5 Gründe, Ihre Business tools zu konsolidieren und mit ClickUp zu sparen

Haben Sie das Gefühl, dass die Zahl der Tools in Ihrem Tech-Stack ständig wächst, aber die eigentliche Arbeit immer schwieriger abzuschließen ist?

Das kommt häufiger vor, als Sie denken - die 2020 Blissfully SaaS Trends Report ergab, dass Unternehmen im Durchschnitt 288 verschiedene Business tools in der gesamten Organisation verwenden.

Derzeit zahlt das durchschnittliche Unternehmen für zusätzlich 7,6 Business tools mit derselben Funktion. Bei so vielen SaaS-Abonnements und Kommunikationstools, die über das gesamte Unternehmen verteilt sind, wird eine beträchtliche und unnötige Menge an Geld verschwendet.

Tatsächlich steigt die Zahl der doppelten Online Business tools jedes Jahr um 80 % an. 🤯

Höchstwahrscheinlich ist Ihr kleines Geschäft oder unternehmen Organisation könnte von einer Konsolidierung der technischen Ausstattung finanziell profitieren. Aber Sie wollen nicht alles loswerden, nur um etwas Geld zu sparen. Stattdessen brauchen Sie Business tools, die Geld sparen und die Arbeitsabläufe verbessern, damit Ihr Team in kürzerer Zeit mehr erreichen kann! ⚡️ Wir sagen es einfach: Es gibt ernstzunehmende Gründe dafür, wie Ihr Geschäft mit ClickUp sparen kann.

Es geht nicht nur darum, die Zahl der Business tools zu reduzieren. Mit ClickUp geben Sie Ihren Teams den Space, um zusammenzuarbeiten, Aufgaben zuzuweisen und Projekte voranzutreiben - mit einer leicht anpassbaren Plattform, die auf jeden zugeschnitten ist.

Und für die meisten wirkt sich nichts so sehr auf das Endergebnis aus wie die Produktivität!

Sicherheitsfirma STANLEY Sicherheit als virtuelles Unternehmen musste STANLEY einen "Bottom-up"-Ansatz verfolgen, um Prozesse und Zusammenarbeit überall zu verbessern.

STANLEY Security hat seine internen Mitarbeiter befragt, um die Auswirkungen von ClickUp zu verstehen

"Als Team für technologische Innovationen müssen wir organisiert und flexibel bleiben, um uns an wechselnde Projektanforderungen anzupassen", sagt Connor Nash, Global Experience Analytics Manager bei STANLEY Security.

"Wir nutzen eine Vielzahl von Projektmanagement-Techniken, um unsere Ziele zu erreichen, und ClickUp hat dabei eine zentrale Rolle gespielt", fügt Nash hinzu. "Wir sind in der Lage, ClickUp für jede spezifische Initiative zu benutzerdefinieren und zu automatisieren, und es hat uns ermöglicht, unsere Workflows zu rationalisieren und zu vereinfachen, was die Kapazität unseres Teams exponentiell erhöht hat."

Die Ergebnisse der Umstellung auf einen zentralisierten Workspace für Produktivität waren beeindruckend:

8+ Stunden Zeitersparnis pro Woche für Meetings und Team-Updates

50 % weniger Zeitaufwand für die Erstellung und das Freigeben von Berichten

80 % mehr verbesserte Teamarbeit

Wie können Geschäfte sonst noch mit ClickUp sparen?

Sehen Sie sich fünf Gründe an, warum ClickUp der kosteneffizienteste Hub für die Zusammenarbeit ist, um Arbeit über alle Teams hinweg an einem Ort zusammenzubringen.

1. Teams arbeiten besser zusammen unter einem Dach

Das Hin- und Herspringen zwischen Online Business Tools ist ermüdend.

Wenn die Informationen in Ihren verschiedenen Business-Tools gefangen sind, sind die Mitarbeiter auf der Suche nach dem, was sie brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen, ausgebrannt. Die Forschung zeigt 45% der Angestellten glauben Kontextwechsel macht sie weniger produktiv.

Deshalb ist es wichtig, dass Ihr gesamtes Team unter einem Dach zusammenarbeitet, das speziell für die Zusammenarbeit von Teams von Anfang bis Ende konzipiert ist. Ein einziger Space macht es den Teams leichter, ihren Tag zu gestalten und den Führungskräften ein echtes Wachstum des Geschäfts zu ermöglichen. 🌱

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder benutzerdefinieren Sie sie auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Das ist der Grund, warum so viele kleine Geschäfte und große Unternehmen ClickUp als eine wirklich kostensparende Lösung empfinden. Business-Eigentümer entdecken schnell, wie ClickUp die Zahl der Tools reduziert, die sich mit unseren zahlreichen Features überschneiden.

Verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort - Nick Foster, Leiter des Produktmanagements bei Lulu Presse , der Self-Publishing-Buchverlag, erklärte, wie sein Team sofort eine 12%ige Steigerung der Arbeitseffizienz feststellen konnte, als es ClickUp als Quelle der Wahrheit nutzte.

Und im Zuge dessen ersetzte der Verlag zwei seiner projektmanagement tools mit einem!

Als wir noch mit Jira arbeiteten, aktualisierten unsere Entwickler den Code der Plattform, der überhaupt nicht mit Jira verknüpft war. Dann mussten sie Zeit damit verbringen, zurück in Jira zu gehen und manuell eine Statusänderung vorzunehmen. Wir haben zu viel Zeit damit verbracht, den Status von Features zu ermitteln, anstatt uns auf deren Bereitstellung zu konzentrieren.

Nick Foster, Leiter des Produktmanagements @ Lulu Press

Lulu Press hat sein Team mit einem einzigen Workspace-Hub zentralisiert und die Produktveröffentlichungen erheblich beschleunigt, indem doppelte Aufgaben über mehrere Plattformen wie Jira eliminiert wurden.

Mit Die leistungsstarke GitHub-Integration von ClickUp und dem robusten Feature der Automatisierung konnte das Team von Lulu's Web-Entwicklung die sich wiederholende manuelle Arbeit reduzieren und 8+ Stunden pro Woche mit einer App einsparen. 🧑‍💻

Erfahren Sie mehr darüber, wie ClickUp die Nummer von doppelten Apps in Ihrer Organisation reduzieren kann mit

bessere Funktionen zu einem viel niedrigeren Preis

2. Freisetzung von Wissen in einem zentralen Workspace

Haben Sie schon einmal erlebt, wie chaotisch es ist, ein Dokument oder eine Information zu suchen, wenn niemand zur Stelle ist, der helfen kann?

Das ist kein Spaß.

Und noch schlimmer ist, wie zeitaufwändig die Dateiverwaltung über verschiedene Business tools hinweg sein kann. Die bereits erwähnte Marktstudie zeigt, dass Mitarbeiter im Durchschnitt 59 Minuten pro Tag mit der Suche nach Informationen verbringen, die in den Business-Tools der Unternehmen versteckt sind.

Benutzerdefinierte Whiteboards zum Einfügen von Dokumenten, Aufgaben und mehr

Ohne einen umfassenden und durchsuchbaren Hub für die gemeinsame Nutzung von Wissen verschwendet Ihr Team Zeit und Geld mit der Suche nach den Dingen, die es braucht, um seine Arbeit zu erledigen. ClickUp ist das richtige Business tool, um Teams mit seiner granularen Suchfunktion zu helfen, Wissen freizusetzen! 🔍

In der Listenansicht können Sie außerdem die Filter- und Suchfunktionen nutzen, um Aufgaben im Handumdrehen anzuzeigen, zu finden oder zu organisieren. Sie können die Slapdash integration für eine universelle Suche mit geringer Latenz in ClickUp.

Und mit Befehlen können Sie Aufgaben erstellen und mit Verknüpfungen durch Ihren Workspace navigieren. So kann Ihr Team noch schneller auf die benötigten Informationen zugreifen.

Erstellen von Befehlen zur weiteren Personalisierung und Entfesselung des Wissens

Erweiterte Features wie Suche und Filter ermöglichen es Unternehmen, ihre die Dateiverwaltung und das Freigeben von Dateien so dass alles an einem einzigen Space bleibt. Egal, ob Sie Marketingtexte für soziale Medien speichern oder einen Kalender für E-Mail-Marketingaktionen erstellen, ClickUp ist eines der besten Online-Tools für das Geschäft, um Assets zu erstellen und freizugeben.

Tatsächlich ist die Organisation von Assets unerlässlich, wenn Sie Ihre Geschäftsprozesse flexibel halten und Ihre Mitarbeiter in ihre Arbeit einbinden wollen. Deshalb müssen Eigentümer von kleinen Geschäften ihren Teams einen zentralen Ort zur Verfügung stellen, an dem sie arbeiten und schnell finden können, was sie brauchen. ClickUp Dokumente organisiert Informationen in einem Space zum besseren Freigeben von Dateien, so dass Teams unternehmensweit leichter auf Dokumente zugreifen können. Benutzer können Docs mit Workflows verbinden und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass sie ein Geschäftstool für ein anderes verlassen oder Informationen in zufälligen Google Drive-Konten verlieren.

Fügen Sie ganz einfach eine Ansicht in Form einer Tabelle ein, um mehr Kontext in Ihren ClickUp Dokumenten zu schaffen

3. Holen Sie sich das volle Bild mit umfangreichen und nützlichen Features

Teams sind einfach nicht so effizient, wenn sie Dutzende ähnlicher Business tools verwenden, anstatt ein einziges. Die gute Nachricht ist, dass sowohl kleine Eigentümer als auch große Unternehmen das Problem der Dezentralisierung von Business-Tools und Marketing-Tools in Teams erkannt haben.

In der Tat, die 2021 Marktführer fürSaaS-Verwaltung bericht geht davon aus, dass die Hälfte der Unternehmen ihre SaaS-Anwendungen bis 2026 deutlich zentralisieren wird. Neben der Desorganisation und den teuren doppelten Listen von Business-Tools stellen die Sicherheitsrisiken für Unternehmen ein weiteres Problem dar, das durch die Zunahme von Business-Tools und das anschließende Freigeben von Passwörtern entsteht. 🌎

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Das Problem mit den meisten Plattformen für Produktivität ist, dass sie nur ein paar Dinge wirklich gut erledigen. Vergleichen Sie das mit den umfangreichen Features von ClickUp, die Geschäften dabei helfen, das gesamte Bild eines Projekts zu sehen.

Wahrscheinlich haben Sie schon von ClickUp gehört und vielleicht haben Sie es auch schon mit Standardlösungen verglichen projektmanagement-Software . Doch was viele nicht wissen, bis sie ClickUp täglich nutzen, ist, dass diese Plattform für Produktivität und Online-Geschäfte so viel mehr kann.

Um Eigentümern von kleinen Geschäften, großen Unternehmen und Teamleitern einen besseren Einblick in die Möglichkeiten von ClickUp zu geben, stellen wir drei der weniger bekannten erweiterten Features von ClickUp vor, die Teams dabei helfen, sich ein abschließendes Bild von ihrer Arbeit zu machen:

Feature 1: Whiteboards

Wandeln Sie Formen in Aufgaben auf Ihrem ClickUp Whiteboard um, um Ihre Ideen sofort in die Tat umzusetzen

Es gibt zwar auch andere ähnliche Produkte von bekannten Unternehmen wie Miro und Mural, ClickUp Whiteboards ist das einzige virtuelle Whiteboard-Tool, das die Ideen Ihrer Teams in koordinierte Aktionen umwandeln kann. 🎯

Egal, ob Eigentümer von kleinen Geschäften ein Brainstorming durchführen, eine Strategie entwickeln oder agile Workflows erstellen müssen, ClickUp Whiteboards können alles zu erledigen! Im Gegensatz zu anderen Whiteboard Business-Tools kann ClickUp eine Idee schneller in ein bestimmtes Projekt umsetzen aufgaben-Management funktionen direkt von Ihren Whiteboards aus.

Mit eingebetteten Aufgaben und aussagekräftigen Formaten können Sie Ihren Workflows im Handumdrehen mehr Kontext verleihen. Und jeder in Ihrem Unternehmen kann in Echtzeit darauf zugreifen und zusammenarbeiten, als ob Sie sich alle im selben Raum befänden!

Feature 2: Anmerkungen und Prüfung

Versehen Sie Dateien mit Kommentaren, um die Zusammenarbeit mit dem Annotation Feature von ClickUp zu beschleunigen

Teams aus den Bereichen Social Media Marketing, Grafikdesign, Content Marketing, Website-Eigentümer und Produktmarketing überprüfen täglich verschiedene Dokumente, Dateien und Assets. Viele dieser Teams verwenden Marketing-Tools wie Prodigy, Filestage und Annotate. Aber das Annotation Feature von ClickUp geht noch einen Schritt weiter. ✍️

Mit dem Annotations- und Prüf-Feature verpassen Mitwirkende und Stakeholder in ihren Posteingängen keine wichtigen Genehmigungen mehr und verursachen keine längeren Engpässe. Zu erledigen ist, was Sie tun können, um Feedback und Überprüfungen in ClickUp zu beschleunigen:

Laden Sie gängige Dateitypen wie PNG, GIF, JPEG, WEBP und MP4 als Anhänge für Aufgaben hoch

Zeigen Sie eine Vorschau aller ungelösten Kommentare zur Prüfung im Abschnitt Zu erledigen einer Aufgabe an

Öffnen Sie einen Kommentar von der Leiste aus, um Video-Inhalte schneller zu prüfen

Verwenden Sie Kommentare, um Updates direkt in den Dateien zu besprechen

Feature 3: Dashboards

Organisieren Sie die Daten, die Sie benötigen, mit benutzerdefinierten Widgets in ClickUp Dashboards

Dies ist kein gewöhnliches Dashboard. Tatsächlich hilft das Dashboard von ClickUp einem Team ganz in der Nähe, dem San Diego Padres , effizienter laufen!

Ken Kawachi, VP of Baseball Operations bei den Padres, erläuterte, wie ClickUp seinem Team half, den Fortschritt des Projekts, die budgetierten und tatsächlichen Ausgaben, die Kosten und die Rechnungsstellung zu verfolgen und zu verwalten - alles auf einen Blick in benutzerdefinierten Berichten.

Das MLB-Team benötigte ein einziges, zentralisiertes Business-Tool zur Verwaltung und Nachverfolgung des Fortschritts des Renovierungsprojekts für die Suite im Petco Park. Das Team entschied sich für ClickUp, um das Gesamtbild dieser Kosten, der zugewiesenen Budgets, des Geschäftswachstums und der Renovierungsausgaben in Echtzeit mithilfe von Abweichungsformeln in ihrem ClickUp Dashboard zu interpretieren. 📊

bei > Operations geht es darum, Wege zur Aufrechterhaltung der Organisation zu finden. Dazu gehört auch der Einsatz von Technologien wie ClickUp, um die Arbeit effizienter zu gestalten und die Zusammenarbeit zu erleichtern. ClickUp ist sehr klar und übersichtlich und ermöglicht es dem Benutzer, die Plattform so weit wie möglich an seine Vorlieben anzupassen. Es hat mir bei meiner täglichen Arbeit ungemein geholfen.

Ken Kawachi, Vizepräsident der Baseballabteilung der San Diego Padres

4. Optimierte Workflows mit benutzerdefinierten Funktionen

Unterbrechungen sind der Fluch der Produktivität. Deshalb brauchen Teams praktische und benutzerfreundliche Business-Tools, um sich auf die wichtigsten Arbeiten zu konzentrieren und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Der beste Weg dorthin ist, Ihrem Team ein leistungsfähiges Business tool zur Verfügung zu stellen, das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Vermeiden Sie unzählige Onboarding-Sitzungen und ständig wechselnde Tools, die von wechselnden Teamleitern eingeführt wurden!

ClickUp wurde mit Blick auf benutzerdefinierte Anpassungen entwickelt, damit verschiedene Abteilungen nicht in Workflows eingezwängt werden, die für andere Teams entwickelt wurden.

Ganz gleich, ob es sich um die Nachverfolgung von Tickets durch die IT-Abteilung, die Verwaltung von Inhalten durch die Marketingabteilung oder die Implementierung agiler Workflows durch die Ingenieure handelt, die Anpassung ist von entscheidender Bedeutung, wenn die Mitarbeiter über so viele kostenpflichtige und kostenlose Tools verstreut sind (vor allem bei Remote-Teams). 🌐

Einfach benutzerdefiniert Projektumfang Whiteboard Vorlage durch Hinzufügen von Dokumenten, Aufgaben, und mehr

Ein Team, das Hilfe beim Aufbau kollaborativer Arbeitsabläufe benötigte, war die Abteilung Alumni and Donor Services (ADS) bei Wake Forest Universität . Morey Graham, Leiter der ADS-Projekte, erläuterte, dass die Abteilung Schwierigkeiten hatte, die Produktivität zu verbessern, weil die Teams ihren eigenen Aufwand für die Zusammenarbeit nicht einschränken wollten.

Aus diesem Grund nutzten verschiedene Abteilungen in Wake Forest Online Business tools wie Asana , Jira , Trello , Notion , Workfront und Google Drive, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren. Teams wechselten ständig zwischen Tools für kleine Geschäfte, um Dokumente in Google Docs zu finden, Dateien über Konten hinweg zu speichern, Arbeit zuzuweisen, Aufgaben zu aktualisieren und Daten hinzuzufügen.

Dann beschlossen sie, ClickUp auszuprobieren. 📈

Das Team sah sofort eine Verbesserung der abteilungsübergreifenden Abstimmung zwischen den Projekten des Teams, da ClickUp zur einzigen echten Informationsquelle wurde. Durch die benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards konnten die Teams genau das bekommen, was sie von einem Online Business-Tool benötigten, so dass alle von einem einzigen Hub aus arbeiteten - etwas, das sie bei den verschiedenen anderen Lösungen vermissten.

Wir können jetzt in einem einzigen System zusammenarbeiten und haben Sichtbarkeit für wichtige Daten. So können unsere verschiedenen Teams über Fortschritte berichten, Workload- und Kapazitätsprobleme erkennen und genauer planen.

Morey Graham, Leiter der ADS-Projekte an der Wake Forest University

5. Sparen Sie Zeit mit einer der günstigsten Optionen

Teams möchten Zeit für die wichtigsten Arbeiten sparen und diese in einem angemessenen Rahmen erledigen - und zwar ohne Ablenkungen, die die Produktivität beeinträchtigen. Auch Eigentümer von Geschäften möchten dies zu erledigen, ohne die Bank zu sprengen. Es gibt eine Menge kostenloser Business tools - aber wie sieht es mit den tatsächlichen Kosten von ClickUp aus?

Und wie sieht es im Vergleich zu den Online Business Tools aus, die Sie bereits nutzen oder in Betracht ziehen? Sie haben die Wahl, aber nicht viele sind so leistungsfähig und erschwinglich wie ClickUp. Es ist einfach eines der besten kostenlosen tools in der Branche. ✨

Sehen Sie sich unsere Aufschlüsselung der Kosten pro Benutzer im Vergleich zu den führenden Online Business tools für Produktivität an:

ClickUp Jira Monday Trello Asana 10 Benutzer $50/Monat$600/Jahr $70/Monat$840/Jahr $100/Monat$1.200/Jahr $100/Monat$1.200/Jahr $110/Monat$1.320/Jahr 50 Benutzer $250/Monat$3.000/Jahr $320/Monat$4.200/Jahr $500/Monat$6.000/Jahr $500/Monat$6.000/Jahr $550/Monat$6.600/Jahr 100+ Benutzer $500/Monat$6,000/Jahr $700/Monat$8,400/Jahr $1,000/Monat$12,000/Jahr $1,000/Monat$12,000/Jahr $1,000/Monat$13,200/Jahr

ClickUp ist nach wie vor das preisgünstigste Tool für produktives Geschäft auf dem Markt, aber das bedeutet nicht, dass es das schwächste ist. Die Benutzer erhalten mehr Features und benutzerdefinierte Funktionen als bei den meisten anderen großen Online Business tools der Branche.

RevPartners, eine Plattform für den Aufbau von Revops-Motoren, befand sich in einer ähnlichen Situation wie die Wake Forest University - es gab zu viele Online-Geschäfts-Tools im Unternehmen, die das Gleiche erledigten.

Dane Dusthimer, Traffic Partner bei RevPartners, erklärte, wie das Team nach der Einführung von ClickUp seine produktivität Apps von drei auf ein Business tool, was zu einer Kosteneinsparung von 50 % für das Unternehmen führte.

Mit ClickUp können wir auf alle Funktionen, die wir benötigen, an einem Ort zugreifen, was für uns sehr wichtig ist. Uns geht es vor allem um die Akzeptanz, und ohne eine wirklich einfach zu bedienende Plattform, die dies ermöglicht, wäre es unmöglich, die Akzeptanz bei allen Teams und Clients zu fördern.

Dane Dusthimer, Verkehrspartner @ RevPartners

Ist es an der Zeit, Ihr Team mit besseren Online-Tools auszustatten, die gleichzeitig Ihre Ausgaben für Apps senken können? Das hoffen wir sehr, denn wir würden Sie gerne auf den Platz des Fahrers von ClickUps Free Forever-Plan um ein kostenloses Konto zu erstellen und zu sehen, warum ClickUp eines der besten kostenlosen tools auf dem Markt ist.

ClickUp hilft Eigentümern von kleinen Unternehmen und großen Organisationen, alle wichtigen Tools für ihr Geschäft an einem Ort zu speichern. Von Dokumenten über Aufgaben bis hin zur Geschäftskommunikation - Sie sparen Ihrem Team jede Woche einen Tag

Schauen Sie sich an, was es mit der ganzen Aufregung auf sich hat, und beginnen Sie, Geld zu sparen mit dem beste Bewertung online Business tool für Zusammenarbeit und Produktivität!