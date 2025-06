über 20 wichtige Zoom-Verknüpfungen zur Steigerung Ihrer Produktivität

Um ehrlich zu sein, ist Zoom eine ziemlich unkomplizierte und zuverlässige Videokonferenzplattform.

Aber wissen Sie, was es noch besser machen könnte? Zoom-Tastaturkürzel.

Auch als Zoom-Tastenkürzel bekannt, sparen sie Zeit und steigern die Produktivität – durch eine schnelle Kombination von Tasten, die bestimmte Aufgaben ausführen, sodass Sie nicht mehr mühsam durch Menüs navigieren müssen, um beispielsweise ein Meeting zu planen.

Wir haben uns intensiv mit Verknüpfungen beschäftigt, um Ihnen die besten Zoom-Verknüpfungen zu präsentieren.

Sobald Sie sie einmal verwendet haben, werden Sie sich fragen, wie Sie diese Marathon-Meetings jemals ohne sie überstanden haben.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier eine kurze Übersicht über die Inhalte dieses Artikels: Zoom-Verknüpfungen sparen Zeit : Führen Sie Aufgaben wie Stummschalten, Umschalten des Videos und Wechseln der Ansicht sofort aus

Vorteile sind unter anderem Fokus und Barrierefreiheit : Bleiben Sie ohne Ablenkungen durch die Maus konzentriert und navigieren Sie mühelos

Wichtigste Verknüpfungen : Alt+M schaltet alle stumm, die Leertaste aktiviert Push-to-Talk und Alt+F1 wechselt zur Ansicht des aktiven Sprechers

Einschränkungen von Zoom : Sicherheitsbedenken, Limit für kostenlose Meetings auf 40 Minuten und Abhängigkeit von einer stabilen Internetverbindung

ClickUp als Alternative zu Zoom: Zentralisierte Kalender, Erstellung von Aufgaben in Echtzeit und nahtlose Zusammenarbeit

Was sind Zoom-Verknüpfungen?

Zoom-Verknüpfungen sind Tastaturkürzel, mit denen Sie schnell durch die Features von Zoom navigieren können, ohne auf Ihre Maus zurückgreifen zu müssen. Sie wurden entwickelt, um Ihnen Zeit zu sparen und Ihre Zoom-Meetings effizienter zu gestalten – egal, ob Sie zwischen Ansichten umschalten, Teilnehmer verwalten oder Einstellungen navigieren.

✍🏻 Notiz: Um diese Zoom-Tastaturkürzel und Tastenkürzel verwenden zu können, stellen Sie sicher, dass Ihre Zoom-Desktop-App (Windows, macOS oder Linux) auf die neueste Version aktualisiert ist. iPad-Benutzer können die Verknüpfungen ebenfalls nutzen, indem sie die mobile Zoom-App auf die erforderliche Version aktualisieren.

Hier sind einige Instanzen, die Sie beispielsweise in einem Windows-Betriebssystem verwenden können:

Strg+Alt+Umschalt : Springen Sie zur Symbolleiste für die Steuerung von Zoom-Meetings, wenn Sie Ihren Bildschirm freigeben

Bild auf : Zur vorherigen Seite in der Galerieansicht wechseln

Bild nach unten : Zur nächsten Seite in der Galerieansicht

Alt : Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option "Meeting-Steuerelemente immer anzeigen"

Alt+F1: Zur Sprecheransicht wechseln

📌 Beispiel: So helfen Ihnen diese Verknüpfungen. Stellen Sie sich vor, Sie leiten ein großes Team-Meeting mit über 50 Teilnehmern. Anstatt manuell nach Steuerelementen zu suchen, um die Ansicht zu ändern oder die Bildschirmfreigabe zu verwalten, können Sie mit Verknüpfungen wie Strg + Alt + Umschalt + H unter Windows oder Strg + Option + Befehl + H auf dem Mac sich auf das Meeting konzentrieren, anstatt auf die Steuerelemente – das spart Zeit und reduziert Ablenkungen.

Vorteile der Verwendung von Verknüpfungen in Zoom

Zoom-Tastaturkürzel sind eine gute Möglichkeit, die Navigation in Meetings zu verbessern. Indem Sie die Abhängigkeit von der Maus reduzieren, können Sie effizienter arbeiten, konzentrierter bleiben und sogar die Barrierefreiheit verbessern, um mit diesen Zoom-Tipps ein reibungsloseres Erlebnis zu erzielen .

🧠 Wussten Sie schon: Untersuchungen des Entwicklers Bruno Michels haben ergeben, dass durch die Umstellung von der Maus auf Tastaturverknüpfungen für gängige Aufgaben wie Kopieren und Einfügen bis zu fünf Sekunden pro Aktion eingespart werden können. Über ein Jahr hinweg bedeutet dies eine Zeitersparnis von etwa 134 Stunden – oder 17 ganzen Arbeitstagen.

Hier sind einige (heiße) Schlüsselvorteile:

1. Sparen Sie Zeit mit schnelleren Aktionen

Mit Tastaturverknüpfungen können Sie wichtige Aufgaben wie Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Kamera ein-/ausschalten oder sofort die Hand heben ausführen. Diese Aktionen, die normalerweise mehrere Klicks erfordern, sind in Sekundenschnelle abgeschlossen, wodurch Ihr Workflow schneller und effizienter wird.

💡 Profi-Tipp: Die Planung von Zoom-Meetings ist noch einfacher, wenn Sie Ihr Zoom-Konto mit Tools wie Google Kalender oder ClickUp integrieren. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie ganz einfach ein Zoom-Meeting planen können.

2. Bleiben Sie während Meetings konzentriert

Indem Sie Ihre Hände auf der Tastatur lassen, können Sie sich ohne Unterbrechungen voll und ganz auf das Meeting konzentrieren. Sie müssen nicht nach der Maus greifen, was Sie von der Unterhaltung oder der aktuellen Aufgabe ablenken könnte.

3. Zoom zugänglicher machen

Für Benutzer mit besonderen Anforderungen an die Barrierefreiheit bieten Tastaturverknüpfungen eine alternative Möglichkeit zur Interaktion mit Zoom, sodass alle ohne Schwierigkeiten uneingeschränkt an Meetings teilnehmen können.

🍪 Bonus: Vom Stummschalten Ihres Mikrofons, wenn Sie nicht sprechen, bis hin zur richtigen Positionierung vor der Kamera – kleine Details machen einen großen Unterschied, wenn es darum geht, einen professionellen Eindruck zu hinterlassen. Mit diesem Leitfaden lernen Sie die Zoom-Etikette und Best Practices kennen.

4. Einfache Navigation in Zoom mit Verknüpfungen

Die Zoom-Verknüpfungen sind so konzipiert, dass sie leicht zu merken sind. Ein Beispiel: Mit "Alt + M" schalten Sie Ihr Mikrofon stumm (für Windows), mit "Befehl + Umschalt + A" schalten Sie Ihr Mikrofon stumm (für Mac) und mit "Alt + V" schalten Sie Ihr Video um (für Windows), mit "Befehl + Umschalt + V" schalten Sie Ihr Video ein/aus (für Mac) – so lassen sich diese Verknüpfungen ganz einfach in Ihre Routine integrieren.

5. Mit Schnellsteuerungen professionell auftreten

Mit Verknüpfungen für den schnellen Zugriff auf Meeting-Steuerelemente wirken Sie selbstbewusster und besser vorbereitet. Ob Sie Hintergrundgeräusche stummschalten oder die Ansicht wechseln möchten – diese kleinen Tastenkombinationen tragen zu einer professionellen und reibungslosen Präsentation bei.

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie Stress durch Zeitdruck in wichtigen Zoom-Meetings, indem Sie sich mit den Plan-Optionen von Zoom vertraut machen. Egal, ob Sie beim kostenlosen Plan bleiben oder ein Upgrade für erweiterte Features durchführen möchten, hier finden Sie einen Leitfaden zu den kostenlosen und kostenpflichtigen Plänen von Zoom.

So verwenden Sie Verknüpfungen in Zoom

Mit Zoom können Sie Tastaturkürzel ganz einfach anzeigen, verwenden und sogar an Ihre Vorlieben anpassen. Egal, ob Sie Zeit sparen oder Verknüpfungen erstellen möchten, die auf Ihren Workflow abgestimmt sind – hier erfahren Sie, wie Sie dieses Feature optimal nutzen können.

1. Ansicht der Standard-Tastaturkürzel für den Zoom

Öffnen Sie Zoom auf Ihrem Desktop : Starten Sie die Zoom-Anwendung und melden Sie sich an

Einstellungen für Barrierefreiheit: Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild und wählen Sie Einstellungen aus dem ausklappbaren Menü

Zu den Tastaturkürzeln navigieren: Suchen Sie im Fenster "Zoom-Einstellungen" auf der linken Seite nach Tastaturkürzel. Klicken Sie darauf, um die Liste der verfügbaren Verknüpfungen anzuzeigen

Überprüfen Sie die Liste der Verknüpfungen: Durchsuchen Sie die vorkonfigurierten Verknüpfungen und machen Sie sich Notizen zu denen, die Sie verwenden möchten

2. Anpassen der Zoom-Tastaturverknüpfungen

Mit Zoom können Sie Verknüpfungen personalisieren und so flexibel und flexibel über die Navigation in der App entscheiden. Befolgen Sie diese Schritte:

Zugriff auf Einstellungen: Öffnen Sie die Zoom-App, klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie Einstellungen

Zu den Tastaturkürzeln wechseln: Klicken Sie im Menü "Einstellungen" im Seitenbereich auf "Tastaturkürzel"

Funktion zum Bearbeiten auswählen: Suchen Sie die Aktion, die Sie anpassen möchten, in der Liste. Beispiel: Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben

Drücken Sie die gewünschten Tasten: Klicken Sie auf das aktuelle Feld für Verknüpfungen und drücken Sie dann die Tastenkombination, die Sie zuweisen möchten

Änderungen speichern: Zoom aktualisiert die Verknüpfung automatisch, sobald Sie die neue Tastenkombination eingeben

💡 Profi-Tipp: Zoom bietet zwei Arten von Tastaturkürzeln: globale und lokale Tastenkürzel. Globale Tastenkürzel funktionieren in allen Anwendungen, d. h. Sie können sie auch dann verwenden, wenn das Zoom-Popup-Fenster nicht aktiv ist – ideal für Multitasking während eines Meetings. Sie können beispielsweise den Ton für sich selbst stummschalten oder das Video umschalten, während Sie an einem anderen Programm arbeiten. Lokale Tastenkürzel sind hingegen anwendungsspezifisch, wie beispielsweise Zoom-Verknüpfungen, die nur innerhalb der Zoom-App funktionieren, oder Slack-Verknüpfungen, die innerhalb von Slack bleiben.

3. Konflikte in Zoom-Verknüpfungen vermeiden

Zoom verhindert Konflikte zwischen Verknüpfungen – Situationen, in denen zwei Funktionen dieselbe Tastenkombination verwenden. Wenn ein Konflikt auftritt:

Rote Boxen erscheinen neben den widersprüchlichen Meeting-Befehlen und Chat-Befehlen in der Liste der Verknüpfungen

Am unteren Bildschirmrand wird eine Fehlermeldung angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen

Um einen Konflikt zu beheben, bearbeiten Sie eine der betroffenen Verknüpfungen und weisen Sie ihr eine eindeutige Tastenkombination zu.

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails, Dokumenten oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts unter den Tisch fällt.

Die 20+ besten Zoom-Verknüpfungen zur Steigerung Ihrer Produktivität

Nachfolgend finden Sie eine umfassende Tabelle mit den wichtigsten Zoom-Tastaturkürzeln für Windows und macOS.

Funktion Windows-Verknüpfung macOS-Verknüpfung Alle Mikrofone außer dem des Gastgebers stummschalten Alt + M Befehl ⌘ + Steuerung + M Audio für alle Mikrofone aktivieren Alt + M Befehl ⌘ + Steuerung + U Mikrofon des Sprechers stummschalten Alt + A Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + A Push-to-Talk bei stummgeschaltetem Mikrofon Leiste Leiste Bildschirmfreigabe starten oder beenden (nur Symbolleiste) Alt + Umschalt + S Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + S Aufzeichnung pausieren oder fortsetzen Alt + P Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + P Bildschirmfreigabe pausieren oder fortsetzen (nur Symbolleiste) Alt + T Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + T Wechseln Sie in einem Meeting zum aktiven Sprecher Alt + F1 Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + W Zur Galerieansicht wechseln Alt + F2 Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + W Ansicht der letzten 25 Video-Streams in der Galerie Seite nach oben Strg + P Die nächsten 25 Video-Streams in der Galerie-Ansicht anzeigen Bild nach unten Strg + N Aufforderung zum Beenden oder Verlassen eines Zoom-Meetings Alt + Q Befehl ⌘ + W Erhalten Sie Fernsteuerung Alt + Umschalt + R Strg + Umschalt + R Fernsteuerung beenden Alt + Umschalt + G Strg + Umschalt + G Hand heben oder senken Alt + Y Option + Y Teilnehmerfenster ein- oder ausblenden Alt + U Befehl ⌘ + U Einladungsfenster öffnen Alt + I Befehl ⌘ + I Aktuelles Fenster schließen Alt + F4 Befehl ⌘ + W Befehl zum Starten oder Stoppen des Videos Alt + V Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + V Cloud-Aufzeichnung starten oder stoppen Alt + C Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + C Lokale Aufzeichnung starten oder beenden Alt + R Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + R Vollbildmodus aktivieren/deaktivieren Alt + F Befehl ⌘ + Umschalt ⇧ + F Floating Meeting Controls ein- oder ausblenden Strg + Alt + Umschalt + H Strg + Option + Befehl + H Screenshot aufnehmen Alt + Umschalt + T Befehl ⌘ + T Zum Chatten mit jemandem springen Strg + T Befehl ⌘ + K Aktuellen Chat schließen Strg + W N/A Zum vorherigen Chat Strg + Nach oben N/A Suche Strg + F N/A Zum nächsten Chat Strg + Nach unten N/A Wechseln Sie zur Hoch- oder Querformat-Ansicht Alt + L N/A

Einschränkungen bei der Verwendung von Zoom

Zoom ist zwar eine vielseitige und weit verbreitete Plattform, kann aber in bestimmten Situationen störend sein.

Sicherheitslücken : Zoom wurde wegen Sicherheitsproblemen kritisiert, darunter Verschlüsselungsmängel und "Zoom-Bombing", bei dem unbefugte Teilnehmer Meetings stören. Ein Beispiel: Ein Finanzunternehmen kann während eines vertraulichen Strategie-Meetings Störungen erleben, wenn ungebetene Teilnehmer beitreten

Begrenzte Dauer von Meetings für kostenlose Benutzer : Kostenlose Zoom-Konten haben ein Limit von 40 Minuten für Gruppenmeetings mit drei oder mehr Teilnehmern. Das bedeutet, dass ein Lehrer, der einen Online-Kurs durchführt, das Meeting aufgrund der Zeitbegrenzung mehrmals neu starten muss, was zu Unterbrechungen führt

Abhängigkeit von der Internetverbindung: Die Leistung von Zoom hängt stark von einer stabilen Internetverbindung ab; schwache Verbindungen können zu Verzögerungen oder Unterbrechungen führen

🧠 Wussten Sie schon: Über 45 % der Führungskräfte fühlen sich durch zu viele Meetings überfordert. Hier finden Sie einen Leitfaden für produktive Meetings und mehr Effizienz im Team.

Probleme mit Kompatibilität und Barrierefreiheit : Zoom funktioniert möglicherweise nicht gut auf älteren Geräten oder in Gebieten mit geringer Bandbreite. Darüber hinaus verfügt die Plattform nicht über umfassende Features für Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, was einigen Benutzern die effektive Teilnahme erschwert

Virtuelle Erschöpfung und Burnout: Kontinuierliche Video-Meetings können zu : Kontinuierliche Video-Meetings können zu "Zoom-Müdigkeit" führen, die sich auf die psychische Gesundheit und Produktivität auswirkt

💡 Profi-Tipp: Effektive Meetings beginnen mit klaren Zielen und Tagesordnungen. So führen Sie effektive Meetings durch, in denen Sie Diskussionsthemen organisieren, Aktionspunkte zuweisen und sicherstellen, dass alle mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Zoom

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich dramatisch verändert, ebenso wie die Tools, die wir verwenden, um produktiv zu bleiben.

Eine Studie der Harvard Business Review hat ergeben, dass Arbeitnehmer etwa 1.200 Mal am Tag zwischen Registerkarten umschalten, was insgesamt fast vier Stunden verlorene Produktivität bedeutet.

Deshalb ist ClickUp eine so großartige Alternative zu Zoom: Es kombiniert Echtzeitkommunikation mit Aufgabenverwaltung.

Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, überlappende Ereignisse in Google Kalender, Zoom-Meetings und Erinnerungen in Apple Kalender zu verwalten – es kann schnell überwältigend werden, den Überblick zu behalten. Die Kalender-Ansicht von ClickUp löst dieses Problem, indem sie alle Kalender an einem Ort zentralisiert

Passen Sie die Ansicht an Ihre Vorlieben an: Schalten Sie zwischen Tages-, Wochen- oder Monatsansichten um

Ziehen Sie Aufgaben oder Meetings per Drag & Drop in verschiedene Zeitfenster und passen Sie Prioritäten sofort an

Zeigen Sie alle geplanten Ereignisse, Aufgaben und Meetings an, einschließlich externer Ereignisse aus Google Kalender, Zoom oder Apple Kalender, um den Überblick zu behalten

📌 Beispiel: Wenn Ihr Team einen arbeitsreichen Montag mit Kundengesprächen und internen Besprechungen hat, können Sie mit ClickUp Aufgaben mit hoher Priorität hervorheben und gleichzeitig die Vorbereitung vor dem Meeting und die Nachbereitung nach dem Meeting direkt in der Kalenderansicht planen.

Die Art und Weise, wie wir derzeit Meeting-Apps nutzen, birgt eine weitere große Herausforderung: Die meisten Meetings führen zu wichtigen Ergebnissen oder Aktionspunkten, deren Umsetzung jedoch eine Herausforderung sein kann.

ClickUp Meetings kümmert sich darum. Verfolgen Sie Notizen, organisieren Sie Tagesordnungen und weisen Sie Aktionselemente zu, um die Verantwortlichkeiten sicherzustellen – alles auf einer Plattform. Durch die Dokumentation Ihrer wöchentlichen Meetings werden einige der leistungsstärksten Funktionen von ClickUp freigeschaltet!

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Assign Comments Aufgaben direkt aus ClickUp Meetings heraus delegieren, sodass jeder weiß, was er zu erledigen hat.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um Meeting-Agenden zu dokumentieren und gemeinsam Notizen in Echtzeit zu erstellen, um virtuelle Meetings interaktiver zu gestalten. Jeder kann sich während des Meetings einbringen, und mit ClickUp Brain werden Diskussionen automatisch zu umsetzbaren Aufgaben zusammengefasst.

Und nun zum nützlichsten Feature von ClickUp für regelmäßige Meeting-Teilnehmer: Manchmal reichen schriftliche Notizen nicht aus, um die Nuancen eines Meetings festzuhalten. Die Clips-Funktion von ClickUp schließt diese Lücke, indem sie Benutzern ermöglicht, Inhalte von Meetings mühelos aufzuzeichnen und freizugeben

Transkribieren Sie Ihre Meetings automatisch mit KI und Zeitstempeln mit ClickUp Clips

Genau wie Alaina Maracotta, Event Marketing Managerin bei Vida Health, die Folgendes freigegeben hat: "Es ist phänomenal, wie viel Zeit wir seit der Umstellung auf ClickUp in Meetings sparen. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, schaffen wir jetzt in etwas mehr als einer Stunde. "

So nehmen Sie mit ClickUp Clips auf:

Öffnen Sie den ClickUp Space und wählen Sie "Clips" aus dem Aktionsmenü

Wählen Sie Ihren Audioeingang (Standardmikrofon, kein Mikrofon oder zusätzliche Optionen)

Wählen Sie eine Aufzeichnungsoption: Vollbild, Fenster oder aktuelle Registerkarte

Klicken Sie auf "Aufzeichnung starten", um Ihr freigegebenes Fenster, Audio oder beides aufzuzeichnen

Speichern und teilen Sie die Aufzeichnung direkt aus Ihrem Workspace

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Schulung leiten, können Sie die gesamte Sitzung mit ClickUp Clips aufzeichnen und kurze Video-Updates an Teammitglieder weitergeben, die nicht teilnehmen konnten. Die Aufzeichnungen werden automatisch gespeichert und können geteilt oder an relevante Aufgaben angehängt werden.

Brauchen Sie noch mehr Munition? Lernen Sie den KI-Meeting-Notiznehmer von ClickUp kennen! Lassen Sie die KI an Ihrer Stelle an Meetings teilnehmen und Ihnen Aktionspunkte und Meeting-Highlights liefern. Weitere Informationen. 👇🏼

Optimieren Sie Ihren Workflow mit den Tastenkürzeln und Verknüpfungen von ClickUp

Die Tastaturverknüpfungen von ClickUp wurden entwickelt, um Ihren Workflow zu vereinfachen und unnötige Handbewegungen zu minimieren. So können Sie mit den Verknüpfungen von ClickUp loslegen:

Verknüpfungen aktivieren: Standardmäßig sind ClickUp-Verknüpfungen deaktiviert. So aktivieren Sie sie:

Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Avatar in der oberen rechten Ecke

Wählen Sie "Einstellungen", scrollen Sie zu "Einstellungen" und schalten Sie "Tastaturkürzel" um

Klicken Sie auf "Änderungen speichern"

Auf alle Verknüpfungen zugreifen: Um die vollständige Liste der Verknüpfungen anzuzeigen, klicken Sie auf Ihren Avatar und wählen Sie "Tastaturverknüpfungen" aus dem ausklappbaren Menü. Von dort aus können Sie verschiedene Kategorien von Verknüpfungen erkunden.

Hier finden Sie eine detaillierte Tabelle mit einigen der nützlichsten ClickUp-Verknüpfungen, sortiert nach Funktionen:

ClickUp-Funktion Verknüpfung (Mac) Verknüpfung (Windows) Globale Verknüpfungen Eine Aufgabe oder ein Fenster schließen Esc Esc Command-Center öffnen Cmd + K Strg + K Seitenleiste ein-/ausblenden Q Q Aufgabe erstellen T T Notepad öffnen P P Benachrichtigungen Space Space Text-Verknüpfungen Eine Person erwähnen @ @ Eine Aufgabe erwähnen @@ @@ Pfeil einfügen ➝ -> -> Hyperlink erstellen Cmd + K Strg + K Verknüpfungen für Aufgaben Aufgabe sich selbst zuweisen Mauszeiger + M Mauszeiger + M Zur Ablage hinzufügen/aus der Ablage entfernen Umschalt + T Umschalt + T Zur nächsten Aufgabe navigieren Befehlstaste + Umschalttaste + Pfeiltaste Strg + Umschalt + Pfeiltaste Unteraufgaben in großen Mengen erstellen Liste in Unteraufgabe einfügen Liste in Unteraufgabe einfügen Ansicht der Verknüpfungen Kalender-Ansicht C C Board-Ansicht B B Listenansicht L L Dashboard-Ansicht D D Teamansicht X X Verknüpfungen zu Dokumenten Ausgewählten Textblock hervorheben Befehlstaste + Umschalttaste + H Strg + Umschalt + H Erstellen Sie eine Aufzählung Befehlstaste + Umschalttaste + 9 Strg + Umschalt + 9 Erstellen Sie eine Checkliste Befehlstaste + Umschalttaste + 8 Strg + Umschalt + 8 Erstellen Sie eine nummerierte Liste Befehlstaste + Umschalttaste + 7 Strg + Umschalt + 7 Text zentrieren Befehlstaste + Umschalttaste + E Strg + Umschalt + E Einen Text-Block duplizieren Cmd + D Strg + D

Mit ClickUp-Effizienz aus dem Meeting-Stress herauskommen

Wir alle lieben Zoom (zumindest die meisten von uns). Aber es ist eine weitere Plattform, auf die wir springen müssen, wenn wir nach Meeting-Notizen und Aufzeichnungen suchen.

ClickUp-Benutzer beginnen ihre Reise oft mit dem Ziel, Zeit zu sparen, entdecken aber schnell eine Fülle von Features zur Automatisierung von Aufgaben und zur Vereinfachung von Workflows.

Von der zentralen Kalenderverwaltung und der Erstellung von Aufgaben in Echtzeit bis hin zu kollaborativen Dokumenten und Clips für Meeting-Aufzeichnungen – ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams ihre Arbeit und Kommunikation verwalten.

Sind Sie bereit, Ihre Zeit zurückzugewinnen und Ihren Workflow zu vereinfachen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie die Effizienz selbst.