umgesetzt werden kann. Alle Meetings sind sicher und zuverlässig. ### ✨ Besonders erwähnt

ScreenApp: Verwandelt die Bildschirmaufzeichnung und Transkription von Meetings *Evernote: Speichert und organisiert detaillierte Transkripte und Aktionspunkte *Zoho Meeting: Veranstaltet und zeichnet Meetings mit integrierten Tools für die Zusammenarbeit auf ## Holen Sie sich den besten KI-Meeting-Assistenten – nutzen Sie ClickUp! Diese 11 Tools bieten eine solide Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit, von der Transkription und dem Erstellen von Notizen bis hin zur KI-gestützten Extraktion von Aktionselementen.

Software zur Aufzeichnung von Meetings verbessert die Zusammenarbeit im Team und steigert die Produktivität, indem sichergestellt wird, dass keine Schlüsselinformationen oder Aktionselemente übersehen werden. Auch wenn es optional erscheinen mag, ist es für eine reibungslose Kommunikation unerlässlich. undefined stiehlt mit seiner All-in-One-Plattform allen die Show. Es vereint nahtlos die Aufzeichnung von Meetings, Aufgabenverwaltung, Projektverfolgung und Teamkommunikation in einem effizienten Workspace, der von KI unterstützt wird. Beeilen Sie sich – /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung bei ClickUp /%href/ noch heute!