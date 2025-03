30+ Einfache Verkaufstools für kleine Geschäfte

Was verstehen Sie unter einem kleinen Geschäft?

Ein Familienbetrieb.

Laden an der Ecke.

Nebenerwerb.

Was auch immer Sie darüber denken, in Wirklichkeit sind kleine Geschäfte ziemlich groß. Je nachdem, wen Sie fragen, können kleine Geschäfte bis zu 1000 Mitarbeiter haben. Das ist ein großer Betrieb.

In der Rolle eines Verkäufers in einem kleinen Geschäft kann es einen regelrechten Verdrängungswettbewerb geben. Sie treten gegen Ihre Konkurrenten (und manchmal sogar gegen Ihre Kollegen!) an, und Sie wollen Usain Bolt sein.

Wie Ihnen Ihr Wirtschaftsprofessor sagen würde, ist die aufgewendete Zeit nicht gleichbedeutend mit dem ROI. Wir müssen nicht nur schneller arbeiten und härter, aber auch intelligenter.

1) CRM Für die Neulinge da draußen: CRM ist ein Customer Relationship Manager. Dabei handelt es sich um eine Software, die alle Namen Ihrer Kontakte und alle relevanten Informationen (alles von E-Mail-Adressen über Unternehmenswebsites bis hin zu LinkedIn-Profilen) speichert. Aber das ist nicht nur ein neumodisches Rolodex.

Es speichert auch die Aktivitäten und Interaktionen, die Sie mit jedem Interessenten oder Client haben, z. B. Ihre letzte E-Mail oder das Datum des Telefonats. Es stellt eine Verbindung zwischen dem Kontakt und einem Unternehmen oder anderen Unternehmen her, mit denen diese Person möglicherweise in Verbindung stand (Menschen wechseln den Arbeitsplatz, wissen Sie!). Die besten CRMs bewerten auch Ihre Kontakte und zeigen Ihnen die Top-Leads, den Status des Geschäfts und mehr, um Ihren Verkaufstrichter zu organisieren.

Wenn das einschüchternd klingt, keine Sorge - Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen. Zu viele Unternehmen wechseln zu den großen Anbietern wie Salesforce, ohne es zu müssen.

In der Tat kann es besser sein mit einem einfachen CRM zu beginnen und skalieren Sie dann, wenn Sie wachsen. Instanz ClickUp ist zum Beispiel ein produktivität tool das kann auch sein als CRM ausrüstbar ist mit unserem benutzerdefinierte Felder feature.

Sie können Kontaktinformationen hinzufügen, die nächsten Schritte für den Kontakt/Prospect auflisten und Anhänge hinzufügen. Sie können auch eine Vorlage für jeden neuen Kontaktdatensatz erstellen, damit Sie immer die richtigen Details für jede neue Person haben, die Sie hinzufügen.

Empfohlene CRM Sales Tools:

ClickUp : Flexibles tool, das Sie nach Bedarf benutzerdefinieren können

IOVOX : Funktioniert wie ein CRM für Ihre Telefonate. Ist sehr beliebt bei immobilien maklern.

Geschlossen.io

Pipedrive

Weniger lästiges CRM

Nussschale : Automatisierungs-CRM, das bei Vertriebsteams für B2B-E-Mail-Marketing beliebt ist.

2) Projektmanagement

Wie können Sie mit dem Rest Ihres Teams auf einfache Weise darüber kommunizieren, wie der Fortschritt bei den Geschäftsabschlüssen aussieht oder wie sich neue Features, Produkte oder Serviceangebote auf bestehende Kunden auswirken? Die meisten Unternehmen geben diese Aktualisierungen in eine Powerpoint-Datei ein, verschicken sie per E-Mail an alle und vergessen sie drei Tage später.

Monate später kommt es zu einer massiven Verzögerung, weil die Vertriebsleiterin ihren Posteingang nach diesen Feature-Details durchforstet. Wie lässt sich das vermeiden? Antwort: mit einer projektmanagement tool, das einfach zu bedienen, aber leistungsfähig genug ist, damit Ihr gesamtes Unternehmen damit arbeiten kann. ClickUp hat folgende Features die Sie für Aufgabendetails, Kommentare, Anhänge, Integrationen und mehr benötigen.

Ihr Vertriebsteam kann Kommentare hinterlassen und auch Ansichten projekte und Aufgaben in Echtzeit. Oder ... das könnte furchtbar sein. Eine Trennlinie zwischen Vertrieb/Business Development und Produkt kann bei klaren Befehlsketten hilfreich sein.

ClickUp handhabt auch das, mit individuellen Spaces und Teams, auf die nur bestimmte Mitglieder Zugriff haben.

Empfohlene Tools für Projektmanagement und Vertrieb:

ClickUp : Einfaches Interface mit vielen kostenlosen Features

Xtensio : Plattform für die Zusammenarbeit, auf der Teams in kürzester Zeit beeindruckende Inhalte für das Geschäft erstellen können

Asana

Trello

Monday

3) Unterzeichnung von Dokumenten

In jedem geschäft mit Verträgen oder Vereinbarungen werden Sie eine Menge Dokumente hin- und herschicken. Und erzählen Sie mir nicht, dass Sie immer noch scannen und faxen. Das muss sich ändern, vor allem, weil Sie Ihrem neuen Praktikanten nicht erklären wollen, wie das Faxgerät funktioniert. Das ist den Zeitaufwand einfach nicht wert.

Wenn Sie ein Geschäft abgeschlossen haben, wollen Sie sich nicht auch noch damit beschäftigen. Sie brauchen eine schnelle Lösung, automatisierte weg, um den Papierkram zu erledigen und das Geld auf die Bank zu bringen.

Empfohlene Dokumentenunterzeichnung:

4) Dokumenten- und Wissensmanagement

Für den einfachen Zugriff auf Verträge, Broschüren, Leitfäden und Produktaktualisierungen benötigen Sie ein Dokumentenverwaltungssystem, das Ihrem Team hilft, die benötigten Materialien zu finden. Viele der besten Tools enthalten Anhänge mit Versionshistorie und Notizen, die Ihnen helfen, alle Änderungen oder Aktualisierungen zu erfassen, die vorgenommen wurden.

Mit dieser richtigen Kombination aus retail marketing tools können Ihre Geschäftsstrategie auf ein völlig neues Niveau heben. Sie helfen Ihnen dabei, Ihren Vertrieb und Ihre marketing Teams um höhere Umsatzziele zu erreichen und die Nachverfolgung von Leistung und Statistiken zu erleichtern.

Außerdem ist es praktisch, wenn diese Tools mit Ihrem Projektmanagement-Tool integriert werden können, damit der Aktualisierungsprozess schneller abläuft. Wenn Sie Folgendes verwenden Dropbox oder Google Drive , beide integrieren mit ClickUp.

Empfohlenes Dokumenten- und Wissensmanagement

Notion : Erstellen Sie Tabellen, nehmen Sie Aktualisierungen vor, zentralisieren Sie Ihre Dokumentation

Erstellen Sie Tabellen, nehmen Sie Aktualisierungen vor, zentralisieren Sie Ihre Dokumentation Dropbox

Google Drive

Evernote

Slite

Airtable

5) Meetings Planer

Die Planung der nächsten Demo oder des nächsten Meetings ist genauso wichtig wie die Kontaktaufnahme. Denn was nützt es, wenn Sie nie einen Termin für ein Gespräch finden? Das Hin- und Herschicken von E-Mails ist einfach nur albern, wenn es eine Menge großartiger Tools gibt, die Folgendes bieten kalender einladungen und Details zum Meeting.

Wenn Sie einen Meeting-Terminplaner als eines Ihrer Verkaufstools einsetzen, vereinfacht das Ihr Leben und bringt Ihnen nebenbei noch ein paar Demos ein. Sobald Sie Ihr Meeting geplant haben, verwenden Sie ClickUp Meetings um Notizen zu machen und Elemente für Aktionen einzustellen.

Empfohlene Tools für die Planung von Meetings

Calendly : Einfache Schnittstelle für den Einstieg ( integriert mit ClickUp!)

Clara

6) Automatisierung und Verwaltung von E-Mails

Für den Vertrieb reicht es nicht aus, den Überblick über E-Mails zu behalten - Sie müssen ihre Wirkung maximieren. Viele E-Mail-Programme helfen Ihnen, Ihre Begrüßungen zu personalisieren und Sie zu benachrichtigen, wenn E-Mails geöffnet werden. Sie können auch den Versand von E-Mails zu einem bestimmten Zeitpunkt planen, um Ihre potenziellen Kunden nach deren Zeitplan zu erreichen - nicht nach Ihrem.

Viele Tools verfügen auch über einen Posteingang für Gruppen, so dass Sie eine E-Mail mit anderen Mitgliedern Ihres Teams kommentieren und besprechen können, bevor Sie sie beantworten. Viele dieser Programme können auch die Beantwortung und Nachverfolgung von E-Mails erheblich vereinfachen.

Empfohlen E-Mail Management tools für den Vertrieb:

ClickUp : Senden/Empfangen von E-Mails, Planen von Aufgaben, Einrichten von Automatisierungen, Anhängen von E-Mails an Aufgaben und mehr.

Front : Rationalisierung der Kommunikation zwischen allen Mitgliedern des Teams mit E-Mails, Produktnachrichten und mehr

Richtiger Posteingang : Schalten Sie Ihre E-Mails auf Autopilot mit E-Mail-Sequenzierung, E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Nachverfolgung.

EmailAnalytics : Verfolgen und überwachen Sie die durchschnittliche E-Mail-Antwortzeit, gesendete E-Mails, empfangene E-Mails und mehr.

HubSpot

Mailshake

Hiver

Outreach.io

Pabbly

7) Lead-Generierung und Öffentlichkeitsarbeit

Früher war es das Markenzeichen eines erfolgreichen Verkäufers, einen potenziellen Kunden ohne vorherige Beziehung anzurufen und das Geschäft abzuschließen. Kaltakquise war eine Zeitverschwendung, außer für einige wenige Auserwählte. Doch die Kaltakquise ist durch etwas anderes ersetzt worden: warm Calling . Content Marketing, Social Media Marketing und mehr haben potenzielle Interessenten aufgetaut, bevor Sie überhaupt den Hörer abnehmen (hoffentlich.)

Nutzen Sie diese Tools, um eine bessere Verbindung herzustellen, einschließlich des Auffindens von E-Mails und der Herstellung einer sofortigen Verbindung. Aber woher wissen Sie, wo Sie anfangen sollen? Die Liste aus einer riesigen Datenbank kaufen? Wahrscheinlich nicht. Sie benötigen Tools wie Sales Navigator und LeadFuze, um benutzerdefinierte Listen zu erstellen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind einzelziele des Vertriebs und ziele bei der Arbeit .

Empfohlene Tools für Lead Generation und Outreach

8) Videokonferenzen

Ein befreundeter Vertriebsmitarbeiter fliegt quer durchs Land, um unterwegs verschiedene Clients zu besuchen. In der einen Woche ist er in Philadelphia, in der nächsten in Raleigh und dann in Seattle. Das ist schön, wenn Ihr Unternehmen das Geld hat, um das durchzuziehen.

Nicht alle von uns arbeiten für Firmen, die jede Woche Tausende von Euro für ein Team aus Vertriebsmitarbeitern ausgeben, das im Zickzackkurs zu jedem potenziellen Kunden fährt. Aber das nächste große tool in Ihrem Arsenal ist eine hochwertige Videokonferenzplattform, um diese persönliche Verbindung herzustellen. Sie muss zuverlässig und vertrauenswürdig sein, und - was am wichtigsten ist - sie darf nicht nerven.

Und vergessen Sie die Mehrfachanmeldung, wer mag das schon? Ein paar tools eignen sich am besten für individuelle meetings während andere besser für Gruppenbesprechungen geeignet sind.

Erscheinen.in: Jeder kann auf die Website gehen, seine Person finden und sich anmelden. Oder Einladungen verschicken. Sehr einfache Browser-basierte Meetings ohne zusätzliches Herunterladen oder Pin-Codes.

Zoom

RingCentral

Skype

Schlussfolgerung: Beschleunigen Sie Ihre Verkäufe

Ihr Ziel: mehr Fähigkeit und Kapazität zur Verbindung, denn der typische Verkäufer verbringt nur 36% seiner Zeit mit tatsächlichen Verkäufen. Das ist nicht gut. Auch wenn der Vertrieb manchmal wie ein Nahkampf erscheint, sollten produktive Vertriebstools für Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter Arbeit leisten. Was wäre, wenn es eine KI gäbe, die Sie bei dieser Aufgabe unterstützt? zukunft der Arbeit ?

Sie sorgen dafür, dass die täglichen, aber notwendigen kleinen Schritte des Verkaufs reibungsloser vonstatten gehen, so dass sich Ihr Team auf die Erzielung höherer Werte konzentrieren kann.

