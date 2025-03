die 10 besten KI-Alternativen zu Polly für Mitarbeiterfeedback und Team-Engagement

Für jedes Team kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem eine effektive und einladende Zusammenarbeit durch eine triste, leblose Arbeitserfahrung ersetzt wird. Lösungen wie Polly KI bringen wieder Leben in diese Tortur und bieten Teams Engagement und Feedback tools, um das Eis zu brechen und den Ball ins Rollen zu bringen.

Polly KI ist jedoch nicht die einzige Option auf dem Markt. Möglicherweise fehlen ein oder zwei Features, die Sie wirklich benötigen, oder Sie benötigen andere Optionen, die besser zu Ihren spezifischen Workflows passen. Welche Option passt also am besten zu Ihnen? In diesem Blog werden 10 Alternativen zu Polly KI vorgestellt, die in Ihrem Arbeitsumfeld möglicherweise besser funktionieren. Diese Optionen werden Ihnen dabei helfen, Umfragen, Sitzungen mit Fragen und Antworten und Check-ins von Teams weniger wie eine lästige Pflicht erscheinen zu lassen. 🎉 ## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ein kurzer Überblick über die besten Alternativen zu Polly KI: ClickUp (am besten für Feedback-Management und Zusammenarbeit) ✅ Simple Poll (am besten für schnelle Umfragen in Slack) ✅

HeyTaco (am besten für Peer-to-Peer-Anerkennung in Slack und MS Teams) ✅ Microsoft Formulare (am besten für die Integration von Microsoft 365) ✅ Matter (am besten für Peer-Feedback und Anerkennung) ✅ SurveyMonkey (am besten für die Erstellung und Analyse von Umfragen) ✅ Doodle (am besten für eine vereinfachte Gruppenplanung) ✅

Zapier (am besten für die plattformübergreifende Automatisierung von Workflows) ✅ Google Forms (am besten für die kostenlose und benutzerfreundliche Erstellung von Formularen) ✅ Culture Amp (am besten für das Engagement der Mitarbeiter und das Leistungsmanagement) ✅ undefined