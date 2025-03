Die 10 besten Produktivitäts-Apps für Android zum Erledigen der Arbeit im Jahr 2025

Wir versuchen immer, alles, was wir zu erledigen haben, zu optimieren, um produktiver zu sein, oder?

Aber einige der größten Auswirkungen ergeben sich aus den kleinsten Veränderungen - wie dem Herunterladen einer neuen App. Deshalb denken wir, dass es sich lohnt, die besten produktivität Apps für Android-Geräte.

Diese arten von Apps helfen Ihnen, Ihre Effizienz und Effektivität bei allem, was Sie zu erledigen haben, zu verbessern. Und wenn Sie ein Android Benutzer sind, gibt es eine Vielzahl von Apps, die Ihnen helfen können produktivität zu verbessern .

Keine Sorge, iPhone-Besitzer - viele dieser produktivität-Apps für Android sind auch für iOS verfügbar ebenfalls verfügbar.

Die Herausforderung besteht darin, herauszufinden, welche App in Bezug auf die Funktionen am besten bewertet wird. Und die Wahl der falschen App wird sich wie eine Verschwendung von Zeit und Aufwand anfühlen.

Nicht gerade produktiv, oder?

Deshalb sollten Sie die besten Apps zur Steigerung der Produktivität verwenden. Werfen wir also einen genaueren Blick auf die 10 besten Apps zur Steigerung der Produktivität für Android im Jahr 2024!

Beste Apps zur Produktivität für Android im Jahr 2024

1.

ClickUp ClickUp funktioniert auf all Ihren Geräten und ist damit die einzige App, die Sie brauchen, um Ihre Arbeit zu erledigen

Als Erstes unser Favorit und hoffentlich bald auch Ihrer. ClickUp ist die Nr. 1 produktivität tool das Sie heute brauchen, um Ihren Arbeitstag zu rationalisieren und zu bewältigen.

Was kann ClickUp also zu erledigen, das es vom Rest abhebt?

Zunächst einmal, ob Sie ein Projektmanager sind oder einfach nur versuchen, Ihre privatleben (oder vielleicht auch beides), bietet Ihnen dieses umfassende Produktivitätstool die Tools, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit in eine geordnete, leicht verständliche Reihenfolge zu bringen.

Die Benutzeroberfläche von ClickUp wurde mit Blick auf den Benutzer entwickelt. Verwenden Sie unser Docs Feature um alle Ihre Dokumente zu erstellen, zu verwalten und zu organisieren. Oder probieren Sie ClickUp's features zur Zeiterfassung können Sie die für bestimmte Aufgaben aufgewendete Zeit überwachen, zusätzliche Aufgaben erstellen und Erinnerungen einstellen. Außerdem gibt es "Quick Actions", mit denen Sie diese Aufgaben schnell erledigen können.

Die Zeiterfassung von ClickUp macht es einfach, Ihre Zeit zu erfassen, zu beschreiben und effizienter zu organisieren ClickUp-Erinnerungen sind insofern anpassbar, als sie standardmäßig auf privat eingestellt sind, aber für andere freigegeben werden können. Dies ist hilfreich, wenn Sie Kollegen oder Teamkollegen haben, die ClickUp nutzen, um gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten oder den Status eines Projekts zu verfolgen.

Das A und O der App ist der Notepad. Je nach Komplexitätsgrad können Sie ihn einfach vergrößern oder verkleinern und Notizen schreiben oder aufzeichnen, wenn Ihnen eine Idee kommt. Wenn sich diese Idee später in eine Aufgabe verwandelt, die Sie sich selbst oder jemand anderem zuweisen müssen, wandeln Sie sie mit einem einfachen Klick in eine Aufgabe um.

Das ClickUp Notepad Feature hilft Ihnen, Ihre Aufgaben schnell zu organisieren und vieles mehr

Wenn Sie mehrere Projekte haben, für die Sie Dokumente erstellen möchten, können Sie dies zu erledigen. Die Dashboard-Funktion von ClickUp gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre verschiedenen Projekte in der Seitenleiste anzuzeigen. Sie können sie mit eindeutigen Titeln beschreiben, um die Arbeiten voneinander zu trennen.

ClickUp verfügt auch über eine Workspace-Funktion, in der Sie einen Ort für die Arbeit an einzelnen Projekten einrichten können. Wenn Sie jederzeit zwischen den Projekten wechseln möchten, wählen Sie im Menü "Einstellungen" die Möglichkeit, zwischen den Workspaces umzuschalten.

Während jedes der in dieser Liste aufgeführten Produkte derzeit eine der besten Apps für Produktivität für Android darstellt, bietet keines von ihnen das Gesamtpaket für die Verwaltung Ihrer Zeit und Aufmerksamkeit wie ClickUp. Es fördert Kreativität, Innovation und Organisation in Form einer einfachen, aber verheerend effektiven Produktivitätslösung.

Je nach Größe Ihres Teams ist ClickUp in verschiedenen Paketen erhältlich. Sie reichen von unserer Free Forever-Version bis zum Unlimited-Plan für nur 5 US-Dollar pro Benutzer und Monat. Warum also zögern? Legen Sie los und laden Sie noch heute unsere Android App herunter .

2. IFTTT

Mit IFTTT können Sie die Automatisierung nutzen, um die Arbeitszeiten nachzuverfolgen oder zu erfahren, wann die Internationale Raumstation vorbeifliegt

Wenn es um die Steigerung der Produktivität geht, kann Automatisierung einer Ihrer mächtigsten Verbündeten sein. Das ist der Grund IFTTT hilft Ihnen am meisten. Es ist eine App, mit der Sie die Apps und Geräte automatisieren können, die Sie am häufigsten verwenden.

Sie ermöglicht es Ihnen, schnell leistungsstarke Automatisierungen zu erstellen, sodass Sie Ihre Integrationen genau auf Ihre Anforderungen zuschneiden und formen können. Filtern Sie Codes, führen Sie Abfragen durch oder synchronisieren Sie mehrere Konten - alles über ein Gerät.

Wenn Sie kein Softwareentwickler sind, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. IFTTT ist eine Plattform ohne Code. Das bedeutet, dass Sie unabhängig von Ihren Kenntnissen in der Lage sind, Ihre Apps von jedem Ort aus zu automatisieren.

Sie können Inhalte auf mehreren Plattformen freigeben, Ereignisse erstellen und vermarkten oder sogar Ihren Sprachassistenten so benutzerdefinieren, dass er Ihnen durch mehrere Systeme hilft.

3. LastPass

LastPass ist ideal für Teams, die Logins plattformübergreifend freigeben müssen

Für jeden, der digital präsent ist, gibt es eine Menge Passwörter zu erledigen (zumindest hoffen wir, dass Sie das im Interesse der Sicherheit tun).

Ganz gleich, ob es sich um Passwörter für Geschäfts-, Finanz- oder private Konten handelt, Sie könnten davon profitieren, wenn Sie eine Plattform für die Anmeldung bei all Ihren Konten nutzen. Die meisten cybersicherheit experten raten Ihnen, ein Passwort-Tool zu verwenden, denn ein einziger Fehler kann zu einem der größten Probleme Ihres Lebens werden.

Was können Sie also zu erledigen?

Verwenden Sie eine App zur Nachverfolgung und Protokollierung Ihrer Passwörter mit LastPass . Es ist eine App zur Verwaltung von Passwörtern, die alle Ihre Passwörter in mehreren Apps und Konten speichert.

So funktioniert es: Sie speichern alle Ihre Passwörter in der App. Wenn Sie sich dann von einem beliebigen Gerät aus bei einer App anmelden, können Sie einfach lastPass verwenden um das Passwort für Sie automatisch auszufüllen. Jetzt müssen Sie sich Ihre Passwörter nicht mehr merken oder andere Cyber-Fauxpas begehen, wie sie in einem Dokument zu speichern.

Auch für den Online-Einkauf ist diese Funktion ideal. Sie können Ihre Adresse und Ihre Infos zur Zahlung speichern und LastPass füllt diese bei Bedarf aus. LastPass ist nicht nur auf Passwörter für Apps beschränkt - auch Mitgliedschaften und Versicherungsinformationen gehören zu den Daten, die Sie speichern können.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich sichere Passwörter auszudenken, kann LastPass auch hier helfen. Das Feature des Passwort-Generators entwickelt komplexe, ausgeklügelte Passwörter, an denen Hacker sich garantiert die Zähne ausbeißen.

4. TickTick

TickTick funktioniert auf Android- und Apple-Produkten

Es mag einige produktive Menschen geben, die die folgenden Funktionen nicht integrieren zu erledigen-Listen in ihre tägliche Routine einbauen, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Die Liste der zu erledigenden Aufgaben ist eines der einfachsten, aber effektivsten tools im planung und Verwaltung Ihrer Produktivität .

Für viele ist es eine Herausforderung, wenn sie konkurrierende Aufgaben zwischen ihrer Arbeit und ihrem Privatleben zu bewältigen haben. TickTick ist eine App, die die Art und Weise, wie Sie Ihre Liste zu erledigen haben, revolutioniert.

Sie verfügt über ein automatisiertes Erinnerungssystem, das sicherstellt, dass Sie nie einen Termin oder eine Aufgabe vergessen. Die App bietet außerdem fünf verschiedene Kalender-Ansichten, um Ihren Tag so zu betrachten, wie es Ihnen am besten passt, damit Sie Ihren Zeitplan individuell gestalten können.

Das Coolste an TickTick ist das Feature der Integration, mit dem Sie mit anderen Benutzern zusammenarbeiten können. Ganz gleich, ob Sie einen Arbeitsauftrag mit anderen Kollegen abschließen oder einen Familienausflug planen, TickTick ist ein großartiges Tool, wenn Sie sich bei Ihren Aufgabenlisten auf andere verlassen müssen.

Mit über 30 Features, TickTick lässt sich auch in mehr als 10 Plattformen integrieren. Es ist ein vielseitiges tool für jeden, der Planung priorisiert und produktiv sein will.

5.

Trello

Trello verwendet Kanban Board ansichten zum einfachen Verschieben von Aufgaben in den nächsten Status oder die nächste Phase

Egal, ob Sie mit einem Team oder allein arbeiten, der Start eines Projekts erfordert mehr als nur Konzentration. Es erfordert die Fähigkeit, alle Aufgaben von der Konzeption bis zum Abschluss zu verfolgen. Eine der bewährten Apps für diese Aufgabe ist Trello.

Trello ist konzipiert für Kanban-Projektmanagement , eine Form des Agiles Management zur Nachverfolgung von Aufgaben. Wenn Sie ein Trello Board einrichten, können Sie auch Karten für einzelne Projekte oder Aufgaben anlegen. Innerhalb dieser Karten können Sie sie mit Checklisten, Status-Updates und einer ganzen Reihe anderer Features bestücken.

Sie können jeder Karte Beschriftungen zuweisen, Beschriftungen beschreiben und Deskriptoren für jeden Status verwenden. Trello kann dazu beitragen, die Produktivität zu steigern, indem es die Zeit für die Suche nach Status-Updates reduziert.

6.

Word for Android

Microsoft Word für Android hat die Features, die Sie mögen, aber für unterwegs

Viele von uns, die in einer Büroeinstellung gearbeitet haben, haben Erfahrung mit der Microsoft-Produktsuite. Unter dem Gesichtspunkt der Produktivität bietet Microsoft Office 365, zu dem auch Word für Android gehört, so ziemlich alles, was man in einer professionellen Einstellung braucht.

Mit Word können Sie Texte entwerfen, überarbeiten und dokumente bearbeiten zum Planen oder Freigeben. Fügen Sie mühelos beeindruckende Grafiken ein, um Punkte in Ihren Dokumenten zu veranschaulichen, oder fügen Sie Diagramme oder Grafiken ein. Oder importieren Sie beliebige Excel-Tabellenblätter die Sie entwickelt haben.

Sie haben Word vielleicht als ein Programm für Ihren PC kennengelernt, aber Word für Android verfügt über die gleichen großartigen Funktionen wie die ursprüngliche Version. Die Möglichkeit, schnell klare, lesbare Dokumente zu erstellen, kann Ihrem Team helfen, während eines Projekts produktiv zu bleiben. Mit Word für Android können Sie das bequem von Ihrem Telefon aus erledigen.

7. CamScanner

CamScanner arbeitet direkt von Ihrem Smartphone aus, um Dateien zu scannen und zu speichern

Während Ihres Arbeitstages werden Sie oft ein Dokument scannen müssen oder wollen. Dabei kann es sich um ein Bild oder ein anderes Dokument mit Informationen handeln, die Sie speichern oder sich merken müssen. Leider haben viele Menschen keinen einfachen Zugang zu einem Drucker oder Scanner. CamScanner sorgt dafür, dass Sie nur Ihr Telefon brauchen. Es hilft Ihnen, gescannte Dokumente zu versenden und konvertiert Dokumente in kristallklare PDF-Dateien. Es ist einfach, das Bild zu optimieren und die Daten innerhalb der App in einem Cloud-Speicher zu speichern.

Das sind aber noch nicht alle Features, die CamScanner Ihnen bietet. Sie können Bilder aus Büchern scannen, die HD-Auflösung Ihrer gescannten Bilder optimieren und Ihre gescannten Bilder sogar in Excel konvertieren. Zu erledigen ist auch das Entfernen von Wasserzeichen oder Werbung aus einem Bild mit CamScanner.

8.

Evernote

Organisieren Sie Notizen, erstellen Sie Verknüpfungen, heften Sie To-Do-Listen an oder erledigen Sie Ihre Arbeit mit einem Notizblock in Evernote

Erfolgreiche Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Grenzen ihres eigenen Gedächtnisses kennen. Solche Menschen neigen dazu, Dinge aufzuschreiben oder sich Notizen über Ideen und wichtige Fakten zu machen, um sich später daran zu erinnern.

Früher genügten dafür Stift und Papier, aber mit der Verbesserung der Technologie gibt es mehr Tools denn je, um dies auf dem Handy zu erledigen. In unserer Liste der besten Apps zur Steigerung der Produktivität für Android ist Evernote eine klassische App zur Erstellung von Notizen. Sie ermöglicht es Ihnen, Notizen zu machen und diese dann je nach Bedarf in Listen oder Notizbüchern zu organisieren.

Machen Sie sich Notizen zu verschiedenen Themen, senden Sie E-Mails an die App, und lassen Sie sie als Hub für die Informationsbeschaffung fungieren.

9. *Google Keep

Google Keep hilft beim Organisieren von Notizen und Zu erledigen-Listen in Ihrer Google Suite von Produkten

Evernote ist zwar ein großartiges Tool, aber viele Menschen fühlen sich bereits mit der Google-Produktsuite wohl. Googles Antwort auf Evernote ist Google Keep . Wenn Sie ein Fan von Google Workspace sind (und als Android-Benutzer ist das vielleicht Ihre Präferenz), könnte Google Keep die richtige App für Sie sein, um Notizen zu machen.

interessiert an den Unterschieden zwischen Google Keep vs. Evernote ? Lesen Sie unseren Leitfaden, um alle Details zu erfahren!_

Google Keep ist eine schnörkellose App für Notizen. Sie können Listen erstellen, um Ihre Arbeit nachzuverfolgen oder Erinnerungen einstellen, wenn Sie oder ein Mitglied Ihres Teams über einen bevorstehenden Termin informiert werden müssen.

Jeder Liste kann eine Beschreibung zugewiesen werden, was das Organisieren Ihrer Informationen wesentlich erleichtert. Es gibt auch eine Archivierungsfunktion, mit der Sie eine Liste von Ihrer Google Keep Seite löschen und trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt darauf zugreifen können.

10.

Microsoft Zu erledigen

Microsoft To-Do organisiert Listen in einem täglichen Planer innerhalb von Office 360

Eine weitere der besten Apps zur Produktivität für Android ist Microsoft Zu erledigen . Dies ist eine weitere großartige Ressource von Microsoft, und wenn Sie es lieben, Tagesplaner einzustellen, aber schon immer die Möglichkeit haben wollten, dies von Ihrem Telefon aus zu erledigen, ist dies eine großartige Produktivitätslösung für Sie.

Zu-Do verfügt über ein Feature namens Mein Tag, mit dem Sie Ihren Tagesplan auf der Grundlage der zu erledigenden Aufgaben einrichten können. Die App wendet auch KI an, um benutzerdefinierte Empfehlungen für Ergänzungen zu Ihren wöchentlichen oder täglichen Listen zu erledigen anzubieten.

Sie können Zu erledigen plattformübergreifend verwalten, d. h. Sie können es für Android oder auf Ihrem Laptop verwenden. Außerdem ist es einfach, die App für andere Mitglieder Ihres Teams freizugeben.

Eine der stärksten Produktivitätskomponenten von Zu erledigen ist die Möglichkeit, Aufgaben in überschaubare Teile zu zerlegen. Fügen Sie einfach Schritte zu Ihren Aufgaben hinzu, legen Sie Fristen fest und automatisieren Sie Erinnerungen.