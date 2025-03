Die 10 besten Softwarelösungen für die Bestandsverwaltung im Bauwesen im Jahr 2025

Hinter jedem Bauwerk – von hoch aufragenden Wolkenkratzern bis hin zu gemütlichen Häusern – steckt eine Geschichte sorgfältiger Planung und Ressourcenverwaltung. Von der rechtzeitigen Lieferung der Materialien bis hin zur Einhaltung des Budgets kann selbst die geringste Verzögerung ein Projekt in der Baubranche zum Scheitern bringen. Es steht viel auf dem Spiel, und ebenso komplex ist die Verwaltung von allem, von den Lagerbeständen bis hin zu den Beschaffungsplänen.

Heutzutage stehen Bauprofis vor Herausforderungen wie schwankenden Materialkosten, Unterbrechungen in der Lieferkette und der zunehmenden Notwendigkeit, Ressourcen über mehrere Standorte hinweg nachzuverfolgen. Die Branche verlangt ein akribisches und effizientes Management, das nur mit der richtigen Software für die Bestandsverwaltung erreicht werden kann. Hier ist also eine Zusammenfassung der 10 besten Software für die Bestandsverwaltung im Bauwesen, die dabei helfen soll, Abläufe zu optimieren, Verschwendung zu reduzieren und die Träume auf Kurs zu halten.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist unsere Auswahl der besten Bestandsverwaltungssoftware für Bauprofis, die Ihnen bei der Optimierung Ihrer Bestandsverwaltung helfen wird: 1. 7. Zoho Inventory: Am besten für Unternehmen geeignet, die Bestellungen über mehrere Kanäle abwickeln 8. Sage 50 Accounting: Am besten für kleine und mittlere Bauunternehmen geeignet 9. QuickBooks Online: Am besten für kleine bis mittlere Bauunternehmen geeignet 10. AlignBooks: Am besten für kleine Unternehmen und KKMU geeignet

, der integrierte KI-Assistent, analysiert Trends, erstellt RFQs und erstellt schnelle Updates, sodass Sie sich auf Aufgaben mit höherer Priorität konzentrieren können. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Quickly-draft-RFQs-with-ClickUp-Brain.png Schnelle Erstellung von RFQs mit ClickUp Brain

https://clickup.com/ai Weitere Informationen /%cta/

📌 Beispiel: Angenommen, Sie bereiten sich auf einen massiven Betonguss bei Sonnenaufgang morgen vor und stellen plötzlich fest, dass Sie sich nicht sicher sind, ob alle Materialien bestellt wurden. Anstatt sich durch E-Mails oder Protokolle zu kämpfen, bitten Sie ClickUp Brain, die letzten Bestellungen zu analysieren und die Lagerbestände zu bestätigen. Innerhalb weniger Augenblicke wird eine Zusammenfassung erstellt, die den Lagerbestand anzeigt, fehlende Elemente kennzeichnet und sogar eine Anfrage an Ihren Lieferanten entwirft. So sparen Sie Stunden und stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter im Zeitplan bleiben.

Die besten Features von ClickUp *Benutzerdefinierte Dashboards: Analysieren Sie die Verfügbarkeit von Beständen, verfolgen Sie Fehlbestände und überwachen Sie Trends in einer personalisierten Ansicht

Vorlage für die Bestandsverwaltung : Zentralisieren Sie alle Bestandsdaten für die Echtzeit-Nachverfolgung von Lagerbeständen, Nachbestellungen und Lieferantendetails mithilfe von *Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer *Business: 12 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen *ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen #### ClickUp Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,7/5 (über 9.000 Rezensionen) Die Verwaltung der Finanzen im Baugewerbe ist keine leichte Aufgabe – die Abstimmung der Auftragskosten, die Nachverfolgung der Ausgaben und der Abgleich der Rechnungen fühlt sich oft wie ein Projekt an. Xero ist ein Schritt in diese Richtung, eine cloudbasierte Buchhaltungslösung, die darauf zugeschnitten ist, Bauunternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Die Integration mit bauspezifischen Apps wie WorkflowMax ermöglicht eine nahtlose Nachverfolgung von Projekten und Kostenverwaltung, während die benutzerfreundliche mobile App sicherstellt, dass Sie Aufgaben auch von der Baustelle aus erledigen können. #### Xero beste Features

Unbegrenzter Zugriff für alle Benutzer auf alle Preispläne Verbindung zu über 21.000 Finanzinstituten für den einfachen Import von Transaktionen Mobile App für die Ausgabenverwaltung unterwegs mit Beleg-Erfassung Integration mit über 1.000 Apps, darunter WorkflowMax und Gusto Features für die Berichterstellung, z. B. Gewinn- und Verlustrechnungen und Forderungen nach Fälligkeitsdatum #### Xero Einschränkungen

Der Plan für Einsteiger hat ein Limit für Rechnungen und Rechnungen (20 bzw. 5) Unterstützt nur eine Organisation pro Abonnement Fortgeschrittene Features wie die Nachverfolgung von Projekten und Spesenabrechnungen erfordern den teuersten Plan Kein direkter telefonischer Support, sondern nur Online-Hilfe #### Xero-Preise Starter: 29 $/Monat *Standard: 46 $/Monat *Premium: 69 $/Monat

Xero-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,3/5 (710+ Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (3.100+ Rezensionen) **Lesen Sie auch: undefined

📮 Einblick: Unsere Umfrage ergab, dass Wissensarbeiter Was wäre, wenn Sie all diese Unterhaltungen an einem Ort zusammenführen könnten? Mit /href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/ ist das möglich! Es ist die App für alles bei der Arbeit, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. Die Verwaltung des Lagerbestands über mehrere Kanäle hinweg bei gleichzeitiger Wahrung der Genauigkeit kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere in der Bauindustrie, wo die Bestandsverfolgung und Lagerorganisation von entscheidender Bedeutung sind. Zoho Inventory vereinfacht diesen Prozess, indem es eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung von Reihenfolgen, die Nachverfolgung von Lagerbeständen und die nahtlose Integration mit Tools wie Shopify, Amazon und Zoho CRM bietet. Ob es um die Nachverfolgung von Ersatzteilen, die Überwachung des Lagerbestands in verschiedenen Lagern oder die Automatisierung GST-konformer Rechnungen geht, Zoho Inventory bietet die notwendigen Tools, um Geschäfte effizient am Laufen zu halten.

Die besten Features von Zoho Inventory Nachverfolgung des Inventars über mehrere Lager hinweg mit zentraler Sichtbarkeit Mühelose Erstellung von GST-konformen Rechnungen und Lieferdokumenten Nahtlose Integration in E-Commerce-Plattformen wie Shopify und Etsy Verwendung von Barcode-Scans zur Optimierung der Nachverfolgung von Elementen und Reduzierung von Fehlern Zugriff auf Echtzeit-Berichte zum Inventar zur Verbesserung der Entscheidungsfindung #### Einschränkungen von Zoho Inventory Begrenzte Offline-Funktionen können den Betrieb in Gebieten mit schwacher Verbindung zum Internet behindern

Der Einstiegsplan bietet grundlegende Features, die die Skalierbarkeit für wachsende Geschäfte limitieren. Fortgeschrittene Features wie zusammengesetzte Elemente und Multi-Warehouse-Management sind nur in höheren Plänen verfügbar. #### Zoho Inventory Preise Free Edition Standard Edition : 29 $/Monat *Professional Edition: 79 $/Monat *Premium Edition: 129 $/Monat #### Zoho Inventory Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 95 Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (über 400 Bewertungen) 💡 Profi-Tipp : Eine effektive undefined software ist unerlässlich, um Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Qualitätsprobleme zu vermeiden. Hier ist ein Leitfaden zur Vereinfachung des Projektmanagements mit den richtigen tools, um die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. ### 8. Sage 50 Buchhaltung (am besten für kleine und mittlere Unternehmen im Baugewerbe geeignet) via undefined Die Nachverfolgung komplexer Finanzen, Gehaltsabrechnungen und Bestandsverwaltung kann Bauunternehmen überfordern. Sage 50 Accounting bietet branchenspezifische Features, wie z. B. eine erweiterte Bestandsverfolgung und Auftragskalkulation, für Bauprofis, die Ressourcen effizient verwalten und den Überblick über Budgets behalten müssen. 💡 Pro-Tipp: https://clickup.com/blog/resource-planning-templates/// Vorlagen für die Ressourcenplanung machen Ihnen das Leben leichter, indem sie sich wiederholende Muster in umsetzbare Strategien umwandeln. In diesem Leitfaden finden Sie Einblicke und Beispiele, wie Sie Ihren Planungsprozess mühelos optimieren können. #### Die besten Features von Sage 50 Accounting Verwalten Sie Ihren Bestand mit fortschrittlicher Nachverfolgung, einschließlich FIFO/LIFO-Kostenrechnung und serialisierter Nachverfolgung. Verwalten Sie Projektbudgets mit tools wie fortschrittlicher Auftragskostenrechnung und Berichterstellung auf Phasenebene. * Automatisieren Sie Bankabstimmungen und die Rechnungsverwaltung, um den manuellen Aufwand zu reduzieren

Nahtlose Integration in Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme zur Optimierung der Mitarbeiterverwaltung #### Sage 50 Accounting-Einschränkungen ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #

Pro Accounting : 61,92 $/Monat *Premium Accounting: 103,92 $/Monat pro Benutzer *Quantum Accounting: 177,77 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen zu Sage 50 Accounting *G2: 3,9/5 (über 140 Rezensionen)

Bauunternehmen benötigen Tools, um die Kostenkalkulation für Aufträge, die Rentabilität von Projekten und das Auftragnehmermanagement effektiv zu verwalten. QuickBooks Online erledigt diese Aufgabe für sie. Es bietet eine Buchhaltungslösung, die speziell für Bauprofis entwickelt wurde und es ihnen ermöglicht, Abläufe zu vereinfachen, die Rechnungsstellung zu automatisieren und tiefere finanzielle Einblicke zu gewinnen. Die Integration mit Apps von Drittanbietern wie Buildertrend und Knowify verbessert das Projekt- und Kostenmanagement weiter. #### Die besten Features von QuickBooks Online * Automatisiert die Rechnungsstellung und den Einzug von Zahlungen, um den Cashflow zu verbessern Bereitstellung von Tools zur Auftragskalkulation, um die Rentabilität von Projekten in Echtzeit zu verfolgen Enthält anpassbare Berichte, die Einblicke in Ausgaben, Gewinne und Einnahmequellen bieten Bietet ein Auftragnehmer-Management mit vereinfachter Erstellung von Formularen für Steuerzwecke und Ausgabenverfolgung Die mobile App gewährleistet den Zugriff auf Finanzdaten von jedem Speicherort aus #### QuickBooks Online-Einschränkungen Für die Verwaltung mehrerer Geschäfte sind separate Abonnements erforderlich * Erweiterte Funktionen wie Bestands- und Sammelrechnungsfunktionen sind auf höherstufige Pläne beschränkt

Für die Integration mit Lohnbuchhaltungsdiensten, die nicht von Intuit stammen, ist oft ein manuelles Eingreifen erforderlich. #### Preise für QuickBooks Online *Simple Start: 17,50 $/Monat *Essentials: 32,50 $/Monat *Plus: 49,50 $/Monat *Advanced: 117,50 $/Monat #### Bewertungen und Rezensionen für QuickBooks Online

G2: 4,0/5 (3.390+ Bewertungen) *Capterra: 4,3/5 (7.830+ Bewertungen) Lesen Sie auch: undefined 10. AlignBooks (am besten für kleine Unternehmen und KKMU geeignet) via undefined Ob Sie nun das Inventar in einem Lebensmittelgeschäft verwalten oder die Gehaltsabrechnung in einem Dienstleistungsunternehmen bearbeiten – AlignBooks bietet eine skalierbare, Cloud-basierte ERP- und Buchhaltungssoftware, die für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entwickelt wurde, die eine anpassbare und budgetfreundliche Lösung suchen.

Mit Modulen, die Verkauf, Rechnungsstellung, Inventar, Gehaltsabrechnung und mehr abdecken, hilft es, komplexe Geschäftsprozesse in verschiedenen Branchen, vom Einzelhandel bis zur Fertigung, zu vereinfachen. Die Offline- und Online-Versionen gewährleisten auch Flexibilität für Geschäfte mit unterschiedlichen Infrastrukturanforderungen. #### AlignBooks beste Features Integrierte Module für Verkauf, Rechnungsstellung, Inventar, Finanzen, Personalwesen und mehr Anpassbare Dashboards und Berichte für finanzielle Einblicke * Automatisierte GST-Rechnungsstellung und Tools zur Einhaltung von Steuervorschriften

Unterstützung mehrerer Unternehmen mit Offline- und Online-Bereitstellungsoptionen Nahtlose Integration mit Tools von Drittanbietern wie Razorpay, Shopify und Google Maps #### Einschränkungen von AlignBooks Das Design der Benutzeroberfläche kann für moderne Benutzer veraltet wirken Begrenzte Skalierbarkeit für größere Unternehmen mit komplexen Anforderungen Reaktionszeiten und Lösungszeiten des Kundensupports können uneinheitlich sein #### Preise von AlignBooks *Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von AlignBooks

G2 : Nicht genügend Bewertungen *Capterra: Nicht genügend Bewertungen ## Weitere hilfreiche Tools Suchen Sie nach weiteren Tools, die Ihnen weiterhelfen können? Hier sind einige, die es nicht in die Top-10-Liste geschafft haben, aber über einzigartige Features verfügen, die für Sie hilfreich sein können: *Fieldwire: Verbindet Teams im Feld mit Büromitarbeitern durch Echtzeit-Aufgabenverwaltung und ermöglicht so nahtlose Aktualisierungen, Markierungen in Plänen und die Nachverfolgung von Materialien direkt vor Ort

/href/ https://clickup.com/blog/inventory-planning// inventory planning /%href/ in a few easy steps. ## Kein Projekt ist zu groß, wenn ClickUp vor Ort ist ClickUp hatte das Privileg, mit dem renommierten Baustoffunternehmen CEMEX zusammenzuarbeiten, dessen Abläufe zu automatisieren und wertvolle Stunden einzusparen.

Mit seinen Echtzeit-Dashboards, Automatisierungen und anpassbaren Ansichten beseitigt ClickUp Engpässe und sorgt dafür, dass Ihre Bauprojekte reibungslos ablaufen. Egal, wie komplex Ihre Bauabläufe sind, ClickUp ist das ultimative Tool zum Organisieren, Automatisieren und Skalieren. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich jetzt bei ClickUp /%href/ an und sehen Sie zu, wie sich Ihre Projekte wie von selbst aufbauen!