20+ wichtige Verknüpfungen für Zoom zur Steigerung Ihrer Produktivität

Um fair zu sein, ist Zoom eine ziemlich unkomplizierte und zuverlässige Videokonferenzplattform. Aber wissen Sie, was sie noch besser machen könnte? Zoom-Tastenkombinationen. Auch bekannt als Zoom-Tastenkürzel, sparen sie Zeit und steigern die Produktivität – durch eine schnelle Kombination von Schlüsseln, die bestimmte Aufgaben ausführen, wodurch das Durchsuchen von Menüs, um ein Meeting zu planen, überflüssig wird

undefined ergab, dass der Wechsel von der Maus zu Tastaturverknüpfungen für häufige Aufgaben wie Kopieren und Einfügen bis zu fünf Sekunden pro Aktion einsparen kann. Über ein Jahr hinweg entspricht dies einer Zeitersparnis von etwa 134 Stunden oder 17 vollen Arbeitstagen. Hier sind einige (heiße) Schlüsselvorteile: ###Zeit sparen durch schnellere Aktionen

Mit Verknüpfungen auf der Tastatur können Sie wichtige Aufgaben wie Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Kamera ein-/ausschalten oder sich sofort zu Wort melden. Diese Aktionen, die normalerweise mehrere Klicks erfordern, sind in Sekundenschnelle fertiggestellt und machen Ihren Workflow schneller und effizienter.

Mit ClickUp Clips Ihre Meetings automatisch mit KI transkribieren und mit Zeitstempeln versehen

Genau wie Alaina Maracotta, Event-Marketing-Managerin bei Vida Health, die Folgendes freigegeben hat: "Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir bei Meetings gespart haben, seit wir zu ClickUp gewechselt sind. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde." So nehmen Sie mit ClickUp Clips auf: Öffnen Sie den undefined und wählen Sie Clips aus dem Aktionsmenü Wählen Sie Ihren Audioeingang (Standardmikrofon, kein Mikrofon oder zusätzliche Optionen) Wählen Sie eine Aufnahmeoption: Vollbild, Fenster oder aktuelle Registerkarte Klicken Sie auf "Aufnahme starten", um Ihr Freigabefenster, Audio oder beides aufzunehmen * Speichern und geben Sie die Aufnahme direkt von Ihrem Workspace aus frei

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Schulung leiten, können Sie die gesamte Sitzung mit ClickUp Clips aufzeichnen und kurze Video-Updates für Mitglieder Ihres Teams freigeben, die nicht teilnehmen konnten. Die Aufzeichnungen werden automatisch gespeichert und können freigegeben oder als Anhang an relevante Aufgaben angehängt werden. Benötigen Sie weitere Unterstützung? Lernen Sie ClickUps KI-Meeting-Notetaker kennen! Lassen Sie die KI anstelle von Ihnen an Meetings teilnehmen und Ihnen Aktionselemente und Höhepunkte des Meetings mitteilen. Weitere Informationen.👇🏼 ### Optimieren Sie Ihren Workflow mit ClickUp-Tastenkürzeln und -Verknüpfungen Die Tastenkürzel von ClickUp sind darauf ausgelegt, Ihren Workflow zu vereinfachen und unnötige Handbewegungen zu minimieren. So können Sie mit den ClickUp-Verknüpfungen beginnen: Verknüpfungen aktivieren: Standardmäßig sind die ClickUp-Verknüpfungen deaktiviert. So aktivieren Sie sie:

Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Avatar in der oberen rechten Ecke Wählen Sie Einstellungen, scrollen Sie zu Einstellungen und schalten Sie Tastaturkürzel um Klicken Sie auf Änderungen speichern Zugriff auf alle Verknüpfungen: Um die vollständige Liste der Verknüpfungen anzuzeigen, klicken Sie auf Ihren Avatar und wählen Sie Tastaturkürzel aus dem Dropdown-Menü. Von dort aus können Sie verschiedene Kategorien von Verknüpfungen erkunden.

Hier finden Sie eine detaillierte Tabelle mit einigen der nützlichsten ClickUp-Verknüpfungen, die nach Funktion kategorisiert sind: | ClickUp-Funktion | Verknüpfung (Mac) | Verknüpfung (Windows) | | ----------------------------- | ----------------------- | ----------------------- | | Globale Verknüpfungen | | | | Aufgabe oder Fenster schließen | Esc | Esc |

| Command-Center öffnen | Cmd + K | Ctrl + K | | Seitenleiste ein-/ausblenden | Q | Q | | Aufgabe erstellen | T | T | | Notepad öffnen | P | P | | Benachrichtigungen | Space | Space | | Verknüpfungen für Text | | | | Person erwähnen | @ | @ |

| Erwähne eine Aufgabe | @@ | @@ | | Füge einen Pfeil ein ➝ | -> | -> | | Erstelle einen Hyperlink | Cmd + K | Ctrl + K | | Verknüpfungen für Aufgaben | | | | Weise dir selbst eine Aufgabe zu | Hover + M | Hover + M |

| Aus Ablage hinzufügen/entfernen | Umschalt + T | Umschalt + T | | Zur nächsten Aufgabe navigieren | Cmd + Umschalt + Pfeil | Strg + Umschalt + Pfeil | | Unteraufgaben in großen Mengen erstellen | Liste in Unteraufgabe einfügen | Liste in Unteraufgabe einfügen | | Verknüpfungen zum Anzeigen | | | | Ansicht "Kalender" | C | C |

| Ansicht "Board" | B | B | | Listenansicht | L | L | | Ansicht "Dashboard" | D | D | | Teamansicht | X | X | | Verknüpfungen für Dokumente | | | | Ausgewählten Text Block markieren | Cmd + Umschalt + H | Strg + Umschalt + H |

| Aufzählung erstellen | Cmd + Umschalt + 9 | Strg + Umschalt + 9 | | Checkliste erstellen | Cmd + Umschalt + 8 | Strg + Umschalt + 8 | | Nummerierte Liste erstellen | Cmd + Umschalt + 7 | Strg + Umschalt + 7 |

| Text zentriert ausrichten | Cmd + Shift + E | Ctrl + Shift + E | | Einen Block Text duplizieren | Cmd + D | Ctrl + D | ➡️ Lesen Sie auch: undefined ## Mit ClickUp-Effizienz der Meeting-Müdigkeit entkommen Wir alle lieben Zoom (zumindest die meisten von uns). Aber es ist eine weitere Plattform, in die wir ein- und aus der wir aussteigen, während wir nach Notizen und Aufzeichnungen für Meetings suchen. Benutzer von ClickUp beginnen ihre Reise oft mit dem Ziel, Zeit zu sparen, aber sie entdecken schnell eine Fülle von Features zur Automatisierung von Aufgaben und zur Vereinfachung von Workflows.

Von der zentralen Verwaltung von Kalendern über die Erstellung von Aufgaben in Echtzeit bis hin zu gemeinsam genutzten Dokumenten und Clips für die Aufzeichnung von Meetings – ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams ihre Arbeit und Kommunikation verwalten. Sind Sie bereit, Ihre Zeit zurückzugewinnen und Ihren Workflow zu vereinfachen? /href/ http://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp /%href/ an und überzeugen Sie sich selbst von der Effizienz.