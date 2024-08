Die 10 besten Adobe Workfront-Alternativen und Wettbewerber 2024

Heben Sie die Hand, wenn Sie pers├Ânlich Opfer der kostenlosen Testversion von Adobe geworden sind. ­čÖő­čĆ╝ÔÇŹÔÖÇ´ŞĆ

Es gibt nichts Schlimmeres als das Gef├╝hl, dass man die Hand vor den Mund nimmt, wenn einem das 600-Dollar-Abonnement in Rechnung gestellt wird, das man vergessen hat zu k├╝ndigen, nachdem man die PDF-Datei spontan bearbeitet hat.

Das soll aber nicht hei├čen, dass diese Produkte nicht unglaublich sind. Es gibt einen Grund, warum alle Millennials in der Mittelstufe von Photoshop besessen waren - Adobe hat eine App f├╝r alles, und diese Apps sind wirklich gut.

Adobe bietet f├╝nf verschiedene Software-Suiten mit insgesamt ├╝ber 50 Apps an. Auf den ersten Blick ist das beeindruckend.

Unter diesen Apps? Workfront.

Workfront, das 2020 von Adobe ├╝bernommen wurde und jetzt Teil der Experience Cloud ist, ist eine enterprise Projekt-Management plattform zur ├ťberwachung von Strategien, Teammitgliedern, Ressourcen und Workflows. Projektmanagement-Software auf Unternehmensebene ist eine wichtige Investition, und obwohl Workfront einige features f├╝r kollaborative Arbeit f├╝r effektives Online-Marketing und arbeitsmanagement ist sie nicht ohne Nachteile und Kompromisse.

Was tun wir also zu erledigen? Wir suchen nach Alternativen!

Wir haben die 10 besten Adobe Workfront-Alternativen, einschlie├člich der wichtigsten Features, Vorteile, Einschr├Ąnkungen, Preise und Bewertungen von Kunden.

Schauen wir uns das an. ­čŹŻ

Was ist Adobe Workfront?

├ťber Adobe Workfront Workfront ist eine projektmanagement-Software im Rahmen von Adobes Experience Cloud-AKA, der Produktreihe f├╝r Online-Marketer, Web-Analytik, Vertrieb und Kundenbindung.

Viele der Schl├╝ssel-Features von Workfront konzentrieren sich auf Metriken, Einblicke und ├ťberwachung, um sicherzustellen, dass die kreativen Kampagnen und Projekte, die Sie liefern, am Ende gut funktionieren. Klassisch projektmanagement formular bietet Workfront Tools zum Erstellen von Aufgaben, Hinzuf├╝gen von Kommentaren, Zuweisen von Elementen und Anpassen von Vorlagen.

W├Ąhrend einige Tools besser f├╝r kleine Teams oder Einzelpersonen geeignet sind, ist Workfront in erster Linie eine L├Âsung f├╝r Unternehmen - oder solche, die gerade in dieser Gr├Â├čenordnung wachsen.

Einerseits limitiert dies den Kreis der Gesch├Ąfte, die Workfront nutzen oder davon profitieren k├Ânnen, andererseits erh├Âht es die Anforderungen an die App. Das bedeutet: Viele Kunden, Mitarbeiter und Vorgesetzte verlassen sich darauf, dass diese Software h├Ąlt, was sie verspricht, und dass die Prozesse reibungslos ablaufen.

Wie gut h├Ąlt sich Workfront also wirklich?

Die wichtigsten Features von Adobe Workfront

Automatisierung der Arbeit zur Synchronisierung von Updates ├╝ber verschiedene Apps hinweg

Zielausrichtung zur Nachverfolgung von Zielen und deren Organisation in einem Dashboard

Szenario-Planung, um proaktiv m├Âgliche Ergebnisse zu vergleichen und datengest├╝tzte Entscheidungen zu treffen

Workflow-Verwaltung und Agile Management durch Aufgaben, Unteraufgaben, Vorlagen, Integrationen, Backlogs und Echtzeit-Einsichten

Pr├╝fung und Genehmigung zur Verbindungprojekt Pl├Ąne zu Stakeholdern, kreativen Teams, Projektmanagern und anderen Abteilungen

Berichterstellung und Dashboards mit mehreren Ansichten, Filtern und benutzerdefinierten Funktionen f├╝r den jederzeitigen Zugriff auf die wichtigsten Informationen

Sicherheit - das wohl wichtigste Feature f├╝r jedes Team in Unternehmen ist die F├Ąhigkeit, der Plattform zu vertrauen, die Ihre Daten speichert und sch├╝tzt

Auf dem Papier h├Ârt sich das alles gro├čartig an, aber die Umsetzung dieser Features in die Praxis kann eine andere Geschichte sein.

Adobe Workfront Limits

Das Erlernen einer komplexen Projektmanagement-Software wie Workfront ist ein Prozess f├╝r sich. Und selbst wenn Sie die App in- und auswendig gelernt haben, bleiben vielleicht noch einige Fragen offen und einige Funktionen auf der Strecke.

Steile Lernkurve

Zielausrichtung, Planung, Genehmigungen und Arbeitsmanagement sind schwerwiegende Ideen, die man von einer Software erwarten kann, da sie vom Benutzer Zeit und Aufwand erfordern, um sie zu erlernen.

Obwohl diese Ideen ausdr├╝cklich als einige der Schl├╝ssel-Features von Workfront genannt werden, handelt es sich dabei eher um Gesch├Ąftsprozesse, bei denen mehrere Features zusammenarbeiten und die viel ├ťbung erfordern, um sie vollst├Ąndig in Ihre Projekte zu integrieren.

Features wie Kommentare, zugewiesene Aufgaben, Unteraufgaben, Dashboards und Workflow-Ansichten geh├Âren zu den am h├Ąufigsten verwendeten Features f├╝r das Arbeitsmanagement. Aber um herauszufinden, wie man sie am effektivsten einsetzt, bedarf es einer Menge Testversuche, Fehler und Frustration mit einer komplizierten Software wie Workfront, vor allem, wenn man sie noch nie benutzt hat.

Und wenn Sie bedenken, dass Workfront f├╝r Unternehmen entwickelt wurde, und die schiere Zahl der Benutzer ber├╝cksichtigen, mit denen Sie es zu tun haben, kann eine steile Lernkurve f├╝r Ihr Gesch├Ąft in mehr als einer Hinsicht eine kostspielige Herausforderung darstellen.

Schwerf├Ąllige Schnittstelle

Sie m├Âchten, dass jedes Mitglied Ihres Teams die Software ├Âffnet und genau wei├č, wo es auf seine Arbeit zugreifen muss. Aber bei einer so umfangreichen Plattform wie Workfront ist das nicht immer der Fall.

Eine nicht-intuitive und komplizierte Benutzeroberfl├Ąche kann der entscheidende Faktor sein, wenn es darauf ankommt:

Die Lernkurve

Die allgemeine Funktion

Ob sich Ihr Team mit dem tool besch├Ąftigt oder nicht

Die Oberfl├Ąche von Workfront ist zwar relativ ├╝bersichtlich, aber f├╝r viele Benutzer einfach nicht intuitiv genug, um sich schnell und effektiv zurechtzufinden. Dar├╝ber hinaus sieht sie auch ziemlich veraltet aus.

Niemand f├╝hlt sich gerne als N├Ârgler, wenn er seine Vorgesetzten fragt, wo sich Informationen auf der Plattform befinden, oder wenn er wichtige Details verpasst, weil er nicht wei├č, wie er auf einen bestimmten Bereich in seinem Workspace zugreifen kann.

Limiting Gantt Diagramme

Gantt-Diagramme sind eine wichtige Methode f├╝r agile Teams, um Projekte zu ├╝berwachen, auf Kurs zu bleiben und Qualit├Ątsprodukte zu liefern. Es h├Ąngt viel von ihnen ab, da sie Details wie Abh├Ąngigkeiten von Aufgaben, Meilensteine, Zeitleisten, Fristen und Beziehungen zwischen Aufgaben enthalten.

Workfront bietet zwar Gantt Diagramme an, aber ihre Funktionen sind nicht mit denen anderer beliebter Projektmanagement-Software vergleichbar.

In Workfront sind Gantt Diagramme ein Schandfleck, schwierig zu bearbeiten und noch schwieriger zu editieren.

Weitere Informationen dar├╝ber, wie flexible Gantt Diagramme Ihrem Team helfen k├Ânnen? Sehen Sie sich diesen Artikel an_ hilfreiche Anleitung mit allem, was Sie ├╝ber Gantt Diagramme wissen m├╝ssen!

Es fehlt eine globale Funktion zur Suche

Sie m├Âchten, dass Ihre Projektmanagement-Software Ihnen hilft, Ihre Produktivit├Ąt an allen Fronten zu steigern, was vor allem durch die Einsparung wertvoller Zeit geschieht. Und wenn Sie die Arbeit, nach der Sie suchen, nicht schnell in der von Ihnen gew├Ąhlten Software finden k├Ânnen, dann nutzen Sie Ihre Zeit nicht produktiv.

Eine der besten M├Âglichkeiten, Arbeit schnell zu erledigen, ist die App-interne Suchfunktion, ├╝ber die Workfront einfach nicht verf├╝gt.

Das hei├čt, wenn Sie in Workfront nach einer bestimmten Aufgabe, einem Dokument, einer Idee, einem Kommentar oder einer Erkenntnis suchen, m├╝ssen Sie sich jedes Mal manuell dorthin navigieren. Das ist ein komplizierter Prozess, der nicht sein muss!

Aus diesem Grund suchen viele nach Alternativen in anderer Software, die diese Verbindungen f├╝r ihre Benutzer jedes Mal schneller herstellen k├Ânnen.

Preise f├╝r Adobe Workfront

Adobe Workfront bietet drei verschiedene Pl├Ąne f├╝r Preise und Pakete an:

Pro : F├╝r einzelne Abteilungen mit partiellen Features f├╝r Arbeitsmanagement, Sicherheit, Speicher und Support

: F├╝r einzelne Abteilungen mit partiellen Features f├╝r Arbeitsmanagement, Sicherheit, Speicher und Support Business : F├╝r mehrere Abteilungen mit zus├Ątzlichen Features f├╝r Arbeitsmanagement, Speicher und Planung

: F├╝r mehrere Abteilungen mit zus├Ątzlichen Features f├╝r Arbeitsmanagement, Speicher und Planung Enterprise: F├╝r Ihr gesamtes Gesch├Ąft mit allen Features (plus kostenpflichtige Add-Ons)

Sie fragen sich, wie viel Sie diese Pakete kosten? Diese Informationen erhalten Sie von Adobe f├╝r die einzelnen Pl├Ąne.

Die 10 besten Adobe Workfront-Alternativen im Jahr 2024

Obwohl Adobe Workfront bei einigen Gesch├Ąften sehr beliebt ist, stellt sich die Frage nach seinen Limits: Warum Workfront weiter nutzen?

Bevor Sie in eine Software investieren, sollten Sie unbedingt Ihre Hausaufgaben erledigen, um das Tool zu finden, das sich anf├╝hlt, als w├Ąre es f├╝r Sie gemacht. Und glauben Sie uns: Es gibt es! Es gibt viele leistungsstarke tools f├╝r das Projektmanagement die in die Fu├čstapfen von Workfront treten und Ihnen das Leben einfach leichter machen.

Gl├╝cklicherweise haben wir die Recherche bereits erledigt und eine sorgf├Ąltig zusammengestellte Liste der 10 besten Workfront-Alternativen mit einer Aufschl├╝sselung der wichtigsten Features, Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen erstellt.

W├Ąhlen Sie aus ├╝ber 15 anpassbaren Ansichten in ClickUp, um beliebige Workflows zu visualisieren

ClickUp ist eine leistungsstarke All-in-One-Produktivit├Ątssoftware zur Verwaltung von Workflows, zum Aufbau effizienter Prozesse und zur Verbindung all Ihrer Arbeiten ├╝ber Apps hinweg auf einer einzigen Plattform. Teams jeder Gr├Â├če - sogar ganze Gesch├Ąfte - verlassen sich auf ClickUp, um alles zu managen, vom t├Ąglichen Betrieb bis hin zu komplexen Projekten mit seinen vielf├Ąltigen M├Âglichkeiten anpassbaren Features und M├Âglichkeiten der Zusammenarbeit.

Die intuitive Benutzeroberfl├Ąche von ClickUp und die Drag-and-Drop-Funktion machen es Teams leicht, in ihrem Workspace zu navigieren, klare Priorit├Ąten zu setzen, die Zeit zu verwalten und ihre Zeitleisten einzuhalten. Mit mehr als 15 Workflow-Ansichten, darunter Listen-, Gantt- und Kalender-Ansichten sowie die Kanban-├Ąhnliche Board-Ansicht, bietet ClickUp ein durchg├Ąngiges Arbeitsmanagement, das die Produktivit├Ąt im gesamten Unternehmen erh├Âht.

ClickUp Schl├╝ssel-Features

├ťber15 flexible Ansichten um Ihren Workflow zu sehen, einschlie├člich Liste, Gantt, Kalender, Tabelle, ClickUp's einzigartiger Ansicht "Alles", und mehr

KollaborativClickUp Dokumente mit Echtzeit-Bearbeitung, um mit dem Team zusammenzuarbeiten und alles zu dokumentieren, von SOPs bis zu sch├Ân formatierten Wikis

ClickUp Whiteboards um Ihre Ideen sofort umsetzen zu k├Ânnen

Automatisierung von Aufgaben und Vorlagen zur Einstellung konsistenter Prozesse bei gleichzeitiger Beseitigung unn├Âtiger Arbeitsabl├Ąufe

EchtzeitDashboards f├╝r einen sofortigen und anpassbaren ├ťberblick ├╝ber den Status und die wichtigsten Metriken Ihres Projekts auf h├Âchster Ebene

Kommentare in Threads, die leicht bearbeitet und anderen zugewiesen werden k├Ânnen, so dass jeder Gedanke sofort in ein Element der Aktion umgewandelt werden kann

Benutzerdefinierte Status der Aufgaben f├╝r eine bessere Sichtbarkeit jeder Phase eines Projekts oder einer Aufgabe

Messbare Ziele mit klaren Zeitleisten und Einzelzielen, um das Team auszurichten

ClickUp Vorteile

ClickUp Nachteile

F├╝r manche Benutzer, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, kann die Lernkurve etwas lang sein

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verf├╝gbar...noch

ClickUp Preise

ClickUp bietet vier Pl├Ąne mit einer zus├Ątzlichen, benutzerdefinierten Option f├╝r Benutzer in Unternehmen:

Free Forever-Plan : Keine Kreditkarte erforderlich

: Keine Kreditkarte erforderlich Unlimited-Plan : $5 pro Mitglied pro Monat

: $5 pro Mitglied pro Monat Business-Plan : $12 pro Mitglied pro Monat

: $12 pro Mitglied pro Monat Business Plus-Plan : $19 pro Mitglied pro Monat

: $19 pro Mitglied pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb f├╝r weitere Details

ClickUp Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (4,790+ Bewertungen)

4.7/5 (4,790+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,100+ Bewertungen)

2. Monday.com

├ťber MondayMonday geh├Ârt zu den wichtigsten Konkurrenten von Workfront und erm├Âglicht es den Benutzern, Aufgaben in Echtzeit zu erstellen und zu verwalten. Es bietet eine vereinfachte M├Âglichkeit f├╝r Teams, ihre Projekte zu ├╝berwachen und eine kollaborative und transparente Arbeitserfahrung zu f├Ârdern.

Wenn Teams aufh├Âren, sich durch Projekte zu qu├Ąlen, werden sie motiviert, was letztlich zu einer Steigerung der vertrauen der Mitarbeiter und Engagement. Das macht Monday zu einem der besten Tools f├╝r Projektmanagement auf der ganzen Welt.

Monday Schl├╝ssel Features

Funktionen zur Zusammenarbeit im Team f├╝r komplexe Projekte

Zeiterfassung f├╝r Projekte

Dashboard mit wertvollen Einblicken

Zuweisung von Aufgaben f├╝r die Teamarbeit

Ressourcenmanagement, um dievorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen* Integration externer Tools zur Neugestaltung und Rationalisierung des Workflows

Unbegrenzte Boards und Dokumente im kostenlosen Free-Plan

Intuitiv und einfach zu bedienen, besonders f├╝r Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten

Teams kommunizieren gut ├╝ber dieses Projektmanagement tool

Montag Nachteile

Die Preisgestaltung kann unn├Âtig verwirrend sein

Viele empfinden es als zu komplex und zu wenig benutzerdefiniert

Suchen Sie nach anderen Monday-Konkurrenten? Schauen Sie sich die_ top Monday Alternativen .

Einzelperson : Free

: Free Basic : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Standard : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Pro: $16 pro Benutzer pro Monat

Montag Kundenbewertungen

G2: 4.7/5 (6,200+ Bewertungen)

4.7/5 (6,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,700+ Bewertungen)

3. Wrike

├ťber WrikeWrike ist eine weitere Projektmanagement-Plattform, allerdings eine, die h├Ąufig von professionellen Gesch├Ąften genutzt wird. ├ähnlich wie Workfront verf├╝gt sie ├╝ber leistungsstarke Features auf Unternehmensebene, die Ihnen beim Aufgabenmanagement, der Zusammenarbeit in Projekten und der Ressourcenverwaltung helfen.

Es ist auch eine der besten kostenlosen Workfront-Alternativen aufgrund seiner leistungsstarken Basisvariante. Leider ist die App trotz des soliden Basisplans schwierig zu navigieren, insbesondere f├╝r Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten.

Wrike Schl├╝ssel-Features

Interaktive Gantt Diagramme f├╝r eine nahtlose Nachverfolgung von Projekten und

Einzigartiges Dashboard mit einer dreiseitigen Ansicht f├╝r Sichtbarkeit in Echtzeit

Erstellen von Formularen mit bedingter Logik und Zuweisung von Aufgaben

Einfaches Freigeben von Aufgaben, Berichten und Dateien

Features zur Ressourcenverwaltungaufgaben zuzuweisen Wrike Profis

Flexibel genug, um mit Ihrem Team mitzuwachsen

Eingebautes Feature zur Nachverfolgung der Zeit, um die gesch├Ątzte mit der tats├Ąchlich verbrauchten Zeit zu vergleichen

Integrieren Sie die App mit ├╝ber 400 verschiedenen SaaS-Apps mit dem Wrike Integrate Add-On

Wrike Nachteile

Garantiert nicht das beste Preis-Leistungs-Verh├Ąltnis

Es ist schwierig zu bestimmen, welches Konto f├╝r Ihre Organisation am besten geeignet ist

Die Funktionen zur Dokumentenverwaltung sind im Vergleich zu anderen auf dieser Liste unzureichend

Nicht sicher ├╝ber Wrike? Schauen Sie sich diese an_ Wrike-Alternativen .

Wrike Preise

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Professioneller Plan : $9,80 pro Benutzer pro Monat

: $9,80 pro Benutzer pro Monat Business-Plan: $24.80 pro Benutzer pro Monat

Wrike Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (3,100+ Bewertungen)

4.2/5 (3,100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (1,790+ Bewertungen)

4. Smartsheet

├ťber Smartsheet Wie Adobe Workfront, Smartsheet ist ein Tool f├╝r Projektmanagement und Zusammenarbeit mit dem Schwerpunkt auf Tabellenkalkulationen. Sein wichtigstes Feature ist das Control Center - eine L├Âsung f├╝r Portfolio- und Projektmanagement. Projektmanager k├Ânnen mit den Automatisierungsfunktionen von Control Center stundenlange manuelle Arbeit einsparen.

Smartsheet Features

Dashboards f├╝r das Projektmanagement zur Nachverfolgung des Fortschritts

Anh├Ąnge f├╝r Tabellenkalkulationen

Workflow-Automatisierung f├╝r wiederkehrende Prozesse

Mehrere Ansichten im Bereich vonKanban Board ├╝ber Gantt Diagramm bis hin zum Raster

Smartsheet Vorteile

Dynamische, leicht zu bedienende Oberfl├Ąche

Benutzerfreundliche mobile App

Solide Features f├╝r die Zusammenarbeit im Team, einschlie├člich Gruppenmanagement, Dateifreigabe usw.

Erweiterte Sicherheits-Features wie 2FA (zweistufige Authentifizierung) und Google SSSO

Smartsheet Nachteile

Es ist kein kostenloser Plan verf├╝gbar

Die Optionen zur Aufgabenverwaltung sind nicht so umfangreich wie bei anderen Programmen auf dieser Liste

Funktioniert haupts├Ąchlich als Projektmanagement-L├Âsung in Tabellenkalkulationen

Schauen Sie sich diese an Smartsheet-Alternativen !

Smartsheet Preise

Pro: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Business : $25 pro Benutzer pro Monat

: $25 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt f├╝r Preise

Smartsheet Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (8,400+ Bewertungen)

4.4/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,400+ Bewertungen)

5. Citrix Podio

├ťber Podio Im Kern ist Podio ein Low-Code-Tool, mit dem Unternehmen ihre Arbeit und Kommunikation benutzerdefiniert gestalten k├Ânnen. Wie genau eignet sich Podio als Projektmanagement-Tool?

Nun, mit dieser Workfront-Alternative k├Ânnen Sie all Ihre Projektdaten, Workflows und Unterhaltungen in einem zentralen Hub f├╝r die Zusammenarbeit zusammenf├╝hren.

Podio-Schl├╝ssel-Features

Erm├Âglicht die Verwaltung von Aufgaben durch Kommentare

Zentrales Administrator-Portal zur Einstellung von Zugriffsberechtigungen und Kontrolle von Rollen

Pers├Ânliche Dashboards zur Gestaltung der Arbeit nach Ihren Vorstellungen

Kommunikationstools, die das Freigeben von Dateien unterst├╝tzen

Verbundenes CRM f├╝r mehr Intuitivit├Ąt bei der Verwaltung von Projekten mit Kundenkontakt

Benutzerdefinierte Workflows zur Verwaltung von Projekten nach den Bed├╝rfnissen Ihres Teams

Podio-Profis

Podio Add-Ons sind f├╝r spezifische Anwendungsf├Ąlle verf├╝gbar

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Unbegrenzte Zusammenarbeit f├╝r schnelle und mobile Skalierung

Integrierbar mit beliebten Apps wie FreshBooks, Dropbox und Google Drive

Podio Nachteile

Die Features zur Berichterstellung sind ein wenig einfach

Die Einstellung und benutzerdefinierte Anpassung von Podio an die Bed├╝rfnisse Ihres Unternehmens kann m├╝hsam sein

Limitierte fortgeschrittene Features f├╝r Unternehmensprojektmanagement-Software

Podio-Preise

Podio bietet sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Pl├Ąne an. Der kostenlose Plan bietet jedoch nur das N├Âtigste f├╝r Aufgaben des Projektmanagements in Unternehmen.

free : Kostenlos

Kostenlos Basic : 7,20 $ pro Benutzer und Monat

: 7,20 $ pro Benutzer und Monat Plus : $11,20 pro Benutzer pro Monat

: $11,20 pro Benutzer pro Monat Premium: $19,20 pro Benutzer pro Monat

Podio Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (420+ Bewertungen)

4.2/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

6. Celoxis

├ťber Celoxis Celoxis ist eine Projektmanagement-Software, die sich selbst als die perfekte Mischung aus automatisierung von Workflows , moderne Agile-Trends und klassisches Projektmanagement. Es ist ein Konkurrent von Adobe Workfront, der unglaublich detailorientiert ist, abgeschlossen mit leistungsstarken Dashboards und Berichterstellungen f├╝r Teams jeder Art.

Celoxis Schl├╝ssel-Features

Dynamische Dashboards und Berichterstellung

Nachverfolgung von Projekten durchkritischer Pfad analyse, EVAs und RAG-Indikatoren

Automatische Projektplanung undprojekt-Abh├Ąngigkeiten deklarationen

Portfolio-├ťberpr├╝fung und -Verwaltung

Projektbuchhaltung mit Umsatzprognosen, Gewinn- und Margenverfolgung und benutzerdefinierten finanziellen KPIs

Celoxis Vorteile

Erm├Âglicht das "Abschalten" von Features, die Sie nicht ben├Âtigen

Anpassbare Widgets und Layouts

Einfache Planung der Berichterstellung per E-Mail

Mehrere freigegebene Dashboards zur Rationalisierung des Projektmanagements

Detaillierte Tools f├╝r die Zeiterfassung

Celoxis Nachteile

Die Oberfl├Ąche kann f├╝r Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, eine Herausforderung darstellen

Schwerf├Ąllige Konfigurationen

Fehlende In-App-Push-Benachrichtigungen

Langsamer Kundenservice und Support

Celoxis-Preise

Bei Celoxis k├Ânnen Sie entweder das On-Premise-Paket oder das j├Ąhrliche Cloud-Paket w├Ąhlen

Cloud: 22,50 $ pro Benutzer pro Monat

22,50 $ pro Benutzer pro Monat On-Premise: $450 einmalig berechnet mit unbegrenzten Benutzern und kostenlosem Support f├╝r ein Jahr

Celoxis Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (240+ Bewertungen)

7. Microsoft Projekt

├ťber Microsoft ProjektMicrosoft Projekt ist eine leistungsstarke Projektmanagement-L├Âsung mit zahlreichen Funktionen, darunter Zeiterfassung, Portfolio-Management und Ressourcenmanagement f├╝r die Sichtbarkeit des Status von Projekten in Echtzeit.

Microsoft Project Schl├╝ssel-Features

Dynamische Planung zur m├╝helosen Nachverfolgung

Erstellung interaktiver Dashboards zur Ansicht des Gesamtstatus Ihrer Projekte

Automatisierung von Workflows, damit Sie schnell und sicher Innovationen einf├╝hren k├Ânnen

Gantt Diagramme f├╝r die Visualisierung von Projekten im laufenden Betrieb

Gemeinsame Datenbank zur Speicherung von Projektdaten

Bedarfsmanagement

Portfolio-Verwaltung

Microsoft Projekt-Profis

Nahtlose Integration in Microsoft Teams,SharePoint, und Skype

Zuverl├Ąssiger Kundenservice und Support

Anpassungsf├Ąhig an unterschiedliche, abteilungs├╝bergreifende Zwecke

Microsoft Projekt Nachteile

Probleme mit der Dateikompatibilit├Ąt

Project Online verf├╝gt ├╝ber einige Features zur Zeiterfassung, die jedoch nicht sehr robust sind

Steile Lernkurve, was bedeutet, dass Sie viel Zeit in die Dokumente der Hilfe investieren m├╝ssen

Kommentare k├Ânnen nicht zugewiesen werden

Preise von Microsoft Project

Cloud: $10 pro Benutzer pro Monat

$10 pro Benutzer pro Monat On-Premise: $620 (einmalige Zahlung)

Microsoft Project Kundenbewertungen

G2: 4.0/5 (1,500+ Bewertungen)

4.0/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,300+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Microsoft Project Alternativen !

8. Asana

├ťber AsanaAsana ist eine weitere beliebte Plattform f├╝r das Arbeitsmanagement, die von vielen Projektmanagern genutzt wird. Sie bietet eine Vielzahl von Integrationsm├Âglichkeiten, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit effizient zu verwalten.

Wenn Sie Workfront und Asana vergleichen, werden Sie feststellen, dass Asana Ihnen mehr Features mit der gleichen schlanken Oberfl├Ąche bietet. Einer der Nachteile dieser Projektmanagement-Anwendung ist, dass sie keine integrierte Ansicht auf der Karte bietet.

Asana wichtigste Features

Einfaches, unkompliziertes Kommentarsystem zum schnellen Freigeben von Updates f├╝r Ihr Team

Gantt-Diagramm mit Zeitleisten zur Ansicht des Status von Projekten

Ansicht Ihrer Aufgaben in einer Liste, Kanban oder in der Ansicht der Zeitleiste

Integriert mit einer Vielzahl anderer Apps wie Gmail, Dropbox und Slack

mehr als 50 Vorlagen f├╝r Projekte, die Ihnen den Einstieg erleichtern

Asana-Profis

Mehrere Workspaces geben Ihnen die M├Âglichkeit, jedes Projekt in Teamarbeit zu organisieren

Chatten und Zusammenarbeit in Echtzeit features f├╝r jede Aufgabe

Anh├Ąnge k├Ânnen zu jeder Aufgabe hinzugef├╝gt und sp├Ąter im Speicher des Teams referenziert werden

Ihr Aktivit├Ąts-Feed ist eine zentrale L├Âsung, um alle Benachrichtigungen zu sehen

Benutzerfreundliches tool mit Features zur Berichterstellung

Asana Nachteile

Keine benutzerdefinierten Status

Diese Verwaltungsl├Âsung kann nicht mehrere Mitarbeiter hinzuf├╝gen (wie andere in dieser Liste)

Limitierte Berechtigungen f├╝r das Freigeben und den Datenschutz

Lesen Sie mehr ├╝ber Asana und seine besten Alternativen .

Asana Preise

Basis : Free

: Free Premium : $10.99 pro Benutzer pro Monat

: $10.99 pro Benutzer pro Monat Business: $24,99 pro Benutzer pro Monat

$24,99 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise auf Anfrage mit kostenloser Demo

Asana Kundenbewertungen

G2: 4.3/5 (8,900+ Bewertungen)

4.3/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,300+ Bewertungen)

9. Basecamp

├ťber BasecampBasecamp ist eine weitere Workfront-Alternative, die ├╝ber einige Projektmanagement-Features verf├╝gt, mit denen Sie Ihre Aufgaben in mehreren Teams organisieren und verwalten k├Ânnen.

Basecamp ist besonders effektiv, wenn es darum geht, Mitarbeiter mit unterschiedlichen Rollen auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Dies funktioniert, wenn Ihr Team in Workfront integriert wurde, auch wenn Sie kein Entwickler sind oder Probleme verfolgen oder nachverfolgung von Fehlern .

Basecamp Schl├╝ssel-Features

Erstellen Sie Zu erledigen-Listen mit Aufgaben und Unteraufgaben und weisen Sie diese Ihrem Team zu

Integriertes Kommentarsystem f├╝r die einfache Kommunikation mit Ihren Teammitgliedern

Ein einziger Hub f├╝r Dokumente und das Freigeben von Dateien

Universal Search

Automatische Check-in-Fragen f├╝r StandUps

Berichterstellung f├╝r Aufgaben

Basecamp Vorteile

Erm├Âglicht Zusammenarbeit in Echtzeit

Spezielle Funktionen f├╝r agile Teams, wie Automatisierung von Workflows und Backlog-Management

Geeignet f├╝r die Verwaltung mehrerer Projekte und gro├čer Teams

Verf├╝gt ├╝ber ein Client-Portal f├╝r externe Teams

Basecamp Nachteile

Keine Priorit├Ąten f├╝r Aufgaben

Keine benutzerdefinierten Status

Keine Unterst├╝tzung der Zeiterfassung

Ein wenig fehlende Features f├╝r die Ressourcenzuweisung

weitere Informationen zum Thema_ *basecamp im Vergleich zu ├Ąhnlichen Alternativen abschneidet* _.**_

Basecamp Preise

Pers├Ânlicher Plan : Free

: Free Business-Plan: $99 pro Monat

Basecamp Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (4,790+ Bewertungen)

4.1/5 (4,790+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (13,100+ Bewertungen)

10. Klarheit PPM

├ťber Klarheit Clarity PPM ist eine Projekt- und Portfolio-Management-L├Âsung, die Ihnen hilft, Ihre Projekte zu managen und strategisch zu planen.

Dar├╝ber hinaus hilft diese Workfront-Alternative dabei, die Strategie mit der Ausf├╝hrung ├╝ber das gesamte Projekt-Investitionsportfolio zu verkn├╝pfen und bietet die Sichtbarkeit, die zur Verbesserung des Projekt-ROI erforderlich ist.

Clarity PPM Schl├╝ssel-Features

Verwalten Sie Pl├Ąne und Budgets in einem Excel-├Ąhnlichen Raster

Ansicht der Projekt-Roadmap auf einen Blick mit agilen Gantt-Diagrammen

Ressourcen-Planung

Finanzmanagement

Kosten/Nutzen-Analyse und Berichterstellung

Einfaches Aufgaben-Management auf Projekt-Ebene

Clarity PPM Vorteile

Intuitive Oberfl├Ąche, die alle wesentlichen Funktionen bereitstellt

Berichterstellung in Echtzeit kombiniert mit Business Intelligence

Sie k├Ânnen Ausz├╝ge erstellen und diese bei Bedarf benutzerdefiniert anpassen

Prognosen auf allen Ebenen, vom Projekt ├╝ber die Ressourcen bis zum Portfolio

Clarity PPM Nachteile

Keine vorgefertigten Vorlagen

Kommunikation kann isoliert wirken

Keine echten Features zur Automatisierung des Workflows

Wirkt ├╝berm├Ą├čig komplex, wenn man manchmal einfache Projekte durchf├╝hrt

Clarity PPM Preise

Kontaktieren Sie uns f├╝r Preisinformationen oder eine kostenlose Demo.

Clarity PPM Kunden-Bewertungen

G2: 3.7/5 (80+ Bewertungen)

3.7/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

Die ultimative Workfront-Alternative ist nur einen Klick entfernt

Okay, 10 sind eine Menge Software-Alternativen zum Ausprobieren, wenn Sie also irgendwo anfangen wollen, fangen Sie am Anfang dieser Liste an - mit ClickUp . ­čĺť

Unabh├Ąngig von Branche, Gr├Â├če des Teams oder Anwendungsfall ist ClickUp die Antwort auf alle Fragen der Produktivit├Ąt. ClickUp wurde entwickelt, um Ihre gesamte Arbeit in dem ultimativen Hub f├╝r kollaborative Arbeit zu zentralisieren und bietet jedes Tool, jede Vorlage und jedes Feature, das Sie ben├Âtigen, um die Effizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Zu erledigen ist das alles f├╝r einen Bruchteil der Kosten.

Nutzen Sie tonnenweise Features f├╝r das Projektmanagement, Dokumente, Whiteboards, anpassbare Vorlagen und vieles mehr - kostenlos und f├╝r immer, wenn Sie sich f├╝r ClickUp anmelden ! ­čĺ»