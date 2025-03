die 11 besten Microsoft-Tools für die Zusammenarbeit zur Steigerung der Produktivität

Capterra: 4,4/5 (2.000+ Bewertungen) 👀 Wussten Sie schon? Eine Studie von Microsoft ergab, dass 85 % der befragten Mitarbeiter der Meinung sind, dass Tools für die Zusammenarbeit für die digitale Transformation ihres Unternehmens unerlässlich sind. https://www.microsoft.com/en-us/worklab/four-ways-leaders-can-empower-people-for-how-work-gets-done

gaben an, dass Tools für die Zusammenarbeit für die digitale Transformation ihres Unternehmens unerlässlich sind. ### 6. Microsoft OneDrive for Business (am besten für die Cloud als Speicher und zum Freigeben von Dateien geeignet) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-625.png Microsoft OneDrive : Microsoft Collaboration Tools /%img/ via Microsoft Loop verbessert die Zusammenarbeit, indem es das dynamische Freigeben von Inhalten in Echtzeit über seine flüssigen Komponenten wie Tabellen, Listen oder Notizen ermöglicht. Diese können gleichzeitig in Microsoft Apps wie Teams und Outlook bearbeitet werden, wodurch Silos beseitigt werden und die Transparenz für funktionsübergreifende Teams gefördert wird. Die modulare Struktur von Loop passt sich den sich entwickelnden Anforderungen von Projekten an und bietet Flexibilität und Klarheit.