Wie man die Akzeptanz von CRM bei den Benutzern verbessert und das Engagement des Teams fördert

Die Kundengewinnung – einen neuen Kunden zum Kauf eines Produkts zu bewegen – ist nur ein Schritt im Verkauf. Gute Verkaufsprozesse bauen Beziehungen zu Kunden auf und bringen sie nicht nur dazu, mehr zu kaufen, sondern auch langfristig mehr Menschen zu empfehlen.

Auf dem Markt für Software-as-a-Service (SaaS) ist dieser "wiederkehrende Umsatz" die Grundlage des Geschäftsmodells selbst. Je mehr Sie an der Beziehung arbeiten, desto länger wird der Kunde wahrscheinlich bei Ihnen bleiben und desto mehr werden Sie davon profitieren. 🌎 Faktencheck: Der Markt für Customer Relationship Management (CRM) wird voraussichtlich

262 Mrd. $ erreichen wird. Eine der größten Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei CRMs konfrontiert sind, ist jedoch die Akzeptanz durch die Benutzer.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie die Akzeptanz von CRM-Systemen bei den Benutzern erheblich verbessern können, indem Sie das richtige Tool auswählen, es richtig einstellen und Ihre Teams darin schulen, es zu nutzen. Als Bonus erhalten Sie von uns ein paar sofort einsatzbereite, vollständig anpassbare Vorlagen für CRM-Systeme, die selbst den hartnäckigsten Vertriebsmitarbeiter überzeugen werden.

##Die Akzeptanz von CRM-Benutzern bezieht sich darauf, wie effektiv Vertriebsmitarbeiter, Marketingfachleute, Teams für den Erfolg der Kunden und Führungskräfte ein Customer Relationship Management-System in ihre täglichen Workflows integrieren und nutzen.

Die Einführung von CRM ist unerlässlich, da sie dem Unternehmen Sichtbarkeit, Effizienz, Produktivität, Prozesseffektivität und letztendlich auch die Akzeptanz von Produkten bietet. Dies kann zu besseren Beziehungen zu den Kunden, höheren Umsätzen und einer effektiven Produkt-Markt-Anpassung führen. Andererseits ist nicht jeder begeistert, wenn ein völlig neues Tool eingeführt wird. Die Einführung von CRM ist anfällig für Herausforderungen, wie z. B. Widerstand gegen Veränderungen, mangelnde Schulung, schlechte Datenqualität und Probleme bei der Integration.

Um diese Herausforderungen zu meistern und ein gut angenommenes CRM in Ihrer Organisation zu schaffen, sollten Sie die folgenden Strategien in Betracht ziehen: Mitarbeiter in den Veränderungsprozess einbeziehen Einen Plan für die Einführung und Schulung von CRM erstellen Praktische Schulungen in Sandbox-Umgebungen anbieten Die CRM-Erfahrung personalisieren Benutzer im Flow der Arbeit unterstützen Die CRM-Akzeptanzrate für zusätzliche Schulungsmöglichkeiten überwachen Die Qualität der CRM-Daten aufrechterhalten Anreize bieten, um das Engagement zu erhöhen

Die Akzeptanz von CRM-Benutzern bezieht sich auf die Nummer der Personen, die die Customer Relationship Management-Software aktiv als Teil ihrer täglichen Workflows zur Verwaltung von Kundeninteraktionen, Nachverfolgung von Verkäufen und Optimierung von Geschäftsprozessen nutzen. ### Wer nutzt das CRM? Ein gutes CRM muss dem gesamten Wachstumsteam dienen, zu dem Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg gehören. Schauen wir uns einige Personen an, die das CRM nutzen.

*Verkäufer: Sie verwenden es zur Nachverfolgung von Leads, zur Verwaltung von Interaktionen, zur Dokumentation von Feedback, zur Erfassung von Reihenfolgen usw. Verkaufsleiter: Sie verwenden es zur Überwachung der Leistung des Teams, zur Identifizierung von Lücken, zur Unterstützung beim Abschluss schwieriger Geschäfte und zur Erstellung zukünftiger Pläne. Marketing-Teams: Sie verwenden es zur Durchführung von E-Mail-Kampagnen, zur Segmentierung von Kundengruppen, zur Einbindung dieser Gruppen in Inhalte/Ereignisse/Webinare und zur erneuten Ausrichtung wiederkehrender Benutzer auf der Website.

Erfolg der Kunden: Sie benötigen das CRM, um den Kundenlebenszyklus vor dem Onboarding zu verstehen, einschließlich der Details ihrer Herausforderungen, Anforderungen, Spezifikationen und Vereinbarungen mit dem Verkaufsteam. Führung: Für die Unternehmensführung ist das CRM eine Liste potenzieller Kunden und ein Auftragsbuch in einem. Es hilft ihnen, den Zustand des Unternehmens aktuell und in naher Zukunft zu verstehen. ### Warum die Einführung von CRM wichtig ist

Wie Sie an den Benutzern des CRM sehen können, handelt es sich nicht um ein einfaches Tool für eine kleine Gruppe. Es handelt sich um eine End-to-End-Plattform, die sich auf verschiedene Bedürfnisse der Organisation auswirkt, wie z. B.: #### Sichtbarkeit Eine gute CRM-Einführung schafft zentralisierte Kundendaten in Echtzeit, die für die Personalisierung, Segmentierung, Einzelzielausrichtung und insgesamt bessere Entscheidungsfindung genutzt werden können. #### Produktivität

Da alle Informationen an einem Ort verfügbar sind, muss das Wachstumsteam nicht ständig die Rollen tauschen, um Daten zu sammeln, was die Produktivität erheblich steigert und den Arbeitsaufwand verringert. Effizienz Die abgeschlossene CRM-Einführung stellt sicher, dass Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg als eine Einheit zusammenarbeiten. Dies bedeutet, dass sich das Marketing auf die richtigen Leads konzentrieren kann, der Vertrieb diese schneller abschließen kann und die Kundendienstteams Probleme schnell lösen können. Effektivität

Eine gründliche CRM-Einführung verhindert auch Verschwendung. Wenn alle Daten offen verfügbar sind, werden Vertriebsmitarbeiter keine sich überschneidenden Leads verfolgen oder das Marketing wird kein Geld für Retargeting-Akquisitionskampagnen für einen bestehenden Kunden ausgeben. #### Produktakzeptanz Ein CRM hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung des Lebenszyklus der Interaktion des Kunden mit Ihnen. Verwenden sie Ihr Produkt? Gibt es Feedback? Haben sie Fragen? Ein CRM kann Ihnen dabei helfen, all dies zu verfolgen und den Überblick zu behalten, um Ihre Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Kundeninteraktionen in persönlichen Notizbüchern oder Tabellen verwaltet haben, ist ein CRM eine ganz neue Herausforderung. Es ist zu erwarten, dass es einige Herausforderungen mit sich bringt, dieses Biest zu zähmen und zu reiten. Zu den häufigsten Herausforderungen bei der Einführung von CRM gehören: Widerstand gegen Veränderungen: Mitarbeiter sträuben sich gegen ein neues CRM, weil sie mit ihren bestehenden Workflows zufrieden sind. Wenn Benutzer das Tool als störend oder belastend empfinden, meiden sie es, was zu einer geringen Akzeptanz des CRM führt.

### Praktische Schulungen in Sandbox-Umgebungen

In einer Vorlesung etwas zu verstehen, ist eine Sache. Das gelehrte Tool tatsächlich zu verwenden, ist eine ganz andere. Ergänzen Sie Ihre Schulung daher durch praktische Sitzungen. Zu erledigen ist dies am besten in einer Sandbox-Umgebung. Um Teams die Angst zu nehmen, etwas falsch zu machen und das System vollständig zum Absturz zu bringen, ermöglichen Sie ihnen, eine risikofreie Sandbox zu verwenden, um Workflows zu testen, die Eingabe von Daten zu üben und mit Features zu experimentieren, bevor sie diese im Live-Betrieb einsetzen.

verbessert die Benutzerfreundlichkeit, was jedem Einzelnen einen bestimmten Grund gibt, immer wiederzukommen. ClickUp CRM ist vollständig anpassbar. Nein, wirklich. Verwenden Sie den Fügen Sie benutzerdefinierte Felder wie erwarteter Rabatt, Entscheidungsträger, Entscheidungseinfluss, Branchentyp usw. hinzu, um die benötigten Informationen nachzuverfolgen. Ergänzen Sie diese mit benutzerdefinierten Status wie "auf nächstes Jahr verschoben" oder "mit X-Konkurrenten", um die gewünschte Granularität zu erreichen. Richten Sie ClickUp Dashboards , um Ihre Metriken zu visualisieren. Kontakte geknüpft, Geschäfte abgeschlossen, anstehende Verlängerungen, durchschnittliche Zeit bis zum Geschäftsabschluss, Konversionsraten – was auch immer Ihre Metrik ist, fügen Sie ein Widget hinzu und verfolgen Sie sie in Echtzeit.

Festlegen und Nachverfolgung der wichtigsten Erkenntnisse mit ClickUp Dashboards ### Unterstützung der Benutzer im Flow der Arbeit Eines der größten Hindernisse bei der Einführung von CRM ist die Unterbrechung. Eine neue Software unterbricht bestehende Workflows, an die Teams so gewöhnt sind, und verursacht zusätzlichen Aufwand. Der beste Weg, dieses Hindernis zu beseitigen, besteht darin, zu zeigen, dass das neue CRM tatsächlich Aufwand und Zeit reduziert. Sie können automatische Erinnerungen, Abhängigkeiten von Aufgaben und Auslöser für Workflows festlegen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter ohne zusätzlichen Aufwand den Überblick über CRM-bezogene Aufgaben behalten. Marketing markiert einen Lead als MQL? Verkauf benachrichtigen Interessent lädt ein E-Book am unteren Ende des Trichters herunter? Als heißen Lead festlegen Lead meldet sich von einer Liste ab? Zinsen aktualisieren Demo abgeschlossen? Benutzerdefinierten Status aktualisieren Automatisieren Sie alles in Ihrem Workflow genau so, wie Sie es möchten, mit ClickUp

Zu erledigen. Sie haben Informationen außerhalb von ClickUp? Kein Problem. ClickUp lässt sich in über 1000 Tools integrieren, z. B. Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform und viele mehr! 📖 Bonus-Leseempfehlung: Sehen Sie sich andere Beispiele für zur Nachverfolgung Ihrer CRM-Akzeptanz-Metriken und Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen. Sie können Ihre Ziele auch quantifizierbar machen, wie z. B.: Sicherstellen, dass sich 90 % der Teams aus den Bereichen Vertrieb und Kundenservice innerhalb der nächsten drei Monate täglich im CRM anmelden Verbesserung der Lead-Konversion von 20 % auf 30 % durch Optimierung der CRM-Nachverfolgung und automatisierte Lead-Pflege innerhalb von sechs Monaten

Vermeiden Sie, dass schlechte Daten in Ihr System gelangen, indem Sie Automatisierungen aktivieren. Richten Sie Validierungen für Felder wie E-Mail oder Handynummer ein, um sicherzustellen, dass sie so genau wie möglich sind. Wenn Sie dieselben Daten an mehreren Stellen benötigen, automatisieren Sie nachfolgende Einträge. Wenn Sie Daten aus einem anderen Tool übertragen, verwenden Sie Automatisierungen und Integrationen, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt übertragen werden. Um wichtige Daten jederzeit abrufen zu können, verwenden Sie ClickUp Connected Search. Finden Sie alles, was Sie brauchen, mit ClickUp Connected Search

📖 Bonuslektüre: Erfahren Sie, wie Sie eine CRM-Datenbank aufbauen. ### Anreize bieten, um das Engagement zu steigern

Die Einführung von CRM kann effektiver sein, wenn sich die Mitarbeiter für die effektive Nutzung des Systems belohnt fühlen. Gamification, Anerkennungsprogramme und leistungsbasierte Belohnungen fördern das Engagement. Verwenden Sie Dashboards von ClickUp, um eine Rangliste derjenigen zu erstellen, die das CRM am häufigsten nutzen. Erstellen Sie freigegebene Ordner mit Zielen, die das Team gemeinsam erreichen kann. * Identifizieren Sie Mitglieder des Teams, die das CRM effektiv nutzen, und belohnen Sie sie. ### Sicherstellung der Zustimmung der Geschäftsführung und der Befürwortung durch die Führungskräfte

Trotz der Nützlichkeit eines CRM muss der erste Anstoß zur Einführung von oben kommen. Wenn der Vertriebsleiter kein Interesse an einem CRM hat oder es nicht nutzt, wird das Team auch kein Interesse daran haben. Sichern Sie sich also im Voraus die Unterstützung der Geschäftsleitung. *Ankündigungen: Ermutigen Sie die Leiter der Bereiche Marketing, Vertrieb und Erfolg, über die Einführung des neuen CRM zu berichten. *Führung durch Beispiel: Lassen Sie die Vizepräsidenten und Führungskräfte des Wachstumsteams das CRM persönlich nutzen, indem sie Aktualisierungen vornehmen, Dashboards einrichten usw. *Nutzung: Bringen Sie Berichte, Datenpunkte, Screenshots usw. aus dem CRM zu Besprechungen oder Meetings mit, um zu zeigen, dass sie das neue Tool verwenden. ### Feedback von CRM-Benutzern einholen Zu guter Letzt sollten Sie mit den Benutzern sprechen und ihr Feedback einholen. Das Feedback der Benutzer ist unerlässlich, um Qualitatives und quantitatives Feedback mit ClickUp Formularen Zu erledigen ist noch eine Sache: Ihre neue CRM-Software stellt für Ihre Teams immer noch eine große Veränderung dar.